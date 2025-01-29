10 nejlepších alternativ a konkurentů Harvest v roce 2025

Věděli jste, že 44 % firem se pravidelně potýká s chybami v časových rozvrzích?
Není žádným překvapením, že podnikatelé a freelanceri po celém světě se snaží najít způsoby, jak minimalizovat chyby v časových rozvrzích. Jedním z nejlepších způsobů, jak snížit pravděpodobnost chyb, je najít perfektní software pro sledování času!
Harvest patří mezi nejoblíbenější nástroje pro sledování času, protože uživatelům poskytuje jednoduchý způsob, jak sledovat čas strávený na různých projektech a úkolech. Harvest má mnoho vynikajících funkcí, díky nimž je tento nástroj obzvláště užitečný pro vzdálené týmy a majitele firem, jako je fakturace, vytváření zpráv a integrace.
Harvest však nemusí vyhovovat všem. Někteří uživatelé mohou mít potíže s orientací v něm, zatímco jiní by upřednostnili více funkcí za nižší cenu. Pokud tedy máte s Harvestem podobné problémy, tento přehled je právě pro vás.
Zde je 10 nejlepších alternativ k Harvest, které jsou dnes k dispozici!
Co je aplikace Harvest?
Harvest je nástroj pro sledování času, který firmám umožňuje:
- Získejte přehled o pokroku týmu
- Vytvářejte zprávy o probíhajících a předchozích projektech
- Proměňte zaznamenaný čas na faktury
Skvělá věc na Harvest je, že uživatelé mohou získat 30denní bezplatnou zkušební verzi. Poté můžete Harvest nadále používat zdarma s omezeními, jako jsou počet míst a funkce.
Proč Harvest nemusí vyhovovat všem
Ačkoli je Harvest skvělý, má i řadu nevýhod, které mohou být pro některé uživatele rozhodujícím faktorem. Abychom získali ucelený obraz o různých zkušenostech uživatelů s Harvestem, shromáždili jsme několik nejčastějších recenzí na Capterra, populárním webu, který vám pomůže najít nejlepší software pro vaše potřeby.
Většina těchto recenzí byla napsána uživateli pracujícími v oblastech marketingu, poradenství, e-learningu, zdravotnictví a IT. Zde jsou nejčastější stížnosti:
- Ruční zadávání je časově náročné a zvyšuje riziko lidských chyb.
- Chybějící přehled aktivit pro běžné uživatele
- Nedostatek možností přizpůsobení
- Omezená integrace
- Nedostatek dalších možností pro funkci rozpočtu
- Žádný přehled projektů pro běžné uživatele
- Žádná historie účtovaných sazeb
Nejlepší nástroje pro sledování času by měly nabízet funkce, které vám zabrání ztrácet čas základními administrativními úkoly, poskytnou vám flexibilitu potřebnou k tomu, abyste mohli pracovat na maximum, a zajistí vám plynulý a příjemný uživatelský zážitek.
V tomto duchu vám představujeme 10 nejlepších alternativ k Harvest, které stojí za zvážení!
10 nejlepších alternativ k Harvest
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů, spolupráci týmů a produktivitu
ClickUp je dokonalé řešení pro správu projektů a nástroj pro zvýšení produktivity, který obsahuje stovky pokročilých funkcí, které zjednodušují váš pracovní postup, pomáhají konsolidovat vaše aplikace a spravovat pracovní zátěž vašeho týmu. Ať už jste freelancer, malá firma, agentura nebo velká společnost, ClickUp vám pomůže s každodenními operacemi a mnoha dalšími úkoly.
To, co dělá ClickUp skvělým nástrojem a jednou z nejlepších alternativ Harvest, je to, že na rozdíl od Harvest nabízí ClickUp plně přizpůsobitelnou platformu, což znamená, že jakýkoli tým a podnik jakékoli velikosti může ClickUp nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jeho jedinečným preferencím a pracovním postupům a podporoval jeho podnikání při jeho rozšiřování.
Pokud jde o zlepšení produktivity týmu, optimalizaci pracovního postupu, sledování postupu projektu a zajištění včasného dodání projektů, nabízí vestavěnou funkci sledování času, která vám umožní měřit čas strávený na úkolech a efektivně spravovat zdroje napříč vašimi týmy.
Globální časovač ClickUp vám navíc pomůže s následujícím:
- Snadno sledujte čas strávený úkoly ve vašem pracovním prostoru
- Vytvářejte a přizpůsobujte si pracovní výkazy
- Zobrazit podrobnou zprávu o vašem čase
- Přidejte odhady času ke svým úkolům
- Přidávejte poznámky ke svým záznamům o čase
- Označte čas jako fakturovatelný pro správné vystavení faktury
- V případě potřeby změn zadejte a upravte čas ručně.
- Vyhledávání a filtrování časových záznamů
- Shrňte čas a podívejte se na celkový součet času stráveného na úkolech a podúkolech.
- A mnohem více
A protože ClickUp je k dispozici na mobilních zařízeních i počítačích, můžete spouštět, pozastavovat a zastavovat čas na různých zařízeních, ručně přidávat čas v případě, že zapomenete spustit časovač, a dokonce přidávat vlastní štítky pro označení a organizaci času.
Celkově lze říci, že ClickUp je komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů, řízení pracovní zátěže a sledování času. Zefektivněte svou práci ještě více tím, že jednoduše integrujete ClickUp do více než 1 000 aplikací, včetně populárních nástrojů jako Google Workspace, Slack, Front a mnoha nástrojů pro sledování času z tohoto seznamu, abyste synchronizovali veškerý svůj čas do ClickUp a měli veškerou svou práci na jednom místě.
Klíčové funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma : Nakonfigurujte platformu tak, aby podporovala váš pracovní postup, preference a obchodní potřeby pomocí vlastních polí, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení : Prohlížejte si svou práci podle svých představ – získejte přístup k zobrazení pracovní zátěže, časové ose, seznamu a dalším přizpůsobitelným zobrazením, abyste viděli svou práci tak, jak to dává smysl vám a vašemu týmu.
- Globální sledování času: Snadno zaznamenávejte, spouštějte a zastavujte čas z jakéhokoli zařízení, spravujte stav projektu a sčítávejte čas, který strávíte veškerou svou prací, pomocí vestavěného globálního časovače v ClickUp.
- Hlášení času: Získejte přehled o svých časových záznamech, odhadech, časových osách a milnících projektu, které vám pomohou při strategickém rozhodování o vašich procesech.
- Třídění a filtrování: Poznámky, štítky nebo značky vám pomohou snadno organizovat a přistupovat k vašim časovým záznamům.
- Dashboard s reportováním v reálném čase: Vytvořte si ideální přizpůsobený dashboard, který vám pomůže zlepšit sledování projektů a řízení týmu a získáte tak přehled o své práci, zdrojích a dalších aspektech.
- Rozšíření pro Chrome : ClickUp nabízí také bezplatné rozšíření pro Chrome, které usnadňuje přístup k globálnímu časovači a zaznamenávání času.
- Integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, abyste konsolidovali své aplikace a zefektivnili svůj pracovní postup.
- Mobilní aplikace: Pomocí mobilní aplikace máte přístup ke své práci a můžete sledovat čas strávený na úkolech odkudkoli.
Omezení
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny
- Plán Free Forever: K dispozici je bezplatná verze s bohatými funkcemi.
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen; tento plán zahrnuje funkce jako white labeling, pokročilá oprávnění, neomezené vlastní role a další.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (3 633 recenzí)
- G2: 4,7 z 5 (6 622 recenzí)
2. Clockify
Nejlepší pro sledování času stráveného na úkolech, fakturovatelných hodinách a výdajích na projekty
Clockify patří mezi nejoblíbenější nástroje pro sledování času na světě. Je to skvělá alternativa k Harvest, protože tato aplikace je vybavena různými funkcemi pro správu času, které usnadňují zadávání a sledování aktivit a pokroku vašeho týmu.
Pro měření času vám Clockify umožňuje:
- Sledujte své hodiny v reálném čase nebo přidávejte čas ručně.
- Blokujte a spravujte čas pomocí kalendáře
- Vytvářejte automatické časové rozvrhy
- Sledujte používané stránky a weby
- Přihlašování/odhlašování ze sdíleného zařízení přes kiosek
Clockify navíc integruje více než 80 dalších nástrojů, včetně ClickUp, Google Workspace, Pumble a Trello.
Klíčové funkce
- Sledování pokroku: Mějte přehled o úkolech, sazbách a prognózách
- Reporting: Vytvářejte reporty pro každý projekt
- Timesheets: Rychlé zaznamenávání všech aktivit
- Fakturace: Vystavujte faktury na základě zaznamenaného času.
- Sledování výdajů: Zaznamenávejte fixní a variabilní výdaje
Omezení
- Ačkoli Clockify nabízí základní funkce pro vytváření reportů, tyto reporty jsou relativně jednoduché a nemusí vyhovovat potřebám všech uživatelů. Někteří uživatelé mohou potřebovat podrobnější a přizpůsobitelnější reporty.
Ceny
- Základní: 4,99 $ měsíčně; nabízí různé funkce, jako jsou šablony projektů, kontroly času, přestávky a hromadné úpravy.
- Standard: 6,99 $ měsíčně; obsahuje další možnosti, jako je volno, fakturace a schvalování
- Pro: 9,99 $ měsíčně; nabízí mimo jiné plánování, výdaje, vlastní pole, náklady na pracovní sílu a zisk.
- Enterprise: 14,99 $ měsíčně; nabízí rozsáhlé funkce, jako je vlastní subdoména a auditní protokol.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (4 449 recenzí)
- G2: 4,5 z 5 (143 recenzí)
3. TimeCamp
Nejlepší pro sledování produktivity a ziskovosti
TimeCamp je aplikace pro sledování docházky, která uživatelům pomáhá sledovat čas, vytvářet zprávy a generovat faktury. S tímto nástrojem mají uživatelé přístup k nástrojům pro analýzu produktivity, jako jsou projektové výsečové grafy, srovnání individuálního a týmového výkonu a hodinové sazby, které mohou týmům pomoci identifikovat silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.
Integrujte TimeCamp s oblíbenými aplikacemi, včetně ClickUp, Google Workspace, Outlook, Slack a Freshdesk.
Klíčové funkce
- Automatické sledování času: Spusťte sledování času jedním kliknutím
- Reporting: Získejte všechny relevantní informace o svém projektu
- Fakturace: Převádějte zaznamenaný čas na fakturační sazby
- Upozornění na rozpočet: Nechte si zaslat upozornění, když se projekt blíží překročení rozpočtu.
- Žádosti o volno: Umožněte zaměstnancům podávat žádosti o volno.
Omezení
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s přizpůsobením času.
- Nedostatek možností přizpůsobení
Ceny
- Zdarma: Uživatelé získávají neomezený počet projektů a úkolů, které mohou spravovat neomezený počet uživatelů.
- Základní: 8,99 $ za uživatele/měsíc; nabízí funkce jako zaokrouhlování času, vlastní reporty a neomezenou integraci.
- Pro: 11,99 $ za uživatele/měsíc; nabízí fakturační sazby a funkce pro vystavování faktur
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (583 recenzí)
- G2: 4,7 z 5 (191 recenzí)
4. Toggl Track
Nejlepší pro sledování fakturovatelných hodin a generování časových reportů
Toggl Track je snadno použitelný software pro sledování času. Hlavním účelem Toggl Track je zvýšit ziskovost a produktivitu podniku a každá funkce Toggl Track vám ušetří spoustu času při administrativních úkolech. Tato alternativa k Harvest je více než jen jednoduchý nástroj pro sledování času, protože obsahuje funkce jako fakturace, vystavování faktur a rozpočtování projektů.
Propojte Toggl s nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, a dalšími pracovními aplikacemi, jako jsou Adobe, Google Workspace, Trello, Backlog a další.
Klíčové funkce
- Zobrazení kalendáře: Prohlédněte si záznamy času v kalendářovém formátu.
- Fakturace: Přiřaďte fakturační sazby pracovním prostorům a členům
- Reporting: Snadné vytváření reportů a prognóz
- Správa mezd: Rychlá správa mezd na základě sledovaných fakturovatelných hodin
Omezení
- Žádná možnost pozastavení relací
- Opravování chyb v časových rozvrzích může být pro některé uživatele obtížné.
Ceny
- Zdarma: Obsahuje základní funkce a může jej používat až pět osob.
- Starter: 10 $ za uživatele/měsíc; skvělé pro malé týmy, které nepotřebují příliš mnoho funkcí
- Premium: 20 $ za uživatele/měsíc; ideální pro větší firmy, které musí mít přehled o produktivitě svého týmu.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (2 150 recenzí)
- G2: 4,6 z 5 (1 524 recenzí)
5. Timely
Nejlepší pro sledování času a plánování
Timely je automatický nástroj pro sledování času, který uživatelům umožňuje získat přesný přehled o čase stráveném různými úkoly a ušetří vám spoustu času při základních administrativních úkolech. Uživatelé mohou automaticky zaznamenávat čas, který každý pracovník strávil v určitých aplikacích a při plnění různých úkolů, zachovat soukromí aktivit zaměstnanců a mít plnou kontrolu nad sdílenými informacemi.
Klíčové funkce
- Automatické sledování času: Začněte sledovat své denní aktivity jediným kliknutím.
- Sledování produktivity: Sledujte průběh projektu a jeho ziskovost.
- Plánování úkolů: Automaticky sledujte čas strávený různými činnostmi a vytvářejte přesné časové rozvrhy.
Omezení
- Chybí filtry pro vytváření reportů
Ceny
- Starter: 11 $ za uživatele/měsíc; uživatelé získají tři týmy a 50 projektů
- Premium: 20 $ za uživatele/měsíc; zahrnuje neomezený počet týmů a projektů, na kterých můžete pracovat
- Neomezený: 28 $ za uživatele/měsíc; k dispozici s neomezenými funkcemi a individuální kapacitou
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (649 recenzí)
- G2: 4,8 z 5 (269 recenzí)
6. Hubstaff
Nejlepší pro rozpočtování projektů a sledování fakturovatelných hodin
Hubstaff umožňuje uživatelům přesně sledovat čas strávený konkrétními úkoly a projekty a eviduje fakturovatelné hodiny pro účely fakturace. Umožňuje také uživatelům vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu, stanovovat termíny a sledovat jejich průběh. Navíc vám pomáhá spravovat váš rozvrh, sledovat úkoly a automatizovat výplaty bez ohledu na to, kde se váš tým nachází.
Klíčové funkce
- Sledování času: Sledujte pokrok, najděte podrobné časové rozvrhy a nastavte limity.
- Sledování zaměstnanců: Sledujte aktivity zaměstnanců a kontrolujte navštívené URL adresy.
- Sledování faktur a mezd: Přidejte mzdové sazby pro každého člena
- Řízení projektů: Rozdělte velké projekty na menší úkoly, pravidelně se radte s týmem.
Omezení
- Přílišné sledování zaměstnanců
- Nedostatečné možnosti integrace
Ceny
- Hubstaff Time: Skvělý pro vytváření reportů a sledování času stráveného na úkolech Time Free: K dispozici Time Stater: 5,83 $ za uživatele/měsíc Time Pro: 8,33 $ za uživatele/měsíc
- Time Free: K dispozici
- Time Stater: 5,83 $ za uživatele/měsíc
- Time Pro: 8,33 $ za uživatele/měsíc
- Hubstaff Desk: Umožňuje správu týmu, ověřování práce i sledování času.
- Hubstaff Field: Umožňuje vám spravovat váš tým a má funkci sledování času pomocí GPS.
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Time Free: K dispozici
- Time Stater: 5,83 $ za uživatele/měsíc
- Time Pro: 8,33 $ za uživatele/měsíc
Recenze zákazníků
- Capterra: 4,6 z 5 (1 384 recenzí)
- G2: 4,3 z 5 (416 recenzí)
7. Paymo
Nejlepší pro sledování času, rozpočtování projektů a fakturaci
Paymo je nástroj pro sledování času, který byl vytvořen, aby pomáhal s plánováním a sledováním různých aktivit, ale také pomáhá se správou zdrojů a finančním plánováním. Tato aplikace nabízí také další funkce, jako je fakturace a správa výdajů, což podnikům usnadňuje zpracování účetních a fakturačních úkolů. Paymo je přístupné na mobilních zařízeních i počítačích a lze jej integrovat s dalšími pracovními aplikacemi pro větší funkčnost.
Klíčové funkce
- Správa úkolů: Vytvářejte a přiřazujte úkoly jednotlivým členům
- Plánování a rozvrhování: Nastavte si fiktivní rezervace na základě předchozích úkolů.
- Rozpočtování: Stanovte rozpočet a měřte výsledky
- Reporting: Vytvářejte a exportujte zprávy o projektech
- Účetnictví: Vytvářejte faktury na základě času stráveného na úkolech, projektech a dalších činnostech.
Omezení
- Pro začátečníky může být jeho používání složité.
- Ve srovnání s alternativami a konkurenty Paymo nemá dostatek funkcí pro větší projekty.
Ceny
- Zdarma: K dispozici
- Starter: 4,95 $ za uživatele/měsíc; nabízí neomezené odhady a výdaje
- Malá kancelář: 9,95 $ za uživatele/měsíc; přístup k živým časovým zprávám, aktivním časovačům a dalším funkcím
- Business: 20,79 $ za uživatele/měsíc; zahrnuje plánování zaměstnanců a bezplatné zaškolení a školení
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (454 recenzí)
- G2 : 4,6 z 5 (579 recenzí)
8. TrackingTime
Nejlepší pro vytváření časových rozvrhů
TrackingTime je nástroj, který vám pomůže sledovat denní aktivity a pokrok týmu. Tento nástroj pro sledování času je vybaven časovými rozvrhy, které snižují potřebu základních administrativních úkolů týkajících se zpracování času a sledování úkolů.
Kromě běžných funkcí pro sledování času nabízí TrackingTime také fakturaci a vykazování času. Vytvářejte zprávy během několika minut, což usnadňuje sledování postupu projektu a podávání zpráv klientům.
Klíčové funkce
- Správa úkolů: Zobrazte aktivity všech členů a získejte přehled o jejich výkonu.
- Sledování docházky: Snadno kontrolujte docházku a dovolené všech zaměstnanců.
- Časové rozvrhy: Přestaňte ztrácet čas administrativními úkoly a začněte používat časové rozvrhy TrackingTime.
Omezení
- Správa více úkolů a uživatelů může být pro některé uživatele obtížná.
Ceny
- Zdarma: Nabízí základní sledování času a může být přístupný až třem uživatelům.
- Pro: 5 $ za uživatele/měsíc; skvělé pro neomezenou spolupráci a firmy, které potřebují pokročilé funkce, jako je reporting a správa času
- Business: 10 $ za uživatele/měsíc; umožňuje více přizpůsobení a nabízí další zabezpečení a podporu
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,6 z 5 (39 recenzí)
- G2: 4,5 z 5 (63 recenzí)
9. Scoro
Nejlepší pro sledování času, automatizaci fakturace a automatizaci úkolů
Scoro je software pro správu práce, který uživatelům pomáhá organizovat projekty a zjednodušuje správu úkolů. Tento nástroj představuje řídicí centrum pro vaši společnost a umožňuje vám sledovat a zpracovávat více úkolů a projektů současně.
Navíc vám tato aplikace poskytuje podrobný přehled o všech vašich financích a umožňuje vám pokrýt různé scénáře fakturace, abyste získali komplexní přehled o všech finančních aspektech vašeho projektu.
Klíčové funkce
- Správa času: Využijte sdílené kalendáře a pracovní výkazy
- Řízení týmů: Přidělování zdrojů na základě dostupnosti členů
- Cenové nabídky a fakturace: Používejte předdefinované položky pro cenové nabídky.
- Reporting: Sledujte výkonnost a projekty v reálném čase
Omezení
- Scoro je komplexní software, jehož osvojení a zvykání si na něj může nějakou dobu trvat.
- Ačkoli je Scoro přizpůsobitelný, provádění změn v systému může být pro uživatele, kteří nejsou zběhlí v IT, komplikované a náročné.
Ceny
- Essential: 26 $ za uživatele/měsíc; nabízí základní funkce, jako jsou kalendáře, nabídky, faktury, přehledy a pracovní zprávy.
- Standard: 37 $ za uživatele/měsíc; k základním funkcím přidává nástroje jako Ganttův diagram, sledování času, spouštěče a akce a nákupní objednávky.
- Pro: 63 $ za uživatele/měsíc; nabízí plánovač, časové rozvrhy a uzamčení času, rozpočty projektů a matici úkolů.
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,6 z 5 (217 recenzí)
- G2: 4,5 z 5 (375 recenzí)
10. Worksnaps
Nejlepší pro sledování času, monitorování produktivity, generování zpráv
Worksnaps je nástroj pro sledování času a produktivity, který uživatelům umožňuje sledovat jejich pracovní činnosti, pořizovat snímky obrazovky a generovat zprávy pro analýzu jejich produktivity. Tato alternativa k Harest navíc nabízí funkce jako fakturace a účtování, které jsou užitečné pro správu fakturace a plateb klientů.
Klíčové funkce
- Organizace úkolů: Snadno spravujte tým tím, že každého uživatele zařadíte do jiného projektu.
- Reporting: Používejte podrobný dashboard a vytvářejte přizpůsobené reporty.
- Filtrování soukromí: Uživatel je upozorněn pokaždé, když je odeslán snímek obrazovky.
- Fakturace a účtování: Worksnaps má vestavěné funkce fakturace a účtování, které uživatelům usnadňují správu fakturace a plateb klientů.
Omezení
- Worksnaps sice integruje různé nástroje pro správu projektů, ale jeho integrace s jiným obchodním softwarem může být omezená.
- Worksnaps je cloudový nástroj, který vyžaduje připojení k internetu. Uživatelé mohou mít problémy, pokud pracují v oblastech se špatným připojením k internetu.
Ceny
- Starter: 20 $ měsíčně (čtyři uživatelé)
- Tým: 40 $ měsíčně (10 uživatelů)
- Oddělení: 70 $ měsíčně (20 uživatelů)
- Business: 90 $ měsíčně (30 uživatelů)
Recenze zákazníků
- Capterra: 4,2 z 5 (6 recenzí)
- G2: 4,4 z 5 (4 recenze)
Najděte nejlepší alternativu Harvest pro vaše potřeby v oblasti správy času
Harvest je skvělý nástroj, do kterého se vyplatí investovat, ale to neznamená, že nemůžete najít něco lepšího.
Pokud hledáte software, který vám pomůže se sledováním času, monitorováním pokroku a řízením pracovní síly, aplikace pro sledování času uvedené v tomto seznamu jsou vynikající volbou jako nejlepší alternativy k Harvest.
ClickUp je například výkonné komplexní řešení pro správu projektů s funkcemi pro sledování času, které jsou pokročilejší než Harvest. Nabízí stovky pokročilých a flexibilních funkcí, které zlepšují správu týmů, zvyšují výkonnost zaměstnanců a udržují vaše hybridní a vzdálené týmy neustále ve spojení.
Vyzkoušejte jej zdarma a zjistěte, proč si ClickUp vybralo více než šest milionů lidí. 😌
Hostující autor:
Teodora Coguric je autorka a výzkumnice v oblasti produktivity.