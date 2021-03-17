Jak vám sledování času pomocí Time Doctor pomůže zvýšit efektivitu

Řekněme, že jako projektový manažer hledáte způsob, jak kontrolovat pokrok svých zaměstnanců při práci na přidělených projektech.
Za prvé, nechcete působit příliš invazivně. Kromě toho by se to mohlo snadno obrátit proti vám. Nezapomeňte, že dnes má každý smartphone. Stačí málo a zaměstnanec vás může kvůli skutečnému nebo domnělému porušení firemních pravidel veřejně pranýřovat na sociálních sítích.
Nejlepší je být od začátku upřímný... tečka! Sdělte svým zaměstnancům, proč používáte systém sledování času.
Dejte jim najevo, že nejde o špehování, ale o opatření, které je prospěšné pro řízení produktivity projektu, což v konečném důsledku prospívá jim i společnosti.
V tomto článku se zaměříme na výhody používání nástrojů pro sledování času ve vaší firmě.
3 klíčové způsoby, jak mohou nástroje pro sledování času prospět vašemu podnikání
1. Snížení nákladů
Používání systému pro sledování času vám pomůže spravovat čas, který vaši zaměstnanci tráví prací na přidělených projektech. Software pro sledování času také standardně odhaluje zpoždění projektů a to, co je třeba zlepšit, čímž snižuje nákladné chyby.
Navíc bez vhodného softwaru může vaše firma přijít o příjmy jednoduše kvůli nepřesnostem. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že manuální chyby vás budou stát spoustu peněz. Instalace softwaru pro sledování času v podstatě optimalizuje pracovní dobu a údaje o účasti, díky čemuž bude vaše pracovní síla produktivnější a nákladově efektivnější.
Ve skutečnosti byste mohli snadno vytěžit celý pracovní den – přibližně 8 hodin – zavedením softwaru pro sledování času, který vašim zaměstnancům umožní soustředit se na náročnější aspekty jejich práce.
2. Zlepšuje každodenní provoz
Každodenní provoz vaší společnosti se díky softwaru pro sledování času výrazně zlepší. Budete lépe připraveni plánovat projekty, čas strávený na nich a opatření, která je třeba přijmout pro budoucí provoz.
Mějte na paměti, že vaši milí zaměstnanci nebudou pozorně pracovat každou minutu pracovního dne. Tak to prostě je. Doporučujeme trochu flexibility a klidné chování. Přiznejme si to, pokud zaměstnanec nemůže bez povolení vyřídit své přirozené potřeby, je čas na vážné jednání mezi společností a zaměstnancem!
Nicméně nástroje a šablony pro sledování času mohou u vašich zaměstnanců vyvolat pozitivní atmosféru a pocit důvěryhodnosti. Je na vás, abyste jim dali najevo, že monitorovací software neslouží k trestání kohokoli, ale ke zvýšení efektivity a také k zajištění odpovědnosti vaší společnosti.
Zaměstnanci pracující na dálku budou cítit větší inspiraci a stanou se efektivnějšími. Jde také o to, aby byli součástí týmu, i když pracují na dálku, a byli lépe informováni. Software pro sledování času dává zaměstnancům nezávislost a větší sebevědomí, protože se stanou soustředěnějšími a schopnějšími.
Bonus: Nástroje pro monitorování zaměstnanců pro uživatele Mac!
3. Pomáhá rychleji posoudit hodnotu klienta
Aplikace pro sledování času vám také pomohou rychleji posoudit hodnotu klienta. Je nepříjemnou skutečností, že pokrok vaší společnosti doslova závisí na ekonomické účasti vašich klientů. Není zde moc prostoru pro citlivost, takže je nejlepší nebýt necitlivý, pokud jde o příjmy společnosti.
Nejde o výzvu, abyste opustili klienty ve prospěch těch výnosnějších... Dobře, ne tak úplně. Jde o priority. Pokud vám jeden zákazník přináší značné příjmy a máte jiného klienta, který se ozývá jen občas, budete muset učinit některá závažná rozhodnutí ohledně priorit. Pokud tak neučiníte, můžete přijít o celý svůj byznys.
Tip: Proč na svého klienta neudělat opravdu dojem tím, že mu poskytnete přístup k podrobným informacím o postupu jeho projektu? Díky technologii je to možné. Funkce můžete snadno přizpůsobit tak, aby neprozrazovaly příliš mnoho, ale právě tolik, aby váš klient měl důvěru ve vaši odbornost.
Integrace Time Doctor a ClickUp
Dva velmi doporučované úspěšné cloudové softwary jsou Time Doctor a ClickUp. Společně tvoří dynamickou dvojici, která poskytuje mechanismus dva v jednom pro efektivní a přesné sledování času.
Integrace softwaru pro sledování času Time Doctor v rozšíření pro Chrome do ClickUp umožňuje rychlý přístup k nahromaděným údajům o čase stráveném vašimi zaměstnanci na dokončených projektech.
Time Doctor do značné míry funguje jako nervové centrum. Shromažďuje příslušná data z ClickUp a poskytuje komplexní přehled o tom, co vaši zaměstnanci dělají při práci na projektech.
Zde je přehled několika klíčových funkcí ClickUp a Time Doctor samostatně:
ClickUp
- Funguje jako cloudový program pro řízení projektů pro různé skupiny zaměstnanců a společnosti.
- Praktická bezplatná verze poskytující důležité funkce, které v placených verzích placených softwarových programů nenajdete, jako je spolupráce v reálném čase, dashboardy, kontrola a nepřetržitá podpora.
- Vhodné pro freelancery, týmy a firmy všech velikostí
- Profesionální ovládací panel poskytující mimořádné vizuální prvky a data přímo z ovládacího panelu
- Přiřazujte úkoly účastníkům projektu, dohlížejte na projekty pro klienty, spolupracujte s kolegy na dokumentech a mnoho dalšího.
ClickUp nabízí řadu nástrojů a funkcí, které umožňují efektivně a pohodlně dosahovat cílů na pracovišti. Softwarová společnost se drží krok s dobou a každý týden vydává nové funkce. Na základě zpětné vazby od uživatelů vybírá ty nejužitečnější.
Uživatelé mohou sledovat projekty a data ve formátu více zobrazení, což zvyšuje přehlednost a urychluje sledování. Zaměstnanci si mohou například vybrat mezi zobrazením aktivit, tabulkovým zobrazením, časovým osou, zobrazením boxů pro dashboardy, mapovým zobrazením a dalšími možnostmi!
Pracovní prostor zaměstnanců lze snadno upravovat, podrobnosti o stavu práce jsou jasné, k dispozici jsou barvy a motivy pro vizuální estetiku atd. ClickUp je silným konkurentem v oblasti nástrojů pro řízení projektů a je výhodný pro malé a střední podniky, týmy a samostatné podnikatele, kteří mají zájem o individuální online PM, řešení pro týmovou práci a rozšířenou produktivitu.
Time Doctor
- Nabízí přesné a inovativní sledování času
- Hodnocení a dokumentace produktivity zaměstnanců
- Dynamika snímání obrazovky a nahrávání
- Sledování času, výpočet přesčasů a plánování pracovní doby zaměstnanců
- Vícerozměrný software pro sledování času integrovaný s CRM a účinností white label
- Správa kalendáře, FMLA/rodina, lékařská péče, dovolená, sledování činností, sledování časových pásem a další
Jak funguje Time Doctor?
Time Doctor je nástroj SaaS pro sledování času a řízení výkonu, který je kompatibilní s více než 60 různými aplikacemi pro řízení projektů a produktivitu.
Navíc, jako multifunkční software pro sledování času, jsou analytické funkce Time Doctoru pro správu času opravdu působivé! Mezi klíčové sledované metriky patří časovače startu a zastavení, monitorování webových stránek a používání aplikací, aktivita klávesnice a myši, čas věnovaný projektům a úkolům a mnoho dalšího!
Základem spolupráce mezi ClickUp a rozšířením Time Doctor pro Chrome je snadné shromažďování přesných údajů o čase stráveném na dokončených úkolech vašich zaměstnanců v ClickUp. Zobrazují se důležité podrobnosti o projektech, které poskytují ucelený přehled o tom, na čem vaši zaměstnanci pracují.
Vaše společnost zůstává informovaná o pracovní účasti zaměstnanců, investice do projektů jsou lépe pochopitelné a rovnoměrněji rozložené, fakturace je méně komplikovaná a efektivita se zvyšuje.
Závěr
Ať už vaše společnost potřebuje projektové řízení, monitorování zaměstnanců, lepší komunikační aplikace nebo funkce pro sdílení času, software pro sledování času pomáhá zefektivnit postupy a zvýšit efektivitu a ziskovost vaší společnosti.
Díky řešením speciálně navrženým pro instinktivní sledování digitálních pohybů v práci může vaše společnost jasně sledovat aktivitu zaměstnanců, zvýšit povědomí o efektivitě a posoudit pracovní chování a efektivní vzorce, které nakonec povedou ke konstruktivním změnám.
Udělejte jeden z nejlepších kroků pro vaši firmu. Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí nástroje pro správu projektů ClickUp vylepšeného rozšířením Time Doctor!