10 nejlepších alternativ a konkurentů Hubstaffu v roce 2025

S množstvím tipů, nástrojů a technik pro úsporu času, které máme k dispozici, už ztráta přehledu o čase opravdu není omluvou. 😳
Váš kalendář může být v tuto chvíli dokonce rozvržen po sekundách!
Přesto je těžké zjistit, kam náš čas během dne mizí, a někdy prostě není možné najít důkaz o práci za každou minutu strávenou v práci! Chápeme to. 🫶🏼
Software pro správu času, jako je Hubstaff, si klade za cíl tento problém vyřešit.
Díky funkcím pro dohled nad zaměstnanci, sledování času na různých zařízeních a automatizaci procesů výkazů práce se Hubstaff jeví jako splněný sen každého manažera! Ale upřímně řečeno, ve skutečnosti tomu tak není. 🫠
Ať už právě teď bojujete s Hubstaffem nebo si nejste jisti, zda je to pro vás ten správný nástroj, jste na správném místě! Čtěte dál a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o Hubstaffu před jeho zakoupením, a 10 nejlepších alternativ.
Co je Hubstaff?
Hubstaff je software pro sledování času stráveného na projektech, který pomáhá týmům řídit jejich pracovní sílu pomocí funkcí založených na čase, včetně reportů, sledování GPS, časových rozpisů a fakturace. Celou platformu Hubstaff pro řízení pracovní síly tvoří pět různých produktů:
- Hubstaff Time pro základní sledování času a vytváření reportů
- Hubstaff Desk pro pracovní výkazy, doklady o práci a sledování URL adres
- Hubstaff Field pro řízení týmu na místě
- Hubstaff Tasks pro obecné řízení projektů
- Hubstaff Talent pro přilákání vzdálených pracovníků
Každý produkt má samostatný cenový plán. Ačkoli se jejich použití mírně liší, všechny jsou založeny na stejných čtyřech pilířích: sledování času, monitorování zaměstnanců , řízení pracovní síly a řízení projektů – ale Hubstaff opravdu vyniká v prvních třech kategoriích. V těchto čtyřech kategoriích se nachází spousta funkcí. Mezi nejoblíbenější patří:
- Sledování času napříč zařízeními
- Automatizované online pracovní výkazy
- Hlášení času a přehledy
- Sledování URL adresy, aktivity, screenshotů a aplikací zaměstnanců
- Nástroje pro plánování a zvyšování efektivity zaměstnanců
- Sledování GPS
- Sledování mezd a faktur
Než však začnete zadávat firemní kartu na stránku fakturace Hubstaffu, je důležité zvážit jeho omezení a výzvy.
Stejně jako ostatní i my rádi zvyšujeme produktivitu, ale za jakou cenu? Mějte na paměti, že produkt jako Hubstaff, který může každých 10 minut pořizovat snímky obrazovky monitorů vašich zaměstnanců, odhalovat historii vyhledávání a sledovat aktivitu myši, může některé členy znepokojovat.
Tento druh časových údajů může být skvělý pro nalezení mezer v produktivitě a provedení pozitivních změn k jejich vyplnění, ale existují i jiné způsoby, jak sledovat čas během dne, které prostě nevyvolávají pocit, že vás někdo sleduje.
Hubstaff navíc postrádá klíčové funkce pro správu projektů, včetně několika klíčových zobrazení pracovního postupu, možností spolupráce, nástrojů pro brainstorming, editoru dokumentů a dalších.
A to nemluvě o tom, že je drahý! Pokud jste v týmu s více než dvěma lidmi, budete nuceni přejít na tarif Time Pro od Hubstaffu, který začíná na 8,33 $ za uživatele a měsíc.
Naštěstí se s tím nemusíte smířit! Můžete překonat všechny překážky Hubstaffu tím, že místo toho investujete svůj čas do jedné z jeho nejlepších alternativ. 🙂
10 nejlepších alternativ Hubstaffu, které můžete hned vyzkoušet
Správné řízení času projektu zahrnuje mnohem více než jen sledování času vašich zaměstnanců. Rozdíl spočívá v tom, co děláte s těmito informacemi. Místo sledování každého jejich pohybu investujte svůj čas a energii do alternativy Hubstaffu, která dokáže s časem, který sledujete, udělat mnohem více!
1. ClickUp
ClickUp je jediná komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která byla vytvořena pro týmy z různých odvětví s cílem konsolidovat jejich práci do jedné dynamické znalostní báze. Její bohatá sada funkcí pro úsporu času je navržena tak, aby zefektivnila procesy, sjednotila tým v cílech a udržela ho na správné cestě. Zahrnuje přizpůsobitelné řídicí panely, globální časovač a více než 15 vysoce vizuálních zobrazení pracovních postupů pro správu produktivity ze všech úhlů.
Ať už měníte priority svých denních úkolů, upravujete časové plány projektů, abyste se vešli do rozpočtu, nebo fakturujete klientovi, ClickUp vám to vše umožní snadno a efektivně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poznámky, štítky a značky pro kontext v každém časovém záznamu a pokročilé filtrování a třídění.
- Více než 15 jedinečných zobrazení, včetně zobrazení pracovní zátěže pro rozdělení úkolů mezi členy týmu.
- Flexibilní sledování času stráveného na projektu, které lze spustit a zastavit z jakéhokoli zařízení, úkolu nebo okna.
- Přizpůsobitelné časové rozvrhy pro hluboký vhled do produktivity vašeho týmu
- Automatizované vzorce pro přesný výpočet fakturovatelného času
- Vysoká úroveň reportingu, který umožňuje seskupovat záznamy podle odhadů času, data a času, fakturovatelných nebo nefakturovatelných položek a dalších kritérií.
- Šablona: Využijte předem připravené šablony pro sledování času od ClickUp a mnoho dalšího!
Omezení ClickUp
- Může být nutné určité období na seznámení se s bohatou sadou funkcí ClickUp.
- Některé zobrazení zatím nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $ za měsíc na uživatele
- Business: 12 $ měsíčně za uživatele
- Business Plus: 19 $ měsíčně za uživatele
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)
2. nTask
nTask je software pro spolupráci na úkolech a správu projektů, který pomáhá týmům řídit projekty, úkoly, zdroje, komunikaci a další. Uživatelům poskytuje možnost udržet si přehled o svém pracovním vytížení díky pokročilým nástrojům pro organizaci úkolů, jako jsou vlastní seznamy a kontrolní seznamy.
Automatický nástroj pro sledování času nTask běží na pozadí. Jakmile se časovač zastaví, systém zaznamená minuty/hodiny.
Vlastníci a správci pracovního prostoru mohou vidět, kolik hodin členové týmu věnovali dokončení úkolu. Jednotlivé hodiny odpracované na úkolu konkrétním zaměstnancem lze zobrazit pouhým kliknutím na šipku vedle jeho jména.
Pokud jste zapomněli zastavit časovač, nezoufejte! Majitelé úkolů a projektů, správci pracovního prostoru a majitelé pracovního prostoru mají možnost upravovat a přidávat čas.
Nejlepší funkce nTask
- Vyhrazené pracovní prostory pro lepší správu úkolů
- Plánování zdrojů a přidělování úkolů
- Ganttovy diagramy a závislosti úkolů
- Finanční nastavení v projektech
Omezení nTask
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle.
- Vhodné pouze pro týmy s méně než 50 členy.
Ceny nTask
- Premium: Od 20 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podnikání: Od 60 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
3. Clockify
Clockify je software pro sledování času, který vám pomůže spravovat pracovní dobu a zvládnout více práce za méně času. Je vhodný pro jednotlivé freelancery, týmy i firmy všech velikostí.
Jedinečnou funkcí, kterou Clockify nabízí, je změna času spuštění běžícího časovače. Pokud například zapomenete spustit časovač na začátku dne, můžete ručně upravit čas spuštění tak, aby odrážel čas, kdy jste začali pracovat. Tato funkce je obzvláště užitečná pro ty, kteří nemají ve zvyku sledovat čas. Díky tomu nebudete účtovat klientům příliš mnoho ani pracovat více hodin, než byste měli!
Nejlepší funkce Clockify
- Aplikace pro Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS a Android
- Režim kiosku pro zaznamenávání příchodu a odchodu pomocí sdíleného zařízení
- Grafy a rozpis aktivit na časových panelech
- Blokování hodin v kalendáři jedním kliknutím
Omezení aplikace Clockify
- Týmy mohou potřebovat školení, aby se naučily všechny jeho funkce.
- Chybí uživatelsky přívětivé rozhraní
Ceny Clockify
- Základní: 3,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 5,49 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 7,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 11,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Clockify
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Clockify!
4. Toggl Track
Toggl Track je užitečný nástroj pro freelancery, kteří chtějí mít přehled o svých úkolech. Díky možnosti sledovat čas strávený na úkolech mohou snadno měřit a analyzovat svůj pracovní postup. (Což jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí o tom, čemu věnovat více nebo méně času!)
Díky tomu mohou freelanceri zvýšit svou efektivitu vytvářením opakovatelných šablon projektů a procesů na základě svých údajů o úkolech.
Díky intuitivním dashboardům a reportům nabízí Toggl Track snadný způsob, jak vizualizovat a pochopit čas strávený na každém úkolu. To pomáhá freelancerům lépe spravovat jejich pracovní tok a maximalizovat jejich produktivitu, což může mít přímý vliv na úspěch jejich podnikání.
Sledujte čas pomocí integrace Toggl Track a ClickUp !
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Více než 100 integrací s rozšířeními pro prohlížeče Chrome a Firefox
- Souhrnné, podrobné a týdenní zprávy
- Historické fakturované sazby
- Pevně stanovené bezplatné projekty
Omezení aplikace Toggl Track
- Členové bezplatného tarifu nemohou připnout nejčastěji používané časové záznamy pro snadný přístup.
- Není vhodný jako samostatný nástroj pro správu úkolů.
Ceny Toggl Track
- Tým: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 15 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Toggl Track
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Everhour
Everhour je platforma pro sledování času a správu zdrojů, která pomáhá týmům udržovat pořádek, snadněji spolupracovat a zvyšovat celkovou produktivitu.
Nabízí jednoduché, intuitivní rozhraní pro ruční sledování času, přidělování zdrojů mezi projekty, automatizaci fakturace, rozpočtování projektů a další. Díky využití univerzální sady nástrojů Everhour můžete zefektivnit procesy ve vaší organizaci, aniž byste obětovali přehlednost nebo kontrolu.
Dalším příkladem využití funkcí pro sledování času Everhour je kategorizace standardních typů dovolené. Pomáhá firmám spravovat jejich pracovní sílu a zajistit, aby měly dostatečné pokrytí, když jsou zaměstnanci několik týdnů nebo měsíců mimo práci. Manažeři mohou například tyto kategorie použít k odhadu, kolik zaměstnanců bude každý měsíc k dispozici, což jim umožní lépe plánovat projekty a předvídat pracovní zátěž.
Podívejte se na integraci Everhour a ClickUp !
Nejlepší funkce Everhour
- Nastavení rozpočtu a náklady na pracovní sílu
- Plánovaný vs. nahlášený pokrok úkolů
- Souhrnné grafy
- Záznamy o čase a schvalování času
Omezení Everhour
- Oproti ostatním alternativám Hubstaffu v tomto seznamu chybí pokročilé možnosti přizpůsobení časových souhrnů.
- Chybí kategorie času pro vylepšené sledování času zaměstnanců.
Ceny Everhour
- Zdarma
- Lite: 5 $/uživatel za měsíc, od 2 uživatelů
- Tým: 8 $/uživatel za měsíc, od 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Everhour
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. DeskTime
DeskTime sleduje produktivitu zaměstnanců, aby manažeři, týmy a zaměstnanci mohli měřit svůj výkon a identifikovat trendy. Platforma shromažďuje data o čase, který stráví různými úkoly a aplikacemi.
Software pro sledování času také nabízí různé nástroje, které pomáhají manažerům identifikovat oblasti, kde mohou zaměstnanci provést pozitivní změny, aby podpořili vyšší produktivitu. Bodový systém motivuje zaměstnance k udržení produktivity, zatímco sledování zdraví a pohody podporuje zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Nejlepší funkce DeskTime
- Sledování URL a aplikací
- Pomodoro timer
- Plánování směn
- Vlastní zprávy
Omezení DeskTime
- Nevhodné pro týmy, které vykonávají úkoly mimo obrazovku.
- Omezené základní funkce v bezplatném tarifu
Ceny DeskTime
- Lite: Zdarma pouze pro 1 uživatele
- Pro: 6,42 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 9,17 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 18,33 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze DeskTime
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
7. Harvest
Harvest je nástroj pro sledování času, který pomáhá firmám a týmům mít přehled o odpracovaných hodinách, projektech a rozpočtech. S Harvestem mohou uživatelé snadno sledovat čas strávený na úkolech, prohlížet si pracovní výkazy v reálném čase, snadno generovat faktury a efektivněji spravovat výdaje.
Uživatelé mají možnost sledovat čas ze svého prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. To umožňuje zaměstnancům přesně zaznamenávat čas, který stráví různými úkoly, i když nejsou v kanceláři. To může pomoci identifikovat neefektivitu a oblasti, kde dochází ke ztrátě času, což manažerům umožňuje optimalizovat jejich plány.
Nejlepší funkce Harvest
- Hlášení kapacity pro pochopení pracovní zátěže týmu
- Integrace PayPal a Stripe pro online platby faktur
- Vlastní časová upozornění pro konzistentní sledování času
- Časové a projektové přehledy
Omezení Harvest
- Chybí funkce hromadného přiřazování času pro zaměstnavatele, kteří pracují s více freelancery.
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze jedno místo a dva projekty ( podívejte se na tyto alternativy Harvest ).
Ceny Harvest
- Zdarma: 1 místo, 2 projekty
- Pro: 10,80 $ za místo za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Harvest
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
8. Time Doctor
Podniky, týmy i jednotlivci mohou sledovat a optimalizovat své pracovní postupy pomocí Time Doctor, specializovaného softwaru pro sledování času. Uživatelé mohou činit informovaná rozhodnutí o svých denních činnostech na základě podrobných informací o tom, jak tráví svůj čas.
S Time Doctor mohou uživatelé vytvářet vlastní upozornění, rozdělit projekty na úkoly a podúkoly, kategorizovat úkoly, nastavit časové limity pro činnosti, analyzovat úroveň produktivity pomocí podrobných zpráv a mnoho dalšího. Pokročilé funkce Time Doctor umožňují firmám zlepšit efektivitu, snížit plýtvání a zvýšit produktivitu.
Podívejte se na integraci ClickUp a Time Doctor !
Nejlepší funkce Time Doctor
- Widget Work-life Balance pro sledování času a pracovní zátěže zaměstnanců
- Snímky obrazovky, nahrávky obrazovky a úrovně aktivity
- Přístup k přihlášení klienta
- Sledování času offline
Omezení Time Doctor
- Sledování obrazovky může zachytit osobní informace, když náhodně pořizuje snímky obrazovky.
- Ve srovnání s ostatními alternativami Hubstaffu v tomto seznamu postrádá nativní nástroje pro správu projektů.
Ceny Time Doctor
- Základní: 70 $/uživatel za rok
- Standard: 100 $/uživatel za rok
- Premium: 200 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Time Doctor
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
9. Paymo
Paymo je nástroj pro sledování času, který firmám umožňuje sledovat, kolik času zaměstnanci tráví různými úkoly, projekty a klienty. Automatizované zprávy Paymo například poskytují přehled o aktivitách zaměstnanců a fakturovatelných hodinách v reálném čase, což manažerům umožňuje činit informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů a rozpočtování.
Díky údajům z časového protokolu mohou klienti dostávat přesné faktury, což může vést ke zlepšení vztahů s klienty a vyšším příjmům. Nástroj Paymo pro sledování času lze také použít ke sledování fakturovatelného i nefakturovatelného času, což firmám umožňuje lépe porozumět svým nákladům a optimalizovat ceny.
Celkově nástroj pro sledování času Paymo nabízí řadu funkcí, které mohou podnikům pomoci zlepšit jejich výkonnost, zvýšit produktivitu a zefektivnit procesy fakturace a účtování.
Nejlepší funkce Paymo
- Widget pro stolní počítače Mac, Windows a Linux
- Nastavení personalizace časového rozvrhu
- Karty časových rozvrhů členů týmu
- Odhady projektů a fakturace
Omezení Paymo
- Žádné pokročilé řízení úkolů v bezplatném tarifu
- Integrace jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 4,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Malá kancelář: 9,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 20,79 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Paymo
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
10. Timely
Timely je aplikace pro zvýšení produktivity, která je ideální pro vzdálené pracovníky k identifikaci trendů produktivity v práci. Je navržena tak, aby zjednodušila organizaci práce a plánování. S Timely můžete snadno sledovat čas strávený na jakémkoli projektu pouhými několika kliknutími.
Aplikace také obsahuje další klíčové funkce, jako jsou podrobné nástroje pro vytváření reportů, nástroje pro rozpočtování a sledování cílů v reálném čase. To vám umožní snadno sledovat, kolik času trávíte na každém projektu nebo úkolu, a identifikovat oblasti, které je možné vylepšit, aby se zvýšila produktivita. Navíc se integruje s oblíbenými službami, jako jsou Google Calendar, Quickbooks, Azure a další, aby bylo řízení projektů snazší než kdykoli předtím.
Většina softwaru pro sledování času zaměstnanců je navržena tak, aby sledovala zaměstnance při používání aplikací a počítačů. Pokud máte pracovní politiku proti sledování, je tento software pro vás ideální!
Nejlepší funkce Timely
- Přehled projektového plánu v reálném čase, který pomáhá předcházet hrozícím výzvám
- Sledování pracovního postupu pro monitorování konkrétních úkolů
- Automatické výkazníky pro přesné fakturace
- Sledování pracovní činnosti na pozadí
Časová omezení
- Problémy s výkonem AI způsobují uživatelům více práce s odstraňováním potíží.
- Přesnost času může být problém, pokud měníte časová pásma.
Včasné stanovení ceny
- Starter: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 16 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Neomezený: 22 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Aktuální hodnocení a recenze
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Budujte důvěru a zvyšujte produktivitu s ClickUp
Upřímně řečeno, tento seznam představuje jen zlomek nejlepších alternativ Hubstaffu. Ale není třeba pokračovat v hledání nejlepšího softwaru pro sledování času, když vám přinášíme toho nejlepšího. 🏆
ClickUp je jediné řešení pro zvýšení produktivity, které vám pomůže ušetřit čas, zlepšit produktivitu a zvýšit ziskovost ve všech oblastech! Díky stovkám funkcí, které šetří čas, je ideální alternativou k Hubstaffu pro jakýkoli tým.
Získejte neomezený přístup k úkolům, více zobrazením projektů, flexibilnímu sledování času a dalším funkcím, když se ještě dnes zaregistrujete do ClickUp a sledujte, jak vaše produktivita dosahuje nových výšin. 🏔