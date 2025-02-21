13 nejlepších softwarů pro řízení pracovní síly v roce 2025

Vzpomínáte si na bajku o otci, který požádal své syny, aby zlomili svazek klacků? Společně jsou klacky nezlomitelné, ale jednotlivě se zlomí snadno. Jaké z toho plyne ponaučení? Týmová práce a silné vedení jsou klíčem k úspěchu v podnikání.
Ale týmová práce sama o sobě nestačí. Skvělé týmy stále potřebují chytré řízení, a to je dnes bez zapojení technologie téměř nemožné.
Nevíte, kde začít? Shromáždili jsme 13 nejlepších softwarů pro řízení pracovní síly, které vám pomohou s plánováním pracovníků, řízením absencí, sledováním produktivity, bezpečností pracovníků a vším ostatním.
Co je řízení pracovní síly?
Nedostatek personálu. Neorganizované přidělování zdrojů. Rostoucí mzdové náklady. Noční můry spojené s dodržováním pracovněprávních předpisů.
To vše jsou příznaky špatného řízení pracovní síly.
🍪 Ale jak vypadá dobré řízení pracovní síly?
Stručně řečeno, jde o umění a vědu, jak zajistit, aby vaši zaměstnanci byli ve správný čas na správném místě a dělali správné věci , přičemž vše zůstane nákladově efektivní a účinné.
K dosažení tohoto cíle však dobré řízení pracovní síly vyžaduje:
- Rozpočtování: Sledování nákladů pro každou pobočku, aby se předešlo nepříjemným překvapením v den výplaty.
- Plánování: Zajistěte zaměstnancům vyvážené rozvrhy, které splňují jak pracovní, tak osobní potřeby.
- Prognózy: Předpovídání potřeb pracovní síly na základě údajů, jako je poptávka zákazníků, trendy počasí nebo dokonce minulé sváteční šílenství.
- Sledování času: Sledování docházky, dovolených a přesčasů pro udržení produktivity na správné úrovni
- Dodržování předpisů: Dodržujte pracovní právo, mzdové předpisy a kolektivní smlouvy.
- Analytika: Zpracování dat do reportů za účelem odhalení trendů a zlepšení rozhodování
📌 Příklad: Vezměme si typický scénář v odvětví kontaktních center – call centrum, které denně zpracovává stovky dotazů zákazníků. Bez efektivního řízení pracovní síly by v době špičky mohli být agenti přetížení a zákazníci by museli dlouho čekat, zatímco mimo špičku by zaměstnanci mohli být nečinní.
Výhody řízení pracovní síly
Chcete snížit náklady na pracovní sílu a zabránit tomu, aby vaši nejlepší zaměstnanci uvažovali o odchodu? Přesně to vám nabízí software pro řízení pracovní síly.
86 % spokojenosti zaměstnanců na pracovišti přímo souvisí s jejich vztahem k managementu.
✨ Shrnutí: Skvělé řízení = spokojené a produktivní týmy.
Zde jsou výhody používání dobrého nástroje pro řízení pracovní síly:
- Zvýšená produktivita: Optimalizuje rozvrhy a efektivně spravuje čas zaměstnanců, aby se zvýšila produktivita pracovní síly.
- Snížení nákladů: Minimalizuje náklady na pracovní sílu díky předpovědi poptávky. Snížení nákladů na personál dále pomáhá při přesném přidělování zdrojů v rámci celé organizace.
- Zapojení zaměstnanců: Nabízí flexibilní plánování a lepší přehled o pracovní době, což vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců.
- Přesné sledování času: Automatizuje sledování času a docházky, čímž eliminuje manuální chyby a zajišťuje přesné výpočty mezd.
- Vylepšené plánování: Sladí dostupnost zaměstnanců, jejich dovednosti a požadavky na pracovní vytížení, aby vytvořil efektivní plány.
- Rozhodování na základě dat: Poskytuje data v reálném čase o výkonu zaměstnanců a mzdových nákladech pro chytřejší rozhodování.
- Dodržování předpisů: Automatizuje úkoly související s dodržováním předpisů, aby bylo zajištěno souladu s pracovními zákony a předpisy.
- Bezpečnější pracoviště: Identifikuje potenciální bezpečnostní rizika sledováním pracovních vzorců a rozvrhů.
- Zjednodušené procesy v oblasti lidských zdrojů: Automatizuje opakující se úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je plánování a sledování času, a zvyšuje tak efektivitu.
- Obchodní přehledy: Analyzuje data o pracovní síle, aby odhalila trendy a vylepšila strategické plánování.
🧠 Věděli jste, že: Podle společnosti Deloitte dosahují podniky s dobře implementovanými řešeními pro řízení pracovní síly až 20% zlepšení spokojenosti zaměstnanců a 15% snížení nákladů na personál.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení pracovní síly?
Samostatné platformy WFM přinášejí návratnost 12,24 USD za každý investovaný dolar. To je lepší návratnost investic než u vaší oblíbené věrnostní karty na kávu.
Abyste však mohli ze své investice vytěžit maximum, vyberte si software pro plánování pracovní síly s těmito nezbytnými funkcemi.
- Funkce vzdálené správy: Umožňuje manažerům přidělovat úkoly, přistupovat k plánům a generovat zprávy odkudkoli – protože práce se ne vždy odehrává za stolem.
- Analýzy a reporty: Sleduje výkonnost zaměstnanců, identifikuje trendy a poskytuje datové informace pro zlepšení plánování a provozu pracovní síly.
- Uživatelsky přívětivé nástroje: Zjednodušují základní funkce HR, od zasílání e-mailů a plánování až po sledování postupu projektů – není třeba mít doktorát z inženýrství systémů pro řízení pracovní síly.
- Automatizace: Snižuje počet manuálních úkolů, zajišťuje, že vám neunikne žádný detail, a dává manažerům více času soustředit se na celkové strategie.
13 nejlepších nástrojů pro řízení pracovní síly
Zde je 13 nejlepších nástrojů pro správu pracovní síly, které jsou navrženy tak, aby zvládly vše od plánování rozvrhů zaměstnanců po sledování výkonu (a usnadnily vám život).
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů a optimalizaci pracovní síly)
Ačkoli by se mohlo zdát, že personální oddělení se zabývá pouze najímáním zaměstnanců, jeho odpovědnosti jdou mnohem dál – snižování nákladů na nábor, optimalizace efektivity procesů a sledování zapojení zaměstnanců.
Personální oddělení se také zabývá výzvami, jako je zmírňování rasových a genderových předsudků, srovnávání výkonnostních metrik a omezování neoprávněných přesčasů.
S tolika cíli a metrikami potřebuje každá organizace plánovací a řídicí nástroj, který s tím dokáže držet krok.
ClickUp to zvládá bez námahy díky kombinaci správy úkolů a projektů s plynulou komunikací a je tak skutečnou aplikací pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp pro HR týmy zefektivňuje řízení pracovní síly centralizací údajů o zaměstnancích, sledováním náborových procesů a automatizací pracovních postupů při přijímání nových zaměstnanců – to vše na jedné platformě.
S ClickUp Goals můžete nastavit a sledovat organizační cíle v číselném, peněžním, pravdivém/nepravdivém nebo úkolovém formátu. Kombinujte cíle různých týmů do jednotných cílů, přiřazujte termíny, vytvářejte scorecards a sdílejte cíle v rámci celé organizace s přizpůsobitelnými přístupovými právy.
Jakmile jsou cíle stanoveny, ClickUp Views zajistí hladké sledování. Přizpůsobte si více než 15 zobrazení s poli, jako je termín splnění, priorita nebo vlastník úkolu. Například:
- Zobrazení seznamu: Uspořádá úkoly podle důležitých polí, jako jsou termíny a vlastnictví.
- Zobrazení kalendáře: Vizualizuje aktivity podle data a trvání.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí šablony adresáře zaměstnanců ClickUp můžete udržovat všechny údaje o zaměstnancích aktuální a rozdělit je do různých zobrazení, abyste získali přehled o struktuře týmu a docházce v reálném čase.
Jelikož mluvíme o sledování, ClickUp Dashboards ještě více zjednodušuje monitorování výsledků.
Vytvářejte v reálném čase přehledy o ukazatelích, jako je výkonnost zaměstnanců, jejich zapojení a harmonogramy náboru, a prezentujte tyto informace v poutavých vizuálních prezentacích pro zainteresované strany.
Díky více než 50 kartám přizpůsobeným potřebám personálního oddělení mohou dashboardy zvýraznit klíčové údaje, jako jsou obsazené pozice, doba náboru nebo produktivita týmu.
Velkou část personálních činností tvoří komunikace, kterou nástroje pro spolupráci ClickUp zjednodušují.
S ClickUp Docs můžete centralizovat organizační zásady, znalostní báze a zdroje, aktualizovat je a sdílet s přizpůsobitelnými oprávněními. Pokud nechcete vytvářet dokumentaci od nuly, šablona ClickUp HR SOP vám pomůže lépe strukturovat vaše HR procesy, zajistit soulad týmů a udržet motivaci zaměstnanců.
ClickUp Whiteboards jsou další užitečnou funkcí, která je ideální pro vytváření myšlenkových map (například organizačního schématu) nebo plánování pracovních postupů (pro nábor, zapracování, odchod zaměstnanců atd.).
A konečně je tu ClickUp Brain, kontextově orientovaná umělá inteligence, která vám pomůže zvládnout váš seznam úkolů. Od návrhu oznámení o odměnách pro zaměstnance až po shrnutí poznámek z jednání do konkrétních úkolů – ClickUp Brain funguje prakticky jako osobní asistent.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte cíle a pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů efektivněji pomocí možností zobrazení, jako jsou tabulka, seznam, formulář, kalendář a pracovní vytížení.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření úkolů, aktualizace stavu a přiřazování úkolů, pomocí více než 100 předem připravených šablon automatizace (nebo si vytvořte vlastní).
- Sledujte milníky projektů, klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů a metriky plánování pracovní síly na první pohled pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Centralizujte zásady, příručky pro zaměstnance a náborové plány pomocí snadno prohledávatelných a sdílených dokumentů ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace neposkytuje všechny funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Flexibilita ClickUp udělala dojem na recenzenta G2, který jej nyní používá ke sledování všeho od příjmů z prodeje a úkolů CRM až po osobní úkoly, jako je obnovení pasů.
2. Rippling (nejlepší pro jednotné řízení pracovní síly a lidských zdrojů)
Museli jste někdy těsně před výplatním dnem spěšně opravovat chyby ve mzdách nebo trávit hodiny správou rozvrhů zaměstnanců v různých systémech? Přidejte k tomu ještě výzvu v podobě globálního dodržování předpisů a téměř jistě směřujete k administrativnímu vyhoření.
Právě zde přichází na řadu Rippling – kombinuje mzdy, HR, IT a správu výdajů v jedné platformě.
Ať už spravujete rozvrhy směn, globální dodavatele nebo školení zaměstnanců, integrace nástrojů Rippling zjednodušuje vaše každodenní operace.
Nejlepší funkce Rippling
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců pomocí časomíry s jedním kliknutím, automatizovaných výkazů pracovní doby a vynucování dodržování předpisů.
- Vytvářejte rozvrhy pomocí rozhraní typu drag-and-drop, které zajišťuje nákladově efektivní směny a dodržování pracovněprávních předpisů.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí vizuálního editoru bez nutnosti programování, který kombinuje data z nástrojů HRIS, mzdového účetnictví a plánování.
- Získejte podrobné přizpůsobené zprávy využívající data z Rippling a integrací, s vzorci pro pokročilé analýzy.
- Získejte přístup k více než 600 hotovým integracím a synchronizujte data o pracovní síle napříč platformami.
Omezení Rippling
- Přístup k ukázkám a cenovým nabídkám může být obtížný kvůli omezením prodejního týmu.
- Mobilní aplikace nemá ve srovnání s desktopovou verzí plnou funkčnost.
- Zákaznická podpora je přístupná pouze správcům, což zpomaluje řešení problémů zaměstnanců.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 5 920 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3 460 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenze na Capterra uvádí, že díky snadnému použití a průvodci implementací byl proces zavádění softwaru Rippling hladký, zatímco jeho funkce přizpůsobení a automatizace se snadno přizpůsobily stávajícím politikám a procesům.
3. BambooHR (nejlepší pro zjednodušení procesů v oblasti lidských zdrojů pro malé a střední podniky)
Pokud se potýkáte s manuálními úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je správa dovolených, zpracování mezd nebo zaškolování nových zaměstnanců, BambooHR vám tyto úkoly zjednoduší díky snadno použitelné platformě.
Centralizuje vaše personální operace, od náboru až po řízení výkonu, a je speciálně navržen pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce BambooHR
- Centralizované záznamy o zaměstnancích, které zefektivňují správu dat a reporting
- Využijte integrovaný systém sledování uchazečů (ATS) pro snadné zveřejňování pracovních nabídek, shromažďování životopisů a plánování pohovorů.
- Automatizujte sledování dovolených pomocí upozornění pro manažery, abyste zajistili hladké řízení dovolených.
- Přizpůsobte si nástroje pro řízení výkonu, včetně sebehodnocení a hodnocení manažerů s automatickými připomenutími.
- Shromažďujte praktické zpětné vazby a zlepšujte ukazatele zapojení zaměstnanců pomocí průzkumů spokojenosti zaměstnanců s hodnocením eNPS.
Omezení BambooHR
- Ceny nejsou transparentní a je nutné kontaktovat prodejní tým, aby vám poskytl individuální nabídku.
- Sledování času a správa benefitů jsou k dispozici pouze jako placené doplňky.
- Funkce mzdového účetnictví je omezena na zaměstnance se sídlem v USA.
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 980 recenzí)
4. Connecteam (nejlepší pro týmy bez stálého pracoviště a zefektivnění provozu)
Řízení mobilních zaměstnanců s sebou nese jedinečné výzvy – chybějící docházka, nedostatečná komunikace a nahrazování směn mohou narušit celý váš plán.
Connecteam je navržen tak, aby řešil tyto problémy pomocí centralizované aplikace, která je určena speciálně pro týmy bez stálého pracoviště.
Ať už jde o sledování času, plánování zaměstnanců nebo komunikaci v reálném čase, Connecteam zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
🧠 Věděli jste, že: 74 % zaměstnanců se cítí šťastnější při práci na dálku. Ještě překvapivější je, že 50 % dotázaných zaměstnanců by přijalo snížení platu, aby si tuto možnost zachovalo.
Nejlepší funkce Connecteam
- Zajistěte přesné zaznamenávání docházky a zabraňte krádežím času pomocí sledování času s GPS geofencingem.
- Přizpůsobte plánování zaměstnanců, včetně nahrazování směn a sledování dostupnosti.
- Využijte komunikační nástroje určené především pro mobilní zařízení, jako jsou živý chat, průzkumy a aktuality společnosti, pro interakci v reálném čase.
- Organizujte rychlé úkoly a probíhající projekty pomocí funkcí pro správu úkolů, včetně možnosti sledovat dílčí úkoly a termíny.
- Zjednodušte personální agendu pomocí automatických reportů o docházce, absencích a přesčasech.
Omezení Connecteam
- Offline funkce jsou omezené, což má vliv na vzdálená místa s nestabilním internetovým připojením.
- Sledování ujetých kilometrů není automatizované a vyžaduje ruční zadávání.
- Uživatelské rozhraní může na nové uživatele působit nepřehledně.
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: zdarma
- Základní: 35 $/měsíc/30 uživatelů
- Pokročilý: 59 $/měsíc/30 uživatelů
- Expert: 119 $/měsíc/30 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 1 770 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Jedna recenze na G2 od rostoucí komerční úklidové společnosti uvádí, že Connecteam jim pomohl ušetřit čas a peníze. Oceňují funkci plánování, která umožňuje rychlé zasílání aktualizací přímo zaměstnancům, čímž se snižuje jejich závislost na nástrojích, jako je Google Sheets.
5. NICE (nejlepší pro řízení pracovní síly v kontaktních centrech s využitím umělé inteligence)
Řízení rozvrhů, sledování docházky a zajištění provozní efektivity může připadat jako nemožný balanc, zejména v rychle se měnících kontaktních centrech.
Řešení pro řízení pracovní síly od společnosti NICE zjednodušuje tyto výzvy pomocí umělé inteligence, která předpovídá poptávku, automatizuje plánování a zvyšuje zapojení agentů.
NICE umožňuje manažerům kontaktních center udržovat produktivitu, ať už koordinují více směn nebo optimalizují efektivitu pracovní síly.
Nejlepší funkce NICE
- Využívá prognózy řízení pracovní síly založené na umělé inteligenci k vytváření přesného plánování práce v omnichannelových prostředích pro efektivní řízení pracovní síly.
- Získejte přístup k samoobslužnému plánování pro zaměstnance, včetně nabídky směn, žádostí o volno a výměn.
- Pomocí mobilní aplikace můžete v reálném čase sledovat rozvrhy, oznámení a výkonnost agentů.
- Automatizujte pracovní postupy, abyste snížili administrativní náklady a zvýšili efektivitu procesů.
- Umožněte dlouhodobé plánování pracovní síly pomocí pokročilého modelování budoucích personálních potřeb.
Omezení NICE
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpomalení systému během období vysokého využití.
- Rozhraní může být pro nové uživatele méně intuitivní ve srovnání s jednoduššími nástroji pro správu pracovní síly.
- Ceny mohou být pro malé podniky vysoké, zejména u pokročilých funkcí.
Ceny NICE
- Agent Interactions Suite: 71–110 USD/měsíc na agenta
- Workflow Orchestration Suite: 135–209 USD/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze NICE
- G2: 4,3/5 (85+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Chcete vybudovat progresivní personální oddělení, které bude hnacím motorem smysluplných změn? Prozkoumejte tyto příklady SMART cílů pro personální oddělení pro každou společnost.
6. Workday HCM (nejlepší pro řízení lidských zdrojů na podnikové úrovni)
Společnosti s silnou kulturou učení mají dvojnásobnou míru retence zaměstnanců.
90 % organizací se nyní obává o udržení zaměstnanců, a proto nástroje jako Workday HCM výrazně pomáhají prosazovat strategie zaměřené na vzdělávání tím, že propojují talenty s příležitostmi a proaktivně řeší nedostatky v dovednostech.
Je navržen pro potřeby podnikové úrovně, hladce zvládá vše od globální mzdové agendy po rozvoj talentů a je podporován umělou inteligencí a analýzou lidí.
Díky intuitivnímu rozhraní a více než 600 integracím zjednodušuje Workday složité úkoly v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Workday
- Automatizujte nábor zaměstnanců na základě dovedností a jejich rozvoj pomocí Workday Skills Cloud.
- Integrujte analýzu lidí, která generuje informace v reálném čase s jasnou vizualizací.
- Využijte mobilní samoobslužný portál pro zaměstnance k sledování pracovní doby, benefitů a výplat.
- Využijte flexibilní integraci s více než 600 softwarovými nástroji třetích stran, včetně ADP a SAP.
- Zlepšete procesy řízení pracovní síly pomocí nástrojů pro zapojení zaměstnanců založených na umělé inteligenci, jako je prediktivní analýza fluktuace.
Omezení pracovního dne
- Chybí transparentní ceny, takže firmy musí kontaktovat obchodní oddělení a požádat o individuální nabídku.
- Žádná bezplatná zkušební verze, což ztěžuje vyhodnocení před zakoupením.
- Uživatelé aplikace pro Android hlásí časté pády, zejména u funkcí pro sledování času.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0/5 (více než 1 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 540 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenze na Redditu vyzdvihla schopnost Workday přizpůsobit procesy potřebám organizace, i když jeho složitost může ztěžovat řešení problémů. Jako správci benefitů ocenili snadnost automatizace a dodržování pravidel.
7. SAP SuccessFactors (nejlepší pro globální řízení talentů a dodržování předpisů)
Společnosti s globální pracovní silou čelí jedinečným výzvám, jako je řízení různých regulačních požadavků a efektivní řešení nedostatků v kvalifikacích.
SAP SuccessFactors je navržen tak, aby tyto složité úkoly snadno zvládal. Nabízí výkonné nástroje pro řízení talentů, zkušenosti zaměstnanců a dodržování předpisů ve více než 100 zemích.
Nejlepší funkce SAP SuccessFactors
- Využijte pokročilé nástroje pro řízení výkonu, které umožňují dynamické a nepřetržité cykly zpětné vazby.
- Využijte řízení talentů s podporou umělé inteligence pro nábor, zapracování a kariérní rozvoj.
- Získejte řešení připravená pro dodržování předpisů ve více než 100 zemích s integrovanými aktualizacemi předpisů.
- Integrujte analytiku pracovní síly a získejte praktické informace pro týmy HR a vedení.
- Získejte přístup k otevřeným API rozhraním, která podporují hladkou integraci s nástroji třetích stran, jako jsou ADP a UKG.
Omezení SAP SuccessFactors
- Složitost reportingu kvůli více nástrojům integrovaným do platformy
- Vyžaduje implementaci externími konzultanty, což zvyšuje celkové náklady.
- Omezená dostupnost základních funkcí HR (mzdy, benefity) pro společnosti s méně než 2 000 zaměstnanci.
Ceny SAP SuccessFactors
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP SuccessFactors
- G2: 3,9/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 280 recenzí)
8. Paycor (nejlepší pro střední podniky, které hledají cenovou dostupnost a funkčnost)
Střední podniky často musí volit mezi cenovou dostupností a pokročilými řešeními v oblasti lidských zdrojů. Paycor dosahuje této rovnováhy tím, že nabízí nákladově efektivní nástroje přizpůsobené pro organizace s 50 až 350 zaměstnanci.
Jeho komplexní sada HRIS podporuje mzdy, nábor talentů, sledování času a řízení výkonu, což z něj činí univerzální řešení pro správu životního cyklu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Paycor
- Získejte přístup k pokročilému systému sledování uchazečů (ATS) s umělou inteligencí a náborovými dashboardy.
- Získejte nástroje pro řízení výkonu pro sledování cílů, průzkumy spokojenosti a plánování kariéry.
- Využijte flexibilní funkce pro správu času a plánování, které jsou ideální pro hodinově placené zaměstnance ve zdravotnictví, maloobchodu a výrobě.
- Využijte mobilní rozhraní, které je chváleno pro svou přístupnost a snadné použití.
- Využijte výhodné cenové struktury určené pro střední podniky.
Omezení Paycor
- Rozdrobené databáze mohou zpomalovat vytváření reportů a analýz v reálném čase.
- Kvalita podpory se může lišit, menší klienti mohou dostat omezenou pomoc s implementací.
- Rozhraní pro stolní počítače by mohlo těžit z modernějšího designu.
- Omezené globální integrace mzdového účetnictví, primárně sloužící domácím klientům
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 920 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vyberte si softwarová řešení pro řízení lidských zdrojů, která centralizují správu údajů o zaměstnancích a zároveň nabízejí robustní samoobslužné nástroje, organizační schémata a bezpečnou ochranu údajů.
9. Deel (nejlepší pro podniky expandující na globální úrovni s týmem pracujícím na dálku)
Globální expanze s sebou často přináší výzvy v oblasti dodržování předpisů, zejména při řízení vzdálených týmů.
Deel tento proces zjednodušuje tím, že nabízí komplexní platformu pro najímání, zaškolování a vyplácení zaměstnanců nebo dodavatelů ve více než 150 zemích.
Díky nástrojům pro zajištění souladu s předpisy a mzdovému systému založenému na umělé inteligenci je tento software vhodnou volbou pro společnosti s rozmanitou mezinárodní pracovní silou.
🍪 Bonus: Platforma Deel je vysoce škálovatelná a nabízí funkce jako automatizované výplaty v různých měnách, přizpůsobitelné smlouvy šité na míru místním předpisům a služby Employer of Record (EOR). Je tak vhodná jak pro malé firmy, tak pro velké podniky.
Nejlepší funkce Deel
- Zabraňte nesprávnému zařazení dodavatelů pomocí nástrojů pro dodržování předpisů založených na umělé inteligenci.
- Spravujte globální mzdy zaměstnanců a dodavatelů ve více než 150 zemích.
- Získejte možnost platit ve více než 120 měnách pomocí několika flexibilních platebních metod.
- Využijte automatizované fakturace, sledování výdajů a správu dovolených.
- Získejte integrované výhody, slevy a nepřetržitou podporu pro dodavatele.
- Využijte škálovatelná řešení, včetně služeb EOR (Employer of Record) pro najímání zaměstnanců bez místní pobočky.
Omezení Deel
- Vysoké cenové úrovně nemusí vyhovovat menším podnikům, které najímají zaměstnance pouze v jedné zemi.
- Některé funkce jsou sice komplexní, ale pro začínající uživatele mohou být složité.
Ceny Deel
- Správa dodavatelů: 49 $/měsíc
- Employer of Record (EOR): 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,8/5 (více než 5 710 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 010 recenzí)
10. UKG Pro (nejlepší pro střední podniky s různorodými potřebami v oblasti lidských zdrojů)
Zaměstnává vaše organizace 350 až 10 000 zaměstnanců? Pak se můžete spolehnout na UKG Pro a jeho komplexní platformu HCM, která zahrnuje globální mzdové funkce ve více než 160 zemích.
UKG Pro, známý svým holistickým přístupem k řízení lidských zdrojů a talentů, podporuje vše od náboru až po analýzu pracovní síly.
Nejlepší funkce UKG Pro
- Získejte přístup k komplexním nástrojům pro řízení lidských zdrojů a talentů pro nábor, zapojení a rozvoj zaměstnanců.
- Využijte globální mzdové funkce ve více než 160 zemích, vylepšené akvizicí společnosti Immedis.
- Využijte reportování a analytiku založené na umělé inteligenci pro lepší přehled o pracovní síle.
- Využijte výhody silného integračního trhu s předem připravenými konektory a otevřenými API.
- Získejte klid díky specializované zákaznické podpoře v souladu s filozofií „partneři na celý život“.
- Získejte přístup k škálovatelným řešením pro podniky se střední až vysokou mírou složitosti.
Omezení UKG Pro
- Starší architektura může představovat výzvu pro hladkou integraci.
- Struktura s více databázemi může komplikovat přizpůsobení a vytváření reportů.
- Čekací doby na zákaznickou podporu mohou být u menších klientů delší.
- Minulé obavy o kybernetickou bezpečnost zdůrazňují nutnost náležité péče.
Ceny UKG Pro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UKG Pro
- G2: 4,2/5 (více než 1 510 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 630 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Efektivní plánování lidských zdrojů (HRP) začíná porozuměním cílům vaší organizace. K předpovědi těchto potřeb využijte analýzu pracovní síly.
11. When I Work (nejlepší pro pracoviště s směnným provozem)
Efektivní plánování může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu pracovišť s směnným provozem a When I Work vyniká jako řešení, které upřednostňuje jednoduchost a spolupráci.
Od správy složitých směn až po posílení postavení zaměstnanců pomocí samoobslužných nástrojů – tento software se perfektně hodí pro odvětví jako pohostinství, maloobchod, zdravotnictví a další.
💡 Tip pro profesionály: Při nastavování směn v aplikaci When I Work použijte funkci automatického plánování, abyste zajistili efektivní pokrytí směn a zároveň udrželi mzdové náklady v rámci rozpočtu. Spojte ji s nástroji platformy pro předpovídání pracovní síly, abyste mohli analyzovat špičky a vyhnout se nadměrnému nebo nedostatečnému počtu zaměstnanců.
Nejlepší funkce aplikace When I Work
- Vytvářejte celé pracovní plány jediným kliknutím pomocí funkce automatického plánování.
- Zjednodušte správu směn pomocí oznámení, výměn směn a potvrzení.
- Využijte nástroje pro předpovídání pracovní síly k chytřejšímu plánování v rámci rozpočtových omezení.
- Umožněte komunikaci v týmu, zaznamenávání docházky a aktualizace v reálném čase v mobilní aplikaci.
- Využijte integraci mzdového účetnictví a POS pro efektivní sledování mzdových nákladů a zpracování mezd.
- Využijte týmové zasílání zpráv v aplikaci pro plynulou komunikaci mezi odděleními.
Omezení aplikace When I Work
- Příležitostné technické potíže, jako jsou pády aplikací a problémy s přihlášením
- Někteří uživatelé považují rozhraní za nedostatečné z hlediska pokročilých možností přizpůsobení.
- Některé funkce mohou být pro podniky s velmi komplexními potřebami nedostatečné.
Ceny When I Work
- Essentials: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze When I Work
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 130 recenzí)
☕ Recenze uživatele: Recenze na G2 uvádí, že When I Work zefektivnil jejich organizaci, zejména díky centralizaci žádostí o volno a zlepšení správy plánování.
12. Zoho People (nejlepší pro komplexní řízení lidských zdrojů)
Častým problémem, s nímž se potýkají personalisté – stejně jako ostatní odborníci – jsou nekonečné rozptýlené úkoly napříč různými nástroji a tabulkami.
Zoho People řeší tento problém nabídkou komplexní platformy, která centralizuje personální operace, zjednodušuje pracovní postupy a klade důraz na zkušenosti zaměstnanců. Od sledování času až po řízení výkonu – tento nástroj je navržen tak, aby personálním týmům umožnil rychlou adaptaci a soustředění se na strategický růst.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
Nejlepší funkce Zoho People
- Umožněte zaměstnancům aktualizovat své údaje, žádat o dovolenou a samostatně přistupovat k výplatním páskám pomocí samoobslužných funkcí.
- Integrované sledování času a docházky hladce funguje s People Kiosk, který nabízí funkce jako rozpoznávání obličeje pro přesnou identifikaci a automatické výpočty přesčasů.
- Lepší řízení výkonu díky přizpůsobitelným hodnocení, 360stupňové zpětné vazbě a sledování cílů.
- Zvyšte kvalifikaci zaměstnanců pomocí řešení pro správu vzdělávání, jako jsou virtuální učebny, kvízy a hodnocení.
- Vytvořte automatizaci HR procesů pro pracovní postupy, jako je zapracování nových zaměstnanců, schvalování a sledování docházky.
- Získejte pokročilé zabezpečení díky šifrování AES, vícefaktorové autentizaci a souladu s nařízením GDPR.
Omezení Zoho People
- Funkce pro vytváření reportů a analýz jsou méně sofistikované ve srovnání s konkurencí, jako je Workday.
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici ve webové verzi.
- Nastavení integrace mezd může být složité a časově náročné.
- Zákaznická podpora není k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což může vést k potenciálním zpožděním při řešení problémů.
Ceny Zoho People
- Bezplatný tarif
- Základní tarif: 1,50 $/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Prémiový tarif: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- People Plus: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 260 recenzí)
🧠 Věděli jste, že: Zoho People nabízí přizpůsobitelné profily přístupnosti, které podporují uživatele se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, což z něj činí jednu z mála HR platforem, které upřednostňují inkluzivitu.
13. Replicon (nejlepší pro řešení chaosu v oblasti sledování času a dodržování předpisů)
Máte potíže s ručním sledováním času zaměstnanců v rámci projektů, úkolů a lokalit a zároveň s dodržováním globálních pracovních zákonů?
Replicon nabízí řešení pro firmy s pokročilými funkcemi sledování času, řízení pracovní síly a potřebami v oblasti dodržování předpisů.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako jsou ZeroTime a CloudClock, Replicon automatizuje zaznamenávání času a zjednodušuje reporting. Správa projektů, nákladů a předpisů z jedné platformy je tak snazší.
Nejlepší funkce Repliconu
- Automaticky zaznamenávejte čas z aplikací jako Slack, Zoom a Jira pomocí časových rozpisů ZeroTime založených na umělé inteligenci.
- Získejte přístup k bezdotykovému docházkovému systému založenému na lokalizaci s rozpoznáváním obličeje pomocí kiosku CloudClock.
- Nechte vedoucí pracovníky zaznamenávat odpracované hodiny za celé týmy najednou pomocí časových rozvrhů pro zaměstnance.
- Prosazujte regionální pracovní zákony týkající se přestávek, přesčasů a mezd pomocí automatizace dodržování předpisů.
- Přiřaďte hodiny k úkolům a zajistěte přesné fakturace klientům díky integrovanému sledování času stráveného na projektech.
- Získejte přístup k pokročilým integracím se systémy pro správu mezd, řízení projektů a ERP.
Omezení Repliconu
- Náročná křivka učení pro nové uživatele a malé týmy
- Mobilní aplikace postrádá pokročilé funkce, jako je reporting a úpravy projektů.
- Náklady se mohou rychle navyšovat v důsledku doplňků a požadavků na přizpůsobení.
- Omezená offline funkčnost pro terénní týmy ve srovnání s konkurencí
Ceny Replicon
- Sledování času stráveného na projektech: 12 $/měsíc na uživatele
- Sada pro evidenci docházky: 6 $/měsíc na uživatele
- Professional Services Automation (Polaris PSA): 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Replicon
- G2: 4,3/5 (více než 770 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
Klikněte na všechny správné políčka pro správu pracovní síly s ClickUp
Ve společnosti Pigment transformoval ClickUp proces zapracování nových zaměstnanců a dosáhl 88% zvýšení efektivity, což zaměstnancům umožnilo rychle se zapracovat a dosahovat výsledků rychleji.
Alexis Valentin, vedoucí globálního rozvoje podnikání, zdůraznil, jak funkce externí spolupráce ClickUp zkrátily dobu řešení problémů ze tří dnů na pouhých několik hodin.
Žádný z našich stávajících nástrojů nebyl uživatelsky přívětivý pro správu úkolů. ClickUp poskytl výkonnou alternativu, která byla jednoduchá, flexibilní a příjemná na používání.
Žádný z našich stávajících nástrojů nebyl uživatelsky přívětivý pro správu úkolů. ClickUp poskytl výkonnou alternativu, která byla jednoduchá, flexibilní a příjemná na používání.
Jedná se o významný milník pro ClickUp a důkaz jeho funkcí – sledování cílů, přizpůsobitelné zobrazení a nástroje pro hladkou spolupráci. Ať už se snažíte zvýšit produktivitu, řešíte výzvy v oblasti lidských zdrojů nebo optimalizujete pracovní postupy týmu, funkce ClickUp přinášejí skvělé výsledky.
Jste připraveni změnit realitu řízení vašich zaměstnanců? Zaregistrujte se nyní na ClickUp a udělejte první krok k chytřejším, spokojenějším a produktivnějším týmům!