Zefektivněte personální operace: 10 nejlepších softwarů pro správu databáze zaměstnanců v roce 2025

Software pro správu databáze zaměstnanců je základem efektivního fungování personálního oddělení. Bez správného nástroje se personální týmy a manažeři mohou potýkat s neaktuálními údaji o zaměstnancích, obtížným sledováním dovolených a nepřesnými zprávami.
Tyto softwarové nástroje pro HR poskytují vše, co potřebujete k efektivnímu ukládání všech údajů o zaměstnancích – adresář profilů zaměstnanců, organizační schéma a samoobslužný portál. Zjednodušují také správu zaměstnanců a chrání citlivé údaje o zaměstnancích, od osobních údajů po kvalifikaci a dovolené.
V tomto článku představujeme náš výběr 10 nejlepších softwarů pro správu databáze zaměstnanců. Popíšeme jejich klady, zápory a ceny, abychom vám pomohli najít optimální řešení pro vaši firmu! ?
Co byste měli hledat v dobrém softwaru pro správu databáze zaměstnanců?
Při výběru systému pro správu databáze zaměstnanců pro vaši společnost se zaměřte na tyto klíčové funkce:
- Možnosti přizpůsobení: Software pro správu databáze zaměstnanců byste měli být schopni přizpůsobit svým konkrétním potřebám v oblasti lidských zdrojů pomocí přizpůsobitelných polí nebo možností vytváření reportů.
- Správa personálních dokumentů: Hledejte software, který vám umožní ukládat všechny dokumenty zaměstnanců v digitální podobě, aby je bylo možné v případě potřeby snadno najít.
- Přístupnost: Jak manažeři, tak zaměstnanci by měli mít snadný přístup ke svým údajům. Software, který dobře funguje na mobilních zařízeních, umožňuje vašemu týmu aktualizovat a prohlížet si své informace odkudkoli.
- Znalostní báze zaměstnanců: Ujistěte se, že software dokáže ukládat důležité dokumenty, které mohou zaměstnanci využívat jako reference, například firemní pravidla, školicí materiály a příručky.
- Adresář zaměstnanců: Dobrý software by měl obsahovat podrobný adresář zaměstnanců, kde můžete na jednom místě uchovávat kontaktní údaje, kontakty pro případ nouze, místa výkonu práce a další důležité informace.
- Analýzy a reporty: Hledejte nástroje, které umožňují analýzu dat a vytváření reportů, abyste mohli získat přehled a činit informovaná rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů.
10 nejlepších softwarů pro správu databáze zaměstnanců
Ne všechny softwarové produkty pro správu databáze zaměstnanců jsou stejné. Sestavili jsme seznam špičkových řešení, která zefektivní vaše personální operace. Prozkoumejte jejich silné a slabé stránky a ceny a najděte to, co vám nejlépe vyhovuje! ?
1. ClickUp
ClickUp je ideálním řešením pro personální agendu! Nabízí výkonné nástroje pro správu databáze zaměstnanců, které jsou ideální pro nábor, zapracování a podporu růstu vašeho týmu. S více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními je to komplexní řešení pro sledování výkonu, zapojení a rozvoje zaměstnanců.
Tato platforma vytváří důvěrnou databázi informací o zaměstnancích a podporuje přímou komunikaci mezi manažery a členy jejich týmů.
ClickUp neslouží pouze k organizaci údajů o uchazečích – jeho systém také spravuje žádosti a oslovování uchazečů. Šetří drahocenný čas díky předem navrženým šablonám a automatizaci procesů v oblasti lidských zdrojů, které uchazeče provázejí procesem náboru. ?
Řešení ClickUp pro nástup nových zaměstnanců vybaví nové zaměstnance vším, co potřebují, aby se stali členy vašeho týmu. Navíc jeho školicí modul zefektivňuje proces pomocí sledovatelných úkolů a společných dokumentů.
Váš personální tým může využít sadu nástrojů ClickUp k:
- Organizujte ankety, průzkumy a žádosti pomocí přizpůsobitelných formulářů.
- Sledujte výkonnost a pracovní vytížení pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Sledujte pohovory, individuální schůzky a týmové porady prostřednictvím kalendáře ?
Kromě toho je zobrazení ClickUp Table zlatým dolem pro intuitivní tabulky a dynamické databáze, které zvládají vše od podrobných seznamů úkolů až po rozpočty a údaje o klientech. Vlastní pole zachycují důležité informace, jako jsou priority a průběh úkolů, čímž minimalizují přepínání kontextu.
Schopnost propojit úkoly, dokumenty a závislosti je revoluční změnou. Hromadná úprava úkolů, export dat a veřejně sdílené odkazy na tabulky usnadňují spolupráci s externími partnery.
Spravujte úkoly jako profesionál pomocí možností filtrování a seskupování, přizpůsobte si zobrazení skrytím nebo připnutím sloupců a využijte sílu funkce přetahování sloupců k vytvoření ideálního nastavení. ?️
Nejlepší funkce ClickUp
- Četné bezplatné šablony pro HR týmy ke zlepšení procesů, včetně šablony ClickUp HR SOP.
- ClickUp Docs pro ukládání všech znalostí v oblasti lidských zdrojů na jednom místě
- Více než 100 automatizací pro automatizaci procesů v oblasti lidských zdrojů
- Více než 15 pohledů na projekt pro sledování operací ze všech úhlů
- Seznamy pro třídění, filtrování a seskupování úkolů
- Snadné stanovení cílů pro personální týmy
- Tabulkový pohled pro správu dat podobnou práci s tabulkami
- Kalendářový pohled pro správu rozvrhů a volna
- Dashboardy pro snadné sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a milníků v oblasti lidských zdrojů
- Více než 1 000 integrací
Omezení ClickUp
- Některé automatizace mohou být náročné na implementaci (ale ClickUp tento proces zjednodušuje díky nabídce tutoriálů).
- Funkce platformy mohou být zpočátku obtížné na orientaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. BambooHR
BambooHR je bezpečná a centralizovaná platforma, která efektivně sleduje záznamy o zaměstnancích. Poskytuje uživatelům kontrolu nad ovládacím panelem a umožňuje týmům HR hladce přidávat osobní a finanční informace o zaměstnancích.
BambooHR se neomezuje pouze na ukládání dat, ale poskytuje také nástroje pro vytváření vlastních reportů. Na základě informací z databáze zaměstnanců mohou uživatelé generovat přehledné reporty o různých metrikách, jako je fluktuace zaměstnanců, délka zaměstnání a důvody ukončení pracovního poměru.
BambooHR obsahuje funkce pro sledování času a docházky, které umožňují monitorovat pracovní dobu zaměstnanců a usnadňují správu zaměstnanců z jakéhokoli místa pomocí digitálních nástrojů pro správu času. Navíc hladký export časových rozpisů zajišťuje efektivní zpracování mezd. ?
Nejlepší funkce BambooHR
- Vykazování údajů
- Ukládání a správa dokumentů
- Více než 125 integrací, jako jsou Checkr a Slack
- Sledování docházky a pracovní doby
- Mobilní aplikace
Omezení BambooHR
- Mobilní aplikace může být obtížně ovladatelná.
- Přidání dalších možností přizpůsobení oznámení by mohlo být prospěšné.
Ceny BambooHR
- K dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
3. Myhrtoolkit
Myhrtoolkit zefektivňuje personální agendu správou záznamů o zaměstnancích, od schůzek po plány školení. Jeho software pro správu personálních dokumentů zjednodušuje vydávání, sledování a bezpečné ukládání důležitých personálních dokumentů. ?
Knihovna pro správu dokumentů zaměstnanců této platformy slouží jako centralizované úložiště pro ukládání a sdílení všech firemních dokumentů. Od individuálních souborů zaměstnanců, jako jsou smlouvy, životopisy a doklady totožnosti, až po širší personální dokumentaci, jako jsou příručky, popisy pracovních pozic a disciplinární opatření – vše je organizováno na jednom přístupném místě.
Navíc je udržování systému v aktuálním stavu snadné díky snadné archivaci zastaralé dokumentace.
Myhrtoolkit také nabízí řadu nástrojů pro plánování dovolených, správu absencí a přehledné reporty, které zjednodušují rozhodovací procesy v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Myhrtoolkit
- Hromadná správa dat
- Nástroje pro reporting v oblasti lidských zdrojů
- Knihovna pro správu dokumentů
- Jednoduchá archivace
- Sledování absence
Omezení Myhrtoolkit
- Software by mohl být intuitivnější.
- Přidání dalších možností filtrování by mohlo být prospěšné.
Ceny Myhrtoolkit
- 0–5 zaměstnanců: 29 $/měsíc
- 6–10 zaměstnanců: 46 $/měsíc
- 11–20 zaměstnanců: 92 $/měsíc
- 21–50 zaměstnanců: 168 $/měsíc
- 50–100 zaměstnanců: 221 $/měsíc
- 101–150 zaměstnanců: 341 $/měsíc
- 151–200 zaměstnanců: 390 $/měsíc
- 201–400 zaměstnanců: 484 $/měsíc
- 401+ zaměstnanců: K dispozici po kontaktování
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Myhrtoolkit
- G2: 4,5/5 (méně než 10 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (méně než 10 recenzí)
4. Freshservice
Freshservice je cloudové řešení Service Desk, které zjednodušuje IT operace. Kromě své primární funkce obsahuje řadu funkcí, které výrazně zefektivňují personální operace.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je správa znalostí, která uživatelům umožňuje vytvořit znalostní bázi s řešeními incidentů a problémů. Tento zdroj umožňuje technikům a zaměstnancům rychle vyřešit jejich dotazy pomocí jednoduchého vyhledávání. ?
Modul Employee Onboarding v rámci Freshservice pomáhá personalistům iniciovat žádosti o nástup nových zaměstnanců přímo ze samoobslužného portálu. To zahrnuje zaslání formulářů pro nástup novým zaměstnancům současně nadřízenému a zaměstnanci. Modul navíc sleduje průběh žádosti, zasílá upomínky a provádí hromadný nástup nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce Freshservice
- Hladké přijímání nových zaměstnanců
- Databáze znalostí
- Automatizace pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů
- Správa založená na cloudu
- Integrace s nástroji jako Slack a Microsoft Teams.
Omezení Freshservice
- Funkce automatizace může zahrnovat více procesů.
- Počáteční nastavení může být trochu složitější.
Ceny Freshservice
- Starter: 19 $/měsíc
- Růst: 49 $/měsíc
- Pro: 95 $/měsíc
- Enterprise: 119 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
5. GoCo
GoCo zefektivňuje personální agendu tím, že shromažďuje všechny důležité procesy a údaje na jednom praktickém místě. ?
Díky technologii MagicDocs můžete všechny dokumenty přizpůsobit, umožnit jejich vyplňování a podepisování a dokonce z nich vytvářet zprávy. MagicDocs také ukládá data, která se mohou automaticky zobrazit v budoucích dokumentech, což usnadňuje a zefektivňuje práci v oblasti lidských zdrojů.
HRIS od GoCo poskytuje přehled o všech dokumentech, což usnadňuje sledování stavu jejich dokončení. Nástroj pro tvorbu pracovních postupů pomocí drag-and-drop zjednodušuje úkoly, jako je vytváření náborových balíčků, provádění orientačních školení pro nové zaměstnance a správa kontrolních seznamů pro ukončení pracovního poměru.
Nástroj Time Tracking pomáhá zaměstnancům zaznamenávat pracovní dobu a odesílat své výkaz práce. Platforma navíc nabízí podporu pro správu politik volného času, včetně načítání, žádostí a schvalování dovolené.
Nejlepší funkce GoCo
- Jednoduchá správa dokumentů s MagicDocs
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Automatizovaný pracovní postup při přijímání a zapracování nových zaměstnanců
- Správa mezd
- HRIS pro přehled o procesech na vysoké úrovni
Omezení GoCo
- Někteří uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
- Některé funkce by mohly být vylepšeny.
Ceny GoCo
- Cena začíná na 5 USD/měsíc za zaměstnance.
- Cena na vyžádání
Hodnocení a recenze GoCo
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Zoho People
Zoho People je cloudový software pro správu databáze zaměstnanců, který byl navržen pro zefektivnění globálního řízení pracovní síly. Nabízí užitečné funkce, jako je integrované sledování dovolených, snadné plánování směn a nástroje pro správu výkonu zaměstnanců. ?️
Platforma nabízí centralizovaný přehled informací o každém zaměstnanci, seřazených podle typu, umístění, role a úrovně zkušeností. Můžete ji dále přizpůsobit přidáním nových formulářů a karet pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop. Flexibilní je také přizpůsobení typů dovolených tak, aby odpovídaly specifickým požadavkům vaší organizace.
Zoho People má samoobslužný portál pro zaměstnance a funkce pro sdílení souborů. Zaměstnanci mohou nahrávat důležité dokumenty odkudkoli a kdykoli aktualizovat své osobní údaje, jako jsou adresy a kontaktní údaje, takže všichni mohou snadno zůstat v kontaktu a mít vše přehledně uspořádané.
Nejlepší funkce Zoho People
- Sledování výkonu
- Samoobsluha zaměstnanců
- Synchronizace a integrita dat
- Sledování dovolené
- Snadná správa více obchodních jednotek
Omezení Zoho People
- Uživatelské rozhraní pro oznámení by mohlo být vylepšeno.
- K dispozici nejsou žádné možnosti chatu ani volání.
Ceny Zoho People
- Essential HR: 1,4 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 2,21 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3,31 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 4,97 $/měsíc na uživatele
- People Plus: 9,94 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
7. Oracle HCM
Oracle Fusion Cloud HCM je komplexní cloudové řešení, které propojuje všechny personální procesy v celé vaší organizaci. Jedná se o výkonný nástroj pro plánování, správu a vylepšování globálních personálních operací, a to vše z jediného zdroje dat.
Tato platforma podporuje chytřejší rozhodování, personalizuje zkušenosti zaměstnanců a nabízí adaptabilní pracovní postupy, které rostou spolu s vašimi potřebami. Kromě propojení procesů v oblasti lidských zdrojů je skvělá pro přilákání špičkových talentů, zvýšení produktivity a informované rozhodování v průběhu celého životního cyklu talentů. ?
Od vyhledávání a náboru zaměstnanců po jejich přijímání, řízení výkonu, kariérní rozvoj a plánování nástupnictví – vše pod jednou střechou. A díky hotovým a přizpůsobitelným analytickým nástrojům můžete snadno sledovat, slaďovat a jednat na základě důležitých informací o pracovní síle.
Nejlepší funkce Oracle HCM
- Přizpůsobitelné pracovní postupy
- Řízení talentů
- Efektivní zpracování mezd
- Škálovatelná platforma
- Podrobné analýzy HCM
Omezení Oracle HCM
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
- Přidání dalších možností přizpůsobení by bylo prospěšné.
Ceny Oracle HCM
- K dispozici po kontaktování.
Hodnocení a recenze Oracle HCM
- G2: 3,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 60 recenzí)
8. Worknice
Worknice nabízí bezpečný, komplexní software pro správu databáze zaměstnanců, který zjednodušuje sledování záznamů o zaměstnancích. Tato platforma umožňuje týmům HR shromažďovat, organizovat a třídit důležité informace o zaměstnancích. Poskytuje podnikům plnou kontrolu nad centralizovanými, globálně přístupnými daty. ?
Worknice pokrývá vše, od rychlého zapracování zaměstnanců a dodavatelů až po sjednocení údajů o zaměstnancích, správu změn a automatizaci procesů v oblasti lidských zdrojů. Je vybaven moderními nástroji, které zajišťují efektivní správu dodržování předpisů, kvalifikací a schvalování.
Platforma zefektivňuje správu dokumentů tím, že vám umožňuje vytvářet, sledovat a ukládat důležité dokumenty HR online. Dokumenty softwaru také obsahují dynamická pole, která automaticky vyplňují personalizované údaje o zaměstnancích, jako jsou jména, umístění nebo frekvence plateb.
Nejlepší funkce Worknice
- Bezpečné a organizované databáze lidských zdrojů
- Jednoduchá správa dokumentů zaměstnanců
- Automatizované doručování dokumentů
- Četné šablony pro personální oddělení
- Rychlé přijímání nových zaměstnanců
Omezení Worknice
- Funkce analytiky reportingu by mohla být více rozvinuta.
- Možnosti přizpůsobení softwaru mohou být omezené.
Ceny Worknice
- Základní funkce: 4,8 $/měsíc
- Premium: K dispozici po kontaktování
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Worknice
- G2: 5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 5/5 (10+ recenzí)
9. Rippling
Rippling zajišťuje bezpečnost všech údajů o zaměstnancích a garantuje, že vše je neustále aktualizováno, od volných pracovních míst po nové zaměstnance. Umožňuje vám přizpůsobit údaje, jako jsou vlastní pole, dokumenty a měny, tak, aby vyhovovaly konkrétním pracovištím. ?️
Ať už se jedná o automatizaci jednoduchých úkolů, jako jsou e-maily při nástupu nových zaměstnanců, nebo o koordinaci složitých vícestupňových schvalovacích procesů prostřednictvím řetězových pracovních postupů, Rippling to vše zvládne bez nutnosti programování nebo pomoci IT oddělení.
Rippling také zpracovává celou řadu důležitých personálních funkcí, jako je řízení výkonu, globální mzdy, benefity a docházka. Nabízí také knihovnu předem připravených šablon pracovních postupů. Tyto šablony můžete použít přímo nebo je přizpůsobit tak, aby přesně odpovídaly vašim požadavkům.
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizovaná flexibilní oprávnění založená na rolích
- Stovky šablon
- Automatizace úkolů bez nutnosti programování
- Automatizovaný nábor
- Globální správa mezd
Omezení Rippling
- Zákaznický servis by mohl být lepší.
- Vyhledávací funkce platformy není tak rozvinutá.
Ceny Rippling
- K dispozici po kontaktování.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Dayforce
Dayforce HCM od společnosti Ceridian je komplexní globální řešení pro řízení lidského kapitálu, které pomáhá personálním oddělením provázet zaměstnance celou jejich kariérou, od náboru až po odchod. Integruje personální agendu, mzdy, benefity, pracovní sílu a řízení talentů do jedné plynulé aplikace. ?
Platforma poskytuje přístup v reálném čase ke všem HR údajům na jednom místě, což usnadňuje vyhledávání a přijímání ideálních kandidátů, vytváření rozvrhů podporujících rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, podporu růstu zaměstnanců, zpracování plateb a dohled nad správou benefitů.
Dayforce HCM zjednodušuje život i zaměstnancům. Prostřednictvím uživatelsky přívětivého samoobslužného portálu mohou samostatně vyřizovat rutinní úkoly, čímž se personálnímu oddělení uvolní ruce pro důležitější úkoly.
Nejlepší funkce Dayforce
- Snadné přijímání nových zaměstnanců
- Samoobslužný portál
- Správa mezd
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Zprávy v reálném čase
Omezení Dayforce
- Vytváření vlastních reportů může být trochu časově náročné.
- Zákaznická podpora by mohla být lepší.
Ceny Dayforce
- K dispozici po kontaktování.
Hodnocení a recenze Dayforce
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
Maximalizujte efektivitu personálních procesů pomocí špičkového softwaru pro správu databáze zaměstnanců
Usnadněte práci svému personálnímu týmu pomocí těchto 10 nejlepších softwarových řešení pro správu databáze zaměstnanců. Už nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi – uchovávejte všechna data zaměstnanců na jednom místě, od nástupu až po odchod.
Hledáte komplexní řešení pro HR a řízení projektů v jednom balíčku? Vyzkoušejte ClickUp zdarma! Využijte jeho četné bezplatné šablony SOP, AI asistenta pro hladší chod personálního oddělení a různé nástroje pro řízení HR procesů, které zajistí úspěch v každém kroku. ✨