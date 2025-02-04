10 softwarů pro řízení lidského kapitálu pro podniky v roce 2025

Řízení lidského kapitálu není nikdy jednoduché. Profesionálové v oblasti řízení lidských zdrojů často zastávají mnoho rolí. Musí najímat, zaměstnávat, rozvíjet, vyplácet, řídit a udržet zaměstnance. A obvykle pracují s omezenými zdroji.
Aby bylo možné tyto výzvy řešit, nabízí software HCM (Human Capital Management) personalistům správné nástroje, které jim pomáhají s řízením pracovní síly.
S prudkým růstem trhu však počet hráčů na trhu s řešeními HCM neustále roste. Skutečnou otázkou tedy je, která řešení pro řízení lidského kapitálu byste měli zvážit?
Tento blog se zaměří na to, co můžete očekávat od kompetentního softwaru HCM, a na 10 nejlepších systémů HR, které vám pomohou se všemi vašimi potřebami v oblasti řízení lidského kapitálu.
Co je software pro řízení lidského kapitálu?
Software pro řízení lidského kapitálu (HCM) je komplexní řešení sestávající ze sady nástrojů pro řízení lidských zdrojů, které slouží ke správě vašich zaměstnanců, personálních operací, výplat zaměstnanců a dalších činností.
Software HCM vám umožňuje zefektivnit výplaty, správu benefitů, nábor a řízení výkonu a zároveň zajistit soulad s předpisy a průmyslovými standardy.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení lidského kapitálu
Zde je seznam základních funkcí, na které se musíte zaměřit před výběrem systému HCM:
- Základní funkce HR: Hledejte software HCM, který zvládá všechny funkce HR v rámci celého životního cyklu zaměstnance, od procesu náboru přes správu údajů o zaměstnancích, řízení talentů, zapojení zaměstnanců, správu benefitů, plánování pracovní síly, správu mezd, správu výdajů atd.
- Řízení výkonu: Vyberte si software HCM, který pomáhá při stanovování cílů, provádění hodnocení zaměstnanců, plánování nástupnictví, řízení pozic a sledování kariérního rozvoje.
- Reporting a analytika: Hledejte řešení HCM, která nabízejí analýzu dat v reálném čase prostřednictvím intuitivních dashboardů, klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a reportingu. Mnoho nástrojů pro řízení pracovní síly také nabízí strojové učení a prediktivní analytiku související s fluktuací a udržením zaměstnanců.
- Dodržování předpisů a vzdělávání: Vyberte si software, který zajišťuje globální dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů díky integrovanému sledování dodržování předpisů a nastavení podle regionu, čímž zajistíte připravenost na audit.
- Integrace: Váš software HCM by měl být hladce integrován s dalšími nástroji, které vaše firma používá, jako jsou účetní platformy, poskytovatelé platebních služeb nebo služby prověřování minulosti.
- Bezpečnost a podpora: Hledejte software, který upřednostňuje bezpečnost dat a nabízí funkce jako šifrování dat a přístup na základě rolí. Zvažte také komplexní technickou podporu, školení, implementaci a pravidelné aktualizace, které zajistí hladký provoz.
10 nejlepších softwarů pro řízení lidského kapitálu, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení lidského kapitálu a nábor zaměstnanců, který pomáhá vašemu personálnímu týmu spravovat zaměstnance od náboru, zapracování, řízení výkonu, řízení talentů až po odchod do důchodu.
Díky široké škále přizpůsobitelných funkcí a více než 1 000 integrací je ClickUp centrem pro konsolidaci práce napříč různými odděleními a vytváření spolupracujícího pracovního prostoru. Díky tomu je ideální pro HR týmy, které dohlížejí na údaje o zaměstnancích, plánování pracovní síly, správu odměn, zapojení zaměstnanců a sledování cílů.
ClickUp Goals může pomoci týmům HR a týmovým manažerům transparentně stanovit a sledovat cíle v celé organizaci. Stanovte cíle v numerické, peněžní, pravdivé/nepravdivé nebo úkolové formě; kombinujte cíle z více týmů do celkových cílů. Stanovte termíny, vytvořte scorecards a sdílejte cíle s kýmkoli v organizaci, kdo má práva na prohlížení nebo úpravy.
Vizualizace úkolů a cílů se také stává hračkou díky řadě dostupných zobrazení ClickUp. Můžete přizpůsobit více než 15 zobrazení pomocí vlastních polí a stavů, aby vyhovovaly všem vašim požadavkům. Například zobrazení seznamu pomáhá sledovat úkoly podle polí, jako je termín splnění, priorita, vlastník atd. Zobrazení kalendáře pomáhá sledovat aktivity podle data a trvání.
Díky spolupráci ClickUp Docs máte jedno místo, kde můžete centralizovat všechny organizační zásady, zdroje a znalostní báze. Upravujte a aktualizujte je podle potřeby a sdílejte je s přizpůsobenými zásadami přístupu napříč týmy. Funkce univerzálního vyhledávání zajišťuje, že žádný dokument nebo úkol není vzdálen více než jedno nebo dvě kliknutí!
Přizpůsobitelné panely ClickUp vám umožňují generovat v reálném čase zprávy o výkonu zaměstnanců, jejich zapojení, míře dokončení hodnocení výkonu a všech dalších prioritách v oblasti řízení lidských zdrojů v průběhu celého roku. Tyto vizuálně poutavé panely lze také použít pro prezentace pro zainteresované strany a schůzky o obchodní strategii. Nabízejí více než 50 variant widgetů přizpůsobených různým scénářům v oblasti lidských zdrojů, jako jsou obsazené pozice, doba náboru a výkonnost týmu.
A to není vše. ClickUp Brain, šikovný AI asistent v ClickUp, vám také pomůže rychleji projít seznamem úkolů. Vyzkoušejte ho na vše od psaní oznámení o programu odměn pro zaměstnance až po shrnutí poznámek z příští schůzky do akčních bodů.
Stovky předem připravených šablon v knihovně šablon ClickUp vám zajistí, že nebudete ztrácet čas nastavováním. Tyto vysoce přizpůsobitelné šablony pokrývají celou řadu případů použití souvisejících s náborem, tvorbou politik, řízením výkonu, stanovováním cílů a dalšími oblastmi.
Například šablona ClickUp HR SOP slouží jako vynikající zdroj pro seznámení vašeho týmu s procesy pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Tato šablona využívá živou, dobře strukturovanou a přizpůsobitelnou tabulku ve vaší společné tabuli, která usnadňuje personalistům školení týmu, nastavení úkolů náboru, správu procesů přijímání a zapracování zaměstnanců a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více zobrazení pracovních postupů: Využijte rozmanité možnosti vizualizace cílů HR v ClickUp, včetně zobrazení tabulky, seznamu, formuláře, kalendáře a pracovní zátěže. Více způsobů prohlížení pracovních postupů pomáhá při efektivní správě databáze zaměstnanců, třídění, filtrování a plánování kapacit.
- Automatizace HR: Zefektivněte HR procesy pomocí rozsáhlé nabídky více než 100 automatizačních možností ClickUp. Využijte je k automatizaci vytváření úkolů, přiřazování, vyplňování komentářů, změn stavu a mnohem více, což umožní efektivní a cílené operace zaměřené na potřeby vašeho týmu.
- Sjednocený HR dashboard: Sledujte milníky projektu, cíle a HR KPI pomocí přizpůsobitelných a poutavých dashboardů v ClickUp, které poskytují sjednocený a přístupný přehled pro celý váš tým.
- Předem připravené šablony: Vytvářejte pracovní postupy a standardizujte procesy rychle pomocí stovek přizpůsobitelných šablon.
- Spolupracující dokumentace: Vytvářejte a ukládejte snadno prohledávatelné a sdílené dokumenty související se vším od SOP až po nábor zaměstnanců v ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemusí mít všechny funkce desktopové verze.
- Uživatelé mohou mít potíže s přizpůsobením se mu kvůli jeho rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Arcoro
Arcoro poskytuje řešení v oblasti lidských zdrojů šitá na míru pro stavební průmysl, od přizpůsobeného náboru zaměstnanců až po řízení dodržování předpisů. Díky osvědčeným odborným znalostem a komplexním modulům Arcoro překlenuje komunikační mezery, zajišťuje dodržování předpisů a posiluje pracovní sílu ve stavebnictví.
Pomocí Arcoro můžete spravovat sledování žádostí, zaškolování nových zaměstnanců, správu zaměstnanců, správu absencí, správu benefitů, čas a sledování výkonu.
Nejlepší funkce Arcoro
- Automatizujte nábor, zaškolování a další úkoly související se správou pracovní síly.
- Integrujte jej s Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint a Foundation a spravujte tak personální data a komunikaci mezi terénem a kanceláří.
- Získejte přehled a pokročilé analýzy díky systému pro sledování uchazečů od společnosti Arcoro.
- Podporujte zaměstnance a zvyšujte jejich loajalitu pomocí systémů pro řízení výkonu a vzdělávání.
- Přístup k podpoře je pohodlný díky uživatelsky přívětivým průvodcům a školením na vyžádání.
Omezení Arcoro
- Omezeno na podniky působící ve stavebnictví.
- Někdy se údaje nesynchronizují. Někteří personalisté uvádějí, že musí zadávat údaje ručně.
- Někteří uživatelé požádali o přidání formulářů ve formátu PDF.
- Sledování zaměstnanců pomocí GPS vyžaduje vylepšení
Ceny Arcoro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Arcoro
- G2: 3,9/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
3. Paychex Flex
Paychex Flex je komplexní software pro HCM, PEO a HR, který pomáhá malým a středním podnikům zefektivnit mzdy, HR, správu benefitů a další související úkoly.
Zjednodušuje správu pracovní síly pomocí systému Professional Employer Organization (PEO), který zefektivňuje úkoly v oblasti lidských zdrojů a šetří finanční a časové zdroje.
Nejlepší funkce Paychex Flex
- Zefektivněte zpracování mezd pomocí automatizovaných výpočtů a daňových přiznání.
- Zjednodušte sdílení dat a komunikaci pomocí centralizovaných online systémů pro správu.
- Proaktivně sledujte změny v globálních zákonech a předpisech týkajících se pracovní síly, abyste minimalizovali rizika a automatizovali dodržování předpisů.
- Ušetřete čas a papírování díky speciálnímu samoobslužnému portálu pro zaměstnance, který jim umožňuje samostatně vyřizovat úkoly v oblasti lidských zdrojů.
- Snadno sledujte a zaznamenávejte pracovní dobu zaměstnanců pro výplaty a další personální funkce pomocí Paychex Flex Time.
Omezení Paychex Flex
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Uživatelé požadují více funkcí pro vlastní správu, které nejsou přímo závislé na Paychex Flex.
Ceny Paychex Flex
- Základní funkce: 39 $/měsíc + 5 $ za každého zaměstnance
- Vyberte: Individuální ceny
- Výhoda: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paychex Flex
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
4. Ceridian Dayforce HCM
S více než 6 miliony uživatelů po celém světě se Dayforce specializuje na zjednodušení škálovatelnosti. Jedná se o holistickou aplikaci HCM s jediným datovým modelem, nepřetržitým výpočtem a zabudovanou inteligencí.
Nabízí vynikající možnosti personalizace s analýzou a vizualizací v reálném čase pro vaše každodenní potřeby v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Dayforce HCM
- Zefektivněte mzdové operace ve více než 200 zemích a teritoriích.
- Využijte umělou inteligenci k inteligentnímu rozhodování o přijímání zaměstnanců, optimalizaci řízení pracovních postupů a správě a udržení talentů.
- Vyhněte se zdlouhavému ručnímu aktualizování reportů; vytvářejte dynamické HR reporty, které se aktualizují v reálném čase.
- Zajistěte bezpečnost dat svých zaměstnanců pomocí integrovaných kontrol ochrany soukromí a designu, který od základu upřednostňuje bezpečnost.
Omezení Dayforce HCM
- Může vytvářet obrovské, nečitelné zprávy.
- Funkce samoobsluhy zaměstnanců je zastaralá.
- Okamžitá zákaznická podpora by měla být dostupná bez nutnosti přihlašování v každém jednotlivém případě.
Ceny Dayforce HCM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dayforce HCM
- G2: 4,2/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 940 recenzí)
5. Eddy
Eddy se pyšní svou jednoduchostí a snadným používáním. Jednotnou platformu Eddy můžete využít k náboru, zaškolování, správě a výplatám zaměstnanců. Díky vysoce univerzálnímu nástroji Eddy Payroll výrazně zkracuje čas potřebný k zpracování mezd.
Eddy ukládá údaje o zaměstnancích v bezpečném prostředí, ke kterému máte přístup odkudkoli. Můžete také využívat automatické zasílání zpráv, přizpůsobitelné pipeline a funkce automatického zveřejňování.
Nejlepší funkce Eddy
- Zjednodušte správu mezd pro malé podniky díky výkonné automatizaci.
- Postarejte se o čtvrtletní a roční daňová přiznání, stejně jako o přípravu a podání formulářů W-2 a 1099-NEC na konci roku.
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a vypočítávejte přesnou hodinovou mzdu pomocí funkce Eddy pro evidenci docházky a pracovní doby.
- Ušetřete čas a předejděte přehlédnutí díky automatizovaným zprávám, přizpůsobitelným procesům a automatickému zveřejňování pracovních nabídek na hlavních pracovních portálech.
- Umožněte zaměstnancům pohodlně sledovat své zůstatky a žádat o volno prostřednictvím mobilní aplikace.
Omezení Eddy
- Je třeba více aktualizací pracovního práva specifických pro daný region.
- Několik uživatelů narazilo na chyby při pokusu o nahrání dokumentů pro nové zaměstnance.
- Zaměstnanec musí přijmout pozvánku k účasti v záložce „Onboarding“ (Začlenění).
Ceny Eddy
- Starter: 4 $/měsíc na osobu
- Růst: 8 $/měsíc na osobu
- Premium: Ceny na míru
- Doplňky: Mzdy: 6 $/osoba Nábor: 199 $/měsíc
- Mzdy: 6 $/osoba
- Nábor: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Eddy
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
6. Trakstar
Trakstar je cloudový software pro hodnocení výkonu, který zahrnuje čtyři doplňkové produkty: řízení výkonu, řízení vzdělávání, sledování uchazečů a analýzu pracovní síly, do jednoho řešení pro rozvoj talentů.
Trakstar nabízí funkci 360° Review, která poskytuje komplexní zpětnou vazbu od zaměstnanců a podporuje jejich růst v mnoha oblastech. Pomáhá vám také získávat kompetentní talenty díky funkci Candidate Sourcing.
Nejlepší funkce Trakstar
- Vytvářejte online kurzy a školicí moduly pomocí uživatelsky přívětivé platformy pro tvorbu e-learningových kurzů Trakstar Learn pro hybridní, vzdálené a osobní týmy.
- Zefektivněte proces přijímání nových zaměstnanců a vyhledávání kandidátů a sdílejte pracovní nabídky na nejlepších pracovních portálech pomocí Trakstar Hire. Sledujte výkonnost pomocí Trakstar Insights a podporujte rozhodování založené na datech pro neustálé zlepšování.
- Automatizujte import informací o uchazečích a spolupráci s externími náborovými agenturami.
Omezení Trakstar
- Několik uživatelů vyjádřilo nespokojenost s funkcemi platformy pro vytváření reportů, tvrdí, že nejsou dostatečně podrobné a nedokážou adekvátně řešit jejich požadavky.
- Nelze nahradit hodnocení založené na bodovém systému narativním hodnocením.
- Chybí funkce automatického generování reportů.
Ceny Trakstar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trakstar
- G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
7. Rippling
Rippling je cloudový software HCM, který zefektivňuje pracovní postupy v odděleních HR, IT a financí pod jednou střechou.
Jejich HR software je uživatelsky přívětivý, intuitivní a nabitý mnoha funkcemi, které pokrývají vše od výplat až po průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Nejlepší funkce Rippling
- Získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám HR určeným pro výplaty a další základní úkoly v oblasti lidských zdrojů.
- Zvládněte složitost řízení globální pracovní síly pomocí specializovaných funkcí pro lokalizované mzdy, daně a požadavky na dodržování předpisů.
- Pomocí nástroje Custom Workflow Builder můžete automatizovat jakýkoli manuální proces nebo synchronizovat data napříč více systémy najednou – bez nutnosti programování.
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody a zaměstnavatelům kontrolovat a schvalovat přestávky v reálném čase pomocí inteligentních časoměrů.
- Zaveďte oprávnění a zásady založené na rolích přizpůsobené potřebám vaší organizace a zajistěte tak přizpůsobený přístup a schvalování.
Omezení Rippling
- Dlouhé doby načítání při přechodu mezi jednotlivými kroky
- Uživatelské rozhraní musí být uživatelsky přívětivější.
- Potřeba integrace správy IT
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 270 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3 030 recenzí)
8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management
Nabídka Oracle Cloud HCM pokrývá různé oblasti, od lidských zdrojů a správy úkolů po řízení pracovní síly, mzdy a analytiku HCM.
Oracle zajišťuje soulad s globálními právními a firemními standardy. Díky bezpečným samoobslužným možnostem mohou zaměstnanci spravovat své osobní údaje, dovolenou a výplatní pásky podle potřeby.
Nejlepší funkce Oracle Fusion Cloud HCM
- Zajistěte soulad s globálními předpisy a specifickými potřebami daného odvětví.
- Poskytněte zaměstnancům bezpečné, mobilní samoobslužné portály pro správu osobních údajů a základních úkolů.
- Spravujte odvětvové, odborové a smluvní dohody pomocí pracovních postupů řízených pravidly.
- Využijte prediktivní analytiku k identifikaci a udržení nejlepších talentů na základě posouzení rizika jejich odchodu.
- Využijte algoritmy umělé inteligence k detekci anomálií, jako jsou fiktivní zaměstnanci a neoprávněné změny ve výplatách.
Omezení Oracle Fusion Cloud HCM
- Nelze hromadně stahovat životopisy nebo žádosti o zaměstnání
- Neoptimální navigační systém, který vyžaduje příliš mnoho kliknutí
- Výkon softwaru se může zhoršit a zpomalit, pokud jej používá více uživatelů současně.
- Cena může být pro malé podniky příliš vysoká.
Ceny Oracle Fusion Cloud HCM
- Help Desk: 4 $ za zaměstnance za měsíc
- Řízení talentů: 10 USD za zaměstnance za měsíc
- Global HR: 15 USD za zaměstnance za měsíc
Hodnocení a recenze Oracle Fusion Cloud HCM
- G2: 3,5/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 60 recenzí)
9. Paycor HCM
Paycor HCM je komplexní systém pro řízení lidských zdrojů, mzdy, nábor talentů a správu talentů. Software HCM lze snadno přizpůsobit a nakonfigurovat pro různá odvětví, jako je zdravotnictví, výroba, restaurace a profesionální služby.
Paycor také nabízí možnosti v oblasti daní a dodržování předpisů, systémy pro omezení chyb a další vynikající funkce.
Nejlepší funkce Paycor HCM
- Využijte jedinečné platební možnosti, jako jsou On Demand Pay, Paycor Wallet a další.
- Zjednodušte zpracování mezd pomocí funkce AutoRun, která automatizuje platby podle stanovených harmonogramů.
- Automatizujte vyhledávání talentů, nábor a zapracování nových zaměstnanců.
- Získejte upozornění v reálném čase na chybějící nebo neplatná daňová identifikační čísla a adresy přímo na vašem dashboardu.
- Efektivně spravujte talenty pomocí specializovaných systémů pro rozvoj talentů, řízení kariéry a plánování odměn.
- Pomocí mobilní aplikace Paycor můžete pohodlně přistupovat k informacím o mzdách a benefitech, žádostech o volno, aktualizacích osobních údajů a dalším informacím.
Omezení Paycor HCM
- Špatný zákaznický servis
- Je třeba vylepšit opravy chyb před vydáním.
- Vytváření reportů je neintuitivní
Ceny Paycor HCM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor HCM
- G2: 4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 760 recenzí)
10. Workday Human Capital Management
Workday je podnikový CRM software, který integruje finanční procesy s HR, plánováním a analytikou. Nabízí tak komplexní řešení pro řízení pracovní síly.
S technologií Workday AI v jádru se jedná o inteligentní a flexibilní sadu aplikací pro řízení lidských zdrojů, které spolu lépe spolupracují.
Nejlepší funkce Workday HCM
- Integrujte nativně s Workday Skills Cloud, nástrojem založeným na umělé inteligenci, který umožňuje vedoucím pracovníkům vytvářet agilní strategie.
- Využijte rozšířenou analytiku k získání podrobných informací o výkonu pracovníků prostřednictvím snadno srozumitelných dashboardů.
- Využijte konkurenční benchmarking a samoobslužné reportování k rychlejšímu identifikování příležitostí.
- Rychle jej integrujte do svého stávajícího IT ekosystému prostřednictvím tisíců veřejných API a tržiště.
Omezení Workday HCM
- Funkce reportování má strmou křivku učení a může být pro nové uživatele matoucí.
- Role v Workday musí být více přizpůsobitelné
- Globální vyhledávací možnost není nejlepší
Ceny Workday HCM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday HCM
- G2: 4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 330 recenzí)
Vyberte si nejlepší software HCM pro vaši firmu
Každý software HCM na tomto seznamu nabízí něco nového a jedinečného. Všechny se specializují na konkrétní oblast. Pokud tedy potřebujete specifické funkce, vyberte si software, který vám nejlépe vyhovuje.
Pokud však stále přemýšlíte, který software pro řízení lidského kapitálu si vybrat, sáhněte po tom, který umí všechno – ClickUp. Software pro řízení lidských zdrojů ClickUp vám nabízí to nejlepší ze všech světů. Získáte vynikající platformu HCM, která pomůže vašemu personálnímu oddělení vytvořit a udržovat efektivní pracovní postupy pro všechny procesy řízení lidí v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců.
A také o komplexním softwaru pro správu zdrojů a projektů s uživatelsky přívětivým rozhraním, který zvládne všechny obchodní potřeby.
Na co ještě čekáte? Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!