10 nejlepších alternativ a konkurentů Paymo v roce 2025

Řízení projektů a časové řízení jdou ruku v ruce. 🫱🏼🫲🏾
Jedno bez druhého nejde! A bez dynamického softwaru navrženého pro zvýšení produktivity a ziskovosti pomocí přesného sledování času stráveného na projektech, časových rozvrhů, prognózování rozpočtu a fakturace toho nedosáhnete.
Mnoho aplikací pro správu projektů se snaží toto umožnit týmům všech velikostí, včetně freelancerů a malých a středních podniků. Jedním z běžných nástrojů v této kategorii je Paymo. 💸
Složité je, že ne každý software splňuje očekávání a i Paymo má svá omezení, která musí týmy překonávat, aby stihly termíny, dodržely časový plán projektu a splnily očekávání zainteresovaných stran.
Co tedy dělat? Najít alternativu Paymo. 🙂
A my pro vás máme ty nejlepší! Čtěte dál a dozvíte se více o funkcích a výzvách Paymo a najdete 10 nejlepších alternativ Paymo pro váš tým.
Co je Paymo?
Paymo chápe, že čas jsou peníze, a proto se mnoho z jeho hlavních funkcí točí kolem sledování, kontroly a fakturace času. Pro hodinové platy, konzultanty a faktury je to velká výhoda! Mezi další hlavní funkce Paymo patří:
- Zobrazení pro podporu Kanban tabulek, seznamů úkolů, tabulek a kalendářů
- Úkoly a podúkoly
- Plánování týmu
- Ganttovy diagramy a milníky projektu
- Časové rozvrhy, časové zprávy a sledování času
- Odhady výdajů a jejich sledování
Na papíře to zní skvěle. Ale jak je to v praxi? Funkce pro správu projektů Paymo pokrývají pouze základní funkce.
Ačkoli Paymo nabízí několik zobrazení vaší pracovní zátěže, neuspěje, pokud jde o efektivní sladění cílů, důkladné sledování pokroku, přizpůsobené stavy a další. Chybí mu také vizuální funkce, které by lidem pomohly pochopit koncepty na vysoké úrovni různými způsoby – ať už prostřednictvím myšlenkových map, časových os, digitálních tabulek nebo nástrojů pro brainstorming.
Ale to není vše. 👀
Funkce pro spolupráci týmu v Paymo jsou omezeny pouze na komentáře k úkolům. To zvyšuje riziko ztráty důležitých informací, akčních položek a dalších kroků v dlouhých, neorganizovaných diskusích o úkolech. 🫠
Navíc Paymo má svou cenu – doslova.
Mnoho z jeho klíčových funkcí pro správu času a projektů má v bezplatném tarifu přísná omezení, což vás nutí k placené variantě pro další každodenní potřeby, včetně úkolů, zadávání času, klientů a úložiště. Ačkoli tarif Starter začíná na necelých 5 USD měsíčně, je omezen na maximálně jednoho uživatele. To znamená, že pokud jste v týmu s více než dvěma lidmi, Paymo vám automaticky naúčtuje 9,95 USD za uživatele a měsíc.
To vyvolává otázku: Proč platit méně?
Odpověď je jednoduchá – nemusíte! Stačí si najít alternativu Paymo, která dokáže vyplnit jeho mezery.
10 nejlepších alternativ Paymo
Paymo vyniká ve všech ohledech týkajících se času, rozpočtu a zisku. Není však jediným softwarem, který tyto funkce nabízí, a pak some.
Neměli byste muset přinášet nákladné oběti, abyste dosáhli odborné úrovně řízení času a projektů pomocí jednoho flexibilního nástroje. Naštěstí máme seznam 10 nejlepších alternativ Paymo, které vám to umožní. 🤓
1. ClickUp
ClickUp je výkonný, všestranný produktivní software navržený tak, aby zefektivnil jakýkoli proces, zlepšil spolupráci týmu a zvládl časové řízení tím, že shromáždí veškerou vaši práci do jedné pohodlné a centralizované znalostní báze. Jeho intuitivní uživatelské rozhraní a bohatá sada funkcí poskytují komplexní řešení pro týmy napříč odvětvími, včetně flexibilního sledování času stráveného na projektech, dat a časů, zpráv, štítků a dalšího!
S více než 1 000 integracemi a rozsáhlou knihovnou šablon je ClickUp ideálním softwarem pro týmy, které chtějí přesně vědět, kam mizí jejich čas a jak navázat na své současné produktivní návyky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poznámky, štítky a tagy pro pokročilé třídění a filtrování a více kontextu v každém záznamu času.
- Více než 15 zobrazení projektů, včetně kalendáře, seznamu, tabule, Ganttova diagramu a jedinečného zobrazení pracovní zátěže.
- Plně transparentní platforma pro sladění cílů, priorit a času členů týmu
- Globální sledování času z jakéhokoli zařízení, okna, aplikace nebo úkolu
- Vzorce pro přesný výpočet fakturovatelného času ve všech fakturách
- Vlastní časové rozvrhy, přehledy a statistiky s widgety pro sledování času
- Bohatý plán Free Forever a dostupné možnosti u každého cenového plánu
- Pokročilé odhady času pro předpověď vašeho pracovního týdne
- Stovky flexibilních funkcí pro sledování času
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení si bohatých funkcí ClickUp
- Zatím nejsou k dispozici všechny pohledy v mobilní aplikaci!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $ měsíčně na uživatele
- Business: 12 $ měsíčně za uživatele
- Business Plus: 19 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)
2. nTask
nTask je nástroj pro sledování a správu času, který uživatelům umožňuje sledovat množství času stráveného na úkolech a projektech. Pomáhá týmům identifikovat oblasti, ve kterých mohou být efektivnější, sledovat pokrok, měřit výkonnost a optimalizovat pracovní postupy.
S nTask mohou uživatelé vytvářet úkoly s podrobnými popisy, přiřazovat je členům týmu nebo klientům, nastavovat termíny a snadno získat přehled o jejich pracovním vytížení.
Aplikace také nabízí automatická upozornění, když se blíží termíny nebo je třeba úkoly dále sledovat. Poskytuje také podrobné zprávy, které týmům pomáhají analyzovat data a určit, jak lze zlepšit jejich pracovní procesy pro budoucí projekty!
Nejlepší funkce nTask
- Sdílení dokumentů a správa souborů
- Ganttovy diagramy a závislosti úkolů
- Plánované a skutečné termíny splatnosti
- Vyhrazené pracovní prostory pro týmy
Omezení nTask
- Připojování velkých souborů při sdílení trvá déle než obvykle.
- Vhodné pouze pro týmy s méně než 50 členy ve srovnání s ostatními alternativami Paymo v tomto seznamu.
Ceny nTask
- Premium: Od 20 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podnikání: Od 60 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
3. Wrike
Wrike je software pro správu projektů a spolupráci, který týmům pomáhá organizovat, prioritizovat a spravovat jejich úkoly. Je to ideální platforma pro střední a velké podniky s komplexními projekty napříč více odděleními nebo vzdálenými týmy. S Wrike mohou uživatelé vytvářet sdílené seznamy úkolů, přiřazovat termíny a sledovat pokrok v různých projektech.
Pomocí tlačítka Pozastavit časovač můžete pozastavit nebo obnovit sledování času bez přidání záznamu. Tato funkce je užitečná, když máte během úkolu plánované nebo neplánované přestávky.
Pokud například potřebujete na pár minut odejít od počítače, abyste se napili a dali si svačinu, můžete kliknout na tlačítko Pozastavit časovač, takže se nemusíte starat o ruční přidání přestávky do záznamu časovače.
Podívejte se na další alternativy Wrike!
Nejlepší funkce Wrike
- Projektové panely pro lepší správu úkolů
- Žádosti s podmíněnou logikou
- Mobilní a desktopové aplikace
- Více než 400 integrací
Omezení Wrike
- Časový tracker v aplikaci je dostupný v rámci tarifů Business nebo Enterprise.
- Ganttovy diagramy jsou placenou funkcí.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost Wrike.
- Pinnacle: Podrobnosti získáte u společnosti Wrike.
Hodnocení a recenze Wrike
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 3 200 recenzí)
4. Trello
Trello je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže sledovat, kolik času trávíte na různých projektech. Můžete vytvořit karty pro každý úkol a nastavit termíny, abyste si udrželi přehled a zajistili včasné dokončení úkolů. Ke každé kartě můžete také přidat komentáře, obrázky, soubory a další, abyste mohli snadno zkontrolovat, co jste již udělali.
Funkce pro sledování času v Trello jsou ve srovnání s ostatními alternativami Paymo v tomto seznamu nedostatečné. Trello však nabízí integrace (tzv. Power-Ups), které pomáhají pokrýt základní potřeby, jako je plánování zdrojů, faktury a pracovní výkazy.
Nejlepší funkce Trello
- Zobrazení projektů včetně Kanban tabulek, časových os, kalendářů a dashboardů
- Power-Ups (pluginy) pro propojení s jinými aplikacemi a nástroji pro správu projektů
- Automatizace bez kódování zabudovaná do každé tabule Trello
- Šablony pro opakovatelné pracovní postupy
Omezení Trello
- Většina funkcí není k dispozici v bezplatné verzi (podívejte se na alternativy Trello ).
- Při řízení rozsáhlých projektů se mohou snadno hromadit vrstvy úkolů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Trello.
Hodnocení a recenze Trello
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
5. Týmová práce
Freelancerům, projektovým manažerům a agenturám se bude líbit jednoduchost vytváření faktur na základě zaznamenaného času v Teamwork, nástroji pro správu projektů, který týmům pomáhá spolupracovat a organizovat jejich práci. Nabízí řadu funkcí, jako je správa úkolů, sledování času, týmové kalendáře a sdílení souborů, které týmům umožňují mít přehled o svých projektech a zůstat v synchronizaci.
Kromě toho nabízí také několik nástrojů pro sledování času, jako je automatické sledování a aplikace Timer, které týmům pomáhají udržet si přehled a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Díky úplnému přehledu o tom, kde byl čas na úkoly vynaložen, mají projektoví manažeři k dispozici data, která jim umožňují identifikovat oblasti neefektivity a činit informovaná rozhodnutí o tom, jak zlepšit pracovní postupy týmu.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Správa zdrojů pro každodenní plánování kapacity
- Aplikace pro stolní počítače, iOS a Android
- Zobrazení Ganttova diagramu a Kanban tabule
- Neomezený počet bezplatných uživatelů pro klienty
Omezení týmové práce
- Náročné zaučení a aplikace v pracovních postupech
- Dashboardy a sledování cílů jsou placené funkce.
Ceny za týmovou spolupráci
- Navždy zdarma
- Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Grow: 17,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Rozsah: Podrobnosti získáte od týmu Teamwork.
Hodnocení a recenze Teamwork
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Teamwork!
6. Basecamp
Basecamp je nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům spolupracovat a organizovat jejich práci. Nabízí řadu funkcí, jako je správa úkolů, sdílení souborů, týmové kalendáře a integrovaný systém zasílání zpráv, který týmům umožňuje mít přehled o svých projektech a zůstat v synchronizaci.
Aplikace je navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá a intuitivní. Je k dispozici na více platformách a zařízeních, což týmům umožňuje pracovat odkudkoli a zůstat ve spojení!
Basecamp nemá vlastní funkci pro sledování času, ale nabízí integraci s jinými aplikacemi pro sledování času, včetně Everhour, Timesheet a Harvest.
Podívejte se na další alternativy Basecampu !
Nejlepší funkce Basecampu
- Jednostránkový přehled vašich projektů, úkolů a harmonogramu
- Přímé zprávy v aplikaci pro spolupráci týmu
- Systém chatování a zasílání zpráv v reálném čase
- Kontrola týmu pomocí automatického hlasování
Omezení Basecampu
- Omezená funkce sledování pokroku
- Nevhodné pro agilní týmy s komplexními pracovními postupy.
Ceny Basecamp
- Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecamp
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
7. Kantata
Funkce pro správu projektů Kantata zahrnují automatizované zadávání dat, online dashboardy a funkce pro vytváření reportů, které vám pomohou lépe pochopit, kdy a kde trávíte většinu svého času.
Po aktivaci funkcí pro sledování času v nastavení Kantaty budete mít přístup k různým metodám sledování pro jakýkoli projekt. Nebo zadejte čas pro všechny své projekty v týdenním přehledu pracovní doby!
Software doporučuje určit vedoucího týmu, který bude schvalovat čas a výdaje. Pokud však nemáte projektové manažery, můžete změnou oprávnění v nastavení pověřit schvalováním podání kohokoli, kdo je k tomuto úkolu způsobilý.
Nejlepší funkce Kantata
- Informace o portfoliu projektů pro kontrolu stavu jakékoli úlohy nebo výstupu
- Přizpůsobitelné panely, které pomáhají identifikovat poptávku bez personálu
- Nástroje typu drag-and-drop a opakovaně použitelné komponenty
- Segmentové reporty pro cílené metriky
Omezení Kantata
- Určeno pro malé podniky i velké společnosti
- Žádné pokročilé možnosti přizpůsobení
Ceny Kantata
- Pro více informací kontaktujte Kantata.
Hodnocení a recenze Kantata
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
8. Asana
Asana je nástroj pro správu projektů, který uživatelům umožňuje plánovat úkoly a sledovat průběh projektu. Chcete-li Asanu používat pro sledování času, nejprve vytvořte projekt pro úkol nebo sadu úkolů, u kterých chcete sledovat čas.
Než však přidělíte úkol členovi týmu, můžete otevřít funkci „Odhadovaný čas pro pověřenou osobu“ a zobrazit odhadovaný čas potřebný k dokončení činností v rámci projektu na základě vámi vybrané osoby.
To pomůže celému týmu vyhnout se zasílání přímých zpráv členům týmu ohledně jejich pracovní zátěže a plýtvání drahocenným časem! Místo toho lze tuto funkci využít k rychlému určení dostupnosti a efektivnějšímu řízení zdrojů.
Podívejte se na další alternativy Asany !
Nejlepší funkce Asany
- Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendáře pro prohlížení a sledování vaší práce
- Integrace aplikací pro propojení vašich oblíbených nástrojů a aplikací
- Zprávy pro přehled o postupu úkolů a pracovních postupů
- Vlastní automatizace pro vytváření týmových procesů
Omezení Asany
- Sledování času je k dispozici pouze pro zákazníky Business a Enterprise.
- Členové týmu mohou exportovat pouze soubory ve formátech CSV a JSON.
Ceny Asany
- Základní
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Asanu.
Hodnocení a recenze Asany
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
9. Monday. com
Monday je platforma pro správu týmů, která pomáhá týmům spolupracovat, komunikovat a organizovat se. Nabízí intuitivní rozhraní s širokou škálou funkcí, které jsou navrženy tak, aby usnadňovaly a zpříjemňovaly práci týmům jakékoli velikosti. S Monday mohou uživatelé vytvářet úkoly, přiřazovat termíny a sledovat pokrok v reálném čase, což týmům umožňuje být neustále v obraze ohledně svých projektů a zajistit, že vše proběhne hladce.
Funkce sloupce pro sledování času zobrazuje sledovaný čas v sekundách nebo minutách. Kliknutím na konkrétní buňku pro sledování času se otevře historie, kde můžete zobrazit průběh každého úkolu. Tyto informace lze použít k měření výkonu jednotlivců a týmů a poskytují cenná data pro hodnocení výkonu a stanovení cílů.
Nejlepší funkce Monday
- Neomezené automatizační recepty podporují různé pracovní postupy
- Přizpůsobitelné typy sloupců pro správu projektů
- Kanbanový náhled, který pomáhá mapovat úkoly a sprinty
- Více než 200 šablon pro různé případy použití
Omezení aplikace Monday
- Funkce sloupce pro sledování času je k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
- Náročné osvojování pro uživatele, protože se neustále přidávají nové funkce (podívejte se na alternativy Monday ).
Ceny Monday
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Standard: 10 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Pro: 16 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.
Hodnocení a recenze Monday
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
10. TimeCamp
TimeCamp je software pro sledování času a správu zdrojů pro firmy a jednotlivce, který slouží ke sledování času stráveného různými úkoly a projekty. Lze jej použít ke sledování produktivity zaměstnanců a fakturaci klientům na základě času stráveného na jejich projektech.
Uživatelé mohou nastavit rozpočty pro projekty, aby mohli sledovat jejich průběh ve vztahu k těmto rozpočtům a v případě potřeby provádět úpravy. To může být obzvláště užitečné pro kreativní týmy, které potřebují pečlivě sledovat výdaje na projekty.
Například společnost může vytvořit rozpočet pro projekt redesignu webových stránek, který bude zahrnovat náklady na hosting, design a vývoj, a poté tyto výdaje v průběhu času sledovat, aby se ujistila, že zůstávají v rámci rozpočtu.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Fakturovatelné a nefakturovatelné projekty pro správu zdrojů
- Sdílení zpráv prostřednictvím e-mailu, PDF nebo Excelu
- Automatické sledování času a nečinnosti
- Schvalování výkazů práce jedním kliknutím
Omezení TimeCamp
- Zprávy o produktivitě nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Integrace kalendáře je placená funkce.
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Základní: 6,30 $/uživatel za měsíc
- Pro: 9 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte TimeCamp.
Hodnocení a recenze TimeCamp
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy TimeCamp!
Tip pro správu času: Zaregistrujte se na ClickUp
Hledání nového bezplatného softwaru pro správu projektů není nikdy zábavné, ale vždy je dobré vědět, že máte na výběr!
Není třeba se smířit s nevýhodami, které Paymo přináší. Místo toho se spolehněte na software s širokou škálou funkcí, který vám pomůže zlepšit vaše postupy v oblasti správy času a projektů. Náš návrh? Spolehněte se na ClickUp. 🙌🏼
ClickUp je jediné komplexní řešení pro zvýšení produktivity týmů jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví. S více než 15 jedinečnými zobrazeními pracovních postupů, spoustou nástrojů pro spolupráci a dynamickými funkcemi pro správu času je ClickUp stejně výkonný jako nákladově efektivní!
Přihlaste se ještě dnes do ClickUp a získejte neomezený přístup k úkolům, spoustě flexibilních funkcí, šablonám pro každou příležitost a více než 1 000 integrací v rámci všech cenových plánů!