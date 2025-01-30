10 nejlepších softwarů a nástrojů pro správu zdrojů 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je software pro správu zdrojů?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Software pro správu zdrojů se používá k optimalizaci, dohledu a porovnávání využití dostupných zdrojů pro projekt, ať už se jedná o zaměstnance, nástroje, rozpočty nebo čas. Tento typ platformy poskytuje projektovým manažerům informace nezbytné k správné identifikaci, využití a co nejefektivnějšímu přidělení zdrojů, aby se předešlo překážkám nebo nedodržení termínů. " } } ] }
Pokud jste projektový manažer, víte, že bez správného řešení pro správu zdrojů je vaše sada nástrojů neúplná.
Sledování projektu – včetně všech nákladů, vyrovnávání zdrojů a plánování kapacity, které s ním souvisí – vám pomůže zvládnout více práce za kratší dobu.
Úkoly jsou dokončeny včas. ⏰
Projekty jsou dokončeny v rámci rozpočtu. 💸
Všichni slaví, jakmile dosáhnou cíle. 🏆
Toho však lze dosáhnout pouze s pomocí správných nástrojů pro správu zdrojů. Jedná se o jeden z nejlepších způsobů, jak zefektivnit proces přidělování zdrojů a plně využít potenciál vašeho týmu!
Pokud jste se dostali až sem, znamená to, že hledáte nejlepší nástroj pro správu zdrojů pro potřeby svého týmu, a právě v tom vám pomůže tento průvodce. Níže se podíváme na nejlepší nástroje pro správu zdrojů, představíme jejich funkce a uvedeme, co o jednotlivých možnostech říkají recenzní weby třetích stran.
Co je software pro správu zdrojů?
Software pro správu zdrojů se používá k optimalizaci, dohledu a porovnávání využití dostupných zdrojů pro projekt, ať už se jedná o personál, nástroje, rozpočty nebo čas. Tento typ platformy poskytuje projektovým manažerům informace potřebné k správné identifikaci, využití a co nejefektivnějšímu přidělení zdrojů, aby se předešlo překážkám nebo nedodržení termínů.
Díky tomu mohou týmy počítat s nejlepšími výsledky projektů v co nejkratším čase. Jinými slovy, nástroje pro správu zdrojů slouží k maximalizaci efektivity a zvýšení produktivity týmu od začátku do konce.
10 nejlepších softwarů pro správu zdrojů
Jaké jsou nejlepší nástroje pro správu dostupných zdrojů? Naštěstí pro vás existuje spousta skvělých možností, o kterých byste měli vědět.
Takže se pohodlně usaďte a relaxujte, protože vám nabízíme ten nejlepší software pro správu zdrojů, který můžete použít prakticky pro jakýkoli projekt.
1. ClickUp
Pokud hledáte nejlepší software pro správu zdrojů, který je vysoce přizpůsobitelný, nehledejte nic jiného než ClickUp. Je to perfektní doplněk do arzenálu každého projektového manažera, protože dokáže opravdu hodně.
Ať už spravujete zdroje, rozpracováváte počáteční fáze projektu nebo chcete, aby celý váš tým měl stejné informace o přidělených dokumentech a úkolech, ClickUp je natolik flexibilní, že to zvládne. 📝
Například díky zobrazení založenému na rolích vám ClickUp umožňuje přizpůsobit úkoly a projekty plánování zdrojů přidělením úkolů příslušným členům týmu. A díky nástrojům pro reporting a analytiku můžete snadno sledovat pokrok, průběžně přidělovat zdroje a mít přehled o celkovém využití.
Nedaří se vám plánování zdrojů? Díky mnoha přizpůsobitelným automatizacím založeným na pravidlech a možnosti vytvářet vlastní dashboardy s grafy a kalendářem v časové ose plánování zdrojů už nic nezmeškáte. 📈
Funkce
- Vlastní řídicí panely: Analyzujte výkonnost zdrojů pomocí vlastních řídicích panelů.
- Reporting: Generujte reporty, abyste identifikovali efektivitu zdrojů, omezení zdrojů a další informace .
- Kalendáře a časové osy: Vizualizujte plánování zdrojů a své úkoly v reálném čase pomocí interaktivních časových os a kalendářů zdrojů.
- Plánování zdrojů: Rychle identifikujte využití zdrojů pomocí intuitivních nástrojů pro plánování práce a kapacity, včetně předem připravených šablon.
- Přizpůsobitelné automatizace: Automatizujte přidělování zdrojů a aktualizace stavu projektů, abyste ušetřili čas.
Výhody
- Vytvořeno pro týmovou spolupráci: Sdílejte dokumenty a používejte tabuli ClickUp se svým týmem v reálném čase, abyste rozvinuli nápady nebo zvýšili efektivitu řízení projektů.
- Snadné použití: ClickUp má intuitivní rozhraní, které je ve srovnání s ostatními softwary pro správu zdrojů v tomto seznamu snadno použitelné a přehledné.
- Vysoce přizpůsobitelný: ClickUp nabízí výkonné možnosti přizpůsobení, které projektovým manažerům umožňují vytvořit jedinečný zážitek a přizpůsobit nástroj potřebám každého projektu a procesu plánování zdrojů.
Nevýhody
- Žádné sofistikované nástroje pro rozpočtování: Nástroje pro rozpočtování ClickUp nejsou tak podrobné jako některé nástroje pro plánování finančních zdrojů.
- Omezené nativní sledování času: Někteří zákazníci uvádějí, že ruční nativní sledování času v ClickUp může být obtížné udržet.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Monday. com
Monday.com je spolehlivé řešení pro správu zdrojů, které projektovým manažerům pomáhá rychle řídit práci a díky funkcím pro plánování zdrojů získat celkový přehled.
Díky intuitivním nástrojům typu drag-and-drop mohou projektoví manažeři snadno přidělovat úkoly, stanovovat priority harmonogramů a sledovat všechny zdroje, které jsou jim přiděleny v rámci několika projektů, které spravují.
Tento nástroj pro správu zdrojů je méně flexibilní než některé jiné nejlepší softwarové nástroje pro správu zdrojů v tomto seznamu, ale nabízí téměř všechny důležité funkce pro správu projektů, které byste očekávali.
Nejlepší funkce
- Rozhraní typu drag and drop: Snadné přetahování úkolů a zdrojů pro efektivnější správu projektů
- Vysoce vizuální dashboardy: Monday se nebojí vytvářet přehledy pro správu projektů, které slouží ke sledování úkolů, alokaci zdrojů a získávání informací o projektech, a to vše v bohatých barvách.
- Sledování času: Sledujte využití času a zdrojů pomocí vestavěných časovačů a měření pro efektivní plánování zdrojů.
- Několik zobrazení projektu: Časová osa, kanban, kalendář a další zobrazení usnadňují přepínání kontextu a sledování postupu projektu pro plánování zdrojů.
Výhody
- Integrace: Monday nabízí slušné integrace třetích stran pro hladký pracovní postup s dalšími nástroji.
- Integrovaná e-mailová oznámení: Týmy zůstávají na stejné vlně díky automatickým e-mailovým oznámením v rámci nástroje pro správu projektů.
Nevýhody
- Sledujte pokrok členů svého týmu: Někteří členové týmu nemají rádi, že můžete sledovat pokrok každého člena týmu v úkolech, které jim byly přiděleny – což je skvělé pro účely využití zdrojů manažerem, ale není ideální pro obecné řízení zdrojů pro členy týmu.
- Není tak přizpůsobitelný jako jiné alternativy: Ačkoli Monday poskytuje kompletní rámec pro správu všech druhů projektů, někteří uživatelé by si přáli, aby byl tento nástroj pro správu projektů o něco flexibilnější.
Ceny
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $ za místo za měsíc
- Standard: 10 $ za místo za měsíc
- Pro: 16 $ za místo za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
3. Mosaic
Pokud bychom měli shrnout Mosaic jako nástroj pro správu zdrojů, napadají nás slova intuitivní a komplexní. Tento nástroj pro plánování zdrojů poskytuje uživatelům možnost spravovat své zdroje, přistupovat k analytickým údajům a činit rozhodnutí na základě dat.
Mosaic nabízí řadu nástrojů pro plánování zdrojů, které projektovým týmům umožňují přidělovat úkoly, sledovat dostupnost a spravovat dostupnost zdrojů. Mosaic využívá kombinaci funkcí, včetně schopností umělé inteligence, aby zajistil, že váš tým bude při plánování projektů koordinovaný a centralizovaný.
Nejlepší na tom je, že tento nástroj pro správu zdrojů je založen na myšlence, že pracovní vytížení každého člena týmu je viditelné, takže členové týmu zůstávají zapojení a plní milníky podle plánu. ⌛
Nejlepší funkce
- Spolupráce na projektech: Nástroj pro správu zdrojů umožňuje týmům spolupracovat na projektech v reálném čase, což zajišťuje plynulou a bezproblémovou komunikaci pro lepší plánování zdrojů.
- Analýza zdrojů a projektů: Mosaic poskytuje analytické nástroje, které uživatelům pomáhají získat přehled o výkonu, využití zdrojů a postupu projektu.
- Oznámení: Platforma zasílá oznámení prostřednictvím e-mailu a SMS, aby uživatelé měli vždy aktuální informace o projektu.
Výhody
- Skvělý tým podpory: Tým podpory Mosaic rychle odpoví na všechny vaše dotazy týkající se správy úkolů, správy zdrojů nebo překážek v řízení projektů.
- Pomáhá snížit počet manažerských úkolů: Spolu s funkcemi automatizace pomáhá Mosaic týmům automatizovat opakující se úkoly, čímž snižuje čas strávený ručními úkoly v rámci řízení projektů.
- Vyhněte se vyhoření: Zobrazte kapacitu svého týmu, abyste nikdy nepřetěžovali žádného člena a zabránili vyhoření díky informovanému přidělování zdrojů.
Nevýhody
- Problémy s platformou: Někteří uživatelé hlásili zmizení úkolů po jejich dokončení.
- Nekonzistentní funkce exportu: Někdy se při exportu CSV změnil formát dokumentu a byl neuspořádaný.
Ceny
- Týmový plán: 9,99 $ za uživatele za měsíc
- Obchodní plán: 14,99 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise Plan: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
4. Runn
Runn.io je výkonný software pro správu zdrojů, který uživatelům nabízí komplexní sadu funkcí, které jim pomáhají efektivně plánovat, spravovat a sledovat projekty. Díky němu mohou uživatelé maximalizovat využití zdrojů, zlepšit rozhodování a urychlit realizaci projektů díky lepšímu plánování zdrojů. 🏎️
Díky interaktivnímu rozhraní a předem připraveným reportům mohou uživatelé rychle a snadno získat přehled o postupu projektového řízení. Tento nástroj pro plánování zdrojů má solidní analytické schopnosti a také pomáhá uživatelům identifikovat trendy a určit oblasti, které je třeba zlepšit.
Runn navíc integruje řadu oblíbených nástrojů pro správu projektů, aby zajistil hladkou spolupráci mezi týmy a poskytl tak nejlepší zkušenosti se správou zdrojů.
Nejlepší funkce
- Automatizované řídicí panely: Vizualizujte data pro lepší sledování projektů a správu zdrojů
- Možnosti samoobslužného reportingu: Členové týmu mohou v mžiku vytvářet vlastní reporty pro správu projektů.
- Vytvořeno pro maximalizaci: Maximalizujte alokaci zdrojů identifikováním trendů využití a úzkých míst.
Výhody
- Nástroje pro prognózy: Plánujte budoucí projekty s předstihem pomocí nástrojů pro prognózy, které vám pomohou vytvořit scénáře projektů a odhadnout rozpočty.
- Nejlepší pro týmy poskytující služby: IT, architektura, poradenské firmy a agentury jsou typy týmů, které mohou z Runn vytěžit maximum pro své potřeby v oblasti správy zdrojů.
Nevýhody
- Bez mobilní aplikace: Run neumožňuje týmům snadno spravovat zdroje na cestách.
- Žádný vestavěný nástroj pro spolupráci
- Nákladné: Nástroj pro plánování projektů může být pro menší týmy nákladný v závislosti na konkrétních funkcích, které hledají.
- Další funkce Mohou být příliš složité a bohaté na funkce pro základní potřeby správy zdrojů.
Ceny
- Zdarma: 0 $ na osobu pro maximálně pět osob
- Pro: 10 $ na osobu a měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (25 recenzí)
5. Hive
Pokud je při přidělování zdrojů mezi projekty neustálým problémem přeplnění, Hive nabízí nástroje, které tomu zabraňují. Navíc získáte přizpůsobené role, takže máte pod kontrolou nejen přidělování zdrojů, ale také to, kdo rozhoduje o funkcích řízení pracovní zátěže.
Uživatelské rozhraní pro správu zdrojů a plánování projektů představuje jednoduchý, ale efektivní způsob vizualizace přidělování zdrojů podle fáze projektu, rolí týmu a milníků. Umožňuje uživatelům rychle posoudit přidělení, plánování zdrojů, celkovou kapacitu a pokrok.
Stejně jako jiné nástroje pro správu zdrojů nabízí Hive funkce, které byste očekávali, od správy volna po automatická oznámení pro lepší plánování projektů. Pokud jako projektový manažer kladete důraz na jednoduchost a přehlednost, zvažte Hive jako možnost pro správu a plánování zdrojů.
Nejlepší funkce
- Sledování času: Ručně sledujte čas, přidávejte čas a zaznamenávejte schůzky jako součást procesu sledování času, aby bylo plánování zdrojů prováděno v reálném čase.
- Spolupráce a zasílání zpráv: Zasílejte zprávy a spolupracujte s členy týmu přímo na jeho ovládacím panelu, aniž byste museli přecházet z nástroje pro správu zdrojů.
- Hive pro Zoom: Hive se integruje se Zoomem, což vám umožňuje pořizovat poznámky za běhu a sledovat úkoly pro lepší možnosti správy úkolů.
Výhody
- Fórum Hive: Snadno poskytujte zpětnou vazbu k funkcím na fóru Hive a získejte užitečné tipy pro správu zdrojů.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Hive je velmi flexibilní, pokud jde o vytváření pracovních postupů, které odpovídají vašemu stávajícímu procesu správy zdrojů.
- Nástroj dva v jednom: Projektoví manažeři používají Hive jak pro obecné řízení projektů, tak pro alokaci zdrojů.
Nevýhody
- Chybný nástroj pro zasílání zpráv: Někteří uživatelé hlásí chybný panel pro zasílání zpráv, kde je obtížné najít starší zprávy.
- Základní mobilní aplikace: Ve srovnání s jinými mobilními aplikacemi pro správu zdrojů nabízí aplikace Hive poměrně základní funkce pro účely řízení projektů.
- Chybějící klíčové nativní integrace: Hive neumožňuje snadnou integraci s jinými nástroji pro správu projektů a CRM ve vašem pracovním postupu, jako je HubSpot.
Ceny
- Solo: Navždy zdarma
- Teams: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4. 6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
6. Správa zdrojů od Smartsheet
Resource Management by Smartsheet se odlišuje funkcemi, jako jsou nástroje pro prognózy projektů. Díky nástrojům pro plánování zdrojů můžete nejen plánovat své aktuální potřeby zdrojů, ale také předpovídat, kolik zdrojů budete potřebovat pro budoucí projekty.
Nástroj Resource Management od Smartsheet vám poskytuje komplexní přehled o všech zdrojích v projektu, včetně jejich dostupnosti a pracovní zátěže, takže můžete hladce spravovat všechny projekty, které se vám naskytnou, aniž byste zaostávali.
Díky automatickým oznámením a aktualizacím budete s tímto softwarem pro správu zdrojů vždy v obraze, takže budete koordinovaní a budete dodržovat harmonogram.
Nejlepší funkce
- Úplný přehled o pracovním vytížení: Umožňuje zúčastněným stranám získat přehled o řízení pracovního vytížení a funkce pro řízení projektů, jako jsou zprávy o postupu prací.
- Automatická oznámení a aktualizace: Informují manažery plánování zdrojů o všech změnách v projektu, aby mohli okamžitě reagovat na potřeby plánování zdrojů.
- Nástroje pro prognózy a analýzy: Pomáhají projektovým manažerům s plánováním zdrojů, aby mohli být o krok napřed a optimalizovat využití zdrojů.
- Vizuální znázornění dostupných zdrojů: Software pro správu zdrojů pomáhá rychle posoudit dostupnost zdrojů a spravovat kapacitu.
Výhody
- Přizpůsobitelné šablony a listy: Nezačínejte od nuly – šablony Smartsheet jsou dostatečně flexibilní, aby je bylo možné přizpůsobit potřebám vašeho projektu.
- Pokročilé filtrování: Díky pokročilým možnostem filtrování pro optimální správu zdrojů už nikdy neztratíte žádné úkoly ani poznámky.
Nevýhody
- Žádná desktopová aplikace: Desktopovou aplikaci Resource Management by Smartsheet si nebudete moci stáhnout.
- Funguje podobně jako Excel: Pokud hledáte nástroj pro správu zdrojů, který jde nad rámec toho, co umí tabulka Excel s řádky a sloupci, možná byste se měli podívat na alternativy.
Ceny
- Pro: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 25 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
7. Hub Planner
Pokud spojíte plánovač, spoustu časových rozvrhů a funkce pro vytváření zpráv, získáte Hub Planner. Jako software pro správu zdrojů je jednoduchý a výstižný a nabízí lepší možnosti pro správu projektů.
I když jej možná nebudete moci přizpůsobit na podrobnější úrovni, jako je tomu u nástroje ClickUp, stále nabízí spolehlivé funkce pro menší týmy v oblasti řízení projektů, plánování zdrojů a rozvrhování zdrojů.
Jeho nejlepší sadou funkcí jsou pravděpodobně dynamické nástroje pro tvorbu rozpočtu. Tento nástroj nabízí intuitivního průvodce tvorbou rozpočtu, který pomáhá vytvořit přizpůsobený rozpočet pro každý projekt a sleduje skutečné výdaje ve srovnání s předpokládanými výdaji. 💰💰💰
Hub Planner také obsahuje interaktivní panel pro analýzu nákladů, který poskytuje vizuální přehled o využití rozpočtu a nákladech. Díky automatizovanému rozpočtování a sledování upozornění jsou manažeři informováni, když projekt překročí nebo nedosáhne rozpočtu, což z něj činí skvělý nástroj pro plánování finančních zdrojů.
Nejlepší funkce
- Plánovač s funkcí drag-and-drop: Vytváření plánů projektů je snadné díky přístupnému nástroji pro tvorbu plánů s funkcí drag-and-drop.
- Snadné osvojení a správa: Hub Planner nemá tak strmou křivku učení jako jiné softwary pro správu zdrojů, takže je snadné ho začlenit do pracovního postupu vašeho týmu.
- Dynamické fakturační sazby: Máte složitý fakturační proces? Hub Planner vám umožňuje sledovat interní a externí fakturační sazby, abyste věděli, kolik z každého projektu profitujete.
Výhody
- Snadná navigace: Uživatelé Hub Planneru oceňují tento software pro správu zdrojů spíše pro jeho snadné používání než pro jeho funkční možnosti.
- Automatické vyplňování hodin projektu: Ušetřete čas tím, že necháte Hub Planner automaticky vyplňovat vaše hodiny a pracujte jako rychlejší nástroj pro plánování zdrojů.
Nevýhody
- Sofistikovanost funkcí: Týmy, které používají Hub Planner, fungují nejlépe, když potřebují základní nástroj pro plánování projektů nebo zdrojů pro jednodušší pracovní postupy.
- Sleduje využití zdrojů prostřednictvím zpráv, které lze stáhnout: Potřebujete zjistit, jak dobře funguje vaše alokace zdrojů? Budete si muset stáhnout zprávu, abyste to zjistili.
Ceny
- Plus & Play: 7 $ za zdroj za měsíc
- Premium: 18 $ za zdroj za měsíc
- Obchodní vedoucí: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (17+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
8. nTask
S nTask můžete spolupracovat, plánovat a analyzovat všechny své projekty se svým týmem. Stejně jako jiné softwary pro správu projektů a zdrojů nabízí nTask základní funkce, jako je nastavení milníků, rozpočtování, správa zdrojů a plánovač kanbanových tabulek s funkcí drag-and-drop, který zvyšuje přehlednost každého projektu. 🔎
Čím se tedy nTask odlišuje od ostatních?
U nTask je ďábel skrytý v detailech. Můžete si například sami vytvářet šablony pro práci na budoucích projektech. Nabízí také integrované řešení pro sledování času, které zobrazuje metriky nákladů na dokončení v každé fázi vašeho projektu.
Nejlepší funkce
- Vlastní stavy: nTask je dostatečně flexibilní, aby týmy mohly vytvářet vlastní stavy pro projekty s dalšími nuancemi.
- Propojení projektů: Máte současně rozběhnutých několik vzájemně propojených projektů? nTask umožňuje týmům propojit související projekty, aby nedocházelo k omylům při plnění milníků a termínů podle harmonogramu.
- Přizpůsobitelné termíny: Není neobvyklé, že projekt není dokončen v očekávaném termínu, proto nTask přichází s malými, ale výkonnými funkcemi, jako je nastavení plánovaných a skutečných termínů – ideální pro plánování zdrojů.
Výhody
- Vytváření týmů: nTask umožňuje projektovým manažerům vytvářet týmy, aby mohli organizovat projekty a plánování zdrojů.
- Cenově dostupný: nTask je cenově dostupný, což z něj dělá skvělou volbu pro malé a rostoucí týmy, které nepotřebují software pro správu zdrojů, aby dotáhly projekt do konce.
Nevýhody
- Pomalé načítání: V závislosti na tom, jak jste nastavili svůj pracovní postup, může být nTask pomalý ve srovnání s jinými softwarovými možnostmi pro správu zdrojů v tomto seznamu.
- Omezené integrace: Práce s velkým technologickým stackem může být problémem, pokud se nTask neintegruje s žádným z vašich nástrojů pro správu úkolů.
- Náročné osvojování: Uživatelé hlásí, že osvojení platformy je poněkud náročnější, protože není tak intuitivní jako jiné softwarové možnosti pro správu zdrojů.
Ceny
- Premium: 3 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Podnikání: 8 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (17+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
9. Celoxis
Ce loxis je kombinací agilních nástrojů pro správu zdrojů a funkcí pro automatizaci pracovních postupů. Nabízí výkonné funkce pro reporting a obchodní analýzy, které projektovým manažerům poskytují ucelený přehled o jejich projektech.
Celoxis také nabízí přizpůsobitelné vizualizace, díky nimž projektoví manažeři rychleji porozumí datům svého projektu. Vybavuje také váš tým externími nástroji pro správu klientů s funkcemi klientského portálu. 💡
Mějte na paměti, že Celoxis má ještě co dohánět, pokud jde o vývoj dalších funkcí, které by jeho produkt učinily robustnějším pro různé projektové potřeby. 🧠
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné dashboardy portfolia: Buďte vždy v obraze díky informacím o projektech v reálném čase v rámci portfolií.
- Přizpůsobitelné vizualizace: Umožňují uživatelům lépe porozumět údajům o jejich projektech.
- Automatizace: Nabízí spoustu přizpůsobitelných automatizací
Výhody
- Automatizované plánování zdrojů a projektových zpráv: Software pro správu zdrojů vám pomůže získat projektovou zprávu, která obsahuje podrobnosti o postupu vašeho projektu, přímo do vaší e-mailové schránky.
- Skvělé pro menší týmy: Abyste mohli začít pracovat s Celoxis a využívat jej na maximum, nemusíte být odborníky na sofistikovaný software pro správu zdrojů.
Nevýhody
- Omezené tarify: Na rozdíl od jiných softwarů pro správu zdrojů Celoxis nenabízí příliš mnoho tarifů, ze kterých si můžete vybrat, což pro vás nemusí být výhodné, pokud máte omezený rozpočet.
- UX potřebuje vylepšení: V závislosti na tom, co děláte s dashboardem Celoxis, navigace není vždy plynulá.
Ceny
- Cloud: 22,50 $ účtováno ročně
- On-Premise: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. Forecast
Pracujete s klienty? Forecast nabízí řadu nástrojů pro správu zdrojů a projektů, které vám pomohou zajistit spokojenost zákazníků. Můžete informovat zainteresované strany a zároveň udržovat přehled o zdrojích v back-endu. 🔎
Pokud jde o software pro správu zdrojů, Forecast vám nic nechybí, což je skvělé z hlediska plánování projektů. Časové rozvrhy, zprávy a vysoce vizuální řídicí panel zajišťují optimální rozložení vaší kapacity mezi všechny probíhající projekty pro optimální plánování zdrojů. Pokud jste společnost poskytující služby, Forecast může být solidní volbou, kterou stojí za to zvážit.
Nejlepší funkce
- Funkce fakturace Snadné vytváření a odesílání faktur klientům přímo z platformy
- All-in-one nástroj pro agentury: Agentury spravují klienty, projekty a zdroje z jednoho centralizovaného místa.
Výhody
- Konzistentní aktualizace produktů: Tým Forecasts je spolehlivý v poskytování konzistentních aktualizací produktů.
- Zobrazuje dostupnost všech pro projekty: Týmy se sjednotí díky větší přehlednosti dostupnosti pro plánování projektů, která se mění.
Nevýhody
- Nejlepší pro mobilní zařízení: Dashboard Forecast není navržen s ohledem na mobilní zobrazení.
- Neautomatizuje mnoho opakujících se úkolů: Mnoho úkolů, které by Forecast mohl automatizovat za účelem zefektivnění procesů, je nutné opakovat ručně.
- Určeno pro týmy typu agentury: Forecast je skvělý pro podniky poskytující služby, jako jsou agentury, takže jeho funkce nemusí plně vyhovovat jiným obchodním modelům.
Ceny
- Lite: 29 $ za místo za měsíc
- Pro: Kontaktujte tým
- Plus: Kontaktujte tým
Hodnocení a recenze
- G2: 4. 2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Začněte plánovat zdroje pomocí softwaru pro správu zdrojů
Poslouchejte – nejlepší software pro správu zdrojů není vždy tak jasný, jak se zdá. Potřebujete možnost, která umí víc než jen jednoduché plánování projektů nebo zjišťování přidělených zdrojů.
Software pro plánování zdrojů a projektů, jako je ClickUp, vám poskytuje vše, co potřebujete k co nejefektivnějšímu monitorování, sledování, plánování, organizování a přehodnocování priorit vašich zdrojů.
Funkce pro správu pracovního zatížení poskytují vedoucím týmů přímý přehled o tom, kdo co řídí, takže se vyhnete přepracování některých členů týmu a zároveň nedochází k tomu, že by ostatní měli příliš málo práce. Přiřazujte úkoly, komentáře nebo uživatele k projektům a přetahujte jejich práci pomocí drag-and-drop pro skutečně efektivní správu zdrojů a plánování projektů.
Převezměte dnes otěže a získejte ClickUp zdarma!