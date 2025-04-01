13 bezplatných šablon pro hodnocení rizik v Excelu a ClickUp

Nástroje pro hodnocení rizik šetří projektovým manažerům čas a zdroje tím, že objasňují potenciální rizika ještě předtím, než se tým pustí do práce.
Výzkumy ukazují, že více než 60 % projektů často překračuje rozpočet, má zpoždění nebo nesplňuje specifikace. Použitím efektivních strategií hodnocení rizik budete lépe připraveni stanovit priority hrozeb a přerušení vašeho projektu. Výsledkem bude zlepšení celkové úspěšnosti projektu.
Sestavili jsme seznam 13 bezplatných šablon pro hodnocení rizik a příkladů použití, které vyhovují požadavkům vašeho projektu nebo programu. Ať už potřebujete řešit bezpečnostní rizika potenciálního vybavení nebo sdílet dokument s hodnocením rizik s týmy a zainteresovanými stranami – máme pro vás řešení!
Co je šablona pro hodnocení rizik?
Šablona pro hodnocení rizik je nástroj, který slouží k včasnému posouzení rizik a vypracování akčního plánu reakce. V závislosti na typu vašeho odvětví zahrnuje obecné hodnocení rizik:
- Identifikace rizik
- Oblast dopadu
- Pravděpodobnost
- Úroveň dopadu
- Plány zmírnění rizik
Tento typ šablony pro hodnocení rozděluje rizika do různých fází, často s využitím tabulky, do které můžete zaznamenávat identifikované hrozby a strany, které jsou rizikem ohroženy. Šablony pro hodnocení rizik také obsahují nástroj pro posouzení pravděpodobnosti a závažnosti rizik.
13 bezplatných šablon pro hodnocení a analýzu rizik
1. Šablona pro hodnocení rizik ClickUp
Šablona ClickUp Risk Assessment Whiteboard Template vytváří vizuální rozměr pro váš proces hodnocení rizik. Pomáhá při hodnocení rizik a jejich kategorizaci a inspiruje váš tým ke sdílení poznatků a spolupráci v poutavém a vizuálním formátu.
Tato šablona vám umožní:
- Vyhodnoťte kategorie rizik a potenciální dopady
- Analyzujte data a identifikujte potenciální problematické oblasti.
- Určete preventivní opatření ke snížení vystavení riziku
Díky funkcím, které vám umožňují kreslit, psát a přidávat poznámky, je tato šablona tabule pro řízení rizik ideální pro hodnocení rizik vašeho projektu.
2. Šablona registru rizik ClickUp
Jednou z nejdůležitějších součástí řízení rizik je strategický přístup k řešení potenciálních problémů, které mohou nastat při řízení konkrétního projektu.
S touto šablonou můžete dokumentovat rizika a opatření k jejich řízení. Pomůže vám také sledovat potenciální rizika a zavádět preventivní opatření ještě předtím, než k nim dojde. Šablona ClickUp Risk Register Template je nezbytná pro úspěšné řízení rizik identifikovaných a zaznamenaných v registru spolu s opatřeními, která je třeba přijmout v reakci na dané riziko.
Odpovědi by měly být pravidelně kontrolovány, aby bylo možné sledovat pokrok. Tato šablona pro hodnocení rizik nabízí několik výhod, včetně:
- Shromažďování potenciálních rizik a příprava vhodných opatření pro jejich řešení
- Přiřazení přímých členů týmu k monitorování a stanovení priorit úkolů
- Kategorizace rizik podle typu (Reakce na rizika, Stav rizik a Rizika podle úrovně)
3. Šablona matice rizik ClickUp Value
Technickým a efektivním způsobem, jak pochopit, čemu dát ve svém obchodním modelu a seznamu nových nápadů přednost, je pochopení hodnoty těchto funkcí a míry rizika spojené s jejich implementací.
Šablona matice hodnotových rizik ClickUp vám pomůže projít maticí rizik pro každé možné riziko, které může nastat. Je to skvělý způsob, jak praktikovat proaktivní řízení rizik. A protože se jedná o jednoduchou šablonu, můžete snadno projít procesem a rychle vyplnit matici hodnotových rizik.
Takto můžete použít tuto šablonu pro hodnocení rizik:
- Vytvořte úkol pro každý nápad
- Zadejte nebo vyberte osobu odpovědnou za nápad nebo realizaci plánu.
- Připojte soubor, který obsahuje všechny informace (tj. výzkum, analýza nákladů atd.) o nápadu/nové funkci.
- Rozlišujte, zda je daný nápad/nová funkce určen pro vaše zákazníky, správce, zaměstnance nebo pro podnikání obecně.
4. Šablona pro analýzu rizik ClickUp
Někdy je pro projektové týmy efektivnější vizuální přístup k plánu řízení rizik. Pokud s tím souhlasíte, šablona ClickUp Risk Analysis Whiteboard Template je pro vás ideální!
Spolupracujte v reálném čase při identifikaci potenciálních úskalí, jako jsou omezené zdroje, ve vašem nadcházejícím projektu a brainstormujte řešení. Snadno propojujte úkoly, dokumenty, obrázky a další soubory z této šablony a poskytněte svému týmu kontext potřebný k rychlému přechodu od nápadu k realizaci.
S touto šablonou můžete:
- Identifikujte a posuďte všechna potenciální rizika spojená s projektem.
- Určete pravděpodobnost a dopad rizikové události.
- Vypracujte plán na zmírnění nebo odstranění rizika.
- Vizualizujte proces analýzy rizik a sledujte průběh činností v oblasti řízení rizik.
Tato šablona pro řízení rizik poskytuje projektovým manažerům nástroje pro pochopení kategorie rizik, sledování stavu rizik a dokumentování skutečných popisů rizik.
5. Šablona rozhodovací matice ClickUp Assumption Grid
Tabulka předpokladů vám pomůže identifikovat různé předpoklady vašeho obchodního modelu. Tabulka tyto předpoklady znázorňuje na dvou samostatných osách:
- Předpoklady s malým dopadem a malým množstvím dostupných informací
- Předpoklady s velkým dopadem, o nichž je k dispozici málo informací
Vizualizace těchto předpokladů vám pomůže zmírnit rizika, učinit správná rozhodnutí a překonat nejistoty. Šablona ClickUp Assumption Grid Template je podobným typem nástroje pro rozhodování.
Co jednotlivé velké rámečky znamenají, snadno zjistíte v legendě. Každý rámeček má odpovídající barvu s přidaným významem.
- Žlutá = jisté, vysoké riziko
- Červená = nejistá, vysoké riziko
- Zelená = jisté, nízké riziko
- Šedá = nejistá, nízké riziko
6. Šablona pro plánování rizik ClickUp Pi
Šablona Pi Planning od ClickUp vám pomůže získat dokonalý přehled o procesu PI Planning díky podrobným pokynům, které vás provedou celým procesem hodnocení rizik.
Šablona vám poskytne jasný přehled o zpožděních členů vašeho týmu, včetně kapacity, pracovní zátěže a rizik. Upozorňujeme, že počet lepících poznámek obsahujících identifikovaná rizika se může zmenšit nebo zvětšit, jakmile se váš tým během plánovacího procesu rozhodne o opatřeních ke zmírnění rizik.
Šablona PI Planning je rozdělena do čtyř hlavních tabulek, které vám pomohou zorganizovat vaši událost PI Planning:
- Tabulka týmů: Obsahuje iterace, úkoly a cíle pro každý konkrétní tým.
- Programová tabule: Obsahuje funkce, závislosti a milníky.
- Tabule s programem: Obsahuje harmonogram, program a přednášejícího.
- ROAM Board: Zahrnuje programová rizika a překážky
Hledáte partnera pro brainstorming, který by vám pomohl identifikovat (a zmírnit) potenciální rizika vašich projektů? S ClickUp Brain, nativním AI asistentem ClickUp, získáte nejen přehled o faktorech, které mohou negativně ovlivnit váš projekt, ale také přizpůsobené návrhy, jak je optimalizovat pro úspěch!
Pokud vás zajímá, jak může AI dále pomoci při řízení projektů, připravili jsme pro vás toto video, které vám na tuto otázku odpoví! Podívejte se na něj 👇🏽
7. Šablona pro analýzu bezpečnosti práce ClickUp
Na pracovištích by měla být prováděna analýza bezpečnosti práce s cílem identifikovat potenciální rizika, která by mohla způsobit vážná nebo závažná zranění, jako je vystavení nebezpečím, nebezpečné látky a změny postupů.
Šablona ClickUp Job Safety Analysis organizuje klíčové informace, ke kterým mají všichni zaměstnanci přístup v jediném zobrazení, včetně:
- Název webu
- Adresa umístění webu
- Typ práce
- Úroveň rizika
- Možná rizika/nebezpečí
- Protiopatření/oddělení
- Ochranné pomůcky
- Další poznámky
- Soubory PDF s ukázkou správných kroků
8. Šablona ExcelHub pro hodnocení rizik
Toto je základní šablona pro hodnocení rizik v Excelu, která vám pomůže učinit první kroky ke standardizaci vašich procesů. Můžete snadno určit data, která by měla být shromažďována z vašich obchodních oblastí, nastínit navrhované možnosti reakcí a definovat klíčové pojmy.
Bez ohledu na rizikové události, konfiguraci a parametry hodnocení vám šablona pro hodnocení rizik v Excelu pomůže řídit rizika ještě předtím, než nastanou.
9. Šablona formuláře pro hodnocení rizik v Excelu od WPS
Přesné hodnocení finančních a účetních rizik je nezbytné a může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašich osobních nebo podnikových financí. Tato profesionálně vytvořená základní šablona formuláře pro hodnocení rizik vám poskytne cenné informace o úrovni vašich účetních rizik.
Pomůže vám také poskytnout všechny potřebné podrobnosti o požadavcích na vaše obchodní produkty. Kromě toho je přesné stanovení nákladů na zakoupené produkty zásadní pro to, aby vaše firma neutrpěla zbytečné ztráty.
10. Šablona rizikové matice pro Excel od ProjectManager
Bezplatná šablona matice rizik z Excelu zohledňuje všechny potenciální hrozby a určuje jejich dopad a rozsah, který by mohly mít na konkrétní projekt. Tato šablona vám pomůže vytvořit proces řízení rizik, který vám umožní odhalit a napravit problémy, než se stanou vážnými.
Slouží také jako komunikační nástroj, který informuje členy týmu o rizicích, která mohou během projektu nastat. Díky tomu může každý upozornit ostatní, pokud se objeví nějaký problém, a sdělit, jaké má v žebříčku priorit místo.
Bonus: Šablony RAID pro řízení rizik!
11. Šablona pro hodnocení IT rizik v Excelu od ProjectManager
Počet rizik v IT prostředí je obrovský, včetně selhání softwaru nebo hardwaru, virů, malwaru, podvodů, tempa a phishingu.
Existují také lidské chyby, stejně jako závažné hrozby v podobě podvodů, hackerů, narušení bezpečnosti a útoků typu denial-of-service. Přírodní katastrofy, jako jsou požáry a povodně, také poškozují IT systémy obsahující cenná data.
S šablonou Excel IT Risk Assessment od ProjectManager můžete zohlednit následující:
- Počet zařízení a personálu potřebných k pokračování provozu
- Jak dlouho trvá obnovení dat nebo funkčnosti systému
- Požadavky na systém a data
12. Šablona pro analýzu a plán řízení rizik v Excelu
Identifikace rizik je pouze jedním z kroků procesu hodnocení rizik. Následující kroky zahrnují další činnosti, jako je strategie rizik, monitorování a financování.
Šablona Excel Management vám pomůže určit pravděpodobnost výskytu rizika a jeho potenciální dopad prostřednictvím analýzy rizik. Pomáhá také pochopit výkonnost a kvalitu projektu. Díky tomu můžete snadno implementovat adekvátní reakci a zmírnění rizika.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUpem můžete tyto zjištěné rizika okamžitě proměnit v praktické úkoly ke zmírnění rizik ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
13. Šablona pro zdravotní a bezpečnostní rizika pro Excel od Template.net
Šablona Excel Health and Safety Hazards Template od Template.net je nezbytným nástrojem pro organizace, které se zavázaly k udržování bezpečného a vyhovujícího pracoviště. Tato šablona, navržená tak, aby usnadňovala identifikaci, hodnocení a řízení rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti, poskytuje strukturovaný přístup k dokumentaci rizik a kontrolním opatřením.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje šablona snadné zadávání a sledování potenciálních nebezpečí v různých pracovních prostředích. Mezi klíčové funkce patří sekce pro popis nebezpečí, hodnocení rizik, kontrolní opatření a odpovědné osoby. Šablona také podporuje stanovení priorit rizik, což zajišťuje, že vysoce riziková nebezpečí jsou řešena okamžitě, aby se zmírnila potenciální nehody a zranění.
Tento komplexní nástroj je ideální pro bezpečnostní techniky, manažery a týmy zajišťující dodržování předpisů, kterým poskytuje spolehlivou metodu pro systematické dokumentování rizik. Využíváním této šablony mohou organizace zajistit, že splňují regulační požadavky a udržují proaktivní přístup k oblasti zdraví a bezpečnosti.
Formát Excel zajišťuje kompatibilitu a snadné použití a umožňuje přizpůsobení konkrétním potřebám organizace. Díky šabloně Excel Health and Safety Hazards Template umožňuje Template.net podnikům vytvářet bezpečnější pracovní prostředí, zlepšovat pohodu zaměstnanců a podporovat kulturu bezpečnostního povědomí.
Co dělá šablonu pro hodnocení rizik dobrou?
Dobrá šablona pro hodnocení rizik se snadno aktualizuje, zajišťuje konzistentnost pro budoucí práci a zjednodušuje proces tvorby. Pokud má vaše společnost specifická kritéria pro hodnocení rizik, použití šablony zajistí, že všichni budou mít stejné informace, aby mohli přijmout správná opatření pro řízení rizik. Zde jsou čtyři klíčové procesy, které šablona pro hodnocení rizik zahrnuje:
1. Identifikace rizik
Tento proces vyžaduje odhodlání a kreativitu, protože se zaměřuje na zdůraznění potenciálních rizik, která by mohla nastat a ovlivnit metriky projektu. Existuje několik metod pro identifikaci potenciálních hrozeb ve vaší organizaci. Váš projektový tým může brainstormovat možná rizika a převést zjištění do kontrolního seznamu rizik.
2. Analýza rizik
To jde nad rámec pouhé identifikace potenciálních rizik a určuje kritičnost rizika. Zde přiřadíte kvalitativní i kvantitativní hodnoty možným rizikům a analyzujete potenciál a strategie k jejich minimalizaci. Analýza rizik vám pomůže pochopit pravděpodobnost výskytu rizik a jejich potenciální dopad. Tímto způsobem můžete implementovat vhodná opatření ke zmírnění rizik a reakci na ně.
3. Reakce na rizika a jejich zmírňování
Snižování rizik pomáhá navrhovat a implementovat strategie ke snížení výskytu a dopadu rizik. Primárním cílem je co nejvíce minimalizovat pravděpodobnost výskytu rizik.
4. Kontrola rizik
Součástí vaší šablony pro hodnocení rizik je také monitorování a kontrola rizik. Pomáhá zajistit, aby byly plány řádně provedeny. Vaše šablona by proto měla využívat funkci monitorování a kontroly rizik, aby bylo zaručeno, že vaše strategie hodnocení a zmírňování rizik jsou účinné.
Vypracování účinného plánu hodnocení rizik
Bez provedení hodnocení rizik v počátečních fázích projektu nebudete mít dostatečnou přípravu potřebnou k upřednostnění bezpečnostních opatření.
Pomozte svému týmu udržet si náskok před potenciálními riziky pomocí nejlepších nástrojů pro hodnocení rizik a produktivní platformy, jako je ClickUp.
ClickUp usnadňuje plánování, správu a podávání zpráv o projektech odkudkoli. Získejte přehled o projektech v reálném čase a podávejte zprávy o klíčových metrikách pomocí automatizovaných pracovních postupů a dashboardů, aby byl váš tým informován a propojen!