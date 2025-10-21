5 faktorů snižujících produktivitu a jak je překonat

Když se dnes lidé zamyslí nad pojmem „faktory snižující produktivitu“, často si představí vnější rozptýlení.
Ne, nemyslíme Michaela Meyerse, který se plíží za vašimi prostěradly – spíš lákadlo mít své přátele, zábavu a informační centrum vždy na dosah ruky, nebo mít děti (lidské či chlupaté), které potřebují vaši pozornost právě ve chvíli, kdy se soustředíte.
Ale co v případech, kdy odstraníte všechny rušivé vlivy, připoutáte se k práci a přesto máte pocit, že jste zbytečně promarnili spoustu času?
To proto, že nejzákeřnější zabijáci produktivity nečíhají kolem vás, ale jsou to hovory, které přicházejí z domu.
Ale nepanikařte – to znamená, že se nemusíte vzdalovat, abyste je mohli vyřešit!
Zde je stručný přehled některých návyků, které snižují vaši produktivitu, a způsobů, jak je nadobro překonat.
1. Sebepochybování
Trávíte-li tolik času přemýšlením o tom, zda něco dokážete udělat, máte odpověď: nic nedosáhnete tím, že o tom přemýšlíte nebo se obáváte, zda to dokážete.
Sebepochybování se tváří jako forma ochrany – klíčové slovo: tváří. Když se lidé, kteří o sobě pochybují, začnou vracet do své komfortní zóny, když čelí obrovskému úkolu, zapomínají, že skutečný růst, úspěch a sebevědomí pocházejí z toho, že skutečně žijí, aby mohli vyprávět svůj příběh.
Tajemství spočívá v tom, že nemusíte skutečně věřit, že jste neporazitelní, stačí to prostě udělat. Sebepochybování je jako strašák: čím více v něj věříte, tím silnější je jeho moc a tím těžší je ho porazit. Místo toho, abyste svou úzkost obětovali svým pochybnostem, odmítněte tuto bestii krmit a prostě začněte prvním krokem.
A pokud nevíte, kde začít, nikdy nepochybujte o síle žádosti o pomoc.
👉 Zapište si tento citát:
Všechno, co vám připadá jako překážka, je křehké. Můžete zbořit každou překážku, ale z úrovně země se naše překážky zdají nepřekonatelné. Musíte se dostat do výšky, abyste viděli, jak snadno lze překonat každou překážku, která vám stojí v cestě. ” —Liz Ryan
2. Perfekcionismus
„Umění není nikdy dokončené, pouze opuštěné.“ —Leonardo DaVinci
Nemusíte být umělec, abyste pochopili hodnotu tohoto citátu; přijde čas, kdy budete muset odložit své nemožné standardy stranou, abyste mohli dokončit úkol a začít nový.
Trik perfekcionismu spočívá v tom, že se tváří jako objektivní dokonalost; sundejte masku a uvidíte, že perfekcionismus je jen hezké slovo pro motivaci založenou na strachu zklamat ostatní.
Jako člověk, který má sklony k perfekcionismu i panickým záchvatům, jsem si uvědomil, že jde v podstatě o stejnou věc. To, že mám v letadle panický záchvat, samo o sobě nesnižuje pravděpodobnost havárie letadla: prostě jen zhoršuje můj zážitek z letu.
Podobně, když strávím deset hodin něčím, co lze dokonale zvládnout za pět, neznamená to automaticky, že výsledný produkt bude lepší: znamená to pouze, že mám nyní méně času na ostatní úkoly. Jde o to soustředit se na každodenní 1% růst a nechat tuto odbornost projevit se sama, jak se vyvíjí.
👉 Zapište si tento citát:
„Dokážu přijmout neúspěch. Každý v něčem selže. Ale nedokážu přijmout to, že to nezkusím.“ —Michael Jordan
3. Špatné hranice
Je skvělé, že se stále více mluví o tom, jak důležité je mít a dodržovat zdravé hranice ve vztazích s přáteli, rodinou a partnery. Ale co zdravé hranice v práci?
Je snadné upadnout do pasti pocitu, že musíte souhlasit se vším, co se vám naskytne, abyste působili jako schopný a iniciativní zaměstnanec. Ale tady je tajná zbraň, o které vám většina manažerů neřekne: stanovení očekávání a prosazování sebe sama je způsob, jak skutečně prokázat svou hodnotu v práci, protože právě tehdy skutečně zvládnete více věcí.
Závěr: je nemožné cítit se produktivní, když máte na talíři příliš mnoho úkolů, tečka. Místo toho, abyste se ptali, zda jste méněcenným zaměstnancem, protože se cítíte přetížení úkoly, přestaňte pochybovat o sobě a jednoduše si uvědomte, že jste přijali příliš mnoho úkolů!
Poučte se z této situace a příště to zkuste znovu – takhle budete působit jako schopný a iniciativní zaměstnanec.
👉 Zapište si tento citát:
„Nemůžu žádat někoho jiného, aby se za mě postavil, když se za sebe nepostavím sama. A jakmile se za sebe postavíte, budete překvapeni, jak často se vás lidé budou ptát: ‚Můžu vám nějak pomoci?‘“ —Maya Angelou
4. Popírání
Když máme před sebou spoustu neznámé práce, je běžné, že nás svádí popírání: semínko, ze kterého vyrůstá prokrastinace.
„Udělám to o víkendu.“
„To zvládnu za hodinu.“
„Nech mě dokončit tuto epizodu a pak budu připravený pracovat.“
Prokrastinace závisí na vaší schopnosti popírat klíčové věci, které potřebujete k tomu, abyste úkol splnili co nejlépe: velkorysé, ale omezené množství času a jasnou, uvolněnou mysl, která může fungovat bez překážek.
Buďte k sobě upřímní ohledně svých priorit a respektujte se natolik, abyste je dodržovali. Pokud je popírání upírem, pak prokrastinace je to, co se stane, když se zakousne. Jakmile si zvykneš rozpoznávat, kdy popíráš práci, budeš méně náchylný k jejímu ospravedlňování. Považuj to za svůj dřevěný kůl.
👉 Zapište si tento citát:
„Nemůžete uniknout odpovědnosti zítřka tím, že se jí dnes vyhýbáte.“ —Abraham Lincoln
5. Špatná sebekontrola
Konečný boss zabijáků produktivity: nedostatek zodpovědnosti za své činy (a nečinnost).
Považuji to za spojení všech předchozích zabijáků produktivity, protože je to osud, kterému budete čelit, pokud nedokážete porazit ostatní: Čím více o sobě pochybujete, stanovujete si nemožné standardy, nerespektujete své hranice a ospravedlňujete prokrastinaci, tím více oslabujete mentální sval, který vás drží zodpovědným za dokončení vašich úkolů a dosažení vašich cílů.
Ale co když si, milý čtenáři, myslíte, že máte problém se zodpovědností vůči sobě samému? Vezměte si příklad od někoho, kdo to zná: prvním krokem je si to uvědomit, druhým krokem je vyhledat pomoc.
Naštěstí pro vás nemusíte chodit daleko, abyste získali pomoc...
ClickUp, všestranná aplikace pro produktivitu, byla mou osobní tajnou zbraní v boji proti špatným návykům, které mi bránily osvojit si zdravou, na strachu nezaloženou zodpovědnost za sebe sama. Rozdělení mých cílů a projektů na vizuální, zcela flexibilní úkoly mi nejen pomohlo zvýšit produktivitu, ale také mi umožnilo přestat se bát myšlenky, že musím vynaložit úsilí, abych sklidila ovoce.
👉 Zapište si tento citát:
„Odpovědnost je pojivem, které spojuje závazek s výsledkem.“ —Bob Proctor
Závěr
Pokud jste stejně jako já fanouškem žánru, pravděpodobně jste si všimli vizuálního tématu tohoto článku: hororové filmy.
Když se nad tím zamyslíte, hororové filmy a faktory snižující produktivitu fungují podobným způsobem; jejich dopad na vás je reálný, ale ne bez vašeho předchozího souhlasu.
Pokud máte schopnost rozlišit film od reality, máte klíč k rozpoznání zabijáka produktivity, než vás dostane do svých spárů.
ClickUp mi pomohl porazit zabijáky produktivity, jako jsou zmeškané oznámení, ztráta přehledu o dílčích úkolech nebo procházení milionem záložek, abych splnil jeden úkol... ale to, co mě skutečně posílilo, je identifikace a práce na překážkách v mé mysli.
Díky kombinaci těchto osobních znalostí a správné bezplatné platformy pro produktivitu se cítím připravený zvládnout cokoli.
Dokonce i skuteční zombie.