Více než 15 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik pro sledování produktového managementu

Čísla vyprávějí příběhy. A ve strategiích produktového managementu tyto příběhy vedou k rozhodnutím v hodnotě miliard dolarů.
Problém je ale v tom, že většina produktových týmů se topí v datech, aniž by věděla, které metriky jsou důležité.
Výzva? Najít signál v šumu. Mnoho týmů má potíže s identifikací KPI, které jsou pro jejich produkty skutečně důležité.
V každodenní práci produktového manažera totiž sledování správných OKR produktů neznamená jen shromažďování čísel, ale měření toho, co má skutečný vliv.
V tomto blogovém příspěvku najdete více než 15 základních KPI, které vám pomohou odhalit příležitosti k růstu, včas zachytit problémy a činit chytřejší rozhodnutí týkající se produktů.
Co jsou KPI pro správu produktů?
Rámce a KPI pro správu produktů vám pomohou měřit to, na čem záleží, od zapojení uživatelů po dopad na tržby.
KPI si představte jako ukazatele zdraví vašeho produktu. Stejně jako lékař kontroluje životní funkce, vy sledujete tyto metriky, abyste včas odhalili problémy a mohli činit správná rozhodnutí o budoucnosti vašeho produktu. Tyto měření vás vedou k cílům produktu a udržují týmy soustředěné na skutečné výsledky.
KPI produktů se obvykle dělí do čtyř hlavních kategorií:
- Metriky příjmů: Sledujte finanční zdraví svého produktu pomocí metrik, jako je růst příjmů a ziskové marže.
- Informace o zákaznících: Sledujte spokojenost a loajalitu uživatelů pomocí metrik, jako je Net Promoter Score (NPS) a míra retence.
- Efektivita procesů: Sledujte, jak dobře funguje váš vývojový stroj, měřením cyklických časů a rychlosti řešení chyb pomocí dashboardu pro správu produktů.
- Výkonnost produktu: Sledujte, jak uživatelé interagují s funkcemi, a měřte celkovou kvalitu prostřednictvím míry přijetí a sledování vad.
Mnoho týmů čelí běžným výzvám v oblasti správy produktů, jako je měření přílišného množství metrik nebo zaměření se na povrchní čísla, která vypadají dobře, ale nevedou k růstu podnikání.
🧠 Zajímavost: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) byly koncipovány ve 20. století Frederickem Taylorem, který pomocí dat sledoval, jak dobře společnosti plní své cíle. Cílem bylo zlepšit fungování továren a dalších podniků a zvýšit jejich produkci.
Klíčové ukazatele KPI pro řízení produktů, které je třeba sledovat
Nejúspěšnější produktoví manažeři zakládají své strategie na tvrdých datech získaných pomocí nástrojů pro správu produktů, nikoli na domněnkách.
Zde je podrobný přehled základních KPI pro správu produktů, které vám pomohou měřit a zlepšovat výkonnost vašich produktů.
KPI výkonnosti podniku
Finanční zdraví vašeho produktu vyžaduje neustálé sledování. Tyto KPI výkonnosti podniku vám poskytnou ucelený přehled.
Tyto metriky jsou nezbytné pro proces řízení produktů. Poskytují přehled o finančním zdraví produktu prostřednictvím analýzy příjmových toků a ziskových marží, což umožňuje podnikům sledovat výkonnost a činit informovaná rozhodnutí.
Zde je přehled klíčových metrik příjmů, které spadají do této kategorie:
1. Hrubé tržby
Jedná se o celkový příjem, který váš produkt generuje z prodeje před odečtením jakýchkoli výdajů. Ukazuje výnosnost vašeho produktu a je často výchozím bodem pro analýzu finančních výsledků.
📌 Příklad: Pokud prodáte 1 000 kusů po 50 dolarech, váš hrubý výnos bude 50 000 dolarů.
2. Čisté tržby
Jedná se o částku, která zbývá po odečtení provozních nákladů, jako jsou refundace, slevy nebo vrácené zboží, od hrubých výnosů. Čisté výnosy poskytují jasnější obraz o tom, co vyděláváte po úpravách.
📌 Příklad: pokud jsou vaše hrubé příjmy 50 000 $ a provozní náklady 10 000 $, vaše čisté příjmy jsou 40 000 $.
3. Hrubá marže
Procento tržeb zbývající po započítání přímých výrobních nákladů vašeho produktu.
Vzorec pro výpočet hrubé marže:
Hrubá marže v % = (hrubé výnosy – výrobní náklady/hrubé výnosy) x 100
Odráží to, jak efektivně řídíte výrobní náklady v poměru k výnosům.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li zlepšit hrubou marži, vyjednejte lepší podmínky s dodavateli, optimalizujte výrobu a eliminujte plýtvání. Pokud je to možné, upravte ceny na základě vnímané hodnoty, nikoli pouze na základě nákladů – prémiové značky to dělají vždy!
4. Čistá marže
Procento tržeb představuje skutečný zisk po započítání všech výdajů, včetně daní a režijních nákladů.
Vzorec pro výpočet čisté marže:
Čistá marže v % = (čisté výnosy/hrubé výnosy) × 100
Jedná se o nejdůležitější měřítko ziskovosti, které ukazuje, jaká část vašich příjmů se promění ve zisk.
📖 Přečtěte si také: Šablony produktové strategie pro produktové týmy
KPI pro tržby a růst
KPI týkající se tržeb a růstu jsou klíčové ukazatele výkonnosti, které sledují finanční trajektorii vašeho produktu.
Tyto metriky vám pomohou pochopit váš zdroj příjmů, hodnotu, kterou přináší každý zákazník, a kolik příjmů generujete na jednoho uživatele. Podívejme se na každý z těchto klíčových ukazatelů na konkrétních příkladech:
5. Měsíční opakující se výnosy (MRR)
Měsíční opakující se výnosy (MRR) měří předvídatelný příjem, který můžete každý měsíc očekávat od zákazníků s předplatným.
Jedná se o klíčovou metriku pro podniky s předplatným modelem, protože pomáhá předpovídat budoucí příjmy a finanční stabilitu.
📌 Příklad: pokud máte 100 zákazníků, z nichž každý má měsíční tarif 50 $, váš MRR je 100 × 50 = 5 000 $. To znamená, že od těchto zákazníků můžete každý měsíc očekávat 5 000 $.
6. Celková hodnota zákazníka (CLV)
Hodnota zákazníka za celou dobu trvání vztahu (CLV) představuje celkový výnos, který může zákazník očekávat během celého trvání vztahu s vaší společností. Pomáhá společnostem určit, kolik by měly investovat do získávání a udržení zákazníků.
Vzorec pro CLV je CLV = průměrný měsíční výnos × průměrná doba životnosti zákazníka (v měsících)
📌 Příklad: pokud zákazník platí 100 $ měsíčně a zůstane u vás po dobu 2 let (24 měsíců), CLV bude: 100×24=2 400
CLV pro tohoto zákazníka je tedy 2 400 $.
Zjistíte tak, kolik můžete od daného zákazníka očekávat v průběhu celého trvání jeho vztahu s vaší společností.
👀 Věděli jste? Věrní zákazníci nejenže zůstávají déle, ale často se díky ústnímu podání stanou vašimi nejlepšími marketingovými pracovníky! Společnosti, které vynikají v personalizaci, generují o 40 % vyšší tržby než průměrné společnosti.
7. Průměrný výnos na uživatele (ARPU)
Průměrný výnos na uživatele (ARPU) měří průměrný výnos generovaný na uživatele nebo zákazníka během určitého období (obvykle měsíce).
Vzorec je ARPU = celkové příjmy/celkový počet uživatelů
Například pokud máte 1 000 uživatelů, kteří generují měsíční tržby ve výši 50 000 USD, ARPU bude: 50 000/1 000 = 50 USD.
V průměru každý uživatel přispívá 50 dolary k vašim měsíčním příjmům.
KPI pro akvizice
KPI pro akvizici jsou klíčové metriky, které vám pomohou měřit, jak efektivně rozšiřujete svou uživatelskou základnu, od přilákání nových zákazníků až po přeměnu stávajících zákazníků na platící.
8. Náklady na získání zákazníka (CAC)
Náklady na získání zákazníka (CAC) jsou částka, kterou utratíte za marketing a prodej za účelem získání každého nového zákazníka.
Jedná se o základní metriku pro pochopení nákladové efektivity vašich snah o získávání zákazníků.
Vzorec pro výpočet CAC je CAC = celkové výdaje na marketing a prodej / počet získaných nových zákazníků
Pokud jste tedy za měsíc utratili 10 000 dolarů za marketingové kampaně a získali 100 nových zákazníků, vaše CAC by bylo: 10 000/100 = 100
CAC = 100 $
To znamená, že získání každého nového zákazníka stojí 100 dolarů. Sledování CAC zajišťuje, že vaše marketingové výdaje jsou udržitelné a přinášejí dobrou návratnost investic (ROI).
💡Tip pro profesionály: Chcete-li snížit náklady na získání zákazníka (CAC), zaměřte se na optimalizaci organických kanálů, jako je SEO a obsahový marketing, využití doporučení zákazníků a zlepšení retence. Spokojený zákazník, který zůstává déle a šíří dobré jméno, snižuje tlak na placené akvizice a maximalizuje návratnost investic.
9. Míra konverze
Míra konverze měří procento návštěvníků, kteří provedou požadovanou akci, jako je registrace, nákup produktu nebo přihlášení k odběru služby.
Jedná se o klíčový ukazatel efektivity vašeho marketingového a prodejního trychtýře.
Vzorec: Míra konverze (%) = (počet konverzí/celkový počet návštěvníků) × 100
Pokud vaše produktová stránka zaznamená 1 000 návštěvníků a 50 odběratelů, vaše konverzní poměr je: (50/1 000) × 100. Konverzní poměr tedy činí 5 %.
5 % vašich návštěvníků se stalo platícími zákazníky.
Zlepšení konverzního poměru často zahrnuje optimalizaci stránky produktu, nabídku lepších pobídek nebo zefektivnění uživatelské zkušenosti.
V podcastu McKinsey On Building Products Trisha Price, Chief Product Officer společnosti Pendo.io, hovoří o důležitosti produktové instrumentace, shromažďování správné zpětné vazby od zákazníků a využívání těchto dat k informovanému rozhodování o klíčových produktech.
Vzpomínáte si na Google Glass a fanfáry a nadšení, které provázely jeho uvedení na trh? Bylo kolem něj mnoho zpráv a humbuku, ale nakonec selhal, protože si ho koupilo nebo používalo velmi málo lidí. To dokazuje, že potlesk a fanfáry nejsou správným měřítkem úspěšného produktu. Musíte měřit hodnotu, kterou váš produkt přináší zákazníkům a uživatelům.
Vzpomínáte si na Google Glass a fanfáry a nadšení, které provázely jeho uvedení na trh? Bylo kolem něj mnoho zpráv a humbuku, ale nakonec selhal, protože si ho koupilo nebo používalo velmi málo lidí. To dokazuje, že potlesk a fanfáry nejsou správným měřítkem úspěšného produktu. Musíte měřit hodnotu, kterou váš produkt přináší zákazníkům a uživatelům.
KPI spokojenosti zákazníků
Spokojení zákazníci jsou základem úspěšného podnikání – zůstávají loajální, utrácejí více a šíří dobré jméno vaší společnosti. Abyste zajistili spokojenost svých zákazníků, musíte měřit jejich zkušenosti. Zde je návod, jak na to:
10. Skóre spokojenosti zákazníků (CSAT)
Zeptejte se: „Na stupnici od 1 do 5, jak jste spokojeni s naším produktem?“ Čím vyšší skóre, tím více se jim produkt líbí!
11. Net Promoter Score (NPS)
Tento ukazatel měří loajalitu zákazníků pomocí otázky: „Jaká je pravděpodobnost, že nás doporučíte svým přátelům?“. Skóre se pohybuje v rozmezí od -100 do +100, přičemž vyšší skóre je lepší.
12. Skóre zákaznické námahy (CES)
Zde zjistíte, jak snadné je používání vašeho produktu, a to otázkou: „Kolik úsilí bylo potřeba k dokončení této úlohy?“. Čím nižší skóre, tím plynulejší zážitek.
Tyto KPI vám poskytnou praktické informace o chování zákazníků.
KPI zapojení
KPI zapojení vám pomohou pochopit, jak lidé váš produkt používají. Je to jako zkontrolovat, zda se jen zastavili, nebo se zapojili. Takto to můžete sledovat:
13. Aktivní využití
Sledujte počet denně aktivních uživatelů (DAU) a měsíčně aktivních uživatelů (MAU). Tyto počty ukazují, jak často lidé váš produkt používají.
Například pokud máte 1 000 MAU, ale pouze 100 DAU, je to známka toho, že se uživatelé nevracejí každý den. To je pro vás signál, abyste vymysleli způsoby, jak zvýšit denní zapojení – například prostřednictvím oznámení, nového obsahu nebo nových funkcí.
14. Chování uživatelů
Ponořte se hlouběji do toho, jak lidé váš produkt používají. Metriky jako délka relace (jak dlouho na stránce zůstávají) a využití funkcí (které části produktu používají nejvíce) jsou zlatým dolem informací.
Pokud je například určitá funkce velmi často používána, zaměřte se na její vylepšení nebo rozšíření. Naopak, pokud je funkce málo využívána, možná budete muset přehodnotit její funkci nebo ji lépe propagovat.
🧠 Zajímavost: Klikali jste někdy opakovaně na něco, co nefungovalo? Tomu se říká „rage click“ (klikaní z frustrace); nástroje pro analýzu chování je sledují, aby identifikovaly frustrující problémy s uživatelským zážitkem. Pokud uživatelé klikají z frustrace, něco nefunguje – nebo si to alespoň myslí!
KPI pro udržení zákazníků
KPI retence vám řeknou, jak dobře si udržujete své uživatele – jde především o jejich vytrvalost. Zaměřte se na následující:
Míra retence zákazníků ukazuje, kolik lidí vám zůstává věrných v průběhu času.
15. Udržování uživatelů
Například pokud začnete se 100 uživateli a 90 z nich zůstane po měsíci, jedná se o 90% míru retence, což je velmi solidní výsledek!
Cílem je udržet toto číslo na vysoké úrovni, což znamená, že vaši uživatelé vidí hodnotu v tom, co nabízíte, a vracejí se.
16. Vstupy od uživatelů
Chcete, aby byli uživatelé spokojení? Naslouchejte jim! Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů nebo rozhovorů s uživateli.
To vám pomůže včas odhalit problémy a najít oblasti, které je třeba zlepšit. Ať už řešíte problém nebo přidáváte funkci, po které uživatelé touží, tyto informace vám pomohou udržet zájem a loajalitu uživatelů.
👀 Věděli jste? Zpětná vazba od uživatelů = zlatý důl pro produkt! Průzkum mezi více než 1 200 produktovými profesionály odhalil významnou změnu – společnosti zdvojnásobují úsilí v oblasti výzkumu uživatelů, aby vylepšily svůj software. Co z toho plyne? Pokud neposloucháte skutečné názory uživatelů, pracujete naslepo!
Jak vybrat správný KPI pro vaši produktovou strategii?
Při výběru klíčových ukazatelů výkonnosti je důležité zohlednit následující faktory:
- Spolehlivé zdroje dat: Vyberte si KPI, které můžete sledovat. Ujistěte se, že máte spolehlivé způsoby sběru a analýzy dat, ať už prostřednictvím zpětné vazby od uživatelů nebo analytických nástrojů.
- Sladění obchodních cílů: Vaše KPI by měly přímo souviset s posláním vaší společnosti a celkovým obchodním úspěchem.
- Praktické využití: Zaměřte se na čísla, která vedou k akcím. Například sledování spokojenosti uživatelů pomáhá odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, zatímco sledování rychlosti týmu ukazuje, zda dodáváte funkce dostatečně rychle.
- Rovnováha mezi náklady a hodnotou: Sledování některých metrik je nákladnější než u jiných. Vyberte ty, u nichž jsou získané poznatky úměrné zdrojům potřebným k jejich měření.
- Příspěvek týmu: Zapojte celý produktový tým do výběru KPI. Různé úhly pohledu vám pomohou zajistit, že měříte to, na čem opravdu záleží.
- Jasné cíle: Stanovte konkrétní, dosažitelné cíle pro každý KPI. Tím dáte týmům konkrétní cíle, na kterých mohou pracovat.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro správu produktů zdarma
Jak sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v oblasti produktového managementu?
92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí kvůli roztříštěným dokumentům, zatímco pouze 8 % používá nástroje pro řízení projektů. To je jasný signál pro produktové manažery: organizujte, centralizujte a sledujte. Skvělé produkty začínají skvělým provedením!
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, aby vám pomohla pracovat rychleji a chytřeji.
Kellock Irvin, uživatel ClickUp a produktový manažer ve společnosti EDF Renewables, cituje:
Jako vedoucí produktového týmu je mou úlohou chránit čas našich inženýrů a zajistit, aby věděli nejen o tom, na čem právě pracujeme, ale také o našich budoucích závazcích – ClickUp mi v tom pomáhá. ClickUp mi pomáhá vyhnout se „chaosu“. Nyní můžeme být co nejvíce proaktivní v projektech, na kterých pracujeme.
Jako vedoucí produktového týmu je mou úlohou chránit čas našich inženýrů a zajistit, aby věděli nejen o tom, na čem právě pracujeme, ale také o našich budoucích závazcích – ClickUp mi v tom pomáhá. ClickUp mi pomáhá vyhnout se „chaosu“. Nyní můžeme být co nejvíce proaktivní v projektech, na kterých pracujeme.
Při správě produktů by sledování klíčových ukazatelů výkonnosti nemělo být jako žonglování s hořícími pochodněmi.
Zde je návod, jak nastavit ClickUp pro produktové týmy:
1. Implementace dashboardů ClickUp pro získávání informací v reálném čase
Dashboardy ClickUp shromažďují všechny metriky vašich produktů do jednoho přehledu, což usnadňuje odhalování problémů a příležitostí.
Dashboardy se také stanou vaším jediným zdrojem pravdivých informací, protože centralizují všechny důležité informace na jednom místě. Shromažďují data z více zdrojů a zobrazují je přesně tak, jak je potřebujete.
Pomocí widgetů s výsečovými grafy můžete na první pohled vizualizovat stav všech sprintových úkolů. To pomáhá včas identifikovat úzká místa a udržet vývoj v plánovaném harmonogramu.
2. Sledování cílů pomocí ClickUp Goals
Chcete proměnit abstraktní cíle produktového managementu v měřitelné úspěchy? ClickUp Goals vám pomůže rozdělit velké cíle na menší dílčí cíle a sledovat pokrok v reálném čase.
Vytvořte si hlavní cíl v ClickUp Goals a poté jej rozdělte na menší týdenní cíle. Pro cíl 25% přijetí můžete nastavit:
- Týden 1–2: Zvyšte míru přijetí o 5 % prostřednictvím cíleného vzdělávání uživatelů.
- Týden 3–4: Přidejte dalších 7 % pomocí nástrojových tipů v aplikaci
- Týden 5–6: Dosáhněte o 13 % více prostřednictvím e-mailových kampaní
Každý cíl má svou vlastní metodu sledování – čísla, zaškrtávací políčka true/false nebo dokončení úkolu. Jakmile váš tým dokončí aktivity, ClickUp automaticky aktualizuje pokrok.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. ClickUp Goals zajišťuje plynulý převod konverzací na sledovatelné cíle, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Chcete začít? Šablona KPI ClickUp poskytuje předem připravený rámec pro sledování vašich nejdůležitějších metrik.
Využijte podrobné zprávy této šablony k:
- Porozumějte dosahování cílů vašeho týmu
- Zajistěte jednotné zaměření na cíle
- Sledujte vývoj výkonu pomocí přehledných vizuálních prvků.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro stanovení cílů a sledování pokroku zdarma pro Excel a ClickUp
3. Automatizované zprávy s ClickUp Automations
Rozlučte se s ručním vytahováním reportů! ClickUp Automations pomáhá produktovým týmům sledovat jejich KPI prostřednictvím inteligentního, bezdotykového reportingu.
Nastavte automatické týdenní zprávy o KPI, aby všichni byli informováni o postupu projektu.
Přidejte vlastní pole, jako jsou „Pokrok“, „Oddělení“, „Cílová hodnota“ a „Skutečná hodnota“, abyste mohli sledovat své metriky. Poté použijte vlastní zobrazení – souhrnné zobrazení, zobrazení OKR oddělení, zobrazení pokroku a zobrazení časové osy – abyste mohli sledovat své KPI z různých úhlů.
4. ClickUp Integrations přináší oblíbené nástroje
Integrace ClickUp přináší vaše oblíbené analytické nástroje do vašeho pracovního prostoru.
Načtěte data z Mixpanelu a Google Analytics a vytvořte vlastní grafy zobrazující skutečné chování uživatelů a výkonnost produktů.
Propojte žádosti o stažení, potvrzení a větve s konkrétními úkoly, aby všichni byli v souladu. Všechny
Aktivita GitHub se zobrazuje ve vašich úkolech ClickUp, takže přesně víte, co se děje s každou funkcí nebo opravou.
5. Začlenění ClickUp Brain pro analýzu
Produktoví manažeři vědí, jak to chodí – nekonečné schůzky, nespočet úkolů, které je třeba sledovat, a hromada dat, která je třeba zpracovat. Právě v tom vám pomůže ClickUp Brain, který se postará o rutinní záležitosti, zatímco vy se můžete soustředit na strategii.
Po schůzkách věnovaných plánování produktů Brain promění body diskuse v jasné další kroky. Například když váš tým brainstormuje nápady na nové funkce, Brain může:
- Třídit nápady do fází vývoje
- Vytvářejte dílčí úkoly pro výzkum a ověřování.
- Přiřazujte úkoly členům týmu
Funkce automatického vyplňování Brain přesahuje rámec základního vyplňování formulářů. Při aktualizaci specifikací produktů nebo uživatelských příběhů dokáže načíst relevantní data z podobných minulých projektů, navrhnout vhodné tagy a kategorie a automaticky vyplnit vlastní pole na základě kontextu úkolu.
Řešení výzev při měření KPI produktového managementu
Zde jsou klíčové překážky, kterým čelí produktové týmy při měření KPI, spolu s praktickými řešeními, jak je překonat:
1. Problémy s přesností dat
Nízká kvalita dat může zkreslit vaše metriky a vést k nesprávným rozhodnutím. Produktové týmy často bojují s:
- Nekonzistentní metody sběru dat v různých nástrojích
- Chyby při ručním zadávání dat, které narušují sledování
K nápravě této situace je třeba zavést jasné procesy ověřování dat a pokud možno využívat automatizovaný sběr dat. Pravidelné audity dat pomáhají včas odhalit a vyřešit problémy.
2. Výběr smysluplných metrik
Mnoho týmů se zabývá sledováním povrchních čísel, která vypadají dobře, ale neodrážejí skutečný úspěch produktu, jako například:
- Zaměření na statistiky interakce uživatelů, které neodrážejí skutečnou hodnotu
- Počítání celkového počtu registrací namísto aktivních uživatelů
- Sledování surových čísel bez kontextu
Zaměřte se na metriky spojené s obchodními cíli. Například měřte počet uživatelů, kteří provádějí klíčové akce, které ukazují, že váš produkt pro ně má hodnotu.
3. Stanovení realistických cílů
Bez správných referenčních hodnot skončí týmy s nerealistickými cíli KPI:
- Cíle odpojené od historické výkonnosti
- Cíle, které nezohledňují tržní podmínky
Stanovte si cíle na základě údajů z minulosti a při jejich stanovování zapojte zainteresované strany. To pomůže vytvořit dosažitelné cíle, které jsou v souladu s obchodními cíli.
Přijímejte důležitá rozhodnutí o produktech na základě dat
Čísla vyprávějí příběhy – a příběh vašeho produktu závisí na tom, jak dobře je umíte číst. Sledováním těchto základních KPI nesbíráte pouze datové body.
Získáte jasný přehled o tom, co vaši uživatelé potřebují, co se jim líbí a co je třeba vylepšit.
Nezapomeňte však, že tyto metriky nejsou jen položkami na vašem seznamu úkolů. Jsou to signály, které vás vedou k chytrým rozhodnutím.
Nejlepší produktové týmy nejen měří, ale také jednají. Díky komplexním funkcím ClickUp můžete včas rozpoznat trendy, rychle otestovat řešení a provádět vylepšení na základě skutečných potřeb uživatelů. Takto se vytvářejí skvělé produkty: jedno rozhodnutí podložené daty za druhým.
Jste připraveni proměnit data o svých produktech ve vítězné strategie? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!