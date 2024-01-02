Den v životě produktového manažera: role, odpovědnosti a nástroje

Produktový manažer vydělává v průměru 156 524 dolarů ročně. Tato částka se může lišit v závislosti na odvětví, produktu, geografické poloze, zkušenostech, certifikacích a dalších parametrech.
Tak atraktivní plat přitahuje pozornost všech, kteří touží po pozici produktového manažera. Jen málokdo však ví, jaké jsou úkoly a povinnosti spojené s touto pozicí.
Koneckonců, název „produktový manažer“ nám moc neprozradí o tom, co tato osoba dělá – kromě toho, že spravuje produkt. Představa o tom, co tvoří „produkt“, se neustále vyvíjí, přičemž digitální a softwarové produkty rozšiřují definici toho, co bylo dříve tradičně považováno za hmotné zboží.
Čtěte dál, pokud vás zajímá podrobný profil produktového manažera.
Co je to produktový manažer?
Na otázku „Kdo je produktový manažer?“ dostanete různé odpovědi v závislosti na tom, koho se zeptáte.
Podle některých produktoví manažeři zkoumají, identifikují a koncipují produkty, které stojí za to vyvinout. Jiní se domnívají, že koordinují cyklus vývoje produktu. Někteří omezují svou roli na vývoj funkcí nebo analýzu produktů.
Žádná z těchto definic produktového manažera není špatná. Koneckonců, produktoví manažeři dělají vše, co je uvedeno výše, přímo nebo nepřímo – a ještě mnohem víc.
Jsme tu však proto, abychom vám pomohli lépe pochopit a strukturovat vaše znalosti o práci produktového manažera.
Všechno se tedy dá shrnout takto: Produktový manažer je profesionál zodpovědný za produkt. Podnikatelé jako Ben Horowitz chtějí, abyste o nich uvažovali jako o generálním řediteli produktu.
Produktoví manažeři se podílejí na celém vývojovém cyklu, od plánování a tvorby strategie až po uvedení produktu na trh a jeho vylepšování. To zahrnuje řízení úkolů, budování vztahů, koordinaci, řešení krizových situací a mnoho dalšího.
Produktoví manažeři, kteří se zabývají těmito činnostmi napříč funkčními týmy, jsou klíčovým spojovacím článkem mezi zainteresovanými stranami, vývojáři, designéry, prodejními a marketingovými týmy a týmy zákaznické podpory.
Odborníci jako Martin Eriksson označují produktové manažery za průsečík uživatelské zkušenosti (UX), obchodu a technologie.
Role a odpovědnosti produktového manažera
Role a odpovědnosti produktových manažerů jsou stejně rozmanité, protože zastávají více funkcí. Ačkoli se mohou lišit v závislosti na odvětví, produktový manažer se obvykle zabývá následujícími úkoly:
- Návrh produktu: Provádění průzkumu trhu za účelem identifikace trendů, příležitostí a požadavků zákazníků na nový produkt nebo funkci. Vypracování dokumentu s vizí produktu a jeho sdělení všem zainteresovaným stranám.
- Plánování a tvorba roadmapy: Příprava roadmapy produktu, která nastiňuje časový harmonogram až do uvedení produktu na trh a milníky na této cestě. Identifikace vlastností a funkcí produktu a stanovení priorit těch, které jsou klíčové pro úspěch produktu.
- Vývoj produktu: Sestavení produktového týmu složeného z odborníků nebo zástupců z oblasti designu, inženýrství, prodeje, marketingu a dalších oborů. Koordinace těchto týmů s cílem podpořit spolupráci a zajistit, aby cyklus vývoje produktu probíhal podle plánu a v souladu s dohodnutými specifikacemi, harmonogramy a rozpočty.
- Spolupráce se zainteresovanými stranami: Spolupráce mezi produktovými týmy napříč odděleními a komunikace důležitých aktualizací a pokroku externím zainteresovaným stranám.
- Hodnocení zpětné vazby: Shromažďování zpětné vazby od zákazníků nebo koncových uživatelů prostřednictvím fokusních skupin, průzkumů a základní analýzy dat. Filtrování relevantní a významné zpětné vazby od hlavních zákazníků za účelem zlepšení použitelnosti produktu.
- Řízení změn: Sledování konkurence, tržních trendů a dalších proměnných za účelem úpravy a přenastavení produktové strategie.
- Uvedení produktu na trh: Plánování a realizace marketingových aktivit před uvedením produktu na trh a v den D, aby bylo zajištěno hladké a nezapomenutelné uvedení produktu na trh.
- Analýza výkonu: Definování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a jejich využití k měření výkonu produktu
- Řízení rizik: Identifikace potenciálních rizik a výzev, které mohou bránit vývoji produktu a jeho poskytování, aby byla zachována udržitelnost.
- Aktualizace produktů nebo funkcí: Využívání datových analýz k vyhodnocení požadavků zákazníků nebo nedostatků stávajícího produktu, které produktový tým vyřeší během vývoje nového produktu nebo funkce.
Produktoví manažeři musí mít mnoho dovedností, aby mohli řídit a koordinovat tak rozmanité činnosti.
Jak vypadá den v životě produktového manažera?
Když jste produktový manažer, žádný den není stejný. Jednoho dne brainstormujete s týmem inženýrů a dalšího dne se seznamujete s výzvami, kterým čelí týmy zákaznického servisu a podpory. Můžete vytvářet uživatelské příběhy na základě zpětné vazby od zákazníků nebo připravovat strategii uvedení produktu na trh s týmem prodejců.
V každodenním životě produktového manažera jsou však dvě věci konstantní.
- Nikdy se nebudete nudit.
- Každý den bude plný schůzek. Musíte se zúčastnit asi 3–5 schůzek týkajících se produktového managementu s různými mezifunkčními týmy a po celou dobu se intenzivně zapojovat.
Zde je přehled toho, jak vypadá typický den v životě produktového manažera:
Ráno: Komunikace a spolupráce
Produktoví manažeři věnují dopoledne dohánění nevyřízených úkolů, jejich prioritizaci a aktualizaci plánu pro daný den. Dopoledne se tedy točí kolem:
- Kontrola e-mailů, zpráv a dalších asynchronních komunikačních kanálů, zda neobsahují urgentní zprávy, problémy nebo aktualizace
- Pořádání denních standup meetingů (nebo schůzek klíčového týmu) s různými mezifunkčními týmy za účelem zhodnocení probíhajících úkolů, pokroku a výzev.
- Účast na diskusích s hlavními týmy produktových inženýrů a řešení případných překážek, vyjasňování požadavků a zajištění porozumění vizi produktu.
- Stanovení priorit pro daný den a sdělení denního programu a očekávaných výsledků různým týmům
Jelikož schůzky produktového managementu jsou nedílnou součástí první poloviny dne v životě produktového manažera, zde je stručný přehled toho, co se děje během schůzek s mezifunkčními týmy:
- Tým pro vývoj produktů: Kontrola pokroku vývojových týmů, kontrola prototypů nebo ukázek produktů a sdílení příběhů uživatelů.
- Designový tým: Pomáhá designovému týmu překonávat tvůrčí bloky, navrhuje nápady a inovace a kontroluje stávající designové prvky.
- Marketingový tým: Poskytnutí přístupu k vhodným marketingovým materiálům, zprávám, zdrojům a dalším podkladům potřebným k oslovení cílové skupiny.
- Prodejní tým: Spolupráce s marketingovým týmem, porozumění konkrétním výzvám při plnění prodejních cílů a vyhodnocování minulých prodejních výsledků.
- Tým zákaznické podpory: Zajištění toho, aby tým zákaznické podpory měl potřebné školení k řešení problémů zákazníků a shromažďování jejich zpětné vazby za účelem vylepšení produktů.
Odpoledne: Strategické plánování a přemýšlení
Odpoledne je nejdynamičtější částí dne v životě produktového manažera. Během této doby tráví čas plánováním a vymýšlením nápadů. Najdete je tedy:
- Sledování čísel sdílených týmy prodeje a marketingu a provádění hloubkové SWOT analýzy produktu.
- Procházení opakujících se problémů nahlášených v ticketu zákaznické podpory a jejich využití jako podkladu pro identifikaci oblastí, které je třeba v produktu vylepšit.
- Studium tržních podmínek prostřednictvím sledování trendů v oboru, důvěryhodných zpráv a reportů, odborných analýz, strategií konkurence, blogových příspěvků a další literatury.
- Přizpůsobování různých strategií souvisejících s produkty v závislosti na tržních podmínkách, požadavcích zákazníků a problémech se současnými strategiemi
- Analýza údajů o používání produktu prostřednictvím různých metrik produktového managementu, jako jsou aktivní uživatelé, míra retence, délka relace, zapojení uživatelů atd.
- Provádění analýzy konkurence za účelem stanovení měřítek, jak si váš produkt vede ve srovnání s konkurencí, identifikace příležitostí k odlišení produktu a získání konkurenční výhody a replikace úspěšných strategií pro urychlení růstu produktu.
- Zajišťování spolupráce a komunikace mezi členy týmu, týmy a odděleními a řešení jakýchkoli problémů nebo konfliktů, které během ní vzniknou.
- Testování produktu nebo jeho prototypů, aby bylo zajištěno, že splňují požadované standardy designu a použitelnosti.
- Sledujte projekt, monitorujte pokrok podle časového harmonogramu projektu a poznamenejte si oblasti, které je třeba upravit. Upravujte aspekty, jako je alokace zdrojů, zmírňování rizik, řízení změn atd., aby vše probíhalo podle plánu.
- Komunikace s vlastníky produktů a informování je o stavu produktu, předpokládaných výzvách, kompromisech mezi funkcemi, rozpočtem a časovým harmonogramem atd.
Večer: Zvažování dalších kroků
Ke konci pracovního dne si produktoví manažeři vyhradí čas na kontrolu, reflexi a dokumentaci. V této fázi:
- Proveďte komplexní kontrolu všech úkolů a uživatelských příběhů dokončených během dne, včetně těch, které jsou stále v procesu. Ujistěte se, že každý bod odpovídá standardům kvality a celkovým cílům projektového řízení.
- Aktualizujte plán v nástrojích pro správu produktů, aby všichni členové týmu, vrcholové vedení a externí zainteresované strany měli stejné informace o denních úspěších, milnících a neúspěších.
- Zamyslete se nad klíčovými poznatky zaznamenanými na schůzkách po sprintu a porovnejte dosud dosažených cílů s plánovanými, přičemž vyhodnoťte úspěchy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zaznamenejte problémy a navrhněte hypotézy a možná řešení. Rozešlete je příslušným zainteresovaným stranám k posouzení, abyste mohli společně řešit problémy a přijímat rozhodnutí.
- Posuďte produktové backlogy a poznatky, které z nich získáte.
- Zapojte se do každodenní komunikace a spolupráce s klíčovými členy týmu, abyste vyřešili všechny nevyřešené problémy nebo obavy.
- Zachyťte klíčové poznatky a nejdůležitější momenty z denních aktivit. Tento deník nabízí nový pohled a vrhá světlo na proces vývoje produktu.
- Připravte se na následující den tím, že si stanovíte priority, poznamenáte si výzvy a další kroky, abyste udrželi tempo i v následujícím pracovním dni.
Výhody a výzvy práce produktového manažera
Z dosavadního výkladu je zřejmé, že produktový management je náročná profese. Zároveň se ale jedná o práci, která přináší uspokojení a atraktivní výhody. V tomto kontextu se podívejme na některé výhody a výzvy spojené s pozicí produktového manažera.
Nejprve se podíváme na výhody, které tato pozice přináší:
- Jelikož jste zodpovědní za produkt a jeho vývoj, vidíte přímý dopad hodnoty, kterou přináší organizaci nebo jejím pracovním postupům.
- Pomocí metrik UX a zpětné vazby od zákazníků si představíte dopad vašeho produktu nebo jeho vylepšení na koncového uživatele.
- Schopnost pracovat s různorodými mezifunkčními týmy nabízí možnost seznámit se s různými obchodními operacemi a zároveň zdokonalit komunikační a mezilidské dovednosti.
- Máte vysokou míru autonomie a odpovědnosti za produkt, což vás motivuje k přijímání strategických rizik za účelem dosažení většího úspěchu.
- Vaše schopnosti rozhodování a řešení problémů jsou neustále podrobeny zkoušce a vy hledáte inovace a vylepšení pro svůj produkt.
- Jedná se o pozici, která vyžaduje neustálé vzdělávání, protože musíte být informováni o vlastnostech a specifikacích produktu a zároveň sledovat dynamiku trhu, trendy v oboru a nové technologie.
- Získáte hluboké znalosti o svém produktu a jeho konkurenčních výhodách vzhledem k převládajícím podmínkám na trhu.
- Zvládnutí umění produktového managementu otevírá různé možnosti kariérního růstu, které vás mohou dostat až do nejvyšších pozic.
Dále přichází ta méně příjemná stránka:
- Skloubit krátkodobé cíle s dlouhodobou vizí produktu může být vyčerpávající, zejména při konkurenčních prioritách a měnících se očekáváních zainteresovaných stran.
- Chybějící jasný cíl nebo překvapivé narušení a změny na trhu vedou k významné nejistotě v produktovém managementu.
- Vyhovět různým očekáváním zainteresovaných stran s odlišnými prioritami a zájmy může být výzvou.
- Udržování komunikačních kanálů a předávání informací prostřednictvím technických a netechnických zainteresovaných stran může být obtížné.
- Definování správného souboru výkonnostních metrik pro měření úspěchu produktu je složité a zahrnuje práci s kvalitativními a kvantitativními daty.
- Řízení časových a rozpočtových omezení při zachování požadavků na kvalitu může být choulostivým balancováním.
- Zpracování zpětné vazby od zákazníků nebo uživatelů při plnění produktových cílů přináší do produktového managementu určitou míru nejistoty.
- To, že se na vás spoléhá celý produktový tým, může být trochu děsivé.
Zefektivnění práce produktových manažerů pomocí ClickUp
ClickUp je výkonný nástroj pro správu práce, který podporuje produktivitu, spolupráci a efektivitu. Pokud si chcete osvojit nějakou dovednost, ClickUp vás k tomuto cíli posune. Pokud už v něčem vynikáte, ClickUp vám pomůže se v tom ještě zlepšit – a totéž platí i pro produktový management.
Zde je stručný přehled toho, jak používat ClickUp pro produktový management:
Centralizovaná správa úkolů
ClickUp je centralizovaná platforma pro správu více projektů. Použijte ji k organizaci svých probíhajících projektů a souvisejících úkolů. Snadno vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly pouhými několika kliknutími, bez ohledu na fázi životního cyklu produktu.
Proaktivně dohlížejte na všechny úkoly a posouvejte produkt vpřed tím, že stanovíte priority, zohledníte závislosti mezi úkoly a nakonfigurujete automatizované pracovní postupy. Ty mohou být klíčové pro správu backlogu.
Šablony připravené k použití
Při používání ClickUp nemusí produktoví manažeři začínat svou práci od nuly. ClickUp obsahuje knihovnu připravených šablon, které zvyšují vaši pravděpodobnost úspěchu. Stačí si vybrat vhodné šablony pro produktový management a začít vytvářet svůj produkt.
Interaktivní plány
S ClickUpem se plánování produktů a tvorba roadmap stávají stále snazšími. Produktoví manažeři mohou vytvářet interaktivní a vizuální roadmapy, které znázorňují proces vývoje produktu a zároveň označují různé časové osy a milníky, které se během něj vyskytují. Intuitivní funkce drag-and-drop usnadňuje aktualizaci produktových roadmap.
Přehled projektu na vysoké úrovni
ClickUp nabízí přehled o životním cyklu produktu na nejvyšší úrovni. Na první pohled získáte informace o aktuálním stavu vývoje, probíhajících aktivitách, zapojených zúčastněných stranách, termínech, milnících a dalších údajích.
Přepínejte mezi různými šablonami vývoje produktů, aby vyhovovaly vašim konkrétním požadavkům. Jednoduchost takového dashboardu zajišťuje, že informace, které obsahuje, jsou přístupné a srozumitelné pro všechny – od vývojových týmů až po vlastníky produktů.
Spolupráce v reálném čase
ClickUp funguje jako platforma pro navázání omnichannelové komunikace – interní i externí. Produktoví manažeři mohou sdílet návrhy, podněty, rady nebo pokyny přímo v rámci úkolu prostřednictvím komentářů a značek.
Funkce okamžitých zpráv jim umožňuje chatovat s ostatními členy týmu v reálném čase. Nemluvě o tom, že mohou používat ClickUp pro plánování sprintů a denní týmové schůzky nebo standupy.
Sledování pokroku a podávání zpráv
ClickUp je nepostradatelný nástroj pro sledování pokroku. Jedná se o komplexní úložiště bohatých informací o stavu a pokroku projektu. Flexibilita přepínání mezi různými vizualizačními nástroji zajišťuje větší transparentnost.
Platforma zároveň generuje užitečné, datově podložené a přehledné zprávy, které poukazují na jakékoli neefektivnosti, překážky a příležitosti, které vyžadují okamžitou pozornost.
Zjistěte více o nástrojích AI pro produktové manažery!
Nástroje pro produktový management, které vám zpříjemní běžné dny
Tento blogový příspěvek vám poskytne vhled do typického dne v životě produktového manažera. Díky těmto bohatým informacím oceníte, jak nástroje pro správu produktů, jako je ClickUp, vnášejí efektivitu, přesnost a kvalitu do složité sítě každodenních činností spojených se správou produktů. Ať už se jedná o přípravu plánu na den (nebo týden či měsíc) nebo řešení nevyřízených úkolů, ClickUp vám nabízí optimální řešení, které vám zpříjemní den!