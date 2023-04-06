10 nejdůležitějších dovedností v oblasti produktového managementu, které by měl ovládat každý produktový manažer

Produktoví manažeři (PM) musí ovládat mnoho klíčových oblastí, aby mohli vytvářet produkty, které zákazníci milují. Lidé, kteří chtějí přejít do produktové role, se topí v moři článků, které se snaží odpovědět na opravdu základní otázky, jako například:
- Je produktový management pro vás to pravé?
- Jak můžete říct, že produktový management je pro vás to pravé?
- Pokud je to pro vás to pravé, jak můžete přejít ze své současné pozice na pozici produktového manažera?
Najít odpověď na tyto otázky může být obtížné, protože existuje mnoho protichůdných informací. Jak poznáte, které informace vám pomohou najít odpovědi na tyto otázky?
Po chvíli strávené online zjistíte, že produktoví manažeři potřebují k úspěchu ve své práci celou řadu dovedností. Je to trochu ohromující a zastrašující.
Jak vůbec poznáte, zda tyto dovednosti máte a můžete být produktovým manažerem? Sledujte nás, jak rozebíráme 10 důležitých dovedností v oblasti produktového managementu, které potřebujete k úspěchu ve své roli!
Jaké jsou nejdůležitější dovednosti v oblasti produktového managementu?
Možná si kladete otázku, jaké dovednosti potřebujete, abyste mohli začít kariéru v produktovém managementu? Nebo co skutečně hledají personalisté? 🤔
Abychom na tuto otázku odpověděli, náš tým z Upraised analyzoval více než 200 popisu pracovních pozic produktového manažera (JD) a identifikoval 300 nejčastějších dovedností. Poté jsme je seskupili do deseti dovedností, které jsou skutečně základem pro pozici začínajícího produktového manažera.
Konzultovali jsme také odborníky v oblasti produktového managementu, kteří nám pomohli shromáždit klíčové dovednosti, které zaměstnavatelé požadují od uchazečů na začátku jejich kariéry.
Šest nejdůležitějších dovedností, které vám mohou pomoci při přechodu na pozici produktového manažera, jsou:
- Smysl pro produkt
- Komunikační dovednosti
- Technické znalosti
- Řešení problémů
- Strategické myšlení založené na datech
- Orientace na výsledky
Zde je uvedeno, jak se liší znalost těchto deseti dovedností v oblasti produktového managementu u špičkových produktových manažerů od průměrných produktových manažerů:
Než budete pokračovat ve čtení, podívejte se na slovníček pojmů z oblasti produktového managementu, abyste se dozvěděli vše o produktovém managementu.
10 nejdůležitějších dovedností v oblasti produktového managementu
Tvrdé dovednosti pro produktové manažery
Tvrdé dovednosti se získávají prostřednictvím formálního vzdělávání, školicích programů nebo v praxi. Toto jsou tvrdé dovednosti potřebné k tomu, abyste byli úspěšným produktovým manažerem:
1. Smysl pro produkt
Produktové cítění je schopnost produktového manažera porozumět problému, identifikovat všechna možná řešení a vědět, která řešení zvolit s ohledem na omezení, jako je čas, zdroje, rozpočet a segment uživatelů.
To je obzvláště důležité pro produktové manažery s technickými znalostmi. Čím hlubší jsou vaše znalosti v dané oblasti, tím lépe můžete porozumět celému spektru možných řešení daného problému. Jedná se o dovednost, kterou lze časem získat a zdokonalit.
Podívejte se na tyto nástroje pro produktové manažery, které nevyžadují znalost programování!
2. Technické znalosti
Jako produktový manažer se nemusíte učit programovat, ale potřebujete základní znalosti o tom, jak se produkty vyrábějí. Proto byste také měli rozumět tomu, jak se starat o své projekty v průběhu jejich životního cyklu.
Navíc se naučte provádět průzkum trhu, abyste poznali trendy na trhu nebo v oboru. Průzkum trhu vám pomůže sepsat požadavky na produkt, definovat okrajové případy a efektivně spolupracovat s technickým týmem.
Díky tomu pochopíte, které požadavky jsou realizovatelné a kolik úsilí je třeba vynaložit na vytvoření dané funkce, abyste mohli lépe stanovit priority. Jako produktový manažer je důležité seznámit se s několika nástroji pro produktový management, jako je například ClickUp.
Naučení se konkrétních procesů v rámci těchto nástrojů vám umožní definovat požadavky na produkt a porozumět jeho nedostatkům.
Soft skills pro produktové manažery
Soft skills jsou schopnosti jednotlivce komunikovat a navazovat vztahy s ostatními lidmi. Úspěšní produktoví manažeři disponují následujícími základními dovednostmi v oblasti produktového managementu:
3. Interpersonální dovednosti
Produktový manažer musí získat podporu zainteresovaných stran pro své plány a projekty. Silné komunikační dovednosti vám umožní ovlivňovat ostatní a lépe s nimi komunikovat, včetně prodejního týmu.
Pomůže vám také spravovat a zefektivnit produktovou dokumentaci. Sdílení důležitých informací umožňuje všem zúčastněným stranám vědět, že proces vývoje produktu probíhá podle plánu.
4. Řešení problémů
Řešení problémů je schopnost rozložit složitý problém na jednotlivé části a pomoci identifikovat jeho příčinu.
Jako produktový manažer musíte nejprve identifikovat správný problém, který je třeba vyřešit, než se pustíte do hledání řešení. Většinou budete řešit matoucí a složité problémy.
Proto jsou pro tento typ pozice žádané dovednosti v oblasti řešení problémů. Produktoví manažeři často mají na starosti převedení problému do jasného problému, kterému rozumí i ostatní členové firmy.
5. Datově orientované a strategické myšlení
Data jsou novým palivem, které pohání zákaznicky orientovaný přístup v každé organizaci. Vzhledem k tomu, že se vše točí kolem dat, tato dovednost vám umožní být pravidelně otevřený novým poznatkům.
Díky tomu budete vědět, co funguje a co ne. Jedná se o jednu z důležitých dovedností produktových manažerů, protože data vám pomohou odpovědět na otázky jako:
- Kdo je váš zákazník?
- Proč používají váš produkt?
- Co si o tom myslí?
Díky orientaci na data můžete lépe vyvažovat naléhavé a nenaléhavé úkoly. Tato dovednost vám umožní zdokonalit strategické myšlení a schopnost stanovovat priority.
A mezitím získáte větší jistotu při skutečných informovaných rozhodnutích na základě svých dat.
6. Orientace na výsledky
Nakonec záleží hlavně na výsledku.
Orientace na výsledky pomáhá upřednostňovat úkoly, které přinášejí největší přidanou hodnotu vzhledem k času vynaloženému na jejich splnění. Musíte co nejlépe využít dostupné zdroje a splnit úkoly ve stanoveném čase, což ukazuje, že jste orientovaní na výsledky.
Bonus: Zjistěte, jak mohou nástroje umělé inteligence pomoci produktovým manažerům!
4 bonusové dovednosti v oblasti produktového managementu
7. Uživatelsky orientované myšlení
Schopnost vcítit se do uživatelů a mít uživatelsky orientované myšlení je pro produktové manažery zásadní pro vytváření produktů, které přinášejí hodnotu a splňují potřeby uživatelů, což vede k vyšší spokojenosti uživatelů a míře přijetí.
8. Delegování
Efektivní delegování vede k budování důvěry v týmu a podporuje týmovou práci. Produktoví manažeři se tak mohou soustředit na strategické úkoly a vést celkový proces vývoje produktu, což vede k efektivnějšímu a účinnějšímu vývoji produktu.
9. Kritické myšlení
Kritické myšlení je nezbytnou součástí produktového managementu. Produktoví manažeři využívají kritické myšlení k analýze dat, hodnocení možností, rozhodování a řešení problémů.
Musí být schopni identifikovat potenciální rizika a příležitosti, vytvářet kreativní řešení složitých výzev a kriticky uvažovat, aby mohli vyvinout ty nejlepší produktové strategie. Produktoví manažeři také musí být schopni podstupovat kalkulovaná rizika, aniž by ohrozili kvalitu produktu nebo bezpečnost uživatelů.
10. Neustálé učení
Neustálé vzdělávání pomáhá produktovým manažerům držet krok s novými technologiemi, tržními trendy a chováním uživatelů, což jim umožňuje činit rozhodnutí na základě dat, vytvářet inovativní produkty, přinášet skutečnou hodnotu a etablovat se jako silní lídři v oblasti produktů.
Začněte tím, že se naučíte používat nový nástroj pro produktový management, jako je ClickUp!
Jak vám tyto dovednosti pomohou zvýšit šance na přijetí do zaměstnání?
Produktový management je fascinující kariérní cesta. Abyste byli úspěšným produktovým manažerem, musíte si osvojit dovednosti, které vám pomohou vést mezifunkční spolupráci mezi inženýry, marketingovými a prodejními týmy, vedoucími pracovníky firmy a uživateli.
Pojďme se nyní podívat, jak vám tyto dovednosti pomohou stát se lepším produktovým manažerem. Existují dva typy dovedností, které produktoví manažeři potřebují, aby v této oblasti vynikali:
- Hard skills (tj. technické dovednosti)
- Měkké dovednosti (tj. analytické dovednosti, mezilidské dovednosti)
Při hledání zaměstnání jsou důležité jak tvrdé, tak měkké dovednosti. Jako potenciální uchazeč o zaměstnání si uvědomte, že budete potřebovat určité měkké dovednosti a tvrdé dovednosti, které jste získali v minulosti.
Tyto dovednosti se nazývají přenositelné dovednosti. Ukazují vaši schopnost vykonávat danou práci, i když váš profil neodpovídá popisu pracovní pozice na 100 %. Díky těmto dovednostem se stanete neocenitelným přínosem pro každou společnost.
Jak poznáte, že je produktový management pro vás to pravé?
Prvním krokem je pochopit svou úroveň znalostí v každé z těchto dovedností.
Začněte tím, že si pomocí testu KYS (Know Your Self) ověříte, zda byste se mohli stát produktovým manažerem. Tento test kompetencí odhalí vaše behaviorální a postojové rysy na základě 49 otázek. Pomůže vám lépe poznat vaše silné stránky a slabiny v těchto deseti základních dovednostech produktového manažera!
Pokud dosáhnete skóre nad 50 bodů bez jakýchkoli zkušeností s produkty, je to skvělé! Znamená to, že ve své současné pozici disponujete některými dovednostmi, které vám pomohou uspět jako produktový manažer. Ale ti, kteří dosáhnou skóre pod 50 bodů, se nemusí bát!
Toto skóre jednoduše znamená, že musíte pracovat na svých dovednostech, a test vám pomůže odhalit vaše slabé stránky. Jak tedy můžete rozvíjet své dovednosti, abyste se stali úspěšným a kompetentním produktovým manažerem?
Jak rozvíjet dovednosti v oblasti produktového managementu
Ať už máte technické nebo netechnické vzdělání, existuje kurz, který vám pomůže tyto dovednosti rozvíjet. Program Career Accelerator od společnosti Upraised je určen právě pro začínající produktové manažery, jako jste vy, kteří sníte o práci v produktově orientovaných společnostech.
Jedná se o 16týdenní kurz, který vám poskytne praktické školení a připraví vás na roli produktového manažera. Takto vás kurz Upraised připraví na roli produktového manažera:
- Organizovaná cesta za vzděláním
- Případové studie a úkoly
- Připravenost na pohovor
Jakmile se dozvíte více o produktovém managementu, použijte nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, který vám pomůže zmapovat vaši vizi produktu, vytvořit produktové roadmapy, sladit zdroje týmu a mnoho dalšího.
ClickUp nabízí stovky funkcí a plně přizpůsobitelnou platformu, která vám pomůže efektivněji řídit vaši práci a stát se zkušeným produktovým manažerem. Můžete také využít vzdělávací nástroje a zdroje, které nabízí, včetně blogů o produktovém managementu, průvodce ClickUp pro produktové manažery a webinářů, které vám pomohou řídit životní cyklus vašich produktů.
A pokud byste rádi měli k dispozici solidní rámec, na kterém můžete začít, ClickUp má pro vás připravené šablony pro produktový management.
Ať už uvažujete o přechodu na pozici produktového manažera ve vaší společnosti nebo o nástupu na juniorskou pozici, věnujte čas zdokonalování svých dovedností a používání správných nástrojů, jako jsou ClickUp a Upraised. Pomohou vám získat náskok, který potřebujete, abyste se stali úspěšným a konkurenceschopným produktovým manažerem.
Hodně štěstí!
Hostující autor:
Janvee Menghrajani je specialistka na obsah a SEO ve společnosti Upraised.