Jak napsat problémovou úlohu: příklady a šablony

Od projektových manažerů a vedoucích IT týmů po univerzity a vládní organizace, jedna úloha je společná pro všechna pracoviště: všichni musíme řešit problémy.
Nejlepší způsob, jak vyřešit problém, je začít s jasně formulovaným problémovým tvrzením. Problémová tvrzení jsou nástroje, které zdůrazňují existující problémy, nabízejí kontext a podněcují diskusi o schůdném řešení.
Zde vysvětlíme, co jsou problémové situace, jak je strukturovat a jak může použití šablon problémových situací tento proces zefektivnit. Navíc vám ukážeme, kdy tyto šablony použít a na co se zaměřit při jejich výběru.
Abychom vám pomohli rychle začít, sdílíme také příklady skutečných problémových zadání a 16 bezplatných šablon problémových zadání, které můžete použít v ClickUp a Wordu. 👀
⏰ 60sekundové shrnutí
Jasné formulování problému definuje otázky, mezery a dopady. Šablony usnadňují soustředění a rychlejší nalezení řešení.
- Šablona problémového prohlášení zákazníka ClickUp
- Šablona ClickUp pro analýzu příčin
- Šablona zprávy po akci ClickUp
- Šablona ClickUp pro hlášení pracovních incidentů
- Šablona zprávy o reakci na incident ClickUp
- Šablona zprávy o IT incidentu ClickUp
- Šablona analýzy poruchového stromu ClickUp
- Šablona pro řešení slovních úloh od Template.net
- Šablona slovního problému od Sample.net
- Šablona pro řešení výzkumných problémů v Google Docs od Template.net
Co je problémová úloha?
Problémová úloha je jasný a stručný popis problému, který je třeba řešit, nebo situace či procesu, který je třeba zlepšit. Definuje rozdíl mezi současným stavem (jaká je situace nyní) a požadovaným stavem (jaká by situace měla být) a často vysvětluje, proč je řešení problému důležité.
Dobře formulovaný problém vám pomůže identifikovat potenciální řešení a usnadní rozhodování a zlepšování procesů.
Problémové situace jsou důležité, protože vám pomáhají zamyslet se nad situací a přistupovat k řešení problému strukturovaně. Pomáhají také při komunikaci problému ostatním.
Přejděte přímo k postupnému procesu psaní problémového prohlášení .
Šablona problémového prohlášení usnadňuje shromáždění potřebných informací a jejich předložení příslušným členům týmu. Tímto způsobem všichni účastníci projektu znají cíl a mohou se podílet na vytvoření plánu řešení problému. 💡
Součásti problémového zadání
Zde je pět klíčových prvků problémového prohlášení:
- Pozadí nebo kontext: Stručné představení problému nebo situace
- Současný stav: Popis toho, jak se věci mají nyní.
- Požadovaný stav: Představa o tom, jak by měla situace ideálně vypadat. To pomáhá identifikovat konečný cíl týmu.
- Mezery nebo výzvy: Vysvětlení, proč současný stav nesplňuje očekávání, a překážky bránící dosažení požadovaného stavu.
- Dopad: Důsledky problému a důvody, proč stojí za to jej řešit
Dobře definovaný problém nemusí nutně obsahovat navrhované řešení. Měl by se spíše zaměřit na poskytnutí kontextu pro výzkum, aby tým mohl vyvinout kreativní odpovědi.
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zlepšení procesů
Jak napsat problémové zadání v 6 krocích
Po pochopení pěti složek problémového prohlášení se nyní můžete pokusit napsat své vlastní. Ukážeme vám, jak na to.
Krok 1: Vyberte problém, který chcete vyřešit
Prvním krokem je identifikovat problém, který je dostatečně důležitý a má dostatečný dopad, aby bylo nutné jej řešit. Například v technologickém startupu může být vysoká fluktuace zaměstnanců problémem, který má na společnost vážný dopad a je nutné jej řešit.
V této fázi musíte shromáždit data, hledat trendy a mluvit s lidmi, kterých se daný problém přímo týká.
Ve společnosti s problémem fluktuace zaměstnanců by výzkum mohl zahrnovat:
- Studium míry fluktuace ve společnosti a její srovnání s benchmarky v oboru
- Shromažďování informací o nákladech na fluktuaci
- Prohlížení přepisu výstupních pohovorů
- Rozhovory s novými a stávajícími zaměstnanci
- Rozhovory s vedoucím týmem
Jakmile je vám problém jasný, pokuste se jej vysvětlit jednoduchými, ale konkrétními termíny.
Příklad: „Naše společnost zaznamenala v uplynulých 12 měsících neobvykle vysokou fluktuaci zaměstnanců, přičemž roční fluktuace dosáhla 35 % oproti průměru v odvětví, který činí 15 %. Tento problém se týká především provozních a zákaznických týmů, což má za následek narušení pracovního toku a pokles morálky zaměstnanců. ”
💡Tip pro profesionály: Identifikujte klíčové souvislosti a odhalte nové poznatky pomocí vizuálního mapování vztahů mezi fakty a daty pomocí ClickUp Mind Maps.
Krok 2: Vytvořte kontext kolem problému
Vysvětlete pozadí problému, aby čtenáři pochopili jeho význam. Cílem je ukázat lidem, proč je třeba tento problém vyřešit. Je důležité vycházet z faktů a údajů a nechat stranou osobní předpojatost.
Zahrňte spolehlivá data a statistiky, které vašemu publiku pomohou problém efektivně vizualizovat.
Příklad: „Rozhovory s odcházejícími zaměstnanci a benchmarky v oboru naznačují, že klíčovými faktory tohoto úbytku jsou nedostatek příležitostí k profesnímu růstu, nedostatečné zapojení zaměstnanců a nespokojenost s odměňováním. Tyto trendy se v posledních třech čtvrtletích zvýšily, zejména u zaměstnanců s délkou zaměstnání 1–3 roky.“
💡Tip pro profesionály: Brainstormujte, vizualizujte nápady a společně pracujte na řešeních v interaktivním prostředí pomocí ClickUp Whiteboards pro společné řešení problémů.
Krok 3: Vysvětlete dopad problému
Popište, jak problém nebo současná situace ovlivňuje zákazníky, zaměstnance a organizaci jako celek. Dopad může být z hlediska nákladů, výkonu, reputace atd.
Uveďte také nevýhody nevyřešení problému, abyste naznačili, o co jde.
Příklad: „Vysoká fluktuace zaměstnanců vedla k odhadovanému 25% nárůstu nákladů na nábor a školení a k 15% poklesu produktivity týmu. Navíc to mělo negativní dopad na hodnocení spokojenosti zákazníků, které ve stejném období kleslo z 90 % na 78 %. “
Krok 4: Identifikujte ideální stav
Nyní, když jste popsali současnou situaci a její dopad, stručně popište, jak by vypadala situace, kdyby se problém podařilo vyřešit.
To pomáhá vytvořit vizi nebo cíl, na kterém se mohou zainteresované strany shodnout.
Příklad: „Účinné řešení by snížilo fluktuaci zaměstnanců na průmyslový standard 15 % nebo méně, což by vedlo ke zvýšení stability týmu, snížení nákladů a zlepšení spokojenosti zákazníků.“
Krok 5: Zdůrazněte rozdíl mezi současným a ideálním stavem
Nyní, když jste svému publiku ukázali současnou situaci a ideální stav, je čas poukázat na rozdíl mezi nimi. Výslovně zdůrazněte rozdíl mezi těmito dvěma stavy, aby lidé pochopili naléhavost řešení problému.
Příklad: „V současné době existuje výrazný rozdíl mezi naší požadovanou mírou fluktuace zaměstnanců a aktuálními úrovněmi fluktuace. Navzdory minulým snahám o řešení tohoto problému prostřednictvím úpravy platů nebyla zavedena komplexní strategie zaměřená na zapojení zaměstnanců a jejich kariérní rozvoj.“
Krok 6: Formulujte konečné zadání problému
Nyní je čas zkombinovat výstupy z prvních pěti kroků a napsat problémovou situaci. V případě příkladu s fluktuací zaměstnanců byste tedy finální problémovou situaci vytvořili takto.
„Naše společnost zaznamenala v uplynulých 12 měsících neobvykle vysokou fluktuaci zaměstnanců, přičemž roční obrat činil 35 % oproti průměru v odvětví, který je 15 %. Tento problém se týká především provozních a zákaznických týmů, což má za následek narušení pracovních postupů, pokles morálky a zvýšení nákladů na nábor a školení. Rozhovory s odcházejícími zaměstnanci poukazují na omezené možnosti kariérního růstu, nedostatečné zapojení zaměstnanců a nespokojenost s odměňováním jako klíčové faktory tohoto trendu.
Pokud se tento problém neřeší, bude i nadále snižovat produktivitu, zvyšovat náklady a negativně ovlivňovat spokojenost zákazníků. Překlenutí této propasti vyžaduje komplexní strategii zaměřenou na zvýšení angažovanosti zaměstnanců, jejich kariérního rozvoje a spokojenosti s cílem sladit míru fluktuace s průmyslovými standardy. ”
Příklady problémových zadání
Pro další inspiraci uvádíme několik dalších příkladů problémových situací z různých odvětví a funkcí podnikání:
Příklad problémového prohlášení v oblasti elektronického obchodování
„Míra opuštění nákupního košíku v našem internetovém obchodě je v současné době 75 %, což je výrazně více než průměr v oboru, který činí 69 %. To vede k měsíční ztrátě tržeb ve výši přibližně 50 000 dolarů a naznačuje problémy s naším procesem placení, které je třeba řešit.“
Příklad problémového prohlášení v oblasti zákaznických služeb
„Doba odezvy zákaznické podpory se za poslední čtvrtletí prodloužila z 2 hodin na 8 hodin, což vedlo k 15% poklesu spokojenosti zákazníků a 20% nárůstu negativních recenzí.“
Příklad problémového prohlášení v oblasti lidských zdrojů
„Fluktuace zaměstnanců v našem IT oddělení dosáhla 25 % ročně, zatímco průměr v oboru je 13 %, což vedlo k dodatečným nákladům na nábor ve výši 200 000 dolarů a ke snížení produktivity týmu.“
Příklad problémového zadání ve výrobě
„Výrobní linka B vykazuje 12% míru vad, což je dvojnásobek naší přijatelné hranice 6 %, což vede k týdenním ztrátám ve výši 10 000 dolarů a zpožděným dodávkám klíčovým zákazníkům.“
Příklad problémového prohlášení v oblasti marketingu
„Konverzní poměr naší e-mailové marketingové kampaně klesl na 0,5 %, což je výrazně pod průměrem v oboru, který činí 2,5 %, což vedlo k 30% poklesu kvalifikovaných potenciálních zákazníků ve srovnání s minulým čtvrtletím.“
Tyto příklady jsme vytvořili v ClickUp pomocí asistenta ClickUp Brain AI. Vyzkoušejte jej ještě dnes a ušetřete čas při psaní problémových prohlášení.
10 šablon problémových zadání v Word & ClickUp
Problémové situace jsou velmi užitečné, ale jejich sepsání zabere čas. Chcete-li zkrátit čas potřebný k vytvoření těchto užitečných dokumentů, využijte šablony problémových situací.
Šablona problémového prohlášení usnadňuje nastínění problému a získání poznatků při současném získávání podnětů od vašeho týmu.
Shromáždili jsme deset nejlepších příkladů šablon problémových prohlášení, které vám pomohou zefektivnit způsob, jakým reagujete na problémy a přizpůsobujete se jim. Od hlášení incidentů a nápravných plánů až po řešení problémů zákazníků – najdete zde vše, co potřebujete k řešení problémů, které jsou pro vaši společnost důležité.
1. Šablona problému zákazníka ClickUp
Pomocí šablony problémového prohlášení zákazníka od ClickUp můžete identifikovat běžné problémy zákazníků a vyvíjet produkty a služby, které lépe odpovídají perspektivě a potřebám vašich zákazníků.
Vyplňte část s profilem zákazníka, abyste měli přehled o různých potřebách cílových skupin.
Dále rozčleňte, co každý typ zákazníka chce a jaké překážky mu brání v dosažení jeho cílů během zákaznické cesty. Nezapomeňte uvést kontext, proč tyto problémy existují, a navrhnout řešení.
S touto šablonou můžete:
- Pochopte, jak zákazníci interagují s produkty a službami
- Uspořádejte zpětnou vazbu od zákazníků do praktických poznatků
- Analyzujte potřeby zákazníků, abyste mohli stanovit priority při rozhodování o designu produktu.
Ideální pro: Produktové týmy, které chtějí hlouběji porozumět problémům a potřebám zákazníků.
2. Šablona ClickUp pro analýzu příčin
Než budete moci vytyčit cestu k úspěchu, musíte předvídat základní příčinu problému. Vytvořte stručné formulování problému a zlepšete svůj rozhodovací proces pomocí šablony pro analýzu základních příčin od ClickUp.
Tato šablona problémového prohlášení rozděluje větší problém na seznam jednotlivých otázek, což usnadňuje jejich přiřazení různým členům týmu. Jedná se o účinný nástroj pro předvídání problémů a vytváření základů, které zabrání jejich narušení projektu.
S touto šablonou můžete:
- Shromážděte data z více zdrojů a analyzujte je ve vizualizovaném formátu.
- Identifikujte příčiny a vypracujte plány nápravných opatření.
Pomocí devíti vlastních polí můžete vytvořit příklady problémových situací a úkoly, které má tým řešit. Přidejte prioritu k nejnaléhavějším problémům a přejděte do zobrazení Potřeba akce, kde uvidíte, co je v procesu řešení, a můžete sledovat problémy, které je ještě třeba vyřešit.
Ideální pro: Týmy, které chtějí identifikovat příčinu jakéhokoli obchodního problému.
3. Šablona zprávy po akci ClickUp
Ať už jste uprostřed dlouhého projektu nebo jste právě jeden dokončili, je třeba zhodnotit proces a provést úpravy pro budoucnost. Šablona zprávy po akci od ClickUp je užitečná při určování toho, co se podařilo, rozhodování o tom, co je třeba zlepšit, a zefektivňování procesů.
Tato jednoduchá jednostránková šablona zdůrazňuje účastníky projektu, základy projektu, rozsah projektu a výsledky založené na datech projektu.
Začleňte tuto šablonu do svých pracovních postupů jako součást kroku kontroly. Šablona je vynikajícím nástrojem při přípravě na hodnocení zaměstnanců, protože obsahuje seznam jejich činností a dokumentuje celkový pracovní postup týmu. Pomocí tohoto nástroje můžete vyhodnotit, jak dobře fungovaly vaše pracovní postupy a zda během procesu došlo k nějakým poruchám.
Šablona ClickUp After Action Report vám také pomůže oslavit úspěch týmu. I když je snadné soustředit se na to, co se nepovedlo, tato šablona zdůrazňuje věci, které se povedly, a členy týmu, kteří podali dobrý výkon.
Můžete zdůraznit oblasti, ve kterých zaměstnanci vyřešili problémy s rozpočtem, překonali problémy se správou zdrojů a upravili své pracovní postupy tak, aby projekt pokračoval podle plánu. 🌻
Ideální pro: Manažery, kteří chtějí upřímnou analýzu události, projektu nebo procesu.
4. Šablona ClickUp pro hlášení pracovních incidentů
Jednou z největších výzev v oblasti řízení projektů je zajištění bezpečnosti a správné zaznamenávání incidentů na pracovišti. Díky šabloně pro hlášení pracovních incidentů od ClickUp můžete shromažďovat hlášení o incidentech a sestavovat postupy pro jejich zmírnění na jednom snadno přístupném místě.
Tato šablona problémového prohlášení usnadňuje:
- Co nejdříve zdokumentujte podrobnosti o incidentu.
- Zapojte všechny relevantní zúčastněné strany na jednom místě pro rychlé řešení.
- Sledujte historii incidentů, abyste identifikovali vzorce a zabránili jejich budoucímu výskytu.
V kartě úkolu shromážděte informace o konkrétním incidentu a vyberte si z 13 vlastních polí, včetně základních údajů, jako je datum incidentu, zúčastněné strany a místo. Pokud byly zapojeny místní úřady, můžete přidat informace o kontaktech na úředníky a podrobnosti o podání policejního hlášení.
Kromě zaznamenání relevantních informací můžete navrhnout nápravná opatření ke zlepšení procesů a zabránění opakování incidentu.
Tato šablona také obsahuje sedm různých typů zobrazení, takže můžete získat potřebné informace na první pohled. Například zobrazení „Shrnutí hlášení incidentu“ je vynikající pro získání rychlého přehledu o tom, co se stalo.
Zobrazení Progress Board (Tabule pokroku) a Reports (Zprávy) vám umožní mít přehled o řešeních a o tom, jak se věci vyvíjejí.
Ideální pro: Týmy, které chtějí zaznamenávat a sledovat bezpečnostní incidenty na pracovišti.
5. Šablona zprávy o reakci na incident ClickUp
Díky šabloně zprávy o reakci na incident od ClickUp je nyní snazší než kdykoli předtím identifikovat hrozby, navrhnout kroky k řešení rizik a získat poznatky z procesu reakce na incident.
Šablona problému obsahuje jednoduchý postup krok za krokem pro vytvoření zprávy o incidentu, včetně částí věnovaných rizikům, dalším krokům, omezení, odstranění, obnově a získaným zkušenostem.
Je navržen tak, aby vám pomohl:
- Zaznamenávejte, sledujte a spravujte všechny bezpečnostní incidenty na jednom místě.
- Vytvářejte podrobné zprávy pro zainteresované strany se všemi potřebnými informacemi.
- Udržujte svůj tým organizovaný a informovaný během celého procesu.
Pomocí této šablony můžete hlásit existující incidenty, sledovat navrhovaná řešení a shromažďovat informace, abyste mohli upravit své postupy tak, aby lépe řešily budoucí incidenty. Navíc díky pěti přizpůsobitelným polím můžete snadno sledovat podpůrné dokumenty a vést auditní záznamy o tom, kdo vytvořil, schválil nebo zkontroloval hlášení incidentu.
Tato dokumentace je také neocenitelná při řešení právních otázek. 👩🏿⚖️
Ideální pro: Manažery a týmy HR, kteří potřebují řídit a dokumentovat činnosti související s reakcí na incidenty.
6. Šablona zprávy o IT incidentu ClickUp
Ať už pracujete v produktovém managementu nebo vedete IT tým, víte, jak důležité je mít přehled o rizicích. S šablonou hlášení IT incidentů od ClickUp můžete snadno sledovat chyby a problémy se softwarem, které ovlivňují výkon vašeho IT systému.
Specializované šablony problémových zadání, jako je tato, usnadňují:
- Přesně dokumentujte a nahlašujte incidenty
- Sledujte průběh řešení problémů v reálném čase
- Identifikujte vzorce v nahlášených problémech pro proaktivní řešení problémů.
14 vlastních polí nabízí vysoký stupeň personalizace, takže můžete splnit specifické potřeby vaší společnosti.
Při použití této šablony získáte přehled o IT hrozbě vyplněním základních údajů o problému, včetně postižených softwarových systémů, platforem a verzí sestavení. Dále zdůrazněte závažnost každého incidentu a vysvětlete jeho příčiny a dopady.
Nakonec stanovte cestu k řešení a využijte shromážděné údaje k informování o procesu řízení incidentů.
Ideální pro: Týmy, které chtějí zefektivnit hlášení a správu IT incidentů
7. Šablona analýzy poruchového stromu ClickUp
Analýza stromu poruch (FTA) je účinný nástroj pro pochopení příčin potenciálních problémů a jejich odstranění. FTA vám pomáhá vizualizovat vztahy mezi příčinami a následky, abyste mohli identifikovat základní příčinu jakéhokoli problému ve vašem systému.
Šablona ClickUp pro analýzu stromu poruch je navržena tak, aby vám pomohla rychle a snadno identifikovat, analyzovat a eliminovat rizikové faktory ve vaší organizaci nebo projektu. S touto šablonou můžete:
- Vizualizujte události jako stromy, abyste zjistili, jak jsou propojeny.
- Analyzujte data, abyste odhalili příčinu problémů
- Eliminujte rizikové faktory, které by mohly vést k nepříznivým výsledkům.
Díky této šabloně pro formulování a analýzu problémů můžete ušetřit čas při analýze problémů a vrátit se k tomu, na čem záleží – k práci na řešeních!
Ideální pro: Analytiky rizik, kteří chtějí identifikovat potenciální příčiny selhání a odhalit skrytá rizika v jakémkoli složitém systému nebo organizaci.
8. Šablona pro řešení slovních úloh od Template.net
Tato šablona pro řešení slovních úloh je ideální pro jasnou a strukturovanou organizaci a řešení problémů. Je kompatibilní s MS Word, Google Docs a Apple Pages a poskytuje přehledný formát pro nastínění problému, prozkoumání možných řešení a vyhodnocení rizik.
Tuto šablonu můžete použít při spolupráci se svým týmem při rozebírání složitých problémů a hledání inovativních řešení.
Podporuje to metodický přístup k řešení problémů a zajišťuje, že při společné práci na dosažení nejlepšího výsledku je zohledněn pohled každého člena týmu. 🚀
Ideální pro: Každého, kdo hledá šablony problémových zadání ve formátu Word.
9. Šablona slovního problému od Sample.net
Problémové situace jsou skvělým způsobem, jak generovat nové nápady, podpořit proces kreativního myšlení a získat podporu různých členů týmu z různých oddělení.
Tato šablona problémového prohlášení od Sample. Net je kompatibilní s Microsoft Word, Google Docs a PowerPoint. Má jednostránkové rozložení s oddíly pro vysvětlení stávajícího problému a popis problému, rizik a nápadů na řešení.
Tuto šablonu použijte k navrhování procesů myšlení a kreativnímu brainstormingu řešení s vaším týmem. Každý může sdílet svůj konkrétní názor, zatímco společně pracujete na vývoji řešení daného problému. 🏆
Ideální pro: Týmy, které chtějí jednoduchou šablonu pro formulování problémů.
10. Šablona pro řešení problémů v Google Docs od Template.net
Tato jednoduchá šablona pro formulování výzkumného problému usnadňuje rychlé rozčlenění existujícího problému a nabízí podporu při hledání řešení. Je k dispozici jako soubor Google Doc, Apple Pages nebo Word.
Ušetřete čas při formátování a použijte tuto šablonu k rychlému vyplnění částí pro popis, rizika a řešení vašich příkladů problémových zadání.
Šablona umožňuje přizpůsobení značky. Pokud tento dokument sdílíte s externí agenturou, která podporuje váš proces řešení, můžete přidat logo společnosti a kontaktní informace. Změňte barevné schéma a styl písma tak, aby odpovídaly ostatním dokumentům společnosti a splňovaly standardy značky.
Ideální pro: Týmy, které chtějí šablonu formuláře problému s logem společnosti pro výzkum problémů.
6 dalších zdrojů ✨
Zde jsou další užitečné rámce a šablony, které mohou týmům pomoci porozumět a vyřešit problémy v práci:
Co dělá šablonu zadání problému dobrou?
Ne všechny šablony problémových zadání jsou stejné. Je třeba vybrat takovou, která stručně vysvětluje problém, zdůrazňuje konečný cíl a nabízí prostor pro kreativní diskusi.
Dobrá šablona pro formulování problému:
- Začněte s cílem: Dejte svému týmu cíl, ke kterému bude směřovat. Zdůrazněte více výsledků a poskytněte kontext pro to, jaké bude ideální řešení, pomocí efektivní šablony problémového prohlášení.
- Vysvětlete konkrétní problém a současný stav: Dobrá šablona pro řešení problémů zdůrazní, jak vám daný problém brání v dosažení stanoveného cíle.
- Identifikujte mezery ve znalostech: Nemůžete najít řešení, pokud nemáte všechny relevantní údaje. Pomocí šablony popište, jaké informace vám chybí a jaké údaje potřebujete k nalezení možných řešení.
- Vyhněte se navrhování konkrétního řešení: Cílem je generovat nápady a podnítit kreativní diskusi. Pro každý problém existuje více než jedno řešení, takže místo toho, abyste navrhovali jedno řešení, nabídněte rámec pro hledání odpovědí a nápadů.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony Six Sigma a DMAIC pro zlepšení procesů
Kde použít šablony problémových prohlášení
Problémové úlohy jsou důležitým nástrojem v různých kontextech, kde je vyžadováno strukturované řešení problémů, rozhodování nebo plánování. Zde je několik oblastí, kde by použití šablon problémových úloh mohlo být nejužitečnější:
- Strategické plánování: Jasně identifikovat překážky bránící pokroku směrem k organizačním cílům, jako je vysoká fluktuace zaměstnanců nebo neefektivita provozu.
- Projektové řízení: Abychom zajistili, že všechny zúčastněné strany pochopí hlavní problém, který se projekt snaží řešit.
- Zlepšení procesů: K identifikaci neefektivit nebo úzkých míst v pracovních postupech
- Akademický výzkum: Formulovat problém, který je předmětem výzkumného projektu, a jeho relevanci.
- Návrh produktu: Formulovat neuspokojené potřeby zákazníků a výzvy, které by produkt nebo služba mohly řešit.
- Advokační činnost: Přitáhnout pozornost k sociálním otázkám a získat podporu pro kampaně nebo financování.
- Vývoj softwaru: Popis problémů uživatelů nebo technických nedostatků, které má softwarové řešení řešit.
- Marketing: Identifikovat slabá místa zákazníků, která mohou marketingové kampaně nebo sdělení řešit.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro řešení problémů
Řešte problémy efektivně pomocí šablon pro řešení problémů a ClickUp
Díky šablonám problémových situací a řešení, které jsme s vámi sdíleli, jste na dobré cestě stát se efektivnějším vedoucím a zaměstnancem. Od hlášení incidentů a sledování IT problémů až po pochopení toho, jak řešit běžné problémy zákazníků, tyto šablony vám určitě usnadní pracovní život.
Aby to bylo ještě jednodušší, použijte ClickUp. Tato aplikace pro práci obsahuje nejen četné příklady a šablony problémových prohlášení, které můžete použít, ale také nabízí integrovaný pracovní prostor, kde můžete organizovat celý proces.
Díky správě úkolů, společné dokumentaci, chatu, stovkám bezplatných šablon a inteligentnímu AI asistentovi, které jsou součástí ClickUp, nebudete potřebovat žádné další nástroje.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes, abyste vyřešili naléhavé problémy a vytvořili základ pro lepší produkty a služby.