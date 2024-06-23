10 strategií a tipů pro produktový management, které maximalizují úspěch produktu

Produktový management je jako chůze po laně – balancování mezi aktuálními potřebami uživatelů a dlouhodobou vizí produktu. K tomu přidejte tlak na udržení uživatelů a zároveň řízení očekávání interních stakeholderů. Efektivní produktový management proto vyžaduje kombinaci strategického myšlení, znalosti trhu a mezifunkční spolupráce. Pomáhá také jasně formulovaná strategie produktového managementu.
Pevná, dobře strukturovaná produktová strategie nabízí strukturu a směr potřebný k překonávání výzev, sladění očekávání a dosažení obchodních cílů.
Strategie produktového managementu lze přirovnat k plánu. Produktová strategie je plán na vysoké úrovni, který stanoví „kdo“, „co“ a „jak“ produktu v průběhu jeho životního cyklu. Pomáhá objasnit, komu je produkt určen, co nabízí a jak toho dosáhnout.
V tomto průvodci prozkoumáme nuance vytváření komplexních strategií produktového managementu, které povedou váš produkt k úspěchu.
Proč je produktový management důležitý?
Produktový management je systematický proces, kterým organizace řídí vývoj produktu od jeho vzniku až do konce jeho životního cyklu. Zahrnuje:
- Porozumění cílovému trhu a provádění průzkumu trhu
- Vypracování plánu vývoje produktu
- Stanovení cílů a záměrů produktu
- Plánování uvedení produktu na trh
Ačkoli neexistuje jediný recept na strategie produktového managementu, ty úspěšné mají společné následující rysy:
- Mějte jasnou vizi produktu: Vaše strategie produktového managementu bude vaší vodítkem, které zahrnuje cíle, o které usilujete, a zajišťuje, že všichni členové týmu budou sledovat stejné cíle.
- Porozumějte potřebám zákazníků: Produkty, které nezohledňují potřeby zákazníků, málokdy uspějí. Pokud váš produkt řeší běžné problémy zákazníků a má diferenciační strategii založenou na konkurenčním trhu a vaší nabídce, je snazší jej prodat.
- Začlenění do širšího ekosystému: Jako strategický produktový manažer musíte předvídat, kde produkt přináší přidanou hodnotu, jak zapadá do širšího ekosystému strategie společnosti a kde se vyskytují třecí body. S měnícím se ekosystémem se může měnit i role produktu.
- Měření úspěchu: Jak můžete vědět, že vaše produktová strategie funguje, pokud ji neměříte? Produktoví manažeři musí sledovat KPI, které ukazují pokrok a zda produkt dosahuje konkrétních cílů a nevykazuje varovné signály.
Vaše produktová strategie je iterativní proces, který propojuje problémy zákazníků s obchodními cíli a tržními podmínkami.
10 nejlepších strategií produktového managementu pro rok 2024
Strategie produktového managementu nastiňuje cíle, kterých chce organizace se svým produktem dosáhnout. Zde je několik osvědčených strategií produktového managementu a tipů, které vám pomohou vytvořit úspěšné produkty.
1. Definujte kdo, co a jak vaší strategie produktového managementu
Váš produktový tým musí rozumět „komu“, „čemu“ a „jak“ produktu, který plánuje vytvořit.
Kdo
„Kdo“ v podstatě zahrnuje vaši cílovou skupinu, členy týmu a zainteresované strany. Musíte mít jasnou představu o profilu ideálního zákazníka, protože každé rozhodnutí a každá akce směřují k uspokojení jeho potřeb.
Co
„Co“ ve vaší produktové strategii zahrnuje základní účel produktu, jeho funkce a vlastnosti a hodnotovou nabídku, která maximalizuje jeho potenciál.
Jak
„Jak“ zahrnuje všechny nástroje, procesy a kroky produktového managementu, které vám pomohou zrealizovat vaši vizi produktu. Zahrnuje také vaše technologické zázemí a rámce a pracovní postupy produktového managementu, které musíte vybudovat, abyste mohli realizovat svou produktovou strategii.
Vaše strategie produktového managementu budou zahrnovat také konkurenční prostředí, průzkum trhu a zákazníků a vaše postavení vůči stávajícím produktům.
Nalezení správného receptu může vyžadovat několik pokusů.
Profesionální tip?: Pomocí ClickUp Mindmaps můžete dokumentovat všechny své myšlenky a diskuse týkající se ICP ve sdíleném pracovním prostoru. Zde můžete také naplánovat a nastavit všechny kroky při vývoji vašeho produktu.
2. Využijte zpětnou vazbu od uživatelů
Získejte důležité informace o preferencích vašich uživatelů, funkcích, které požadují, a jejich dosavadních zkušenostech s používáním produktu.
Využijte uživatelské průzkumy, formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků a rozhovory, abyste pochopili problémy a očekávání svých uživatelů a vyvinuli produkt, který jim skutečně pomůže.
U stávajících produktů je shromažďování a analýza zpětné vazby klíčem k inovacím produktu a zajištění toho, aby zůstal relevantní a přinášel hodnotu.
Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Forms ke shromažďování a organizování zpětné vazby. Každý odeslaný dotazník se převede na úkol, což vašemu týmu umožní snadno prohlížet a organizovat data z odpovědí.
3. Řízení tvorby nápadů
Ideace je klíčovou součástí procesu produktového managementu – od funkcí a cenových balíčků až po uživatelský zážitek. Když na produktu spolupracuje více týmů a zainteresovaných stran, můžete získat širokou škálu nápadů a názorů. Musíte však mít systém, který zajistí, že ty nejlepší nápady se neztratí v obrovském množství myšlenek.
Jako rutinní cvičení, zejména během schůzek o pokroku, používají produktoví manažeři ClickUp Whiteboards k brainstormingu s týmem, shromažďování vybraných nápadů a uchovávání nápadů, které lze znovu prozkoumat a přenést do další fáze vývoje.
Tabule pro produktové týmy podporují spolupráci mezi vzdálenými týmy. Váš tým může v reálném čase přispívat svými nápady a zpětnou vazbou. Díky tomu jsou všichni, včetně návrhářů UX, marketérů a inženýrů, na stejné vlně a připraveni vytvořit další průlomový produkt.
Profesionální tip?: V ClickUp přejděte přímo od návrhu k vývoji!Postup: Po fázi návrhu převedete položky ve vaší ClickUp Whiteboard na úkoly pro vaše vývojáře a inženýry. Navíc můžete Whiteboard vložit do ClickUp Docs pro další diskusi. Převedete poznámky na úkoly, přiřadíte je a přidáte do plánu vývoje pro váš další sprint.
4. Proveďte mapování zákaznické cesty
Klíčem k úspěšnému přijetí produktu je plánování každého kroku v cestě zákazníka.
Mapování cesty zákazníka zahrnuje identifikaci všech kontaktních bodů, se kterými zákazník přichází do styku v různých fázích výzkumu, nákupu a používání vašeho produktu. Každý kontaktní bod by měl být působivý – od okamžiku, kdy zákazník poprvé přichází do styku s vaším obsahem, až po proces zapojení a celkovou zákaznickou zkušenost.
Toto cvičení vám pomůže porozumět problémům zákazníků, případným mezerám v jejich zkušenostech a potenciálním oblastem pro zlepšení produktu. Zahrňte více úhlů pohledu, zejména od týmů, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky, jako jsou marketing, zákaznický servis a prodej.
Zde se hodí šablona ClickUp Customer Journey Map. Můžete vizualizovat cestu každého zákazníka napříč různými kontaktními body a zjistit, co funguje a co ne. To usnadňuje spolupráci, vytváření úkolů, které podporují každý kontaktní bod, a sledování úkolů, aby byla zajištěna maximální produktivita.
5. Vytvořte produktové plány zaměřené na dopad
Produktová roadmapa zaměřená na dopad vám pomůže realizovat strategii s hmatatelnými výsledky a konkrétními cíli, které budou v souladu s cíli organizace.
Proveďte různé kroky svého vizualizovaného plánu koordinovanými akcemi. Můžete použít rámce pro stanovení priorit, jako je metoda MoSCoW a model Kano, abyste se mohli soustředit na činnosti, které posouvají váš produkt vpřed.
Tip pro profesionály?: Naplánujte si milníky, cíle, termíny a vlastníky projektů pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Časová osa , Ganttův diagram a Zobrazení tabule.
6. Zajistěte soulad napříč celou organizací
Zajistěte si podporu všech zainteresovaných stran a členů týmu v každé fázi procesu vývoje produktu. Udržet všechny zainteresované strany na stejné vlně může vyžadovat určité úsilí, ale je to nezbytná součást procesu. Sladění všech týmů pomáhá hladkému průběhu vývoje produktu.
Například drobné úpravy cenových balíčků nebo funkcí mohou výrazně ovlivnit uživatelský zážitek. Pokud však tyto změny nejsou správně komunikovány, způsobují zbytečné zpoždění ve vaší strategii uvádění produktů na trh a aktualizacích funkcí. Takové drobné změny a úpravy se mohou zdát nevýznamné, ale mohou vést k nedorozuměním a zpomalení pokroku.
7. Pěstujte agilní přístup
Produktový management a vývoj jsou dynamické procesy. Aby produktoví manažeři udrželi konzistentní pokrok, musí v týmu pěstovat agilní myšlení.
Pomocí agilních metodik, jako je Scrum, se můžete rychle zaměřit na akce, které přinášejí výsledky.
Cílem je vytvořit projekt, který bude konkurenceschopný a zároveň bude odpovídat očekáváním uživatelů. Jeho výkonnost můžete zlepšit neustálým zdokonalováním produktu v reakci na dynamiku trhu a měnící se potřeby zákazníků.
8. Stanovte a sledujte cíle produktového marketingu
Vaše produktová strategie není úplná bez plánu uvedení na trh a propagace, který váš produkt chytře positionuje a propaguje na trhu.
ClickUp Goals je užitečná funkce pro sledování a správu vašeho marketingového plánu produktů.
Řekněme například, že chcete v rámci roční kampaně zavést revidovaný cenový plán. V sekci Cíle můžete vytvořit cíle s popisy a termíny splnění a sledovat pokrok u každého úkolu a kdo je za něj zodpovědný.
Díky tomu můžete zůstat organizovaní a soustředit se na dosažení svých cílů.
9. Využijte umělou inteligenci a automatizaci k vytvoření produktivních pracovních postupů
Zvyšte produktivitu týmu začleněním nástrojů umělé inteligence a automatizace do vaší produktové strategie.
Software pro produktový management ClickUp poskytuje produktovým manažerům nástroje, které potřebují k rychlejšímu dokončení úkolů. Zde je několik příkladů, jak zvyšuje efektivitu, spolupráci a produktivitu:
ClickUp Brain pro AI v projektovém řízení a psaní
ClickUp Brain je váš vestavěný asistent s umělou inteligencí, který vám pomáhá automatizovat činnosti, jako je psaní produktových briefů, shrnování poznámek z jednání a vytváření marketingových materiálů.
Jako váš projektový manažer AI automatizuje ClickUp Brain aktualizace pokroku, zprávy o stavu a dokonce i denní souhrny, plánování dílčích úkolů a akční položky.
ClickUp Automations pro automatizaci a optimalizaci pracovních postupů
Automatizace pracovních postupů zjednodušuje provádění opakujících se úkolů, snižuje čas potřebný pro ruční zadávání dat a omezuje chyby díky nastavení konkrétních pokynů pro spouštění pracovních postupů.
Ať už chcete částečně nebo zcela automatizovat pracovní postupy pro provádění vybraných nebo manuálních úkolů, ClickUp Automations to za vás udělá – a zrychlí tak způsob, jakým svou práci vykonáváte.
ClickUp Chat View pro spolupráci v týmu
ClickUp Chat View zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti, zejména pokud se na produktovém managementu podílí více týmů a zainteresovaných stran. Uchovává všechny konverzace související s daným úkolem pohromadě, takže je snadné je sledovat.
Například když designérský tým vytvoří wireframy produktu, váš technický tým je může začít integrovat do technologického stacku a vytvořit front-end a back-end.
Projektový manažer může označit tým softwarových vývojářů u úkolů, které musí převzít od návrhářů UX.
Jakmile je funkční verze připravena, tým QA zkontroluje kritéria přijatelnosti a zanechá přiřazené komentáře týkající se chyb a kritických blokujících problémů.
10. Měření pokroku
Jako produktový manažer, který současně řídí více projektů, potřebujete jednoduchý proces pro definování a sledování pokroku ve vztahu k OKR produktů.
Tradičně se k tomuto účelu používaly tabulky, které však mají problémy se škálovatelností, včetně ručního zadávání dat a kontroly verzí, a jejich aktualizace je časově náročná a náchylná k chybám.
Dashboardy ClickUp vám umožňují vizuálně zaznamenávat a sledovat důležité metriky, aniž byste museli všechny údaje zadávat ručně. Můžete použít grafy rychlosti, grafy burnup a burndown a řadu dalších přizpůsobitelných widgetů, abyste získali ucelený přehled o KPI produktu, metrikách a dokončené práci v porovnání s rozsahem zbývající práce.
Jak implementovat strategii produktového managementu
Solidní produktová strategie je klíčem k úspěšnému vývoji produktu. Pokud máte málo času nebo vyvíjíte produktovou strategii poprvé, šablona produktové strategie ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k zahájení podrobné realizace.
Interaktivní přizpůsobitelná šablona vám pomůže proměnit vaše produktové nápady ve skutečnost. Díky ní můžete stanovit jasné cíle a sjednotit týmy kolem nich. Pokud šablonu používáte poprvé, obsahuje praktický průvodce pro začátečníky, který vám ukáže, jak ji používat a nastavit úkoly.
Přesných šest kroků, jak toho dosáhnout:
1. Definujte svůj produkt
Získejte jasnou představu o účelu a cílech vašeho produktu a o problémech, které bude řešit, abyste mohli vytvořit cílenou produktovou strategii, která pomůže všem zůstat na správné cestě.
Všechny tyto podrobnosti, včetně potenciálních produktových strategií, specifikací a funkcí, shrňte v ClickUp Docs, který bude jediným zdrojem informací pro všechny týmy pracující na samotném produktu.
2. Průzkum trhu
Vaše produktová strategie zahrnuje průzkum trhu, potřeby a aspirace cílové skupiny a trendy a příležitosti pro novou funkci nebo produkt, který se vyvíjí.
Vytvořte úkoly ClickUp pro strategické aktivity – rozhovory s uživateli, analýzu konkurence atd.
3. Stanovte si cíle pro produkt
Vytvořte konkrétní, měřitelné, dosažitelné a časově ohraničené cíle SMART, abyste mohli měřit pokrok vaší produktové strategie. V závislosti na vaší vizi produktu se vaše produktové cíle mohou pohybovat od zvýšení CLV až po uvedení nového produktu nebo funkce na trh.
Pomocí ClickUp Goals definujte, jak chcete dosáhnout svých cílů prostřednictvím měřitelných akcí s Targets.
4. Vytvořte si plán
Vytvořte si na základě svých cílů a vize podrobný plán. Ten vás provede kroky a opatřeními, která jsou nezbytná k tomu, abyste svou vizi a cíle proměnili v realitu.
5. Sledujte pokrok
Když produktová strategie vstoupí do fáze implementace, je třeba sledovat pokrok a proaktivně provádět úpravy.
Nastavte opakující se úkoly pro práci, kterou je třeba provádět často, abyste nemuseli pokaždé ručně vytvářet nové úkoly – včetně denních, týdenních a měsíčních úkolů.
6. Vyhodnoťte výsledky
Jednou z důležitých úloh produktového manažera je identifikovat, co fungovalo a co ne.
ClickUp Milestones pomáhá týmům sledovat a měřit úspěšnost různých strategií produktového managementu.
Zde je několik šablon produktových strategií, které jsou připraveny k použití v ClickUp a pomohou vám zvládnout další sprint vývoje produktu.
Typy strategií diferenciace produktů
Cenová strategie
Cenová strategie se zaměřuje na zdůraznění cenové dostupnosti produktu. V tomto přístupu je cena hlavním rozlišovacím prvkem produktu.
Touto strategií se snažíte přilákat zákazníky nabídkou konkurenceschopných cen, které jsou nižší než ceny konkurence. Tato strategie je obzvláště účinná na trzích, kde je vysoká cenová citlivost.
Pro pochopení této strategie cenové diferenciace můžeme vzít v úvahu společnost Amazon.
V mnoha případech trh upravuje ceny produktů podle cen konkurence a kupní síly zákazníků.
Příklad: Amazon často nabízí produkty za mnohem vyšší slevu, než jakou si mohou dovolit jeho konkurenti nebo dokonce stejná značka na svých oficiálních webových stránkách. Podívejme se na cenu termostatu Warmall Heating Thermostat od společnosti Mysa na Amazonu ve srovnání s cenou na webových stránkách společnosti Mysa.
Cena zařízení na Amazonu: 140 dolarů
Cena zařízení na webových stránkách Mysa: 199 USD
Strategie konkurence
Strategie konkurence si klade za cíl odlišit produkt od konkurence na základě lepších funkcí, ceny, zákaznické zkušenosti nebo efektivity. Cílem je zde identifikovat a využít slabiny konkurence a positionovat váš produkt jako lepší volbu.
Vezměme si například přístup společnosti Enterprise. Trh s pronájmem automobilů tradičně ovládaly společnosti Hertz a Avis, které se zaměřovaly především na pronájem na letištích. Zaměřením se na centra měst namísto pouze letišť se společnosti Enterprise podařilo rozšířit svou přítomnost a postupně se stát preferovanou platformou pro pronájem automobilů. Dnes je největší poskytovatel dopravních služeb v USA.
Zvažte použití šablony konkurenční analýzy ClickUp, abyste identifikovali silné a slabé stránky svých konkurentů, porozuměli konkurenčnímu prostředí, vyvinuli vhodné strategie produktového managementu a přidali všechny tyto podrobnosti na interaktivní tabuli.
Niche strategie
To jednoduše znamená zaměřit se na malou a velmi dobře definovanou cílovou skupinu. Většina nových podniků používá tuto strategii k pochopení a otestování svého trhu a postupnému zavádění plánu růstu. Můžete se držet jedinečných potřeb a řešit konkrétní problémy relativně nevyužitého, specializovaného a málo konkurenčního segmentu zákazníků.
Typickým příkladem může být butiková poradenská společnost, která se zaměřuje na pomoc podnikům při snižování jejich uhlíkových emisí a podporuje cíle společnosti v oblasti udržitelnosti.
Strategie upsellingu a cross-sellingu
Zaměřte se na využití stávajících zákazníků, abyste zvýšili průměrnou hodnotu objednávky, zvýšili dlouhodobé zisky a vytvořili lepší zákaznickou zkušenost. Upselling se zaměřuje na to, aby zákazníci investovali do prémiovější verze vašeho produktu. Cross-selling podněcuje k nákupu dalších funkcí nebo produktů, které doplňují původní nákup. U e-commerce značek často vidíme upselling a cross-selling.
Značka produktů pro péči o pleť a holení Harry’s vám na základě produktů, které přidáte do košíku, zobrazuje produkty, které „lidé také kupují“, aby zvýšila průměrnou hodnotu objednávky. Klíčem je doporučit produkty, které zákazník pravděpodobně koupí spolu s tím, co již nakupuje.
Vytvořte úspěšnou strategii produktového managementu pomocí softwaru pro produktový management ClickUp.
Vaše produktová strategie je GPS pro vaši produktovou cestu – pomáhá vám navigovat na cestě od vize k realizaci, vyhnout se zbytečným objížďkám a špatným odbočkám a udržovat konstantní rychlost.
Vzhledem k tomu, že strategie produktového managementu mají několik proměnných částí, potřebujete platformu pro produktový management, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat všechny fáze životního cyklu produktu.
Produktoví manažeři používají ClickUp ke spolupráci, koordinaci týmů a udržení správného kurzu k dosažení svých cílů, aniž by museli přecházet mezi různými nástroji.
