100 základních pojmů z oblasti produktového managementu od A do Z

Co je to produktový management?
Ještě před deseti lety byste na tuto otázku mohli dostat stovky různých odpovědí. A všechny by byly svým způsobem správné!
Odpovědnosti produktového manažera se rozrostly do role typu „všeuměl“, která kombinuje dovednosti v oblasti uživatelské zkušenosti, technologií a obchodu, aby bylo možné sledovat celý životní cyklus produktu, od návrhu po uvedení na trh, a dokonce i budoucí aktualizace.
Zní to jako hodně? To proto, že to hodně je. 😳
Přesto je nyní skvělá doba pro produktové manažery, protože jsou velmi žádaní a v této neustále se vyvíjející profesi se vždy dá naučit něco nového a zajímavého.
Právě v tom se hodí tento slovníček pojmů z oblasti produktového managementu. 🤓
Počet použitelných termínů v tomto seznamu se bude u každého lišit a závisí na potřebách vašeho produktu, velikosti vaší společnosti, rozpočtu a časovém harmonogramu projektu.
I když pro vás v současné době může být relevantních jen několik z těchto pojmů, ostatní vám mohou pomoci identifikovat oblasti růstu, představit si směřování vašeho produktu a informovat vás o způsobech, jakými produktoví manažeři pomáhají společnostem dosáhnout jejich cílů.
Bonus: Podívejte se na tyto šablony pro produktový management! 📑 ⭐️
A-E Kritéria přijatelnosti pro Epic
Kritéria přijatelnosti
Klient přijal, definice dokončení (DoD)
Kritéria přijatelnosti jsou soubor podmínek, které musí software splňovat, aby byl přijat zákazníkem nebo zainteresovanou stranou. O tom, zda daná funkce splňuje požadavky uživatelů, tj. zda slouží účelu stanovenému v uživatelské story, nakonec rozhodují vlastníci produktu.
Agilní
Tento termín označuje metodiku vývoje produktů, při které týmy pracují na sérii úkolů v krátkých, zvládnutelných časových rámcích nazývaných sprinty. Existuje 12 agilních principů, které se točí kolem časté zpětné vazby, spokojenosti zákazníků, zvyšování rychlosti vývoje softwaru a flexibility.
Vytvoření agilního produktového týmu vyžaduje mnoho úsilí a mnoho termínů z tohoto seznamu vám pomůže všechny dílky skládačky poskládat dohromady!
Podívejte se blíže na všech 12 principů agilního přístupu.
Agilní vývoj produktů
Agilní vývoj softwaru, agilní řízení projektů, agilní správa softwaru, agilní metodika, agilní metoda, agilní přístup, agilní způsob
Jedná se o techniku projektového řízení, která vývojářům umožňuje vytvořit funkční model produktu během pouhých několika týdnů.
Zní to trochu stresující, že? Ve skutečnosti je tato metoda velmi populární a každý tým má svůj vlastní styl, pokud jde o jeho jedinečný agilní rámec!
Agilní tým rozděluje svůj projekt na menší vývojové cykly nazývané iterace nebo sprinty.
Na konci každého sprintu je tým schopen dodat funkční produkt s pouze základními funkcemi, který je připraven na zpětnou vazbu a návrhy uživatelů. Tým tyto návrhy zohlední a zahrne je do svého dalšího sprintu!
Tento cyklus pokračuje, dokud nevytvoříte finální software, který potěší vaše zákazníky. Voila!
Z agilních metodik jako Scrum , Kanban, Lean a XP se odštěpilo několik dalších rámců.
ART: Agile Release Train
Agile Release Train se skládá z několika agilních softwarových vývojových týmů, které pracují na velkých projektech v podnikovém měřítku. To vyžaduje mnoho lidí, přibližně 50–125 členů týmu, kteří se zaměřují na různé části projektu.
Stejně jako týmy Scrum, i Agile Release Train pracuje v nárazech, ale na rozdíl od týmů Scrum tyto nárazy trvají mnohem déle. 🤯
Alfa testování
Alfa testování je první komplexní testování produktu, které má zajistit, že produkt funguje správně a dělá to, co má. Alfa testování považujte za první příležitost k vyhodnocení výkonu a funkčnosti vašeho produktu.
B
Backlog
Backlog je seznam nových funkcí, aktualizací, oprav chyb atd., které požadují uživatelé. Produktový vlastník má na starosti stanovení priorit položek v produktovém backlogu a rozhoduje, na kterých položkách je třeba pracovat na začátku každé iterace.
Beta testování
Zatímco alfa testování je prvním testem funkčnosti vašeho produktu, beta testování je fáze, ve které skuteční uživatelé testují váš produkt na možné chyby nebo vady před jeho uvedením na trh. Pokud provádíte beta testování, nacházíte se v poslední fázi před vydáním produktu, takže je nejlepší vyřešit všechny potenciální problémy, dokud je váš produkt ještě v kontrolovaném prostředí.
Pokud jste také vyrůstali v divadelním prostředí, představte si beta testování jako generální zkoušku před premiérou.
Chyby
Vady
Chyby jsou nechtěné nebo neočekávané chování softwaru a mohou se vyskytnout v jakékoli fázi životního cyklu produktu, včetně fáze po jeho uvedení na trh! Chyby mohou objevit testeři, uživatelé nebo inženýři zajišťující kvalitu a zatímco některé lze opravit okamžitě, jiné mohou vyžadovat více času.
BI: Business Intelligence
Strategie pro správu, analýzu a interpretaci dat za účelem informovaného rozhodování. Tato data obvykle zahrnují řadu zdrojů, jako jsou zprávy z oboru, zpětná vazba od zákazníků, údaje o používání a výzkum konkurence.
Burndownův graf
Graf uvolnění burndown, graf sprintu burndown
Burndown chart pomáhá projektovým manažerům Agile sledovat množství práce, které v projektu zbývá, a čas zbývající k dokončení práce tím, že měří zbývající čas ve sprintu podle počtu nedokončených úkolů.
Tip pro profesionály: Agilní nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, může na vašem burndown grafu zobrazit předpokládanou linii pokroku, která ukazuje, jak by vypadal pokrok projektu, pokud by váš tým pracoval stejným tempem.
C
Odchod zákazníků
Odchod zákazníků
Jedná se o počet nebo procento zákazníků, kteří zruší své předplatné, nepoužívají váš produkt nebo se rozhodnou jej neobnovit. To může v konečném důsledku poškodit vaše opakované příjmy, proto je nejlepší hledat příčinu problému!
Zeptejte se svých zákazníků na jejich zpětnou vazbu nebo případné problémy – možná se jedná o snadno řešitelnou záležitost!
Analýza konkurence
Posouzení silných a slabých stránek podobných produktů od přímých nebo nepřímých konkurentů. Mějte tuto analýzu na paměti při definování svých jedinečných hodnotových nabídek!
Podívejte se na tyto nástroje pro analýzu konkurence!
Přehled pojmů
Jedná se o počáteční nápad pro nový produkt a proces, během kterého produktoví manažeři a zainteresované strany posuzují různé produktové koncepty, aby se rozhodli, který z nich bude nejúspěšnější.
Kontinuální integrace
CI, Continuous Delivery
Kontinuální integrace je agilní postup, při kterém vývojáři neustále přidávají svůj kód do hlavního systému. Vývojáři pracují nezávisle na sobě na jednotlivých funkcích a jakmile je funkce dokončena, je otestována na případné chyby. Po úspěšném absolvování automatizovaného testu je přidána do finální verze softwaru.
Kontinuální nasazování
Podobně jako kontinuální integrace a CI je i kontinuální nasazování strategií, která zkracuje dobu mezi napsáním kódu a jeho přidáním do finálního softwaru. Podobně jako automatizované testování a vydávání nových verzí pomáhá tato agilní praxe zajistit, že chyby a zpětná vazba mohou být řešeny včas.
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších nástrojů pro kontinuální nasazování pro softwarové týmy v roce 2023
Míra konverze
Jedná se o procento návštěvníků vašeho webu, potenciálních zákazníků nebo kliknutí, kteří se následně stanou platícími zákazníky vaší služby. Představte si to jako počet zákazníků, kteří něco koupí, dělený celkovým počtem zákazníků, kteří vstoupí do obchodu.
Zákaznická zkušenost
CX
Týká se každé interakce zákazníka s vaší firmou a toho, jaké pocity v něm vyvolala vaše společnost obecně. Zahrnuje jakékoli setkání se produktem, procesy zákaznické spokojenosti, marketing, prodej a reklamu.
Zpětná vazba od zákazníků
Jedná se o jakékoli informace poskytnuté zákazníkem o jeho zkušenostech s vaším produktem nebo jeho používáním. Díky sdílení míry spokojenosti se službou nebo produktem budete vy a váš tým schopni provádět vylepšení nebo opravovat chyby podle potřeby. Proaktivní poskytování ankety, průzkumu nebo místa, kde mohou zákazníci sdílet recenze, může vašemu produktu pomoci udržet si konkurenční výhodu!
Udržení zákazníků
Míra retence zákazníků, CRR
Zatímco churn označuje míru zákazníků, kteří neprodlouží smlouvu, customer retention je míra zákazníků, kteří prodlouží smlouvu nebo předplatné. Nejlepší způsob, jak udržet zdravou míru customer retention, je navázat důvěryhodný a angažovaný vztah mezi vaší firmou a zákazníky, aby zůstali angažovaní a spokojení!
Úspěch zákazníků
Váš produkt dosáhne úspěchu u zákazníků, jakmile zákazník dokáže vyřešit problém, pro jehož řešení byl váš produkt vytvořen. Pozitivní recenze, aktivní zpětná vazba od zákazníků a vysoká míra retence zákazníků jsou dobrými ukazateli úspěchu u zákazníků.
Mezifunkční tým
Funkčně průřezový tým se skládá z členů s různými dovednostmi, talenty a zájmy, aby bylo možné rychle dodat nový produkt nebo vyřešit konkrétní problém.
D
DAU: denní aktivní uživatelé
Sledování počtu denně aktivních uživatelů je běžným způsobem měření zapojení, který slouží k určení retence zákazníků. Definice „aktivního uživatele“ je určena funkcí a použitím vašeho produktu a ačkoli se vysoké zapojení může jevit jako cíl, může být také indikátorem úzkých míst ve vašem pracovním postupu.
Mezi další běžné metriky zapojení patří týdenní aktivní uživatelé (WAU) a měsíční aktivní uživatelé (MAU).
Správa závislostí
Závislosti popisují vztah jedné úlohy nebo funkce k jiné a určují, kdy mohou být dokončeny. Při vytváření plánu projektu a sledování efektivity produktového týmu je důležité zohlednit závislosti, protože pokud úloha B závisí na úloze A, úloha B nemůže být zahájena, dokud není dokončena úloha, na které závisí.
Design
Proces vizualizace, definování, vytváření a vylepšování produktů za účelem řešení konkrétního problému nebo uspokojení potřeb zákazníka.
Designéři
Designéři vytvářejí vzhled, dojem a funkci produktu. Mají na starosti plánování toho, jak bude produkt a jeho funkce prezentovány, přičemž zlepšují uživatelský zážitek a snižují body tření v budoucích variantách. Do každé fáze vývoje produktu je obvykle zapojeno více designérů, včetně:
- Produktoví designéři
- Návrháři uživatelského prostředí
- Návrháři zákaznické zkušenosti
- Interakční designéři
Designové myšlení
Jedná se o designový proces, který klade na první místo člověka a vyžaduje, abyste porozuměli problémům a potřebám publika, pro které navrhujete. Myšlenka spočívá v tom, že díky empatii s lidmi, kterým váš produkt slouží, můžete lépe předvídat problémy a inovovat svůj produkt, protože jste v souladu s tím, co vaši zákazníci chtějí.
Koncepce designu
Váš návrhový koncept je stručným popisem plánovaného designu vašeho produktu – považujte jej za krátkou prezentaci vašeho produktu, která zdůrazňuje hodnotu jeho designu. Váš návrhový koncept by měl:
- Vysvětlete problém, který váš produkt vyřeší
- Definujte svou cílovou skupinu
- Popište, jak budou lidé produkt používat.
Podívejte se na tyto nástroje umělé inteligence pro produktový management!
Vývoj
Proces vytváření nového produktu, implementace nové iterace nebo přidávání funkcí za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti s vaším stávajícím produktem.
Vývojáři
Zatímco designéři vytvářejí vzhled, dojem a funkci produktu, vývojáři jsou zodpovědní za to, aby tyto plány uvedli do života.
Digitální transformace
Digitální adopce
Modernizace tradičních obchodních procesů s cílem využít nové digitální technologie. Slouží k zefektivnění podnikání, zpřístupnění pro více zákazníků a škálovatelnosti. Tento proces může trvat roky a vyžaduje cílenou strategii k udržení a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Disrupce
Zásadně nový produkt
Inovativní technologie, produkty nebo myšlení, které podněcují vznik nového odvětví nebo trhu, které konkurují stávajícím.
Divergentní myšlení
Brainstorming zaměřený na hledání nových, jedinečných a kreativních způsobů řešení existujících problémů.
E
Ekosystém
Skupina samostatných produktů, které jsou určeny k společnému použití za účelem zvýšení hodnoty nebo řešení skupiny souvisejících problémů.
Epic
Epické příběhy
Epopej je myšlenka nebo funkce, kterou lze rozdělit na menší uživatelské příběhy, podobně jako jsou Harryho Potterovy neuvěřitelné roky v Bradavicích rozděleny do sedmi fantastických knih.
Ve vývoji produktů může epopej s názvem „Vylepšit mobilní uživatelské rozhraní“ sestávat ze tří uživatelských příběhů: „Přidat mobilní nákupní košík“, „Optimalizovat rychlost“ a „Konzistentní písmo“.
Každý uživatelský příběh lze poté rozdělit na zvládnutelné úkoly, které budou vzhledem k jejich rozsahu realizovány v několika sprintech.
F-J Funkce pro úkoly, které je třeba splnit
Funkce
Funkce vašeho produktu jsou vlastnosti a schopnosti, díky nimž váš produkt funguje a vyniká mezi ostatními podobnými produkty na trhu.
Audit funkcí
Audit funkcí je přezkoumání funkcí (vlastností a funkčností) vašeho produktu s cílem zjistit, kolik zákazníků je používá a jak často jsou používány. Tyto audity jsou často znázorněny v grafu nebo tabulce a informace lze shromažďovat z průzkumů, rozhovorů se zákazníky, údajů o online používání nebo analytických nástrojů.
Hodnocení funkcí
Jedná se o další způsob hodnocení funkcí pouze na základě výkonnostních metrik, bez zohlednění zpětné vazby nebo recenzí zákazníků. Skóre funkcí se určuje podle jejich úspěšnosti v oblastech, jako jsou prodej, udržení zákazníků, efektivita a doba potřebná k vývoji.
FDD: Vývoj řízený funkcemi
Tento agilní rámec strukturoval proces vývoje softwaru tak, aby se soustředil výhradně na dokončení funkcí. Rozděluje vývoj produktu na menší části (funkce), které mají za cíl uspokojit různé potřeby zaměřené na klienta.
G
Ganttův diagram
Časový harmonogram projektu
Horizontální sloupcový graf, který vizualizuje posloupnost úkolů v časové ose projektu a může ukázat, které úkoly jsou na sobě závislé. Každý úkol má datum zahájení a datum ukončení, aby váš tým nepřekročil termíny.
Více informací najdete v našem průvodci Ganttovými diagramy!
Cíl
Cíl sprintu, cíl iterace
V produktovém managementu mohou být cíle mnohem konkrétnější než jen dokončení produktu včas nebo dodání kvalitního produktu, který budou lidé používat. Každý sprint je obvykle zakončen konkrétním cílem nebo požadovaným výsledkem, kterého chce tým Scrum dosáhnout prostřednictvím daných úkolů.
Tyto cíle často zahrnují funkční model softwaru, který lze předvést zainteresovaným stranám.
Agilní nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, mají vestavěné funkce, které vám pomohou sledovat vaše sprintové cíle v reálném čase!
GOOB: Get-Out-Of-The-Building (Vyjděte z budovy)
Zkráceně řečeno, tato zkratka znamená setkat se se zákazníky tam, kde se právě nacházejí. Produktové týmy často testují a používají své produkty v kontrolovaném prostředí, ale jejich zákazníci tak nečiní. Tím, že vyjdete ven, poznáte své zákazníky v prostředí, ve kterém budou váš produkt používat.
GTM: Strategie uvedení produktu na trh
Jedná se o strategický a taktický plán, jak společnost hodlá řídit úspěšné uvedení produktu na trh. Tento plán zahrnuje cenovou politiku, prodejní strategie, mapu zákaznické cesty, marketing, rozpočet, zákaznickou podporu a další.
H
Hardwarový produkt
Hardware označuje hmotné nástroje a mechanická zařízení používaná při vývoji nebo používání vašeho produktu. Může se jednat o fyzické součásti počítače a prvky potřebné k jeho používání, včetně klávesnice, monitoru nebo myši.
I
Řízení nápadů
Jedná se o proces shromažďování, třídění a analýzy nápadů, které mají za cíl vylepšit váš produkt. Nápady mohou pocházet od zákazníků, partnerů nebo z interních zdrojů a mohou mít různou prioritu.
Ideace
Proces vytváření nových nápadů a jejich rozvíjení prostřednictvím brainstormingových sezení, seznamů nebo mindmappingu.
Inkrementální produkt
Inkrementální inovace
Jedná se o model vývoje, ve kterém každá iterace navazuje na předchozí verzi, aniž by ji nahrazovala. Každá nová verze je vylepšenou variantou předchozí verze, ale předchozí produkt zůstává funkční.
Intuitivní
Intuitivní design
Intuitivní produkt se snadno začlení do stávajícího myšlenkového rámce a pracovních návyků zákazníka. Jeho používání je přirozené a rychle se naučíte s ním pracovat.
Integrace
Pokud lze jednu aplikaci integrovat s jinou, znamená to, že oba softwarové produkty mohou synchronizovat data a pracovní postupy.
J
JTBD: Úkoly, které je třeba splnit
Tento pojem označuje práci nebo úkol, který se zákazník snaží splnit, aby lépe porozuměl problémům, kterým čelí, a motivům, které ho vedou k hledání řešení.
K-O Kaizen to Opportunity Score (skóre příležitostí ke zlepšení)
Kaizen
Kaizen je koncept neustálého hledání oblastí, které lze vylepšit, na základě vlastních zkušeností členů týmu s používáním produktu.
Kanban
Na rozdíl od pevně stanovených a plánovaných iterací jako ve Scrumu, týmy Kanban pracují na prioritních úkolech, jakmile se objeví. Jedná se o vysoce vizuální agilní rámec, jehož cílem je zajistit plynulý tok práce bez jakýchkoli překážek.
Týmy omezují počet úkolů, na kterých lze pracovat současně (tzv. limit WIP), aby se tým nezabýval více úkoly najednou a nesnižoval tak produktivitu.
Zjistěte, jak vám ClickUp pomůže nastavit projektové řízení Kanban.
Kanbanová tabule
Tabule úkolů, bílá tabule, korková tabule
Kanbanová tabule je fyzická nebo vizuální korková tabule rozdělená do 3–4 sloupců, která slouží k vizualizaci veškeré práce v rámci projektu. Každý sloupec na kanbanové tabuli představuje stav úkolu, od „K provedení“ přes „Probíhá“ až po „Hotovo“.
V systému Kanban je každý úkol znázorněn jako lepící poznámka nebo karta. Pokaždé, když člen týmu dokončí úkol, karta se přesune do příslušného sloupce.
Dalších 20 příkladů najdete zde.
Kanoův model
Prioritizace funkcí produktu podle toho, jak pravděpodobné je, že uspokojí vaše zákazníky. Porovnáním pravděpodobnosti spokojenosti s náklady na vývoj může váš produktový tým určit, zda je strategické přidat danou funkci do plánu.
KPI: Klíčové ukazatele výkonnosti
KPI jsou nejvlivnější kvantitativní metriky používané k určení úspěchu vašeho produktu. Finanční úspěch, tržby, metriky zákazníků a počet nových uživatelů jsou běžné KPI, ale nejdůležitější metriky, které vaše společnost musí zohlednit, budou záviset na typu produktu, který máte, a na jeho jedinečném účelu.
L
Štíhlý vývoj produktů
Lean Software Development
Zásady a postupy, které optimalizují vývojový proces. Inspirací byl přístup štíhlé výroby , který zavedla společnost Toyota v 50. letech.
Více informací o štíhlém projektovém řízení a principech štíhlé výroby najdete v našich specializovaných článcích.
Celoživotní hodnota
Celková hodnota zákazníka, CLV, CLTV
Jedná se o odhadovaný celkový výnos, který zákazník vytvoří pro podnik během celého trvání jejich vztahu. Takto podniky určují nákladovou efektivitu získávání a podpory zákazníků v průběhu času.
Životní cyklus
Každá fáze existence produktu od počátečního nápadu přes vývoj, iterace, růst až po případný úpadek.
M
MRD: Dokument s požadavky trhu
Písemný dokument vypracovaný produktovým manažerem, který strategicky definuje poptávku a požadavky na produkt. MRD zahrnuje vizi produktu, cílový trh, profily uživatelů, řešení a možné výnosy vašeho produktu.
MVP: Minimální životaschopný produkt
Jedná se o produkt v rané fázi vývoje, který má právě dostatek funkcí k naplnění produktové myšlenky. I s minimálním počtem funkcí platí, že čím dříve přilákáte zákazníky k vašemu produktu, tím dříve můžete získat zpětnou vazbu a vylepšit budoucí iterace.
Maketa
Makety jsou realistické výkresy nebo fyzické modely vašeho produktu, ale nemají funkčnost. Jsou vizuálním znázorněním nebo zobrazením toho, co si tým pro produkt představuje.
MRR: měsíční opakující se výnosy
Výpočet měsíčních výnosů, tj. všech průběžných výnosů rozdělených na měsíční částky.
N
Zjišťování potřeb
Identifikujte oblasti, ve kterých vaši zákazníci potřebují řešení. To vyžaduje poznat své zákazníky a vcítit se do jejich situace, abyste pochopili problémy, kterým čelí, a jak by váš produkt mohl tuto mezeru zaplnit.
NPS: Net Promoter Score (čistý index doporučení)
Jedná se o metodu, při které se pomocí jednoduchého průzkumu zjišťuje spokojenost zákazníků s vaším produktem. Opakované žádání zákazníků, aby ohodnotili váš produkt na stupnici od 0 do 10 v různých fázích zákaznické cesty, vám může pomoci získat obecnější nebo podrobnější hodnocení.
O
OKR: Cíle a klíčové výsledky
Podobně jako KPI se i cíle a klíčové výsledky používají k měření výsledků produktu, ale OKR se opírají o stanovení jasných cílů, které je třeba sledovat a vyhodnocovat v daném časovém rámci.
Skóre příležitosti
Tato strategie se používá k identifikaci funkcí, které zákazníci považují za nezbytné, ale zároveň mají potíže s jejich efektivním využíváním. Neustálým hledáním příležitostí ve vašem produktu můžete zvýšit loajalitu stávajících zákazníků a zároveň přilákat nové!
P-T Přechod k tématu
Pivot
Změna obchodní strategie nebo směru podnikání na základě zjištění o trhu s vaším produktem, nedostatků původní strategie nebo konkurenčního tlaku.
Stanovení priorit
Seřazení položek nebo iniciativ ve vašem backlogu podle důležitosti, abyste se mohli rozhodnout, které z nich budou vyvinuty jako další.
Produkt
Proto jsme tady! Váš produkt je položka nebo služba, která řeší problém zákazníka nebo uspokojuje jeho potřebu. Produkt může být položka ke stažení nebo fyzický předmět, bezplatný nebo zakoupitelný – nebo kombinace obojího!
Objevování produktů
Objevování produktů vychází z hlubokého porozumění zákazníkům, aby bylo možné vytvářet produkty, které řeší klíčové problémy, s nimiž se pravidelně potýkají. Komplexní porozumění potřebám vašich zákazníků vám pomůže stanovit priority při vývoji produktů a zajistit, že pro ně existuje trh.
Analýza produktů
Objektivní kvantitativní údaje shromážděné pomocí integrovaných nástrojů, které pomáhají pochopit, jak zákazníci používají vaše produkty. Tyto analytické údaje mohou zahrnovat čas, který uživatelé stráví prováděním určitých akcí, mapu uživatelské cesty s vaším produktem nebo informace o tom, které funkce jsou používány nejčastěji.
Růst vedený produkty
Jedná se o využití produktu jako primárního lákadla pro přilákání zákazníků. Společnost může nabídnout omezené používání svých produktů zdarma s možností přidání dalších funkcí za příplatek nebo nabídnout bezplatnou zkušební verzi, kde mohou noví zákazníci produkt plně využívat po stanovenou dobu, než se rozhodnou zaplatit za další přístup.
Produktový manažer
Produktový manažer pomáhá agilnímu týmu s vývojovým procesem od začátku do konce. Mezi jeho hlavní odpovědnosti patří:
- řešení problémů ve vývojovém procesu
- Zajištění dodržování termínů projektu týmem
- spolupráce s ostatními odděleními společnosti, jako jsou prodej, marketing a zákaznický servis
Zjistěte, jak produktoví manažeři používají ClickUp.
Provoz produktů
Vaše produktové operace mají za úkol pomáhat mezifunkčním týmům pracovat efektivně. Mohou pomáhat s rozhovory se zákazníky pro účely výzkumu, dohlížet na kontroly kvality, zefektivňovat vývojové procesy nebo spolupracovat s týmy podpory.
Vlastník produktu
Vlastník
Toto jsou klíčoví členové týmu Agile nebo Scrum. Rozhodují o vizi a funkcích finálního softwaru, ale funkce nejsou vybírány podle momentální nálady!
Pečlivě porozumí potřebám a požadavkům zákazníků, přidají tyto položky do seznamu produktů a získají zpětnou vazbu od zákazníků, kterou předají vývojovému týmu.
PRD: Dokument s požadavky na produkt
Tento dokument rozebírá celý proces vývoje. Zahrnuje schopnosti produktu, jeho design, popis a podrobnosti o jeho dodání. Tento dokument uvádí vše, co musí produkt mít, než může být uveden na trh nebo považován za hotový.
Vyzkoušejte naše šablony PRD!
Produktová roadmapa
Produktová roadmapa je stručný rámec celého vašeho projektového plánu. Namísto toho, aby vás zaplavila detaily, roadmapa vám umožní zobrazit harmonogram produktu, klíčové milníky a cíle.
Zvýrazněním klíčových složek vašeho plánu pomáhá roadmapping vašemu týmu udržet se na správné cestě při plnění nadcházejících úkolů.
Specifikace produktu
Tento dokument je podobný PRD, ale je stručnější a výstižnější. Může obsahovat plány nebo klíčové informace týkající se cílové skupiny produktu, ale slouží především k zodpovězení otázek, proč se produkt nebo funkce vyvíjí, jaké jsou její cíle a jak se bude měřit její úspěch.
Prototyp
Zatímco maketa je nákres nebo fyzické znázornění toho, jak bude produkt vypadat, prototyp je raný model, který je dostatečně vyvinutý, aby zákazníci mohli otestovat jeho funkčnost.
Q
Zajištění kvality
Jedná se o proces, kterým společnost zajišťuje a zlepšuje kvalitu svých produktů ve všech fázích jejich vývoje. Zajištění kvality je proaktivní přístup, který pomáhá firmám dodávat vysoce kvalitní produkty s pozitivní uživatelskou zkušeností.
R
Plán uvedení na trh
Plán vydání představuje všechny funkce, které budou zahrnuty v příštím vydání, spolu s odhadovaným datem vydání a obvykle se vztahuje na období několika měsíců. Představte si to jako filmový trailer agilního projektu.
Retrospektiva
Retrospektivní schůzka, retrospektiva sprintu
Retrospektiva je schůzka Scrum, na které tým analyzuje svůj výkon na konci sprintu.
Tým používá agilní metriky, grafy a zprávy, aby zjistil, v čem vyniká a v čem se musí zlepšit.
Místo ručního sledování agilních metrik nabízejí nástroje pro agilní řízení projektů, jako je ClickUp, přesné grafy a tabulky, které vašemu týmu pomohou zvládnout retrospektivu sprintu.
S
Scrum
Scrum je agilní metodika, při které týmy pracují v krátkých pracovních cyklech trvajících přibližně 2–4 týdny, tzv. sprintech, s cílem dodat produkt, který je připraven na zpětnou vazbu od zákazníků.
Scrum týmy stanovují plány a pořádají pravidelné schůzky, aby se všichni věděli, co mají dělat, a aby měli přehled o procesu v rámci sprintu.
Split-test a A/B test
Testy pro porovnání výkonu dvou variant. A/B testy se často používají v produktovém managementu k identifikaci nejvýkonnější varianty. Pokud byly například testovány dvě varianty nového uživatelského rozhraní, varianta s nejvyšší mírou zapojení uživatelů by v A/B testu zvítězila.
Více informací o nástrojích pro A/B testování naleznete zde .
Sprint
Iterace
Sprinty jsou krátké pracovní úseky, které pomáhají týmům udržet se na správné cestě při vývoji produktu. Obvykle trvají asi 2–4 týdny a zahrnují několik úkolů, které vám pomohou dosáhnout dalšího důležitého milníku v časovém plánu projektu. V ClickUp můžete snadno vytvářet a spravovat své vlastní sprinty!
Stage-Gate
Stage-Gate proces
Jedná se o proces rozdělení vývoje produktu do různých fází nebo „etap“, včetně stanovení rozsahu, obchodního případu, vývoje, testování a uvedení na trh. Na základě přezkoumání pokroku v těchto fázích můžete určit, jak produkt postoupí do další fáze.
Zainteresovaná strana
Tento termín označuje kohokoli mimo tým, kdo je s projektem spojen. Může se jednat o investora, account manažera, prodejní tým nebo klienta.
Více informací o zainteresovaných stranách naleznete zde.
Story Points
Story point je jednotka přiřazená k uživatelskému příběhu, která vyjadřuje, kolik času a energie bude daná úloha vyžadovat. Čím vyšší číslo, tím obtížnější úloha, která bude vyžadovat více času. Jedná se o relativní odhadovací techniku, což znamená, že čísla jsou přiřazena ke každé úloze na základě srovnání s jinými podobnými úlohami.
SWOT analýza
SWOT analýza je plánovací metoda pro strategické a proaktivní zvážení možných silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro váš produkt. Silné a slabé stránky vašeho produktu jsou často interní faktory, zatímco příležitosti a hrozby souvisejí s externími faktory (tj. trhem, konkurencí, možnými trendy).
T
Technický produktový manažer
Technický produktový manažer úzce spolupracuje spíše s technickými týmy než s obchodními nebo obchodními týmy a má technické zázemí, které mu pomáhá s vývojovými aspekty projektu.
Bonus: Podívejte se na našich 10 nejlepších doporučených nástrojů pro technické psaní.
Téma
Téma produktu je velmi obecný plán pro váš produkt. Obvykle jej lze shrnout jako cíl produktu nebo jako odpověď na otázku „jaký problém tento produkt řeší?“
U-Z Případ použití až Zeta skóre
Případ použití
Jedná se o jednoduchý a velmi pravděpodobný scénář vysvětlující, jak by zákazník mohl váš produkt použít k řešení problému. Ačkoli se jedná o hypotetické příklady, jsou natolik běžné, že jsou uvěřitelné a srozumitelné, a pomáhají prokázat potřebu a hodnotu různých částí vašeho produktu.
Výzkum uživatelů
Proces porozumění potřebám zákazníků prostřednictvím pozorování toho, jak vykonávají úkoly, používají jiné produkty, a prostřednictvím poznávání jejich myšlenkových procesů.
UX: Uživatelská zkušenost
Souhrn interakcí vašich zákazníků s produktem. Vaše UX bude komunikovat, jak se člověk při používání vašeho produktu cítil, jaký měl k jeho používání vztah, jak snadné pro něj bylo a jaké výzvy mu přineslo.
Uživatelská persona
Vaše uživatelská persona je fiktivní zákazník, který představuje ideálního uživatele vašeho produktu. Jedná se o komplexní přehled vaší cílové skupiny, včetně věku, povolání, fáze kariéry, případně geografické polohy a běžných problémů, kterým čelí.
Podívejte se na tyto šablony uživatelských osobností!
Uživatelské toky
Jedná se o vizuální znázornění cesty, kterou uživatel absolvuje při plnění úkolů v aplikaci. Mapování uživatelského toku, které se obvykle zobrazuje v grafu nebo diagramu, pomáhá týmům vytvářet intuitivnější rozhraní a optimalizovat proces, kterým zákazníci procházejí při plnění sady úkolů.
Příběh uživatele
Cíle uživatelů
Jedná se o stručný popis konkrétní vlastnosti nebo funkce produktu, kterou zákazníci považují za užitečnou. Typické uživatelské příběhy mohou vypadat například takto:
„Jako (uživatelské jméno/typ) chci (udělat něco), abych mohl (dosáhnout cíle).
V zásadě se jedná o neformální vysvětlení funkcí, které někdo v systému požaduje.
V
Hodnotová nabídka
Jedinečná hodnotová nabídka
Jedná se o návrh, který vyjadřuje účel, výhody a odlišnosti vašeho produktu od ostatních produktů na trhu. Slouží k přesvědčení zákazníků, aby si vybrali právě váš produkt namísto jiných podobných produktů, a sděluje, v čem je váš produkt cennější nebo konkurenceschopnější.
Hlas zákazníka
Jedná se o obecný termín pro zpětnou vazbu a kvalitativní nebo kvantitativní data, která se vztahují k potřebám vašich zákazníků nebo k problému, který váš produkt řeší.
W
Vodopád
Jedná se o dlouhodobou lineární metodu vývoje, při které každá fáze probíhá postupně a každá fáze musí být dokončena, než může začít fáze následující. Jedná se o velmi postupný proces, který začíná shromážděním potřebných dokumentů a stanovením požadavků, poté přechází k návrhu, kódování, testování atd., aniž by docházelo k překrývání.
Wireframe
Wireframe je podobný mockupu nebo prototypu, ale jedná se o základní reprezentaci vašeho produktu, která pouze komunikuje jeho funkci. Často se jedná o velmi jednoduchou webovou stránku, jejímž jediným cílem je uspořádat funkce a ukázat, jak budou uživatelé váš produkt skutečně používat.
Y
YOY: meziroční srovnání
Proces porovnání údajů za jeden rok se stejným souborem údajů z předchozího roku.
Z
Zeta skóre
Zeta Model, Z-Score Formula Vzorec pro výpočet skóre, který společnost používá k určení pravděpodobnosti svého úpadku.
Bonus: Otázky pro pohovor s produktovým manažerem
Teď už znám základní pojmy z oblasti produktového managementu 🎶
Dobře, nebylo to přesně od A do Z, ale byly tam všechna písmena kromě X! Pokud to můžeme sami posoudit, bylo to dost blízko. 💅🏼
Možná už máte tento slovník naučený nazpaměť, nebo jste v něm našli několik nových pojmů, které stojí za zvážení! Ať tak či onak, považujte tento seznam za odrazový můstek pro produktový management, nikoli za cíl. Můžete si uvědomit, kde se právě nacházíte a jak posunout svůj produktový management dále. A kdo by nechtěl každý den růst o 1 %? 😉
Pokud máte zájem o kariéru v oblasti produktového managementu, podívejte se na našeho průvodce certifikacemi v oblasti produktového managementu!
Navíc vám ClickUp pomůže proměnit tyto nápady v konkrétní kroky, které zlepší vaši současnou strategii produktového managementu. Ušetřete čas, zefektivněte své procesy a komunikujte se svým týmem, vše na jedné platformě! Těšíme se na vás, přátelé. 🥳