Šablony pro vývoj produktů zdarma

Máte nápad na fascinující nový produkt, který si podmaní svět? Gratulujeme! 💡
Ve svých představách už vy a váš tým vidíte, jak se produkt prosazuje na trhu, láme prodejní rekordy a dosahuje slávy. Ve skutečnosti však musíte nejprve projít řádným procesem vývoje produktu.
Tento proces pokrývá všechny fáze vývoje produktu, od nápadu až po uvedení na trh. Jedná se o biografii vašeho produktu, která pokrývá celý jeho životní cyklus.
Napsat tuto biografii je snazší říct než udělat, protože je třeba dokončit desítky kapitol (úkolů), jako je definování cílů, odhadování hodnoty produktu, analýza konkurence a příprava na uvedení na trh.
Naštěstí můžete využít zkratku a dokončit biografii v rekordním čase díky šablonám pro vývoj produktů. Jejich předem připravené sekce vám pomohou definovat všechny důležité činnosti, spolupracovat se zainteresovanými stranami a připravit váš produkt na úspěch.
V tomto článku se budeme zabývat 10 nejlepšími šablonami, které vám pomohou hladce procházet celým procesem vývoje produktu.
Co je šablona pro vývoj produktů?
Šablona pro vývoj produktů vám a vašemu týmu poskytne jasný plán pro navigaci složitým procesem vývoje produktu. Provází vás každou fází, zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti, a zvyšuje šance na úspěch.
Vývoj produktu zahrnuje několik fází, které představují cestu produktu od nápadu až po uvedení na trh. Ačkoli počet a povaha těchto fází závisí na cílech společnosti a samotném produktu, jedna věc je jistá – aby byl proces úspěšný, vyžaduje týmovou spolupráci a špičkovou organizaci.
Některé šablony pro správu produktů vám pomohou zmapovat celý proces, zatímco jiné se zaměřují na konkrétní aspekty, jako je vizualizace plánu vývoje produktu nebo návrh produktu. Ať už si vyberete kteroukoli, produktoví manažeři ocení vyšší produktivitu a efektivnější spolupráci.
Co dělá šablonu pro vývoj produktů dobrou?
Existují stovky šablon pro vývoj produktů. Pokud chcete oddělit zrno od plev, hledejte následující prvky:
- Jasný účel: Vzhledem k tomu, že šablony pro vývoj produktů se často zaměřují na různé rozsahy projektů, vaše šablona by vám měla umožnit definovat její účel, ať už se jedná o strategii produktu, plánování výroby nebo požadavky na produkt.
- Možnosti spolupráce: Měla by podporovat týmovou práci pomocí funkcí, jako je editace v reálném čase, vkládání komentářů a snadné sledování pokroku pro produktové manažery.
- Funkce pro brainstorming: Šablony pro správu produktů by měly obsahovat nástroje, jako jsou digitální tabule, které vám a vašemu týmu umožní brainstorming a inspiraci k vytváření nápadů, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
- Časový plán projektu: Měl by vám umožnit vytvořit komplexní časový plán projektu vývoje produktu s jasnými fázemi a termíny. To vám a produktovým manažerům pomůže udržet transparentnost a zajistit, že všichni budou plnit své povinnosti.
10 nejlepších šablon pro vývoj produktů v ClickUp a Excelu
Po analýze desítek šablon pro vývoj produktů jsme vybrali 10 nejlepších, které nabízejí vynikající funkčnost a snadné použití.
Prozkoumejte jejich funkce a najděte tu, která vám pomůže nastínit proces vývoje produktu bez námahy! 🥵
1. Šablona pro vývoj nových produktů
Pečlivé plánování a bezchybná realizace jsou základem úspěšného uvedení nového produktu na trh. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů vám pomůže naplánovat, zorganizovat a sledovat každý detail procesu, podpořit spolupráci týmu a spravovat úkoly jako profesionál! 💪
Šablona nabízí týmům produktového managementu čtyři pohledy pro nastínění vývojového procesu, přiřazování a sledování úkolů a zajištění včasného dokončení bez překrývání nebo nedorozumění.
První zobrazení šablony je Souhrn projektu – zde přidáte své úkoly a rozdělíte je do fází. Ve výchozím nastavení máte k dispozici sedm fází, ale v případě potřeby je můžete upravit:
- Screening nápadů
- Vývoj a testování konceptů
- Marketingová strategie a obchodní analýza
- Vývoj produktů
- Beta/testování na trhu
- Technická implementace
- Uvedení produktu na trh
Uveďte podrobnosti, jako jsou počáteční a konečné termíny, složitost úkolů, úroveň náročnosti a dopadu a tým/oddělení nebo produktoví manažeři odpovědní za každý úkol.
Zobrazení Process Board zobrazuje úkoly definované v předchozím zobrazení jako karty a třídí je podle fáze, do které patří (jedna ze sedmi výše uvedených). Jakmile úkoly dokončíte, přesuňte odpovídající karty jednoduchým přetažením.
Zobrazení Ganttův diagram vám pomůže vytvořit dynamický časový plán, sledovat závislosti úkolů a zabránit překrývání, zatímco zobrazení Časová osa zobrazuje vaše úkoly v kalendáři a umožňuje vám sledovat termíny a plány.
2. Šablona plánu vývoje produktu na bílé tabuli
Chcete vizualizovat proces vývoje produktu, stanovit cíle a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně? Šablona ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template je přesně to, co potřebujete!
V první řadě je důležité zmínit, že se jedná o šablonu Whiteboard. ClickUp Whiteboards jsou digitální plátna, která vám umožňují vizualizovat, brainstormovat a přizpůsobovat vaše procesy s maximální transparentností a spoluprací.
Jelikož se tato konkrétní šablona týká vývoje produktů, pomůže vám rozdělit proces do fází a vytvořit snadno sledovatelné časové osy.
Začněte používat šablonu zadáním svých úkolů a jejich podrobností v zobrazení seznamu. Poté přejděte do zobrazení tabule – vašeho plátna pro vizualizaci procesu. Přidejte poznámkové lístky, které představují úkoly a milníky, a umístěte je do příslušného pole v závislosti na časové ose jejich provedení. Aktualizujte tabuli při dokončování úkolů, aby odrážela nejnovější změny a zabránila zmatkům.
Tabule ClickUp jsou vybaveny editorem typu drag-and-drop, takže přesouvání objektů je rychlé a snadné. Přidejte své stakeholdery do šablony pro vývoj produktů a umožněte jim sledovat průběh vývoje.
3. Šablona produktové strategie
Pokud chcete vytvořit produkt, který splňuje potřeby zákazníků a odpovídá vaší vizi, potřebujete spolehlivou strategii. Šablona produktové strategie ClickUp může být pro váš tým cenným pomocníkem díky užitečnému nástroji pro řízení projektů.
Tato šablona pro vývoj produktů vám pomůže naplánovat všechny detaily související s produktem, udržet váš tým v obraze a centralizovat všechny relevantní informace. Komplexní šablona pro vývoj produktů je rozdělena do tří částí:
- Funkce
- Tým
- Časová osa
Sekce Funkce popisuje všechny funkce, které by váš produkt měl mít. Začněte vytvořením nové úlohy pro každou požadovanou funkci v zobrazení Všechny funkce. Použijte vlastní pole, jako je stav, kategorie funkce, priorita, datum zahájení, náročnost, priorita a vedoucí týmu, abyste poskytli více podrobností o každé funkci/úloze.
Formulář pro zasílání návrhů funkcí můžete použít k povzbuzení zainteresovaných stran, aby navrhovaly nové funkce. Sdílejte formulář se svým týmem a navrhované funkce se automaticky zobrazí v seznamu Všechny funkce.
Pomocí zobrazení jako Priorita nebo Podle úsilí můžete filtrovat své úkoly a soustředit se na konkrétní aspekt produktové strategie. To vám pomůže lépe sledovat plán vývoje produktu a vědět, co řešit jako první.
Sekce Tým se zabývá lidmi, kteří pracují na strategii. Uveďte všechny osoby zapojené do projektu, určete jejich role a v případě potřeby uveďte další podrobnosti.
Sekce Časová osa vám umožňuje sledovat celý vývoj projektu, zabránit překrývání a zajistit úspěšné zavedení funkcí.
4. Šablona harmonogramu vývoje
Ať už vytváříte nový produkt nebo vylepšujete stávající, musíte sestavit plán vývoje, abyste stanovili jasné cíle a zajistili hladkou spolupráci týmu.
Šablona harmonogramu vývoje ClickUp je přesně to, co potřebujete k plánování zdrojů, sledování rozpočtu a monitorování termínů.
Začněte používat šablonu přechodem do zobrazení aktivit vývoje produktu. Nejprve vyplňte tabulku obsahující základní informace, jako je popis produktu, vedoucí vývoje a data zahájení a ukončení.
Poté přejděte k seznamu pod tabulkou a přidejte všechny úkoly související s projektem a jejich podrobnosti, jako je stav, fáze, přiřazená osoba a datum zahájení a ukončení. Ve výchozím nastavení budou vaše úkoly seskupeny podle fáze.
Zobrazení Ganttova diagramu vývoje produktu zobrazuje úkoly z předchozího zobrazení na časové ose, což vám umožňuje vizualizovat data zahájení a ukončení a závislosti mezi úkoly.
Zobrazení fáze vývoje produktu je kanbanová tabule, která zobrazuje vaše úkoly jako karty seskupené podle fáze (například Nápady, Výzkum a Plánování) a stavu (například K provedení, Probíhá nebo Vyžaduje vstup).
5. Šablona pro analýzu mezer v produktech
Neustálé zlepšování produktů vám zajistí náskok před konkurencí a spokojenost zákazníků. Šablona ClickUp Product Gap Analysis Template vychází z této filozofie – pomáhá vám identifikovat slabiny vašeho produktu a vyvinout způsoby, jak jej vylepšit.
Tato šablona Whiteboard je rozdělena do pěti částí:
- Cíl: Zde nastíníte své cíle.
- Současný stav: Tato část se zabývá současnou situací, kterou chcete zlepšit.
- Požadovaný stav: Zde definujete, čeho chcete dosáhnout.
- Definice mezery: Nastíňte faktory, které přispívají k mezeře mezi současným a požadovaným stavem.
- Řešení: Definujte, co můžete udělat, abyste dosáhli požadovaného stavu.
Přidejte do šablony příslušné členy týmu, vytvořte poznámky a umístěte je do příslušných sekcí, abyste vyplnili svou tabuli a udrželi informace přehledně uspořádané. Díky úpravám v reálném čase a možnosti zanechávat komentáře můžete se svým týmem spolupracovat bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
6. Šablona pro umístění produktu
Před uvedením produktu na trh je třeba určit jeho pozici na trhu a pochopit, v čem je jedinečný ve srovnání s konkurencí. Šablona ClickUp Product Positioning Template poskytuje ideální základ pro tento účel, protože vám pomůže pochopit všechny podrobnosti vašeho produktu a definovat nejlepší strategii jeho umístění na trhu.
Prvním krokem při používání šablony je vyplnění formuláře v zobrazení Formulář pro hodnocení pozice produktu. Formulář se zaměřuje na slabé stránky a jedinečné prodejní argumenty vašeho produktu, aby vám pomohl zjistit jeho konkurenční pozici.
Formulář můžete sdílet se svými kolegy, aby mohli přidat své připomínky a vyjádřit objektivní názory.
Údaje zadané do formuláře se automaticky přenesou do zobrazení Seznam produktů. Každý produkt je reprezentován samostatným úkolem, takže nebudete mít problémy s vyhledáním informací, které vás zajímají. Úkoly jsou seskupeny podle jejich stavu (například Plánování, Probíhá a Pozastaveno).
Získáte také zobrazení produktové mapy na tabuli. Zde můžete určit pozici svého produktu z hlediska hodnoty, kterou přináší na trh, v poměru k jeho ceně. Umístěte na mapu také své konkurenty, abyste viděli, kde se váš produkt nachází.
7. Šablona plánu vývoje produktu
Cesta vývoje produktu je hrbolatá a má mnoho zastávek. Šablona plánu vývoje produktu ClickUp vám pomůže zmapovat tuto cestu, připravit se na ni a dosáhnout cíle bez nepříjemných překvapení. 🛣️
První část šablony, Product Master Backlog, vám umožňuje nastínit všechny položky ve vašem backlogu, od nápadů na nové produkty až po návrhy na přidání nových funkcí do stávajících produktů. Vytvořte pro každou položku nový úkol a uveďte podrobnosti pomocí vlastních polí (například Assignee, Product Feature, Impact a Effort).
Sekce Týdenní realizace se zaměřuje na položky, na kterých aktivně pracujete. Všechny úkoly jsou seskupeny podle týmů, aby se v nich snáze orientovalo. Sledujte průběh každého úkolu a zajistěte, aby vše proběhlo hladce. Použijte různé zobrazení, jako je Realizace produktu podle čtvrtletí nebo Priorita, abyste se mohli soustředit na konkrétní úkoly.
Sekce Plán vývoje produktu vám pomůže získat podrobné informace o plánovaných verzích, úkolech s vysokou prioritou a časových harmonogramech. Například v sekci Čtvrtletní plán jsou úkoly seřazeny podle termínu, kdy by měly být dokončeny.
Plán podle iniciativ zároveň zobrazuje úkoly na tabuli Kanban, což zajišťuje maximální přehlednost a kontrolu. Tato část také obsahuje zobrazení Whiteboard, kde můžete vizualizovat svůj plán od začátku do konce.
Sekce Release Notes (Poznámky k vydání) je dokument ClickUp Doc, který slouží k dokumentaci změn, které jste provedli ve svém produktu.
8. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh
Proces uvedení produktu na trh se skládá z mnoha pohyblivých částí a některé z nich by vám bez komplexního kontrolního seznamu mohly snadno uniknout. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh od ClickUp vám pomůže organizovat a sledovat všechny vaše úkoly a činnosti a minimalizovat riziko vzniku problémů.
Šablona obsahuje různé pohledy, které vám usnadní správu procesu uvádění produktu na trh. Začněte s pohledem Aktivity, kde přidáte všechny související úkoly a zadáte podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Priorita, Kategorie úkolu, Stav a Přiřazená osoba.
Zobrazení třídí vaše úkoly podle kategorií, což vám umožňuje zmapovat celý proces, od analýzy trhu po KPI (metriky) a zpětnou vazbu po uvedení na trh.
Zobrazení podle kategorií je kanbanová tabule, která zobrazuje úkoly jako karty seřazené podle kategorií (kategorie jste definovali v prvním zobrazení – může se jednat o analýzu trhu, cenovou politiku, prodejní strategii atd.).
Zobrazení Gantt zobrazuje vaše úkoly na časové ose, což usnadňuje plánování a sledování pokroku. Podobně zobrazení časové osy přehledně zobrazuje úkoly a jejich kategorie, což vám pomáhá sledovat termíny a milníky.
9. Šablona plánu vývoje produktu v Excelu od OnePager
Plánujte, organizujte a sledujte všechny úkoly a činnosti související s vývojem produktů pomocí šablony plánu vývoje produktů Excel od OnePager.
Tato snadno použitelná šablona pro vývoj produktů v aplikaci Excel obsahuje dva soubory. První z nich je soubor Excel s příkladem procesu vývoje produktu rozděleného na úkoly.
Každý úkol má svou fázi, datum zahájení a ukončení, název zdroje (tým, který za něj odpovídá) a procento dokončení.
Druhý soubor (.tat) je šablona OnePager, která převádí data z listu Excel do Ganttova diagramu. Diagram seskupuje vaše úkoly podle fází (například screening nápadů, vývoj konceptu a obchodní analýza) a zobrazuje je na časové ose.
Převod souboru Excel do Ganttova diagramu vyžaduje pouze několik kroků a OnePager k tomu poskytuje podrobné pokyny. Mějte na paměti, že k dokončení procesu budete potřebovat OnePager Express. Pokud jej nemáte, budete moci používat pouze soubor Excel.
10. Šablona plánu vývoje produktu v Excelu od WPS Template
Pokud jsou snadné použití a jednoduchost na vrcholu vašeho seznamu priorit, pokud jde o šablony pro vývoj produktů, šablona Excel Product Development Schedule Template od WPS Template by mohla být skvělou volbou.
Tato šablona nenabízí více zobrazení ani pokročilé možnosti spolupráce, ale může stačit k sledování procesu vývoje produktu a zajištění toho, že vše probíhá podle plánu.
Řádky v šabloně představují činnosti související s procesem, které je třeba dokončit, zatímco sloupce symbolizují časovou osu – zobrazují měsíce v roce rozdělené na týdny.
Zablokovaná zelená pole vám pomohou měřit čas a sledovat harmonogramy. U každé činnosti uvidíte pole Prognóza a Skutečnost. V poli Prognóza předpovídáte, kolik času určitá činnost zabere a kdy k ní dojde.
Pokud například očekáváte, že příprava vzorkových dílů potrvá tři týdny (konec března a začátek dubna), vybarvíte příslušná pole zelenou barvou. V Reality znázorníte, kdy se daná činnost skutečně uskutečnila a jak dlouho trvala.
Šablony pro vývoj produktů: Proměňte svůj nápad v realitu
Každý produkt začíná nápadem. Uvedené šablony pro vývoj produktů vám pomohou tento nápad načrtnout, definovat kroky, které jej promění v reálný produkt připravený pro trh, a sledovat jeho úspěch.
Probrali jsme osm šablon ClickUp, ale to je jen špička ledovce. Platforma nabízí obrovskou sbírku šablon s více než 1 000 možnostmi pro různé účely, od správy úkolů a produktů po marketing a inženýrství. Zaregistrujte se na ClickUp a prozkoumejte jeho knihovnu šablon ještě dnes! 📚