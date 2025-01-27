10 nejlepších softwarů pro plánování výroby v roce 2025 (bezplatné i placené)

Plánování výroby je nepochybně náročné, ale nemusí být překážkou procesu. Se správnými nástroji můžete transformovat svůj výrobní proces a dosáhnout bezkonkurenční produktivity. Proto jsme pečlivě vybrali 10 nejlepších softwarů pro plánování výroby pro rok 2024, jak bezplatných, tak placených, které vám pomohou získat kontrolu nad vašimi výrobními operacemi.
Od plynulého přidělování zdrojů až po aktualizace v reálném čase – tato výkonná řešení jsou navržena tak, aby optimalizovala vaše výrobní operace. Začněte s bezplatnou šablonou plánu výrobního projektu ClickUp a zorganizujte si celý výrobní proces!
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování výroby?
Při hledání správného řešení pro maximalizaci výrobních plánů je třeba zohlednit několik klíčových faktorů.
- Flexibilita a přizpůsobení: Upřednostněte plánovací software, který nabízí flexibilitu a možnosti přizpůsobení, aby vyhovoval vašim konkrétním výrobním procesům a požadavkům.
- Aktualizace a přehlednost v reálném čase: Hledejte řešení, která vám umožní sledovat průběh výrobního procesu v reálném čase a provádět nezbytné úpravy za běhu, abyste optimalizovali efektivitu a dodrželi termíny.
- Hladká integrace se stávajícími systémy: Ujistěte se, že plánovací software hladce integruje se stávajícími systémy, jako jsou nástroje ERP (Enterprise Resource Planning) a MRP (Material Requirements Planning). Tato integrace zajišťuje plynulý tok dat a přesné plánování, zabraňuje nesrovnalostem v datech a zlepšuje celkovou koordinaci.
- Robustní reporting a analytika: Vyberte si plánovací software, který nabízí robustní funkce reportingu a analytiky. To vám umožní shromažďovat cenné informace o výkonnosti výroby, identifikovat úzká místa a objevit oblasti, které je možné zlepšit.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní navigace: Uživatelská přívětivost je u plánovacího softwaru zásadní, aby jej váš tým snadno přijal. Uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní navigace minimalizují náročnost učení a zvyšují produktivitu, takže se váš tým může soustředit na své úkoly, místo aby se potýkal se složitým softwarem.
- Spolehlivá zákaznická podpora a pravidelné aktualizace: Vyberte si plánovací software, který nabízí spolehlivou zákaznickou podporu a pravidelné aktualizace. Potřeby výroby se mohou rychle měnit a přístup k užitečné podpoře a aktualizacím zajistí, že váš software zůstane aktuální a bude schopen zvládat měnící se požadavky.
Zohledněním těchto faktorů můžete najít ideální plánovací software pro váš výrobní proces. Flexibilní a přizpůsobitelný software s aktualizacemi v reálném čase, hladkou integrací, výkonným reportováním, uživatelsky přívětivým rozhraním a nepřetržitou podporou optimalizuje váš výrobní tok!
10 nejlepších softwarů pro plánování výroby, které můžete použít
1. ClickUp
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity s nástroji pro týmy, které automatizují jakýkoli výrobní proces, včetně plánování výroby. Nabízí důležité funkce, jako je zobrazení ClickUp Calendar, které pomáhá organizovat a udržovat plán vaší práce, a zobrazení ClickUp Gantt chart pro vizualizaci a správu důležitých úkolů.
ClickUp je nejen fantastický software pro plánování výroby, ale také se hladce integruje s dalšími nezbytnými nástroji, jako jsou Salesforce a Hubspot, a umožňuje tak komunikaci a spolupráci mezi členy v reálném čase.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně kalendáře: Díky zobrazení kalendáře a softwaru Gantt Chart od ClickUp mohou výrobní týmy organizovat a aktualizovat úkoly pro pokročilé plánování ve společném flexibilním kalendáři.
- Integrace s více než 1 000 nástroji: ClickUp se hladce integruje se stávajícími CRM, ERP a dalšími pracovními aplikacemi pod jednou platformou.
- Šablony pro řízení projektů: ClickUp nabízí několik šablon, které zajistí vyšší produktivitu a lepší pracovní postupy. Přizpůsobitelné šablony, například šablony pro nákup a smlouvy s dodavateli.
- Vlastní pole: Vypočítávejte jednoduché i pokročilé vzorce a sledujte vše pro efektivní řízení výroby.
- Přizpůsobitelný dashboard: S ClickUpem můžete přizpůsobit dashboard projektu podle svých preferencí, aby bylo snadné vytvářet reporty, provádět analýzy a průběžně plánovat.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: K dispozici jsou individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Fishbowl
Fishbowl je nástroj pro správu zásob, který pomáhá středním a velkým podnikům sledovat zásoby a automatizovat výrobní procesy. Tento software pro plánování výroby, založený v roce 2016, poskytuje přehled o skladových zásobách, udržuje přesné počty zásob a umožňuje plánování materiálových požadavků (MRP).
Nejlepší funkce Fishbowl
- Aktivní tým podpory v pohotovostním režimu
- Přístup dostupný pro zaměstnance ve všech prodejnách
- Sledování stavu v reálném čase
- Skenování čárových kódů pro snadné sledování zásob
- Nástroje pro efektivní správu skladových zásob a plnění objednávek
Omezení Fishbowl
- Obtížná navigace v některých funkcích
- Několik skrytých nákladů
- Cena je pro malé podniky poměrně vysoká.
Ceny Fishbowl
- Fishbowl drive Skladování: 349 $/dva uživatelé/měsíc Výroba: Brzy k dispozici
- Skladování: 349 $/dva uživatelé/měsíc
- Výroba: Brzy k dispozici
- Fishbowl advanced Skladování: 399 $/dva uživatelé/měsíc Výroba: 499 $/dva uživatelé/měsíc
- Skladování: 399 $/dva uživatelé/měsíc
- Výroba: 499 $/dva uživatelé/měsíc
Hodnocení zákazníků Fishbowl
- G2: 4,0/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
3. MRPeasy
MRPeasy je platforma MRP založená na umělé inteligenci, která generuje zprávy o plánování výroby a urychluje plánování nákupů. Tento software poskytuje relevantní nástroje pro řízení výroby a distribuce, jako jsou řešení pro správu zásob, funkce pro plánování výroby, CRM pro výrobu a další.
Nejlepší funkce MRPeasy
- Přesné řešení pro plánování výroby, rozvrhování a reporting
- Bezplatná údržba softwaru
- Kalendáře výroby a pracovních stanic
- Správa data expirace
- Schvalování pracovních příkazů
- Funkce rozvahy a hlavní knihy
Omezení MRPeasy
- Vysoké ceny pro menší společnosti nebo týmy
- Složité navigační obrazovky
- Omezené možnosti přizpůsobení ovládacího panelu
- Nemožnost změnit minulé aktivity na platformě
Ceny MRPeasy
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků MRPeasy
- G2: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
4. PlanningPME
PlanningPME je nástroj pro plánování zdrojů, který pomáhá malým i velkým podnikům efektivně spravovat rozvrhy zaměstnanců a přidělovat úkoly a odpovědnosti v reálném čase. Disponuje také výkonnou integrací s Excelem a Google Kalendářem, díky čemuž posouvá plánování a rozvrhování na vyšší úroveň.
S PlanningPME získáte přístup k mnoha šablonám, aplikacím pro společné plánování, řešením pro správu lidských zdrojů a dalším funkcím.
Nejlepší funkce PlanningPME
- Flexibilní nastavení
- Personalizované plány
- Kontrola přístupu
- K dispozici je také verze pro mobilní aplikace.
- Správa nepřítomností a sledování dovolených
- Plánování událostí
- Excelové zprávy a statistiky
Omezení PlanningPME
- Občasné zpomalení fungování
- Složité uživatelské rozhraní
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze.
Ceny PlanningPME
- Webový standard: 43 €/měsíc
- Web premium: 54 €/měsíc
- Webová firma: 65 €/měsíc
- Verze softwaru: 490 €/měsíc (první licence, jednorázová platba)
Hodnocení zákazníků PlanningPME
- G2: 4,0/5 (2 recenze)
- Capterra: 3,0/5 (2+ recenze)
5. NetSuite
NetSuite je cloudové řešení pro plánování výroby. S NetSuite získávají společnosti nástroje pro přizpůsobení a propojení s externími partnery, které jim pomáhají automatizovat a zefektivnit obchodní operace.
Kromě toho, že je NetSuite funkčním softwarem pro plánování, slouží také jako software pro řízení podniku, který pro některé společnosti funguje jako ERP, zatímco jiné využívají jeho funkce CRM a e-commerce.
Nejlepší funkce NetSuite
- Analýzy a reporty v reálném čase
- Účetní software
- Personalizovaný ovládací panel
- Řešení pro řízení lidského kapitálu
- Funkce pro správu objednávek, zásob a skladů
- Nástroje pro řízení nákupu a dodavatelského řetězce
Omezení NetSuite
- Vyžaduje specifické technické dovednosti
- Cenové plány nejsou na webových stránkách NetSuite snadno dostupné.
- Žádná bezplatná zkušební verze
- Vyžaduje důkladné školení, aby bylo možné plně porozumět
- Má tendenci vykazovat více (neočekávaných) chyb.
Ceny NetSuite
- Kontaktujte NetSuite pro informace o cenách.
Hodnocení zákazníků NetSuite
- G2: 4,0/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1300 recenzí)
6. Systém Plex
Společnost Plex System, kterou nedávno koupila firma Rockwell Automation, je chytrá výrobní platforma, která pomáhá propojit systémy a lidi se zásobovacími řetězci. Od automatizace po sledování a analýzu, Plex Systems výrazně zjednodušuje obchodní operace a procesy.
Tento software poskytuje jasný přehled o lidech a procesech ve vaší organizaci a automatizuje manuální procesy, čímž omezuje prostor pro chyby. Plex System také poskytuje relevantní informace o plánování výroby, což umožňuje plynulé řízení objednávek a efektivní výrobní proces.
Nejlepší funkce systému Plex
- Systém pro řízení výroby (MES)
- Systém řízení kvality (QMS)
- Sledování produktů
- Plánování dodavatelského řetězce (SCP)
- K dispozici je mobilní verze.
- All-in-one ERP systém
- Nástroje pro vytváření vlastních reportů
Omezení systému Plex
- Žádné cenové plány nejsou k dispozici.
- Špatná zákaznická podpora
- Reportovací server není intuitivní
- Přílišná závislost na softwaru třetích stran, aby fungoval optimálně jako komplexní obchodní řešení
Ceny systému Plex
- Kontaktujte tým Plex System nebo si domluvte předvedení a získejte cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků systému Plex
- G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
7. Katana MRP
Katana MRP je software pro plánování výroby, který zefektivňuje procesy správy zásob v organizacích. S Katana získáte více než jen nástroj pro výrobu – získáte přístup k odborným partnerům, kteří vám pomohou s řízením zásob, výrobou, účetnictvím a dalšími oblastmi.
Nejlepší funkce Katana MRP
- Přístup k široké škále partnerů s odbornými znalostmi v oblasti výroby
- Flexibilní cenové podmínky pro malé i velké podniky
- Automatické refaktoring zásob
- Správa skladových zásob v reálném čase
- Nativní integrace a integrace třetích stran s Xero, Zapier a dalšími
- K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze.
Omezení Katana MRP
- Nemožnost vrátit zpět chyby
- Strmá křivka učení
Ceny Katana MRP
- Essential: 99 $/měsíc
- Pokročilý: 299 $/měsíc
- Profesionální: 599 $/měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Katana MRP.
Hodnocení zákazníků Katana MRP
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
8. NDS ERP Solutions
NDS ERP se zaměřuje na vytváření strategií, které pomáhají organizacím automatizovat obchodní procesy, včetně plánování a správy zdrojů, sledování zásob a logistiky. Od roku 1985 standardizuje NDS plánování podnikových zdrojů (ERP) pro procesy plnění, výroby a distribuce.
Nejlepší funkce řešení NDS ERP
- Kalkulačka fakturace plnění
- Funkce e-mailu a faxu
- Podporuje obchodní procesy „prodat-nakoupit-dodat“ a „nakoupit-držet-prodat“.
- Funkce zpracování objednávek
- Nástroje pro sledování provizí a analýzu prodeje
Omezení řešení NDS ERP
- Na webových stránkách NDS nejsou uvedeny žádné cenové plány.
Ceny řešení NDS ERP
- Navštivte webové stránky NDS, kde získáte telefonní číslo, nebo vyplňte kontaktní formulář a požádejte o demo verzi nebo cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků NDS ERP Solutions
- G2: Žádná recenze k dispozici
- Capterra: Žádná recenze k dispozici
9. Optessa
Optessa je intuitivní software pro plánování a rozvrhování výrobních cyklů. Do roku 2006 byl známý pod názvem NEPTAS a již více než 20 let je špičkou v oblasti inteligentního plánování, sekvencování a rozvrhování pro výrobce.
Nejlepší funkce Optessa
- Intuitivní rozvržení
- Osvojte si funkce plánování výroby a kapacity
- Plánování dodavatelské sítě a přizpůsobení kapacity poptávce
- Inteligentní analytika pro měření výkonu
- Interaktivní grafy a diagramy pro podrobné reporty
Omezení Optessa
- Ceny nejsou veřejně dostupné.
- Žádná bezplatná zkušební verze ani verze zdarma
Ceny Optessa
- Kontaktujte přímo tým Optessa a získejte individuální cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Optessa
- G2: 3,5/5 (1+ recenze)
- Capterra: 4,5/5 (3+ recenze)
10. TACTIC
TACTIC je komplexní software pro plánování výroby, který lze přizpůsobit tak, aby se hladce integroval do vašeho stávajícího systému ERP/MRP. Tento plánovací nástroj je vlastnictvím společnosti Waterloo Manufacturing Software a je velmi účinný pro udržení výrobních procesů včas, podle plánu a v souladu s předem stanovenými standardy kvality.
Nejlepší funkce TACTIC
- Plánování výrobních a zdrojových omezení
- Funkce sekvencování operací
- Funkce řízení výrobních činností
- K dispozici je telefonická podpora a školení k produktu.
Omezení TACTIC
- Ceny nejsou veřejně dostupné.
- Žádná bezplatná zkušební verze ani verze zdarma
Ceny TACTIC
- Rezervace pracovního stolu: 2,25 $/pracovní stůl/měsíc
- Rezervace místnosti: 5 $/zasedací místnost/měsíc
- Správa návštěvníků: 99 $/kancelář/měsíc
Hodnocení zákazníků TACTIC
- G2: Žádná recenze k dispozici
- Capterra: 5/5 (11 recenzí)
