10 nejlepších CRM pro výrobu v roce 2025 (recenze a ceny)

Pokud působíte ve výrobním odvětví a hledáte CRM systém, který vám pomůže vylepšit procesy a rozšířit zákaznickou základnu, nemusíte už dál hledat. Sestavili jsme seznam výjimečných CRM softwarů a nástrojů pro výrobu, které vám pomohou spravovat důležité vztahy, zvýšit prodej, zefektivnit procesy a optimalizovat provoz.
V tomto blogu jsme vybrali deset nejlepších CRM softwarových produktů pro výrobu na základě jejich ceny, funkcí, zákaznické podpory a celkového výkonu z hlediska správy klíčových vztahů a optimalizace provozu. Tyto špičkové řešení jsou plná funkcí, od výkonných analytických nástrojů po přizpůsobitelné platformy, které vám pomohou udržet si náskok před konkurencí.
Pojďme se do toho pustit!
Co dělá dobrý CRM systém pro výrobu?
Podívejme se na některé klíčové funkce, které tvoří skvělý CRM software pro výrobu. Nejlepší nástroje by měly poskytovat následující:
- Analýzy a reporty: Komplexní funkce pro správu vztahů se zákazníky s přizpůsobitelnými dashboardy a robustními reportovacími funkcemi, které poskytují přehled o klíčových ukazatelích výkonnosti a pomáhají předvídat budoucí tržby a činit informovanější obchodní rozhodnutí.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Dobrý CRM systém by měl nabízet možnosti přizpůsobení, které výrobcům umožní vytvořit pracovní postupy podporující jejich potřeby a preference a poskytnou jim flexibilitu při přizpůsobování platformy podle velikosti jejich týmu a podniku.
- Generování a správa potenciálních zákazníků: Automatizované procesy získávání a péče o potenciální zákazníky pro efektivní oslovování zákazníků.
- Automatizace pracovních postupů a správa objednávek: Automatizace prodeje a marketingu, sledování objednávek a procesy zákaznického servisu
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Snadno použitelné rozhraní usnadňuje uživatelům osvojení systému a šetří čas i zdroje.
- Mobilní a vzdálený přístup: Vyberte si CRM systém, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím mobilní aplikace. To umožňuje obchodním zástupcům, manažerům a dalším klíčovým zúčastněným stranám kdykoli a odkudkoli zobrazit aktualizace, přistupovat k údajům o zákaznících a mnoho dalšího.
- Cenově dostupné tarify: Flexibilní cenové možnosti pro výrobní podniky všech velikostí.
10 nejlepších CRM systémů pro výrobní podniky
1. ClickUp
ClickUp je efektivní nástroj CRM, který slouží také jako řešení pro řízení projektů pro jakýkoli typ podnikání, týmu a použití, včetně aplikace pro řízení prodeje a CRM pro výrobu.
Platforma nabízí robustní funkce, které vám pomohou se správou potenciálních zákazníků, reportováním a analytikou, prognózováním prodeje a mnohem více. Nejdůležitější je, že díky své vysoké flexibilitě umožňuje uživatelům přizpůsobit platformu podle jejich konkrétních obchodních potřeb.
Používáním ClickUp jako CRM softwaru pro výrobce můžete udržovat všechny informace o zákaznících přehledně uspořádané a snadno dostupné, zároveň zefektivnit prodejní proces a zlepšit spolupráci mezi prodejním týmem a ostatními odděleními ve vaší organizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plně přizpůsobitelná platforma se stovkami flexibilních a intuitivních funkcí pro řízení projektů.
- Vyberte si z více než 15 přizpůsobených zobrazení, včetně zobrazení seznamu, kde můžete vytvořit vlastní CRM pro výrobu, které vyhovuje vašim jedinečným obchodním potřebám a preferencím pracovního postupu.
- Vytvořte vlastní pole, která odpovídají specifickým potřebám vašeho výrobního podniku, aby byly důležité informace vždy viditelné.
- Získejte reporty v reálném čase a pokročilé analytické funkce s přizpůsobitelnými dashboardy.
- Nastavte vlastní stavy, abyste mohli přidat různé fáze do svých projektů a vytvořit efektivní pracovní postupy.
- Pomocí značek můžete organizovat své kontakty a zákazníky podle umístění, odvětví nebo jakékoli jiné relevantní kategorie.
- Automatizujte své pracovní postupy pomocí předem připravených a přizpůsobených automatizací.
- Zefektivněte svůj pracovní postup integrací ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji.
- Mobilní aplikace pro práci na dálku
PRO TIPNaučte se, jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp, podívejte se na příklady a případy použití CRM a využijte šablony CRM od ClickUp, které vám pomohou začít.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli počtu dostupných funkcí
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: Bezplatný plán s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
2. Thryv
Thryv je komplexní CRM pro výrobce, které nabízí klíčové funkce, jako je plánování schůzek, zpracování plateb a e-mailový marketing. Integruje se také s oblíbenými platformami, jako jsou QuickBooks a Outlook, aby bylo možné efektivně spravovat podnikání z jednoho místa.
Nejlepší funkce Thryv
- Integrované plánování schůzek pro výrobu
- Funkce zpracování plateb
- Funkce e-mailového marketingu
- Robustní nástroje pro správu interakcí se zákazníky
Omezení Thryv
- Mobilní aplikace může být chybová.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými CRM systémy
- Žádná vestavěná funkce volání
Ceny Thryv
- Starter: 45 $/měsíc
- Essential: 95 $/měsíc
- Profesionální: 195 $/měsíc
- Kontaktujte nás ohledně cen pro podniky
3. FreeAgent CRM
FreeAgent CRM je cloudový nástroj pro správu vztahů se zákazníky určený pro malé podniky. Tento CRM software obsahuje funkce pro správu pipeline, sledování potenciálních zákazníků a komplexní reporting, což z něj činí významný CRM systém pro výrobu. Platforma je intuitivní a přehledná, což z ní činí vynikající volbu pro výrobní společnosti, které hledají jednoduchý CRM systém.
Nejlepší funkce FreeAgent CRM
- Automatizovaná správa potenciálních zákazníků
- Intuitivní správa pipeline
- Přizpůsobitelná správa kontaktů
- Snadné použití
Omezení FreeAgent CRM
- Omezené integrace
- Funkce pro vytváření reportů nejsou tak pokročilé jako u jiných CRM systémů.
- Žádná mobilní aplikace pro práci na dálku
Ceny FreeAgent CRM
- Starter: 0 $/měsíc
- Professional: 29 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: 99 $/měsíc/uživatel
4. Hubspot CRM
Hubspot CRM je skvělou volbou pro výrobce a jakýkoli prodejní tým, který hledá cenově dostupné a uživatelsky přívětivé CRM řešení. Díky svým integračním schopnostem a automatizovaným funkcím může tento CRM software pomoci firmám s generováním potenciálních zákazníků, šetřit čas a zlepšit jejich celkové prodejní a marketingové úsilí.
Nejlepší funkce Hubspot CRM
- Integrace s dalšími nástroji Hubspot, jako jsou Marketing Hub a Sales Hub.
- Přizpůsobitelné panely a přehledy na podporu prodejního týmu
- Automatizované nástroje pro získávání a generování potenciálních zákazníků
Omezení Hubspot CRM
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádná integrovaná telefonní funkce
- Omezená zákaznická podpora pro bezplatnou verzi
Ceny Hubspot CRM
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako je správa kontaktů, sledování obchodů a šablony e-mailů.
- Starter: Začíná na 50 $/měsíc za pokročilejší funkce, včetně plánování schůzek, živého chatu a sledování e-mailů.
- Professional: Ceny začínají na 500 USD/měsíc za ještě pokročilejší funkce, jako je prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků a přizpůsobené reporty.
- Enterprise: Individuální ceny pro firmy s komplexnějšími potřebami
5. NetHunt CRM
NetHunt CRM je cloudový software, který se zaměřuje na zefektivnění prodeje a zákaznických služeb, což z něj činí dobrý CRM systém pro výrobu. Jako CRM software poskytuje podnikům řadu funkcí pro správu informací o zákaznících, automatizaci pracovních postupů a zlepšení zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce NetHunt
- Integrace s Gmailem
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a procesy
- Automatizované získávání potenciálních zákazníků
- Sledování e-mailů a šablony
- Mobilní aplikace pro vzdálený přístup
Omezení NetHunt
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Žádná integrovaná telefonní funkce
- Omezená zákaznická podpora pro bezplatnou verzi
Ceny NetHunt
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako je správa kontaktů, sledování e-mailů a hromadné e-mailové kampaně.
- Professional: Ceny začínají na 24 USD/uživatel/měsíc za pokročilejší funkce, včetně správy pipeline, vlastních polí a reportingu.
- Enterprise: Ceny začínají na 48 USD/uživatel/měsíc za ještě pokročilejší funkce, jako jsou více pipeline a pokročilá automatizace.
6. Maximizer CRM
Maximizer CRM je cloudový software, který podnikům poskytuje nástroje pro správu prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Týmy mohou tento nástroj používat jako CRM pro výrobu, protože nabízí řadu funkcí, které pomáhají podnikům zvýšit produktivitu, zlepšit zapojení zákazníků a podpořit růst tržeb.
Nejlepší funkce Maximizer CRM
- Přizpůsobitelné řídicí panely
- Automatizované získávání potenciálních zákazníků
- Integrovaná funkce telefonování
- Integrace s Microsoft Outlook
- Mobilní aplikace pro vzdálený přístup
Omezení Maximizer CRM
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezená zákaznická podpora pro bezplatnou verzi
Ceny Maximizer CRM
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako je správa kontaktů a sledování příležitostí.
- Výhoda: Ceny začínají na 35 USD/uživatel/měsíc za pokročilejší funkce, včetně e-mailového marketingu, prognózování a správy pipeline.
- Podnik: Individuální ceny pro podniky s komplexnějšími potřebami
7. EngageBay
EngageBay je skvělou volbou pro výrobce, kteří hledají nákladově efektivní komplexní CRM řešení. Jeho automatizační funkce mohou podnikům pomoci ušetřit čas a zlepšit jejich prodejní a marketingové aktivity. Podniky by však měly mít na paměti, že použití tohoto nástroje může mít jako CRM pro výrobu určitá omezení – má omezené možnosti přizpůsobení pro zprávy a integrace.
Nejlepší funkce EngageBay
- Komplexní řešení vše v jednom
- Přizpůsobitelné řídicí panely a pracovní postupy
- Automatizované získávání a péče o potenciální zákazníky
- Mobilní aplikace pro vzdálený přístup
Omezení EngageBay
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Žádná integrovaná telefonní funkce
- Omezené integrace ve srovnání s jinými CRM nástroji
Ceny EngageBay
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako je správa kontaktů a sledování obchodů.
- Základní: Ceny začínají na 8,99 USD/uživatel/měsíc za pokročilejší funkce prodeje a marketingu, jako jsou e-mailové sekvence a webové formuláře.
- Růst: Ceny začínají na 29,99 USD/uživatel/měsíc za ještě pokročilejší funkce, včetně pokročilého reportingu a automatizace.
- Pro: Ceny začínají na 47,99 USD/uživatel/měsíc za další funkce zákaznického servisu a zapojení zákazníků.
8. Freshsales
Freshsales je snadno použitelný CRM nástroj, který výrobním společnostem poskytuje řadu funkcí pro správu údajů o zákaznících a automatizaci pracovních postupů. Díky intuitivnímu rozhraní je oblíbenou volbou pro malé a střední podniky, které hledají nákladově efektivní CRM řešení.
Nejlepší funkce Freshsales
- Přizpůsobitelné pipeline a dashboardy
- Automatizované získávání a bodování potenciálních zákazníků
- Integrovaná integrace telefonu a e-mailu
- Pokročilé reportování a analytika
- Mobilní aplikace pro vzdálený přístup
Omezení Freshsales
- Omezení počtu vlastních polí a pracovních postupů u nižších tarifů
- Omezené integrace ve srovnání s jinými CRM nástroji
- Někteří uživatelé hlásili pomalou odezvu mobilní aplikace.
Ceny Freshsales
- Sprout: Bezplatný pro neomezený počet uživatelů se základními funkcemi, jako je správa potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů.
- Blossom: Ceny začínají na 12 USD/uživatel/měsíc za pokročilé funkce CRM pro prodej, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a reporting.
- Garden: Ceny začínají na 25 USD/uživatel/měsíc za pokročilejší funkce, jako je správa území.
- Estate: Cena začíná na 49 USD/uživatel/měsíc za další funkce zákaznické podpory, jako je ticketing a pokročilá analytika.
9. Keap CRM
Keap CRM je skvělou volbou pro výrobce, kteří hledají komplexní CRM řešení s automatizačními funkcemi. Tento CRM software má přizpůsobitelné pipeline a fáze, které mohou podnikům pomoci zefektivnit jejich prodejní procesy, a jeho integrace s e-commerce může pomoci zvýšit růst tržeb. Podniky by si však měly být vědomy omezených možností přizpůsobení reportů a absence vestavěné telefonní funkce.
Nejlepší funkce Keap CRM
- Automatizované získávání a sledování potenciálních zákazníků
- Integrace e-commerce
- Mobilní aplikace pro vzdálený přístup
- Pokročilé reportování a analytika
Omezení Keap CRM
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Žádná integrovaná telefonní funkce
- Někteří uživatelé hlásili pomalé odezvy.
Ceny Keap CRM
- Grow: Cena začíná na 79 USD/měsíc pro až 500 kontaktů a zahrnuje základní funkce, jako je správa kontaktů a plánování schůzek.
- Výhody: Cena začíná na 149 USD/měsíc za až 500 kontaktů a zahrnuje pokročilejší funkce, jako je automatizace a hodnocení potenciálních zákazníků.
- Infusionsoft: Individuální ceny za pokročilejší funkce, jako je elektronický obchod a automatizace prodejního procesu.
10. Benchmark Email CRM
Benchmark Email CRM je skvělou volbou pro výrobce, kteří hledají cenově dostupný a snadno použitelný nástroj pro e-mailový marketing. Jeho editor e-mailů s funkcí drag-and-drop a automatizační funkce mohou firmám pomoci ušetřit čas a zlepšit zapojení zákazníků. Firmy by však měly mít na paměti omezené možnosti přizpůsobení šablon e-mailů a absenci integrované telefonní funkce.
Nejlepší funkce Benchmark Email CRM
- Editor e-mailů s funkcí drag-and-drop
- Automatizované e-mailové kampaně
- A/B testování
- Pokročilé reportování a analytika
- Integrace s dalšími marketingovými nástroji
Omezení CRM Benchmark Email
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon e-mailů
- Žádná integrovaná telefonní funkce
- Omezené možnosti zákaznické podpory
Ceny Benchmark Email CRM
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako je návrh a doručování e-mailů.
- Výhoda: Ceny začínají na 13,99 $/měsíc za pokročilejší funkce, včetně automatizace a A/B testování.
- Plus: Cena začíná na 27,99 $/měsíc a zahrnuje další funkce, jako je segmentace zapojení a automatizace chování.
- Podnik: Individuální ceny pro podniky s komplexnějšími potřebami
Najděte nejlepší CRM pro výrobní průmysl
Výběr správného CRM pro výrobu může mít zásadní vliv na zefektivnění obchodních operací a zvýšení prodejní výkonnosti. Špičkové CRM systémy by vám měly pomoci se správou klientů, automatizací marketingu, generováním potenciálních zákazníků a také s udržením souladu mezi obchodními zástupci, interními týmy a celou výrobní společností, pokud jde o cíle, aktualizace a další záležitosti.
Ačkoli existuje mnoho skvělých CRM, ClickUp vyniká jako nejlepší volba díky své působivé škále funkcí, konkurenceschopným cenovým možnostem a převážně pozitivním recenzím zákazníků. Jeho uživatelská přívětivost, integrační schopnosti a nástroje pro prognózy prodeje z něj činí vynikající volbu pro všechny výrobní podniky a týmy, které chtějí optimalizovat své provozní činnosti.
S ClickUpem po boku můžete vybudovat solidní CRM pro výrobu, které povznese vaše podnikání na novou úroveň úspěchu. ?