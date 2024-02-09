Rámce pro správu produktů: Techniky pro úspěšnou strategii

Z technologického hlediska žijeme v exponenciální době. To znamená, že pokaždé, když mrkneme, objeví se nový vynález, který nám usnadní život.
A za to vděčíme produktovým manažerům. 👊
Jako produktový manažer fungujete jako spojovací článek mezi inženýry a spotřebiteli. Vaším úkolem je shromažďovat informace o tom, co zákazníci nejvíce chtějí – ať už se jedná o nový produkt nebo novou funkci stávajícího produktu – a poté tyto požadavky sdělit týmům zabývajícím se vývojem produktů.
Zní to složitě? Může to tak být, ale rámce pro správu produktů pomáhají tento proces zjednodušit. Níže vysvětlujeme, co jsou rámce pro správu produktů, jak se implementují a jaký rámec je pro vaši firmu nejvhodnější.
Co jsou rámce pro správu produktů?
Rámce pro správu produktů jsou standardizované procesy zlepšování produktu. V zásadě rámec pro správu produktů provází produkt (nebo funkci produktu) od vize až po uvedení na trh a pomáhá udržet všechny týmy na stejné vlně. 🙌
Ačkoli je každý rámec jedinečný, obvykle se skládá z pěti fází, které jsou všechny klíčové pro úspěch produktu. Tyto fáze zahrnují objev, definici, vývoj, uvedení na trh a růst – přivedení produktu od vzdálené vize k hmatatelnému produktu v rukou spotřebitelů.
Přehled konkrétních rámců pro správu produktů
Správný rámec pro správu produktů může být rozdílem mezi úspěšným uvedením na trh a naprostým neúspěchem. A přesto podle studie společnosti McKinsey 75 % produktových manažerů uvádí, že jejich společnosti nepřijaly osvědčené postupy pro správu produktů.
Chcete-li připravit svůj tým (a budoucí produktovou řadu) na úspěch, zvažte využití jednoho z těchto osvědčených rámců. 📚
Dvojitý diamant Proces návrhu
Model Double Diamond se často používá v designu uživatelské zkušenosti (UX). Model obsahuje dva diamanty: jeden představuje problém a druhý řešení. Jinými slovy, produktoví manažeři používají první diamant k zmapování základních problémů produktu a druhý jako návrhový brief, který pomáhá formulovat a testovat potenciální řešení.
Metoda CIRCLES
Metoda CIRCLES je sekvenční rámec, který umožňuje produktovým manažerům klást zásadní otázky týkající se nových produktů a/nebo funkcí. Metoda klade důraz na sedm kritických kroků (jeden pro každé písmeno v „CIRCLES“):
- Porozumějte situaci
- Identifikujte zákazníka
- Zaznamenávejte potřeby zákazníků
- Zjednodušte stanovení priorit
- Seznam řešení
- Vyhodnoťte kompromisy
- Shrňte své doporučení
Metoda CIRCLES slouží jako jakýsi kontrolní seznam, který produktovým manažerům umožňuje identifikovat cíle, omezení a kontext uvedení nových produktů na trh.
Rámec AARRR Pirate Metrics
Rámec AARRR, navržený investorem ze Silicon Valley Davem McClurem, popisuje pět metrik, které by měl sledovat každý produktový manažer. Těchto pět metrik zahrnuje:
- Akvizice
- Aktivace
- Udržení
- Doporučení
- Tržby
Tento model má dvě klíčové výhody. Za prvé pomáhá společnostem zaměřit se na metriky, které mají přímý vliv na zdraví a životnost jejich podnikání, a za druhé zajišťuje, že společnosti používají správná data k měření úspěchu svých snah v oblasti produktového managementu.
Rámec HEART
Rámec HEART, vyvinutý společností Google, je zkratkou pro pět témat zaměřených na uživatele:
- Štěstí
- Zapojení
- Přijetí
- Udržení
- Sledujte úspěch
Společnost Google vyvinula tuto metodu, aby pomohla produktovým manažerům zlepšit uživatelský zážitek z každé funkce produktu.
K kvantifikaci jednotlivých opatření používají produktoví manažeři přístup Goals-Signals-Metrics (také vyvinutý společností Google). Členové týmu definují cíle každé funkce, signály, které ukazují na pokrok, a metriky pro výpočet toho, zda dosahují svých cílů.
Kanoův model
Model Kano využívá emoce zákazníků k měření úspěchu každého produktu. Model Kano vychází z přesvědčení, že spokojenost zákazníků začíná emocionální reakcí, a měří pět typů reakcí:
- Nezbytné funkce
- Výkonnostní funkce
- Atraktivní funkce
- Lhostejné funkce
- Reverzní funkce
Pomocí stupnice od „nadšený“ po „frustrovaný“ měří produktoví manažeři typ reakce, kterou každá funkce produktu vyvolává u uživatele.
6. Model hodnocení RICE
Model hodnocení RICE pomáhá produktovým manažerům stanovit priority, které funkce uvést na trh jako první. Model hodnotí produktové nápady na základě:
- Dosah
- Dopad
- Důvěra
- Úsilí
Každému návrhu je přiděleno konečné skóre. Návrh s nejvyšším skóre vykazuje nejvyšší potenciál a je proto zařazen na první místo v plánu vývoje produktu.
7. Rámec North Star
Zatímco ostatní rámce v tomto seznamu měří produkty na základě různých funkcí, rámec North Star Framework měří potenciál produktu na základě jediného ukazatele. Tento klíčový ukazatel, nazývaný „severní hvězda“, vypočítává hodnotu, kterou produkt přináší zákazníkům. V podstatě tento jediný faktor má měřit spokojenost zákazníků a úspěch, který by mohl přinést vašemu startupu.
8. Metoda MoSCoW
Metoda MoSCoW pomáhá týmům produktového managementu stanovit priority úkolů. Zkratka znamená:
- Nezbytné
- Nezbytné
- Mohlo by být
- Nebude mít
Tento rámec pomáhá určit nezbytné prvky každého produktu. Pokud se klíčové zainteresované strany neshodnou na tom, které funkce mají největší váhu v plánu vývoje produktu, použijí metodu MoSCoW k výpočtu, kolik interních zdrojů by mělo být věnováno na uvedení každé funkce na trh.
Podobnosti a rozdíly mezi rámci
Stejně jako je každý z výše uvedených rámců jedinečný, existuje mezi nimi určitá míra překrývání. Mezi podobnosti výše uvedených rámců patří:
- Slouží k měření, které produkty a/nebo funkce přinesou nejvyšší spokojenost zákazníků.
- Slouží k výpočtu, které funkce přinesou společnosti nejvyšší zisk.
- Využití výše uvedeného rámce může zjednodušit pracovní zátěž produktových manažerů a zároveň zachovat zdroje společnosti.
Tyto rámce se však liší v tom, kdy a jak se používají v průběhu životního cyklu produktu. Například:
- Produktová strategie: Některé rámce jsou určeny k použití ve fázi produktové strategie nebo rozhodování a pomáhají vytvořit vizi pro produktový tým. Například rámec AARRR a metoda CIRCLES se používají v rané fázi procesu a pomáhají identifikovat ziskové příležitosti pro společnost.
- Prioritizace produktů: Rámce pro prioritizaci jsou výslovně vytvořeny tak, aby pomáhaly týmům určit důležitost různých úkolů. Například model RICE Scoring Model a metoda MoSCow pomáhají produktovému týmu rozhodnout, kde budou funkce umístěny v rámci produktového plánu.
- Návrh produktu: Po dokončení plánování produktu existuje mnoho rámců, které týmům pomáhají s návrhem a realizací. Například rámce Double Diamond a HEART pomáhají uvádět na trh skvělé produkty.
Integrace agilních metodik do produktového managementu
Rámec agilní metodiky je rámec pro řízení projektů, který rozděluje projekty do jednotlivých fází. Tyto fáze, známé jako sprinty, dávají týmům čas a prostor k zamyšlení nad tím, co fungovalo (a co ne), a tím k provedení úprav před přechodem do další fáze.
Jaký je tedy vztah mezi agilními metodikami a produktovým managementem? Uvedení nového produktu a/nebo funkce na trh je ze své podstaty projekt. Použití správných nástrojů pro řízení projektů vám pomůže uvést produkt na trh včas, v rámci rozpočtu a se správnými funkcemi, které splňují potřeby zákazníků.
Existují různé typy agilních metodik, včetně:
- Kanban: Kanban je vizuální přístup k řízení projektů. Týmy obvykle používají online Kanban tabule, aby snadno uspořádaly úkoly podle priority, stavu nebo přidělené osoby.
- Scrum: Scrum je běžná metodika, při které jedna osoba (určený scrum master) odstraňuje překážky v projektu. Scrum board slouží jako vizuální seznam úkolů, který spravuje překážky a úkoly pro probíhající sprint.
- Extreme Programming (XP): Extreme programming je metodika vývoje softwaru, která pomáhá týmům vytvořit funkční model ve velmi krátkých sprintech.
- Metoda dynamického vývoje systémů (DSDM): Model DSDM má přísnější základ a zaměřuje se na celý životní cyklus projektu. Model DSDM provází projekt čtyřmi fázemi, včetně proveditelnosti, prototypování, návrhu a implementace.
Jak implementovat rámce pro správu produktů do vašeho pracovního postupu
Každý rámec pro správu produktů pomáhá uvádět na trh úspěšné produkty a žádný z nich není nutně lepší nebo horší než ostatní. Mnoho týmů však zjistilo, že jeden model lépe vyhovuje jejich jedinečné společnosti. Chcete-li pomoci svému produktovému týmu úspěšně implementovat nový rámec, postupujte podle těchto kroků.
1. Stanovte si cíle
Chcete uvést na trh zcela nový produkt, řešit konkrétní problém zákazníků nebo získat nový cílový trh? Než si vyberete rámec, shromážděte všechny osoby s rozhodovací pravomocí a stanovte své cíle. To vám pomůže určit, které rámce jsou pro vaši organizaci vhodné.
Naštěstí s ClickUp Goals můžete svých cílů dosáhnout rychleji. ClickUp Goals vám umožňuje stanovit jasné časové harmonogramy, definovat měřitelné cíle a sledovat pokrok při implementaci nového rámce.
2. Nezačínejte od nuly
Dobrá zpráva je, že výše uvedené rámce byly testovány společnostmi po celá desetiletí, takže nemusíte začínat od nuly. S šablonou projektového rámce ClickUp můžete vytvořit strukturovaný soubor postupů pro implementaci rámce vašeho produktu. Odtud můžete využít desítky šablon pro správu produktů ClickUp, abyste svůj tým dovedli od nápadu k uvedení na trh.
3. Zapojte zákazníky
Cílem produktového managementu je zvýšit hodnotu vaší nabídky pro zákazníky. Po implementaci nového rámce proto pokračujte ve sběru zpětné vazby od zákazníků. Pomohl nový rámec zlepšit zákaznickou zkušenost, nebo je třeba provést úpravy?
Naštěstí díky šabloně průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp můžete snadno shromažďovat zpětnou vazbu k produktu od zákazníků.
4. Nezapomeňte zůstat flexibilní
To, že určitý model funguje nyní, neznamená, že bude vždy nejvhodnější.
Nejlepší rámec bude vždy záviset na vašich cílech jako společnosti (vraťte se zpět k prvnímu kroku). Vzhledem k tomu, že se problémy zákazníků mění, váš tým získává nové nápady na produkty nebo se rozšiřuje funkčnost vašeho produktu, možná budete muset najít nový rámec. Nebojte se experimentovat s různými modely v různých fázích vývoje vaší společnosti.
Správná volba pro vaši strategii
Při výběru rámce je třeba zvážit řadu faktorů. Než se rozhodnete, zvažte následující:
- Velikost společnosti: Jste rostoucí startup nebo zavedená společnost? V prvním případě můžete hledat rámec, který vás provede od nápadu až po uvedení na trh (například rámec HEART), zatímco ve druhém případě můžete hledat rámec, který vám pomůže stanovit priority stávajících iniciativ (například metoda RICE Scoring Method).
- Typ produktu: Jaký typ produktu uvádíte na trh? Pokud pouze uvádíte na trh novou funkci nebo vylepšujete stávající produkt, může vám Double Diamond výrazně pomoci zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost. Pokud však uvádíte na trh zcela nový produkt, může vám Kano Model pomoci určit, zda bude váš vynález atraktivní pro vaši cílovou skupinu.
- Odborné znalosti týmu: Máte tým zkušených nebo začínajících produktových manažerů? Pokud máte viceprezidenta pro produktový management s dlouholetými zkušenostmi s uváděním účinných produktů na trh, můžete implementovat rámec North Star (protože tato osoba může být schopna určit jediný faktor vedoucí k úspěchu produktu).
ClickUp: Budoucnost produktového managementu
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která zefektivňuje všechny úkoly, které je třeba provést v rámci životního cyklu produktu. Díky funkcím ClickUp Product mohou týmy zabývající se vývojem produktů uvést svou vizi na trh pomocí následujících nástrojů. 🤩
ClickUp AI
S nástroji ClickUp AI mohou produktoví manažeři snadno vytvářet dokumenty, shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a v konečném důsledku uvádět produkty na trh rychleji.
Produktové roadmapy
Produktové roadmapy jsou nástrojem, který umožňuje pracovat zpětně od uvedení na trh k plánování – a ke všem dílčím rozhodnutím mezi tím. Díky šabloně produktové roadmapy ClickUp mohou týmy pracovat synchronizovaně, protože vidí, které úkoly je čekají jako další.
Vizuální spolupráce
S pomocí ClickUp Whiteboards mohou týmy produktového managementu vizualizovat své nejlepší nápady. ClickUp Whiteboards vám umožňují brainstormovat, vytvářet strategie a vytvářet první návrh roadmapy produktu s celým týmem.
Automatizované pracovní postupy
Zefektivnění procesu správy produktů zajistí, že váš produkt uvedete na trh včas. Díky automatizovaným pracovním postupům od ClickUp můžete automaticky nastavovat priority, zanechávat komentáře, přidělovat úkoly a získávat schválení od vyššího managementu.
Dokumentace z jednoho zdroje
S ClickUp Docs může celý váš tým spolupracovat na roadmapách, požadavcích a nápadech na nové funkce. Díky bohatým editačním funkcím a možnosti označovat členy týmu a přidávat komentáře se nezapletete do „verzitis“ a místo toho se posunete k úspěšnému uvedení produktu na trh.
Směřujte k úspěšnému uvedení produktu na trh s ClickUp
Rámce pro správu produktů pomáhají určit, které produkty a/nebo funkce budou pro společnost nejziskovější. Ačkoli se jednotlivé modely liší, všechny pomáhají měřit spokojenost zákazníků, zjednodušují proces správy produktů a uvádějí nové produkty na trh.
Chcete-li implementovat nový rámec pro správu produktů, vyberte si ClickUp. ClickUp pomáhá týmům pro správu produktů pracovat efektivněji díky nezbytným nástrojům, jako je AI, kolaborativní dokumenty a tabule a automatizované pracovní postupy. ClickUp navíc obsahuje tisíce šablon, stovky integrací a několik zobrazení, které pomáhají uvádět nové produkty na trh. 👏👏
Jste připraveni zjistit, jak ClickUp může vést k úspěšnému uvedení produktu na trh? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.