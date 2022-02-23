10 příkladů produktových OKR pro rok 2025

Správa produktů není snadná práce.
Existuje spousta věcí, které mohou ovlivnit vaši produktovou strategii. Od nových konkurentů po měnící se preference zákazníků – jak zajistíte, aby váš produkt zůstal relevantní?
Ačkoli je produktový management nepředvídatelný, můžete* stále předvídat svůj úspěch pomocí OKR.
Hledáte perfektní produktové OKR?
V tomto článku se budeme zabývat tím, co jsou produktové OKR, probereme deset fantastických příkladů produktového managementu OKR a představíme nejlepší software pro projektový management, který vám pomůže spravovat a sledovat tyto produktové OKR.
Pojďme na to!
Co je OKR pro správu produktů?
Nejprve si vysvětlíme, co jsou OKR.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, OKR nejsou něco, co vymyslela Cardi B.
Jsou ještě lepší!
OKR je zkratka pro Objectives (cíle) a Key Results (klíčové výsledky).
Rámec OKR se zaměřuje na stanovení cílů a pomáhá vám vytvářet měřitelné výsledky, které vedou vaši společnost k úspěchu.
Cíl je místo, kam chcete dojít, a klíčový výsledek je strategie, jak se tam dostat.
Jelikož OKR se týkají stanovování cílů, OKR pro produktové manažery musí být zaměřeny na stanovení cílů, které zajistí úspěch vašeho produktu. Krása OKR spočívá v tom, že vám pomohou snadno odškrtávat položky ve vašem produktovém plánu.
Když už jsme u toho, podívejte se na několik příkladů OKR, které používá ClickUp!
Než se pustíme do příkladů produktového managementu, je třeba zmínit několik pravidel pro psaní smysluplných OKR.
Ujistěte se, že vaše OKR jsou:
- Sladění: ujistěte se, že cíl přispívá k celkové vizi společnosti.
- Konkrétní: podobně jako u cílů SMART musíte jasně definovat svůj cíl a klíčové výsledky.
- Časově ohraničené: dobré OKR mají vždy časový limit ⏳
- Měřitelné: stanovte si měřitelné cíle, abyste mohli kvantifikovat svůj úspěch.
- Ambiciózní: a nakonec, nebojte se snít ve velkém! 💫
10 příkladů produktových OKR
Zde je deset příkladů produktových OKR, které povedou váš produktový tým k úspěchu:
A. Marketingové OKR
Marketingové OKR vám pomohou s vaší produktovou marketingovou strategií.
Tyto cíle se zaměřují na dosažení souladu produktu s trhem a zajištění toho, aby zákazníci znali celou vaši produktovou řadu.
1. Cíl: Úspěšně zavést týdenní newsletter
Klíčové výsledky:
- Rozhodněte se a finalizujte obsahovou strategii, klíčová témata a sdělení na příštích šest měsíců.
- Dosáhněte 45% míry otevření
- Zvyšte počet odběratelů našich e-mailů o 10 % každý týden
- Získejte 20 000 čtenářů do druhého čtvrtletí
2. Cíl: Optimalizovat náš marketingový trychtýř
Klíčové výsledky
- Proveďte 35 rozhovorů s uživateli z cílové skupiny.
- Zvýšit míru konverze návštěvníků na zkušební verzi z 6 % na 12 %.
- Zvyšte konverzi z zkušební verze na placenou z 18 % na 45 %.
3. Cíl: Zlepšit zapojení značky
Klíčové výsledky:
- Zvýšit počet aktivních uživatelů z 1000 na 5000
- Zvýšit počet příběhů o úspěchu zákazníků na našem webu z 2 na 10.
- Zvyšte zapojení prostřednictvím LinkedIn z 20 % na 60 %.
- Aktualizujte a sdílejte náš produktový plán
B. OKR pro prodej
OKR pro prodej jsou cíle, které musí mít každý vedoucí produktového týmu.
Proč?
OKR pro prodej jsou vaším zdrojem příjmů!
Jejich cílem je přimět lidi, aby si váš produkt koupili.
Zde jsou dva příklady:
4. Cíl: Úspěšně spustit druhou verzi našeho hlavního produktu do začátku druhého čtvrtletí.
Klíčové výsledky:
- Uspořádejte čtyři schůzky zaměřené na objevování produktů
- Získejte 900 nových registrací
- Zvýšit poměr registrací k zkušebním verzím na 30 %.
- Zvýšit poměr mezi zkušebními a placenými verzemi na 50 %.
5. Cíl: Do prvního čtvrtletí příštího roku zvýšit celostátní dosah našeho produktu o 50 %.
Klíčové výsledky:
- Rozšířit náš distribuční kanál, aby se stal třetím největším ve státě
- Rozšiřte prodejní aktivity do jednoho nového státu každé tři měsíce.
- Vytvořte e-commerce webové stránky, abyste rozšířili dosah našeho produktu.
6. Cíl: Úspěšně se zúčastnit 10 obchodních akcí v tomto roce
Klíčové výsledky:
- Zaregistrujte se na 10 obchodních akcí
- Uspořádejte produktové prezentace pro 30 potenciálních zákazníků denně na každé akci.
- Shromážděte kontaktní údaje alespoň 300 potenciálních zákazníků na každou akci.
C. OKR pro zákazníky
OKR pro zákazníky jsou cíle, díky kterým budou vaši zákazníci chtít zůstat u vašeho produktu.
Cíle, jako je udržení spokojenosti zákazníků a poskytování správných produktů, způsobí, že si zákazníci váš produkt zamilují!
A v ideálním případě se jimi dokonce posedle zabývat…
Zde jsou dva příklady:
7. Cíl: Zlepšit spokojenost zákazníků o 45 % do třetího čtvrtletí
Klíčové výsledky:
- Zvýšit naše skóre Net Promoter z 7,0 na 8,5.
- Snižte počet žádostí o podporu z 3,5 na 1,0 na uživatele za měsíc.
- Zavolejte 50 zákazníkům, kteří odešli, a zjistěte, proč odešli.
- Používejte nástroj CRM pro lepší správu vztahů s klienty
8. Cíl: Zlepšit zapojení zákazníků o 50 % do třetího čtvrtletí.
Klíčové výsledky:
- Zvyšte měsíční míru retence zákazníků ze 40 % na 60 %.
- Zvyšte průměrnou dobu strávenou v naší aplikaci z 10 minut na 20 minut zavedením vynikajícího uživatelského rozhraní pro chat v aplikaci.
- Zvýšit počet jedinečných návštěv naší webové stránky z 500 na 1000 návštěv denně.
D. OKR pro zapojení zaměstnanců
OKR pro zapojení zaměstnanců mají za cíl zlepšit výkonnost a zapojení vašeho produktového týmu.
OKR produktového týmu mohou zahrnovat zlepšení synergie týmu nebo školení prodejního týmu, aby se naučil všechny možné triky pro propagaci vašeho produktu:
Zde jsou dva příklady:
9. Cíl: Do konce roku zlepšit učení produktového týmu o 45 %.
Klíčové výsledky:
- Pořádejte dvakrát ročně setkání pro staré i nové zaměstnance, abyste je seznámili s firemní kulturou a historií.
- Rozesílejte měsíční kvízy, abyste produktový tým seznámili se starými i novými funkcemi.
- Pořádejte týdenní setkání členů produktového týmu zaměřená na sdílení znalostí.
10. Cíl: Zlepšit výkonnost našeho produktového týmu
Klíčové výsledky:
- Zaveďte vyváženou scorecard a další metriky výkonu a KPI pro tým.
- Uspořádejte 2krát ročně mimoúrovňové týmové schůzky, abyste oslavili vydání nových produktů (podívejte se na našeho průvodce nástroji pro správu vydání!).
- Zaveďte jedno cvičení na budování týmu za měsíc
Nejlepší způsob, jak spravovat vaše produktové OKR
Fantastické!
Nyní máte seznam cílů a strategii, jak jich dosáhnout.
Ale tím to nekončí.
Abyste zajistili úspěch své produktové strategie, musíte tyto OKR spravovat a sledovat.
Jak na to?
Bohužel, pouhé nošení seznamu OKR s sebou vás příliš daleko nedovede...
Nástroj OKR vám pomůže dostat se mnohem dál!
Software pro OKR, jako je ClickUp , vám pomůže nastavit, sledovat a spravovat všechny vaše produktové OKR.
Kromě toho vám mohou pomoci sdělit cíl vašeho produktu celé společnosti, aby všichni vaši zaměstnanci mohli sladit své týmové cíle s celkovým cílem společnosti.
Takto může ClickUp pomoci produktovým týmům:
1. Stanovení cílů (cíle)
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší, měřitelné úkoly.
Jelikož OKR se týkají především plánování do budoucna, pojďme si nejprve ujasnit některé nejasnosti, které by mohly nastat:
- Vaše cíle = cíle ClickUp
- Vaše klíčové výsledky = cíle ClickUp
Nastavení produktových OKR v ClickUp je navíc velmi snadné:
Přejděte do sekce „Cíle“ v ClickUp a vytvořte nový cíl kliknutím na tlačítko „+ Nový cíl“.
To určitě je 🍋
Můžete také upravit podrobnosti o svých cílech:
- Název vašeho cíle
- Termín splnění vašeho cíle
- Kdo je zodpovědný za váš cíl
- Kdo má přístup k vašemu cíli
- Popis cíle
2. Cíle
Jakmile si stanovíte cíl, musíte přijít s několika klíčovými výsledky.
To můžete provést kliknutím na tlačítko „Přidat cíl“.
Vaše cíle pak najdete přímo pod vaším celkovým cílem.
Můžete také upravovat podrobnosti o svých cílech, jako například:
- Název vašeho cíle
- Kdo je zodpovědný za cíle
- Typ cíle
Zde jsou různé typy cílů:
- Číslo: číselné údaje, jako jsou příjmy generované novými produkty
- Pravda/Nepravda: zadejte, zda bylo něco provedeno, nebo ne
- Měna: sledujte své 💸
- Úkoly: sledujte počet dokončených úkolů týkajících se produktu. Například kontrolní seznam pro fázi testování před spuštěním.
Tímto způsobem…
3. Sledování pokroku
Jakmile jsou vaše cíle (goals) a klíčové výsledky (key results) připraveny, musíte sledovat svůj pokrok směrem k těmto OKR.
Zde je přehled toho, co můžete sledovat:
1. Váš pokrok u každého cíle (klíčový výsledek)
Pokud je například vaším cílem zveřejnit recenze produktu v 10 publikacích do března 2021, můžete sledovat, v kolika publikacích se váš produkt dosud objevil.
2. Jak pokrok ve vašem cíli přispěl k pokroku ve vašem cíli (úkolu)
Pokud jste například dosud splnili méně než čtvrtinu svých cílů, bude pokrok vašeho cíle OKR 20 %.
Ale proč potřebujete sledovat svůj pokrok?
Bez sledování pokroku nikdy nevíte, zda se vůbec přibližujete ke svým cílům:
Zatímco se ten malý chlapík prochází, pojďme si povědět o tom, jak agilní týmy (nejúspěšnější týmy na světě) mohou také používat ClickUp ke sledování pokroku agilního sprintového cíle.
Jak na to:
- Přidejte cíl sprintu stejným způsobem, jako přidáváte běžný cíl, a vyberte název (např. „Sprint 3. 0“).
- Přiřaďte cíl svému produktovému manažerovi
- Vyberte termín dokončení sprintu
- Propojte jakékoli seznamy nebo úkoly se svým sprintovým cílem
Díky tomu mohou vlastník produktu a tým Scrum v reálném čase sledovat pokrok v plnění cílů.
4. Dashboardy
ClickUp nabízí produktové panely, které vám pomohou plánovat, sledovat a hodnotit pokrok v plnění cílů prostřednictvím dokončených úkolů a času stráveného na projektech.
Do svého produktového dashboardu můžete také přidat vlastní widgety.
Widgety vám poskytují podrobný přehled o úkolech, sprintech, lidech a projektech.
Zde je seznam některých widgetů, ze kterých si můžete vybrat:
- Stavy : zobrazuje počet úkolů v procesu a počet uzavřených a dokončených úkolů
- Sledování času : přidejte podrobnosti z časových rozpisů, fakturovatelný čas, sledovaný čas, odhady času a další
- Výpočty : vypočítá součty, průměry a mnoho dalšího pro jakoukoli úlohu
- Portfolio : kategorizujte a sledujte pokrok všech svých seznamů nebo složek
- Chat : diskutujte s členy týmu v rámci svého dashboardu
Často kladené otázky k produktovým OKR
Stále jste zmatení z různých druhů OKR, které existují?
Odpovíme na několik otázek, které byste mohli mít:
1. Jaké jsou různé typy OKR?
Zde jsou čtyři klíčové typy OKR, které potřebujete znát:
- Osobní OKR
- Individuální OKR
- OKR společnosti
- Čtvrtletní OKR
2. Jaké jsou kroky v procesu produktových OKR?
Chcete-li mít efektivní proces OKR pro svůj produktový tým, postupujte podle následujících kroků:
- Stanovte si cíle.
- Vytvořte proveditelné a měřitelné OKR.
- Stanovte časový harmonogram kontrol. Doporučujeme kontrolovat OKR čtvrtletně.
- Projděte si OKR a zamyslete se nad nimi.
3. Kolik OKR by měl produktový tým mít?
Ačkoli neexistuje žádné pevné pravidlo, kolik OKR by měl produktový tým mít, doporučujeme nastavit 2–5 OKR za čtvrtletí. Ujistěte se, že vaše OKR jsou měřitelné, časově ohraničené a konkrétní!
4. Jaký je rozdíl mezi MBO a OKR?
Zde jsou hlavní rozdíly mezi OKR a MBO:
|Parametr
|OKR
|MBO
|Význam
|Cíle a klíčové výsledky
|Řízení podle cílů
|Zaměření
|Proces OKR se zaměřuje na „co“ a „jak“.
|MBO se zaměřuje výhradně na „co“
|Časová osa
|Měsíční nebo čtvrtletní
|Ročně
|Přístup
|OKR jsou veřejné, transparentní a široce komunikované.
|MBO jsou izolované a soukromé
|Metodika
|Metodika OKR se skládá z cílů, pod nimiž jsou uvedeny klíčové výsledky.
|Stanovte cíle společnosti Sdělte cíle zaměstnancům Sledujte Vyhodnoťte výkon Odměňte výkon
|Odměny
|Obvykle nejsou vázány na odměnu.
|Vázané na odměny. Například bonusy.
|Typy cílů
|OKR jsou ambicióznější a náročnější
|Podobně jako KPI, i MBO předchází rizikům a zaměřuje se na realistické cíle.
Je čas zdokonalit vaši produktovou strategii 🃑
Produktové OKR vám pomohou stanovit cíle a vymyslet způsob, jak jich dosáhnout.
Pomohou vám také sledovat váš pokrok, protože jakmile je klíčový výsledek dokončen, jste o krok blíže k dosažení tohoto cíle.
Vytvoření produktové roadmapy, která se řídí strukturou OKR, také pomáhá týmům soustředit se na vývoj věcí, které jsou nejdůležitější.
Ale jak všichni víme, lidé jsou zapomnětliví a někdy potřebujeme trochu motivace.
