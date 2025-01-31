10 nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků ke zlepšení spokojenosti zákazníků v roce 2025

Reakce na zpětnou vazbu zvyšuje spokojenost zákazníků a buduje jejich loajalitu. Než však budete moci na zpětnou vazbu reagovat, musíte ji nejprve shromáždit.
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků se dostaly do technologických balíčků a strategií řízení vztahů se zákazníky mnoha úspěšných organizací. Tyto nástroje mají různé formy, například software pro online průzkumy s předem připravenými šablonami průzkumů a widgety pro zpětnou vazbu od uživatelů.
Ať už se chcete podrobně zabývat chováním uživatelů, měřit čistý promotérský skóre nebo zlepšovat zákaznickou zkušenost, existuje produkt, který vyhovuje vašim potřebám. Tato příručka se zabývá nejlepšími dostupnými nástroji pro získávání zpětné vazby od zákazníků a rozebírá, v čem jsou jedinečné. ?️
Co jsou nástroje pro získávání zpětné vazby od zákazníků?
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků jsou softwarové produkty, které pomáhají společnostem získávat zpětnou vazbu od uživatelů jejich produktů nebo služeb, aby mohly porozumět a zlepšit zákaznickou zkušenost. Společnosti mohou shromažďovat data prostřednictvím fór pro zpětnou vazbu, online recenzí a vyskakovacích průzkumů v závislosti na softwaru.
Organizace pak mohou vytvořit zpětnou vazbu, která jim umožní aktivně zvyšovat spokojenost zákazníků a poskytovat svým interním týmům důležitou zpětnou vazbu prostřednictvím šablon plánů zlepšování výkonu. Mezi tyto nástroje patří widgety pro zpětnou vazbu, které mohou značky vložit na své webové stránky, a průzkumy v mobilních aplikacích, které zachycují zpětnou vazbu na cestách.
Co byste měli hledat v nástrojích pro zpětnou vazbu od zákazníků?
Při hledání nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků mějte na paměti následující klíčové body:
- Sběr zpětné vazby z více kanálů: Nástroj, který si vyberete, by vám měl umožnit shromažďovat zpětnou vazbu z více kanálů, včetně mobilních aplikací, webových stránek a osobních interakcí.
- Přizpůsobené průzkumy: Ideální nástroj vám umožní vytvářet průzkumy přizpůsobené konkrétním otázkám, abyste získali přehled o celé zákaznické cestě.
- Pokročilá analytika: Kromě pouhého shromažďování zpětné vazby od zákazníků by nástroj měl mít také funkce pro analýzu zpětné vazby, aby bylo možné surová data přeměnit na využitelné informace, například pro stanovení priorit projektů na základě zpětné vazby od uživatelů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software, který je obtížné používat, může být spíše překážkou než přínosem. Ideální nástroj by měl umožňovat všem uživatelům rychlé osvojení a v ideálním případě by měl obsahovat připravené zdroje, jako jsou bezplatné šablony formulářů pro zpětnou vazbu, abyste mohli hned začít.
- Vizuální zpětná vazba: Některé z nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků poskytují zákazníkům mechanismy vizuální zpětné vazby, které jim umožňují zvýraznit konkrétní oblasti webových stránek nebo produktu.
- Fóra pro zpětnou vazbu: Ideální nástroj by měl obsahovat fóra pro zpětnou vazbu, kde mohou zákazníci diskutovat o produktech, podávat požadavky a přímo komunikovat s členy vašeho týmu.
- Okamžitá zpětná vazba: Nejlepší nástroje budou mít mechanismy okamžité zpětné vazby, které vám umožní proaktivně reagovat na stížnosti nebo návrhy zákazníků.
- Integrační schopnosti: Platforma pro zpětnou vazbu od zákazníků by měla být hladce integrována s nástroji a softwarem pro zákaznický servis, kanály zákaznické podpory a dalšími klíčovými prvky vaší technologické infrastruktury.
10 nejlepších nástrojů pro získávání zpětné vazby od zákazníků
S tolika možnostmi může správný nástroj pro získávání zpětné vazby od zákazníků znamenat velký rozdíl. Následující seznam nástrojů pro získávání zpětné vazby od zákazníků pokrývá řadu případů použití, které vám pomohou začít s hledáním:
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která nabízí řadu funkcí užitečných pro jiné úkoly, včetně nástrojů pro zpětnou vazbu od uživatelů. Například ClickUp Forms usnadňuje sběr zpětné vazby a obsahuje vlastní formuláře, které můžete použít k vyžádání zpětné vazby od zákazníků a shromáždění konkrétních informací týkajících se daného produktu. K dispozici je dokonce i šablona formuláře ClickUp Feedback Form Template, která vám ukáže, co všechno platforma umí.
ClickUp Docs je další nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, který nabízí prostor pro spolupráci při vytváření a úpravách dokumentů. Je to skvělý způsob, jak dokumentovat nebo shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů. Poskytuje také úložiště dokumentů souvisejících se zpětnou vazbou a pomáhá vám sladit a informovat všechny členy týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte vlastní formuláře, které můžete sdílet s uživateli za účelem získání zpětné vazby.
- Kategorizujte typy zpětné vazby pomocí vlastních polí
- Diskutujte o zpětné vazbě s členy týmu pomocí funkce komentářů.
- Vytvořte úkoly a přiřaďte členy týmu, aby se zabývali zpětnou vazbou.
- Vytvořte a sdílejte často kladené otázky nebo odkazy na znalostní databázi, abyste mohli odpovídat na běžné dotazy.
Omezení ClickUp
- Pro některé uživatele může být naučení se používání tohoto nástroje náročné, protože ClickUp je komplexní platforma kombinující funkce nástrojů pro řízení projektů, softwaru pro zákaznickou podporu a mnoho dalšího.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Canny
Tento nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků pomáhá organizacím vytvořit dynamickou smyčku zpětné vazby od zákazníků. Uživatelé vytvářejí požadavky na funkce, aby poskytli zpětnou vazbu. Ostatní uživatelé pak o těchto požadavcích hlasují, což vám pomáhá stanovit priority, na kterých je třeba pracovat.
Tento demokratický přístup poskytuje vhled do preferencí zákazníků a vývojů, které uživatelé nejvíce oceňují. Widget pro zpětnou vazbu, který se snadno integruje do aplikací nebo webových stránek, shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků.
Nejlepší funkce Canny
- Shromažďujte zpětnou vazbu k produktům na jednom místě
- Analyzujte data ze zpětné vazby, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o produktech.
- Upřednostňujte a plánujte funkce na základě zpětné vazby
- Oznamujte aktualizace produktů, abyste zaujaly zákazníky
- Integrujte software s dalšími nástroji pro řízení projektů
Omezení Canny
- Může být nákladné
- Chybí možnost white-labelingu
- Import dat vyžaduje více možností
Chytré stanovení cen
- Zdarma
- Růst: 360 $/měsíc
- Obchod: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Chytrá hodnocení a recenze
- Capterra: 4,7/5 (44 recenzí)
3. Survicate
Survicate vám umožňuje efektivně shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím různých médií, včetně cílených průzkumů, widgetů pro zpětnou vazbu a nástrojů pro zpětnou vazbu na webových stránkách. Umožňuje organizacím vytvářet průzkumy zpětné vazby od zákazníků, které rezonují s jejich publikem, a využívat analýzu sentimentu k měření nálady a názorů respondentů.
Tento nástroj se snadno integruje s oblíbenými platformami pro správu vztahů se zákazníky a marketingem, čímž zefektivňuje proces sběru dat. Survicate také nabízí průzkumy NPS, které vám umožňují měřit loajalitu zákazníků a identifikovat oblasti, kde můžete zlepšit zákaznickou zkušenost a podpořit dlouhodobé vztahy.
Nejlepší funkce Survicate
- Provádějte vícekanálové průzkumy zpětné vazby od zákazníků
- Sledujte a analyzujte klíčové metriky zpětné vazby od zákazníků
- Vytvářejte profesionální průzkumy s více než 400 šablonami
- Integrujte software s dalšími nástroji třetích stran
- Využijte pokročilé cílení k zlepšení míry odezvy
Omezení Survicate
- Občas pomalý backend
- Méně funkcí ve srovnání s konkurencí
- Náročné osvojování některých funkcí
Ceny Survicate
- Začátečník: 53 $/měsíc
- Podnikání: 117 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Survicate
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (29 recenzí)
4. Smyčka
Tento relativně nový nástroj je vizuální nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, který uživatelům umožňuje pořizovat snímky obrazovky webových stránek nebo webových aplikací a přidávat k nim poznámky. Widget pro zpětnou vazbu se vkládá do webových stránek, takže je pro zákazníky snadno přístupný.
Takové prominentní umístění na vašem webu podporuje zpětnou vazbu a připomíná návštěvníkům, že organizace dbá na spokojenost zákazníků. Zpětná vazba slouží jako silný motor pro analýzu sentimentu zákazníků.
Loop také nabízí nástroje pro vytvoření uživatelského fóra, kde mohou zákazníci poskytovat přímou zpětnou vazbu a komunikovat se zaměstnanci a ostatními uživateli.
Nejlepší funkce Loop
- Vizuální zpětná vazba od zákazníků se integruje přímo do vaší webové stránky.
- Vložitelný fórum umožňuje uživatelům hlasovat o zpětné vazbě.
- Hodnotící systém umožňuje hodnocení zpětné vazby na stupnici od 1 do 10, což zajišťuje kvalitní zpětnou vazbu.
- Hladká zpětná vazba v aplikaci umožňuje uživatelům pořizovat snímky obrazovky a přidávat poznámky k konkrétním částem.
Omezení smyčky
- Omezené množství zákaznických recenzí
Ceny Loop
- Zdarma
- Premium: 39 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Loop
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
5. Typeform
Typeform je nástroj pro průzkumy s interaktivním a uživatelsky přívětivým designem. Nabízí několik šablon průzkumů, díky kterým můžete rychle začít sbírat zpětnou vazbu.
Společnosti mohou vytvářet neomezené množství průzkumů, aby se podrobně seznámily se všemi aspekty zákaznické zkušenosti, včetně cílených průzkumů, které se zaměřují na konkrétní segmenty zákazníků a poskytují podrobnější pohled na zákaznickou zkušenost. To může pomoci osvětlit segmenty zákazníků a zajistit, aby marketingové aktivity odpovídaly jejich preferencím.
Organizace mohou dokonce využít analytické funkce Typeform k analýze zpětné vazby od zákazníků a použít ji k podpoře jejich úspěchu.
Nejlepší funkce Typeform
- Obsahuje formuláře, které se snaží být příjemně odlišné.
- Zobrazuje vždy pouze jednu otázku, takže vyplňování formuláře je snadné.
- Obsahuje působivé vizuální prvky, které upoutají pozornost uživatelů.
- Umožňuje vám vkládat formuláře na různé platformy.
- Integrace s více než 120 dalšími nástroji
Omezení Typeform
- Příliš omezující bezplatný tarif, na rozdíl od mnoha nejlepších alternativ Typeformu.
- Výkon, který zaostává u složitých formulářů
- Drahé cenové struktury
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
6. Feefo
Feefo si klade za cíl poskytovat autentický prostředek pro sběr zpětné vazby od zákazníků, přičemž se zaměřuje na online recenze, které procházejí přísným ověřovacím procesem, aby byla zajištěna platnost zpětné vazby a její reprezentativnost pro skutečné zkušenosti zákazníků.
Analytické nástroje dostupné ve Feefo pomáhají identifikovat poklesy spokojenosti zákazníků a přesně určit oblasti, které vyžadují pozornost. Transparentnost a důvěra, které tyto interakce podporují, pomáhají budovat loajalitu zákazníků a umožňují organizacím budovat si reputaci v oblasti úspěchu zákazníků.
Nejlepší funkce Feefo
- Největší platforma ověřených recenzí kupujících
- Skutečné a ověřené recenze
- Vylepšené produkty a zákaznické zkušenosti
Omezení Feefo
- Může být nákladné
- Vytváření reportů může být složité, zejména pokud integrujete software pro udržení zákazníků.
Ceny Feefo
- Základní: 119 $/měsíc
- Vylepšeno: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Feefo
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
7. Hotjar
Hotjar je více než jen software pro zpětnou vazbu od zákazníků: poskytuje kompletní řešení pro správu zákaznické zkušenosti. To zahrnuje sadu nástrojů pro testování uživatelů, které organizacím umožňují získat hluboké a využitelné informace o chování zákazníků na webových stránkách a poskytují zpětnou vazbu v reálném čase, kterou Hotjar prezentuje ve snadno srozumitelné vizualizaci.
Data se shromažďují zaznamenáváním vstupů zákazníků na webových stránkách a přímou zpětnou vazbou od uživatelů. Tyto snadno dostupné údaje můžete využít ke zvýšení celoživotní hodnoty zákazníka.
Nejlepší funkce Hotjar
- Pomocí heatmap můžete zjistit, které části vašeho webu přitahují nejvíce pozornosti.
- Zaznamenávejte skutečné relace uživatelů, abyste mohli identifikovat a řešit problémy.
- Shromažďujte přímou zpětnou vazbu od uživatelů, kteří navštěvují vaše stránky.
- Vytvářejte průzkumy, abyste mohli přímo komunikovat s uživateli.
- Provádějte individuální rozhovory se zákazníky
Omezení Hotjaru
- Omezený bezplatný tarif
- Náročné osvojování pokročilých funkcí
- Omezení úložiště dat
Ceny Hotjar
- Zdarma
- Observe Plus: 32 $/měsíc
- Observe Business: 80 $/měsíc
- Observe Scale: 171 $/měsíc
- Ask Plus: 48 $/měsíc
- Ask Business: 64 $/měsíc
- Ask Scale: 128 $/měsíc
- Engage Plus: 280 $/měsíc
- Engage Business: 440 $/měsíc
- Engage Scale: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
8. Sprinklr Insights
Sprinklr Insights je robustní nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, který důkladně spravuje a analyzuje zpětnou vazbu od zákazníků. Nabízí jednotnou platformu pro shromažďování zpětné vazby od zákazníků z různých kontaktních bodů, což umožňuje úplnou integraci zákaznických dat.
Kromě nástroje pro zpětnou vazbu poskytuje Sprinklr také pokročilé analytické funkce, které nabízejí praktické informace. Vylepšení umělé inteligence (AI) činí již tak cennou zpětnou vazbu ještě užitečnější.
Nejlepší funkce Sprinklr Insights
- Unifikovaná platforma pro zákaznickou zkušenost
- Poslech založený na umělé inteligenci pro hlubší vhled do zpětné vazby
- Interpretace hlasů zákazníků v reálném čase
Omezení Sprinklr Insights
- Omezené možnosti zapojení
- Možnosti publikování, které by mohly být rozsáhlejší
- Nedostatek funkcí týkajících se podpory LinkedIn
Ceny Sprinklr Insights
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Sprinklr Insights
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
9. Userbrain
Software pro zpětnou vazbu od uživatelů Userbrain má jedinečnou hodnotovou nabídku. Jeho rozsáhlá databáze dobrovolníků poskytuje organizacím skutečné informace od uživatelů o jejich produktech. To je ideální pro společnosti, které chtějí provádět včasné testování zákaznické zkušenosti s novými produkty nebo novými funkcemi stávajících produktů.
Protože se jedná o jedinečný způsob sběru zpětné vazby ve srovnání s ostatními položkami na tomto seznamu, Userbrain se perfektně doplňuje s mnoha dalšími nástroji pro zpětnou vazbu od zákazníků.
Nejlepší funkce Userbrain
- Vytvořte uživatelské testy během několika minut
- Získejte přístup k rozsáhlé skupině testerů
- Získejte poznatky z videí zachycujících interakce uživatelů v reálném čase.
- Zlepšete reakci na zpětnou vazbu pomocí funkcí pro spolupráci
Omezení Userbrain
- Mobilní rozhraní potřebuje vylepšit
- Funkce softwaru mají oproti konkurenci určitá omezení.
- Zpětná vazba od testerů není vždy přínosná.
Ceny Userbrain
- Startovací balíček: 99 $/měsíc
- Výhoda: 299 $/měsíc
- Agentura: 799 $/měsíc
- Platba podle skutečného využití: 39 $ za testera
Hodnocení a recenze Userbrain
- G2: 5/5 (pět recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (86 recenzí)
10. SurveyMonkey
SurveyMonkey, jeden z nejznámějších nástrojů pro zpětnou vazbu, nabízí platformu pro vytváření a distribuci průzkumů šitých na míru. I když existuje mnoho špičkových alternativ SurveyMonkey, SurveyMonkey zůstává jedním z nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků na trhu.
Poskytuje řadu šablon a možností přizpůsobení, které organizacím pomáhají efektivně shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků. Widget průzkumu můžete vložit na webové stránky, aby bylo shromažďování zpětné vazby od uživatelů plynulejší, a pomocí skóre čistého promotéra můžete měřit loajalitu a spokojenost zákazníků.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Zvládá širokou škálu použití
- Integrace s více než 100 aplikacemi
- Umožňuje snadno vytvářet a přizpůsobovat formuláře.
- Pomáhá vám vytvářet lepší průzkumy díky integrované umělé inteligenci.
Omezení SurveyMonkey
- Omezený bezplatný tarif
- Limity odpovědí jsou nízké
- Naučit se pokročilé funkce
Ceny SurveyMonkey
- Individuální: 39 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Premier: 75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 9 500 recenzí)
Vyzkoušejte skvělý nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, jako je ClickUp.
Nyní jsme si představili několik skvělých nástrojů pro získávání zpětné vazby od zákazníků. Mnohé z nich slouží k jedinečným účelům a má smysl kombinovat ty, které vás nejvíce zaujaly.
ClickUp je robustní řešení, které jde nad rámec pouhých nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků a poskytuje kompletní systém zákaznické podpory. Zaregistrujte se ještě dnes a sbírejte zpětnou vazbu od uživatelů, vytvářejte znalostní báze a spravujte projekty související se zpětnou vazbou, vše na jednom místě s ClickUp. ✨