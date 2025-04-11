ClickUp blog

10 alternativ a konkurentů SurveyMonkey v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
11. dubna 2025

SurveyMonkey si zaslouží pochvalu – tento online nástroj pro průzkumy připravil půdu pro průzkumy a sběr formulářů a získal si reputaci jako jeden z nejlepších softwarů pro průzkumy na trhu.

Mnoho firem však potřebuje robustnější platformy pro sběr, správu a analýzu svých dat. Ať už jde o sběr dat z průzkumu trhu o trendech zákazníků nebo o používání formulářů pro softwarové týmy ke sledování chyb a problémů, shromažďování praktických poznatků je nezbytné pro udržení si vedoucí pozice.

Bez ohledu na použití je digitální prostředí plné zajímavých nových alternativ SurveyMonkey, které umí víc než jen vytvářet průzkumy.

V tomto článku se podíváme na nejlepší alternativy SurveyMonkey, které mohou poskytnout další výhodu pro data z průzkumů a sběr zpětné vazby od zákazníků. Zůstaňte s námi, protože rozebíráme tyto výkonné možnosti průzkumového softwaru spolu s nejlepšími funkcemi, výhodami, nevýhodami, cenami a dalšími informacemi, které vám pomohou odhalit ideální volbu pro vaše podnikání.

10 nejlepších alternativ a konkurentů SurveyMonkey

Nyní se podívejme na nejlepší alternativy SurveyMonkey, které splňují všechny tyto požadavky. Nespokojte se s málem – váš ideální nástroj pro průzkumy existuje!

1. ClickUp

Spravujte požadavky a vytvářejte průzkumy pro svůj tým pomocí formulářů ClickUp

Jako jeden z nejlépe hodnocených softwarů pro produktivitu a spolupráci funguje ClickUp Forms jako dynamický nástroj pro průzkumy, který zjednodušuje sběr dat a zefektivňuje pracovní postupy.

Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro různé účely – ať už se jedná o průzkumy spokojenosti zákazníků, sledování chyb, zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo požadavky na projekty. ClickUp Forms nyní využívá sílu podmíněné logiky k zefektivnění procesu vytváření, aby bylo možné rychleji shromažďovat odpovědi a spouštět průzkumy.

Tyto formuláře můžete snadno převést na úkoly a přiřadit je svému týmu, čímž zajistíte plynulý přechod od sběru dat k akci. Zobrazení formulářů v ClickUp podporuje vlastní pole a nabízí veřejný odkaz pro snadné sdílení. Formuláře také zachovávají vaši značku, což jim dodává profesionální a jednotný vzhled.

Formuláře ClickUp jsou vybaveny asistentem ClickUp Brain, který využívá umělou inteligenci. ClickUp Brain vám umožní změnit váš zážitek z vytváření průzkumů tím, že:

  • Požádejte AI, aby prozkoumala odeslané formuláře a vytvořila souhrn názorů zákazníků nebo nejčastěji kladených otázek.
  • Pomocí automatizace vytvářejte úkoly, přiřazujte je správným osobám a označujte jejich naléhavost.
  • Vytvářejte dashboardy, které organizují vaše data a zobrazují informace o odpovědích v reálném čase.
  • Jakmile začnete dostávat odpovědi do svého formuláře, můžete použít ClickUp AI a Dashboards pro analýzu dat v reálném čase.
Přidávání vlastních polí do formulářů ClickUp
Vytvoření vlastního pole s zaškrtávacím políčkem do existujícího formuláře ClickUp

Díky integraci formulářů přímo do vašeho systému pro správu projektů zvyšuje ClickUp efektivitu a snižuje riziko ztráty nebo opomenutí požadavků.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Návrh formulářů pomocí funkce drag-and-drop
  • Předem navržené možnosti polí úkolů nebo vlastní pole
  • Flexibilní nástroje pro prodej, software, zákaznický servis nebo marketing a integrované šablony AI pro zefektivnění procesů sběru dat
  • Přizpůsobitelné šablony pro branding
  • Formuláře lze snadno sdílet prostřednictvím odkazu nebo je vložit na webové stránky
  • Automaticky sbírejte odpovědi z průzkumů v zobrazení seznamu ClickUp
  • Automatizace a logika přeskočení, aby se zabránilo nadměrnému nebo nedostatečnému sběru výsledků průzkumu
  • Rozsáhlá knihovna šablon pro sběr zákaznických dat a průzkumy

Omezení ClickUp

  • V současné době má omezené zobrazení v mobilní aplikaci
  • Může být náročné kvůli ohromujícím možnostem přizpůsobení
  • Zobrazení formuláře není k dispozici v bezplatné verzi

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

2. Qualtrics

Qualtrics zjednodušuje proces vytváření, analýzy a získávání poznatků z dat. Qualtrics, kterému důvěřují miliony uživatelů, je ideálním řešením pro podniky a instituce po celém světě. Jeho univerzální webová výzkumná platforma umožňuje organizacím shromažďovat cenné informace.

S touto alternativou SurveyMonkey můžete snadno navrhovat průzkumy pomocí intuitivního rozhraní a široké škály typů otázek. Vyberte si z předem připravených šablon průzkumů nebo začněte od nuly na prázdném plátně. Distribuce průzkumů je snadná prostřednictvím různých kanálů, jako je e-mail a sociální média.

Nejlepší funkce Qualtrics

  • Robustní sada funkcí usnadňuje rychlý a efektivní návrh průzkumu a přehledné reportování
  • Hotové šablony průzkumů pomáhají shromažďovat produktivní zpětnou vazbu od zákazníků
  • Umělá inteligence a strojové učení vylepšují funkčnost, včetně funkcí jako Stats iQ pro komplexní statistickou analýzu a Text iQ pro analýzu zpětné vazby
  • Špičková bezpečnostní opatření chrání data – užitečné pro anonymní provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců
  • Integrace do Google Analytics pro online formuláře a průzkumy

Omezení Qualtrics

  • Chybí efektivní způsob přenosu dat z předchozích průzkumů pro následné sledování
  • Bezplatná verze je omezená a některé úrovně neobsahují základní funkce, jako je nahrávání souborů.
  • Vytváření reportů může být příliš složité a časově náročné
  • Náročná křivka učení pro nové uživatele

Ceny Qualtrics

Qualtrics nenabízí typické cenové plány. Místo toho začíná cena za používání jejich platformy na 1 500 USD ročně.

Hodnocení a recenze Qualtrics

  • G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)

3. Crowdsignal

Crowdsignal (dříve známý jako Polldaddy) je plugin pro WordPress, který vám umožní snadno vytvářet a provádět vlastní průzkumy, ankety a kvízy. Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zákazníků, provádíte analýzu konkurence nebo zapojujete své publikum, Crowdsignal poskytuje uživatelsky přívětivé nástroje pro navrhování interaktivních průzkumů a anket.

Můžete snadno přizpůsobit více typů průzkumů, distribuovat je prostřednictvím různých kanálů a shromažďovat odpovědi v reálném čase. Intuitivní rozhraní a robustní analytické funkce této alternativy Survey Monkey vám pomohou získat cenné poznatky z dat.

Nejlepší funkce Crowdsignal

  • Lze použít filtry k analýze původu odpovědí v reálném čase
  • Různé možnosti exportu, včetně PDF, Excel, CSV, Google Docs nebo XML
  • Lze rychle nainstalovat a aktivovat na vašem webu a přizpůsobit průzkumy

Omezení Crowdsignal

  • Méně propracované uživatelské rozhraní může být matoucí
  • Absence omezení formátu nahraných souborů může vést k potenciálním bezpečnostním rizikům
  • Žádná integrace třetích stran s poskytovateli e-mailových služeb, což může omezit synchronizaci e-mailových kampaní

Ceny Crowdsignal

  • Zdarma
  • Premium: 25 $/měsíc
  • Podnikání: 59 $/měsíc
  • Tým: 29 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Crowdsignal

  • G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)

4. Qualaroo

Obrázek produktu Qualaroo
Qualaroo je uživatelsky přívětivý online průzkumný software, který vám umožňuje provádět průzkumy u konkrétních uživatelů v reálném čase, právě když se zabývají vaším produktem nebo značkou. Qualaroo shromažďuje informace na základě chování uživatelů, demografických údajů a historie návštěv a poskytuje tak praktická data, která vám pomohou lépe porozumět cestě zákazníka.

Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí profesionálně navržené šablony, přizpůsobitelné možnosti a personalizované upozornění, které se dokonale hodí k vaší značce. Jejich cílené průzkumy přinášejí cennější odpovědi než průzkumy e-mailem, protože zachycují uživatele v daném okamžiku. Máte úplnou kontrolu nad tím, kdy a na koho se průzkum zaměří, což umožňuje sběr zpětné vazby v klíčových bodech kontaktu.

Nejlepší funkce Qualaroo

  • Průzkumy Net Promoter Score (NPS) v reálném čase dostupné na jeho řídicím panelu
  • Automatický překlad jazyků
  • Pokročilá analýza sentimentu založená na technologii IBM Watson
  • Funkce drag-and-drop pro přizpůsobení a logiku přeskočení
  • Nejnižší placený tarif nabízí neomezený počet odpovědí

Omezení Qualaroo

  • Dashboard postrádá jemnější filtry a možnosti třídění
  • Nedostatek šablon specifických pro dané odvětví
  • Omezené možnosti exportu dat

Ceny Qualaroo

  • Essentials: 99 $/měsíc
  • Premium: 199 $/měsíc
  • Podnikání: Od 299 $/měsíc, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Qualaroo

  • G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)

5. Jotform

Příklad CRM pro prodej tabulky Jotform
Jotform je intuitivní alternativa k SurveyMonkey s online platformou, která vám umožňuje snadno vytvářet a spravovat personalizované průzkumy. Díky rozsáhlé knihovně typů otázek a přizpůsobitelným šablonám můžete navrhovat profesionální průzkumy přizpůsobené vašim potřebám.

Snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů Jotform vám pomůže vytvářet komplexní a sofistikované průzkumy bez nutnosti programování a integrovat je s více než 150 obchodními aplikacemi. Nabízí pokročilé funkce, jako je větvení nebo logika přeskočení a podmíněná logika, které umožňují personalizovanější zážitky.

Nástroje pro reporting a analytiku poskytují cenné informace, zatímco export dat zajišťuje hladkou integraci s jinými systémy. S Jotformem můžete vytvářet online průzkumy nebo formuláře pro bezpečné shromažďování dat a online plateb, což vám pomůže zefektivnit procesy správy dat bez zbytečných komplikací.

Nejlepší funkce Jotform

  • Intuitivní uživatelské rozhraní s funkcemi drag-and-drop, které se snadno používá a vyžaduje minimální zaškolení
  • Hladce se integruje s mnoha dalšími nástroji prostřednictvím Zapier a umožňuje zadávání dat do tabulek nebo souborů PDF.
  • Rozmanitá škála widgetů a výkonný editor logiky přeskočení pro rozsáhlé přizpůsobení

Omezení Jotform

  • E-maily jsou někdy odmítány nebo označovány jako spam
  • Informace o platebním procesoru je třeba zadávat znovu pro každý formulář
  • Případy selhání a klienti, kteří musí formuláře vyplnit znovu
  • Jedná se o bezplatnou alternativu SurveyMonkey, ale plán Enterprise je jedinou možností, jak vytvářet neomezený počet formulářů a shromažďovat neomezený počet odpovědí.

Ceny Jotform

  • Starter: zdarma
  • Bronz: 39 $/měsíc
  • Stříbro: 49 $/měsíc
  • Gold: 129 $/měsíc
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Jotform

  • G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)

6. QuestionPro

QuestionPro
QuestionPro je univerzální platforma pro průzkumy, která vám umožňuje provádět průzkumy trhu a shromažďovat cenné informace. Díky více než 20 profesionálním tématům průzkumů a možnosti přidat své logo můžete vytvářet vizuálně atraktivní průzkumy, které budou ladit s vaší značkou.

Jako jedna z nejlepších alternativ SurveyMonkey nabízí QuestionPro logické větvení a přizpůsobitelné stránky s poděkováním, které zlepšují zkušenost respondentů. Můžete exportovat surová data, integrovat Google Sheets a využívat funkce jako analýza sentimentu a heatmapy pro podrobnější analýzu.

Díky vícejazyčným možnostem a pokročilé logice můžete zaznamenávat rozmanité odpovědi a přizpůsobit průběh tak, abyste vytvořili personalizované průzkumy. Platforma zajišťuje bezpečnost a soulad s regionálně specifickými datovými centry, což vám při sběru a analýze dat poskytuje klid.

Nejlepší funkce QuestionPro

  • Složité procedurální filtry minimalizují zátěž respondentů a zvyšují kvalitu shromážděných dat
  • Funkce automatického vyplňování často používaných otázek
  • Filtrujte otázky podle podmínek pro konkrétní skupiny lidí
  • Knihovna předem navržených šablon průzkumů
  • Možnosti offline sběru odpovědí
  • Jedna z mála možností pro tvorbu průzkumů, která nabízí bezplatný tarif

Omezení QuestionPro

  • Problémy s výpočty váhového nástroje
  • Příležitostné výpadky platformy, které vedou ke ztrátě odpovědí a potenciálním nákladům
  • Omezená statistická analýza, zejména pro data na intervalové úrovni

Ceny QuestionPro

  • Základní: Zdarma
  • Pokročilá verze: 129 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Team Edition: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze QuestionPro

  • G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)

7. Formstack Forms

FormStack Obrázek produktu
Formstack Forms je výkonné online řešení pro tvorbu formulářů, které zjednodušuje proces jejich vytváření a správy. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlým funkcím pro tvorbu formulářů můžete snadno navrhovat přizpůsobené formuláře podle svých potřeb. Funkce Form Importer vám pomůže plynule přejít z vašeho současného softwaru pro tvorbu formulářů.

Od jednoduchých kontaktních formulářů po složité průzkumy a registrace na akce – Formstack Forms nabízí univerzální platformu pro efektivní sběr zpětné vazby a organizaci dat. Tato alternativa k SurveyMonkey poskytuje pokročilejší funkce, jako je podmíněná logika, směrování dat a integrace třetích stran s oblíbenými aplikacemi, což zajišťuje plynulý tok dat a automatizaci.

Díky bezpečnému ukládání dat a souladu s průmyslovými předpisy, jako jsou GDPR a HIPAA, nabízí Formstack Forms klid při nakládání s citlivými informacemi.

Nejlepší funkce Formstack Forms

  • Několik možností přizpůsobení na základě datových potřeb, platebních požadavků a konkrétních pravidel kampaně
  • Mezi různorodé aplikace patří sběr dat pro průzkumy, registrace do programů, zproštění odpovědnosti a vylepšené provádění projektů.
  • Snadné vkládání průzkumů a formulářů do webových stránek pro programy a události
  • Specializujeme se na výzkum v oblasti vzdělávání a akademické sféry

Omezení formulářů Formstack

  • Omezená kontrola textu pro pole a nadpisy
  • Pravidla a vzorce mohou být náročné na přizpůsobení, což může vést k potenciálním chybám
  • Úpravy v rozevíracím seznamu pro otázku mohou vymazat stávající podmíněná nastavení
  • Neomezené průzkumy pouze v rámci plánu Enterprise, žádný skutečný bezplatný plán

Ceny Formstack Forms

  • Starter: 125 $/měsíc
  • Týmy: 250 $/měsíc
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Formstack Forms

  • G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)

8. FormAssembly

FormAssembly Obrázek produktu
FormAssembly je univerzální nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožňuje hladce shromažďovat a propojovat data z různých formátů, čímž šetří váš čas a eliminuje ruční zadávání dat. Tato alternativa k SurveyMonkey má bezpečnou platformu a je v souladu s různými předpisy, včetně GDPR a HIPAA, takže můžete zachovat bezpečnost a soukromí dat v rámci celého vašeho průzkumu trhu.

Integrace třetích stran FormAssembly, jako jsou Salesforce, PayPal a Stripe, zajišťují snadný tok dat tam, kde je to potřeba, což vám umožňuje reagovat na kvantitativní i kvalitativní poznatky. Platforma nabízí předem připravené motivy a šablony formulářů, přístup k mobilní aplikaci a přizpůsobitelná oprávnění pro větší flexibilitu.

Díky funkcím, jako je pokročilá automatizace pracovních postupů a maskování citlivých dat na úrovni polí, vám FormAssembly umožňuje zefektivnit dokumentaci a realizaci projektů při dodržení zásad správy dat.

Nejlepší funkce FormAssembly

  • Logika větvení vám umožňuje vytvořit jeden formulář pro více cílových skupin
  • Flexibilní designové funkce zahrnují přizpůsobení back-endu a možnosti předvyplnění formulářů
  • Konektory připravené k okamžitému použití umožňují přizpůsobené pracovní postupy
  • Jedna z mála bezplatných alternativ SurveyMonkey

Omezení FormAssembly

  • Problémy s úpravami nebo přidáváním otázek po vytvoření formuláře mohou vést k neuspořádaným odpovědím.
  • Po integraci s jinými platformami je obtížné upravovat pole formuláře
  • Nejasné chybové zprávy ztěžují diagnostiku problémů

Ceny FormAssembly

  • Bezplatný plán
  • Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
  • Premier: 249 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Compliance Cloud: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Government Cloud: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze FormAssembly

9. Constant Contact

Constant Contact Obrázek produktu
Constant Contact je dynamická platforma, která vám umožňuje efektivně komunikovat s vaším publikem. Její uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje snadno vytvářet a odesílat profesionální e-maily, navrhovat poutavé zpravodaje a automatizovat e-mailové kampaně.

Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí širokou škálu přizpůsobitelných šablon a robustních funkcí, včetně správy seznamů, segmentace kontaktů a analýzy v reálném čase. Uživatelsky přívětivé nástroje pro integraci sociálních médií, registraci událostí a online i offline průzkumy dále posílí vaše marketingové úsilí.

S Constant Contact můžete budovat silné vztahy, zvyšovat spokojenost zákazníků a viditelnost značky a dosahovat svých marketingových cílů.

Nejlepší funkce Constant Contact

  • Snadné vytváření kampaní s jasnými chybovými hláškami
  • Přizpůsobitelné šablony e-mailů pro zajištění konzistence značky
  • Dobře zpracovává odhlášení, aby zabránilo spamu pro respondenty

Omezení služby Constant Contact

  • Extrakce dat není příliš intuitivní ani uživatelsky přívětivá
  • Chybějící testování předmětu e-mailu A/B s funkcí automatického opětovného odeslání
  • Omezené vizuální srovnání mezi e-maily
  • Žádný skutečný bezplatný plán pro tvorbu průzkumů

Ceny Constant Contact

  • Lite: 12 $/měsíc
  • Standard: 35 $/měsíc
  • Premium: 80 $/měsíc

Hodnocení a recenze Constant Contact

  • G2: 4,0/5 (více než 5 500 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)

10. Google Forms

Google Forms je uživatelsky přívětivá platforma, která vám umožní snadno vytvářet formuláře. Díky intuitivnímu rozhraní můžete vybírat z různých typů otázek, přizpůsobovat design a přidávat logiku pro plynulý zákaznický zážitek.

Automatické souhrny poskytují grafy v reálném čase a možnost analyzovat data v Google Sheets pro hlubší vhled. Přístupné z jakéhokoli zařízení, můžete vytvářet průzkumy a odpovídat na ně kdekoli. Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí spolupráci v reálném čase, aby zajistila plynulý pracovní postup. Můžete také nastavit pravidla ověřování pro čistá data odpovědí pomocí vestavěné inteligence.

Nejlepší funkce Google Forms

  • Integrace s Google Workspace, vylepšení funkčnosti a umožnění většího sdílení a spolupráce
  • Cloudový nástroj s funkcí automatického ukládání, která snižuje riziko ztráty dat
  • Různé modely pro navrhování formulářů poskytují větší univerzálnost

Omezení Google Forms

  • Žádné automatické návrhy ani pokyny v případě chyb
  • Jako alternativa k SurveyMonkey nabízí Google Forms výrazně menší knihovnu šablon.
  • Omezené možnosti přizpůsobení, což ztěžuje sladění designu formuláře s firemní značkou

Ceny Google Forms

  • Zdarma
  • Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Google Forms

  • GetApp: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)

Co byste měli hledat v alternativách SurveyMonkey?

Jste připraveni přejít z SurveyMonkey? Skvělé! Pojďme si ujasnit, co od alternativy potřebujete.

Za prvé, jednoduchost.

Jasné a uživatelsky přívětivé rozhraní pro váš online průzkumný nástroj je nutností. Žádné komplikace, jen hladký způsob vytváření průzkumů a formulářů, abyste získali přesně ta data, která potřebujete k přijetí opatření. Chcete řešení, které vám pomáhá, ne škodí.

Dále přizpůsobení průzkumu.

Svoboda přizpůsobit si průzkumný software vám v konečném důsledku pomůže zvýšit zapojení respondentů a počet odpovědí. Větší kontrola nad typy otázek, designem a brandingem se projeví ve vašich shromážděných průzkumných datech.

Poté se zamyslete nad distribucí.

Nejlepší alternativy SurveyMonkey by měly nabízet více typů průzkumů, možnosti sdílení a neomezený počet průzkumů, aby bylo možné shromažďovat různorodá data o zákaznících a uživatelích napříč všemi vašimi kanály. Zvažte všechny své kanály, ať už se jedná o e-mail, sociální média nebo dokonce osobní akce s QR kódy, které vedou lidi k online průzkumům nebo formulářům.

Nezapomeňte na analýzu dat.

Váš nový nástroj by měl proměnit odpovědi z průzkumů v reálné využitelné poznatky. Hledejte výsledky v reálném čase, prediktivní analýzy, pokročilé reportování a možnosti exportu kvantitativních dat. Navíc můžete chtít nástroj pro vytváření průzkumů, který má výkonné integrace s vašimi datovými nástroji, jako je Google Analytics, aby vám zajistil co nejpřesnější průzkumy a poznatky o publiku.

A v neposlední řadě hodnota. Je cenový model spravedlivý? Existuje bezplatná verze nebo jsou k dispozici plány pro různé potřeby a rozpočty? Skvělá alternativa vás nezruinuje, ale přesto nabízí řadu funkcí, jako jsou možnosti drag-and-drop WYSIWYG, neomezený počet formulářů, mobilní průzkumy nebo možnost analyzovat výsledky zpětné vazby v rámci platformy.

Najděte nejlepší alternativu SurveyMonkey pro vaše podnikání

Díky široké škále dostupných alternativ SurveyMonkey nejste omezeni na jednu platformu, když potřebujete navrhnout a distribuovat efektivní průzkumy nebo formuláře. Zvážení jiných nástrojů pro průzkumy otevírá řadu nových funkcí, flexibility a efektivity, které posílí váš sběr dat.

Nezapomeňte, že ideální nástroj by měl vyhovovat vašim jedinečným potřebám – ať už jde o zefektivnění úkolů, zvýšení zapojení zákazníků nebo možnost automatizovat průzkumy či vytvářet průzkumy s bílou značkou.

Jste připraveni udělat krok vpřed a prozkoumat své možnosti? Začněte s ClickUp ještě dnes a využijte jeho všestranné možnosti přizpůsobitelných průzkumů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu.

