10 alternativ a konkurentů SurveyMonkey v roce 2025

SurveyMonkey si zaslouží pochvalu – tento online nástroj pro průzkumy připravil půdu pro průzkumy a sběr formulářů a získal si reputaci jako jeden z nejlepších softwarů pro průzkumy na trhu.
Mnoho firem však potřebuje robustnější platformy pro sběr, správu a analýzu svých dat. Ať už jde o sběr dat z průzkumu trhu o trendech zákazníků nebo o používání formulářů pro softwarové týmy ke sledování chyb a problémů, shromažďování praktických poznatků je nezbytné pro udržení si vedoucí pozice.
Bez ohledu na použití je digitální prostředí plné zajímavých nových alternativ SurveyMonkey, které umí víc než jen vytvářet průzkumy.
V tomto článku se podíváme na nejlepší alternativy SurveyMonkey, které mohou poskytnout další výhodu pro data z průzkumů a sběr zpětné vazby od zákazníků. Zůstaňte s námi, protože rozebíráme tyto výkonné možnosti průzkumového softwaru spolu s nejlepšími funkcemi, výhodami, nevýhodami, cenami a dalšími informacemi, které vám pomohou odhalit ideální volbu pro vaše podnikání.
10 nejlepších alternativ a konkurentů SurveyMonkey
Nyní se podívejme na nejlepší alternativy SurveyMonkey, které splňují všechny tyto požadavky. Nespokojte se s málem – váš ideální nástroj pro průzkumy existuje!
1. ClickUp
Jako jeden z nejlépe hodnocených softwarů pro produktivitu a spolupráci funguje ClickUp Forms jako dynamický nástroj pro průzkumy, který zjednodušuje sběr dat a zefektivňuje pracovní postupy.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro různé účely – ať už se jedná o průzkumy spokojenosti zákazníků, sledování chyb, zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo požadavky na projekty. ClickUp Forms nyní využívá sílu podmíněné logiky k zefektivnění procesu vytváření, aby bylo možné rychleji shromažďovat odpovědi a spouštět průzkumy.
Tyto formuláře můžete snadno převést na úkoly a přiřadit je svému týmu, čímž zajistíte plynulý přechod od sběru dat k akci. Zobrazení formulářů v ClickUp podporuje vlastní pole a nabízí veřejný odkaz pro snadné sdílení. Formuláře také zachovávají vaši značku, což jim dodává profesionální a jednotný vzhled.
Formuláře ClickUp jsou vybaveny asistentem ClickUp Brain, který využívá umělou inteligenci. ClickUp Brain vám umožní změnit váš zážitek z vytváření průzkumů tím, že:
- Požádejte AI, aby prozkoumala odeslané formuláře a vytvořila souhrn názorů zákazníků nebo nejčastěji kladených otázek.
- Pomocí automatizace vytvářejte úkoly, přiřazujte je správným osobám a označujte jejich naléhavost.
- Vytvářejte dashboardy, které organizují vaše data a zobrazují informace o odpovědích v reálném čase.
- Jakmile začnete dostávat odpovědi do svého formuláře, můžete použít ClickUp AI a Dashboards pro analýzu dat v reálném čase.
Díky integraci formulářů přímo do vašeho systému pro správu projektů zvyšuje ClickUp efektivitu a snižuje riziko ztráty nebo opomenutí požadavků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Návrh formulářů pomocí funkce drag-and-drop
- Předem navržené možnosti polí úkolů nebo vlastní pole
- Flexibilní nástroje pro prodej, software, zákaznický servis nebo marketing a integrované šablony AI pro zefektivnění procesů sběru dat
- Přizpůsobitelné šablony pro branding
- Formuláře lze snadno sdílet prostřednictvím odkazu nebo je vložit na webové stránky
- Automaticky sbírejte odpovědi z průzkumů v zobrazení seznamu ClickUp
- Automatizace a logika přeskočení, aby se zabránilo nadměrnému nebo nedostatečnému sběru výsledků průzkumu
- Rozsáhlá knihovna šablon pro sběr zákaznických dat a průzkumy
Omezení ClickUp
- V současné době má omezené zobrazení v mobilní aplikaci
- Může být náročné kvůli ohromujícím možnostem přizpůsobení
- Zobrazení formuláře není k dispozici v bezplatné verzi
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Qualtrics
Qualtrics zjednodušuje proces vytváření, analýzy a získávání poznatků z dat. Qualtrics, kterému důvěřují miliony uživatelů, je ideálním řešením pro podniky a instituce po celém světě. Jeho univerzální webová výzkumná platforma umožňuje organizacím shromažďovat cenné informace.
S touto alternativou SurveyMonkey můžete snadno navrhovat průzkumy pomocí intuitivního rozhraní a široké škály typů otázek. Vyberte si z předem připravených šablon průzkumů nebo začněte od nuly na prázdném plátně. Distribuce průzkumů je snadná prostřednictvím různých kanálů, jako je e-mail a sociální média.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Robustní sada funkcí usnadňuje rychlý a efektivní návrh průzkumu a přehledné reportování
- Hotové šablony průzkumů pomáhají shromažďovat produktivní zpětnou vazbu od zákazníků
- Umělá inteligence a strojové učení vylepšují funkčnost, včetně funkcí jako Stats iQ pro komplexní statistickou analýzu a Text iQ pro analýzu zpětné vazby
- Špičková bezpečnostní opatření chrání data – užitečné pro anonymní provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců
- Integrace do Google Analytics pro online formuláře a průzkumy
Omezení Qualtrics
- Chybí efektivní způsob přenosu dat z předchozích průzkumů pro následné sledování
- Bezplatná verze je omezená a některé úrovně neobsahují základní funkce, jako je nahrávání souborů.
- Vytváření reportů může být příliš složité a časově náročné
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny Qualtrics
Qualtrics nenabízí typické cenové plány. Místo toho začíná cena za používání jejich platformy na 1 500 USD ročně.
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
3. Crowdsignal
Crowdsignal (dříve známý jako Polldaddy) je plugin pro WordPress, který vám umožní snadno vytvářet a provádět vlastní průzkumy, ankety a kvízy. Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zákazníků, provádíte analýzu konkurence nebo zapojujete své publikum, Crowdsignal poskytuje uživatelsky přívětivé nástroje pro navrhování interaktivních průzkumů a anket.
Můžete snadno přizpůsobit více typů průzkumů, distribuovat je prostřednictvím různých kanálů a shromažďovat odpovědi v reálném čase. Intuitivní rozhraní a robustní analytické funkce této alternativy Survey Monkey vám pomohou získat cenné poznatky z dat.
Nejlepší funkce Crowdsignal
- Lze použít filtry k analýze původu odpovědí v reálném čase
- Různé možnosti exportu, včetně PDF, Excel, CSV, Google Docs nebo XML
- Lze rychle nainstalovat a aktivovat na vašem webu a přizpůsobit průzkumy
Omezení Crowdsignal
- Méně propracované uživatelské rozhraní může být matoucí
- Absence omezení formátu nahraných souborů může vést k potenciálním bezpečnostním rizikům
- Žádná integrace třetích stran s poskytovateli e-mailových služeb, což může omezit synchronizaci e-mailových kampaní
Ceny Crowdsignal
- Zdarma
- Premium: 25 $/měsíc
- Podnikání: 59 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Crowdsignal
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
4. Qualaroo
Qualaroo je uživatelsky přívětivý online průzkumný software, který vám umožňuje provádět průzkumy u konkrétních uživatelů v reálném čase, právě když se zabývají vaším produktem nebo značkou. Qualaroo shromažďuje informace na základě chování uživatelů, demografických údajů a historie návštěv a poskytuje tak praktická data, která vám pomohou lépe porozumět cestě zákazníka.
Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí profesionálně navržené šablony, přizpůsobitelné možnosti a personalizované upozornění, které se dokonale hodí k vaší značce. Jejich cílené průzkumy přinášejí cennější odpovědi než průzkumy e-mailem, protože zachycují uživatele v daném okamžiku. Máte úplnou kontrolu nad tím, kdy a na koho se průzkum zaměří, což umožňuje sběr zpětné vazby v klíčových bodech kontaktu.
Nejlepší funkce Qualaroo
- Průzkumy Net Promoter Score (NPS) v reálném čase dostupné na jeho řídicím panelu
- Automatický překlad jazyků
- Pokročilá analýza sentimentu založená na technologii IBM Watson
- Funkce drag-and-drop pro přizpůsobení a logiku přeskočení
- Nejnižší placený tarif nabízí neomezený počet odpovědí
Omezení Qualaroo
- Dashboard postrádá jemnější filtry a možnosti třídění
- Nedostatek šablon specifických pro dané odvětví
- Omezené možnosti exportu dat
Ceny Qualaroo
- Essentials: 99 $/měsíc
- Premium: 199 $/měsíc
- Podnikání: Od 299 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Qualaroo
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
5. Jotform
Jotform je intuitivní alternativa k SurveyMonkey s online platformou, která vám umožňuje snadno vytvářet a spravovat personalizované průzkumy. Díky rozsáhlé knihovně typů otázek a přizpůsobitelným šablonám můžete navrhovat profesionální průzkumy přizpůsobené vašim potřebám.
Snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů Jotform vám pomůže vytvářet komplexní a sofistikované průzkumy bez nutnosti programování a integrovat je s více než 150 obchodními aplikacemi. Nabízí pokročilé funkce, jako je větvení nebo logika přeskočení a podmíněná logika, které umožňují personalizovanější zážitky.
Nástroje pro reporting a analytiku poskytují cenné informace, zatímco export dat zajišťuje hladkou integraci s jinými systémy. S Jotformem můžete vytvářet online průzkumy nebo formuláře pro bezpečné shromažďování dat a online plateb, což vám pomůže zefektivnit procesy správy dat bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce Jotform
- Intuitivní uživatelské rozhraní s funkcemi drag-and-drop, které se snadno používá a vyžaduje minimální zaškolení
- Hladce se integruje s mnoha dalšími nástroji prostřednictvím Zapier a umožňuje zadávání dat do tabulek nebo souborů PDF.
- Rozmanitá škála widgetů a výkonný editor logiky přeskočení pro rozsáhlé přizpůsobení
Omezení Jotform
- E-maily jsou někdy odmítány nebo označovány jako spam
- Informace o platebním procesoru je třeba zadávat znovu pro každý formulář
- Případy selhání a klienti, kteří musí formuláře vyplnit znovu
- Jedná se o bezplatnou alternativu SurveyMonkey, ale plán Enterprise je jedinou možností, jak vytvářet neomezený počet formulářů a shromažďovat neomezený počet odpovědí.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
6. QuestionPro
QuestionPro je univerzální platforma pro průzkumy, která vám umožňuje provádět průzkumy trhu a shromažďovat cenné informace. Díky více než 20 profesionálním tématům průzkumů a možnosti přidat své logo můžete vytvářet vizuálně atraktivní průzkumy, které budou ladit s vaší značkou.
Jako jedna z nejlepších alternativ SurveyMonkey nabízí QuestionPro logické větvení a přizpůsobitelné stránky s poděkováním, které zlepšují zkušenost respondentů. Můžete exportovat surová data, integrovat Google Sheets a využívat funkce jako analýza sentimentu a heatmapy pro podrobnější analýzu.
Díky vícejazyčným možnostem a pokročilé logice můžete zaznamenávat rozmanité odpovědi a přizpůsobit průběh tak, abyste vytvořili personalizované průzkumy. Platforma zajišťuje bezpečnost a soulad s regionálně specifickými datovými centry, což vám při sběru a analýze dat poskytuje klid.
Nejlepší funkce QuestionPro
- Složité procedurální filtry minimalizují zátěž respondentů a zvyšují kvalitu shromážděných dat
- Funkce automatického vyplňování často používaných otázek
- Filtrujte otázky podle podmínek pro konkrétní skupiny lidí
- Knihovna předem navržených šablon průzkumů
- Možnosti offline sběru odpovědí
- Jedna z mála možností pro tvorbu průzkumů, která nabízí bezplatný tarif
Omezení QuestionPro
- Problémy s výpočty váhového nástroje
- Příležitostné výpadky platformy, které vedou ke ztrátě odpovědí a potenciálním nákladům
- Omezená statistická analýza, zejména pro data na intervalové úrovni
Ceny QuestionPro
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 129 $/měsíc, fakturováno ročně
- Team Edition: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze QuestionPro
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
7. Formstack Forms
Formstack Forms je výkonné online řešení pro tvorbu formulářů, které zjednodušuje proces jejich vytváření a správy. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlým funkcím pro tvorbu formulářů můžete snadno navrhovat přizpůsobené formuláře podle svých potřeb. Funkce Form Importer vám pomůže plynule přejít z vašeho současného softwaru pro tvorbu formulářů.
Od jednoduchých kontaktních formulářů po složité průzkumy a registrace na akce – Formstack Forms nabízí univerzální platformu pro efektivní sběr zpětné vazby a organizaci dat. Tato alternativa k SurveyMonkey poskytuje pokročilejší funkce, jako je podmíněná logika, směrování dat a integrace třetích stran s oblíbenými aplikacemi, což zajišťuje plynulý tok dat a automatizaci.
Díky bezpečnému ukládání dat a souladu s průmyslovými předpisy, jako jsou GDPR a HIPAA, nabízí Formstack Forms klid při nakládání s citlivými informacemi.
Nejlepší funkce Formstack Forms
- Několik možností přizpůsobení na základě datových potřeb, platebních požadavků a konkrétních pravidel kampaně
- Mezi různorodé aplikace patří sběr dat pro průzkumy, registrace do programů, zproštění odpovědnosti a vylepšené provádění projektů.
- Snadné vkládání průzkumů a formulářů do webových stránek pro programy a události
- Specializujeme se na výzkum v oblasti vzdělávání a akademické sféry
Omezení formulářů Formstack
- Omezená kontrola textu pro pole a nadpisy
- Pravidla a vzorce mohou být náročné na přizpůsobení, což může vést k potenciálním chybám
- Úpravy v rozevíracím seznamu pro otázku mohou vymazat stávající podmíněná nastavení
- Neomezené průzkumy pouze v rámci plánu Enterprise, žádný skutečný bezplatný plán
Ceny Formstack Forms
- Starter: 125 $/měsíc
- Týmy: 250 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Formstack Forms
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
8. FormAssembly
FormAssembly je univerzální nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožňuje hladce shromažďovat a propojovat data z různých formátů, čímž šetří váš čas a eliminuje ruční zadávání dat. Tato alternativa k SurveyMonkey má bezpečnou platformu a je v souladu s různými předpisy, včetně GDPR a HIPAA, takže můžete zachovat bezpečnost a soukromí dat v rámci celého vašeho průzkumu trhu.
Integrace třetích stran FormAssembly, jako jsou Salesforce, PayPal a Stripe, zajišťují snadný tok dat tam, kde je to potřeba, což vám umožňuje reagovat na kvantitativní i kvalitativní poznatky. Platforma nabízí předem připravené motivy a šablony formulářů, přístup k mobilní aplikaci a přizpůsobitelná oprávnění pro větší flexibilitu.
Díky funkcím, jako je pokročilá automatizace pracovních postupů a maskování citlivých dat na úrovni polí, vám FormAssembly umožňuje zefektivnit dokumentaci a realizaci projektů při dodržení zásad správy dat.
Nejlepší funkce FormAssembly
- Logika větvení vám umožňuje vytvořit jeden formulář pro více cílových skupin
- Flexibilní designové funkce zahrnují přizpůsobení back-endu a možnosti předvyplnění formulářů
- Konektory připravené k okamžitému použití umožňují přizpůsobené pracovní postupy
- Jedna z mála bezplatných alternativ SurveyMonkey
Omezení FormAssembly
- Problémy s úpravami nebo přidáváním otázek po vytvoření formuláře mohou vést k neuspořádaným odpovědím.
- Po integraci s jinými platformami je obtížné upravovat pole formuláře
- Nejasné chybové zprávy ztěžují diagnostiku problémů
Ceny FormAssembly
- Bezplatný plán
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Premier: 249 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Compliance Cloud: Kontaktujte nás ohledně cen
- Government Cloud: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FormAssembly
- G2: 4,4/5 ( více než 350 recenzí )
- Capterra: 4,4/5 ( více než 30 recenzí )
9. Constant Contact
Constant Contact je dynamická platforma, která vám umožňuje efektivně komunikovat s vaším publikem. Její uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje snadno vytvářet a odesílat profesionální e-maily, navrhovat poutavé zpravodaje a automatizovat e-mailové kampaně.
Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí širokou škálu přizpůsobitelných šablon a robustních funkcí, včetně správy seznamů, segmentace kontaktů a analýzy v reálném čase. Uživatelsky přívětivé nástroje pro integraci sociálních médií, registraci událostí a online i offline průzkumy dále posílí vaše marketingové úsilí.
S Constant Contact můžete budovat silné vztahy, zvyšovat spokojenost zákazníků a viditelnost značky a dosahovat svých marketingových cílů.
Nejlepší funkce Constant Contact
- Snadné vytváření kampaní s jasnými chybovými hláškami
- Přizpůsobitelné šablony e-mailů pro zajištění konzistence značky
- Dobře zpracovává odhlášení, aby zabránilo spamu pro respondenty
Omezení služby Constant Contact
- Extrakce dat není příliš intuitivní ani uživatelsky přívětivá
- Chybějící testování předmětu e-mailu A/B s funkcí automatického opětovného odeslání
- Omezené vizuální srovnání mezi e-maily
- Žádný skutečný bezplatný plán pro tvorbu průzkumů
Ceny Constant Contact
- Lite: 12 $/měsíc
- Standard: 35 $/měsíc
- Premium: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Constant Contact
- G2: 4,0/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
10. Google Forms
Google Forms je uživatelsky přívětivá platforma, která vám umožní snadno vytvářet formuláře. Díky intuitivnímu rozhraní můžete vybírat z různých typů otázek, přizpůsobovat design a přidávat logiku pro plynulý zákaznický zážitek.
Automatické souhrny poskytují grafy v reálném čase a možnost analyzovat data v Google Sheets pro hlubší vhled. Přístupné z jakéhokoli zařízení, můžete vytvářet průzkumy a odpovídat na ně kdekoli. Tato alternativa k SurveyMonkey nabízí spolupráci v reálném čase, aby zajistila plynulý pracovní postup. Můžete také nastavit pravidla ověřování pro čistá data odpovědí pomocí vestavěné inteligence.
Nejlepší funkce Google Forms
- Integrace s Google Workspace, vylepšení funkčnosti a umožnění většího sdílení a spolupráce
- Cloudový nástroj s funkcí automatického ukládání, která snižuje riziko ztráty dat
- Různé modely pro navrhování formulářů poskytují větší univerzálnost
Omezení Google Forms
- Žádné automatické návrhy ani pokyny v případě chyb
- Jako alternativa k SurveyMonkey nabízí Google Forms výrazně menší knihovnu šablon.
- Omezené možnosti přizpůsobení, což ztěžuje sladění designu formuláře s firemní značkou
Ceny Google Forms
- Zdarma
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Google Forms
- GetApp: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
Co byste měli hledat v alternativách SurveyMonkey?
Jste připraveni přejít z SurveyMonkey? Skvělé! Pojďme si ujasnit, co od alternativy potřebujete.
Za prvé, jednoduchost.
Jasné a uživatelsky přívětivé rozhraní pro váš online průzkumný nástroj je nutností. Žádné komplikace, jen hladký způsob vytváření průzkumů a formulářů, abyste získali přesně ta data, která potřebujete k přijetí opatření. Chcete řešení, které vám pomáhá, ne škodí.
Dále přizpůsobení průzkumu.
Svoboda přizpůsobit si průzkumný software vám v konečném důsledku pomůže zvýšit zapojení respondentů a počet odpovědí. Větší kontrola nad typy otázek, designem a brandingem se projeví ve vašich shromážděných průzkumných datech.
Poté se zamyslete nad distribucí.
Nejlepší alternativy SurveyMonkey by měly nabízet více typů průzkumů, možnosti sdílení a neomezený počet průzkumů, aby bylo možné shromažďovat různorodá data o zákaznících a uživatelích napříč všemi vašimi kanály. Zvažte všechny své kanály, ať už se jedná o e-mail, sociální média nebo dokonce osobní akce s QR kódy, které vedou lidi k online průzkumům nebo formulářům.
Nezapomeňte na analýzu dat.
Váš nový nástroj by měl proměnit odpovědi z průzkumů v reálné využitelné poznatky. Hledejte výsledky v reálném čase, prediktivní analýzy, pokročilé reportování a možnosti exportu kvantitativních dat. Navíc můžete chtít nástroj pro vytváření průzkumů, který má výkonné integrace s vašimi datovými nástroji, jako je Google Analytics, aby vám zajistil co nejpřesnější průzkumy a poznatky o publiku.
A v neposlední řadě hodnota. Je cenový model spravedlivý? Existuje bezplatná verze nebo jsou k dispozici plány pro různé potřeby a rozpočty? Skvělá alternativa vás nezruinuje, ale přesto nabízí řadu funkcí, jako jsou možnosti drag-and-drop WYSIWYG, neomezený počet formulářů, mobilní průzkumy nebo možnost analyzovat výsledky zpětné vazby v rámci platformy.
Najděte nejlepší alternativu SurveyMonkey pro vaše podnikání
Díky široké škále dostupných alternativ SurveyMonkey nejste omezeni na jednu platformu, když potřebujete navrhnout a distribuovat efektivní průzkumy nebo formuláře. Zvážení jiných nástrojů pro průzkumy otevírá řadu nových funkcí, flexibility a efektivity, které posílí váš sběr dat.
Nezapomeňte, že ideální nástroj by měl vyhovovat vašim jedinečným potřebám – ať už jde o zefektivnění úkolů, zvýšení zapojení zákazníků nebo možnost automatizovat průzkumy či vytvářet průzkumy s bílou značkou.
Jste připraveni udělat krok vpřed a prozkoumat své možnosti? Začněte s ClickUp ještě dnes a využijte jeho všestranné možnosti přizpůsobitelných průzkumů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu.