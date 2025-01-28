10 nejlepších alternativ Formstack pro automatizaci pracovních postupů v roce 2025

Získávání zpětné vazby od uživatelů, potenciálních zákazníků nebo zaměstnanců je jedním z nejběžnějších způsobů, jak vylepšit vaše produkty a obchodní činnosti. Moderní software pro tvorbu formulářů dokonce umožňuje automatizaci pracovních postupů, která usnadňuje analýzu dat z odpovědí.
Formstack je populární software pro tvorbu formulářů s velkou uživatelskou základnou. Popularita však neznamená, že je to pro vás ta správná volba.
Sestavili jsme tento seznam nejlepších alternativ Formstack, abychom vám ukázali, co jiného je na trhu k dispozici. Pokud chcete přejít z Formstack nebo hledáte jiné možnosti na trhu, tento seznam vám pomůže zúžit výběr.
Co byste měli hledat v alternativách Formstacku?
Při porovnávání alternativ k Formstacku je třeba znát funkce, které nabízí většina softwaru pro tvorbu formulářů. Jakmile budete vědět, jaké možnosti jsou k dispozici, zaměřte se na výběr produktů, které mají funkce, které chcete. Mezi faktory, které je třeba mít na paměti, patří:
- Integrace třetích stran: Možnost propojit různé softwarové produkty pro soudržný pracovní postup umožňuje vyšší efektivitu procesů při odesílání formulářů. Najděte si nástroj pro tvorbu formulářů, který funguje s nástroji, které již používáte, a umožňuje základní automatizaci úkolů.
- Pokročilé funkce: Podívejte se na jedinečné funkce každé možnosti. Pokud je některá z těchto funkcí pro vaše potřeby zásadní, například offline sběr dat, zúží to výběr možností.
- Bezpečnost dat a soulad s předpisy: Některé podniky mají velmi přísné požadavky na soulad s předpisy týkajícími se dat. Pokud to platí i pro vás, ujistěte se, že software, který si vyberete, tyto požadavky splňuje.
- Ceny: Ceny softwaru mohou být matoucí, protože každá možnost má několik úrovní a každá úroveň má různé funkce. Hledejte produkt, který odpovídá vašemu rozpočtu, ale zároveň nabízí dobrý poměr ceny a funkcí.
10 nejlepších alternativ k Formstacku
Pojďme se podívat na silné a slabé stránky 10 nejlepších alternativ Formstacku a poskytnout další informace pro vytváření online formulářů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s nástrojem pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop a podmíněnou logikou! ClickUp je známý svými rozsáhlými automatizačními schopnostmi a usnadňuje přidávání formulářů do vašeho pracovního postupu. Využijte komponenty ClickUp Forms a využijte jeho plný potenciál.
Vytvářejte formuláře, analyzujte odpovědi a delegujte úkoly členům týmu, vše z jednoho místa.
Aby se uživatelé mohli rychle zorientovat, nabízí ClickUp rozsáhlou knihovnu šablon, včetně mnoha šablon pro formuláře zpětné vazby. Proces je jednoduchý, plynulý a úspěšný.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Automations pro vytvoření úkolu pomocí shromážděných informací
- Funkce pro spolupráci členů týmu v reálném čase, včetně správy dokumentů
- Podpora podmíněné logiky pro organizaci shromážděných dat
- Integrace do softwaru třetích stran
- Možnosti sdílení, exportu a vkládání formulářů
Omezení ClickUp
- Omezené možnosti přizpůsobení designu formulářů
- Náročné osvojování složitých postupů při vytváření formulářů
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Jotform
Jotform je oblíbený nástroj pro tvorbu online formulářů s rozsáhlým výběrem předem navržených šablon. Tato platforma umožňuje uživatelům vytvářet formuláře pro průzkumy, registrace na akce, zpětnou vazbu a další.
Formuláře budete vytvářet pomocí rozsáhlých možností přizpůsobení a snadno použitelného rozhraní Jotform a využijete podmíněnou logiku, pokročilé widgety a výpočty k řešení složitých požadavků. Díky integraci Jotform s několika aplikacemi třetích stran jsou možné různé automatizační úkoly.
Jotform také klade velký důraz na bezpečnost dat, což z něj činí vynikající volbu pro ty, kteří působí v citlivých odvětvích.
Nejlepší funkce Jotform
- Široký výběr polí pro vytváření online formulářů
- Podpora podmíněné logiky pro vytváření interaktivních formulářů
- Knihovna šablon formulářů pro vytváření formulářů v konverzačním stylu
- Brána pro přijímání online plateb
- Nástroje pro správu a analýzu dat
Omezení Jotform
- Vysoká cena za některé pokročilé funkce
- Při vytváření formulářů se občas vyskytují chyby.
- Pokročilá logika formulářů může být obtížná na zvládnutí.
Ceny Jotform
- Bezplatný tarif
- Bronzová: 39 $/měsíc na uživatele
- Silver: 39 $/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Google Forms
Google Forms je součástí Google Workspace (dříve známého jako G Suite). Produkt je hluboce integrován do ekosystému Google, což uživatelům usnadňuje spolupráci a sdílení jejich práce.
Postrádá některé přizpůsobovací a pokročilé funkce, které mají jiné nástroje pro tvorbu online formulářů, ale poskytuje jednoduchý přístup pro základní potřeby. Díky tomu je ideálním řešením pro rychlé ankety a jednoduché průzkumy nebo formuláře pro zpětnou vazbu.
Uživatelé automaticky shromažďují odpovědi na průzkumy v tabulce Google Sheet, aby k nim měli snadný přístup a mohli je snadno analyzovat, a nastavují e-mailová oznámení pro odeslané formuláře.
Nejlepší funkce Google Forms
- Intuitivní rozhraní pro tvorbu formulářů k generování vlastních reportů
- Integrace s dalšími produkty Google Workspace
- Automatické odesílání odpovědí a dat do Google Sheets
- Sdílený nebo omezený přístup k formulářům
- Základní analytické funkce
Omezení Google Forms
- Minimální možnosti přizpůsobení vzhledu formuláře
- Chybí pokročilé funkce pro tvorbu formulářů ve srovnání s alternativami
- Omezená integrace s produkty mimo ekosystém Google
Ceny Google Forms
Balíček Google Workspace zahrnuje Google Forms. Níže uvedené ceny se vztahují na tuto sadu produktů.
- Navždy zdarma
- Business Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5 (40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
4. SurveyMonkey
Jak název napovídá, SurveyMonkey začínal jako univerzální platforma pro vytváření průzkumů. Tato již dobře zavedená značka se rozšířila i na další úkoly související s vytvářením formulářů, přičemž si zachovala stejné uživatelsky přívětivé rozhraní a silnou sadu analytických nástrojů.
Aby pomohl uživatelům začít, SurveyMonkey poskytuje mnoho předem připravených šablon. Automatizuje odpovědi v průzkumech, odesílá upomínkové zprávy a přizpůsobuje zprávy na základě odpovědí ve formuláři. Další automatizace je možná díky propojení SurveyMonkey s aplikacemi třetích stran prostřednictvím Zapier.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Dynamické průzkumy vytvořené s větvící se logikou
- Velký výběr typů otázek
- Průzkumy distribuované prostřednictvím mnoha populárních kanálů
- Několik nástrojů pro analýzu dat a vytváření reportů
- Nástroje pro oslovení konkrétních cílových skupin
Omezení SurveyMonkey
- Pokročilé funkce jsou dražší.
- Rozhraní může být nepřehledné, pokud jsou formuláře rozsáhlé nebo složité.
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
Ceny SurveyMonkey
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Team Premier: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 9 000 recenzí)
5. Microsoft Forms
Microsoft Forms, který je součástí nabídky Microsoft 365, je jednoduchá aplikace pro tvorbu formulářů podobná Google Forms. Je úzce integrován s ostatními produkty v sadě 365 a automatizuje sběr a organizaci dat prostřednictvím Excelu a SharePointu.
Stejně jako jeho konkurent od Google, i Microsoft Forms omezuje integrační možnosti mimo svůj ekosystém a jeho funkce jsou základní. To by mohlo být ideální řešení pro ty, kteří plně využívají platformy Microsoftu a mají základní potřeby.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření formulářů
- Integrace s dalšími produkty Microsoft 365
- Podpora spolupráce mezi členy týmu v reálném čase
- Podpora kvízů s automatickým hodnocením
- Návrhy otázek pro ankety založené na umělé inteligenci (AI)
Omezení Microsoft Forms
- Méně předdefinovaných šablon než u některých jiných konkurentů
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledu formuláře
- Omezená podpora integrace s produkty, které nespadají pod Microsoft.
Ceny Microsoft Forms
- Business Basic: 6,00 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (77 recenzí)
6. WPForms
Tento oblíbený nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop je k dispozici jako plugin pro WordPress, jednu z největších platforem pro tvorbu webových stránek. Integruje se do rozhraní WordPress, což uživatelům umožňuje vytvářet profesionální a komplexní formuláře z jejich dashboardů. Díky podpoře podmíněné logiky snadno vytváří dynamické interakce formulářů.
Navzdory bohatým funkcím klade WPForms důraz na rychlost a výkon, aby zajistil plynulý uživatelský zážitek. Tento software obsahuje pluginy pro oblíbené e-mailové platformy, platební brány a řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce WPForms
- Snadné vytváření formulářů pomocí funkce drag-and-drop
- Předem připravené šablony formulářů pro různé případy použití
- Formuláře s responzivním designem přizpůsobeným pro mobilní zařízení
- Podmíněná logika, která zobrazuje nebo skrývá pole formuláře na základě zadání respondenta
- Integrace populární platformy pro e-mailový marketing
Omezení WPForms
- Špatná funkčnost s určitými tématy WordPress
- Pokročilé funkce formulářů, které jsou k dispozici pouze u dražších tarifů
- Omezená integrace se softwarem třetích stran
Ceny WPForms
- Základní: 49,50 $/rok
- Plus: 99,50 $/rok
- Pro: 199,50 $/rok
- Elite: 299,50 $/rok
Hodnocení a recenze WPForms
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (21 recenzí)
7. Typeform
Typeform klade velký důraz na vzhled, což vede k poutavému procesu vyplňování formulářů pro respondenty. Přináší jedinečný konverzační formát, který provádí uživatele otázkami po jedné, aby se minimalizovala možnost záměny.
Tato alternativa Formstacku je nástroj pro tvorbu formulářů, který nabízí vynikající výběr šablon pro různé případy použití, aby uživatelům pomohl rychle začít. Umí trochu od všeho. Formuláře a průzkumy, registrační formuláře, kontaktní formuláře, platební formuláře – stačí si vybrat a Typeform to pravděpodobně zvládne.
Integruje se s několika populárními aplikacemi třetích stran, které pomáhají s automatizací a zpracováním údajů z průzkumů. Software se řídí filozofií „mobile-first“ a nabízí responzivní formuláře, které se snadno přizpůsobí jakékoli velikosti obrazovky.
Nejlepší funkce Typeform
- Vylepšené formulace formulářů díky návrhům založeným na umělé inteligenci
- Různé interaktivní pole formulářů
- Podpora vícestránkových formulářů a ukazatelů průběhu
- Nástroje pro vizualizaci a analýzu
- Integrace s nástroji a aplikacemi třetích stran pomocí Zapier a webhooků
Omezení Typeform
- Plány, které jsou drahé vzhledem k funkcím, které nabízejí
- Omezené možnosti přizpůsobení u levnějších tarifů
- Složitá větvení a podmíněné funkce formulářů
Ceny Typeform
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Business: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
8. SurveySparrow
Stejně jako Typeform i SurveySparrow usnadňuje vytváření online formulářů. Nabízí formát konverzačního formuláře a rozhraní podobné chatu pro sběr odpovědí.
Tato platforma je řešením bez nutnosti programování, které uživatelům s omezenými technickými znalostmi umožňuje vytvářet dynamické a vizuálně atraktivní formuláře. Navíc je pomocí této platformy velmi snadné vytvářet průzkumy.
SurveySparrow usnadňuje vkládání personalizovaných otázek a interaktivních prvků do formulářů. Tento software využívá Zapier k integraci s aplikacemi třetích stran.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Formuláře s rozhraním podobným chatu
- Několik dostupných formátů otázek
- Rozvětvená logika a personalizační nástroje pro dynamické formuláře
- Sledování analytických údajů v reálném čase a generování reportů ke stažení
- Plánované odesílání e-mailem, okamžitě nebo podle plánu
Omezení SurveySparrow
- Složité formuláře mohou způsobit problémy s výkonem.
- Integrace třetích stran, které nejsou vždy tak robustní, jak by mohly být
- Užitečné funkce, které jsou k dispozici pouze v dražších tarifech
Ceny SurveySparrow
- Navždy zdarma
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 49 $/měsíc na uživatele
- Business: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (81 recenzí)
9. Paperform
Paperform přistupuje k tvorbě formulářů s velkým důrazem na design. Přidejte různé mediální prvky, jako jsou obrázky, videa a vlastní fonty, a vytvořte precizní vizuální design. Paperform má spoustu automatických funkcí, díky kterým je vhodný i pro začátečníky, ať už chcete vytvořit základní formuláře, nebo se do toho pustit naplno.
Tento online nástroj pro tvorbu formulářů lze integrovat s mnoha nástroji třetích stran pro automatizaci a sběr dat. Netradiční rozhraní nemá funkci drag-and-drop, jako mnoho jiných nástrojů na seznamu, a místo toho sází na intuitivní kontextový přístup.
Nejlepší funkce Paperform
- Silný důraz na přizpůsobení a branding formulářů
- Formuláře s vloženými videi a obrázky
- Integrace s běžnými platebními procesory
- Podpora podmíněné logiky a dynamických formulářů
- Integrace se Zapierem, která umožňuje základní automatizaci úkolů.
Omezení Paperform
- Složité formuláře s pokročilými funkcemi, které mohou být pro nové uživatele obtížné vytvořit.
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledu formulářů ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu formulářů
- Cenné funkce, které vyžadují dražší tarify
Ceny Paperform
- Essentials: 20 $/měsíc
- Pro: 40 $/měsíc
- Agentura: 135 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (42 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (86 recenzí)
10. 123 Form Builder
Další možností s vysokým důrazem na bezpečnost je 123 Form Builder. Kromě zaměření na bezpečnost se 123 Form Builder snaží nabídnout snadno použitelné rozhraní, které umožňuje novým i zkušeným uživatelům vytvářet výkonné formuláře.
Hladká integrace znamená žádné starosti pro vás (ani váš vývojový tým). Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop nabízí velký výběr widgetů a řadu možností přizpůsobení.
Nejlepší funkce nástroje 123 Form Builder
- Snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů s pěkným výběrem políček
- Pokročilé formuláře s podmíněnou logikou a inteligentními formuláři
- Podpora několika jazyků
- Pokročilé bezpečnostní funkce
- Integrace s dalšími oblíbenými aplikacemi a platformami
Omezení nástroje 123 Form Builder
- Příležitostné drobné chyby při vytváření formulářů
- Analytické a reportovací funkce, které nejsou tak silné jako u některých konkurentů
- Integrace třetích stran může být obtížná
Ceny nástroje 123 Form Builder
- Navždy zdarma
- Gold: 19,99 $/měsíc
- Platinum: 37,99 $/měsíc
- Diamond: 69,99 $/měsíc
- Enterprise: Od 199,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze 123 Form Builder
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Najděte si svůj ideální formulář
Sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře nemusí být nutně složitý. 10 nejlepších alternativ Formstacku vám nabízí spoustu možností, ze kterých si můžete vybrat. Pokud hledáte perfektního pomocníka pro správu projektů, nehledejte nic jiného než ClickUp. Vyzkoušejte ho ještě dnes zdarma!