Jotform vs. Google Forms: Který nástroj pro tvorbu formulářů je nejlepší?

Podniky se při rozhodování o směřování své společnosti spoléhají na data. Formuláře a průzkumy patří mezi nejlepší obchodní nástroje pro sběr dat od zákazníků, partnerů, zaměstnanců a mnoha dalších zdrojů.
Pokud hledáte software pro tvorbu formulářů, který vašemu týmu usnadní vytváření formulářů a shromažďování informací pomocí nich, Jotform a Google Forms jsou dvě oblíbené možnosti. Oba jsou předními online nástroji pro tvorbu formulářů a průzkumů, ale mezi nimi existuje mnoho rozdílů.
Podívejme se podrobně na funkce a ceny Jotform a Google Forms, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich lépe vyhovuje potřebám vás a vašeho týmu.
Co je Jotform?
Jotform je známý online nástroj pro tvorbu formulářů, který je výkonný, nabízí mnoho funkcí a zároveň je poměrně jednoduchý na používání. Jotform se také integruje s velkým množstvím obchodních nástrojů, což firmám usnadňuje rychlý přenos dat shromážděných pomocí Jotform do softwaru, který jim umožňuje analyzovat data shromážděná prostřednictvím online formulářů.
Jotform se také pyšní vynikajícími bezpečnostními a kompatibilními funkcemi, což je velmi důležité, pokud shromažďujete potenciálně citlivá data od obchodních partnerů.
Funkce Jotform
Jotform je plný funkcí, jak základních, tak i velmi pokročilých. Nejlepší na tom je, že rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé, což usnadňuje vyhledávání a používání všech funkcí, které potřebujete k vytváření svých obchodních formulářů.
Podívejme se na některé funkce, které odlišují Jotform od konkurence.
1. Pokročilé vytváření formulářů
Jotform vyniká nad většinou konkurentů díky snadnosti, s jakou umožňuje vytvářet vlastní formuláře. K vytváření formulářů nemusíte umět programovat, ale pokud máte nějaké zkušenosti s CSS, budete v Jotformu schopni dělat zázraky.
Tvůrce formulářů funguje téměř výhradně na principu drag-and-drop, což vám umožňuje snadno a rychle přidávat obrázky, widgety, integrace a dokonce měnit barvy ve vašem formuláři pomocí několika kliknutí.
2. Integrace plateb
Již jsme zmínili, že Jotform podporuje mnoho integrací, ale jeho integrace s většinou předních online platebních platforem je něco, co ho opravdu odlišuje. Jotform můžete integrovat se Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay a dalšími platformami pro přijímání plateb.
Díky tomu můžete vytvářet formuláře, za jejichž vyplnění lze uživatelům účtovat poplatek. To se může hodit například v případě, že vaše firma přijímá rezervace nebo zakázky na míru.
3. Widgety
K dispozici jsou doslova stovky widgetů, které můžete přidat do svých formulářů Jotform. K dispozici je například widget Get Visitor Location, který shromažďuje údaje o poloze prostřednictvím IP adres a poskytuje vám PSČ osoby, která vyplňuje formulář.
Mezi další oblíbené widgety patří Get Page from URL, SMS Confirmation, QR Codes, Whatsapp Button a mnoho dalších.
Ceny Jotform
- Starter: Bezplatný tarif (5 formulářů, limit 100 odeslaných formulářů měsíčně)
- Bronz: 34 $/měsíc (25 formulářů, limit 1 000 odeslaných formulářů za měsíc)
- Silver: 39 $/měsíc (50 formulářů, limit 2 500 odeslaných formulářů za měsíc)
- Gold: 99 $/měsíc (100 formulářů, limit 10 000 odeslaných formulářů za měsíc)
- Enterprise: Ceny na vyžádání (neomezený počet formulářů a měsíčních odeslání)
Co je Google Forms?
Google Forms je oblíbený a zcela bezplatný nástroj pro tvorbu formulářů, který je součástí Google Workspace – jedné z nejpopulárnějších a nejčastěji používaných obchodních platforem na světě. Jeho používání je navíc zcela zdarma, takže je snadné pochopit, proč ho tolik lidí používá.
Stejně jako každý bezplatný nástroj má však i Google Forms svá omezení. Přesto nabízí spoustu skvělých funkcí, které uspokojí potřeby většiny uživatelů, kteří potřebují vytvářet a sdílet jednoduché obchodní formuláře.
Funkce Google Forms
Pokud vezmete v úvahu, že je zcela zdarma, Google Forms nabízí extrémně bohaté funkce. Možná nemá funkce pro pokročilé uživatele nebo velké společnosti, ale nabízí spoustu výkonných funkcí a možností přizpůsobení, které může kdokoli používat, aniž by musel cokoli platit. S Google Forms můžete vytvářet neomezený počet formulářů zcela zdarma.
1. Interaktivní otázky
Google Forms vám umožňuje klást několik typů otázek, díky čemuž můžete své formuláře učinit interaktivními. Můžete nastavit svůj formulář tak, aby shromažďoval krátké odpovědi, kde mají respondenti k dispozici pouze jeden řádek pro zaznamenání svých odpovědí.
Můžete také nastavit otázky typu odstavec, které uživatelům umožňují poskytnout podrobné odpovědi. K dispozici je také typ otázky s zaškrtávacím políčkem, typ otázky s nahráním souboru (což je skvělé pro týmy HR, které shromažďují životopisy) a mnoho dalších.
Google Forms také zahrnuje podmíněnou logiku, která umožňuje formulářům měnit se a zobrazovat různé otázky na základě předchozí odpovědi uživatele.
2. Kvízy
Pedagogové rádi používají Google Forms, protože je to jeden z nejlepších bezplatných nástrojů pro snadné vytváření kvízů a jejich sdílení se studenty. Každé otázce můžete dokonce přiřadit bodové hodnocení, aby bylo hodnocení kvízu zcela automatické.
Automatické hodnocení ušetří pedagogům spoustu času a umožní studentům získat výsledky svých testů okamžitě.
3. Vytváření reportů
Bez ohledu na to, jaký nástroj pro tvorbu formulářů používáte, pravděpodobně budete nakonec přenášet shromážděná data do Google Sheets nebo jiného ekvivalentu Microsoft Excel, abyste mohli vytvářet zprávy a analyzovat shromážděná data. Jelikož se jedná o součást stejné platformy, integrace vašeho formuláře Google s Google Sheet, Google Analytics a dalšími populárními typy dokumentů a aplikacemi Google je rychlá a bezproblémová.
Google Forms také dokáže automaticky vytvářet grafy a tabulky, což vám umožní rychle vizualizovat a sdělit výsledky průzkumů/kampaní zainteresovaným stranám.
Ceny Google Forms
- Navždy zdarma
Jotform vs. Google Forms: Porovnání funkcí
Obě jsou vynikajícími nástroji pro tvorbu formulářů, ale rozdíly mezi Jotform a Google Forms jsou takové, jaké byste očekávali. Google Forms je zcela zdarma, ale není tak robustní. Je však neuvěřitelně jednoduchý na používání.
Za funkce, které odlišují Jotform od Google Forms, musíte zaplatit. Pokud si však pořídíte prémiový účet, Jotform je mnohem flexibilnější, robustnější a přizpůsobitelnější než Google Forms.
Podívejme se na některé klíčové funkce, ve kterých oba nástroje vynikají, a zjistěme, v čem se liší.
Analytika
Google Forms i Jotform zpracovávají vaše data velmi snadno. Možnosti vytváření reportů v Google Forms jsou jednodušší na používání. K dispozici jsou tři výchozí reporty, a pokud potřebujete provést další výpočty a vytvořit podrobnější a konkrétnější report, nejlepším řešením je odeslat data do Google Sheets a provést výpočty tam.
Jotform je o něco méně intuitivní, ale jakmile se naučíte, jak jej používat, můžete s ním dělat mnohem více. Jotform má nástroj zvaný „Tabulky“, který ukládá data do formátu tabulky. Pokud chcete vidět jednotlivé odpovědi, musíte přejít do „Doručené pošty“. K dispozici máte také samostatné nástroje pro analýzu formulářů, které vám poskytnou skvělý přehled o lidech, kteří poskytli odpovědi.
Jotform tedy nabízí více možností a základních funkcí, ale také s sebou nese výrazně vyšší náročnost na osvojení.
Šablony
Jako bezplatný nástroj Google Forms nenabízí mnoho šablon formulářů. Jotform naopak nabízí tisíce šablon. Pokud chcete šablony, které vám pomohou začít s vytvářením formulářů, a hledáte mnoho možností, se kterými si můžete pohrát, Jotform je tou správnou volbou.
I když jsou šablony Google Forms trochu přizpůsobené, většina z nich nakonec vypadá velmi podobně. Šablony Google Forms vám neumožňují skutečně přizpůsobit formuláře a sladit je s vizuální identitou vaší značky.
V Jotformu může osoba, která pracuje na vytváření formulářů, pokud má trochu zkušeností s kódováním a designem, zcela přizpůsobit každý jednotlivý aspekt formuláře. Jotform také nabízí stovky placených a bezplatných motivů, které můžete použít k přizpůsobení tisíců šablon, které poskytuje.
Možnosti sdílení
Jak Jotform, tak Google Forms jsou opravdu dobré pro týmy, které potřebují spolupracovat na formulářích. Formuláře můžete přiřadit ostatním členům týmu několika způsoby, včetně sdílených odkazů, e-mailových pozvánek a sociálních médií.
Jotform vám také umožňuje stáhnout formulář ve formátu PDF. Další skvělou funkcí Jotformu je možnost zahrnout automatická připomenutí prostřednictvím e-mailu, která se zasílají členům týmu, kteří nevyplnili formulář, který jim byl přidělen.
Jotform vs. Google Forms na Redditu
Ačkoli se na Redditu o Jotform a Google Forms příliš nediskutuje, většina uživatelů se shoduje, že Jotform je lepší volbou, pokud váš tým potřebuje flexibilnější a rozsáhlejší nástroj pro vytváření formulářů:
„Pokud chcete více než 10 otázek, doporučuji Jotform. Jotform má také bezplatné nastavení, které můžete integrovat se Slackem, takže pokaždé, když někdo odešle Jotform, obdržíte zprávu Slack, která vám také může zobrazit odeslané informace z Jotform, pokud to tak nastavíte.“
Na dotaz ohledně alternativy k Google Forms jiný uživatel doporučil Jotform s tím, že bezplatná verze je stále lepší než Google Forms:
„Jotform je mnohem lepší než Google Forms! V minulosti jsem ho používal (bezplatnou verzi) a jeho funkce na mě udělaly velký dojem.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Jotform a Google Forms
Jotform a Google Forms jsou skvělé, ale co když je tvorba formulářů jen špičkou ledovce? Přesně to vám nabízí ClickUp – vynikající funkce pro tvorbu formulářů v rámci komplexní platformy pro zvýšení produktivity s pokročilými funkcemi pro správu projektů.
Funkce ClickUp daleko přesahují rámec online nástrojů pro tvorbu formulářů. Jedná se o nástroj pro zvýšení produktivity a správu projektů, který může kdokoli využít pro nejrůznější účely. Díky kombinaci tvorby formulářů se všemi ostatními funkcemi, kterými ClickUp disponuje, může ClickUp posunout tvorbu vašich formulářů a průzkumů na zcela novou úroveň.
Podívejme se na některé z klíčových funkcí ClickUp, díky nimž je tento nástroj vážnou alternativou k Jotform i Google Forms.
Zobrazení formuláře ClickUp
Podobně jako Jotform vám funkce Form view v ClickUp umožňuje snadno vytvářet dokonalé formuláře přetahováním různých prvků. Můžete také kliknout na název libovolného pole a snadno jej přejmenovat.
Na rozdíl od Google Forms vám ClickUp umožňuje do formulářů zahrnout vlastní branding. Můžete si vybrat téma, změnit barvy a dokonce i odstranit branding ClickUp z vašich formulářů.
Formuláře vytvořené v ClickUp lze sdílet stejně jako formuláře v Jotform a Google Forms. ClickUp také nabízí funkce pro vkládání formulářů do webových stránek pomocí HTML kódu, který se automaticky vytvoří za vás. ClickUp také nabízí možnosti podmíněné logiky, které vám umožňují vytvářet složité průzkumy s různými otázkami na základě daných odpovědí.
Odpovědi lze také snadno spravovat v ClickUp. Můžete je poslat ostatním členům týmu pro snadnou spolupráci a integrovat je do jakéhokoli jiného projektu nebo pracovního postupu.
Centrum šablon také obsahuje stovky bezplatných šablon, včetně šablony formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která slouží ke sběru zpětné vazby od zákazníků!
Úkoly ClickUp
Správa úkolů je jádrem ClickUp. Jedná se o jednu z nejlepších platforem pro týmy, které chtějí plánovat, organizovat a spolupracovat, s nekonečnými možnostmi přizpůsobení pro jakýkoli typ projektu. Díky obrovskému množství nástrojů pro správu projektů, které ClickUp nabízí, je ideální jak pro malé firmy, tak pro velké podniky.
Spolupráce je v ClickUp hračkou. Můžete kliknout na úkoly, komentovat vlákna, rozdělit velké projekty na lépe zvládnutelné dílčí úkoly a mnoho dalšího.
Automatizace ClickUp
ClickUp usnadňuje automatizaci každodenních rutinních úkolů, takže se můžete více soustředit na smysluplnou práci. Nabízí mnoho předem připravených automatizací, které lze přizpůsobit podle konkrétních potřeb vašeho týmu.
S ClickUp můžete dokonce automatizovat nástroje třetích stran, které chcete používat. Všechny automatizované pracovní postupy ClickUp fungují s externími aplikacemi, které se integrují s platformou, a seznam oblíbených obchodních nástrojů, které lze spárovat s ClickUp, se každý měsíc rozšiřuje.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
ClickUp: Vítěz v souboji Google Forms vs. Jotform
S ClickUp získáte více než jen skvělý způsob, jak vytvářet formuláře a sdílet je se svým týmem – získáte centralizované, komplexní centrum produktivity pro veškerou vaši práci.
Zaregistrujte se do ClickUp a vyzkoušejte jeho funkce pro tvorbu formulářů a mnoho dalšího!