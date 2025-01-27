10 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Forms v roce 2025

Microsoft Forms je skvělý nástroj pro sběr a analýzu dat, ale jeho plný potenciál se projeví až po integraci s dalšími aplikacemi Microsoftu. Abyste mohli tento software plně využít, možná budete muset investovat do dalších nástrojů Microsoftu, které jsou za příplatek. ?
Naštěstí alternativy Microsoft Forms nabízejí podobné funkce a pokročilejší vlastnosti pro standardizaci sběru dat. Podívejme se na 10 nejlepších online nástrojů pro tvorbu formulářů a najděme ten, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace!
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Forms?
Projektový tým potřebuje nástroje pro pravidelné shromažďování, zpracování a analýzu dat, aby mohl činit informovaná rozhodnutí a sledovat průběh úkolů. Online nástroj pro tvorbu formulářů může být neocenitelným pomocníkem při shromažďování dat, která potřebujete od svého týmu, zainteresovaných stran a zákazníků. Umožňuje vám vytvářet přizpůsobitelné a sdílené formuláře, ke kterým lze přistupovat a vyplňovat je odkudkoli, což činí sběr dat rychlejší, přesnější a efektivnější. ⚡️
Projektoví manažeři by měli hledat univerzální online nástroj pro tvorbu formulářů, který nabízí výhodu vzdáleného přístupu a umožňuje vašemu týmu maximalizovat úsilí v oblasti sběru a analýzy dat.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru nástroje pro tvorbu formulářů:
- Různá pole otázek, včetně výběru z více možností, krátkého a dlouhého textu, rozevíracího seznamu, dat, časů a hodnotících škál
- Pokročilé přizpůsobení pro vytváření vlastních šablon a přidávání multimediálního obsahu, jako jsou obrázky, GIFy a videa.
- Integrace s dalšími pracovními aplikacemi a nástroji, které používáte, jako jsou Google Sheets, Zapier nebo Slack.
- Funkce podmíněné logiky umožňuje zobrazit nebo skrýt otázky na základě předchozích odpovědí respondenta.
- Optimalizace pro mobilní zařízení umožňuje vyplňovat online dotazníky na telefonech nebo tabletech odkudkoli.
- Zabezpečení a ochrana soukromí pro ochranu vašich dat a soukromí respondentů
- Funkce pro spolupráci umožňují úpravy a komentáře v reálném čase.
Sběr dat je však pouze částí pracovního postupu. Abyste mohli co nejlépe využít své online průzkumy a dotazníky, potřebujete nástroj pro správu projektů, který vám pomůže řídit projektové aktivity, sledovat pokrok a spolupracovat s týmem.
Integrace online nástroje pro tvorbu formulářů s nástrojem pro správu projektů vám umožní shromažďovat a analyzovat data v reálném čase a získané poznatky využít k informovanému rozhodování, jako je stanovení priorit a vysoce hodnotné práce! ?
10 nejlepších alternativ k Microsoft Forms
1. ClickUp
ClickUp je dokonalým řešením pro týmy, které hledají výkonnou platformu pro zefektivnění sběru a shromažďování dat. Zobrazení formuláře v ClickUp je navrženo tak, aby nabídlo plně přizpůsobitelné prostředí, které ušetří vašemu týmu čas strávený ručním zadáváním dat, takže se může soustředit na své úkoly a cíle.
A díky funkci podmíněné logiky v ClickUp Forms můžete vytvářet formuláře, které se dynamicky přizpůsobují na základě předchozích odpovědí, čímž respondentům poskytujete lepší uživatelský zážitek.
Od interních projektových požadavků po online průzkumy – veškerá vaše práce je integrována do jedné platformy pro efektivní zpracování. Sdílejte přímý odkaz na formulář nebo jej vložte do stránky pomocí HTML kódu a nechte ClickUp udělat těžkou práci po vyplnění formuláře. ?
A co je nejlepší, váš tým získá praktické informace, které mu pomohou činit rozhodnutí na základě dat a urychlit pracovní postupy!
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office a dalších.
- Několik způsobů, jak automatizovat opakující se úkoly, včetně směrování formulářů, aktualizací stavu a přiřazování úkolů.
- Podrobné online centrum nápovědy, webináře a podpora, které vám pomohou plně využít možnosti této platformy.
- Dynamická funkce Cíle, která sjednotí tým v oblasti OKR a umožní sledovat pokrok několika způsoby.
- Více zobrazení pro organizaci CRM pomocí seznamů, tabulek Kanban, tabulek a dalších prvků
- Více přiřazených úkolů pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace pokroku na první pohled
- Formulářový editor s funkcí drag-and-drop a přizpůsobitelným brandingem
- Rozsáhlá knihovna šablon pro každé použití
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou překážku.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 5 $ za uživatele za měsíc
- Business Plan: 12 $ za uživatele za měsíc
- Plán Business Plus: 19 $ za uživatele za měsíc
- Plán Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey je online nástroj pro tvorbu formulářů s intuitivním a snadno použitelným rozhraním, který umožňuje vytvářet poutavé formuláře a shromažďovat data od respondentů. SurveyMonkey nabízí uživatelům celou řadu typů otázek, včetně otázek s výběrem z více možností, hodnotících škál, maticových otázek, otevřených odpovědí a dalších.
Na rozdíl od Microsoft Forms nabízí SurveyMonkey různé možnosti přizpůsobení, jako jsou motivy, loga, barvy a písma, které zajistí profesionální vzhled s vaší značkou. SurveyMonkey také nabízí možnost shromažďovat odpovědi z formulářů online nebo prostřednictvím e-mailu. Díky výkonným analytickým nástrojům, které jsou součástí platformy, mohou uživatelé prohlížet data z odpovědí a získávat z nich smysluplné informace.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Sdílená knihovna prvků formulářů pro průzkumy v souladu s image značky
- Vlastní logo, barvy a URL průzkumu
- Kvízy s přizpůsobenou zpětnou vazbou
- Klikněte na vizualizaci mapových dat
- Pokročilé nástroje pro logiku průzkumů
Omezení SurveyMonkey
- Základní tarif je omezen na 50 000 odpovědí ročně.
- Neomezený počet formulářů je k dispozici v dražších tarifech.
Ceny SurveyMonkey
- Team Advantage: 25 $ za uživatele a měsíc
- Team Premier: 75 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti SurveyMonkey.
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 9 600 recenzí)
3. Google Forms
Další alternativou k Microsoft Forms je Google Forms, nástroj pro sběr dat používaný k vytváření průzkumů, kvízů, ankety, dotazníků a dalších formulářů. Jeho editor s funkcí drag-and-drop umožňuje uživatelům vytvářet vícestránkové formuláře s různými typy otázek, jako jsou multiple choice, textová pole, zaškrtávací políčka, rozevírací seznamy a další!
Online formuláře se bezpečně shromažďují v databázi, kterou lze snadno spravovat a prohlížet prostřednictvím Google Sheets. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlým funkcím je Google Forms jednoduchým nástrojem pro sběr zpětné vazby od zákazníků.
Nejlepší funkce Google Forms
- Integrovaná inteligence pro nastavení pravidel ověřování odpovědí
- Šablony, včetně průzkumů a dotazníků
- Formuláře sdílené prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo webové stránky
- Automatické souhrny pro analýzu odpovědí
- Nástroj pro vytváření formulářů s vlastní logikou
Omezení Google Forms
- Online podpora 24/7 a komunitní fóra jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Google Forms
- Osobní: Bezplatná verze
- Business Started: 6 $ za uživatele za měsíc, roční závazek
- Business Standard: 12 USD za uživatele a měsíc, roční závazek
- Business Plus: 18 $ za uživatele za měsíc, roční závazek
- Enterprise: Podrobnosti si vyžádejte u společnosti Google.
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
4. Wufoo
Wufoo je online platforma pro tvorbu a hostování formulářů, na které mohou uživatelé vytvářet průzkumy, kontaktní formuláře, registrační formuláře a další. Poskytuje také nástroje pro přijímání plateb a ukládání dat. Wufoo je snadno použitelný a umožňuje uživatelům přetahovat prvky do předem připravených šablon nebo začít od nuly.
Tento nástroj také nabízí podrobné analytické údaje a možnost přizpůsobit formuláře pomocí vlastního CSS a HTML. Wufoo je skvělý nástroj pro sběr údajů o zákaznících, správu projektů, sledování plateb a mnoho dalšího!
Nejlepší funkce Wufoo
- Oznámení v reálném čase po vyplnění formuláře
- Návrhář motivů s předem připravenými nebo vlastními návrhy
- Export dat do tabulkového softwaru
- Integrace s poskytovateli platebních služeb
- Automatizace pracovních postupů s CRM
Omezení Wufoo
- Drahé cenové plány ve srovnání s jinými alternativami Microsoft Forms
- Omezený počet nativních integrací
Ceny Wufoo
- Bezplatná verze
- Starter: 14,08 $ měsíčně, fakturováno 169 $ ročně
- Professional: 29,08 $ měsíčně, fakturováno 349 $ ročně
- Pokročilá: 74,08 $ měsíčně, fakturováno 889 $ ročně
- Ultimate: 183,25 $ měsíčně, fakturováno 2 199 $ ročně
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. FormAssembly
FormAssembly je online nástroj pro tvorbu formulářů, který byl navržen tak, aby zefektivnil proces sběru dat a odesílání formulářů. Poskytuje týmům nástroje pro vytváření interaktivních online formulářů s rozhraním typu drag-and-drop. Mezi funkce FormAssembly patří přizpůsobitelné šablony designu, integrované logické kontroly, podpora pokročilých funkcí, jako je nahrávání souborů a online platby, a bezpečné ukládání dat a reportování.
Platforma je také integrována s různými službami třetích stran, které poskytují další funkce a možnosti, jako jsou online platby. Tyto integrace jsou nezbytné pro společnosti, které chtějí prodávat své produkty nebo služby a přijímat platby prostřednictvím online průzkumů nebo objednávkových formulářů!
Nejlepší funkce FormAssembly
- Integrace se Salesforce, HTTPS Connector, Paypal a dalšími
- Administrátorské panely a přizpůsobitelná potvrzení
- Editor motivů pro přizpůsobení vzhledu a stylu
- Více stránkové formuláře a podmíněná logika
- Grafy a zprávy
Omezení FormAssembly
- Chybí rozmanitost motivů a pokročilé možnosti přizpůsobení pro složité formuláře.
- Určeno pro týmy používající Salesforce
Ceny FormAssembly
- Pro více informací kontaktujte FormAssembly.
Hodnocení a recenze FormAssembly
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
6. Jotform
Jotform je software pro tvorbu formulářů a průzkumů, který týmům umožňuje snadno vytvářet formuláře, průzkumy a ankety. Lze jej použít pro širokou škálu účelů, včetně sběru zpětné vazby od zákazníků, shromažďování dat pro výzkumné projekty a provádění průzkumu trhu.
Pomocí intuitivního editoru JotForm s funkcí drag-and-drop mohou uživatelé snadno navrhovat formuláře a průzkumy, přidávat různé otázky a prvky a sdílet je prostřednictvím e-mailu nebo je vložit na jakoukoli webovou stránku. Tento software také poskytuje týmům přístup k výkonným analytickým nástrojům, které umožňují sledovat výkon formulářů v reálném čase a získávat poznatky z jejich dat!
Nejlepší funkce Jotform
- Správa odeslaných formulářů
- Možnost předvyplněného formuláře
- Automatické mazání odeslaných formulářů
- Integrace CRM
- Formuláře s QR kódy
Omezení Jotform
- Skripty formulářů mohou někdy zpomalit váš web.
- Drahé cenové plány s omezeným počtem formulářů
Ceny Jotform
- Starter: bezplatná verze
- Bronzová: 34 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Silver: 39 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Gold: 99 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Jotform.
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
7. Qualtrics
Další alternativou k Microsoft Forms je Qualtrics, online software pro průzkumy a platforma pro správu zkušeností, která pomáhá organizacím shromažďovat a analyzovat data. Umožňuje uživatelům vytvářet, distribuovat a analyzovat průzkumy v různých formátech s výkonnými možnostmi přizpůsobení.
S Qualtrics mohou uživatelé rychle sledovat odpovědi v průzkumech, vytvářet zprávy a grafy, exportovat data do jiných programů a vkládat průzkumy do webových stránek a mobilních aplikací. Qualtrics umožňuje organizacím rychle získat přehled o spokojenosti, preferencích a chování zákazníků v reálném čase.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Vyhledávací nástroj pro vyhledávání otázek a bloků v rámci formuláře
- Více než 12 typů otázek pro vytváření různých webových formulářů
- Generátor vzorových odpovědí
- Nástroje pro export průzkumů
- Otázky s automatickým číslováním
Omezení Qualtrics
- Ve srovnání s jinými alternativami Microsoft Forms, jako jsou ClickUp a SurveyMonkey, postrádá možnosti přizpůsobení.
- Formuláře musí být připojeny k projektu.
Ceny Qualtrics
- Podrobnosti získáte u společnosti Qualtrics.
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (390+ recenzí)
8. Zoho Forms
Zoho Forms je online nástroj pro průzkumy, který uživatelům pomáhá rychle vytvářet formuláře. Nabízí výkonné funkce, jako je podmíněná logika, přizpůsobení značky a více typů odesílání. Díky široké škále šablon, možností přizpůsobení a funkcím exportu umožňuje Zoho Forms týmům vytvářet online formuláře podle svých představ.
S Zoho Forms můžete snadno vytvářet a integrovat vlastní formuláře do jiných aplikací, jako jsou CRM a účetní řešení. Navíc jej můžete použít k automatizaci úkolů a úspoře času při zadávání dat!
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Integrace Mailchimp a Zoho Campaigns pro distribuci formulářů
- Logika přeskočení na základě předchozích odpovědí
- Sledování UTM pro generování potenciálních zákazníků
- E-mailová a SMS oznámení
- Více než 30 typů polí
Omezení Zoho Forms
- Nástroje pro správu úkolů jsou k dispozici v dražších tarifech.
- Omezené možnosti šablon formulářů
Ceny Zoho Forms
- Bezplatná verze
- Základní: 10 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Standard: 25 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Professional: 50 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Premium: 90 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Typeform
Typeform je nástroj pro tvorbu formulářů, který uživatelům umožňuje vytvářet pěkné webové formuláře a zákaznické průzkumy. Nabízí širokou škálu hotových šablon a možností přizpůsobení. Platforma také poskytuje pokročilé funkce, jako jsou výkonné analytické nástroje pro sledování a analýzu odpovědí na formuláře.
Typeform je skvělý nástroj pro firmy, organizace a jednotlivce, který umožňuje rychlý a přesný sběr dat. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní může kdokoli vytvářet poutavé průzkumy, aniž by musel mít pokročilé znalosti programování nebo zkušenosti s designem!
Nejlepší funkce Typeform
- Integrace se Zapier, Google Analytics, HubSpot a dalšími
- Personalizace skrytých polí při odesílání formulářů
- Funkce větvení otázek/logický skok
- Vlastní odkazy na otázky
- Video interakce
Omezení Typeform
- Omezené možnosti vytváření reportů v cenových plánech Basic a Plus
- Funkce pro spolupráci jsou k dispozici v dražších tarifech.
Ceny Typeform
- Základní: 25 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Plus: 50 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Business: 83 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Typeform.
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 640 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
10. Paperform
Paperform je online nástroj pro tvorbu formulářů s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop, který umožňuje vytvářet formuláře od nuly nebo z předem připravených šablon. Paperform také nabízí širokou škálu možností přizpůsobení formulářů, včetně barev, písem, log a dalších prvků, takže týmy mohou vytvořit formulář, který vypadá přesně tak, jak si přejí!
Paperform také pomáhá týmům šetřit čas díky integrovaným automatizačním nástrojům. Týmy mohou využít integraci Paperform se Zapierem k vytvoření automatizovaných pracovních postupů, které propojí jejich formuláře s oblíbenými aplikacemi a službami, jako jsou e-mailové marketingové platformy a CRM. Tím se týmům usnadní maximální využití jejich dat.
Nejlepší funkce Paperform
- Integrované knihovny Unsplash a GIPHY pro vytváření formulářů
- Integrace s nástroji pro správu úkolů
- Synchronizace s Google Kalendářem pro plánování
- Více než 100 předem připravených online formulářů
- Automatizace pracovních postupů
Omezení Paperform
- Náročné osvojování funkcí ve srovnání s jinými alternativami Microsoft Forms
- Žádní poduživatelé v tarifech Essentials a Pro
Ceny Paperform
- Essentials: 20 $ měsíčně, fakturováno jako 240 $ ročně
- Pro: 40 $ měsíčně, fakturováno jako 480 $ ročně
- Agentura: 135 USD měsíčně, fakturováno jako 1 620 USD ročně
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
