10 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Whiteboard, které byste měli znát

Microsoft je velkým jménem v technologickém průmyslu. Microsoft Whiteboards je proto úspěšným produktem s mnoha spokojenými uživateli. Společnost se v poslední době hodně zaměřuje na svůj software pro podnikovou sféru a vytváření plynulého uživatelského zážitku.
Je to ale ideální software pro týmy, které chtějí dosáhnout co nejvyšší produktivity?
Ne nutně.
Integrace Microsoft Whiteboard je omezena převážně na další produkty společnosti a interaktivní Whiteboard sám o sobě nabízí jen málo funkcí mimo funkce specifické pro tabuli.
V tomto článku se zaměříme na nejlepší alternativy Microsoft Whiteboard, které jsou v současné době k dispozici, a představíme různé funkce, omezení, ceny a hodnocení produktů, abyste mohli najít tu nejlepší možnost pro vás.
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft Whiteboard?
Při zvažování alternativ k Microsoft Whiteboard byste měli hledat několik faktorů. Při hodnocení možností zohledněte následující body.
- Funkce pro spolupráci více uživatelů: Spolupráce v reálném čase je důležitým aspektem softwaru pro bílé tabule. Alternativa, kterou si vyberete, by měla tuto funkci nabízet.
- Kompatibilita s různými platformami: Členové týmu používají různá zařízení. Ujistěte se, že vámi vybraná alternativa funguje na co největším počtu těchto zařízení.
- Integrace a sdílení souborů: Moderní technologický stack se skládá z mnoha funkcí pro týmovou spolupráci na virtuální tabuli. Měl by také disponovat integrací pro připojení k dalším webovým aplikacím.
- Soukromí a bezpečnost: Kybernetická bezpečnost je důležitým faktorem. Hledejte šifrování, ochranu dat, kontrolu přístupu a soulad s předpisy na ochranu soukromí.
- Možnosti exportu a importu: Import a export dat do a ze softwaru by měl být co nejjednodušší, zejména pokud chcete sdílet nápady. Pro usnadnění tohoto procesu hledejte robustní sadu podporovaných formátů souborů.
- Videokonference: Online schůzky jsou klíčové pro úspěšnou spolupráci na pracovišti – ať už je váš tým vzdálený nebo v jedné místnosti.
- Ceny a licence: Zhodnoťte cenovou strukturu a možnosti licencí pro alternativu Microsoft Whiteboard. Vybrané řešení by mělo odpovídat vašemu rozpočtu, ale také poskytovat funkce, které potřebujete.
10 nejlepších alternativ k Microsoft Whiteboard, které můžete použít
Výběr nejlepšího softwaru pro bílé tabule není snadný úkol. Peníze, které utratíte, jsou důležitou investicí do úspěchu vašeho týmu, proto je rozumné prozkoumat všechny možnosti. Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších alternativ k Microsoft Whiteboard, abyste získali dobrý přehled o možnostech, které máte k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Tato alternativa k Microsoft Whiteboard nabízí více než 10 přizpůsobitelných zobrazení, jako je zobrazení tabule a seznamu, což umožňuje flexibilní správu úkolů a snadné mapování procesů.
Použijte jej k převedení svých nápadů do konkrétních úkolů a přiřaďte je členům týmu přímo z tabule. Na rozdíl od ClickUp se Microsoft Whiteboard zaměřuje především na funkce pro spolupráci na tabuli, spíše než na rozsáhlé nástroje pro správu úkolů a produktivitu, které propojují všechny týmy.
Funkce Whiteboard od ClickUp je úzce integrována s dalšími výkonnými funkcemi pro spolupráci, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Project Management. Tento dynamický nástroj pro práci s tabulemi zlepšuje komunikaci tím, že propojuje jednotlivé části vašeho pracovního prostoru a poskytuje vašemu týmu rychlý přehled o celkové situaci.
Je vybaven intuitivním dotykovým rozhraním pro přesnost a vestavěným generátorem obrázků s umělou inteligencí, který vašim nápadům dodá větší jasnost. A to nejlepší? Z tabule můžete spustit celý projekt, sledovat jeho průběh a chatovat se svými kolegy, a to vše v rámci pracovního prostoru ClickUp.
Funkce Mind Maps od ClickUp umožňuje týmům vytvářet plány a pracovní postupy propojením objektů. Díky spolupráci týmů v reálném čase a sdílení veřejných odkazů mohou členové týmu i externí zúčastněné strany snadno spolupracovat.
Tabule nabízejí přizpůsobitelné šablony, formátování bohatého textu a možnost převést obsah tabule na úkoly, což zefektivňuje řízení projektů.
Šablony, jako je šablona Concept Map Template od ClickUp, umožňují uživatelům rychle začít. ClickUp podporuje více platforem, včetně Windows, macOS, iOS, Android a webových prohlížečů, což zajišťuje přístupnost a spolupráci z různých zařízení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: ClickUp Whiteboards umožňuje více uživatelům spolupracovat v reálném čase.
- Myšlenkové mapy: Tyto mapy umožňují týmům vizuálně organizovat a propojovat nápady, plány a pracovní postupy.
- Přiřazování úkolů: Uživatelé mohou přiřazovat úkoly přímo z online tabule, což usnadňuje delegování práce a sledování pokroku.
- Možnosti vkládání: Do virtuální tabule lze snadno vkládat různé prvky, jako je webový obsah, dokumenty a další, což usnadňuje spolupráci v týmu a sdílení úkolů.
- Přizpůsobitelné šablony: ClickUp nabízí stovky přizpůsobitelných šablon pro tabule, které pokrývají celou řadu potřeb.
- Funkce AI: Můžete popsat nápady a vizualizovat je pomocí vestavěného generátoru obrázků AI.
- Integrovaný chat: ClickUp Chat vám umožňuje centralizovat a sledovat konverzace v celém pracovním prostoru (od tabulek po úkoly a panely).
- Zmínky a komentáře: Více uživatelů může zmínit ostatní a komentovat přímo na tabuli, což usnadňuje získávání podnětů a poskytování zpětné vazby.
- Veřejné sdílení: Tabule vytvořené v ClickUp lze sdílet s klienty nebo externími zainteresovanými stranami pomocí veřejných odkazů.
- Přístupnost na různých platformách: Tabule ClickUp jsou přístupné na různých platformách, včetně Windows, macOS, iOS, Android a prohlížečů.
Omezení ClickUp
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Ve srovnání s jinými online tabulemi může být naučení se jeho používání náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Miro
Miro je oblíbená online platforma pro spolupráci na tabuli, která týmům umožňuje vymýšlet nápady, brainstormovat a spolupracovat ve vizuálním a interaktivním pracovním prostoru. Poskytuje řadu funkcí navržených tak, aby usnadňovaly vzdálenou spolupráci a kreativní myšlení pro více uživatelů, kteří mohou sdílet nápady a spolupracovat.
Nejlepší funkce Miro
- Rozsáhlé nástroje pro spolupráci: Nabízí funkce pro spolupráci, takže uživatelé mohou zanechávat komentáře, zmiňovat členy týmu a diskutovat na virtuální tabuli.
- Všestranná plátna a šablony: Velké flexibilní plátno umožňuje uživatelům vytvářet a organizovat obsah v různých formátech. Miro nabízí širokou škálu předem připravených šablon pro různé případy použití.
- Rozsáhlá knihovna interaktivních prvků: Miro obsahuje bohatou knihovnu tvarů, ikon, lepících poznámek a dalších prvků, které lze snadno přidat na tabuli.
Omezení Miro
- Někteří uživatelé považují Miro za náročnější ve srovnání s jinými alternativami k Microsoft Whiteboard.
- Uživatelé hlásili problémy s výkonem při práci s velkými a složitými tabulemi.
- Miro je především online platforma, což znamená, že pro přístup a práci na tabulkách je nutné připojení k internetu.
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter – 8 $/měsíc na uživatele
- Business – 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise – Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (4 725 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 211 recenzí)
3. Kreslete. Chatujte
Draw. Chat je online platforma pro spolupráci na tabuli, která uživatelům umožňuje kreslit, skicovat a spolupracovat v reálném čase. Tento nástroj pro spolupráci má jednoduché, intuitivní rozhraní pro vizuální komunikaci a brainstorming.
Kreslete. Chatujte. Nejlepší funkce
- Funkce pro spolupráci: Uživatelé mohou v reálném čase vidět vzájemné kresby a úpravy, což usnadňuje týmovou práci a výměnu nápadů.
- Kreslicí nástroje: Platforma nabízí řadu přizpůsobitelných kreslicích nástrojů, včetně štětců, tvarů, textu a barev.
- Nekonečné plátno: Tabule nabízí nekonečné plátno, které poskytuje dostatek prostoru pro zaznamenávání nápadů.
Kreslení. Omezení chatu
- Draw. Chat nabízí relativně základní sadu funkcí ve srovnání s komplexnějšími nástroji.
- Jakmile je relace Draw. Chat uzavřena nebo aktualizována, obsah tabule se ztratí.
- Neobsahuje pokročilé ovládací prvky pro spolupráci, jako jsou oprávnění uživatelů, historie verzí nebo možnost sledovat změny.
Kreslit. Chatovat Ceny
- Navždy zdarma
- Kontaktujte prodejce ohledně cen za upgrade.
Kreslit. Chatovat Hodnocení a recenze
- Capterra: 4,7/5 (6 recenzí)
4. OneNote
OneNote je nástroj pro pořizování poznámek a digitální organizaci vyvinutý společností Microsoft. Umožňuje uživatelům zaznamenávat a organizovat své nápady, poznámky a informace v digitálním zápisníku.
Nejlepší funkce OneNote
- Synchronizace mezi zařízeními: Poznámky lze snadno synchronizovat mezi zařízeními, což uživatelům umožňuje přístup k jejich poznámkám odkudkoli.
- Spolupráce a sdílení: Uživatelé mohou spolupracovat na poznámkách a poznámkových blocích v reálném čase tím, že je sdílejí s ostatními.
- Funkce vyhledávání a organizace: Výkonné vyhledávací funkce umožňují uživatelům rychle najít konkrétní poznámky.
- Šablony: Užitečné šablony OneNote usnadňují generování nových nápadů.
Omezení aplikace OneNote
- Software může být pro nové uživatele kvůli své komplexní sadě funkcí příliš složitý.
- Integrace OneNote se zaměřuje hlavně na jiné produkty Microsoftu, takže pro integraci produktů třetích stran je podpora minimální nebo žádná.
Ceny OneNote
Tento produkt je součástí předplatného služby Microsoft 365.
- Navždy zdarma
- Osobní – 6,99 $/měsíc
- Rodina – 9,99 $/měsíc
- Business Basic – 7,20 $/měsíc
- Aplikace pro firmy – 9,90 $/měsíc
- Business Standard – 15,00 $/měsíc
- Business Premium – 26,40 $/měsíc
Hodnocení a recenze OneNote
- G2: 4,5/5 (1 811+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 356 recenzí)
5. Conceptboard
Conceptboard je online platforma s tabulemi, která týmům umožňuje vizualizovat, brainstormovat a spolupracovat na projektech na virtuálním plátně.
Nejlepší funkce Conceptboard
- Software pro vizuální spolupráci: Uživatelé mohou přispívat nápady, kreslit náčrtky a přidávat komentáře v reálném čase interaktivním způsobem.
- Nekonečné plátno: Nekonečný pracovní prostor se rozšiřuje s tím, jak uživatelé přidávají obsah, a poskytuje tak dostatek místa pro zaznamenání všech nápadů.
- Řízení projektů: Conceptboard nabízí funkce pro řízení projektů, jako je přidělování úkolů a sledování pokroku.
Omezení Conceptboardu
- Conceptboard může být ve srovnání s jednoduššími virtuálními tabulemi poněkud náročnější na naučení.
- Některé pokročilé funkce, jako jsou integrace a možnosti správy projektů, jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny Conceptboard
- Navždy zdarma
- Premium – 6 $/měsíc na uživatele
- Business – 9,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise – Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Data Center Edition – ceny na vyžádání u obchodního zástupce
Hodnocení a recenze Conceptboard
- G2: 4,6/5 (91 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (40 recenzí)
6. Lucidspark
Lucidspark je online platforma pro spolupráci na tabuli určená pro vizuální myšlení, brainstorming a řešení problémů.
Nejlepší funkce Lucidspark
- Šablony a rámce: Nabízí řadu šablon navržených tak, aby podporovaly různé potřeby pracovních postupů.
- Integrace s nástroji pro zvýšení produktivity: Integrace s běžnými nástroji umožňuje uživatelům rozšířit funkčnost Lucidsparku.
- Funkce hlasování a zpětné vazby: Poskytuje funkce pro hlasování, hodnocení a poskytování zpětné vazby k nápadům.
Omezení Lucidspark
- Zvládnutí všech dostupných funkcí může nějakou dobu trvat.
- Uživatelský zážitek na mobilních zařízeních nemusí být tak optimalizovaný jako na stolních počítačích nebo laptopech.
Ceny Lucidspark
- Navždy zdarma
- Individuální – 7,85 $/měsíc na uživatele
- Team – 9,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise – Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Lucidspark
- G2: 4,5/5 (2 142 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (351 recenzí)
7. Mural
Mural je online platforma pro vizuální tabule, která týmům umožňuje spolupracovat a brainstormovat nebo skicovat nápady ve virtuálním prostředí tabule.
Nejlepší funkce Mural
- Flexibilní plátno: Velké a flexibilní plátno umožňuje uživatelům vytvářet a uspořádávat obsah volným způsobem, aby mohli plynule komunikovat a sdílet nové nápady.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Obsahuje velkou sbírku předem navržených šablon přizpůsobených různým případům použití.
- Rozsáhlá sada prvků: K dispozici je velká sada vizuálních prvků, včetně lepících poznámek, tvarů, obrázků a nástrojů pro kreslení.
Omezení nástroje Mural
- Rozsáhlé funkce aplikace Mural mohou být pro některé nové uživatele náročné.
- Cena je relativně vysoká ve srovnání s některými jinými možnostmi.
- Mural je silně závislý na připojení k internetu a při pomalejším připojení může fungovat špatně.
Ceny Mural
- Navždy zdarma
- Team – 9,99 $/měsíc na uživatele
- Business – 17,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise – Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (1 324 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (110 recenzí)
8. Milanote
Milanote je vizuální nástroj pro spolupráci, který slouží k organizování nápadů, plánování projektů a vytváření vizuálních tabulek pro různé účely.
Nejlepší funkce Milanote
- Funkce drag-and-drop: Milanote zjednodušuje proces organizování obsahu pomocí snadno použitelného rozhraní drag-and-drop.
- Integrace s jinými nástroji: Integrace s nástroji třetích stran pomáhá konsolidovat různé zdroje do jediného pracovního prostoru.
- Náladové tabule a designové funkce: Náladové tabule, galerie obrázků a designové šablony pomáhají kreativním profesionálům pracovat efektivněji.
Omezení Milanote
- Milanote má relativně omezené možnosti formátování textu a vizuálních prvků.
- Složité projekty mohou vyžadovat určité úsilí, aby zůstaly organizované pro ty, kteří nejsou obeznámeni s funkcemi.
Ceny Milanote
- Navždy zdarma
- Person – 9,99 $/měsíc na uživatele
- Team – 49 $/měsíc za 10 uživatelů
- Team – 99 $/měsíc za 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Milanote
- G2: 4,5/5 (41 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (53 recenzí)
9. Jamboard
Jamboard je interaktivní digitální tabule od společnosti Google zabudovaná do velkého dotykového displeje s vysokým rozlišením. Je navržena tak, aby usnadňovala brainstorming jak ve fyzickém, tak v digitálním prostředí.
Nejlepší funkce Jamboard
- Lepicí poznámky a rozpoznávání rukopisu: Virtuální lepicí poznámky lze přidávat na tabuli a vytvářet je z fyzických poznámek pomocí rozpoznávání rukopisu.
- Integrace s Google Workspace: Integruje se s dalšími aplikacemi Google Workspace, jako jsou Google Drive, Docs, Sheets a Google Slides.
- Rozpoznávání obrázků a tvarů: Obrázky vložené do Jamboardu lze automaticky rozpoznat jako tvary, což umožňuje rychlé vytváření diagramů.
Omezení Jamboardu
- Jamboard je fyzické zařízení, takže pro plné využití jeho funkcí je nutný fyzický přístup k hardwaru.
- Tento nástroj se dobře integruje s aplikacemi Google Workspace, ale má omezenou integraci s nástroji třetích stran.
Ceny Jambaord
- 4 999 $ za hardware plus roční poplatek za podporu ve výši 600 $.
Hodnocení a recenze Jamboard
- G2: 4,2/5 (18 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (96 recenzí)
10. Freehand
Freehand je digitální tabule vyvinutá společností InVision. Nabízí jednoduchou a intuitivní platformu pro skicování, kreslení a sdílení nápadů v reálném čase.
Nejlepší funkce Freehand
- Pero a nástroje pro kreslení: Pěkný výběr nástrojů, včetně per, zvýrazňovačů a fixů, umožňuje přesné kreslení.
- Lepicí poznámky a komentáře: Uživatelé mohou na tabuli přidávat digitální lepicí poznámky a komentáře, které usnadňují organizaci a zpětnou vazbu.
- Integrace se softwarem InVision: Ostatní produkty InVision, jako jsou Boards a Studio, se snadno integrují s Freehand.
Omezení ručního kreslení
- Freehand se zaměřuje především na jednoduché a efektivní používání tabule, takže postrádá mnoho pokročilých funkcí.
- Bezplatná verze je omezena počtem tabulek a dostupným úložným prostorem.
Ceny Freehand
- Navždy zdarma
- Pro – 4,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise – Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Freehand
- G2: 4,3/5 (278 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 recenze)
Nejlepší alternativa Whiteboardu pro vaši firmu
Ať už pracujete na čemkoli, ClickUp má nástroje, které potřebujete ke spolupráci, organizaci a sebevědomému postupu vpřed. Díky snadno použitelným funkcím a široké škále dostupných šablon máte vše, co potřebujete pro svůj další projekt.
