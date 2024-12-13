10 bezplatných šablon objednávkových formulářů v Excelu a ClickUp

Pokud vaše firma pravidelně přijímá nebo vyřizuje objednávky, neztrácejte energii tím, že pokaždé vytváříte nové objednávkové formuláře. Zefektivněte proces vytváření objednávek pomocí bezplatných šablon objednávkových formulářů přizpůsobených konkrétním potřebám vaší společnosti, ať už objednáváte kancelářské potřeby nebo vyřizujete požadavky zákazníků.
Nejlepší šablony objednávkových formulářů vám ušetří drahocenný čas, který můžete lépe využít k zvyšování tržeb a vytváření dalších objednávek. Právě to vám tyto šablony umožní!
⏰ 60sekundové shrnutí
Usnadněte si správu objednávek pomocí těchto 10 bezplatných šablon ClickUp a Excel pro sledování a vyřizování objednávek:
- Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
- Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
- ClickUp Šablona formuláře pro změnu objednávky v případě renovací
- Šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply
- Šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie
- Složka ClickUp pro vyřizování objednávek
- Šablona objednávek firemních reklamních předmětů ClickUp
- Šablona ClickUp Sales Tracker
- Šablona platebního formuláře ClickUp
- Šablona objednávkového formuláře Excel od ExcelTemplates
Co je to šablona objednávkového formuláře?
Šablona objednávkového formuláře je standardní formulář, který můžete rychle vyplnit, kdykoli potřebujete vytvořit novou objednávku. Existují dva hlavní typy:
- Šablony nákupních objednávek můžete použít k vytvoření nové objednávky pro dodavatele, aby vám dodal materiály, které potřebujete pro své podnikání.
- Šablony pro plnění, které můžete použít ke sledování procesu od přijetí a balení až po doručení.
Využití šablon se neomezuje pouze na objednávkové šablony. Najdete zde šablony pro cokoli, od objednávek na renovační změny až po objednávky reklamních předmětů. Šablony objednávkových formulářů můžete dokonce propojit s nástroji pro sledování prodeje, abyste měli přehled o celkové situaci.
Bez ohledu na to, které objednávkové formuláře si vyberete, klíčová je jednoduchost. Nástroj pro tvorbu formulářů pomáhá standardizovat správu objednávek a zjednodušit tak obchodní a každodenní operace.
Co dělá šablonu objednávkového formuláře dobrou?
Vzhledem k tomu, že mnoho firem pracuje s objednávkami, najdete spoustu šablon objednávkových formulářů, které slibují zefektivnění vašich procesů. Následující funkce vám pomohou vybrat objednávkový formulář, který bude pro vaše podnikání přínosem:
- Uživatelská přívětivost: Čím jednodušší je šablona objednávkového formuláře, tím snazší bude přesvědčit vaše týmy, aby ji začaly používat.
- Přizpůsobitelnost: Vaše firma je jedinečná, proto zkontrolujte, zda je šablona přizpůsobitelná, abyste mohli optimalizovat její efektivitu tak, aby vyhovovala potřebám vaší firmy.
- Jednoduchost: Pravděpodobně budete muset pravidelně zpracovávat velké množství objednávek, proto je jednoduchá šablona, kterou lze rychle vyplnit, obzvláště cenná.
- Barevné kódování: Šablony objednávkových formulářů, které obsahují vizuální popisky s barevným kódováním, které vedou oči čtenáře k důležitým detailům objednávky, pomáhají eliminovat chyby nebo zmatek uživatelů.
- Integrace projektového řízení: Není to nutnost, ale integrace vašich objednávkových formulářů se softwarem pro zpracování online plateb a inkaso plateb online může zefektivnit provoz a zvýšit efektivitu při současném snížení nákladů.
Najděte šablony, které odpovídají vaší situaci a prostředí, a maximalizujte tak jejich relevanci pro vaše podnikání.
10 šablon objednávkových formulářů k použití
1. Šablona objednávkového formuláře
S šablonou objednávkového formuláře ClickUp můžete snadno sledovat své objednávky od zadání až po vyřízení. Tato základní šablona objednávkového formuláře vám poskytuje přehled o každé fázi objednávkového procesu, včetně:
- Objednáno
- Balíček
- V přepravě
- Dodáno
- Splněno
Ale to je jen začátek. Ke každé objednávce můžete přidat vlastní pole, jako je sledovací číslo, celková cena, název produktu, typ a množství. Tato pole můžete použít k vytváření přehledů, které zobrazují trendy.
Můžete dokonce použít značky zákaznického servisu, jako jsou problémy s objednávkami, a funkci vlastních komentářů pro vrácení a opakované objednávky – automatický sledovač počtu dní od objednávky vám pomůže zajistit hladký průběh všech procesů.
A to nejlepší na konec: v zobrazení formuláře mohou zákazníci odesílat své objednávky se všemi potřebnými podrobnostmi, které se automaticky vyplní do vašeho sledovacího zobrazení. Díky této integraci vám neunikne žádná nově zadaná objednávka a zároveň budete mít všechny relevantní informace na jednom místě.
2. Šablona objednávky a skladových zásob
Pokud chcete sledovat objednávky, které zadáváte dodavatelům, je šablona ClickUp Purchase Order & Inventory Template ideálním online objednávkovým formulářem. S její pomocí můžete spravovat zdroje vaší společnosti, včetně aktuálních skladových zásob a objednávek na jejich doplnění.
Objednávkový formulář skladových zásob obsahuje dva seznamy, které slouží ke sledování skladových zásob pro vaše zákazníky. Položkám můžete přiřadit vlastní oznamovací štítky, abyste dostávali upozornění, když se zásoby tenčí, nebo je můžete jednoduše seřadit podle množství a získat tak přehled o stavu zásob.
Ale díky zobrazení procesu objednávky vyniká tato šablona. Je přednastavena s pěti sloupci:
- Objednat
- Objednáno
- V přepravě
- Dodáno
- Skladem
K každé položce můžete přidat kategorii produktu, individuální ID produktu a hlavního dodavatele a přesouvat je v rámci dodavatelského řetězce podle změn stavu objednávky. Tato šablona využívá tato pole k aktualizaci vašeho skladového seznamu, aby byla vaše skladová zásoba vždy přesná.
3. Šablona tabulky pro změnu objednávky
Mnoho firem, zejména větší dodavatelské společnosti, neustále spravuje rozsáhlé projekty s neustále se měnícími objednávkami. Šablona ClickUp Change Order Form Renovations vám pomůže sledovat i ty nejsložitější požadavky.
Jednoduchý formulář pro změnu objednávky umožňuje dodavatelům a zákazníkům požadovat změny v projektu. Pole jako důvod změny, dopad a umístění projektu přidávají kontext a můžete přidat datová pole, jako je původní ID smlouvy, nové smluvní podmínky a nová cena.
Změnová objednávka se poté přesune do přehledu změnových objednávek, automaticky seřaděného podle nových objednávek, objednávek v procesu schvalování a zamítnutých objednávek, kde můžete přiřadit termíny, vlastníky a další podrobnosti. Poté seřaďte podle priority nebo stavu a získejte přehled o všech důležitých rozhodnutích týkajících se projektu.
Tato šablona objednávkového formuláře funguje nejlépe, když používáte ClickUp jako CRM pro výrobu, protože můžete připojit úkoly a změnit objednávky k vašim větším stavebním projektům v systému, čímž vytvoříte jediný zdroj pravdivých informací a přehled o projektu pro váš tým.
4. Šablona objednávkového formuláře pro dodávky
Žádná firma nemůže efektivně fungovat bez stálého přísunu zásob, včetně kancelářských potřeb, nábytku, nástrojů nebo jiných standardních položek, které tvoří základ vašich každodenních procesů řízení.
Šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply je speciálně navržený nástroj pro vytváření formulářů, který zefektivňuje objednávání a opakované objednávání zásob pro vaši organizaci.
Začněte s formulářem dodací objednávky vyplněním informací, jako jsou:
- Typ dodávky
- Žadatel (s kontaktními údaji)
- Dodavatel (s kontaktními údaji)
- Oddělení
- Poznámky
- Informace o platbách (jak přijímáte platby online)
Poté každou objednávku předložte ke schválení, které můžete také označit v šabloně. Každá nová žádost odeslaná prostřednictvím objednávkového formuláře se automaticky vyplní do seznamu nových objednávek, ale můžete je třídit podle oddělení a sledovat jejich průběh až do vyřízení.
Kdo by si nepřál, aby objednávání zásob bylo o něco méně bolestivé? S touto bezplatnou šablonou objednávkového formuláře to možné je.
5. Šablona objednávkového formuláře na sušenky
Připravili jsme pro vás lahodnou šablonu. I když jsme ji navrhli pro sušenky, neznamená to, že šablona objednávkového formuláře ClickUp Cookie je určena pouze pro tento účel. Naopak, její efektivní jednoduchost nabízí řadu výhod pro jakékoli množství podniků a odvětví, ať už zasíláte zakázková trička s objednávkovým formulářem na trička nebo žonglujete s tiskovými požadavky s objednávkovým formulářem na fotografie.
Stejně jako u mnoha šablon zmíněných v tomto průvodci, i zde se začíná s objednávkovým formulářem. Vlastní pole formuláře, jako je příchuť sušenek, doručovací adresa, datum doručení a množství, vám poskytnou základní informace pro zahájení plnění objednávky.
Od té chvíle se stanete nejlepšími přáteli s tabulkou zpracování objednávek, která vám pomůže sledovat fáze, kterými musí každá nová objednávka projít. A zamilujete si databázi objednávek sušenek, která uvádí všechny obdržené objednávky podle příchutí sušenek v jednoduché, přehledné tabulce.
Pokud to funguje u sušenek, představte si, co tato šablona dokáže u jiných produktů. Stačí pár jednoduchých úprav, jako například změna příchutě produktu na barvu trička u objednávkového formuláře na trička, a můžete ji použít pro jakýkoli obchod s více produkty, abyste zefektivnili proces objednávání.
6. Složka pro vyřizování objednávek
Šablona ClickUp Order Fulfillment Template je optimalizována pro e-commerce podniky a zajišťuje, že všechny nové objednávky budou odeslány včas díky zefektivněnému pracovnímu postupu, který minimalizuje ztrátu času.
Proces začíná čtyřmi přizpůsobitelnými stavy: Otevřeno, V procesu, Skladem a Vyprodáno, které usnadňují průchod objednávek procesem. Přizpůsobitelná pole, jako jsou jednotková cena a množství objednávky, usnadňují kategorizaci jednotlivých objednávek.
Přidejte nové objednávky do přehledu prostřednictvím objednávkového formuláře a poté si zobrazte souhrnný přehled v podobě tabulek a seznamů. Pokročilé zobrazení, jako je například poptávka po produktech, vám umožní analyzovat trendy a udržovat zásoby na přijatelné úrovni.
E-commerce není jediným možným využitím této šablony. Hodí se vždy, když potřebujete spravovat proces vyřizování objednávek. A protože je součástí softwaru ClickUp, můžete tuto bezplatnou šablonu integrovat s dalšími procesy, jako jsou šablony pro plánování účtů nebo zabezpečené online objednávkové formuláře na vašem webu.
7. Šablona objednávek firemních reklamních předmětů
Ať už chcete rozdávat reklamní předměty a dárky pro zvýšení morálky zaměstnanců nebo jako dárky pro zákazníky, propagační předměty jsou klíčovou součástí marketingové a personální strategie většiny organizací. Šablona ClickUp Company Swag Orders zajišťuje, že když vaše firma potřebuje více reklamních předmětů, proces objednávání zůstane jednoduchý, ať už potřebujete objednávkový formulář na trička nebo objednávkový formulář na značkové kancelářské potřeby.
Tento jednoduchý přehled v tabulce rozděluje objednávky reklamních předmětů do kategorií Nové, Čeká se na dodávku, Připraveno k odeslání a Odesláno. Pro každý řádek můžete zadat jméno zákazníka, velikost týmu a kontaktní údaje spolu s proměnnými, jako je termín dodání, cena za položku a množství.
Kromě těchto základních funkcí můžete pro pokročilou analýzu použít barevně označená pole formuláře, jako jsou platební informace a přepravní partner. Jakmile tyto proměnné zadáte, zobrazení Seznam platebních požadavků vám pomůže pochopit, kde je třeba provést následné kroky pro zajištění trvalých příjmů.
8. Šablona pro sledování prodeje
Pro větší, více procesně orientované prodejní operace je šablona ClickUp Sales Tracker přesně to, co vaše firma potřebuje, aby zůstala organizovaná.
Tato šablona sleduje a analyzuje váš prodejní proces na úrovni jednotlivých objednávek prostřednictvím tří zobrazení:
- Zobrazení Sales Tracker zobrazuje všechny vaše produkty seřazené podle měsíce, včetně proměnných, jako je typ produktu, jednotková cena, jednotková cena, náklady na dopravu, zisková marže, počet vrácených produktů a cílový zisk.
- Zobrazení stavu prodeje podle produktu se zaměřuje na každý produkt, aby vám poskytlo lepší přehled o tom, kde váš tým plní cíle a kde je třeba zvýšit prodejní úsilí.
- Zobrazení měsíčního objemu prodeje se zaměřuje na celkové tržby a zisky napříč produkty a poskytuje tak přehled o výkonu prodejního týmu na vysoké úrovni.
Díky tomuto víceúrovňovému přehledu získáte cenné informace o svém prodejním procesu, které vám pomohou při rozhodování. Skutečnost, že slouží také jako šablona prodejní zprávy, je příjemným bonusem.
9. Šablona platebního formuláře
Šablona platebního formuláře ClickUp vám pomůže připojit důležité informace ke každé objednávce, kterou obdržíte pro osobní a online platby, což usnadňuje pochopení, které objednávky jste již zpracovali a které ještě vyžadují následné kroky, aby přinesly výnosy.
Šablona je standardně určena pro vstupenky na akce, ale díky několika rychlým úpravám ji lze stejně dobře použít v jakémkoli odvětví.
Výchozí zobrazení se zaměřuje na kategorie produktů a poté uvádí kontaktní informace, způsob platby a stav přijetí platby u každé objednávky. Odtud můžete přiřadit členy týmu pro následné kroky a termíny splatnosti a dokonce připojit účtenky, abyste mohli sledovat své fyzické a online platby.
Bonus: Šablony pro hodnocení úsilí zákazníků!
10. Šablona objednávkového formuláře Excel od ExcelTemplates
Pokud hledáte pouze šablonu Excel pro sledování a vyřizování objednávek, může vám pomoci šablona Excel Order Form Template od ExcelTemplates. Jedná se o statickou alternativu k Google Forms a některým výše zmíněným šablonám ClickUp, která vám pomůže standardizovat způsob zadávání a vyřizování objednávek pro vaši firmu.
Obsahují základní branding v horní části, následovaný informacemi, jako je dodací adresa a položky pro každou objednávku. Sloupce s náklady sčítají celkovou cenu, což vám poskytuje přehled a usnadňuje dodavateli splnění objednávky.
Připravte se na objednávání a optimalizaci svých procesů s ClickUp
Buďme upřímní: Objednávky musíte vyřizovat a zadávat s šablonou i bez ní. Otázkou je, jak velký přínos bude mít šablona, kterou si vyberete, pro vaše podnikání?
Tyto šablony nabízejí řadu výhod, ale jejich největší předností je, že je lze přímo integrovat do vaší platformy pro správu práce.
Zvažte například možnost integrace šablon objednávek do vašeho softwaru pro správu potenciálních zákazníků. Nyní může váš prodejní tým snadno zadat první objednávku nově získaného potenciálního zákazníka. Nebo zvažte propojení jednotlivých objednávek a sledování objednávek s vaším softwarem OKR. Nyní můžete své prodejní cíle založit na hmatatelných výsledcích, aby byly efektivnější a realističtější.
A právě zde vstupuje do hry ClickUp. Jako nástroj určený ke správě celého vašeho pracovního toku nenabízíme pouze správu potenciálních zákazníků nebo projektů. Nejsme pouze platformou pro stanovování cílů. Jsme tím vším a ještě mnohem víc – včetně možnosti nastavit šablony objednávek přímo v platformě.
A co je nejlepší, šablony nabízíme ve všech úrovních, včetně našeho plánu Free Forever. Nevěříte nám? Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a poté nainstalujte libovolnou šablonu z tohoto průvodce kliknutím na její odkaz!