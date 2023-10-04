Porovnání Google Forms a Microsoft Forms 2025

Google Forms i Microsoft Forms nabízejí uživatelům možnost vytvářet, publikovat a sdílet formuláře a kvízy s ostatními. Jsou snadno použitelné jak doma, tak v práci, a díky mnoha funkcím a možnostem je vytváření formulářů na míru velmi jednoduché.
Oba tyto nástroje jsou skvělou volbou pro sběr dat na pracovišti, ale který z nich je nejlepší? Který nástroj zvítězí v souboji Google Forms vs. Microsoft Forms? A existuje ještě lepší alternativa?
V tomto podrobném průvodci porovnáme Google Forms a Microsoft Forms, včetně jejich nejcennějších funkcí, cen a toho, co o těchto nástrojích říkají skuteční uživatelé. Představíme vám také působivou alternativu k Google Forms a Microsoft Forms. 👀
Pojďme si promluvit o nástrojích pro tvorbu formulářů, ano?
Co je Google Forms?
Google Forms je nástroj pro tvorbu formulářů od softwarového giganta Google. Je to oblíbený a široce používaný nástroj pro tvorbu formulářů díky své snadné obsluze a známosti pro ty, kteří již používají produkty Google.
Funkce Google Forms
Google Forms má všechny funkce, které byste od webového softwarového nástroje pro tvorbu formulářů očekávali. Můžete vytvářet vlastní formuláře, upravovat typy otázek a požadavky a publikovat formulář, až budete připraveni sbírat data v Google Sheets.
Nástroje pro tvorbu formulářů jsou často jednoduché, proto jsme se rozhodli zaměřit naše srovnání na tři oblasti – tvorbu formulářů, přizpůsobení a analytiku a reportování. Zde je přehled toho, jak si Google Forms vede v těchto oblastech.
1. Tvorba formulářů
Jako jedna z nejznámějších společností současnosti Google nezklame, pokud jde o tvorbu formulářů. Pomocí předem připravených typů otázek a online nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop můžete během chvilky vytvořit vlastní formuláře, průzkumy a kvízy.
Vyberte si z různých typů otázek, jako jsou dlouhé odpovědi, krátké odpovědi, výběr z více možností, zaškrtávací políčka, rozevírací seznamy a další. Napište svou otázku, přidejte k ní shrnutí nebo poznámky a vyplňte hodnoty s navrhovanými odpověďmi.
Tvůrci formulářů mohou rozhodnout, zda je otázka povinná, nebo ne, takže můžete shromažďovat nezbytné údaje a dát respondentům na výběr, zda se chtějí pustit do podrobnějších informací. Můžete také nastavit, aby vaše průzkumy byly zcela anonymní, vyžadovaly přihlášení uživatelů nebo umožňovaly odpovědi od kohokoli, což vám dává flexibilitu při provádění průzkumu.
Funkce pro spolupráci jsou standardně integrovány. Pozvěte další uživatele ke spolupráci na vašem formuláři nebo na něm pracujte sami. Až budete připraveni, publikujte svůj formulář Google Forms. Můžete se rozhodnout, zda chcete odkaz na svůj průzkum sdílet s ostatními, nebo pozvat konkrétní uživatele, aby se průzkumu zúčastnili soukromě. 🔍
2. Přizpůsobení
Google Forms nabízí uživatelům mnoho možností přizpůsobení. Zatímco hlavní struktura nástroje pro tvorbu formulářů zůstává stejná, je snadné použít barvy a obrázky, aby se vaše Google Forms cítily více personalizované.
Prostor v záhlaví formuláře můžete využít k umístění loga vaší společnosti nebo vlastního obrázku. Ať už se jedná o každoroční průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo anonymní formulář pro zpětnou vazbu, můžete si vybrat vzhled, který vám vyhovuje. Navíc můžete vybrat písmo a barvy, které odpovídají značce vaší společnosti, aby celý formulář působil jako vytvořený na míru pro vaše publikum.
Pokud vám připadá změna všech barev a možností přizpůsobení příliš náročná, můžete vždy začít s šablonou. Google Forms nabízí sbírku šablon, které vám nejen poskytnou téma, se kterým můžete pracovat, ale také navrhují otázky na základě vašich potřeb, jako je žádost o volno nebo formulář pro zpětnou vazbu od zákazníků.
3. Analytika a reportování
Ačkoli je výhodou, pokud váš dotazník vypadá skvěle, skutečnou hodnotou je shromažďování dat – ať už se jedná o zpětnou vazbu od zaměstnanců, průzkum trhu nebo nové návrhy. Analytická část Google Forms usnadňuje prohlížení a porozumění vašim datům pomocí vizuálních reportů.
Díky údajům o odpovědích v reálném čase můžete sledovat výsledky svých průzkumů a formulářů hned po jejich odeslání. Výsledky si můžete prohlížet seskupené v koláčových a sloupcových grafech nebo si každou odpověď zobrazit samostatně a získat tak individuální pohled na zpětnou vazbu nebo zkušenosti konkrétní osoby. 📊
Pokud chcete data přesunout jinam, abyste je mohli dále zkoumat nebo jednoduše uložit, můžete výsledky z Google Forms snadno exportovat. Data přeneste přímo do nového dokumentu Google Sheet nebo exportujte soubor .csv pro použití v aplikaci Microsoft Excel nebo jiné aplikaci.
Odpovědi z formulářů můžete také uložit ve formátu PDF, abyste je mohli snadno číst offline.
Ceny Google Forms
Google Forms je k dispozici zdarma pro osobní použití.
Pokud jste firemní uživatel, budete se muset zaregistrovat do služby Google Workspace (dříve známé jako Google Suite) – jejich komplexního balíčku, který zahrnuje Google Forms i další aplikace, jako jsou Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets a další.
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Přečtěte si také: Google Forms vs. SurveyMonkey
Co je Microsoft Forms?
Stejně jako Google Forms je i Microsoft Forms (někdy označovaný jako MS Forms) dalším oblíbeným online nástrojem pro tvorbu formulářů. Je součástí ekosystému Microsoft 365 (dříve známého jako Microsoft Office 365), což znamená, že je často preferovanou aplikací, pokud vaše společnost používá produkty Microsoft.
Funkce Microsoft Forms
Microsoft Forms vám dává možnost kdykoli vytvářet poutavé formuláře pro zpětnou vazbu, průzkumy a týmové kvízy. Tento nástroj pro tvorbu formulářů je intuitivní a snadno použitelný a nabízí řadu funkcí, díky nimž je vytváření průzkumů snadné – i když se o to pokoušíte poprvé.
Podívejme se, co Microsoft Forms nabízí v těchto třech hlavních oblastech.
1. Tvorba formulářů
Tento nástroj pro tvorbu formulářů pochází od softwarového giganta Microsoft a nabízí vše, co potřebujete k vytváření, sdílení a analýze průzkumů a kvízů.
Vytvořte formulář od základu nebo použijte knihovnu šablon a vyberte si tu, která nejlépe odpovídá vašim záměrům. Přidávejte otázky jednotlivě a vybírejte z nabídky typů otázek ze čtyř kategorií – výběr, text, hodnocení nebo datum.
Pojmenujte své otázky, přidejte popisy a vyberte pořadí, v jakém se budou zobrazovat.
Microsoft Forms využívá logiku založenou na umělé inteligenci, která nabízí chytrá doporučení, jak nastavit a přizpůsobit průzkum nebo formulář tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Na základě šablon dostupných ve vestavěné knihovně vám chytře navrhne možné otázky a typy otázek.
Spolupráce s ostatními je snadná, protože Microsoft Forms můžete rychle sdílet v celé řadě produktů Microsoft 365, včetně Microsoft Teams. Sdílejte odkazy na průzkumy, posílejte pozvánky e-mailem nebo vytvářejte QR kódy, které můžete sdílet s ostatními.
Stejně jako u Google můžete kontrolovat, kdo může na váš průzkum odpovídat, a můžete vytvořit anonymní průzkum tím, že odstraníte požadavek na přihlášení k účtu Microsoft pro účast. 🔒
2. Přizpůsobení
Stejně jako u většiny aplikací pro tvorbu formulářů můžete i v Microsoft Forms přizpůsobit vzhled formuláře. Vyberte si z kolekce předem připravených motivů a šablon založených na umělé inteligenci, abyste svému formuláři dodali vizuální styl, nebo si jej přizpůsobte podle svých představ tím, že sami upravíte barvy.
Nastavte barevné téma svého formuláře a vytvořte jednotný vzhled, který odpovídá značce vaší společnosti.
Přidejte logo své společnosti nebo vložte vlastní obrázek do záhlaví formuláře a přizpůsobte pozadí výběrem jednolité barvy nebo nahráním fotografie či vzoru.
3. Analytika a reportování
Microsoft Forms vám poskytuje cenný přehled o vašem sběru dat v reálném čase.
Prohlédněte si odeslaná data ve vizuálních sloupcových grafech, výsečových grafech, hvězdičkových hodnoceních a dalších formátech. Získejte přehled o celkovém sentimentu vašich odpovědí nebo se ponořte do konkrétních odpovědí a individuálních datových trendů.
S vašimi daty můžete dělat mnohem víc než jen je prohlížet. Otevřete je v nové tabulce Excel a začněte analyzovat své výsledky podrobněji.
Odtud můžete také uložit svá data ve formátu .csv pro použití v jiných aplikacích nebo nástrojích, nebo je exportovat jako PDF. 📝
Ceny Microsoft Forms
Přístup společnosti Microsoft je podobný jako u Google – pro použití Microsoft Forms pro firmy potřebujete aktivní plán Microsoft 365 Business, který vám také poskytuje přístup k aplikacím jako Word, Excel a Outlook. Microsoft Forms je k dispozici ve všech jejich plánech kromě Microsoft 365 Apps for Business.
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Google Forms vs. Microsoft Forms: Porovnání funkcí
Microsoft Forms a Google Forms jsou si velmi podobné nástroje. Oba nabízejí uživatelům možnost vytvářet online průzkumy, kvízy a formuláře během několika minut – bez použití složitých specializovaných nástrojů nebo zadávání této práce někomu jinému. ⚒️
Oba jsou skvělou volbou, pokud chcete vytvářet vlastní průzkumy. Podívejme se, jak si vedou v porovnání ve třech klíčových oblastech, které jsme zmínili dříve.
1. Tvorba formulářů
Vytváření formulářů je v Google Forms i Microsoft Forms velmi podobné. Oba nástroje jsou uživatelsky přívětivé a nabízejí přehledný přístup k řazení otázek, výběru typů otázek a přidávání možností. Vzhledem k tomu, že jsou si tyto nástroje tak podobné, nemůžeme v této kategorii určit jasného vítěze.
2. Přizpůsobení
Google Forms i Microsoft Forms nabízejí uživatelům velkou flexibilitu, pokud jde o přizpůsobení. Barvy formuláře lze snadno změnit tak, aby odpovídaly stylu vaší značky, a do obou můžete přidat logo nebo obrázek v záhlaví.
Microsoft Forms však přidává další možnosti přizpůsobení, včetně možnosti přidat do formuláře obrázek na pozadí a návrhy AI pro titulní stránku formuláře. Jedná se o drobné funkce, ale mohou rozhodnout ve prospěch tohoto nástroje, pokud chcete více možností přizpůsobení a návrhy založené na AI, aby byl váš průzkum zajímavější.
3. Analytika a reportování
Oba nástroje nabízejí užitečné informace o vašich datech přímo v nástroji, stejně jako možnost snadného exportu do jiných nástrojů pro další analýzu dat. Microsoft Forms má v tomto ohledu mírně navrch, protože vám poskytuje rychlý přehled o trendech, když najedete kurzorem na data odpovědí.
Stejně jako u mnoha aplikací a nástrojů bude vítězná volba pravděpodobně záviset na vašich vlastních uživatelských zkušenostech. Vzhledem k podobným funkcím bude záležet na tom, zda jste větší fanoušek produktů Google nebo Microsoft.
Google Forms vs. Microsoft Forms na Redditu
O online nástrojích Google Forms a Microsoft Forms se toho na internetu moc nepíše. Ve většině případů budete pravděpodobně používat produkt, který si vaše společnost již zakoupila – ať už je to Google Workspace nebo Microsoft 365.
Když jsme se podívali na to, co říkají skuteční uživatelé na Redditu, zjistili jsme, že většinou upřednostňují Google Forms. ✔️
Uživatelům se líbí, že Google Forms nabízí více typů otázek, a někteří tvrdí, že Microsoft Forms „značně zaostává“, pokud jde o funkce – i když se toho může v průběhu času hodně změnit.
Jeden uživatel poukázal na to, že s Googlem je snazší posílat průzkumy komukoli a že je to nejlepší volba pro nahrávání souborů: „Myslím, že přílohy jsou také omezeny typem/velikostí [v Microsoft Forms], zatímco Google má podle mě limit pouze 1 GB na jednotlivou přílohu.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Google Forms a Microsoft Forms.
Ačkoli zvažujete, zda je lepší Google Forms nebo Microsoft Forms, rádi bychom vám představili třetí možnost.
ClickUp je novou alternativou k těmto tradičním aplikacím pro tvorbu formulářů a nabízí řadu funkcí, díky nimž je vytváření a sdílení formulářů mnohem příjemnější. Navíc můžete formuláře v ClickUp vytvářet zdarma, bez nutnosti předplatného.
Podívejme se na některé z nejlepších funkcí ClickUp pro tvůrce formulářů.
Zobrazení formuláře ClickUp
Formuláře ClickUp jsou navrženy tak, aby vám pomohly zefektivnit práci. Na rozdíl od některých nástrojů pro tvorbu formulářů, které upřednostňují osobní nebo vzdělávací použití, byl ClickUp vytvořen s ohledem na vaši produktivitu a úspěch.
Vytvořte interní průzkum a díky naší integrované automatizaci přímo propojte odpovědi se sledovatelnými úkoly ClickUp. To je obzvláště užitečné, pokud provádíte průzkumy zpětné vazby nebo zapojení zaměstnanců týkající se konkrétního projektu nebo používáte formuláře pro softwarové týmy.
Náš intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů vám nabízí spoustu možností, pokud jde o podmíněnou logiku, a umožňuje vám tak kontrolovat, které otázky se zobrazí na základě předchozích odpovědí respondentů.
Díky této pokročilé funkci můžete vytvářet průzkumy, které jsou krátké a vysoce relevantní, místo toho, abyste uživatelům předkládali dlouhý seznam irelevantních otázek. 🙌
To vše se odehrává v ClickUp, jediném nástroji, který nahrazuje všechny ostatní. Vytvářejte chytré a poutavé formuláře a sdílejte je se svým týmem, aniž byste museli opustit své online centrum produktivity a pracovní prostor.
Úkoly ClickUp
Už jsme zmínili, že ClickUp Forms se hladce propojuje s ClickUp Tasks, ale tato funkce je mnohem víc než jen užitečným doplňkem pro vytváření formulářů.
S ClickUp Tasks můžete vytvářet, organizovat, spravovat a kontrolovat své úkoly z jednoho místa. Vytvořte si osobní seznam úkolů nebo seznam projektových úkolů pro svůj tým – a zcela si přizpůsobte uživatelské prostředí. Používejte opakující se úkoly, abyste udrželi svůj tým na správné cestě a automatizovali opakující se prvky projektů.
Přidejte spolupracovníky a pověřené osoby, aby členové vašeho týmu věděli, kdo na čem pracuje. Stanovte termíny pro úkoly a sledujte jejich průběh v zobrazení ClickUp, včetně zobrazení kalendáře a seznamu.
Využijte funkce jako typy položek, vlastní stavy, vlastní pole, priority, závislosti a další, abyste mohli efektivněji přistupovat ke správě úkolů. 🌻
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Pokud hledáte snadný způsob, jak začít s ClickUp Forms, naše šablony jsou ideálním prvním krokem. K dispozici jsou šablony pro téměř každý účel nebo cíl, včetně šablon pro formuláře zpětné vazby.
Pomocí této šablony formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp můžete rychle vytvořit vlastní průzkum zpětné vazby, ať už pro své zákazníky, akcionáře, širokou veřejnost nebo interní skupiny zaměstnanců. Šablona vám nabízí snadný způsob sběru a ukládání dat s navrhovanými poli, jako je hodnocení hvězdičkami, důvod hodnocení, poskytovatel služeb, návrhy na zlepšení a další.
Šablony můžete použít v původní podobě nebo je přizpůsobit tak, aby dokonale vyhovovaly vašim potřebám. ✅
Související: Google Forms vs. Jotform!
Objevte nejlepší online nástroj pro tvorbu formulářů pro vaše cíle
Pokud jde o Google Forms vs. Microsoft Forms, volba nástroje pro tvorbu formulářů do značné míry závisí na tom, jaký ekosystém vaše společnost používá. Někteří lidé přirozeně upřednostňují produkty Google před produkty Microsoft a naopak.
Microsoft Forms zdá se nabízí uživatelům větší flexibilitu, pokud jde o vizuální styl, ale uživatelé naznačují, že Google Forms má širší výběr typů otázek a možností. Celkově jsou oba nástroje velmi podobné a jejich výběr je spíše otázkou osobních preferencí.
Pokud hledáte online nástroj pro tvorbu formulářů, který vám nabídne ještě více, pokud jde o podmíněnou logiku, přizpůsobitelnost a produktivitu, doporučujeme ClickUp. ClickUp Forms nabízí obrovskou hodnotu manažerům a týmům, kteří upřednostňují produktivitu a efektivitu – a to bez ohledu na všechny další funkce pro správu projektů a úkolů, které tento nástroj nabízí.
Zvažte novou alternativu k Google Forms a Microsoft Forms a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ✨