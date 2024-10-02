Google Forms nebo SurveyMonkey: nejlepší nástroj pro průzkumy?

Vytváření online formulářů může být náročné, zejména pokud se snažíte najít perfektní nástroj pro průzkumy, který vám poskytne jasné a využitelné výsledky. Ať už jste majitel malé firmy, který sbírá zpětnou vazbu od zákazníků, nebo organizátor akcí, který rozesílá pozvánky, správná platforma pro průzkumy může mít zásadní význam.
A právě zde vstupují do hry těžké váhy – Google Forms a SurveyMonkey.
Oba jsou populární, spolehlivé a nabité pokročilými funkcemi, ale jak poznáte, který z nich je pro vaše potřeby ten pravý? Je to jednoduchost Google Forms nebo SurveyMonkey pro jeho přizpůsobitelnost?
Rozebráme to a pomůžeme vám učinit nejlepší rozhodnutí pro váš příští projekt tvorby průzkumu.
Co jsou Google Forms?
Předpokládejme, že přijímáte nové zaměstnance a potřebujete od každého z nich shromáždit důležité informace, jako jsou kontaktní údaje, požadavky na vybavení nebo preference v oblasti školení. S Google Forms je tento proces stejně snadný jako odeslání e-mailu.
Jako součást sady Google Workspace vám Google Forms umožňuje vytvořit jednoduché formuláře během několika minut a automaticky shromažďuje všechny odpovědi v Google Sheets – ideální pro rychlou analýzu dat bez nutnosti použití dalších nástrojů.
Ať už jste podnikatel nebo pedagog provádějící průzkum ve třídě, Google Forms nabízí uživatelsky přívětivé prostředí bez nutnosti dlouhého učení.
Funkce Google Forms
Google Forms se může zdát jednoduchý, ale nenechte se tím zmást – má mnoho užitečných funkcí. S několika triky pro Google Forms můžete zvýšit potenciál pro zefektivnění svých průzkumů:
1. Integrace s Google Sheets
Odpovědi se automaticky ukládají do tabulky Google Sheet, takže můžete sledovat zpětnou vazbu v reálném čase. Pokud například provádíte průzkum spokojenosti zákazníků, uvidíte výsledky hned po jejich zadání a můžete je okamžitě analyzovat.
Pokud však hledáte pokročilejší sadu nástrojů, mnoho alternativ Google Workspace nabízí vylepšené možnosti přizpůsobení a integrace.
2. Přizpůsobitelné šablony
Nevíte, kde začít? Google Forms nabízí řadu šablon Google Form pro vše od registrací na akce po formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků. Stačí si jednu vybrat, přizpůsobit ji a odeslat!
3. Spolupráce v reálném čase
Pracujete v týmu? Můžete pozvat kolegy, aby společně upravovali a přispívali do vašeho formuláře. Google Forms je skvělá volba pro vytváření formulářů pro softwarové týmy, protože jim pomáhá efektivně spolupracovat při shromažďování zpětné vazby, sledování postupu projektu nebo správě požadavků týmu v reálném čase.
4. Asistence AI
Pokud máte přístup k funkcím Google Workspace Labs, můžete si nechat pomoci od asistenta Gemini AI a vytvořit jednoduchý formulář. Pomocí různých pokynů můžete během několika minut vytvořit různé formuláře generované umělou inteligencí. Není však známo, kdy bude tato asistence umělé inteligence k dispozici všem uživatelům.
Ceny Google Forms
- Zdarma pro všechny, kteří mají účet Google.
- Google Workspace Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Google Workspace Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Google Workspace Business Plus: 21 $/uživatel za měsíc
Tento nástroj od Google je skvělou volbou pro jednoduché online průzkumy, zejména pokud již používáte Google Workspace. Ale co když potřebujete více funkcí? V tom případě přichází na řadu SurveyMonkey.
Co je SurveyMonkey?
Potřebujete víc než jen základní formulář? Vyzkoušejte SurveyMonkey, nástroj vytvořený pro hlubší analýzu vašich dat. Ať už provádíte průzkumy spokojenosti zákazníků nebo podrobný průzkum trhu, SurveyMonkey nabízí sadu funkcí určených pro seriózní sběr a analýzu dat.
Pro podnikatele, pedagogy a výzkumníky trhu, kteří potřebují větší flexibilitu a kontrolu, nabízí SurveyMonkey pokročilé nástroje pro vytváření vysoce přizpůsobených průzkumů a shromažďování smysluplných poznatků.
Funkce SurveyMonkey
Funkce SurveyMonkey jsou určeny pro ty, kteří hledají více než jen jednoduché průzkumy:
1. Pokročilé přizpůsobení
Chcete, aby váš průzkum vypadal profesionálně? S SurveyMonkey můžete formuláře plně přizpůsobit vlastní značce, logice otázek a dokonce i logice přeskočení, aby se zobrazovaly konkrétní otázky na základě odpovědí uživatelů.
Pokud například zákazník v průzkumu spokojenosti s produktem vybere možnost „Nespokojen“, můžete mu položit doplňující otázky a zeptat se ho na důvod.
2. Podrobné reporty a analytika
Po shromáždění odpovědí vám SurveyMonkey neposkytne pouze surová data. Můžete vytvářet podrobné zprávy s tabulkami, grafy a analýzami v reálném čase.
Představte si, že provádíte průzkumy zapojení zaměstnanců a potřebujete sdílet výsledky na schůzi – nástroje pro vytváření reportů SurveyMonkey vám pomohou a umožní vám prezentovat vaše zjištění pouhými několika kliknutími.
3. Šablony připravené k použití
Nevíte, jak začít s průzkumem? SurveyMonkey nabízí řadu předem připravených šablon pro vše od plánování akcí po průzkumy mezi zákazníky. Pokud sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků, jejich šablony formulářů pro zpětnou vazbu vám ušetří čas a zajistí, že kladete správné otázky, abyste získali užitečné informace.
4. Asistence AI
Funkce Genius od SurveyMonkey využívá umělou inteligenci k automatickému vytváření dotazníků. Můžete použít jeden z předem připravených dotazníků nebo vyzkoušet vlastní a podle svých požadavků je upravit. Dokonce navrhuje nejlepší formát otázek a pomocí strojového učení vám přináší nápady, jak zlepšit strukturu dotazníku.
Ceny SurveyMonkey
- Zdarma
- Plán Team Advantage: 25 $/uživatel za měsíc
- Plán Team Premier: 75 $/uživatel za měsíc
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc
- Cloud (individuální plán – Advantage Annual): 468 $/rok
- Cloud (individuální plán – Premier Annual): 1428 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
SurveyMonkey nabízí podrobnější funkce, ale je dražší. Pokud je vaším cílem získat podrobné informace o datech a přizpůsobit branding, stojí za zvážení.
Jak si ale vede ve srovnání s Google Forms z hlediska vašich konkrétních potřeb?
Google Forms vs. SurveyMonkey: Porovnání funkcí
Výběr mezi Google Forms a SurveyMonkey není jen o výběru nástroje – jde o to najít ten správný software pro tvorbu formulářů, který vám pomůže pracovat chytřeji, ne tvrději.
Ať už provádíte rychlé průzkumy mezi zaměstnanci nebo podrobné průzkumy trhu, znalost toho, který software pro tvorbu formulářů nejlépe vyhovuje vašim potřebám, vám může ušetřit čas a frustraci.
Podívejme se, jak si tyto dva nástroje vedou v nejdůležitějších oblastech:
|Funkce
|Google Forms
|Survey Monkey
|Vizuální spolupráce
|Ano
|Ano
|Šablony
|Předem navržené a intuitivní, ale omezené šablony
|Široká škála rozsáhlých a přizpůsobitelných šablon
|Spolupráce v reálném čase
|Ano
|Ano
|Integrace
|Pouze Google Workspace
|Více platforem
|Nástroje pro usnadnění práce
|Základní (komentáře, spolupráce v reálném čase)
|Pokročilé funkce (ankety, hlasování, časovače)
|Přizpůsobení
|Omezené (barvy, logo)
|Rozsáhlé (branding, rozvržení)
|Logické funkce
|Základní (výběr z více možností, krátké odpovědi)
|Pokročilé funkce (logika přeskočení, větvení otázek)
|Vykazování a analýza dat
|Základní (Google Sheets)
|Pokročilé funkce (integrované grafy a přehledy)
|Pomoc umělé inteligence
|Pouze v Labs
|Vytváření a vylepšování průzkumů pomocí umělé inteligence
|Bezplatný tarif
|Ano
|Ano, s omezenými funkcemi
Nyní si podrobně porovnejme jejich rozdíly:
Funkce č. 1: Snadné použití
Google Forms: Když potřebujete průzkum hotový ještě včera, je snadné použití tím nejdůležitějším. Google Forms je synonymem jednoduchosti – průzkum můžete mít hotový a spuštěný během několika minut.
Pokud jste například učitel a vytváříte kvíz nebo marketingový pracovník a sbíráte zpětnou vazbu po uvedení produktu na trh, rozhraní Google Forms s funkcí drag-and-drop vám tento proces usnadní a zrychlí.
SurveyMonkey: Na druhou stranu, SurveyMonkey vám dává větší kontrolu, ale jeho ovládání trvá o něco déle. Potřebujeme zobrazovat různé otázky podle toho, jak někdo odpoví? Funkce logiky přeskočení SurveyMonkey je k tomu ideální.
Je ideální pro hlubší průzkumy, například pro výzkumníky trhu, kteří se zabývají chováním zákazníků, ale vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Vítěz: Pokud je pro vás nejdůležitější rychlost, jasným vítězem je Google Forms. Pokud však potřebujete více možností přizpůsobení a kontroly, může se vyplatit věnovat SurveyMonkey více času.
Funkce č. 2: Přizpůsobení a branding
Průzkum není jen o sběru odpovědí – je to rozšíření vaší značky.
Google Forms: Nabízí základní přizpůsobení, které vám umožní změnit barvu pozadí a přidat logo, ale to je vše. To může fungovat, pokud provádíte interní průzkum nebo sbíráte odpovědi studentů.
SurveyMonkey: Umožňuje vám využít všechny možnosti přizpůsobení značky, od přidání loga až po přizpůsobení barev a rozvržení. Pokud například provádíte průzkum spokojenosti zákazníků, můžete zajistit, aby průzkum působil jako nedílná součást vaší značky.
Vítěz: Možnosti designu SurveyMonkey mu dávají jasnou výhodu, pokud chcete zapůsobit na své publikum.
Funkce č. 3: Sběr a analýza dat
Oba nástroje fungují dobře, ale každý jiným způsobem.
Google Forms: Snadno se integruje s Google Sheets a poskytuje vám přístup k odpovědím v reálném čase. Například jste právě uvedli na trh nový produkt a rozeslali svým zákazníkům dotazník s žádostí o zpětnou vazbu.
Jakmile přijdou odpovědi, automaticky se shromáždí do tabulky Google Sheet, což vám umožní rychle analyzovat míru spokojenosti nebo identifikovat potenciální vylepšení produktu.
SurveyMonkey: Posouvá analýzu ještě dále díky integrovanému softwaru pro analýzu průzkumů, který nabízí tabulky, grafy a pokročilé reporty.
Vítěz: Pokud spravujete zákaznickou podporu a potřebujete analyzovat trendy ve zpětné vazbě v průběhu času, funkce pro vytváření reportů SurveyMonkey vám umožní generovat propracované, snadno čitelné reporty – bez nutnosti exportu.
Google Forms vs. SurveyMonkey na Redditu
Při výběru mezi Google Forms a SurveyMonkey někdy nejlepší informace pocházejí od těch, kteří tyto nástroje používají denně. Obrátili jsme se tedy na Reddit, abychom zjistili, co říkají skuteční uživatelé – a jejich zpětná vazba nabízí několik cenných postřehů.
Pro ty, kteří upřednostňují jednoduchost a hladkou integraci, je vítězem Google Forms. Uživatel Redditu catcheroni to perfektně shrnul:
Je to zdarma, jednoduché a má velmi snadnou integraci s Google Sheets, které často používám.
Je to zdarma, jednoduché a má velmi snadnou integraci s Google Sheets, které často používám.
Díky tomu je Google Forms ideální volbou pro uživatele, kteří potřebují rychlý a snadný způsob, jak shromažďovat odpovědi a okamžitě analyzovat data v Google Sheets.
Na druhou stranu má SurveyMonkey také věrné uživatele, kteří oceňují jeho rovnováhu mezi snadností a funkčností. Jak to vyjádřil uživatel Redditu torresburriel:
My používáme SurveyMonkey. Je jednoduchý, cenově dostupný a snadno použitelný pro účastníky.
My používáme SurveyMonkey. Je jednoduchý, cenově dostupný a snadno použitelný pro účastníky.
Tato zpětná vazba zdůrazňuje sílu SurveyMonkey v poskytování intuitivního zážitku jak pro tvůrce průzkumů, tak pro respondenty, zejména pokud hledají pokročilejší možnosti přizpůsobení.
Jaký je tedy verdikt? Oba nástroje mají své silné stránky v závislosti na vašich potřebách, ale přímé ohlasy uživatelů vám poskytnou jasnější představu o tom, který z nich by se nejlépe hodil pro vaše projekty.
Google Forms nebo SurveyMonkey?
Google Forms byste měli zvolit, pokud:
- Hledáte zcela bezplatný nástroj, který umožňuje neomezený počet odpovědí.
- Potřebujete přehledné rozhraní, které se dobře integruje s ostatními službami Google.
- Vaše potřeby v oblasti průzkumů jsou základní a zaměřují se především na sběr dat bez nutnosti pokročilé analýzy.
SurveyMonkey byste měli zvolit, pokud:
- Vaše průzkumy jsou obvykle krátkodobé projekty, kde je limit 25 odpovědí dostačující.
- Pro profesionální nastavení potřebujete pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení.
- Jste ochotni investovat do placeného tarifu, abyste získali vylepšené funkce a rozsáhlejší možnosti šablon.
Google Forms je ideální pro uživatele, kteří hledají nákladově efektivní a uživatelsky přívětivé řešení pro neomezený sběr dat, zatímco SurveyMonkey je určen pro ty, kteří potřebují sofistikovanější nástroje pro průzkumy a jsou ochotni zaplatit za další funkce.
Pokud se nemůžete rozhodnout a chcete to nejlepší z obou světů, zvažte ClickUp!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Google Forms a SurveyMonkey.
Pokud Google Forms nebo SurveyMonkey nenabízejí pokročilé funkce nebo flexibilitu, kterou potřebujete, možná je na čase prozkoumat jiné možnosti. Existuje spousta konkurentů Google Forms a alternativ SurveyMonkey, ale jedna z nich vyniká – ClickUp.
ClickUp vám umožňuje vytvářet formuláře, automaticky převádět odpovědi na úkoly, které lze realizovat, hladce se integruje do pracovních postupů a nabízí analýzu dat v reálném čase prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů.
Jedná se o komplexní řešení, které přesahuje pouhé vytváření formulářů.
Takto vám ClickUp může zjednodušit práci:
1. Zobrazení formuláře
Při shromažďování zpětné vazby od zákazníků namísto ručního zadávání odpovědí do samostatného systému ClickUp Form View automaticky převede tyto odpovědi na úkoly pro váš tým.
Možnost použít podmíněnou logiku ve formulářích je ještě výkonnější – umožňuje vám zobrazit konkrétní otázky na základě předchozích odpovědí, což zajišťuje, že od respondentů získáte relevantnější data.
Každý odeslaný dotaz se stává akčním úkolem, na kterém může váš tým okamžitě pracovat, což zefektivňuje celý proces.
Řekněme například, že provozujete internetový obchod a rozesíláte dotazníky po nákupu. S Form View se každá odpověď, ať už jde o pozitivní recenzi nebo stížnost, stává úkolem přiděleným příslušnému členovi týmu. Tím se eliminuje ruční sledování a zajistí se, že nic neunikne.
2. Správa úkolů
Skutečná síla ClickUp spočívá v jeho schopnosti propojit vše. Když někdo odešle formulář, můžete jej automaticky převést na úkol ClickUp, přiřadit jej členovi týmu a nastavit termíny.
Řekněme, že po uvedení produktu na trh provádíte průzkum zpětné vazby od zákazníků. Místo ručního třídění odpovědí může ClickUp Tasks automaticky přiřadit každou odpověď jako úkol příslušnému oddělení.
Například pozitivní zpětná vazba může být předána marketingovému oddělení pro použití v referencích, zatímco problémy s produkty mohou být předány přímo zákaznické podpoře k dalšímu řešení. Tímto způsobem neunikne žádná zpětná vazba a každá úloha je sledována od začátku do konce.
Jinými slovy, na rozdíl od tradičních nástrojů pro průzkumy, ClickUp jde nad rámec tvorby formulářů a integruje se přímo do svého softwaru pro správu úkolů, což je ideální pro týmy, které potřebují jednat na základě získané zpětné vazby.
Ať už spravujete zpětnou vazbu od zákazníků nebo interní požadavky, ClickUp zajistí, že každý podnět bude efektivně zpracován a sledován od začátku do konce.
3. Šablony pro zpětnou vazbu
ClickUp také nabízí hotová řešení, jako je šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp. Tato šablona je ideální pro shromažďování a organizování zpětné vazby na jednom místě.
Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo provádíte průzkum mezi uživateli ohledně vašeho produktu, zpětná vazba je okamžitě strukturována pro snadnou analýzu. Můžete ji přizpůsobit svým potřebám, abyste získali požadovaná data.
Řekněme například, že vedete tým zákaznické podpory a rozesíláte dotazník s žádostí o zpětnou vazbu ohledně nové funkce. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu kategorizuje a řadí jednotlivé odpovědi podle priority, takže je snadné určit, které problémy je třeba řešit jako první.
Kromě toho vám celkové doporučení v zobrazení tabule poskytne prostor pro brainstorming a ukládání všech vašich nápadů souvisejících se zpětnou vazbou.
4. Automatizace a analytika
ClickUp jde nad rámec formulářů – automatizuje celý proces. S ClickUp Automations můžete nastavit pracovní postupy na základě odpovědí v průzkumech.
Pokud například někdo vybere negativní odpověď, ClickUp může automaticky přiřadit následný úkol vašemu týmu zákaznické podpory. Nebo pokud průzkum odhalí problém s vysokou prioritou, můžete spustit výstrahu pro okamžitou akci.
Ale to není vše – dashboardy ClickUp vám poskytují přehledy v reálném čase, takže můžete sledovat trendy, míru odezvy a vizualizovat svá data, aniž byste museli opustit platformu.
Potřebujete prezentovat výsledky průzkumu na schůzi? Integrované panely vám umožní generovat zprávy během několika sekund, takže vaše data budou okamžitě použitelná.
ClickUp není jen nástroj – je to kompletní řešení pro týmy, které potřebují ze svých průzkumů vytěžit více.
Pokud jste překonali omezení Google Forms a SurveyMonkey, schopnost ClickUp integrovat formuláře, úkoly, automatizace a informace v reálném čase z něj dělá revoluční nástroj pro každého, kdo chce proměnit data v akci.
Vytvářejte efektivní formuláře a průzkumy s ClickUp
Google Forms i SurveyMonkey nabízejí jedinečné výhody, díky kterým jsou vhodné pro různé případy použití.
Google Forms je skvělý bezplatný nástroj pro jednoduché průzkumy a formuláře se základními funkcemi v rámci ekosystému Google. SurveyMonkey je ideální, pokud chcete vytvářet průzkumy s pokročilejšími funkcemi a reportováním.
ClickUp naopak nabízí výkonnou kombinaci tvorby formulářů a správy projektů, což z něj činí univerzální volbu pro týmy, které potřebují shromažďovat a analyzovat data v rámci svých pracovních postupů.
Integrovaný přístup ClickUp znamená, že každý vyplněný dotazník není jen datem – je to krok k vylepšení vašeho podnikání. Ať už jde o sledování odpovědí v reálném čase, automatizaci pracovních postupů na základě zpětné vazby nebo vytváření vizuálních reportů, ClickUp vám pomůže dělat věci rychleji a chytřeji.
Jste připraveni zjistit, jak ClickUp může změnit vaše průzkumy a správu úkolů?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte lepší způsob práce!