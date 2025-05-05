15 nejlepších alternativ Google Forms v roce 2025 (bezplatné i placené)

Formuláře se používají všude – ať už sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků, hledáte nové potenciální zákazníky nebo spravujete přihlášky na akci.
A pokud jste někdy potřebovali vytvořit rychlý dotazník, pravděpodobně jste se obrátili na Google Forms. Je bezplatný, snadno použitelný a dobře se integruje s Google Sheets, což vysvětluje, proč je pro mnoho lidí první volbou.
Ale je tu jeden háček – není dokonalý. Šablony a možnosti designu Google Forms jsou základní. Platforma také postrádá pokročilé analytické funkce, a pokud potřebujete offline sběr dat nebo rozsáhlé přizpůsobení, máte smůlu.
Tato omezení mohou být pro firmy, které se spoléhají na formuláře pro shromažďování podrobných informací, přijímání plateb nebo vytváření něčeho, co skutečně dobře vypadá, překážkou.
Ve skutečnosti 80 % marketérů dává přednost automatizovaným nástrojům pro tvorbu formulářů pro generování a péči o potenciální zákazníky. Pokud tedy máte pocit, že Google Forms už nestačí, máte štěstí.
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Google Forms, které vám pomohou vytvářet inteligentnější a efektivnější online formuláře – bez potíží a bez dopadu na váš rozpočet.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 15 nejlepších alternativ Google Forms:
- ClickUp : Nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných formulářů, sběr dat a analýzu
- Jotform: Nejlepší pro vytváření formulářů s integrovanými platbami
- Zoho Forms: Nejlepší pro vytváření formulářů v rámci ekosystému Zoho
- Formidable Forms: Nejlepší pro weby WordPress s pokročilým zobrazením dat
- Typeform: Nejlepší pro vytváření konverzačních formulářů
- Paperform: Nejlepší pro vytváření marketingových formulářů podobných vstupním stránkám
- Cognito Forms: Nejlepší pro vytváření formulářů s velkým množstvím výpočtů
- SurveyMonkey: Nejlepší pro vytváření dotazníků s velkým množstvím dat
- Formstack: Nejlepší pro vytváření automatizovaných formulářů pro zdravotnictví a právní oblast
- Wufoo: Nejlepší pro vytváření reportů a analýz formulářů
- WPForms: Nejlepší pro vytváření jednoduchých formulářů na WordPressu
- 123FormBuilder: Nejlepší pro vytváření vícejazyčných formulářů
- HubSpot Form Builder: Nejlepší pro generování potenciálních zákazníků z formulářů
- Ninja Forms: Nejlepší nástroj pro tvorbu formulářů WordPress pro vývojáře
- Formsite: Nejlepší pro zpracování formulářů s vysokou úrovní zabezpečení
Co byste měli hledat v alternativě k Google Forms?
Než si vyberete z našeho seznamu konkurentů Google Forms, mějte na paměti tyto klíčové funkce:
- Automatizovaná podmíněná logika : Vyberte si alternativu Google Forms, která dynamicky zobrazuje nebo skrývá otázky na základě předchozích odpovědí, aby byly průzkumy osobnější a poutavější.
- Možnost přizpůsobení značky a flexibilita designu: Najděte si takovou, která vám umožní přidat loga, barvy a jedinečný styl, aby odpovídala vaší značce.
- Robustní analytika a reportování: Vyberte si nástroj, který nabízí grafy, více formátů exportu a automatické přehledy, které zjednodušují analýzu dat.
- Několik integrací třetích stran: Zajistěte propojení s CRM, e-mailovými nástroji a dalšími aplikacemi pro plynulé sdílení dat a efektivní pracovní postupy.
- Pokročilé funkce zabezpečení a souladu s předpisy: Zkontrolujte soulad s nařízením GDPR, šifrování a podrobné řízení přístupu, pokud pracujete s citlivými údaji.
👀 Věděli jste? Než se Google Forms stal samostatným produktem, byl v roce 2008 spuštěn jako součást sady Google Docs. Postupem času se vyvíjel s novými funkcemi a integracemi a v roce 2016 se nakonec stal samostatným nástrojem, který lépe podporuje sběr dat a spolupráci.
15 nejlepších alternativ k Google Forms
Jste připraveni najít perfektní nástroj pro tvorbu formulářů, který vyhovuje vašim potřebám? Zde je 15 nejlepších alternativ:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných formulářů, sběr dat a analýzu)
ClickUp je bezpochyby nejlepší volbou a skutečně všestrannou aplikací pro práci. Kombinuje výkonné nástroje pro tvorbu formulářů s nástroji pro produktivitu a spolupráci, takže máte veškerou svou práci na jednom místě.
A to nejlepší? Shromážděné odpovědi můžete snadno proměnit v úkoly. Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců, provádíte průzkum trhu nebo zpracováváte platby a faktury, ClickUp Form View vám usnadní udržet vše organizované a propojené.
Na rozdíl od Google Forms nabízí ClickUp Forms inteligentní podmíněné odpovědi, díky nimž se vaše formuláře přizpůsobují v reálném čase na základě zadání uživatele.
Výsledek? Inovativnější a personalizovanější zážitek pro respondenty. Zcela nový Forms Hub funguje jako centrální velín, který poskytuje okamžitý přístup a efektivní správu všech vašich formulářů, od hlášení chyb až po žádosti o kampaně.
Své formuláře můžete také vylepšit pomocí funkcí, jako jsou informační bloky a popisy otázek, které respondentům poskytují jasný kontext a pokyny a zajišťují přesný a efektivní sběr dat. A to není vše! Využijte analýzu ClickUp Brain založenou na umělé inteligenci k upřesnění všech těchto odpovědí do použitelných výsledků.
Už nemusíte ztrácet čas snahou syntetizovat poznatky z odpovědí.
Formuláře můžete dále přizpůsobit tak, aby odpovídaly identitě vaší značky, a to pomocí přizpůsobitelných obrázků na obálce, pozadí a barev tlačítek. Kromě estetiky ClickUp také posílil své integrace, včetně vylepšené integrace Zapier a možnosti vytvářet integrace chatu prostřednictvím API ClickUp, což usnadňuje plynulou automatizaci pracovních postupů.
Navíc díky více než 100 automatizačním šablonám v ClickUp můžete zefektivnit sběr a analýzu odpovědí, což vám ušetří čas a zajistí hladký průběh všech procesů.
Můžete například automatizovat směrování potenciálních zákazníků a okamžitě přiřazovat úkoly svým prodejním a marketingovým týmům. Díky tomu budou vaše odpovědi ve formulářích přehledně uspořádané a zajistíte včasné následné kroky, což vám pomůže přeměnit více potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky. Můžete dokonce nastavit automatické e-maily a oznámení, aby vám neunikla žádná odpověď!
A to nejlepší? Vše můžete synchronizovat s ClickUp CRM, díky čemuž budou vaše údaje o zákaznících/klientech vždy aktuální a přístupné na celé platformě. Se všemi informacemi na jednom místě je vytváření formulářů, které zachycují správná data a vedou k lepším rozhodnutím, snazší než kdy dříve. Máte málo času? Žádný problém! Projděte si knihovnu šablon a vyberte si hotový formulář, který vyhovuje vašim potřebám.
Zde jsou naše nejlepší tipy!
Pokud chcete vytvořit formulář pro zpětnou vazbu pro své uživatele, zákazníky nebo zaměstnance, začněte s šablonou formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp. Tato plně přizpůsobitelná šablona je vynikající pro navrhování průzkumů v souladu s vaší značkou, shromažďování smysluplných dat a jejich analýzu pro rozhodování o produktech a trendových vzorcích.
Pokud však chcete něco jednoduššího, podívejte se na šablonu formuláře ClickUp. Obsahuje vlastní pole, která vám umožní vytvořit jakýkoli druh formuláře nebo průzkumu, který bezpečně shromažďuje přesné odpovědi a splňuje předpisy a průmyslové standardy.
Výhody ClickUp
- Přizpůsobte pole formulářů pomocí ClickUp Custom Fields a sbírejte správná data.
- Převádějte odpovědi z formulářů na úkoly v ClickUp, abyste je mohli snadno sledovat, spravovat a přiřazovat.
- Vytvářejte formuláře rychle pomocí šablon ClickUp Form pro průzkumy a žádosti.
- Analyzujte data v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards a přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Seznam, Kalendář nebo Tabule.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí vlastních automatizačních spouštěčů a akcí, abyste ušetřili čas.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Sheets, Slack a Zapier.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je třeba se trochu naučit, jak je používat.
- Některé funkce nejsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Clickup Forms nám umožňuje snadno eskalovat požadavky z jednoho týmu do druhého. Zadání do formuláře se stávají úkoly a my můžeme všechny tyto požadavky sledovat na tabuli, aby byli zainteresovaní a vedoucí týmů informováni o postupu, překážkách nebo závislostech. To umožňuje všem zúčastněným přehlednost a zajišťuje, že úkoly jsou dokončeny co nejrychleji.
2. Jotform (nejlepší pro vytváření formulářů s integrovanými platbami)
Jotform vám umožňuje snadno vytvářet pokročilé formuláře s více než 10 000 šablonami a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení – na rozdíl od většiny jiných pokročilých nástrojů pro tvorbu formulářů není nutné dlouhé zaučování.
Jeho nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop podporuje automatizaci pracovních postupů, podmíněnou logiku, vícejazyčné formuláře a podrobné analýzy.
Můžete také vkládat soubory PDF, shromažďovat podpisy prostřednictvím DocuSign a přizpůsobovat platební toky. Díky Smart Payments Forms můžete rozdělit platby, nastavit splátky a použít podmíněnou logiku – což jsou vzácné výhody, které jiné nástroje pro tvorbu formulářů nenabízejí.
Nejlepší funkce Jotform
- Využijte více než 100 šablon k vytvoření personalizovaných platebních formulářů, průzkumů a dalších dokumentů.
- Automatizujte úkoly, jako je generování faktur, zpráv, e-mailových upomínek a automatických odpovědí.
- Přijímejte platby prostřednictvím 32 platebních bran, ACH, kreditních/debetních karet a elektronických šeků.
- Sbírejte data offline pomocí mobilních formulářů Jotform
- Přeložte formuláře do více než 130 jazyků a oslovte tak zákazníky po celém světě.
- Integrujte více než 150 nástrojů, včetně CRM systémů jako HubSpot a e-mailových služeb jako Mailchimp.
Omezení Jotform
- Minimální počet formulářů v bezplatné verzi
- Automatizace jsou poměrně základní.
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbrná: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform
Díky velkému počtu dobrovolníků, kteří prodávají reklamy pro divadelní programy, Jotform dramaticky změnil náš pracovní postup. Je tak snadné shromáždit všechny naše informace na jednom místě. Informace o reklamě, platba, vše v jednom jednoduchém a snadno použitelném formuláři. Už žádné papírové formuláře a sledování různých způsobů platby. Už žádné zmeškané reklamy, protože někdo nesprávně vyplnil papíry.
💡 Tip pro profesionály: Přecházíte z Google Forms nebo Microsoft Forms na Jotform? Můžete hladce migrovat všechny své stávající formuláře bez ztráty dat!
3. Zoho Forms (nejlepší pro vytváření formulářů v rámci ekosystému Zoho)
All-in-one balíček Zoho je pro mnoho firem ideální volbou a Zoho Forms do něj perfektně zapadá. Nabízí editor typu drag-and-drop s více než 30 typy polí, podmíněnou logiku pro dynamické formuláře a automatizaci pro získávání potenciálních zákazníků, odesílání upozornění a sběr dat.
Díky integraci s aplikacemi Zoho (CRM, Books, Projects) se každé odeslání synchronizuje bez dalších konektorů, což automatizuje úkoly jako fakturace, e-mailové odpovědi a aktualizace projektů.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Vložte formuláře na webové stránky a sociální média
- Přiřazujte úkoly, nastavujte role a sledujte pokrok
- Přijímejte platby přímo prostřednictvím formulářů
- Získejte přehled díky integrovaným analytickým nástrojům
- Zajistěte bezpečnost pomocí pokročilé ochrany dat
- Přístup k formulářům a jejich odesílání offline prostřednictvím mobilní aplikace
Omezení Zoho Forms
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Postrádá funkce umělé inteligence
- Uživatelské rozhraní mobilní aplikace není příliš intuitivní.
Ceny Zoho Forms
Všechny tarify se účtují ročně.
- Navždy zdarma
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 25 $/měsíc
- Profesionální: 50 $/měsíc
- Premium: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms
V současné době Zohoform umožňuje pouze integraci s jinými produkty Zoho, jako je Zoho CRM. To znamená, že pokud hledáte širší škálu integrací s jinými populárními nástroji, můžete se setkat s omezeními. Předtím, než se rozhodnete pro tuto platformu, je důležité zvážit své konkrétní potřeby a ujistit se, že Zoho Form odpovídá vašim požadovaným integračním schopnostem.
4. Formidable Forms (nejlepší pro weby WordPress s pokročilým zobrazením dat)
Pokud potřebujete spravovat a zobrazovat data přímo na svém webu WordPress – ať už se jedná o pracovní nabídky, seznamy nemovitostí nebo adresáře – Formidable Forms je pro vás tou správnou volbou.
Funkce Zobrazení vám umožňuje shromažďovat odeslané formuláře a okamžitě je zobrazovat v přizpůsobených formátech, jako jsou tabulky, kalendáře nebo interaktivní seznamy – bez nutnosti programování. Můžete rychle vytvářet komplexní aplikace založené na datech s více než 200 šablonami, automatizačními nástroji a hladkou integrací.
Nejlepší funkce Formidable Forms
- Vytvářejte a upravujte formuláře pomocí editoru s funkcí drag-and-drop.
- Zobrazte odeslané formuláře jako vlastní front-endové zobrazení
- Rozdělte dlouhé formuláře na více stránek s automatickým ukládáním odpovědí.
- Automatizujte dostupnost formulářů pomocí naplánovaných dat otevření/uzavření.
- Chraňte formuláře pomocí integrovaných nástrojů pro prevenci spamu.
- Vytvářejte soubory PDF pro faktury, certifikáty a další dokumenty
Omezení Formidable Forms
- Náročné osvojení, zejména pokud jde o stylování a zobrazení
- Chybové rozhraní kvůli vysokému počtu polí a podmínek
Ceny Formidable Forms
Všechny následující ceny jsou bez slevy a účtují se ročně.
- Základní: 79 $/rok
- Plus: 199 $/rok
- Podnikání: 399 $/rok
- Elite: 599 $/rok
Hodnocení a recenze Formidable Forms
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nespokojte se s univerzálním formulářem – proveďte A/B testy a porovnejte různé rozvržení, uspořádání polí a designy. Otestujte různé varianty, jako jsou formáty s jedním sloupcem vs. více sloupci, ukazatele průběhu pro víceúrovňové formuláře nebo různé umístění tlačítek CTA, abyste zjistili, která verze vede k vyšší míře dokončení. Drobné úpravy mohou mít významný vliv na zapojení uživatelů a konverze!
5. Typeform (nejlepší pro vytváření konverzačních formulářů)
Průzkumy jsou nezbytné pro získání zpětné vazby, ale mohou být také zdlouhavé. Typeform tento problém řeší tím, že formuláře mění na poutavé zážitky podobné chatování.
Místo toho, aby uživatele zahlcoval celostránkovým dotazníkem jako Google Forms, Typeform klade jednu otázku po druhé a vytváří tak plynulý interaktivní tok. Navíc umožňuje uživatelům vytvářet neomezený počet formulářů i v rámci bezplatného tarifu.
Díky větvení logiky a personalizovaným následným dotazům působí spíše jako konverzace než jako průzkum – ideální pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, zpětnou vazbu od zákazníků nebo kvízy, kde záleží na míře dokončení.
Nejlepší funkce Typeform
- Využijte více než 28 typů otázek s logikou přeskočení a větvením.
- Vložte formuláře na webové stránky nebo je sdílejte prostřednictvím sociálních médií.
- Přijímejte platby prostřednictvím integrace PayPal a Stripe.
- Sledujte odpovědi pomocí jedinečných identifikátorů pro lepší přehled.
- Vytvářejte podrobné zprávy o míře dokončení a vzorcích
- Propojte se s více než 120 aplikacemi třetích stran, jako jsou Calendly a Slack.
Omezení Typeform
- Příliš mnoho možností designu může být matoucí.
- Není to nejideálnější nástroj pro generování potenciálních zákazníků.
- Drahé pro malé a střední podniky
Ceny Typeform
Základní plány:
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Plány růstu:
- Growth Essentials: 199 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform
Shledal jsem jej vynikajícím nástrojem pro získávání zpětné vazby k návrhům řešení, protože mi umožnil shromáždit připomínky od více uživatelů a uspořádat je tak, abych mohl zvážit svůj přístup k prioritizaci funkcí a řešení problémů. Někdy mě frustrovalo, když jsem narazil na placené služby, ale u placené služby to nebylo nic neočekávaného.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už se jedná o zasílání následných poznámek nebo používání tabulek, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
➡️ Přečtěte si také: Jak žádat o zpětnou vazbu a recenze, abyste zlepšili své dovednosti
6. Paperform (nejlepší pro vytváření marketingových formulářů podobných vstupním stránkám)
Některé marketingové týmy nevytvářejí pouze formuláře, ale navrhují kompletní vstupní stránky. Jak? Pomocí nástrojů, jako je Paperform.
Tato alternativa k Google Forms je ideální pro vytváření vizuálně přitažlivých formulářů zaměřených na konverzi, které působí spíše jako profesionální webové stránky. Na rozdíl od rigidních nástrojů pro tvorbu formulářů vám Paperform umožňuje libovolně uspořádat obsah a kombinovat otázky, obrázky, videa a text, jako při úpravách dokumentu.
Proto jej týmy používají pro uvedení produktů na trh, aplikace a značkové průzkumy.
Nejlepší funkce Paperform
- Vytvářejte webové formuláře, vstupní stránky a kvízy s více než 700 rozvrženími a 500 šablonami.
- Přizpůsobte formuláře pomocí obrázků, videí, nadpisů a formátovaného textu.
- Získejte údaje o návštěvnících pro PPC reklamy a cílené kampaně
- Vytvářejte katalogy produktů s možnostmi objednávky a platby
- Vložte formuláře na webové stránky pomocí vlastního CSS
- Integrujte s více než 2 000 nástroji, jako jsou Slack, Asana a Dropbox.
Omezení Paperform
- Omezené funkce PDF a chybí skenování PDF
- Náročné osvojování pokročilých funkcí
- Žádná bezplatná verze
Ceny Paperform
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paperform
Jsem velmi spokojený s tím, čeho jsem dosáhl s Paperform; snad jedinou nevýhodou je, že se mi zdálo, že se s ním učím pracovat déle než s Typeform, a že jsem nenašel způsob, jak formuláře archivovat místo mazání. Nakonec jsem vytvořil složku.
7. Cognito Forms (nejlepší pro vytváření formulářů s velkým množstvím výpočtů)
Cognito Forms je chytrou volbou, pokud se vaše společnost zabývá složitými výpočty. Tento pokročilý nástroj pro tvorbu formulářů zvládá ceny v reálném čase, výpočty daní a vlastní vzorce – je ideální pro podrobné objednávkové formuláře, faktury a finanční aplikace.
Jeho výkonný výpočetní engine automatizuje složité matematické operace, aplikuje daňové sazby nebo slevy a dokonce vkládá výsledky do přizpůsobených souborů PDF. Zahrnuje také automatizaci pracovních postupů, bezpečné vybírání plateb a flexibilní nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Přizpůsobte si fonty, styly zadávání a barvy pomocí editoru s funkcí drag-and-drop.
- Využijte více než 17 typů otázek, včetně polí pro ceny a měny.
- Automatizujte výpočty pomocí integrovaného modulu pro vzorce.
- Použijte podmíněnou logiku, aby se zobrazovala pouze relevantní pole.
- Získejte přístup k více než 150 šablonám pro různé typy formulářů.
- Inkasujte platby přes Square nebo PayPal
Omezení Cognito Forms
- Omezené možnosti designu a formátování
- Méně přímých integrací
Ceny Cognito Forms
- Jednotlivci: Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Tým: 39 $/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Cognito Forms je komplexní platforma, která vám nabízí flexibilitu, přizpůsobení a podmíněnou logiku nezbytnou k vytváření formulářů, které splní téměř vše, co byste mohli potřebovat nebo si představit. Workflow vám umožňuje automatizovat konkrétní funkce. Role vám umožňují určit, která pole budou viditelná, povinná nebo skrytá pro konkrétní osoby. Než jsem se rozhodl pro Cognito Forms, prozkoumal jsem mnoho různých platforem. Naše procesy se díky tomu staly mnohem efektivnějšími.
8. SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření dotazníků s velkým množstvím dat)
SurveyMonkey nabízí mnohem výkonnější platformu než Google Forms, zejména pro profesionální výzkum a analýzu dat.
Díky pokročilým možnostem přizpůsobení a analytickým funkcím je ideální pro vše od průzkumu trhu až po průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Navíc vám jeho databáze více než 2 000 otázek napsaných odborníky a předem otestovaných pomůže klást správné otázky díky chytrým návrhům přizpůsobeným vašim cílům.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Využijte více než 15 typů otázek k vytvoření cílených průzkumů.
- Zlepšete přesnost pomocí podmíněného větvení a logiky přeskočení.
- Vložte průzkumy do e-mailů a zvyšte tak míru odezvy.
- Analyzujte data pomocí WordCloud a Sentiment Analysis
- Výsledky lze exportovat ve formátech CSV, XLS, PDF, PPT a SPS.
Omezení SurveyMonkey
- Ovládání uživatelského rozhraní může být náročné.
- Pokročilé funkce a podrobné analýzy jsou k dispozici pouze v rámci prémiových tarifů.
Ceny SurveyMonkey
- Základní: Bezplatné
- Premier Annual: 1 428 $/rok
- Výhoda roční licence: 468 $/rok
- Standardní měsíční poplatek: 99 $/měsíc
- Výhoda pro tým: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Team Premier: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey
Nejsem odborník na data, ale tento nástroj mi umožňuje zabezpečit a využívat data. Líbí se mi, že obsahuje databázi navrhovaných odpovědí, které odpovídají standardům v oboru. Protože nejsem skutečný odborník na data, myslím si, že je snadné moje výsledky špatně interpretovat! Navíc je trochu drahé přidávat kolegy a získávat další funkce pro „lehkého“ uživatele.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit průzkum v Google Forms
9. Formstack (nejlepší pro vytváření automatizovaných formulářů pro zdravotnictví a právní oblast)
Formstack není jen nástroj pro tvorbu formulářů – je to plnohodnotná platforma pro zvýšení produktivity na pracovišti, která se široce používá ve zdravotnictví, právním a finančním odvětví.
Kromě vytváření formulářů generuje také vlastní soubory z odeslaných údajů, včetně smluv, návrhů a dohod. Tento nástroj také podporuje podmíněný obsah, dynamická pole a elektronické podpisy a splňuje přísné normy HIPAA a SOC 2.
Nejlepší funkce Formstack
- Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop s více než 300 přizpůsobitelnými šablonami
- Importujte formuláře z jiných platforem pomocí nástroje Form Importer.
- Blokujte spam pomocí neviditelného reCAPTCHA
- Zabezpečte data pomocí šifrování SSL a souladu s nařízením GDPR a HIPAA.
- Získejte přehled díky analýzám v reálném čase
- Automatizujte pracovní postupy směrováním dat a integrací s více než 260 aplikacemi.
Omezení Formstack
- Omezené možnosti písma a formátování
- Uživatelské rozhraní může být chybové a může být matoucí.
- Nelze exportovat data v různých formátech
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
10. Wufoo (nejlepší pro vytváření přehledů a analýz formulářů)
Pokud vaše společnost využívá podrobné vizuální zprávy a přehledy, Wufoo vám usnadní analýzu dat.
Vytváří vlastní přehledy s aktualizacemi v reálném čase, kontingenčními tabulkami, dynamickými grafy a křížovými tabulkami – bez nutnosti dalších nástrojů. Můžete také automatizovat sdílení přehledů a nastavit panely, které se aktualizují při příchodu nových dat.
Nejlepší funkce Wufoo
- Vyberte si z více než 400 šablon formulářů nebo si vytvořte vlastní pomocí nástroje Theme Designer.
- Umožněte respondentům nahrávat soubory přímo prostřednictvím formulářů
- Chraňte data pomocí 256bitového šifrování SSL.
- Vytvářejte vlastní přehledy s automaticky aktualizovanými panely a analyzujte formuláře pomocí integrovaných analytických funkcí.
- Nastavte limity pro uzavření formulářů po dosažení maximálního počtu odpovědí nebo po uplynutí termínu.
- Propojte se s více než 2 000 aplikacemi, včetně platebních bran jako PayPal.
Omezení Wufoo
- Rozhraní vypadá zastarale a nemusí být uživatelsky přívětivé.
- Možnosti widgetů jsou ve srovnání s jinými nástroji základní.
- Nepodporuje offline formuláře.
Ceny Wufoo
- Starter: 22 $/měsíc
- Profesionální: 39 $/měsíc
- Pokročilé: 99 $/měsíc
- Ultimate: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
💡 Zajímavost: SurveyMonkey koupilo Wufoo v roce 2011. Od té doby Wufoo využívá špičkové zabezpečení SurveyMonkey a nyní je přímo integrováno do této platformy, což vám umožňuje spravovat záznamy Wufoo z vašeho účtu SurveyMonkey.
11. WPForms (nejlepší pro vytváření jednoduchých formulářů na WordPressu)
WPForms je oblíbeným nástrojem majitelů webů WordPress. Jedná se o formulářový editor vhodný pro začátečníky, který se snadno integruje s pluginy WordPress.
Je vysoce přizpůsobitelný a bezpečný, což uživatelům umožňuje vytvářet exkluzivní formuláře, časově omezené odesílání nebo uzavřený obsah – ideální pro přihlášky členů, speciální nabídky nebo časově omezené registrace.
WPForms se odlišuje robustní kontrolou přístupu. Můžete formuláře chránit heslem, nastavit omezení rolí uživatelů, omezit odesílání, naplánovat dostupnost nebo dokonce udělit přístup pouze uživatelům, kteří zakoupili nebo si prohlédli konkrétní obsah.
Nejlepší funkce WPForms
- Vylepšete formuláře pomocí doplňků, jako jsou Surveys & Polls (Průzkumy a ankety) a Form Pages (Formulářové stránky).
- Přizpůsobte pole formuláře pomocí nástroje pro tvorbu formulářů založeného na umělé inteligenci.
- Omezte přístup pomocí doplňku Form Locker.
- Okamžitě vytvářejte formuláře s více než 2 000 bezplatnými šablonami.
- Blokujte spam pomocí Captcha a Google reCAPTCHA
- Propojte se s více než 7 000 aplikacemi pomocí vestavěných integrací a Zapier.
Omezení WPForms
- Přizpůsobení vyžaduje znalost CSS.
- Pokročilé funkce a integrace jsou k dispozici v plánech vyšší úrovně.
- V porovnání s jinými nástroji drahé
Ceny WPForms
- Základní: 99 $/měsíc
- Plus: 199 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Elite: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze WPForms
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Všechna data zůstávají u vás (což je obzvláště důležité, pokud shromažďujete informace, které nechcete sdílet s Googlem nebo jinými službami). Lidé mohou odpovídat, aniž by se museli přihlašovat nebo používat účet třetí strany (Google Forms vyžaduje účet Google). Po krátkém zaučení je snadné jej používat.
12. 123FormBuilder (nejlepší pro vytváření vícejazyčných formulářů)
Pokud vaše společnost obsluhuje globální publikum, vaše formuláře se musí přizpůsobit více jazykům. 123FormBuilder to zjednodušuje automatickým rozpoznáním polohy uživatele a zobrazením formulářů v jeho preferovaném jazyce. Také standardizuje odpovědi napříč jazyky a zároveň zachovává pravidla, formátování a výpočty.
Tato intuitivní a cenově dostupná platforma má minimální náročnost na osvojení. Umožňuje vám přetahovat prvky, upravovat nastavení a publikovat formuláře během několika minut.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Automaticky detekujte polohu uživatele a zobrazujte formuláře ve správném jazyce.
- Standardizujte formáty odpovědí bez ohledu na jazyk, ve kterém jsou odesílány.
- Pomocí podmíněné logiky můžete dynamicky zobrazovat nebo skrývat pole.
- Vytvářejte offline formuláře a synchronizujte data, jakmile se znovu připojíte k internetu.
- Chraňte data pomocí CAPTCHA a šifrování SSL
- Získejte přístup k více než 2 000 šablonám pro různá odvětví a případy použití.
Omezení 123FormBuilder
- Rozložení mobilní aplikace nemusí být uživatelsky přívětivé.
- Omezené možnosti přizpůsobení formulářů
- Rozhraní může být chybové.
Ceny 123FormBuilder
- Základní: Bezplatné
- Gold: 37 $/měsíc
- Platinum: 49 $/měsíc
- Diamond: 99 $/měsíc
- Enterprise: 225 $/měsíc
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
13. HubSpot Form Builder (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků z formulářů)
HubSpot Form Builder, klíčový nástroj v marketingové a prodejní sadě HubSpot, je určen pro generování potenciálních zákazníků. Automaticky směruje potenciální zákazníky k prodejním týmům a umožňuje personalizované následné kroky na základě odpovědí.
Jak? Díky přímé synchronizaci s HubSpot CRM aktualizuje kontaktní údaje a okamžitě hodnotí potenciální zákazníky. Navíc jeho funkce progresivního profilování si pamatuje vracející se návštěvníky a klade jim nové otázky namísto opakování starých – což Google Forms postrádá.
Nejlepší funkce nástroje HubSpot Form Builder
- Synchronizuje odeslané údaje s HubSpot CRM, aby bylo možné sledovat a spravovat potenciální zákazníky.
- Využívá progresivní profilování k shromažďování nových údajů od vracejících se uživatelů.
- Automatizuje personalizované e-maily a pracovní postupy po odeslání formuláře.
- Zahrnuje skrytá pole pro zaznamenávání údajů o kampani a zdrojích potenciálních zákazníků.
- Vkládá formuláře na jakoukoli webovou stránku s integrovaným sledováním a analytikou.
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi v ekosystému HubSpot pro segmentaci a péči o zákazníky.
Omezení nástroje HubSpot Form Builder
- Nelze zakoupit pouze předplatné platformy pro formuláře.
- Omezené funkce pro vytváření reportů
- Náročné pro začátečníky
Ceny nástroje HubSpot Form Builder
Tento nástroj pro tvorbu formulářů je bezplatný jako součást HubSpot CRM a Marketing Hub; nelze jej zakoupit jako samostatný produkt.
Hodnocení a recenze nástroje HubSpot Form Builder
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
🧠 Zajímavost: Vícestupňové formuláře mohou zvýšit míru dokončení až o 46 %, protože uživatelé je považují za méně náročné než dlouhé jednostránkové formuláře!
14. Ninja Forms (nejlepší nástroj pro tvorbu formulářů WordPress pro vývojáře)
Ninja Forms je sice oblíbený mezi majiteli webů WordPress, ale skutečně vyniká pro vývojáře, kteří potřebují přizpůsobení a pokročilé uživatelské interakce.
Kromě standardních funkcí, jako je podmíněná logika, platební možnosti, nahrávání souborů a výpočty, Ninja Forms poskytuje hluboký přístup k API s filtry a háčky, což umožňuje plně přizpůsobené formuláře.
Vývojáři mohou také vytvářet vlastní pracovní postupy zpracování bez psaní složitých skriptů backendu, což usnadňuje směrování dat, použití podmíněné logiky a propojení se službami třetích stran.
Nejlepší funkce Ninja Forms
- Editor s funkcí drag-and-drop pro jednoduché kontaktní, objednávkové nebo platební formuláře
- Exportujte a importujte data z formulářů ve formátech Excel, PDF nebo Google Sheets.
- Zabraňte spamu pomocí ReCaptcha a vlastních polí pro otázky a odpovědi.
- Plný přístup k API WordPress pro pokročilé přizpůsobení formulářů
- Integrace s Trello, Slack a dalšími nástroji třetích stran
- Začněte rychle s 16 předem připravenými šablonami.
Omezení Ninja Forms
- Někteří uživatelé mohou považovat placené verze za drahé.
- Žádné bezplatné doplňky
Ceny Ninja Forms
- Základní funkce: Bezplatné
- Plus: 99 $/rok
- Pro: 199 $/rok
- Elite: 499 $/rok
Hodnocení a recenze Ninja Forms
15. Formsite (nejlepší pro zpracování formulářů s vysokou úrovní zabezpečení)
Žádný online nástroj pro tvorbu formulářů na našem seznamu neklade takový důraz na bezpečnost jako Formsite.
Díky šifrování na úrovni polí mohou uživatelé chránit konkrétní pole formuláře a zajistit tak bezpečnost citlivých údajů, jako jsou čísla sociálního zabezpečení nebo lékařské údaje, zatímco ostatní pole zůstanou přístupná. Mezi další bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování SSL, řízení přístupu na základě rolí a možnosti umístění dat, které zajišťují soukromí a soulad se složitými předpisy.
Nejlepší funkce Formsite
- Přizpůsobte formuláře logy a designy, které odpovídají vaší značce.
- Vložte formuláře na jakoukoli stránku pomocí jednoduchého kódu pro kopírování a vkládání.
- Šifrujte formuláře a průzkumy pomocí QR kódů a 2D čárových kódů.
- Vytvářejte objednávkové formuláře s automatickým stanovováním cen a více možnostmi platby
- Vizualizujte výsledky v různých formátech pro snadnou analýzu.
- Integrujte je s nástroji třetích stran, jako je Salesforce a další, prostřednictvím Zapier.
Omezení Formsite
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Rozhraní může být trochu matoucí.
Ceny Formsite
- Osobní: 24,95 $/měsíc
- Profesionální: 39,95 $/měsíc
- Podnikání: 69,95 $/měsíc
- Business +: 99,95 $/měsíc
- Enterprise: 249,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Formsite
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Rozlučte se s nudnými formuláři díky nejlepším alternativám Google Forms!
Pokročilé a interaktivní formuláře vám pomohou shromažďovat lepší data, zapojit uživatele a činit chytřejší rozhodnutí. Existuje mnoho skvělých bezplatných alternativ k Google Forms, ale ta správná závisí na vašich potřebách.
Ale pokud se ptáte nás, ClickUp zvládne jakékoli požadavky, které na něj kladete. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelná pole, automatizace formulářů, hladká integrace a reportování v reálném čase, je to výkonný nástroj pro správu formulářů a projektů na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte vytvářet formuláře – zdarma!