11 nejlepších AI generátorů formulářů pro rok 2025

13. září 2024

Pokud jste si někdy položili otázku „Jak mohu shromažďovat data, abych zlepšil obchodní výsledky?“, pravděpodobně jste přemýšleli o online formuláři.

Vytváření online formulářů a analýza odpovědí pomáhá ve všech oblastech, od vylepšování produktů po generování potenciálních zákazníků, morálku týmu, automatizaci úkolů a mnoho dalšího.

Skutečná výzva? Vytvoření interaktivních, snadno použitelných a personalizovaných online formulářů, které přilákají více uživatelů.

Můj tým a já jsme dlouho hledali spolehlivý a přizpůsobitelný nástroj pro tvorbu formulářů.

Strávili jsme spoustu času testováním různých generátorů formulářů s umělou inteligencí, abychom mohli vytvářet poutavé formuláře, analyzovat data a získávat poznatky. Na základě mého výzkumu jsem pro vás sestavil seznam nejlepších nástrojů pro generování formulářů s umělou inteligencí.

Ať už chcete vytvořit jednostránkové nebo vícestránkové formuláře pro výzkum, marketing nebo zpětnou vazbu, tento průvodce vám pomůže optimalizovat procesy a ušetřit čas.

Podívejme se na nejlepší generátory formulářů s umělou inteligencí, které můžete použít k vytváření krásných formulářů.

Co byste měli hledat v AI generátoru formulářů?

Formulář sice můžete vytvořit v Excelu, ale vytvoření poutavých, dynamických a intuitivních formulářů vyžaduje pokročilé funkce.

Zde je několik důležitých funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro tvorbu online formulářů:

  • Snadné použití: Zkontrolujte, zda je nástroj pro tvorbu formulářů intuitivní a snadno použitelný. Nástroj nesmí vyžadovat znalosti programování, aby i uživatelé bez technických znalostí mohli snadno vytvářet formuláře.
  • Možnosti přizpůsobení: Nástroj by vám měl umožnit přizpůsobit formulář podle specifických potřeb vaší firmy, aby byl pro příjemce interaktivní a motivoval je k jeho vyplnění.
  • Podmíněná logika: Chcete shromažďovat vysoce relevantní data od uživatelů? Výběr nástroje s pokročilými funkcemi podmíněné logiky je zásadní pro personalizaci otázek v reálném čase na základě odpovědí uživatelů.
  • Podpora více stránek: Pořiďte si nástroj, který podporuje více stránek ve formulářích, abyste mohli shromažďovat podrobné informace.
  • Mobilní zařízení: Vyberte si AI generátor formulářů, který se dokáže přizpůsobit mobilnímu rozhraní a poskytnout uživatelům plynulý zážitek.
  • Integrace: Ujistěte se, že se nástroj integruje s existujícími technologiemi, jako jsou CRM, marketing, analýza dat, komunikace a e-mailové marketingové platformy.

11 nejlepších AI generátorů formulářů pro rok 2025

1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné formuláře a sběr dat)

ClickUp je komplexní software pro správu projektů s integrovanou funkcí automatizace formulářů, která pomáhá vytvářet uživatelsky přívětivé online formuláře. Funkce Form View v ClickUp vám umožňuje snadno shromažďovat informace od vašeho týmu, klientů nebo zákazníků.

Funkce pro vytváření formulářů přidává do online formuláře mnoho polí, včetně textu, dlouhého textu, čísla, e-mailu, telefonu, data, rozevíracích seznamů a zaškrtávacích políček. To pomáhá formulovat otázky podle účelu, například otevřené, uzavřené, ano/ne, pulzní průzkum a maticové otázky.

Zobrazení formuláře ClickUp
Vytvářejte intuitivní formuláře pomocí podmíněné logiky a pravidel v zobrazení formulářů ClickUp.

Skryje otázky, jako je jméno a telefonní číslo respondentů, jejichž informace již byly shromážděny, takže nemusí tato pole vyplňovat znovu. To zjednodušuje uživatelský zážitek a zlepšuje odpovědi a míru konverze.

ClickUp Automation dále vylepšuje uživatelský zážitek automatizací pracovních postupů po odeslání, jako je zasílání e-mailů uživatelům a partnerům, aby byli informováni. Můžete také spustit analýzu dat a sentimentu zákazníků generovanou umělou inteligencí, abyste získali přehled a mohli činit strategická rozhodnutí.

Automatizace změn stavu
Automatizujte pracovní postupy formulářů a optimalizujte operace pomocí ClickUp Automation.

Zde je návod, jak můžete pomocí předem připravených automatizací zvýšit produktivitu týmu:

  • Využijte více než 100 předem připravených šablon k automatizaci opakujících se procesů vytváření formulářů, jako je přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů a změna stavů.
  • Automaticky přidávejte nové úkoly přiřazeným osobám a sledujícím a ušetřete čas.
  • Propojte se se stávajícími aplikacemi a usnadněte automatizaci v rámci celého technologického stacku.

Kromě toho můžete pomocí ClickUp Tasks automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly z odpovědí v online formulářích. Přidejte štítky, informace z formuláře a odpovědi do popisu úkolu, abyste svým úkolům přidali další kontext.

Formuláře ClickUp
Shromažďujte požadavky pomocí formulářů ClickUp a směrujte je správným příjemcům jako sledovatelné úkoly v ClickUp.

Využijte sílu formulářů ClickUp k zefektivnění práce softwarových týmů:

  • Zefektivněte hlášení chyb shromažďováním důležitých informací, jako je popis chyby, specifikace zařízení a operačního systému, chybová zpráva, dopad atd.
  • Shromažďujte požadavky na přidání nových funkcí od členů týmu a koncových uživatelů.
  • Zlepšete spolupráci mezi vývojovými a testovacími týmy zaznamenáváním podrobností o testovacích případech, zprávách o provedení testů, zjištěných problémech, kritičnosti problémů atd.

Navíc můžete zadat vstupní údaje a pohodlně se usadit, zatímco ClickUp Brain za vás vybere nejvhodnější a nejdokonalejší otázky pro průzkum. Vyzkoušeli jsme několik podnětů k vytvoření průzkumů pomocí ClickUp Brain.

Příklady AI podnětů pro ankety a průzkumy:

Výzva 1: Vytvořte poutavé otázky průzkumu, abyste získali cenné informace od svého publika. [Uveďte cílové publikum a účel průzkumu]

Úkol 2: Vytvořte přesvědčivou anketní otázku, která zaujme vaše publikum a podnítí je k účasti. [Uveďte téma nebo předmět ankety]

Pokyn 3: Vygenerujte sérii dotazů pro průzkum spokojenosti zákazníků a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. [Uveďte odvětví nebo typ podnikání]

Použijte ClickUp Brain k generování vysoce relevantních otázek pro ankety a průzkumy.
Použijte ClickUp Brain k generování vysoce relevantních otázek pro ankety a průzkumy.

Jakmile jsou data shromážděna, můžete využít ClickUp Brain k analýze dat a získat:

  • Praktické poznatky odhalující trendy a vzorce, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
  • Zvýšená škálovatelnost průzkumů díky automatizované distribuci, sběru dat a analýze
  • Vylepšené výsledky průzkumů díky intuitivnímu designu a analýze sentimentu založené na AI

Můžete také využít výkonné neuronové sítě ClickUp Brain k rychlé analýze dat pomocí srovnávacích tabulek, vytváření a spouštění marketingových strategií a sdílení výsledků se zainteresovanými stranami, abyste získali návrhy a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.

A konečně, díky možnostem přizpůsobení můžete personalizovat mnoho faktorů, jako jsou motivy, barvy, obrázky, úložiště, šablony a zprávy.

Předpokládejme například, že sbíráte zpětnou vazbu o funkcích vašeho produktu, zákaznické podpoře a cenových plánech. Můžete použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp a přizpůsobit pole, zobrazení a úkoly, abyste mohli snadno shromažďovat, přistupovat k informacím a organizovat je. Získáte tak centralizované místo pro analýzu dat a zefektivnění procesu sběru zpětné vazby.

Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Shromažďujte zpětnou vazbu a vylepšujte funkce produktů na základě preferencí uživatelů pomocí šablony formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp.

Tato šablona vám umožňuje:

  • Vytvářejte průzkumy zaměřené na individuální potřeby vašich klientů.
  • Poskytněte klientům platformu, kde mohou vyjádřit své nápady a obavy.
  • Shromažďujte důležité informace pro vylepšení produktů a služeb.
  • Vyhodnoťte oblasti, které je třeba vylepšit, a vypracujte přizpůsobené strategie k jejich řešení.

Je navržen tak, aby vám pomohl shromažďovat všechna relevantní data na jednom místě a využívat zpětnou vazbu uživatelů při stanovování priorit projektů. To poskytuje cenné analýzy pro rozhodnutí o produktech a zlepšuje zapojení a loajalitu klientů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vyberte si z různých polí a sbírejte pouze relevantní data pomocí vlastních polí ClickUp.
  • Dynamicky aktualizujte pole na základě odpovědí a zjednodušte uživatelům vyplňování formulářů.
  • Použijte ClickUp Brain k vytvoření nejzajímavějších otázek pro vaše formuláře.
  • Formuláře můžete kontrolovat v reálném čase a analyzovat odpovědi, abyste získali cenné informace.
  • Pomocí ClickUp Tasks automaticky přeměňte odpovědi z formulářů na úkoly, které lze realizovat.
  • Pomocí značek úkolů ClickUp můžete přidávat informace k popisům úkolů a snadno je vyhledávat.

Omezení ClickUp

  • ClickUp Brain není k dispozici ve bezplatné verzi.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

2. Forms. app (nejlepší pro platební brány)

Formuláře.app Dashboard
prostřednictvím Forms.app

Bezplatný generátor formulářů AI aplikace Forms. pomáhá vytvářet přizpůsobené formuláře pomocí předem připravených šablon. S touto platformou můžete vložit online formulář na svůj web. Můžete také upravit nastavení ochrany osobních údajů, abyste oslovili cílovou skupinu a zabránili ostatním v jeho zobrazení.

Tento AI generátor se integruje s Google Sheets, MailChimp, Stripe, PayPal a Zapier, aby vám pomohl automatizovat pracovní postupy a zefektivnit procesy.

Nejlepší funkce aplikace Forms.

  • Pořadí otázek můžete snadno změnit jejich přetažením.
  • Ovládejte, kdo má přístup k vašim formulářům, pomocí 4 různých stavů ochrany soukromí: soukromý, omezený, neveřejný a veřejný.
  • Nastavte podmínky pro zobrazení nebo skrytí polí na základě odpovědí uživatele.

Omezení aplikace Forms.

  • Omezené možnosti designu/šablon formulářů a personalizace, pokud jde o barvy a fonty.
  • Někteří uživatelé uvádějí, že platforma by měla nabízet více typů otázek, aby bylo možné lépe porozumět potřebám cílové skupiny.

Ceny aplikace Forms.

  • Zdarma
  • Základní: 25 $/měsíc
  • Pro: 35 $/měsíc
  • Premium: 99 $/měsíc

Hodnocení a recenze aplikace Forms.

  • G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
  • Capterra: (více než 240 recenzí)

3. SurveySparrow (nejlepší pro konverzační průzkumy)

SurveySparrow Dashboard
prostřednictvím SurveySparrow

SurveySparrow, jedna z nejlepších alternativ JotForm pro konverzační průzkumy, pomáhá vytvářet interaktivní formuláře s funkcemi podobnými chatu, které slouží ke sběru relevantních informací a optimalizaci obchodních operací.

Nabízí více než 1500 integrací pro snadný export dat do externích nástrojů a stávajících systémů.

Výkonné dashboardy pomáhají vizualizovat data z průzkumů pomocí grafů a sloupcových grafů a extrahovat smysluplné poznatky z formulářů generovaných umělou inteligencí. Můžete také automatizovat pracovní postupy na základě odpovědí z průzkumů definováním podmínek a spouštěním akcí, jako jsou následné e-maily a aktualizace týmu.

Nejlepší funkce SurveySparrow

  • Přidejte videa do pozadí svých průzkumů
  • Získejte zprávy s analýzou průzkumu přímo do své e-mailové schránky podle svého preferovaného harmonogramu.
  • Připomeňte neaktivním respondentům a respondentům, kteří vyplnili pouze část dotazníku, prostřednictvím e-mailů a pobídněte je k dokončení dotazníků.

Omezení SurveySparrow

  • Chybí analytické funkce pro výpočet a označení statisticky významných rozdílů.
  • Zobrazení dat vyžaduje mnoho ručních zásahů, aby bylo možné odvodit požadované informace.

Ceny SurveySparrow

  • Základní: 39 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
  • Essential: 59 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
  • Podnikání: 149 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze SurveySparrow

  • G2: 4,4/5 (více než 1900 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)

4. Typeform (nejlepší pro přizpůsobení formulářů)

Ovládací panel Typeform
prostřednictvím Typeform

Typeform generuje vizuálně přitažlivé a poutavé online formuláře. Je známý svým snadno použitelným rozhraním, zobrazuje pouze jednu otázku na stránku, aby nezahltil publikum a získal více odpovědí.

S Typeformem můžete přizpůsobit formuláře pomocí jedinečných log, prvků, barev, fontů, obrázků na pozadí a videí. K dispozici je více než 28 editovatelných formátů otázek pro sběr dat, jako jsou jména, e-mailové adresy, hodnocení, známky a písemná zpětná vazba.

Nejlepší funkce Typeform

  • Sdělte AI Typeform své požadavky a ona za vás automaticky vytvoří formuláře.
  • Pomocí AI poskytněte relevantní možnosti odpovědí na otázky s výběrem z více možností.
  • Generujte návrhy založené na umělé inteligenci, abyste dlouhé otázky převedli na jednoduché a poutavé.

Omezení Typeform

  • Chybí funkce pro analýzu a interpretaci prostřednictvím dashboardů a reportů.
  • Neukládá částečné odpovědi od uživatelů.
  • Omezené možnosti přizpůsobení šablon a otázek

Ceny Typeform

  • Základní: 29 $/měsíc
  • Plus: 59 $/měsíc
  • Podnikání: 99 $/měsíc
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Typeform

  • G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 860 recenzí)

5. Involve. me (nejlepší pro podrobné průzkumy)

Involve.me Dashboard
prostřednictvím Involve.me

S generátorem formulářů AI od Involve můžete vložit URL webové stránky do nástroje pro tvorbu formulářů AI. Nástroj zachytí prvky vaší značky a vytvoří formuláře a podrobné průzkumy. Poté můžete přidávat prvky, personalizovat a doladit tyto šablony podle požadavků vaší firmy.

Funkce AI analytiky společnosti Involve analyzují shromážděná data a vytvářejí podrobné zprávy a přehledy. To nám pomáhá získávat cenné informace o zákaznících, optimalizovat konverzní trychtýře a přijímat rozhodnutí na základě dat.

Využijte nejlepší funkce

  • Formuláře si můžete předem prohlédnout a optimalizovat je pro různá zařízení, jako jsou mobilní telefony a stolní počítače.
  • Vytvářejte bezpečné formuláře pro přijímání plateb díky integraci s účty Stripe a PayPal.
  • Pozvěte týmy do konkrétních pracovních prostorů a přiřaďte jim práva k úpravám a prohlížení.

Omezení

  • Funkce pro návrh jsou základní a chybí více možností pro úpravu polohy a velikosti šablon.
  • Přizpůsobení prvků značky, jako jsou fonty, je omezené.

Ceny Involve

  • Základní: 49 $/měsíc
  • Pro: 99 $/měsíc
  • Podnikání: 199 $/měsíc
  • Agentura: 399 $/měsíc
  • Enterprise: Individuální ceny

Zapojte hodnocení a recenze

  • G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí);

6. Fillout (nejlepší pro vytváření vícestránkových formulářů)

Fillout Dashboard
prostřednictvím Fillout

Fillout je jednoduchý generátor formulářů s umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování a pomůže vám vytvořit výkonné formuláře, kvízy a průzkumy. Platforma nabízí sofistikované funkce, jako je inkaso plateb, vytváření vícestránkových formulářů, přihlašování a plánování, které vám pomohou vytvořit ty nejmodernější formuláře.

Fillout se snadno integruje do vašich stávajících nástrojů, automatizuje pracovní postupy a škálování obchodních operací.

Nejlepší funkce Fillout

  • Přidejte slevové kódy a vybírejte platby od uživatelů pomocí Stripe bez dalších poplatků.
  • Přidejte do svých formulářů stránku pro plánování a umožněte uživatelům domluvit si s vámi schůzku.

Omezení vyplňování

  • Není možné organizovat formuláře, logiku a výpočty do složek a pracovních prostorů.
  • Nelze provádět akce na základě odeslaných formulářů a informovat uživatele o provedených změnách.

Ceny Fillout

  • Navždy zdarma
  • Starter: 19 $/měsíc
  • Pro: 49 $/měsíc
  • Podnikání: 89 $/měsíc

Hodnocení a recenze vyplňování

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Feathery (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)

Feathery Form Builder
prostřednictvím Feathery

Feathery je nástroj pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování a pomůže vám automatizovat jakýkoli pracovní postup související s formuláři a ušetřit čas.

Feathery vytváří formuláře pomocí AI a pomáhá migrovat vysoce výkonné šablony formulářů od jiných značek (Typeform). Můžete jej také použít k automatizaci pracovních postupů po odeslání tím, že extrahujete informace o uživatelích, prověřujete žádosti a směrujete je příslušným pracovníkům ke schválení.

Feathery navíc zajišťuje soulad s normami SOC-2 a HIPAA, aby chránil citlivá data zákazníků před kybernetickými hrozbami.

Nejlepší funkce Feathery

  • Definujte vlastní logiku v přirozeném jazyce a zobrazujte otázky na základě předchozích odpovědí v polích.
  • Integruje se s více než 100 CRM, e-mailovými, analytickými, platebními a projektovými nástroji.

Omezení Feathery

  • Neumožňuje snadné vložení do webových stránek.
  • Integrace s platformami pro automatizaci marketingu není plynulá.

Příznivé ceny

  • Navždy zdarma
  • Růst: Individuální ceny
  • Podnikání: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Feathery

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

8. MakeForms (nejlepší pro intuitivní návrhy)

Ovládací panel MakeForms
prostřednictvím MakeForms

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu designu MakeForms můžete pro svou firmu generovat jednostránkové, vícestránkové a komplexní online formuláře.

Díky funkcím platformy pro ověřování mobilních telefonů a e-mailů je snadné ověřit identitu uživatelů, eliminovat falešné kontakty a shromažďovat přesná uživatelská data.

Tento nástroj pomáhá vytvořit více odkazů pro jeden formulář, například na sociální média, e-mail a marketingové kanály influencerů, což pomáhá analyzovat míru odezvy publika a úspěšnost každého vytvořeného odkazu.

Makeforms je v souladu s normami HIPAA, GDPR, SOC-2 a ISO a poskytuje šifrování dat a funkce zálohování pro ochranu citlivých údajů.

Nejlepší funkce MakeForms

  • Použijte přehledné a organizované rozvržení, které uživatele provede vícestránkovými formuláři.
  • Formuláře publikujte na svém webu a nabídněte uživatelům profesionálnější zážitek.

Omezení MakeForms

  • Postrádá pokročilé funkce, jako jsou logické podmínky a plynulá integrace prostřednictvím API a webhooků.
  • Šablony formulářů jsou omezené a chybí jim další typy.

Ceny MakeForms

  • Essentials: 29 $/měsíc
  • Pro: 69 $/měsíc
  • Agentura: 149 $/měsíc
  • Enterprise: Cena na míru

Hodnocení a recenze MakeForms

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Yay! Forms (nejlepší pro plynulou funkčnost na všech zařízeních)

Yay! Forms Dashboard
prostřednictvím Yay! Forms

Yay! Forms nabízí vizuálně přitažlivé a responzivní designy pro plynulé vyplňování formulářů na všech zařízeních.

Tato platforma využívající umělou inteligenci analyzuje chování uživatelů v online formulářích, aby navrhla relevantní možnosti odpovědí, zvýšila míru odezvy a shromáždila cennou zpětnou vazbu. To pomáhá lépe porozumět zákazníkům a personalizovat marketingové strategie a produkty.

Yay! Nejlepší funkce Forms

  • Přizpůsobte si hotové motivy a šablony tak, aby odpovídaly vzhledu a stylu vaší značky.
  • Zkontrolujte, kde uživatelé opouštějí stránku, a optimalizujte ji, abyste zvýšili konverze.
  • Segmentujte své uživatele pomocí pokročilé podmíněné logiky a zvyšte přesnost shromažďovaných dat.

Hurá! Omezení formulářů

  • Indexování a export formulářů ve formátu PDF není možné.

Ceny formulářů Yay!

  • Starter: 19 $/měsíc
  • Plus: 39 $/měsíc
  • Profesionální: 79 $/měsíc

Yay! Hodnocení a recenze formulářů

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

10. Zoho forms (nejlepší pro týmy a schvalovací pracovní postupy)

Ovládací panel Zoho Forms
prostřednictvím Zoho Forms

Zoho Forms je bezplatný nástroj pro tvorbu formulářů pro týmy bez zkušeností s programováním.

Můžete generovat a vkládat online formuláře na svůj web, platformy sociálních médií a do e-mailových kampaní pro lepší zapojení uživatelů.

Mezi jeho pokročilé funkce patří vlastní pole, zabezpečení dat, ověřování polí a podmíněná logika. Respondenti mají také výhodu v tom, že mohou uložit částečně vyplněné formuláře a vrátit se k nim, až budou mít čas.

Nejlepší funkce formulářů Zoho

  • Ověřujte odpovědi uživatelů v živých formulářích v reálném čase.
  • Po odeslání odpovědi přesměrujte uživatele na stránku s potvrzením, stránku s poděkováním nebo na jiný formulář.
  • Po vyplnění formuláře odešlete respondentům SMS a e-mailová oznámení.

Omezení formulářů Zoho

  • Lze zahrnout pouze omezený počet polí.
  • Chybí integrační možnosti s jinými populárními nástroji a platformami mimo Zoho.
  • Možnosti přizpůsobení jsou při vytváření formulářů s předem připravenými šablonami omezené.

Ceny formulářů Zoho

  • Zdarma
  • Základní: 10 $/měsíc
  • Standard: 25 $/měsíc
  • Profesionální: 50 $/měsíc

Hodnocení a recenze formulářů Zoho

  • G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)

11. Google Forms AI Form Builder (nejlepší pro bezplatné vytváření základních formulářů)

Ovládací panel Google Forms
prostřednictvím Google Forms

Google Forms je široce používaná aplikace pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, která usnadňuje generování formulářů, jejich sdílení online, sběr dat a analýzu odpovědí v reálném čase. Můžete snadno vybrat otázky z existujících typů otázek, přetáhnout je a změnit jejich pořadí a přizpůsobit barvy, obrázky a písma.

Vestavěná inteligentní funkce nástroje Google AI Form Builder vám umožňuje nastavit pravidla ověřování, detekovat chyby formátování a shromažďovat pouze čisté odpovědi uživatelů. Nástroj je přístupný z jakéhokoli zařízení, můžete vytvářet průzkumy a odpovídat na ně i na cestách, což z něj činí dobrou alternativu k nástroji SurveyMonkey.

Nejlepší funkce generátoru formulářů Google Forms AI

  • Exportujte shromážděná data do Google Sheets pro hlubší analýzu a automatizaci.
  • Přidejte spolupracovníky, abyste mohli společně vytvářet formuláře a analyzovat výsledky v reálném čase.
  • Vytvářejte a upravujte formuláře kdekoli a kdykoli a umožněte uživatelům odpovídat pomocí jakéhokoli zařízení, jako jsou tablety, počítače a mobilní telefony.

Omezení generátoru formulářů Google Forms AI

  • Omezený počet možností přizpůsobení z hlediska brandingu, jako je typ písma, rozložení, velikost a barva.
  • Při zpracování většího množství odeslaných formulářů dochází k selhání platformy.
  • Chybí funkce pro analýzu dat a vytváření reportů.

Ceny generátoru formulářů Google Forms AI

  • Zdarma
  • Business Starter: 7,20 $/uživatel/měsíc
  • Business Standard: 14,40 $/uživatel/měsíc
  • Business Plus: 21,60 $/uživatel/měsíc

Hodnocení a recenze generátoru formulářů Google Forms AI

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)

Vytvářejte poutavé formuláře s ClickUp

Dny, kdy jste se potýkali s Excelem při vytváření formulářů, jsou pryč.

Software pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou předem připravené šablony, editovatelná pole, podmíněná logika, analýza dat a přehledové panely. Díky tomu mohou týmy snadno vytvářet uživatelsky přívětivé formuláře.

ClickUp nabízí pokročilé funkce, které potřebujete k vytváření jednoduchých, ale plně funkčních formulářů.

Je to ideální nástroj pro přizpůsobení se specifickým potřebám podniku a efektivní sběr informací.

Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte během několika minut nejzajímavější a nejvíce personalizované formuláře.

