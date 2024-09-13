11 nejlepších AI generátorů formulářů pro rok 2025

Pokud jste si někdy položili otázku „Jak mohu shromažďovat data, abych zlepšil obchodní výsledky?“, pravděpodobně jste přemýšleli o online formuláři.
Vytváření online formulářů a analýza odpovědí pomáhá ve všech oblastech, od vylepšování produktů po generování potenciálních zákazníků, morálku týmu, automatizaci úkolů a mnoho dalšího.
Skutečná výzva? Vytvoření interaktivních, snadno použitelných a personalizovaných online formulářů, které přilákají více uživatelů.
Můj tým a já jsme dlouho hledali spolehlivý a přizpůsobitelný nástroj pro tvorbu formulářů.
Strávili jsme spoustu času testováním různých generátorů formulářů s umělou inteligencí, abychom mohli vytvářet poutavé formuláře, analyzovat data a získávat poznatky. Na základě mého výzkumu jsem pro vás sestavil seznam nejlepších nástrojů pro generování formulářů s umělou inteligencí.
Ať už chcete vytvořit jednostránkové nebo vícestránkové formuláře pro výzkum, marketing nebo zpětnou vazbu, tento průvodce vám pomůže optimalizovat procesy a ušetřit čas.
Podívejme se na nejlepší generátory formulářů s umělou inteligencí, které můžete použít k vytváření krásných formulářů.
Co byste měli hledat v AI generátoru formulářů?
Formulář sice můžete vytvořit v Excelu, ale vytvoření poutavých, dynamických a intuitivních formulářů vyžaduje pokročilé funkce.
Zde je několik důležitých funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro tvorbu online formulářů:
- Snadné použití: Zkontrolujte, zda je nástroj pro tvorbu formulářů intuitivní a snadno použitelný. Nástroj nesmí vyžadovat znalosti programování, aby i uživatelé bez technických znalostí mohli snadno vytvářet formuláře.
- Možnosti přizpůsobení: Nástroj by vám měl umožnit přizpůsobit formulář podle specifických potřeb vaší firmy, aby byl pro příjemce interaktivní a motivoval je k jeho vyplnění.
- Podmíněná logika: Chcete shromažďovat vysoce relevantní data od uživatelů? Výběr nástroje s pokročilými funkcemi podmíněné logiky je zásadní pro personalizaci otázek v reálném čase na základě odpovědí uživatelů.
- Podpora více stránek: Pořiďte si nástroj, který podporuje více stránek ve formulářích, abyste mohli shromažďovat podrobné informace.
- Mobilní zařízení: Vyberte si AI generátor formulářů, který se dokáže přizpůsobit mobilnímu rozhraní a poskytnout uživatelům plynulý zážitek.
- Integrace: Ujistěte se, že se nástroj integruje s existujícími technologiemi, jako jsou CRM, marketing, analýza dat, komunikace a e-mailové marketingové platformy.
11 nejlepších AI generátorů formulářů pro rok 2025
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné formuláře a sběr dat)
ClickUp je komplexní software pro správu projektů s integrovanou funkcí automatizace formulářů, která pomáhá vytvářet uživatelsky přívětivé online formuláře. Funkce Form View v ClickUp vám umožňuje snadno shromažďovat informace od vašeho týmu, klientů nebo zákazníků.
Funkce pro vytváření formulářů přidává do online formuláře mnoho polí, včetně textu, dlouhého textu, čísla, e-mailu, telefonu, data, rozevíracích seznamů a zaškrtávacích políček. To pomáhá formulovat otázky podle účelu, například otevřené, uzavřené, ano/ne, pulzní průzkum a maticové otázky.
Skryje otázky, jako je jméno a telefonní číslo respondentů, jejichž informace již byly shromážděny, takže nemusí tato pole vyplňovat znovu. To zjednodušuje uživatelský zážitek a zlepšuje odpovědi a míru konverze.
ClickUp Automation dále vylepšuje uživatelský zážitek automatizací pracovních postupů po odeslání, jako je zasílání e-mailů uživatelům a partnerům, aby byli informováni. Můžete také spustit analýzu dat a sentimentu zákazníků generovanou umělou inteligencí, abyste získali přehled a mohli činit strategická rozhodnutí.
Zde je návod, jak můžete pomocí předem připravených automatizací zvýšit produktivitu týmu:
- Využijte více než 100 předem připravených šablon k automatizaci opakujících se procesů vytváření formulářů, jako je přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů a změna stavů.
- Automaticky přidávejte nové úkoly přiřazeným osobám a sledujícím a ušetřete čas.
- Propojte se se stávajícími aplikacemi a usnadněte automatizaci v rámci celého technologického stacku.
Kromě toho můžete pomocí ClickUp Tasks automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly z odpovědí v online formulářích. Přidejte štítky, informace z formuláře a odpovědi do popisu úkolu, abyste svým úkolům přidali další kontext.
Využijte sílu formulářů ClickUp k zefektivnění práce softwarových týmů:
- Zefektivněte hlášení chyb shromažďováním důležitých informací, jako je popis chyby, specifikace zařízení a operačního systému, chybová zpráva, dopad atd.
- Shromažďujte požadavky na přidání nových funkcí od členů týmu a koncových uživatelů.
- Zlepšete spolupráci mezi vývojovými a testovacími týmy zaznamenáváním podrobností o testovacích případech, zprávách o provedení testů, zjištěných problémech, kritičnosti problémů atd.
Navíc můžete zadat vstupní údaje a pohodlně se usadit, zatímco ClickUp Brain za vás vybere nejvhodnější a nejdokonalejší otázky pro průzkum. Vyzkoušeli jsme několik podnětů k vytvoření průzkumů pomocí ClickUp Brain.
Příklady AI podnětů pro ankety a průzkumy:
Výzva 1: Vytvořte poutavé otázky průzkumu, abyste získali cenné informace od svého publika. [Uveďte cílové publikum a účel průzkumu]
Úkol 2: Vytvořte přesvědčivou anketní otázku, která zaujme vaše publikum a podnítí je k účasti. [Uveďte téma nebo předmět ankety]
Pokyn 3: Vygenerujte sérii dotazů pro průzkum spokojenosti zákazníků a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. [Uveďte odvětví nebo typ podnikání]
Jakmile jsou data shromážděna, můžete využít ClickUp Brain k analýze dat a získat:
- Praktické poznatky odhalující trendy a vzorce, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
- Zvýšená škálovatelnost průzkumů díky automatizované distribuci, sběru dat a analýze
- Vylepšené výsledky průzkumů díky intuitivnímu designu a analýze sentimentu založené na AI
Můžete také využít výkonné neuronové sítě ClickUp Brain k rychlé analýze dat pomocí srovnávacích tabulek, vytváření a spouštění marketingových strategií a sdílení výsledků se zainteresovanými stranami, abyste získali návrhy a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
A konečně, díky možnostem přizpůsobení můžete personalizovat mnoho faktorů, jako jsou motivy, barvy, obrázky, úložiště, šablony a zprávy.
Předpokládejme například, že sbíráte zpětnou vazbu o funkcích vašeho produktu, zákaznické podpoře a cenových plánech. Můžete použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp a přizpůsobit pole, zobrazení a úkoly, abyste mohli snadno shromažďovat, přistupovat k informacím a organizovat je. Získáte tak centralizované místo pro analýzu dat a zefektivnění procesu sběru zpětné vazby.
Tato šablona vám umožňuje:
- Vytvářejte průzkumy zaměřené na individuální potřeby vašich klientů.
- Poskytněte klientům platformu, kde mohou vyjádřit své nápady a obavy.
- Shromažďujte důležité informace pro vylepšení produktů a služeb.
- Vyhodnoťte oblasti, které je třeba vylepšit, a vypracujte přizpůsobené strategie k jejich řešení.
Je navržen tak, aby vám pomohl shromažďovat všechna relevantní data na jednom místě a využívat zpětnou vazbu uživatelů při stanovování priorit projektů. To poskytuje cenné analýzy pro rozhodnutí o produktech a zlepšuje zapojení a loajalitu klientů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si z různých polí a sbírejte pouze relevantní data pomocí vlastních polí ClickUp.
- Dynamicky aktualizujte pole na základě odpovědí a zjednodušte uživatelům vyplňování formulářů.
- Použijte ClickUp Brain k vytvoření nejzajímavějších otázek pro vaše formuláře.
- Formuláře můžete kontrolovat v reálném čase a analyzovat odpovědi, abyste získali cenné informace.
- Pomocí ClickUp Tasks automaticky přeměňte odpovědi z formulářů na úkoly, které lze realizovat.
- Pomocí značek úkolů ClickUp můžete přidávat informace k popisům úkolů a snadno je vyhledávat.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain není k dispozici ve bezplatné verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Forms. app (nejlepší pro platební brány)
Bezplatný generátor formulářů AI aplikace Forms. pomáhá vytvářet přizpůsobené formuláře pomocí předem připravených šablon. S touto platformou můžete vložit online formulář na svůj web. Můžete také upravit nastavení ochrany osobních údajů, abyste oslovili cílovou skupinu a zabránili ostatním v jeho zobrazení.
Tento AI generátor se integruje s Google Sheets, MailChimp, Stripe, PayPal a Zapier, aby vám pomohl automatizovat pracovní postupy a zefektivnit procesy.
Nejlepší funkce aplikace Forms.
- Pořadí otázek můžete snadno změnit jejich přetažením.
- Ovládejte, kdo má přístup k vašim formulářům, pomocí 4 různých stavů ochrany soukromí: soukromý, omezený, neveřejný a veřejný.
- Nastavte podmínky pro zobrazení nebo skrytí polí na základě odpovědí uživatele.
Omezení aplikace Forms.
- Omezené možnosti designu/šablon formulářů a personalizace, pokud jde o barvy a fonty.
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma by měla nabízet více typů otázek, aby bylo možné lépe porozumět potřebám cílové skupiny.
Ceny aplikace Forms.
- Zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Forms.
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: (více než 240 recenzí)
3. SurveySparrow (nejlepší pro konverzační průzkumy)
SurveySparrow, jedna z nejlepších alternativ JotForm pro konverzační průzkumy, pomáhá vytvářet interaktivní formuláře s funkcemi podobnými chatu, které slouží ke sběru relevantních informací a optimalizaci obchodních operací.
Nabízí více než 1500 integrací pro snadný export dat do externích nástrojů a stávajících systémů.
Výkonné dashboardy pomáhají vizualizovat data z průzkumů pomocí grafů a sloupcových grafů a extrahovat smysluplné poznatky z formulářů generovaných umělou inteligencí. Můžete také automatizovat pracovní postupy na základě odpovědí z průzkumů definováním podmínek a spouštěním akcí, jako jsou následné e-maily a aktualizace týmu.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Přidejte videa do pozadí svých průzkumů
- Získejte zprávy s analýzou průzkumu přímo do své e-mailové schránky podle svého preferovaného harmonogramu.
- Připomeňte neaktivním respondentům a respondentům, kteří vyplnili pouze část dotazníku, prostřednictvím e-mailů a pobídněte je k dokončení dotazníků.
Omezení SurveySparrow
- Chybí analytické funkce pro výpočet a označení statisticky významných rozdílů.
- Zobrazení dat vyžaduje mnoho ručních zásahů, aby bylo možné odvodit požadované informace.
Ceny SurveySparrow
- Základní: 39 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
- Essential: 59 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
- Podnikání: 149 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
4. Typeform (nejlepší pro přizpůsobení formulářů)
Typeform generuje vizuálně přitažlivé a poutavé online formuláře. Je známý svým snadno použitelným rozhraním, zobrazuje pouze jednu otázku na stránku, aby nezahltil publikum a získal více odpovědí.
S Typeformem můžete přizpůsobit formuláře pomocí jedinečných log, prvků, barev, fontů, obrázků na pozadí a videí. K dispozici je více než 28 editovatelných formátů otázek pro sběr dat, jako jsou jména, e-mailové adresy, hodnocení, známky a písemná zpětná vazba.
Nejlepší funkce Typeform
- Sdělte AI Typeform své požadavky a ona za vás automaticky vytvoří formuláře.
- Pomocí AI poskytněte relevantní možnosti odpovědí na otázky s výběrem z více možností.
- Generujte návrhy založené na umělé inteligenci, abyste dlouhé otázky převedli na jednoduché a poutavé.
Omezení Typeform
- Chybí funkce pro analýzu a interpretaci prostřednictvím dashboardů a reportů.
- Neukládá částečné odpovědi od uživatelů.
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon a otázek
Ceny Typeform
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 860 recenzí)
5. Involve. me (nejlepší pro podrobné průzkumy)
S generátorem formulářů AI od Involve můžete vložit URL webové stránky do nástroje pro tvorbu formulářů AI. Nástroj zachytí prvky vaší značky a vytvoří formuláře a podrobné průzkumy. Poté můžete přidávat prvky, personalizovat a doladit tyto šablony podle požadavků vaší firmy.
Funkce AI analytiky společnosti Involve analyzují shromážděná data a vytvářejí podrobné zprávy a přehledy. To nám pomáhá získávat cenné informace o zákaznících, optimalizovat konverzní trychtýře a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Využijte nejlepší funkce
- Formuláře si můžete předem prohlédnout a optimalizovat je pro různá zařízení, jako jsou mobilní telefony a stolní počítače.
- Vytvářejte bezpečné formuláře pro přijímání plateb díky integraci s účty Stripe a PayPal.
- Pozvěte týmy do konkrétních pracovních prostorů a přiřaďte jim práva k úpravám a prohlížení.
Omezení
- Funkce pro návrh jsou základní a chybí více možností pro úpravu polohy a velikosti šablon.
- Přizpůsobení prvků značky, jako jsou fonty, je omezené.
Ceny Involve
- Základní: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 199 $/měsíc
- Agentura: 399 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Zapojte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí);
6. Fillout (nejlepší pro vytváření vícestránkových formulářů)
Fillout je jednoduchý generátor formulářů s umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování a pomůže vám vytvořit výkonné formuláře, kvízy a průzkumy. Platforma nabízí sofistikované funkce, jako je inkaso plateb, vytváření vícestránkových formulářů, přihlašování a plánování, které vám pomohou vytvořit ty nejmodernější formuláře.
Fillout se snadno integruje do vašich stávajících nástrojů, automatizuje pracovní postupy a škálování obchodních operací.
Nejlepší funkce Fillout
- Přidejte slevové kódy a vybírejte platby od uživatelů pomocí Stripe bez dalších poplatků.
- Přidejte do svých formulářů stránku pro plánování a umožněte uživatelům domluvit si s vámi schůzku.
Omezení vyplňování
- Není možné organizovat formuláře, logiku a výpočty do složek a pracovních prostorů.
- Nelze provádět akce na základě odeslaných formulářů a informovat uživatele o provedených změnách.
Ceny Fillout
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze vyplňování
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Feathery (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
Feathery je nástroj pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování a pomůže vám automatizovat jakýkoli pracovní postup související s formuláři a ušetřit čas.
Feathery vytváří formuláře pomocí AI a pomáhá migrovat vysoce výkonné šablony formulářů od jiných značek (Typeform). Můžete jej také použít k automatizaci pracovních postupů po odeslání tím, že extrahujete informace o uživatelích, prověřujete žádosti a směrujete je příslušným pracovníkům ke schválení.
Feathery navíc zajišťuje soulad s normami SOC-2 a HIPAA, aby chránil citlivá data zákazníků před kybernetickými hrozbami.
Nejlepší funkce Feathery
- Definujte vlastní logiku v přirozeném jazyce a zobrazujte otázky na základě předchozích odpovědí v polích.
- Integruje se s více než 100 CRM, e-mailovými, analytickými, platebními a projektovými nástroji.
Omezení Feathery
- Neumožňuje snadné vložení do webových stránek.
- Integrace s platformami pro automatizaci marketingu není plynulá.
Příznivé ceny
- Navždy zdarma
- Růst: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Feathery
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. MakeForms (nejlepší pro intuitivní návrhy)
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu designu MakeForms můžete pro svou firmu generovat jednostránkové, vícestránkové a komplexní online formuláře.
Díky funkcím platformy pro ověřování mobilních telefonů a e-mailů je snadné ověřit identitu uživatelů, eliminovat falešné kontakty a shromažďovat přesná uživatelská data.
Tento nástroj pomáhá vytvořit více odkazů pro jeden formulář, například na sociální média, e-mail a marketingové kanály influencerů, což pomáhá analyzovat míru odezvy publika a úspěšnost každého vytvořeného odkazu.
Makeforms je v souladu s normami HIPAA, GDPR, SOC-2 a ISO a poskytuje šifrování dat a funkce zálohování pro ochranu citlivých údajů.
Nejlepší funkce MakeForms
- Použijte přehledné a organizované rozvržení, které uživatele provede vícestránkovými formuláři.
- Formuláře publikujte na svém webu a nabídněte uživatelům profesionálnější zážitek.
Omezení MakeForms
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou logické podmínky a plynulá integrace prostřednictvím API a webhooků.
- Šablony formulářů jsou omezené a chybí jim další typy.
Ceny MakeForms
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
Hodnocení a recenze MakeForms
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Yay! Forms (nejlepší pro plynulou funkčnost na všech zařízeních)
Yay! Forms nabízí vizuálně přitažlivé a responzivní designy pro plynulé vyplňování formulářů na všech zařízeních.
Tato platforma využívající umělou inteligenci analyzuje chování uživatelů v online formulářích, aby navrhla relevantní možnosti odpovědí, zvýšila míru odezvy a shromáždila cennou zpětnou vazbu. To pomáhá lépe porozumět zákazníkům a personalizovat marketingové strategie a produkty.
Yay! Nejlepší funkce Forms
- Přizpůsobte si hotové motivy a šablony tak, aby odpovídaly vzhledu a stylu vaší značky.
- Zkontrolujte, kde uživatelé opouštějí stránku, a optimalizujte ji, abyste zvýšili konverze.
- Segmentujte své uživatele pomocí pokročilé podmíněné logiky a zvyšte přesnost shromažďovaných dat.
Hurá! Omezení formulářů
- Indexování a export formulářů ve formátu PDF není možné.
Ceny formulářů Yay!
- Starter: 19 $/měsíc
- Plus: 39 $/měsíc
- Profesionální: 79 $/měsíc
Yay! Hodnocení a recenze formulářů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Zoho forms (nejlepší pro týmy a schvalovací pracovní postupy)
Zoho Forms je bezplatný nástroj pro tvorbu formulářů pro týmy bez zkušeností s programováním.
Můžete generovat a vkládat online formuláře na svůj web, platformy sociálních médií a do e-mailových kampaní pro lepší zapojení uživatelů.
Mezi jeho pokročilé funkce patří vlastní pole, zabezpečení dat, ověřování polí a podmíněná logika. Respondenti mají také výhodu v tom, že mohou uložit částečně vyplněné formuláře a vrátit se k nim, až budou mít čas.
Nejlepší funkce formulářů Zoho
- Ověřujte odpovědi uživatelů v živých formulářích v reálném čase.
- Po odeslání odpovědi přesměrujte uživatele na stránku s potvrzením, stránku s poděkováním nebo na jiný formulář.
- Po vyplnění formuláře odešlete respondentům SMS a e-mailová oznámení.
Omezení formulářů Zoho
- Lze zahrnout pouze omezený počet polí.
- Chybí integrační možnosti s jinými populárními nástroji a platformami mimo Zoho.
- Možnosti přizpůsobení jsou při vytváření formulářů s předem připravenými šablonami omezené.
Ceny formulářů Zoho
- Zdarma
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 25 $/měsíc
- Profesionální: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze formulářů Zoho
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
11. Google Forms AI Form Builder (nejlepší pro bezplatné vytváření základních formulářů)
Google Forms je široce používaná aplikace pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, která usnadňuje generování formulářů, jejich sdílení online, sběr dat a analýzu odpovědí v reálném čase. Můžete snadno vybrat otázky z existujících typů otázek, přetáhnout je a změnit jejich pořadí a přizpůsobit barvy, obrázky a písma.
Vestavěná inteligentní funkce nástroje Google AI Form Builder vám umožňuje nastavit pravidla ověřování, detekovat chyby formátování a shromažďovat pouze čisté odpovědi uživatelů. Nástroj je přístupný z jakéhokoli zařízení, můžete vytvářet průzkumy a odpovídat na ně i na cestách, což z něj činí dobrou alternativu k nástroji SurveyMonkey.
Nejlepší funkce generátoru formulářů Google Forms AI
- Exportujte shromážděná data do Google Sheets pro hlubší analýzu a automatizaci.
- Přidejte spolupracovníky, abyste mohli společně vytvářet formuláře a analyzovat výsledky v reálném čase.
- Vytvářejte a upravujte formuláře kdekoli a kdykoli a umožněte uživatelům odpovídat pomocí jakéhokoli zařízení, jako jsou tablety, počítače a mobilní telefony.
Omezení generátoru formulářů Google Forms AI
- Omezený počet možností přizpůsobení z hlediska brandingu, jako je typ písma, rozložení, velikost a barva.
- Při zpracování většího množství odeslaných formulářů dochází k selhání platformy.
- Chybí funkce pro analýzu dat a vytváření reportů.
Ceny generátoru formulářů Google Forms AI
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/uživatel/měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze generátoru formulářů Google Forms AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
Vytvářejte poutavé formuláře s ClickUp
Dny, kdy jste se potýkali s Excelem při vytváření formulářů, jsou pryč.
Software pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou předem připravené šablony, editovatelná pole, podmíněná logika, analýza dat a přehledové panely. Díky tomu mohou týmy snadno vytvářet uživatelsky přívětivé formuláře.
ClickUp nabízí pokročilé funkce, které potřebujete k vytváření jednoduchých, ale plně funkčních formulářů.
Je to ideální nástroj pro přizpůsobení se specifickým potřebám podniku a efektivní sběr informací.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte během několika minut nejzajímavější a nejvíce personalizované formuláře.