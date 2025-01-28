10 softwarových nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci pro HR týmy v roce 2025

Nástroje pro průzkumy jsou skvělým způsobem, jak shromažďovat informace a postřehy o kultuře na pracovišti, čistém skóre zaměstnanců a celkové spokojenosti zaměstnanců. Průzkumy také pomáhají personálním oddělením identifikovat trendy a porozumět náladám zaměstnanců, což pomáhá zlepšovat firemní kulturu.
Tyto nástroje pro průzkumy vám umožňují systematicky shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců a získávat cenné informace o jejich spokojenosti v práci.
Jako vedoucí personálního oddělení, který se věnuje personalizovaným zkušenostem, podporuje rozhodování na základě dat a povzbuzuje upřímnou zpětnou vazbu, jak si vyberete nejlepší nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci z nejlépe hodnocených softwarů pro HR a průzkumy mezi zaměstnanci?
Abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí, sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci, které se vám v roce 2024 budou hodit, spolu s jejich funkcemi, cenami, nevýhodami a hodnocením.
Co byste měli hledat v softwaru pro průzkumy mezi zaměstnanci?
Abychom zajistili, že vyberete vhodný nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci, zvažte tyto funkce:
- Více typů otázek: Nejlepší nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci vám umožňují vybrat otázky z více možností, hodnotící stupnice, maticové otázky, otevřené otázky a otázky s podmíněnou logikou.
- Šablony průzkumů: Software pro průzkumy mezi zaměstnanci by měl obsahovat předem připravené šablony dotazníků s otázkami zaměřenými na shromažďování informací od vašich zaměstnanců s přizpůsobitelným rozvržením otázek, možností odpovědí a pokyny k podpoře upřímné zpětné vazby.
- Integrace: K čemu je nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci, pokud se nedá integrovat s vaším HR softwarem a komunikačními kanály na pracovišti? Vyberte si nástroj pro průzkumy zapojení, který vám umožní vytvářet, provádět a měřit účinnost průzkumů mezi zaměstnanci z jediného dashboardu, místo abyste museli přepínat mezi několika platformami.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Uživatelsky přívětivé rozhraní je při výběru jakéhokoli nástroje, zejména softwaru pro průzkumy mezi zaměstnanci, zásadní. Software, který se snadno ovládá, používá a naviguje, vám pomůže efektivněji dosáhnout cílů průzkumu zapojení zaměstnanců.
- Shromažďujte využitelné údaje: Vyberte si nástroje pro průzkumy s funkcemi analýzy a reportingu. Údaje z průzkumů vám pomohou identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a činit informovaná rozhodnutí.
- Distribuční kanály: Měli byste mít možnost zaslat průzkum za účelem shromáždění údajů o zaměstnancích prostřednictvím více distribučních kanálů, včetně e-mailu, webové platformy přístupné prostřednictvím mobilní aplikace, a dokonce naplánovat připomenutí a sledovat míru odezvy.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci, které slouží k vytváření průzkumů, jejich distribuci, shromažďování zpětné vazby a analýze údajů z průzkumů mezi zaměstnanci.
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro provádění průzkumů mezi zaměstnanci, která je vhodná pro začátečníky a vysoce přizpůsobitelná. Tento komplexní nástroj pro řízení projektů je určen pro všechna oddělení v rámci organizace, ale nejoblíbenější je u týmů lidských zdrojů.
Poskytuje efektivní pracovní postup pro průzkumy, který vám umožní shromažďovat a analyzovat komplexní zpětnou vazbu od zaměstnanců, zasílat výroční průzkumy, měřit spokojenost a lépe porozumět firemní kultuře.
Vytvářejte a spravujte úkoly, projekty a pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů, od náboru přes zaškolení až po hodnocení výkonu a spokojenost zaměstnanců. Nástroje pro mapování procesů ClickUp vám umožňují přidávat do formulářů logické skoky, podmíněná pole a povinná pole.
Přizpůsobte si předem připravené šablony ClickUp nebo si vytvořte vlastní formuláře s různými dotazovými otázkami, jako jsou textové, číselné, rozevírací, zaškrtávací, hodnotící a další, a vytvořte si ideální systém pro personální oddělení pomocí platformy ClickUp pro správu lidských zdrojů.
Průzkumy mezi zaměstnanci můžete distribuovat prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo vloženého kódu a sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců v reálném čase. Prohlížejte a analyzujte data z formulářů v ClickUp nebo je exportujte do jiných nástrojů, včetně Google Sheets, Excel nebo PDF.
Klíčové funkce ClickUp
- Pomocí šablon formulářů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců sbírejte zpětnou vazbu týkající se managementu, firemní kultury, platů, benefitů a pracovního prostředí.
- Vycházejte z šablony formuláře pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp, rozvíjejte své průzkumy zpětné vazby od zaměstnanců a použijte zobrazení ClickUp Board View k uspořádání otázek do srozumitelného a čitelného formátu.
- Automatizujte distribuci průzkumů, získávání poznatků a analýz z průzkumů a vytváření formulářů pomocí automatizačních možností ClickUp.
- Spravujte projekty, sledujte úkoly, sdílejte dokumenty a usnadněte mezifunkční týmovou práci a spolupráci – to vše v nástroji pro správu projektů ClickUp. Už žádné přeskakování mezi aplikacemi, žádné informační černé díry. S ClickUpem vše hladce spojíte a budete se moci soustředit na rychlejší dokončení úkolů.
- Použijte ClickUp Brain jako svého kreativního pomocníka k brainstormingu nápadů pro průzkumy, vytvořte srozumitelné otázky a přidejte přepis hlasu a videa. Konsolidujte výsledky průzkumu a získejte poznatky pomocí AI.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele existuje určitá křivka učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. TINYpulse
TINYpulse je cloudový nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci, který poskytuje přizpůsobené, praktické informace o zapojení zaměstnanců, zpětné vazbě a možnostech koučování, které vám pomohou provést změny v organizační kultuře na základě dat.
Pomocí vědecky podložených procesů vyvinutých odborníky a pokročilé vizualizace k odhalení příležitostí můžete přesně určit oblasti, které je třeba zlepšit, než se stanou problematickými.
Nejlepší funkce TINYpulse
- Více než 300 vědecky podložených otázek a předem navržených šablon, jako je průzkum Net Promoter Score (eNPS) zaměstnanců, pro zvýšení zapojení zaměstnanců.
- Shromažďujte 100% anonymní odpovědi v průzkumech s možností soukromého kontaktování pro upřesnění.
- Objevte praktické poznatky a doporučení a využijte data ke sledování a vykazování uznání zaměstnanců.
Omezení TINYpulse
- Integrace s jiným softwarem vyžaduje manuální práci.
- Omezené možnosti přizpůsobení průzkumu a brandingové možnosti
Ceny TINYpulse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TINYpulse
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
3. SurveyLab
SurveyLab vám díky své omnichannelové zkušenosti umožňuje oslovit vaše publikum napříč různými zařízeními.
Rozesílejte průzkumy a sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím odkazů URL, pozvánek e-mailem/SMS, vyskakovacích oken, QR kódů, widgetů na webových stránkách, 360stupňové zpětné vazby nebo prostřednictvím speciální mobilní aplikace.
Navrhujte průzkumy v několika jazycích, přidávejte logiku a vlastní proměnné pro výsledky průzkumu a respondenty a integrujte výsledky průzkumu s platformami, jako jsou Zapier, MailChimp a Google Analytics.
Díky online panelu SurveyLabs oslovíte rozmanitou skupinu více než 100 milionů respondentů ve 150 zemích. Zaměstnanci mohou odesílat své anonymní odpovědi bez nutnosti instalace softwaru a vy můžete provádět průzkumy zapojení bez omezení počtu otázek nebo odpovědí.
Nejlepší funkce SurveyLab
- Vytvářejte průzkumy mezi zaměstnanci pomocí rozhraní drag-and-drop a více než 200 šablon.
- Přizpůsobte nástroje pro průzkumy na základě odpovědí pomocí pokročilé logiky a možností větvení.
- Využijte reporty a analýzy v reálném čase k vizualizaci a exportu dat z průzkumů mezi zaměstnanci.
Omezení SurveyLab
- Někteří uživatelé hlásili problémy s číslováním otázek a rychlostí načítání průzkumu.
- Bezplatný tarif je omezen na 100 odpovědí v průzkumu za měsíc a 10 otázek v jednom průzkumu.
Ceny SurveyLab
- Starter: 49 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 99 $ měsíčně
- Profesionální: 249 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveyLab
- G2: 4,5/5 (90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 hvězdiček (60 recenzí)
4. Culture Amp
Zaměstnanci jsou podstatou každé organizace. Studie prokázaly, že podpora pozitivního pracovního prostředí je spolehlivým způsobem, jak přilákat špičkové talenty.
Jak můžete zajistit pozitivní zapojení zaměstnanců v těchto nestabilních a recesí ohrožených časech? Stačí k tomu benchmarky v daném odvětví?
All-in-one platforma Culture Amp pro zapojení zaměstnanců může usnadnit přechod od fáze před změnou k fázi po změně.
Shromažďujte cenné informace týkající se zapojení zaměstnanců a řízení výkonu a analyzujte zpětnou vazbu od svých zaměstnanců pomocí pulzních průzkumů a eNPS. Culture Amp vám umožňuje sledovat analýzu sentimentu, uznávat a odměňovat úspěchy, měřit spokojenost zaměstnanců a shromažďovat anonymní zpětnou vazbu.
Proměňte zpětnou vazbu zaměstnanců v konkrétní kroky a zajistěte, aby náročná finanční situace neměla dlouhodobý negativní dopad na vaše pracovní prostředí.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Hotové a přizpůsobitelné šablony průzkumů, které pokrývají všechny aspekty zapojení zaměstnanců, od jejich nástupu do firmy až po odchod, průzkumy založené na událostech a další.
- Usnadněte efektivní sledování cílů pro jednotlivce i týmy prostřednictvím individuálních schůzek, hodnocení, kalibrací a průběžné zpětné vazby.
- Poskytněte zaměstnancům ucelený přehled o jejich výkonu z různých perspektiv, včetně kolegů, manažerů a vlastního hodnocení.
Omezení Culture Amp
- Potíže s přizpůsobením průzkumu a exportem dat
- Mobilní aplikace nabízí omezené funkce a vlastnosti.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. 15five
15five je platforma pro řízení výkonu s vědecky podloženými předem připravenými šablonami průzkumů a moduly pro měření zapojení, efektivity manažerů, iniciativ DEI a eNPS, které slouží k posouzení motivace a frustrace vašeho týmu.
Dashboard v kombinaci s bohatými informacemi vám pomůže naplánovat strategie zapojení a řešit aspekty, které negativně ovlivňují morálku, výkonnost a retenci zaměstnanců.
Exekutivní koučové ve společnosti 15five vám pomohou spojit poznatky s konkrétními kroky a vytvořit přizpůsobenou strategii zapojení. Provádějte pravidelně průzkumy, abyste podpořili pozitivní kulturu na pracovišti založenou na zpětné vazbě a zlepšování.
15 nejlepších funkcí
- Nástroje pro správu a sladění OKR s možností sledování pokroku a vytváření reportů
- Průzkumy zapojení zaměstnanců s eNPS, pulzními průzkumy a vlastními otázkami
- Platforma pro koučování a vzdělávání obsahuje šablony otázek, cvičení pro sebehodnocení a akademii 15five.
Omezení 15five
- Uživatelé hlásili problémy s přizpůsobením a integrací průzkumu mezi zaměstnanci.
- Funkce pro vytváření reportů a analýz nejsou tak komplexní jako u jiných nástrojů pro průzkumy.
Ceny 15five
- Engage: 4 $ za uživatele za měsíc
- Perform: 10 $ za uživatele za měsíc
- Celková platforma: 16 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze 15five
- G2: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
6. Deel
Samostatný nástroj pro průzkumy může pro vaše zaměstnance představovat výzvu z hlediska přijetí a naučení se jeho používání.
Integrovaný nástroj pro zapojení zaměstnanců od společnosti Deel vám umožňuje připravovat a plánovat rozhovory přímo ve Slacku. Ať už se jedná o milníky nebo kontroly na konci roku, udržujte zapojení zaměstnanců do průzkumů ve Slacku bez přerušení.
Začněte použitím šablony Zapojení nebo Důvěra ve společnost. Poté lze automatizovat personalizované připomenutí ve Slacku, aby byly dotazníky vyplněny včas, a odpovědi lze filtrovat podle oddělení, lokalit a rolí, aby bylo možné identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Deel
- Naplánujte rozhovory pro průzkum přímo ve Slacku.
- Využijte předem připravené a přizpůsobitelné šablony průzkumů a automatizujte připomenutí na Slacku.
Omezení Deel
- Časté změny v uživatelském rozhraní webových stránek a problémy s funkčností v závislosti na lokalitě
- V případě předčasného výběru peněz před datem splatnosti faktury jsou příjemci účtovány další poplatky.
Ceny Deel
- Deel HR: Zdarma pro až 200 osob
- EOR: Od 599 $/měsíc
- Dodavatelé: Individuální ceny
- Globální mzdy: Ceny na míru
- Imigrace: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,8/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
7. Qualtrics
Qualtrics je software pro průzkumy mezi zaměstnanci, který byl vyvinut s cílem zajistit strategickou transformaci na základě osvědčeného, vědecky podloženého přístupu k průzkumům mezi zaměstnanci a pomáhá podnikovým organizacím škálovat jejich HR procesy.
Poskytuje zpětnou vazbu o tom, co zaměstnanci dělají (kvantitativní), a propojuje ji s jejich myšlenkami a pocity (kvalitativní). Lépe porozumějte svému týmu, zvyšte zapojení zaměstnanců a proveďte změny, které vyhovují potřebám zaměstnanců, místo toho, abyste se snažili dosáhnout benchmarků stanovených odvětvím.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Výkonný a flexibilní design a logika průzkumu zaměstnanců s více než 100 typy a formáty otázek.
- Pokročilé výzkumné metody a techniky, jako je konjointová analýza, max diff, modelování výběru a další.
- Komplexní analýza dat a reporting s pomocí dashboardů, grafů, diagramů a tabulek pro poskytování zpětné vazby.
Omezení Qualtrics
- Teplotní mapy jsou v modulu Zákaznická zkušenost deaktivovány.
- Uživatelé musí při vytváření formátu e-mailové odpovědi nastavit výpočty zákazníků.
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
8. Zoho Survey
Zoho Survey usnadňuje vytváření, odesílání a analýzu průzkumů za účelem identifikace trendů v odpovědích zaměstnanců. Funkce drag-and-drop a uživatelsky přívětivé rozhraní z něj činí průzkumný nástroj vhodný pro začátečníky v malých a středních organizacích.
S Zoho Surveys můžete přizpůsobit témata průzkumu, přidat logo značky, logiku a proměnné a změnit záhlaví a navigační tlačítka tak, aby odpovídaly barvám vaší značky. Přiřazením logiky koncové stránky můžete účastníkům průzkumu přiřadit jedinečnou vstupní stránku na základě jejich odpovědí.
Nejlepší funkce Zoho Survey
- Více než 200 předem připravených šablon s více než 25 typy otázek a funkcemi, jako je logika přeskočení a piping.
- Průzkumy jsou automaticky optimalizovány pro všechny obrazovky, včetně mobilních zařízení.
- Zprávy a analýzy průzkumů v reálném čase pro vizualizaci a export dat
Omezení Zoho Survey
- Funguje nejlépe pro uživatele Zoho One, ale postrádá integraci s jinými CRM systémy.
- Bezplatný tarif je omezen na 100 odpovědí za měsíc a 10 otázek na průzkum.
Ceny Zoho Survey
- Bezplatný tarif
- Plus: 35 $ měsíčně
- Pro: 49 $ měsíčně
- Podnik: 109 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
9. Empuls
Intuitivní nástroj pro průzkum zapojení zaměstnanců Empuls nabízí krátké průzkumy zapojení zaměstnanců, které minimalizují únavu a zaujatost a podporují upřímnou a nefiltrovanou zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Posílejte krátké průzkumy v klíčových momentech během kariéry zaměstnanců a proměňte jejich zpětnou vazbu v konkrétní kroky. Analyzujte data a pochopte, co je důležité pro vytvoření produktivního a pozitivního pracovního prostředí pro všechny.
Tento nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci podporuje transparentnost a vzájemné uznání mezi kolegy, čímž posiluje kulturu důvěry a spolupráce v celé organizaci. Podle průzkumu ClickUp se 46 % extrémně produktivních znalostních pracovníků označilo za velmi spokojené v práci a průzkumy mezi zaměstnanci jsou prvním krokem k pochopení motivace a očekávání vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Empuls
- Sledujte náladu zaměstnanců pomocí průzkumů eNPS a Pulse vytvořených odborníky na lidské zdroje.
- Získejte přehled o souvislostech mezi zapojením, výkonností a kulturou, abyste mohli dále zlepšovat kulturu na pracovišti.
- Akční plány založené na datech pomáhají napravit oblasti, které přispívají k nezájmu zaměstnanců, řeší mezery v jejich zkušenostech a budují pozitivní kulturu na pracovišti, která přispívá k jejich spokojenosti.
Omezení Empuls
- Uživatelé nemohou vyměnit body za hotovost nebo na populárních nákupních webech, jako je Amazon.
- Nastavení Empuls a jeho integrace s jinými HR nástroji vyžaduje technické znalosti.
Ceny Empuls
- Odměňujte a oceňujte: 3 $ za zaměstnance za měsíc
- Průzkumy: 3 $ za zaměstnance za měsíc
- Sociální intranet: 1 $ za zaměstnance za měsíc
- Výhody a benefity: 2 $ za zaměstnance za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Empuls
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
10. Trakstar
Trakstar je platforma pro řízení výkonu, která přesahuje tradiční metriky a pomáhá manažerům lidských zdrojů zlepšovat provoz.
Trakstar propojuje různé fáze životního cyklu zaměstnanců, od náboru přes zaškolení až po vzdělávání a rozvoj. Podporuje také neustálé zlepšování zaměstnanců a slaďuje individuální cíle se strategickými obchodními cíli.
Podrobné informace získané z platforem pro průzkumy mezi zaměstnanci, jako jsou hodnocení výkonu, průzkumy zapojení, stanovení a sledování cílů a 360stupňová zpětná vazba, vám pomohou sladit, motivovat a posílit vaše zaměstnance, aby dosáhli svého plného potenciálu.
Nejlepší funkce Trakstar
- Filtrujte data průzkumu podle skupin a dat, abyste mohli porovnat reakce na změny a činit informovaná rozhodnutí pro budoucnost.
- Segmentujte anonymní odpovědi, abyste mohli přesně určit problematické a prosperující oblasti.
- Vylepšete nábor zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, automatizovaných kroků a přehledných zpráv.
Omezení Trakstar
- Funkce pro vytváření reportů by mohly být vylepšeny.
- Noví uživatelé si stěžovali na strmou křivku učení.
Ceny Trakstar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trakstar
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Který software pro průzkumy mezi zaměstnanci je nejlepší?
Každá možnost má své jedinečné výhody, ale nástroj ClickUp, který je vhodný i pro začátečníky, kombinuje projektové řízení, vytváření, odesílání a analýzu průzkumů, integruje se do vašich stávajících pracovních postupů a usnadňuje plynulou spolupráci.
Předem připravené šablony průzkumů a dotazníků vám ušetří namáhavou práci s vytvářením poutavých průzkumů od nuly, zatímco možnosti automatizace vám pomohou přizpůsobit vaše pracovní postupy. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, abyste strávili méně času vytvářením interaktivních průzkumů a více času analýzou odpovědí a budováním angažovaného pracoviště.