Chytřejší formuláře založené na podmíněné logice podporují vaše nejsložitější pracovní postupy

Je to téměř tři roky, co ClickUp představil Form View. Od té doby se stala oblíbenou funkcí, protože formuláře jsou hlavním způsobem, jakým naši uživatelé získávají informace od lidí a přenášejí je do ClickUp.
Formuláře používají všechny typy podniků, od softwarových společností zaznamenávajících prodejní kontakty až po autopůjčovny podávající žádosti o náhradní díly. Vzhledem k nekonečnému množství použití může být složité nakonfigurovat formulář tak, aby získával správné informace od správných lidí.
Chápeme to. Proto jsme tvrdě pracovali na tom, aby byly formuláře ClickUp výkonnější než kdykoli předtím.
Dnes s radostí představujeme jednu z nejžádanějších funkcí, podmíněnou logiku ve formulářích – působivou novou funkci, která vám umožní vytvářet chytřejší formuláře pro vaše nejsložitější pracovní postupy.
Co je podmíněná logika?
Podmíněná logika vám umožňuje vytvořit jeden dynamický formulář, který podporuje více případů použití, čímž šetří drahocenný čas vám i osobě, která formulář vyplňuje!
Díky podmíněné logice ve formulářích můžete:
- Vytvořte jeden formulář, který se přizpůsobí na základě předchozích výběrů polí a podporuje tak celou řadu případů použití.
- Zjednodušte vyplňování formulářů tím, že uživatelům zobrazíte pouze pole relevantní pro jejich potřeby.
- Zvládněte složité procesy tím, že od respondentů získáte přesnější informace, abyste mohli spustit konkrétní pracovní postupy nebo automatizace.
Příklady dynamických formulářů, které šetří čas
Potřebujete nějaké nápady, jak začít? Zde je několik nejčastějších způsobů, jakými naše komunita používá formuláře:
- Zpětná vazba k produktu: Formuláře ClickUp usnadňují produktovým týmům umožnit uživatelům hlásit chyby, odesílat požadavky na nové funkce nebo navrhovat vylepšení uživatelského prostředí. Nyní díky podmíněné logice mohou vše zaznamenat pomocí jednoho formuláře. V závislosti na typu zpětné vazby, kterou uživatel odesílá, se mu ve formuláři zobrazí příslušná pole k vyplnění. Tip pro profesionály: Použijte automatizaci k přesměrování zpětné vazby správnému týmu nebo ji dokonce přidejte do sprintu na příští týden.
- Kreativní požadavky: Máte potíže s tím, aby zainteresované strany přijaly proces žádostí o kreativní materiály vašeho týmu? Použití formuláře s podmíněnou logikou může usnadnit získání správných vstupů, jako je scénář pro video nebo specifikace pro novou grafiku. Získáte přesně ty správné informace, bez ohledu na typ materiálu, a váš tým bude produktivnější než kdykoli předtím!
- Směrování prodejních příležitostí: Zajistěte, aby každý potenciální zákazník dostal od vašeho prodejního týmu prvotřídní péči. Díky podmíněné logice můžete například klást různé otázky na základě konkrétního produktu nebo služby, o kterou má potenciální zákazník zájem, a poté potenciální zákazníky odpovídajícím způsobem směrovat.
- Žádosti o IT služby: IT týmy nyní mohou svým spolupracovníkům poskytnout jediný formulář pro všechny jejich technologické požadavky, ať už váš kolega potřebuje přístup k novému softwaru nebo novému počítači. Například pomocí podmíněné logiky můžete zaměstnance zeptat, zda používají Mac nebo PC, a na základě jejich výběru jim v dalším poli zobrazit seznam verzí operačních systémů MacOS nebo Windows. Konečně vytvoříte zjednodušený proces, který bude pro všechny zúčastněné bezproblémový!
Vylepšete formuláře pomocí automatizace
Jak víte, odeslání formuláře je jen začátek! Spojením formulářů s automatizací můžete skutečně začít plně automatizovat procesy ve vaší firmě a ušetřit tak obrovské množství času.
Zde je několik mých oblíbených triků, které vám pomohou nastavit formuláře na automatický režim:
- Přiřazování úkolů: Použijte podmíněnou logiku ve formulářích k shromáždění relevantních informací o daném tématu, abyste mohli úkol přiřadit příslušnému členovi týmu. Můžete například přiřadit různé úkoly týkající se zpětné vazby k produktům na základě toho, který produktový manažer je zodpovědný za danou funkci.
- Přidání úkolu do více seznamů: Zkraťte dobu odezvy tím, že odeslané formuláře přesměrujete na tým, který danou práci potřebuje vyřídit. Například můžete novou žádost o počítač odeslat na seznam týmu pro zaškolování nových zaměstnanců a žádost o software přesměrovat na seznam žádostí o IT služby.
- Použijte šablonu: Začněte s klíčky v zapalování a mějte všechny své podúkoly, přiřazené osoby a vztahy již nastavené, když přijde odeslaný formulář.
- Odesílání oznámení: Přidejte komentář @mention, aby si jej někdo mohl prohlédnout a práce se mu zobrazila v oznámeních.
Ať už chcete shromažďovat zpětnou vazbu k produktům, zefektivnit procesy přijímání nových zákazníků nebo zvýšit efektivitu prodeje, podmíněná logika ve formulářích vám s tím pomůže. A to nejlepší? Tato funkce je již k dispozici!
Přejděte na verzi Business Plus nebo Enterprise a vyzkoušejte si sami sílu podmíněné logiky ve formulářích.