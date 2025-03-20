Jak používat formuláře v ClickUp k zefektivnění sběru dat

Zabýváte se několika projekty, termíny se blíží a data na vás útočí ze všech stran. A pokaždé, když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, objeví se nová várka dat, která ovlivní vaši analýzu.
Ale co kdyby všechna data, která potřebujete, mohla být shromážděna na jednom místě, automaticky organizována a připravena k použití?
ClickUp Forms eliminuje nesrovnalosti ve sběru dat. Díky vlastním polím, automatizovaným pracovním postupům a aktualizacím v reálném čase se dostanete od sběru dat k jejich optimalizaci.
Podívejme se, jak vytvořit formuláře v ClickUp n u a zefektivnit proces sběru dat! 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
- Formuláře ClickUp jsou funkcí v rámci platformy pro správu projektů ClickUp, která byla navržena tak, aby zefektivnila sběr dat a převedla přijaté odpovědi na úkoly, které lze realizovat. Umožňují uživatelům vytvářet přizpůsobitelné formuláře, které se hladce integrují s ostatními funkcemi ClickUp.
- Kroky k vytvoření formuláře: Přidání zobrazení formuláře: Přejděte do svého prostoru, složky nebo seznamu, klikněte na + Zobrazení a vyberte Formulář. Formuláře lze také přidat z centra formulářů v ClickUp Vytvoření formuláře: Vyberte kartu Vytvořit a klikněte na Přidat otázku. Můžete přidat textová pole, zaškrtávací políčka, rozevírací seznamy a další. Pomocí editoru drag-and-drop můžete změnit umístění a pořadí existujících otázek Přizpůsobte nastavení: Všechny úkoly související s odesláním formuláře můžete přiřadit odpovědné osobě a dokonce použít šablonu úkolu, aby vše bylo konzistentní Styl a značka: Upravte barvy, rozvržení a branding, aby formulář vypadal elegantně Sdílení a vkládání: Zkopírujte odkaz na formulář nebo jej vložte na svůj web Správa odeslaných formulářů: Sledujte odpovědi jako úkoly, abyste je mohli snadno vyřídit
- Přidat zobrazení formuláře: Přejděte do svého prostoru, složky nebo seznamu, klikněte na + Zobrazení a vyberte Formulář. Formuláře lze také přidat z centra formulářů v ClickUp.
- Vytvořte formulář: Vyberte kartu Vytvořit a klikněte na Přidat otázku. Můžete přidat textová pole, zaškrtávací políčka, rozevírací seznamy a další. Pomocí editoru drag-and-drop můžete změnit umístění a pořadí existujících otázek.
- Přizpůsobte nastavení: Všechny úkoly související s odesláním formuláře můžete přiřadit odpovědné osobě a dokonce použít šablonu úkolů, aby vše bylo konzistentní.
- Styl a značka: Upravte barvy, rozvržení a branding pro dokonalý vzhled
- Sdílejte a vložte: Zkopírujte odkaz na formulář nebo jej vložte na svůj web.
- Správa podání: Sledujte odpovědi jako úkoly pro snadné sledování
- Formuláře v ClickUp nabízejí přizpůsobitelné otázky, podmíněnou logiku, hladkou integraci pracovních postupů, snadné sdílení a zvýšenou bezpečnost v souladu s GDPR a CCPA.
- Formuláře ClickUp lze použít ke shromažďování zpětné vazby, správě požadavků, provádění průzkumů a shromažďování dat pro úkoly a projekty. K dispozici jsou předem připravené šablony pro různé případy použití, jako je shromažďování zpětné vazby, přijímání projektů, žádosti o zaměstnání atd.
- Tipy pro optimalizaci: Použijte podmíněnou logiku k přizpůsobení formulářů, pokládejte pouze nezbytné otázky, abyste zvýšili míru odezvy, a provádějte testy použitelnosti, abyste vylepšili design formuláře.
Co jsou formuláře ClickUp?
ClickUp Forms je funkce v rámci platformy pro správu projektů ClickUp, která uživatelům umožňuje vytvářet přizpůsobitelné formuláře pro sběr dat.
Každé odeslání formuláře může automaticky generovat úkol s přizpůsobenými podrobnostmi, jako jsou přidělené osoby, termín splnění, úroveň priority a přílohy, čímž se položí základ pro efektivní automatizaci pracovních postupů.
Nástroj pro tvorbu formulářů nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop, které vám umožňuje přidávat vlastní typy polí, jako jsou textová pole, číselná pole, výběr data, rozevírací nabídky, a zaškrtávací políčka, abyste mohli zaznamenávat data přesně podle svých potřeb.
Jaké jsou výhody používání formulářů ClickUp?
Dobrý nástroj pro tvorbu formulářů by měl být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsoboval vývoji vašeho projektu – a přesně to ClickUp Forms nabízí. Od zpětné vazby k produktům a IT požadavků až po obchodní příležitosti nebo kreativní projekty, ClickUp Forms se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu.
A protože se přímo integrují s vašimi úkoly v ClickUp, vše zůstává organizované, od odeslání až po provedení.
Proč je to výhoda, ptáte se?
Dnešní práce je neefektivní. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
V současné době více než 2 miliony týmů používá ClickUp, aby pracovaly rychleji díky efektivnějším pracovním postupům, centralizovaným znalostem a chatům zaměřeným na práci, které eliminují rušivé vlivy a zvyšují produktivitu organizace. 🚀
V této souvislosti uvádíme některé z hlavních výhod formulářů ClickUp:
- Okamžité vytváření úkolů z odpovědí: Každou odpověď automaticky přeměňte na úkol a přiřaďte ji správné osobě k okamžitému použití.
- Přizpůsobitelná pole: Použijte rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, výběr data a další funkce, abyste zajistili přesné a strukturované odpovědi.
- Podmíněná logika: Využijte formuláře, které se dynamicky přizpůsobují na základě odpovědí, díky čemuž se vyplňují rychleji a snadněji.
- Hladká integrace pracovního postupu: Zefektivněte řízení projektů a zlepšete spolupráci týmu tím, že budete mít odpovědi přímo ve svém pracovním prostoru účtu ClickUp.
- Snadné sdílení a vkládání: Sdílejte formuláře ClickUp prostřednictvím přímého odkazu nebo je vložte na svůj web a sbírejte odpovědi bez námahy.
- Vylepšené zabezpečení: Využijte integrovanou shodu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), kalifornským zákonem o ochraně spotřebitelů (CCPA) a šifrováním na bankovní úrovni, aby byla citlivá data chráněna.
💡 Tip pro profesionály: Společnosti, které aktivně upřednostňují zpětnou vazbu od zákazníků a reagují na ni, často zaznamenávají zvýšenou loajalitu zákazníků. Když zákazníci cítí, že na jejich názorech záleží, je větší pravděpodobnost, že se vrátí.
Jak vytvářet formuláře v ClickUp
Chcete zlepšit zapojení a zvýšit míru odezvy na vaše formuláře? Formuláře v ClickUp jsou perfektním nástrojem k vylepšení vašeho procesu.
Formulář můžete vytvořit z panelu zobrazení, centra formulářů a postranního panelu. Když lidé odešlou formulář, vytvoří se úkol odeslání v místě vybraném při vytvoření formuláře.
Zde je podrobný návod na vytváření formulářů v ClickUp.
Krok č. 1: Přidejte zobrazení formuláře
Formuláře se také nazývají zobrazení formulářů ClickUp, protože je lze vytvářet v panelu zobrazení.
Formulářový pohled vytvořený v panelu pohledů je přístupný z panelu pohledů nebo centra formulářů v dané lokalitě.
Chcete-li vytvořit formulář tímto způsobem:
- Na panelu zobrazení vyberte Formulář.
- V modálním okně Vytvořit formulář vyberte šablonu nebo možnost Začít od začátku, aby se otevřel prázdný formulář.
- Vyberte seznam, do kterého budou uložena odeslaná formuláře
- Formulář se otevře a můžete začít s jeho vytvářením!
⚙️ Bonus: Objevte sílu formulářů ClickUp pro softwarové týmy a pochopte jejich všestrannost pro různé případy použití.
Dalším způsobem, jak vytvořit zobrazení formuláře, je postranní panel.
- V postranním panelu najeďte kurzorem na prostor a klikněte na ikonu plus. Nebo najeďte kurzorem na seznam, klikněte na menu s třemi tečkami… a poté na Vytvořit nový.
- Vyberte Formulář
- V modálním okně Vytvořit formulář vyberte šablonu nebo možnost Začít od začátku, aby se otevřel prázdný formulář.
- Formulář se otevře a můžete začít s jeho vytvářením!
💡 Tip pro profesionály: Přáli byste si organizovat, vyhledávat a vytvářet formuláře z jednoho centrálního místa? Vyzkoušejte Forms Hub v ClickUp. Snadno ho najdete v postranním panelu ClickUp. Pokud ho nevidíte, klikněte na More (Více). Vyberte Forms (Formuláře). A klikněte na ikonu špendlíku, abyste ho už nikdy neztratili!
Krok č. 2: Vytvořte si formulář
Jakmile přidáte zobrazení formuláře, začněte jej navrhovat pomocí editoru ClickUp s funkcí drag-and-drop.
V horní části každého formuláře ClickUp uvidíte tři režimy:
- Vytvořit: Pro přidání otázek
- Nastavení: Pro přizpůsobení nastavení odesílání a designu rozvržení
- Náhled: Pro náhled formuláře před jeho sdílením
V režimu Build začněte přidáním:
- Název a popis vašeho formuláře, aby respondenti věděli, k čemu slouží
- Typy polí, včetně textových a rozevíracích polí, zaškrtávacích políček, výběru data, polí úkolů a příloh
Pole můžete přejmenovat kliknutím na jejich názvy. Tím se změní pouze veřejné zobrazení formuláře, nikoli interní názvy polí. Podmíněná logika zobrazuje nebo skrývá pole na základě předchozích odpovědí, čímž udržuje dynamiku formuláře.
Chcete-li přidat další otázky, stačí kliknout na tlačítko Přidat otázku v dolní části formuláře. Můžete také přejíždět myší mezi existujícími otázkami a přidávat nové otázky ve správném pořadí.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte formuláře více kontextové! Přidejte jasné pokyny, popisný text a vizuální prvky v souladu s vašimi otázkami pomocí informačních bloků a popisů otázek ve formulářích ClickUp.
Krok č. 3: Přizpůsobte nastavení odesílání
Zajistěte efektivní zpracování odpovědí z formulářů a nakonfigurujte nastavení odesílání. Můžete si vybrat, kde se úkoly vytvářejí, a v případě potřeby aktualizovat seznam, ve kterém se odpovědi z formulářů zobrazují jako úkoly. Mezi další možnosti přizpůsobení patří:
- Automatické přiřazování úkolů: Přeneste odpovědnost za odpovědi na konkrétního člena týmu, abyste zajistili rychlé vyřízení.
- Použití šablon úkolů: Použijte šablony ke standardizaci podrobností úkolů na základě typu požadavku.
- Přesměrování uživatelů po odeslání: Přesměrujte respondenty na potvrzovací stránku nebo jinou URL adresu.
- Úprava popisku tlačítka Odeslat: Přizpůsobte text tlačítka tak, aby odpovídal vašemu pracovnímu postupu, například „Odeslat žádost“ nebo „Odeslat zpětnou vazbu“.
🔍 Věděli jste? Své průzkumy zpětné vazby můžete přizpůsobit konkrétním cílům a různým formátům. Patří mezi ně skóre spokojenosti zákazníků (CSAT), skóre čistého promotéra (NPS) a skóre úsilí zákazníků (CES).
Krok č. 4: Upravte styl a značku svého formuláře
Vytvořte profesionální formulář, který bude ladit s vaší značkou. Postupujte takto:
- Vyberte si mezi jedno- nebo dvou sloupcovým rozložením pro lepší organizaci
- Změňte barvy formulářů, pozadí a styly tlačítek tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Nahrajte vlastní obrázek na pozadí pro elegantnější vzhled (k dispozici v tarifu ClickUp Business Plan a vyšších).
- Odstranění značky ClickUp (k dispozici pouze v rámci plánu ClickUp Enterprise)
Krok č. 5: Sdílejte a vložte svůj formulář
Jakmile je formulář připraven, je čas jej distribuovat a shromažďovat odpovědi. Formulář můžete snadno sdílet zkopírováním a vložením odkazu do e-mailu nebo jiného komunikačního nástroje, který váš tým používá.
Pokud chcete, aby byl formulář ještě přístupnější, vyberte možnost Vložit kód, zkopírujte kód formuláře a vložte jej přímo na svůj web nebo do intranetového softwaru.
💡 Tip pro profesionály: Aby byla zajištěna bezpečnost, nezapomeňte povolit reCAPTCHA, která zabrání vniknutí spamových příspěvků!
Krok č. 6: Spravujte odeslané formuláře
Pokaždé, když někdo odešle odpověď, ClickUp automaticky vytvoří nový úkol, což usnadňuje sledování a správu všech odpovědí. Chcete-li tyto úkoly zobrazit, stačí kliknout na tlačítko Odpovědi v levém horním rohu zobrazení formuláře.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací (a odpovědí z formulářů!) na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Automatizace ClickUp
Chcete ušetřit čas? Můžete nastavit automatizaci ClickUp n , která automaticky přiřadí úkoly správným členům týmu na základě odpovědí ve formuláři. Navíc třídění a filtrování odpovědí podle stavu úkolu, přidělené osoby nebo úrovně priority pomáhá udržet vše organizované a pod kontrolou.
To je ono! S ClickUp Forms můžete rychle shromažďovat data, zefektivnit požadavky a zajistit, že se žádné podání neztratí v záplavě ostatních.
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole zachycují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
Krok č. 7: Analyzujte odpovědi z formulářů
ClickUp nabízí výkonné nástroje pro analýzu dat z odeslaných formulářů v reálném čase:
1. ClickUp Brain
Chcete-li pro analýzu použít nativní AI ClickUp, ClickUp Brain:
- Otevřete prostor, složku nebo seznam, kde se formulář nachází.
- V pravém horním rohu klikněte na Ask AI (Zeptat se AI).
- Zeptejte se AI na úkoly související s odesíláním formulářů v dané lokalitě.
2. Dashboardy ClickUp
Vytvořte si přehledy, abyste získali ucelený přehled o datech z odeslaných formulářů. Převedením odeslaných formulářů do přehledů můžete data efektivně vizualizovat.
Praktické využití formulářů ClickUp s šablonami
Formuláře ClickUp můžete použít k různým účelům, například ke shromažďování zpětné vazby, správě požadavků, provádění průzkumů nebo shromažďování dat pro úkoly a projekty.
Ale představte si, kolik času a úsilí by bylo potřeba k vytvoření každého formuláře od nuly.
Aby vám ClickUp usnadnil život, nabízí předem připravené šablony formulářů přizpůsobené pro různé případy použití. Díky tomu se vyhnete zdlouhavému nastavování a můžete začít okamžitě.
Zde je několik šablon pro standardizaci sběru dat a implementaci datových odpovědí. 📄
1. Šablona formuláře pro členství v ClickUp
Správa žádostí o členství může být náročná, zejména když se musíte věnovat novým registracím i aktivním členům. Místo ručního vytváření formulářů pro každého nového žadatele nabízí šablona formuláře pro členství ClickUp šablona formuláře pro členství ClickUp připravený formát pro údaje o členech.
Díky integrovanému sledování je snadné monitorovat průběh každé žádosti, sledovat čekající schválení a odesílat automatické uvítací e-maily. Formulář můžete také přizpůsobit tak, aby zachycoval konkrétní podrobnosti, jako jsou úrovně členství, preference obnovení nebo speciální požadavky.
📌 Praktické příklady použití: Žádosti o členství v tělocvičně, registrace do profesních sdružení nebo obnovení členství v klubech.
2. Šablona registračního formuláře pro akci ClickUp
Plánování akce, ať už velké nebo malé, se může rychle stát stresujícím; snadno se můžete cítit zahlceni detaily. Šablona registračního formuláře pro akci ClickUp od tento proces zjednodušuje a pomáhá vám vytvořit efektivní registrační formulář pro akci během několika minut.
Zaznamenává důležité údaje o účastnících, včetně jejich jména, kontaktních údajů, stravovacích preferencí a výběru relací. Navíc nabízí sledování v reálném čase, abyste měli přehled o počtu registrací a mohli podle potřeby upravit své plány.
📌 Praktické příklady použití: Registrace na konference, přihlášky na workshopy nebo potvrzení účasti na firemních akcích.
🧠 Zajímavost: Webové formuláře byly zavedeny spolu s HTML v polovině 90. let a způsobily revoluci v online sběru dat.
3. Šablona žádosti ClickUp
Správa požadavků na služby nebo projekty může připomínat prohrabávání se nekonečnou hromadou e-mailů – ale ne, pokud máte šablonu formuláře požadavku ClickUp. Shromažďuje všechny potřebné podrobnosti předem, čímž omezuje vzájemnou komunikaci.
Požadavky můžete kategorizovat podle naléhavosti, typu nebo složitosti, což usnadňuje stanovení priorit. Integrované schvalovací pracovní postupy umožňují rychlé rozhodování, zatímco nahrávání souborů poskytuje kontext ke každému požadavku.
📌 Praktické příklady použití: žádosti o IT podporu, předkládání kreativních projektů nebo žádosti o kancelářské vybavení.
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobte si formuláře žádostí o projekty pomocí polí pro rozpočet, termíny a priority, abyste předem zachytili všechny podstatné podrobnosti – minimalizujete tak výměnu informací a urychlíte schvalování!
Zde je užitečné vysvětlující video, které vám pomůže nastavit proces přijímání dat pomocí formulářů ClickUp👇🏽
4. Šablona žádosti o zaměstnání ClickUp
Nábor zaměstnanců by neměl být jako topit se v životopisech a nekonečných následných korespondencích. Šablona formuláře žádosti o zaměstnání ClickUp „ “ vám pomůže jít nad rámec základních údajů a umožní uchazečům přímo nahrát životopisy, portfolia a certifikáty.
Můžete si jej také přizpůsobit pomocí screeningových otázek týkajících se dostupnosti, očekávaného platu nebo nezbytných dovedností, což vám zajistí, že předem shromáždíte relevantní informace. Když se uchazeč přihlásí, ClickUp jej převede na úkol ve vašem náborovém procesu, čímž zajistí jasnou přehlednost a eliminuje zpoždění v náborovém procesu.
📌 Praktické příklady použití: Žádosti o plný úvazek, přihlášky nezávislých dodavatelů nebo nábor stážistů.
5. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Správa dotazů, zpětné vazby a připomínek zákazníků je snazší díky šabloně kontaktního formuláře ClickUp.
Umožňuje vám sledovat dotazy zákazníků, shromažďovat údaje o zákaznících pro výzkum a průzkumy a organizovat kontaktní informace pro marketingové kampaně nebo následné aktivity. Šablona hladce integruje pohled CRM, aby centralizovala také všechny interakce se zákazníky.
Automatické připomenutí pomáhá vašemu týmu udržet přehled o odpovědích a zajišťuje včasnou a profesionální komunikaci. Současně dashboardy ClickUp sledují opakující se problémy, monitorují doby odezvy a získávají poznatky pro zlepšení zákaznického servisu.
📌 Praktické příklady použití: dotazy zákaznické podpory, zasílání zpětné vazby k produktům nebo dotazy týkající se prodeje.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony vyplnitelných formulářů Excel pro úkoly a projekty
Integrace formulářů ClickUp s jinými nástroji
Jedním z aspektů, který činí ClickUp jedinečným, je jeho schopnost vylepšit vaše stávající technologické vybavení pomocí hladké integrace.
Více než 1000 integrací ClickUp propojuje vaše pracovní postupy napříč několika platformami, díky čemuž je spolupráce plynulejší a efektivnější. Pokud jde o formuláře ClickUp, tyto integrace zvyšují automatizaci, zefektivňují tok dat a eliminují manuální práci.
Zde je několik klíčových integrací, díky kterým jsou formuláře ClickUp ještě výkonnější. 🛠️
- Salesforce: Automaticky vyplňujte podrobnosti úkolů v ClickUp, když zákazníci nebo potenciální zákazníci odešlou formuláře, což umožňuje rychlé sledování, zabraňuje ztrátě dat a uchovává všechny informace o potenciálních zákaznících na jednom místě.
- Mailchimp: Segmentujte potenciální zákazníky na základě odpovědí ve formulářích a přidávejte kontakty do konkrétních e-mailových seznamů nebo spouštějte kampaně, čímž zajistíte personalizovanou komunikaci bez manuálního úsilí.
- Google Sheets a Microsoft Excel: Přeneste data z formulářů do tabulek pro podrobnou analýzu a reporting. Snadno sledujte trendy, podání a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Zapier: Propojte formuláře ClickUp s více než 2 000 aplikacemi a automatizujte úkoly, jako je odesílání dat z formulářů do nástrojů CRM, aktualizace e-mailových seznamů nebo vytváření úkolů na jiných platformách – bez psaní kódu.
- Google Drive a Dropbox: Nahrajte přílohy souborů z formulářů ClickUp do cloudového úložiště a udržujte dokumenty uspořádané a přístupné, aniž byste zaplnili svůj seznam úkolů.
- Trello: Automaticky převádějte odeslané formuláře na karty Trello, abyste centralizovali podrobnosti projektu a zajistili plynulé sledování v obou nástrojích.
🔍 Věděli jste? Začlenění vizuálních prvků, jako jsou ikony nebo obrázky, do formulářů pro zpětnou vazbu může zvýšit zapojení. Tento přístup usnadňuje zákazníkům orientaci v průzkumu a rychlé vyjádření jejich pocitů.
Tipy pro optimalizaci formulářů ClickUp pro zvýšení produktivity
Vytváření formulářů v ClickUp je hračka, ale jak je učinit efektivními? To je otázka strategie. Zde je několik profesionálních tipů, jak zvýšit produktivitu pomocí formulářů ClickUp. ⛏️
Použijte podmíněnou logiku
Místo toho, abyste uživatele bombardovali zbytečnými doplňujícími otázkami, použijte podmíněnou logiku v zobrazení formuláře a přizpůsobte formulář. Zobrazujte pouze relevantní otázky na základě předchozích odpovědí.
Pokud například zaměstnanec v žádosti o pomoc vybere možnost „IT podpora“, zobrazte mu pouze otázky týkající se technických problémů, nikoli podpory v oblasti lidských zdrojů. Díky tomu budou formuláře přehlednější a efektivnější, což ušetří čas všem zúčastněným.
Ptejte se jen na to, co je nutné
Přetížení formulářem je reálný problém. Nepadněte do pasti kladení všech možných otázek; zahrňte pouze ty, na kterých záleží. Pokud například vysokoškolské vzdělání uchazeče není pro danou pozici podstatné, vynechte tuto otázku a zaměřte se místo toho na relevantní pracovní zkušenosti.
Kratší formuláře = vyšší míra odezvy a snazší analýza dat. Zde je několik otázek, které si můžete položit, abyste zúžili svůj formulář:
- Jakého konkrétního cíle se snažím tímto průzkumem dosáhnout?
- Žádám o informace, které již mám nebo které mohu získat jinde?
- Jsou otázky jasné, stručné a bez odborných výrazů?
- Zahrnul jsem otevřenou otázku (v případě potřeby), abych získal neočekávané poznatky?
- Funguje formulář dobře se čtečkami obrazovky a nástroji pro usnadnění přístupu?
🧠 Zajímavost: Nejstarší známý sběr dat se datuje před více než 5 000 lety, kdy staří Sumerové zaznamenávali sklizně a daně na hliněných tabulkách.
Nevynechávejte testování použitelnosti
I když váš formulář vypadá perfektně, je důležité ho otestovat.
Pošlete jej testovací skupině z vaší cílové skupiny (nikoli vašemu týmu) a shromážděte zpětnou vazbu. Získáte tak skutečné poznatky a budete moci vylepšit svůj formulář, aby byl uživatelsky přívětivější. Koneckonců, nejlepší návrhy vycházejí ze skutečných podnětů.
📖 Přečtěte si také: Osvědčené postupy ClickUp: tipy a triky pro začátek
Přechod na bezpapírovou kancelář s formuláři ClickUp
Všichni víme, jak je vyčerpávající neustále shánět data – sledovat požadavky na projekty, spravovat zpětnou vazbu nebo shromažďovat aktualizace od týmu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí perfektní řešení, jak zefektivnit sběr dat a eliminovat chaos. Přechod z papírových formulářů na ClickUp Forms vám ušetří čas, sníží počet chyb a zajistí, že vše bude přehledně uspořádáno na jednom místě.
Už nemusíte prohrabávat hromady papírů nebo procházet roztroušené e-maily. Formuláře v ClickUp vám zajistí, že budete mít vše pod kontrolou bez chaosu.
Vytvořte svůj první formulář na a zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp! ✅