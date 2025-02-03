10 nejlepších alternativ a konkurentů Productboard v roce 2025 (bezplatné i placené)

Jako produktový manažer se vaše práce točí kolem získávání poznatků, definování obchodních cílů a vytváření produktů, které mají pro vaše zákazníky význam. Nástroje pro správu produktů vám usnadní život, když neustále žonglujete s úkoly. ?
Jedním z takových nástrojů je Productboard, který je navržen tak, aby pomáhal produktovým týmům shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a vytvářet plány pro více produktů na jednom místě.
Uživatelé oceňují funkce Productboardu pro sledování pokroku, sběr informací a zobrazení plánu. Produktoví manažeři však mohou potřebovat více integrací ve svém softwaru pro správu projektů. Ve skutečnosti musí produktoví manažeři upřednostňovat funkce, které nabízejí větší flexibilitu, hlubší vhled a širší podporu správy.
Právě proto je tu tento seznam nejlepších alternativ Productboard.
Zde sdílíme některé z našich oblíbených alternativ k Productboard, placených i bezplatných, se seznamem funkcí, výhod a nevýhod, cenami a hodnoceními.
Je čas posunout vaše projektové řízení na vyšší úroveň. ?
Co byste měli hledat v alternativách Productboard?
Ne všechny nástroje pro správu produktů jsou stejné. V závislosti na konkrétních potřebách vašeho produktu můžete upřednostňovat určité funkce před jinými. ?️
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Productboard:
- Sledování a analýza uživatelů: Abyste mohli vyrábět skvělé produkty, musíte pochopit, jak s nimi vaši zákazníci pracují.
- Road mapping: Vytvořte mapu produktu od nápadu po uvedení na trh pomocí nástrojů pro správu produktů, které podporují vizuální a interaktivní produktovou strategii.
- Zákaznické průzkumy: Podporujte správu zpětné vazby pomocí nástroje, který nabízí přizpůsobitelné formuláře, které pomáhají uzavřít smyčku zpětné vazby od zákazníků.
- Spolupráce týmu: Od zasílání zpráv týmu v rámci aplikace až po spolupráci v reálném čase – hledejte nástroj pro správu produktů, který vám pomůže spolupracovat.
- Podpora prezentací: Sdílejte své postřehy a nové nápady pomocí nástroje, který nabízí prezentační funkce.
- Funkce pro správu projektů: Zefektivněte pracovní postupy a správu úkolů pomocí nástroje pro správu projektů, který vám umožní řídit projekt na jednom místě.
- Heatmapy a vývojové diagramy: Nejlepší způsob, jak získat informace o svých zákaznících, je sledovat, jak skutečně interagují s vašimi produkty, pomocí klíčových funkcí, jako jsou heatmapy a nahrávky.
- Integrace: Produktoví manažeři používají k práci různé nástroje. Ujistěte se, že alternativa Productboard, kterou si vyberete, je kompatibilní s vaším nejdůležitějším softwarem pro správu produktů.
10 nejlepších alternativ Productboard, které můžete použít
Najít ten správný software pro správu produktů vyžaduje čas a energii. A my víme, že vám pravděpodobně dochází obojí.
Proto jsme za vás udělali průzkum. Zde je 10 nejlepších alternativ Productboard (bezplatných i placených!), které mohou zlepšit váš proces a zároveň ušetřit čas, energii a dokonce i peníze. ?
1. ClickUp
Ano, ClickUp jsme umístili na první místo seznamu, ale z dobrého důvodu. (Nebo přesněji řečeno, z mnoha důvodů. ) ClickUp je komplexní platforma, která nabízí téměř nekonečné množství funkcí, integrací a přizpůsobení, takže týmy mohou sledovat každý krok procesu vývoje produktu.
Funkce produktu ClickUp vám umožňují naplánovat vaši vizi, sledovat problémy a spravovat sprinty, a to vše na jednom místě.
Nejprve zajistěte, aby všichni měli stejné informace, a to pomocí dokumentu Product Brief Document od ClickUp. Předem připravený dokument ClickUp Doc vám umožňuje odkazovat na návrhy, uvádět funkční specifikace a vysvětlovat úvahy týkající se návrhu. Použijte jej k vypracování plánu vydání pro produktové týmy a vytvoření rámce pro úspěšné uvedení produktu na trh. ✨
Vytvářejte sdílené produktové roadmapy v ClickUp, aby všichni členové týmu viděli svou roli a celkovou vizi. Vizualizujte pracovní postupy a maximalizujte efektivitu pomocí více zobrazení tabulek, včetně Kanban tabulek ClickUp. Okamžitě přidejte automatizaci úkolů, abyste rozdělili vývoj produktů mezi různé členy týmu a oddělení.
Vývoj produktů můžete také usnadnit díky ClickUp AI. Použijte jej k napsání dokumentu s požadavky na produkt (PRD), navržení uživatelských testů nebo vytvoření celkového testovacího plánu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Více než 35 aplikací ClickUp vám umožňuje přizpůsobit správu úkolů, včetně přiřazování sprintových bodů a sledování vlastních datových polí.
- Více než 1 000 šablon pro správu produktů, včetně šablon projektových plánů, usnadňuje vytváření agilních příběhů, sledování požadavků na funkce a vytváření návrhových tabulek.
- Více než 50 akcí, spouštěčů a automatizací usnadňuje přizpůsobení jako nikdy předtím.
- Více než 1000 integrací, včetně HubSpot, Slack a Salesforce
Omezení ClickUp:
- Naučit se s ním pracovat může být náročnější, protože nabízí tolik možností přizpůsobení.
- Někteří uživatelé považovali počet oznámení za příliš velký, ale ta lze přizpůsobit v nastavení účtu.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Prodpad
Prodpad eliminuje dohady při vývoji produktů tím, že poskytuje zpětnou vazbu od uživatelů a pomáhá vám plánovat strategii. Použijte jej k zachycení klíčových nápadů od skutečných zákazníků a vytvořte harmonogram projektu s integrovanými roadmapami.
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků jsou obzvláště užitečné pro plánování, na kterých produktech chcete pracovat jako první. Prodpad nabízí nástroje umělé inteligence, které analyzují zpětnou vazbu a poskytují obecné informace. Tyto informace můžete využít k segmentaci zákazníků a zaměření se na produkty, které odpovídají jejich konkrétním potřebám.
Nejlepší funkce Prodpadu:
- Funkce pro objevování nápadů usnadňují zjištění, které funkce uživatelé požadují, a pomáhají vám upřednostnit projekty, které jsou nejdůležitější.
- Díky integraci s nástroji jako Jira, Microsoft a Github můžete Prodpad začlenit do stávajících pracovních postupů, takže nenarušíte procesy týmu.
- Funkce Product Backlog Workflow vám umožňuje rozdělit nápady a identifikovat nejžádanější funkce, abyste mohli vyřešit nedodělky v produktech.
Omezení Prodpadu:
- Někteří uživatelé shledali, že roadmapy mohou být matoucí pro dlouhé nebo složitější produktové cesty.
- Archivované nápady nemají připojenou historii, takže budete muset důvod sledovat samostatně.
Ceny Prodpad:
- Roadmapy: Bezplatná zkušební verze
- Roadmaps Essentials: 30 $/editor/měsíc
- Roadmaps Advanced: 55 $/editor/měsíc
Hodnocení a recenze Prodpad:
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (10+ recenzí)
3. Airfocus
Airfocus vám pomůže porozumět potřebám uživatelů, naplánovat realizaci projektu a sladit týmy. Tato strategická platforma pro správu produktů vám umožní řídit vývoj produktů od objevování a stanovení priorit až po strategii. Je postavena jako modulární platforma a je určena jako centrální uzel pro veškerou vaši práci s produkty. ?
Získejte přehled o uživatelské zkušenosti a sbírejte zpětnou vazbu k produktům, abyste měli jistotu, že řešíte správné problémy. Zapojte skutečné uživatele vytvořením portálu s vaší značkou, kde můžete sdílet nápady se svými zákazníky.
Pomocí nástroje roadmap stanovte jasný směr a dejte týmům přesně vědět, co mohou očekávat v každé fázi. Brainstormujte nápady, oznamujte uvedení produktu na trh a oslavujte úspěchy na jednom místě.
Nejlepší funkce Airfocus:
- Nativní aplikace Airfocus vám umožňují vytvořit modulární přístup k vývoji produktů, což znamená, že můžete tento nástroj využít k uspokojení svých specifických potřeb.
- Vlastní zobrazení usnadňují vizualizaci dat pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a tabulek.
- Software pro tvorbu plánů zvyšuje přehlednost plánů týmu a lze jej přizpůsobit pro širokou škálu použití.
Omezení Airfocus:
- Uživatelé zjistili, že integrace s Jira nebyla vždy spolehlivá.
- Cenové plány jsou založeny na počtu uživatelů, takže pokud pracujete s mnoha členy týmu, může to být drahé.
Ceny Airfocus:
- Pokročilá: 69 $/editor/měsíc
- Výhoda: Individuální roční ceny
- Enterprise: Individuální roční ceny
Hodnocení a recenze Airfocus:
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. UserVoice
UserVoice je systém pro správu produktů, který vám pomáhá vytvářet strategie pro vývoj produktů. Díky fóru pro zpětnou vazbu od uživatelů snadno zjistíte, co si zákazníci myslí o vašich produktech a jaké funkce nejvíce požadují.
Tento nástroj využívá datově orientovaný přístup, aby zainteresované strany mohly identifikovat nejlepší způsoby, jak uspokojit potřeby zákazníků. Od vytvoření uživatelského příběhu až po sledování toho, jak se zákazníci orientují ve vašich produktech, získáte přehled o tom, jak lépe sloužit svým zákazníkům. ?
Nejlepší funkce UserVoice:
- Formuláře a nástroje pro zpětnou vazbu jsou navrženy tak, aby podporovaly vztahy, dávali zákazníkům pocit, že jsou vyslyšeni, a budovaly lepší značku.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je jeho používání snadné, aniž byste museli trávit hodiny zvládáním náročného učení.
- Integrace zahrnují Jira, Slack, Azure DevOps a Zendesk.
Omezení UserVoice:
- Uživatelé oceňují stávající integrace, ale přáli by si, aby bylo podporováno více platforem.
- Neexistuje žádná e-mailová ani online zákaznická podpora, což znamená, že získání pomoci s chybami může být složité.
Ceny UserVoice:
- Essentials: 699 $/měsíc
- Pro: 899 $/měsíc
- Premium: 1 349 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UserVoice:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
5. Convas
Convas je nástroj pro sběr zpětné vazby od zákazníků, který usnadňuje vývoj produktů, které lidé skutečně chtějí. Pomocí stránky Feedback Page můžete shromažďovat zpětnou vazbu od členů svého týmu a skutečných zákazníků. Přidejte hlasování o funkcích, aby uživatelé mohli hlasovat pro nebo proti různým funkcím.
Na základě zpětné vazby od zákazníků vytvořte plán pro životní cyklus produktu. Jasně ukažte zainteresovaným stranám, co se právě děje, co je hotové a co se chystá. Pomocí automatických oznámení informujte uživatele, když vydáte nový produkt, který by je mohl zajímat.
Nejlepší funkce Convas:
- Stránka zpětné vazby je zcela přizpůsobitelná. Pomocí komentářů můžete přímo komunikovat s uživateli, vytvářet více tabulek pro různé typy zpětné vazby a přidávat štítky pro lepší organizaci.
- Přidejte widget zákaznické zpětné vazby na své vstupní stránky a získejte informace, aniž by uživatelé opustili váš web.
- Oznámení o aktualizacích produktů usnadňují více než kdy dříve oznamování nových funkcí a uvedení produktů na trh.
Omezení Convas:
- Někteří uživatelé zjistili, že aplikace obsahuje chyby, které vedou ke zpomalení procesu vývoje produktů.
- Pokud chcete sledovat více než 100 uživatelů, musíte si zaplatit tarif na úrovni business.
Ceny Convas:
- Zdarma: 0 $/měsíc s až 25 sledovanými uživateli
- Growth: 15 $/měsíc s až 100 sledovanými uživateli
- Business: 150 $/měsíc s neomezeným počtem sledovaných uživatelů
- Soukromé: 99 $/měsíc za funkci soukromé zpětné vazby
Hodnocení a recenze Convas:
- G2: 4,0/5 (1+ recenze)
- Capterra: N/A
6. Pendo
Pendo je navrženo tak, aby zlepšilo zážitek z digitálních produktů. Tento všestranný nástroj funguje napříč odděleními marketingu, IT, produktů a zákaznické podpory.
Díky low-code řešením může každý člen týmu snadno používat Pendo k získávání informací o zákaznících a vývoji lepších produktů. Retroaktivní data v kombinaci s kvalitativní zpětnou vazbou vám poskytnou kompletní přehled o tom, jak zákazníci vaše produkty používají a jaké mají o nich pocity.
Nejlepší funkce Pendo:
- Zadejte nápady na produkty a sdílejte je přímo se zákazníky, abyste získali zpětnou vazbu, než začnete vyvíjet funkce a nové aplikace.
- Díky přehledům o portfoliu SaaS můžete provést audit svých stávajících nástrojů a pracovních postupů a zefektivnit tak svůj digitální pracovní prostor.
- Funkce umělé inteligence poskytují podrobné informace a analýzy, které by členům vašeho týmu mohly samy uniknout.
Omezení Pendo:
- Ceny mohou být pro startupy s omezeným rozpočtem náročné.
- Některé vlastní zprávy nejsou v aplikaci k dispozici, což znamená, že pro přístup k podrobnějším informacím musíte přejít na svůj počítač.
Ceny Pendo:
- Zdarma: Zdarma s maximálně 500 aktivními uživateli měsíčně
- Starter: 7 000 $ ročně s maximálně 10 000 aktivními uživateli měsíčně
- Growth: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
- Portfolio: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Pendo:
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. ProductPlan
ProductPlan je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro hodnocení potenciálních produktů, vytváření produktové strategie a sestavování časového plánu projektu na jednom místě.
Pomocí vlastních zobrazení a filtrů přizpůsobte nástroj potřebám své firmy. Vytvářejte flexibilní rozvržení, která pomohou členům týmu pochopit proces vývoje produktů a konečné cíle. ?
Portfoliové roadmapy vám umožňují vytvořit si široký přehled o všech projektech v přípravě. Snadno sledujte pokrok u různých produktů a funkcí, ať už se jedná o brainstorming, testování uživatelů nebo finální dodávku.
Nejlepší funkce ProductPlan:
- Shoda s normou SOC 2 typu II znamená, že tento nástroj je ideální pro všechny organizace, včetně podniků, které potřebují zvýšenou bezpečnost.
- Importujte, synchronizujte a připojte se k desítkám nástrojů, včetně oblíbených produktů jako Jira, GitHub a Zapier.
- Díky desítkám šablon roadmap je snadné vytvořit vizuální rozvržení vaší produktové strategie.
Omezení ProductPlan:
- Někteří uživatelé shledali spolupráci v týmu matoucí.
- Neexistuje žádný offline režim, takže musíte být připojeni, abyste mohli cokoli dělat.
Ceny ProductPlan:
- Základní: 39 $/měsíc
- Professional: 79 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ProductPlan:
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
8. Roadmunk
Roadmunk se zaměřuje na plánování produktových týmů. Pomocí této platformy můžete vytvořit vizuální plán, který můžete sdílet se zainteresovanými stranami a získat tak podporu pro svůj další produkt. Získejte zpětnou vazbu od zákazníků a stanovte priority funkcí, které chcete vyvinout jako další.
Nejlepší funkce Roadmunk:
- Více než 35 šablon roadmap vám ušetří čas a úsilí při plánování cesty vašeho produktu.
- Roadmunk API vám umožňuje vytvářet vlastní integrace, abyste mohli plynule používat nástroje, které máte rádi.
- Složka zpětné vazby vytváří užitečný prostor pro sledování toho, co říkají zákazníci.
Omezení Roadmunk:
- Někteří uživatelé požadují větší možnosti přizpůsobení popisných polí, aby mohli zadávat více údajů.
- K jednotlivým krokům plánu je nutné přidat data, což může být pro organizace s méně přísnými časovými lhůtami příliš detailní.
Ceny Roadmunk:
- Starter: 19 $/měsíc za jeden road mapper
- Business: 49 $/editor/měsíc
- Professional: 99 $/editor/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Roadmunk:
- G2: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
9. Rapidr
Rapidr vám pomůže zachytit nápady na produkty, shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků a zapojit uživatele do celého procesu tvorby. Využijte veřejné a soukromé fóra pro zpětnou vazbu, abyste získali reálný přehled o stávajících produktech a funkcích, které uživatelé hledají. Identifikujte nejlepší produkty k vývoji a vytvořte plány pro sledování procesu.
Nejlepší funkce Rapidr:
- 7 existujících integrací a dalších 5 v přípravě usnadňují používání oblíbených vývojových nástrojů s Rapidr.
- Sledování požadavků na funkce vám umožňuje sledovat, jaké typy produktů vaši uživatelé chtějí.
- Díky integrovanému sledování chyb mohou uživatelé označit problémy v produktu, které váš tým může řešit.
Omezení Rapidr:
- Vizualizace dat je základní a neexistují žádné Ganttovy diagramy ani pokročilejší nástroje pro plánování.
- Ačkoli je rozhraní snadno použitelné, někteří uživatelé by uvítali více funkcí.
Ceny Rapidr:
- Startup: 49 $/měsíc
- Business: 199 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rapidr:
- G2: 4,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: N/A
10. Craft. io
Pomocí Craft. io shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů a přijímejte informovanější rozhodnutí o produktech. Díky vizuálně přitažlivému rozhraní je snadné vytvářet plány a časové osy strategií, které sjednotí tým. Upřednostňujte funkce, přizpůsobujte kapacitu a zefektivňujte provádění – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Craft.io:
- Díky automatizaci můžete okamžitě přidělovat úkoly členům týmu a integrovat je s dalšími vývojovými nástroji, jako je Jira.
- Spravujte své produktové portfolio pomocí polí pro backlog, cíle, závislosti a iniciativy.
Omezení Craft. io:
- Někteří uživatelé zaznamenali chyby, které přiřadily úkoly nesprávným členům týmu.
- Plánování produktů není tak intuitivní jako u některých konkurenčních nástrojů.
Ceny Craft. io:
- Starter: 19 $/editor/měsíc
- Pro: 79 $/editor/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Craft. io:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Vytvářejte lepší produkty efektivněji s ClickUp
Ať už provozujete startup, střední firmu nebo podnik, vytvoření lepších produktů je jen pár kliknutí daleko. S těmito alternativami Productboardu najdete nové způsoby, jak získávat informace o zákaznících, stanovovat priority funkcí a zefektivňovat realizaci produktů.
Software pro správu projektů ClickUp usnadňuje správu všeho na jednom místě. Navíc stovky integrací hladce spolupracují s nástroji pro vývoj produktů, které potřebujete k obsluze svých zákazníků.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte podrobnější informace o zákaznících, abyste mohli vytvářet produkty, které budou milovat po mnoho let. A co je nejlepší, ClickUp je navždy zdarma!