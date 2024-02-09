Aha! vs. Productboard: Který nástroj pro správu produktů je nejlepší?

Jako produktový manažer se pravděpodobně ve své každodenní práci zabýváte vytvářením produktových plánů, definováním funkcí, vytvářením PRD, stanovováním priorit úkolů nebo spoluprací s mezifunkčními týmy, abyste produkt uvedli na trh.
Abyste však mohli tyto úkoly efektivně provádět, budete potřebovat správné nástroje pro správu produktů, které zjednoduší vaše pracovní postupy a umožní vám sledovat průběh projektu.
A zatímco vaši kolegové a týmy zvažují dostupné možnosti, v jejich diskusích se stále objevují dvě jména – Productboard a Aha!
Podívejme se tedy, co tyto nástroje nabízejí. Porovnáme Aha! a Productboard z hlediska funkcí, cen, podpory a dalších aspektů, abyste měli k dispozici všechny informace potřebné k informovanému rozhodnutí.
Budeme také hovořit o nové výkonné alternativě. Na konci tohoto srovnání budete mít jasnou představu o tom, který software pro vývoj produktů je pro vás ten pravý, a budete se moci věnovat tomu, co umíte nejlépe – vytváření úžasných produktů!
Co je Productboard?
Productboard je nástroj pro řízení projektů, který poskytuje centralizovaný prostor pro shromažďování zpětné vazby a organizování nápadů na produkty a požadavků na funkce.
Jedná se o komplexní řešení, které pomáhá produktovým týmům porozumět potřebám uživatelů prostřednictvím zpětné vazby, stanovit priority při vývoji produktových funkcí a sjednotit všechny zúčastněné strany.
S Productboard mohou projektoví manažeři vytvářet produktové roadmapy a spolupracovat s ostatními týmy na vývojovém procesu. Jedná se také o specializovaný systém pro zaznamenávání projektových úkolů, rolí a výsledků.
Funkce Productboard
Productboard nabízí řadu funkcí, které obohatí vaši cestu vývojem produktu od nápadu až po dodání. Zde je výběr těch nejlepších:
1. Portál pro zpětnou vazbu uživatelů
Portál zpětné vazby je prostor, kde se shromažďují všechny zpětné vazby od zákazníků. Produktové týmy mohou systematicky shromažďovat, analyzovat a reagovat na poznatky uživatelů. Portál shromažďuje komentáře z různých zdrojů, jako jsou Zendesk, Teams a Slack.
Tato funkce pomáhá identifikovat problémy zákazníků, jejich potřeby a oblasti, které je třeba zlepšit. Zajišťuje, že váš produkt je zaměřen na skutečné potřeby zákazníků.
2. Plánování a spolupráce na roadmapě
Užitečnost Productboardu se však neomezuje pouze na produktové týmy. Tento nástroj vám umožňuje snadnou spolupráci s technickými a vývojovými týmy pomocí vizuální produktové roadmapy.
Platforma vám umožňuje přizpůsobit zobrazení roadmapy na základě vámi zvolených parametrů. Nyní můžete sdělit plány produktů, milníky a časové osy všem zúčastněným stranám projektu, čímž zajistíte, že všichni budou na stejné vlně a budou se moci společně soustředit na společné cíle společnosti.
3. Prioritizace funkcí a hodnotící tabulky
Rámec váženého bodového hodnocení Productboard vám také umožňuje řadit a upřednostňovat funkce a nastavovat časové plány vývoje funkcí pomocí přizpůsobitelných scorecardů. Stačí se přizpůsobit vaší produktové strategii a identifikovat položky s velkým dopadem, abyste zefektivnili rozhodování produktových týmů.
Proces váženého bodování je velmi intuitivní a disponuje vizuálním rozhraním pro nastavení a definování vah. Funkce můžete také filtrovat podle jejich bodového hodnocení priority.
Ceny Productboard
- Základní funkce pro jednotlivce: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro malé týmy: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Co je Aha!?
Aha! je komplexní a přizpůsobitelná platforma pro vývoj softwaru. Pomáhá vytvářet plány produktů, vytvářet a spravovat roadmapy a realizovat produktovou strategii.
Stejně jako Productboard poskytuje i Aha! centralizovaný prostor pro spolupráci produktových týmů, sladění cílů a zefektivnění životního cyklu vývoje produktů.
Profesionálové v oblasti produktového managementu jej široce přijali díky jeho flexibilitě, integraci a možnostem přizpůsobení.
Funkce Aha!
Aha! je jedním z nejvyhledávanějších softwarů pro správu produktů na trhu, a to z dobrého důvodu. Nabízí širokou škálu funkcí pro vytváření produktů a plynulé hodnocení jejich úspěchu. Podívejme se na některé z jeho největších výhod:
1. Strategické plánování
Aha! vám umožňuje vytvořit a sdělit jasnou produktovou strategii pomocí vizuálních plánů. Můžete sjednotit svůj tým kolem klíčových cílů, iniciativ a plánů vydání – to vše prostřednictvím plánu – a podpořit tak společné porozumění směřování produktu.
2. Tvorba a správa nápadů
S funkcí Ideas od Aha! můžete snadno vymýšlet, zaznamenávat a vylepšovat nápady na produkty. To vám umožní stanovit priority konceptů a proměnit slibné nápady v realizovatelné položky.
3. Plánování vydání a závislosti
S Aha! můžete plánovat vydání a spravovat závislosti mezi více funkcemi. To zajišťuje koordinovaný a dobře organizovaný přístup, minimalizuje překážky a optimalizuje časové plány.
4. Integrace a přizpůsobení
Aha! lze integrovat s mnoha dalšími nástroji pro vaši práci. To umožňuje produktovým týmům pracovat se známými nástroji a zároveň udržovat centralizovanou platformu pro týmovou spolupráci.
Ceny Aha!
- Aha! Roadmaps: Od 59 $/měsíc na uživatele
- Aha! Ideas: Od 39 $/měsíc na uživatele
- Aha! Notebooks: Od 9 $/měsíc na uživatele
- Aha! Develop: Od 9 $/měsíc na uživatele
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Aha!
Aha! vs. Productboard: Porovnání funkcí
Nyní se podívejme, jak dopadne srovnání Aha! a Productboard.
Jak Productboard, tak Aha! vám umožňují spolupracovat s týmy na produktové roadmapě, shromažďovat a spravovat zpětnou vazbu od zákazníků a stanovovat priority úkolů a požadavků na funkce.
Obě platformy nabízejí zákazníkům rozsáhlé zdroje podpory, jako je dokumentace, výukové programy a webináře. Kromě toho poskytují zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu, telefonu a živého chatu.
Aha! vyniká strategickým plánováním, správou nápadů, flexibilitou integrace a možnostmi přizpůsobení. Jeho rozsáhlá sada funkcí však může být pro malé týmy příliš složitá. Vysoká míra přizpůsobení může vést k únavě z rozhodování, což může ovlivnit vaše rozhodnutí mezi Aha! a Productboard.
Na druhou stranu, Productboard vyniká v oblasti společného vývoje produktů díky své prioritizaci pomocí scorecardů a portálům pro zpětnou vazbu od uživatelů. Je chválen za svůj uživatelsky přívětivý a zákaznicky orientovaný přístup k vývoji produktů.
1. Ceny
Aha! i Productboard nabízejí měsíční a roční cenové plány. Vždy však existuje riziko, že za využívání všech jejich základních funkcí zaplatíte mnohem více, než jste při registraci očekávali.
Aha!
Cenový plán Aha! rozděluje proces vývoje softwaru do několika částí. Nabízí začátečnickou sazbu za používání Aha! Ideas. Jakmile dokončíte tvorbu nápadů, musíte zaplatit další poplatek, abyste mohli přejít k vytváření roadmap.
Za používání platformy Aha! pro vývoj produktů budete muset zaplatit více. Celková částka za kompletní vývoj produktu tak může dosáhnout až 100 dolarů měsíčně.
Productboard
Cenový plán Productboard je tradičnější. V rámci plánu Essentials však máte přístup pouze k základním funkcím pro tvorbu nápadů a plánování. Abyste mohli využívat portál pro zpětnou vazbu od zákazníků, musíte si zakoupit plán Pro nebo Enterprise.
2. Nápady a zpětná vazba
Jak Aha!, tak Productboard poskytují robustní funkce pro správu nápadů. Umožňují vám vytvářet, přiřazovat, prioritizovat a sledovat nápady, ale existují určité rozdíly v tom, jak vám to každá z nich umožňuje.
Aha!
Aha! vám umožňuje zachytit nápady a zpětnou vazbu od různých zainteresovaných stran prostřednictvím přizpůsobených portálů, integrace e-mailů a přímých podání. Můžete kategorizovat, hodnotit a prioritizovat úkoly a funkce pomocí jejich přizpůsobených kritérií a mechanismů bodování.
Productboard
Productboard vám umožňuje shromažďovat podněty z různých zdrojů, včetně zpětné vazby od zákazníků, příběhů uživatelů, interních diskusí týmu a průzkumu trhu.
Díky svým funkcím Productboard klade důraz na pochopení potřeb uživatelů a upřednostňování funkcí na základě zpětné vazby od uživatelů a strategických cílů. Můžete konsolidovat a shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, identifikovat trendy a propojit zpětnou vazbu s konkrétními funkcemi nebo iniciativami.
Pokud tedy vaše organizace oceňuje vstupy uživatelů již od fáze tvorby nápadů, je Productboard jasným vítězem v porovnání Aha vs. Productboard.
3. Vizualizace plánu
Zatímco Aha! nabízí prostor pro vytváření vysoce přizpůsobitelných a interaktivních produktových roadmap, funkce vizualizace roadmap ProductBoard je mnohem efektivnější a intuitivnější.
Aha!
Díky robustní funkci vizualizace roadmapy v Aha! mohou produktoví manažeři vytvářet a sdílet vizuální roadmapy, aby komunikovali strategické plány a směřování produktu.
Uživatelé mohou vytvářet více zobrazení roadmap, včetně roadmap založených na časové ose a seznamech. V Aha! můžete dokonce přizpůsobit roadmapy tak, aby odpovídaly různým potřebám zainteresovaných stran, a zahrnout do nich různé položky, jako jsou funkce, iniciativy a cíle.
Productboard
Productboard také poskytuje dynamické možnosti vizualizace roadmap. Klade však důraz na důležitost vytváření roadmap na základě zpětné vazby od uživatelů a strategických cílů.
Roadmapy v Productboardu jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobivé, což týmům umožňuje upravovat plány na základě měnících se priorit a dynamiky trhu.
Oba nástroje se mohou pochlubit funkcemi, které mohou oslovit různé lidi v závislosti na jejich pracovním stylu nebo potřebách. V tomto ohledu je tedy těžké vybrat vítěze.
Aha! vs. Productboard na Redditu
Který software pro vývoj produktů je tedy lepší?
Hledali jsme na Redditu odpovědi na otázku, zda je lepší Aha! nebo Productboard. Celkově lze říci, že oba nástroje jsou uživateli velmi oceňovány pro své rozmanité funkce a možnosti.
Toto řekl uživatel Redditu, když byl dotázán na používání Productboard jako nástroje pro správu produktů:
„Productboard je za rozumnou cenu velmi komplexní. Pro menší organizace, které potřebují zpětnou vazbu a mají pouze 1–15 členů v produktovém týmu (kteří by potřebovali kontrolu nad správou roadmapy a zobrazeními), je to nejlepší investice, jakou můžete najít.“
Na dotaz ohledně konkurence Productboardu odpověděli:
„Aha je pravděpodobně nástroj číslo 1 pro větší organizace a přínos pro produktové manažery. Má komplexnější funkce, které vám umožní proniknout do detailů prioritizace a více rámců (RICE, hodnota vs. úsilí atd.).“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Aha! Vs. Productboard
Productboard a Aha! mají své vlastní výhody a nevýhody. V ideálním případě budete potřebovat nástroj, který kombinuje všechny jejich nejlepší funkce pod jednou střechou.
Seznamte se s ClickUp!
Tato komplexní platforma pro produktivitu a spolupráci konsoliduje vaše technologické prostředky a poskytuje všechny funkce, integrace a přizpůsobení, které potřebujete pro správu celého životního cyklu produktu.
Ale jak může ClickUp pomoci při správě produktů?
Nejprve můžete s týmem brainstormovat a vymýšlet nápady na ClickUp Whiteboards. Pomůže vám to strategicky plánovat a vytvářet roadmapy produktů a sledovat aktualizace a data uvedení na trh se všemi zúčastněnými stranami v reálném čase.
Poté vám ClickUp Docs pomůže zdokumentovat vaše plány a stanovit cíle vašeho produktu. Můžete přizpůsobit plány produktů, kontrolní seznamy a poznámky pomocí intuitivních možností stylizace a formátování. Můžete dokonce přidat obrázky, grafy a další prvky, a to vše na jednom místě, které je přístupné celému týmu.
Můžete také vyměňovat zpětnou vazbu v reálném čase pomocí Chat View od ClickUp. Jedná se o jednoduchý způsob, jak sladit cíle vašeho týmu, předkládat nápady, sledovat problémy a řešit je na jedné platformě.
Je ale ClickUp nejlepší alternativou k Aha! a Productboard? Zde je několik funkcí, díky kterým ClickUp vyniká:
1. Řízení produktů
ClickUp spojuje řízení projektů a vývoj produktů v jednom nástroji. Software pro řízení produktů ClickUp vám pomáhá efektivně a včas plánovat, stanovovat priority, navrhovat, reportovat a uvádět produkty na trh.
Vytvořte v ClickUp Ganttovy diagramy a vizuálně definujte svůj produktový plán. Shromažďujte a spravujte zpětnou vazbu, epické příběhy a sprinty ve sdíleném produktovém plánu: sledujte výkon, pokrok v plnění cílů a další údaje v reálném čase. Získejte také přehled o své práci a sdílejte jej se svým týmem pomocí ClickUp Dashboards.
Jedinečné integrační možnosti ClickUp vám umožňují vytvářet smyčky zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím Zendesk, Intercom a Zapier. Můžete také sledovat pokrok pomocí nativních integrací aplikací pro GitHub, GitLab a Bitbucket.
2. Řízení projektů softwarového týmu
Platforma pro správu projektů ClickUp umožňuje softwarovým týmům snadno spravovat nápady na produkty, pracovat efektivně a zůstat v kontaktu se všemi relevantními zúčastněnými stranami v projektu.
Jelikož umožňuje softwarovým vývojářům vizualizovat pokrok, závislosti a překážky, je snazší stanovit priority úkolů a cílů.
Výraznou výhodou ClickUp je však jeho schopnost zefektivnit řešení chyb. Pomocí vstupních formulářů můžete shromažďovat požadavky na řešení chyb a snadno je převést na sledovatelné úkoly, které váš tým může prioritizovat a opravit.
Můžete také propojit související problémy, přidávat značky a spravovat své nevyřízené úkoly pomocí vlastních polí, stavů a souhrnů.
3. Sprinty
Ve srovnání s nejoblíbenějšími nástroji pro plánování sprintů dostupnými na trhu ClickUp Sprints výrazně zjednodušuje správu sprintů tím, že vám umožňuje nastavit data sprintů, přiřadit body a označit priority.
Tato komplexní platforma pro zvýšení produktivity je navržena jako pracovní prostor, kde mohou produktové týmy plynule vytvářet strategie, přidělovat úkoly a provádět je.
A to není vše! ClickUp také poskytuje mnoho šablon pro plánování sprintů, které umožňují rychle plánovat a realizovat plány vývoje produktů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Posilte své produktové řízení pomocí ClickUp
Aha! a Productboard jsou široce obdivovány pro správu produktů a plánování, což činí rozhodnutí mezi Aha! a Productboard obtížným. Oba nástroje však mají své nevýhody. Pro menší podniky mohou být drahé a kvůli své složitosti a nutnosti přizpůsobení obtížné se naučit.
V tomto ohledu vyniká ClickUp. Plán Free Forever s bohatou nabídkou funkcí kombinuje to nejlepší z oblasti správy úkolů, vývoje produktů a spolupráce, aniž by vám vyprázdnil peněženku!
Kromě toho můžete s ClickUp AI urychlit své produktové plány a dokumentaci, zefektivnit zpětnou vazbu od uživatelů a mnoho dalšího pomocí odborně vytvořených nástrojů AI přímo z platformy.
Tak proč to nezkusit? Zaregistrujte se ještě dnes do služby ClickUp Forever Free a začněte!