10 nejlepších SaaS CRM softwarů pro B2B týmy v roce 2025

Chcete-li budovat a udržovat vztahy se zákazníky v vysoce konkurenčním prostředí SaaS, potřebujete, aby vše bylo co nejjednodušší. Systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) však obvykle jednoduché nejsou.
V minulosti byly systémy CRM často zakázkovými nástroji, které bylo nutné instalovat v prostorách společnosti. To sice může znít lákavě, ale přináší to s sebou řadu problémů, zejména pokud společnost, která systém vyvinula, již neexistuje.
Alternativou byla složitá síť tabulek, která není ideální pro žádný podnik. ?️
Naštěstí je nyní na trhu k dispozici spousta CRM systémů typu software jako služba (SaaS), které vám pomohou zefektivnit prodejní proces a budovat lepší vztahy s vašimi klienty. A to vše z cloudu, který nabízí stabilitu, spolehlivost a snadný přístup.
Najít ten správný CRM systém pro vaše SaaS podnikání může být náročné. Proto jsme pro vás provedli průzkum. ?
Zde jsou nejlepší nástroje SaaS CRM v roce 2024 pro správu všech informací o vašich zákaznících.
Co je SaaS CRM?
SaaS CRM je typ cloudového nástroje, který pomáhá firmám spravovat a analyzovat jejich interakce a vztahy se zákazníky. Umožňuje firmám SaaS ukládat a organizovat informace o zákaznících na jednom centrálním místě, takže jsou snadno přístupné pro prodejní týmy, marketéry a zákaznickou podporu.
Co byste měli hledat v SaaS CRM?
Každý tým SaaS má jiné potřeby, ale je užitečné porovnat příklady CRM softwaru s představou o tom, co nabízejí nejlepší nástroje ve své třídě.
Při hodnocení možností CRM platforem pro vaše SaaS podnikání zvažte:
- Funkce: Má nástroj konkrétní funkce, které potřebujete, jako je hodnocení potenciálních zákazníků nebo automatizace marketingu?
- Funkce pro více týmů: Potřebujete mít prodej, služby a marketing na jednom místě? Nebo vaše SaaS společnost některé z těchto oblastí outsourcuje?
- Cena: Je tento nástroj cenově dostupný? Existuje možnost měsíční platby?
- Rychlost: Funguje nástroj SaaS rychle a bez problémů s načítáním, takže můžete zajistit hladký chod svých operací?
- Kompatibilita: Je SaaS CRM dobře integrovatelný s vašimi ostatními nástroji?
- Škálovatelnost: Je CRM nástroj schopen růst společně s vaším SaaS podnikáním?
Stejně jako u každého softwarového nástroje, i při hledání správného poskytovatele softwaru SaaS CRM je třeba nejprve zvážit vaše potřeby. Pokud potřebujete CRM zaměřené na prodej, zvažte takové, které je určeno pro správu pipeline nebo uzavírání obchodů. Pokud potřebujete mít marketingové a zákaznické služby na jedné platformě, hledejte aplikaci, která nabízí obojí. ?
10 nejlepších CRM systémů SaaS, které můžete použít
Najděte si cestu k nejlepšímu CRM pro SaaS rychleji s naším pečlivě vybraným průvodcem nejlepšími CRM pro SaaS pro rok 2024.
1. ClickUp
Seznamte se s lepším přístupem k CRM systémům SaaS díky ClickUp – komplexní pracovní platformě. CRM systém ClickUp urychluje růst zákaznické základny, zvyšuje spokojenost zákazníků a zefektivňuje obchodní procesy.
Pomocí ClickUp můžete vizualizovat své prodejní a leadové pipeline, zefektivnit pracovní postupy a spolupracovat se svým týmem na vytváření lepších zákaznických zkušeností. K zahájení práce potřebujete pouze šablonu CRM od ClickUp.
Pomocí této šablony můžete na první pohled sledovat vztahy se zákazníky v více než deseti různých zobrazeních. Sledujte pokrok a pracujte podle svých potřeb – ať už pomocí zobrazení seznamu, kalendáře nebo kanbanové tabule.
Měřte dopad a sledujte celoživotní hodnotu zákazníka, velikost obchodů a další údaje pomocí našich integrovaných widgetů na řídicím panelu. Zobrazte si všechna data o zákaznících na jednom místě, abyste mohli činit lepší rozhodnutí a maximálně využít nové příležitosti.
Prolomte bariéry a zlepšete spolupráci marketingového a prodejního týmu integrací svých e-mailů s ClickUp. Posílejte aktualizace klientům, diskutujte o potenciálních zákaznících s členy týmu a získejte nové zákazníky z jedné jediné platformy.
ClickUp vám nabízí nejen místo pro ukládání kontaktních údajů, ale také centrum s bohatými funkcemi, kde můžete činit chytrá rozhodnutí o tom, jak je využít.
Kombinujte naše CRM funkce s našimi nástroji pro správu úkolů, správu zdrojů a podnikovou spolupráci, abyste vylepšili své pracovní prostředí a dosáhli lepších výsledků. ?
Nejlepší funkce ClickUp:
- Zjednodušená správa účtů pomocí složek a seznamů
- Vlastní pole, která vám pomohou sledovat objednávky, potenciální zákazníky, bodování a další
- Týmová spolupráce a chat pro diskusi o potenciálních zákaznících a příležitostech
- Integrované dokumenty pro vytváření projektových zpráv, návrhů, SOP a dalších dokumentů
- Číselná pole vám umožňují rychle sčítat hodnoty smluv, tržby a další údaje.
- Integrovaná správa prodeje a pipeline s přizpůsobitelnými pracovními postupy
- Přiřazujte komentáře členům týmu a klientům pro rychlejší schvalování.
- Vlastní značky vám umožňují třídit, filtrovat a organizovat vaše úkoly.
- Propojte podobné úkoly a vytvořte závislosti, abyste stanovili jasný pořadí operací.
- Využijte údaje o poloze k třídění účtů a pochopení, kde se nacházejí.
Omezení ClickUp:
- S tolika funkcemi může být pro nové uživatele zpočátku obtížné se v nich zorientovat.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením formátu při importu dat z jejich předchozího CRM.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell je odpovědí společnosti na moderní řešení SaaS CRM. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl být produktivnější, dohlížet na vaše prodejní aktivity a zvyšovat vaše příjmy.
Zahrnují funkce jako správa kontaktů, správa potenciálních zákazníků, sledování aktivit, generování potenciálních zákazníků a analytika. Nástroj CRM pro SaaS je také propojen s platformou helpdesku Zendesk, což vašim obchodním zástupcům umožňuje efektivněji spravovat potenciální zákazníky a poskytovat služby klientům. ✅
Nejlepší funkce Zendesk Sell:
- Základní funkce CRM s přidanými marketingovými funkcemi
- Možnost sledovat uživatele, kteří navštíví web, díky GPS sledování
- Zobrazte všechny informace o svých potenciálních zákaznících a údaje o zákaznících na jedné stránce.
Omezení Zendesk Sell:
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně moderní než u jiných konkurentů.
- Integrace s e-mailovými systémy může přinášet určité výzvy.
Ceny Zendesk Sell:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Prodejní tým: 25 $/měsíc na agenta
- Sell Growth: 69 $/měsíc na agenta
- Sell Professional: 149 $/měsíc na agenta
- Sell Enterprise: od 169 USD/měsíc za agenta (kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku)
Hodnocení a recenze Zendesk Sell:
- G2: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
3. Pipedrive
Pipedrive se prezentuje jako první SaaS CRM navržený prodejci. Zaměřuje se na prohlížení, správu a optimalizaci řízení prodejního procesu a prodejních trychtýřů.
Připomínky a upozornění vám pomohou sledovat obchody, kontrolu projektů a prognózy prodeje se automaticky aktualizují, takže máte vždy aktuální přehled. Platforma také využívá nástroje umělé inteligence, aby vám navrhla příležitosti pro startupy v prodejním procesu, které jste možná nezvážili. ?
Nejlepší funkce Pipedrive:
- Holistický pohled na celý prodejní proces a pipeline
- Podrobné funkce pro vytváření reportů a analýz, včetně zákaznických dat
- Možnost automatizace některých oblastí provozu, jako je e-mailový marketing.
Omezení Pipedrive:
- Možnosti přidání vlastního brandingu na platformu jsou omezené.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby existovaly rozmanitější možnosti podpory pro jejich CRM software.
Ceny Pipedrive:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Essential: 21,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 37,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 119,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive:
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
4. Salesforce Sales Cloud
Sales Cloud je nástroj společnosti Salesforce určený speciálně pro správu vztahů se zákazníky, který slouží k ukládání kontaktních informací a optimalizaci řízení prodeje.
Stejně jako všechny dobré SaaS CRM systémy, Salesforce Sales Cloud usnadňuje sledování příležitostí, potenciálních zákazníků a obchodů. Tento nástroj se zaměřuje na efektivitu a nabízí funkce, jako jsou inteligentní analýzy, správa prognóz a automatizace prodeje, které zefektivňují procesy a pracovní postupy. ✨
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud:
- Uživatelsky přívětivý dashboard a rozhraní pro sledování celého prodejního cyklu
- Pomáhají vám sledovat potenciální zákazníky v optimálním čase a nabízejí také funkce pro předpovídání prodeje.
- Přístup k tržišti aplikací a řešení SaaS CRM pro zlepšení prodejních procesů a zvýšení retence zákazníků.
Omezení Salesforce Sales Cloud:
- Ačkoli je často označován za nejlepší CRM, občas se vyskytují problémy se zpožděním a rychlostí.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se kvůli množství funkcí jedná o systém s náročnou křivkou učení.
Ceny Salesforce Sales Cloud:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Professional: 75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud:
- G2: 4,3/5 (více než 15 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
5. Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 je sada nástrojů pro správu podniku od společnosti Microsoft, která zahrnuje prodejní platformu navrženou tak, aby vám poskytla lepší přehled o cestě zákazníka. Nástroj pro prodejní cyklus používají obchodní zástupci a společnosti SaaS k prognózování prodeje a strategiím CRM.
Funkce Sales v Microsoft Dynamics 365 vám umožňuje spravovat a předvídat pipeline, analyzovat metriky a zefektivnit prodejní cykly pomocí AI – všechny nástroje, které potřebujete k získání nových zákazníků. ⚒️
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365:
- Hladká integrace s Microsoft Office
- Snadná škálovatelnost, která odpovídá růstu vašeho podnikání
- Sofistikované nástroje pro reporting a analytiku
Omezení Microsoft Dynamics 365:
- Někteří uživatelé považují možnosti zapojení zákazníků v rámci CRM softwaru za nedostatečné.
- Systém se někdy jeví jako pomalý, hlásí někteří uživatelé.
Ceny Microsoft Dynamics 365:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Sales Professional: 65 $/měsíc na uživatele
- Sales Enterprise: 95 $/měsíc na uživatele
- Sales Premium: 135 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Sales: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 100 recenzí)
6. Oracle Advertising and Customer Experience
Oracle Advertising and Customer Experience (CX) je odpovědí softwarového giganta na moderní CRM systém. Tato sada obsahuje řadu aplikací pro prodej, marketing a služby, které udržují vaše data propojená, abyste je mohli využívat strategičtěji.
Oracle Sales zahrnuje funkce jako automatizace prodeje, plánování prodeje a řízení prodejní výkonnosti. Pro lepší spolupráci mezi týmy se také propojuje s Oracle Service a Oracle Marketing. ?
Nejlepší funkce Oracle Advertising and Customer Experience:
- Kombinace automatizace marketingu, zákaznické zkušenosti a tradičních funkcí CRM.
- Pokročilé analytické funkce
- Vysoce přizpůsobitelné a konfigurovatelné možnosti pro správce a uživatele pro prodejní a marketingové týmy.
Omezení Oracle Advertising a Customer Experience:
- Některé složitější funkce kampaní vyžadují odborné znalosti, abyste je mohli plně využít.
- Někteří uživatelé by si přáli lepší integraci a možnosti API pro svůj CRM software.
Ceny Oracle Advertising a Customer Experience:
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Oracle Advertising and Customer Experience:
- G2: 3,9/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: n/a
7. NetSuite CRM
Oracle se opět dostává na seznam s dalším z nejlepších CRM softwarů na trhu. Netsuite je SaaS CRM nástroj, který vám umožňuje budovat a udržovat vztahy s klienty po celou dobu jejich zákaznické cesty, aby se zlepšila jejich retence.
Nabízí vše, co byste očekávali od tradičního CRM systému, včetně automatizace prodejních sil, automatizace marketingu a správy zákaznických služeb.
Nejlepší funkce NetSuite CRM:
- Vysoce přizpůsobitelné vlastní panely a přehledy napříč platformou CRM
- Integrované zkratky pro rychlé vyhledání nejčastěji používaných stránek
- Snadná integrace s aplikacemi třetích stran
Omezení NetSuite CRM:
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení pro prodejní objednávky.
- Pomalé načítání stránek způsobuje některým uživatelům obavy.
Ceny NetSuite CRM:
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze NetSuite CRM:
- G2: 4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
8. SugarCRM
SugarCRM kombinuje nástroje pro prodej, služby a marketing a nabízí vám platformu, která vám umožní zvýšit efektivitu, zvýšit tržby a vytvořit lepší zákaznické zkušenosti.
Na straně prodeje vám SugarCRM pomůže soustředit se na správné příležitosti, spravovat vaše prodejní a leadové pipeline a zlepšovat výsledky pomocí prediktivního prognózování založeného na umělé inteligenci v rámci svého CRM řešení.
A přidáním jejich servisních a marketingových nástrojů vzniká komplexní místo pro řízení vašich zákaznických a marketingových operací.
Nejlepší funkce SugarCRM:
- Přizpůsobitelné tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním potřebám
- Sledujte celou cestu uživatele pomocí přehledné časové osy interakcí se zákazníky.
- Snadné použití na mobilních zařízeních
Omezení SugarCRM:
- Někteří uživatelé uvádějí, že chybí očekávané funkce CRM.
- Někteří uživatelé by uvítali pokročilejší funkce pro vytváření reportů.
Ceny SugarCRM:
- Prodejní plán: 49 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně)
- Cenový plán: 80 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně)
- Plán Enterprise: 85 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé, fakturace ročně)
- Tržní plán: 1 000 $/měsíc (pro až 10 000 kontaktů)
Hodnocení a recenze SugarCRM:
- G2: 3,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 300 recenzí)
9. Freshsales
Freshsales je výkonný nástroj CRM pro prodej od společnosti Freshworks. Tato platforma usnadňuje růst tržeb a produktivity.
Získáte inteligentní přehled o prodeji, automatizační funkce a jednotný CRM systém pro vaše prodejní, zákaznické a marketingové týmy.
Freshsales také využívá Freddy AI, který vám pomáhá prioritizovat potenciální zákazníky a zákazníky pomocí bodování potenciálních zákazníků založeného na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Freshsales:
- Nechte si zasílat upozornění na obchodní příležitosti od klientů v reálném čase.
- Funkce jako integrované elektronické podpisy urychlují uzavírání obchodů.
- Snadný přístup k týmu podpory
Omezení Freshsales:
- S tolika možnostmi filtrování mohou někteří uživatelé považovat tuto zkušenost za příliš náročnou.
- Někteří uživatelé uvádějí, že tradiční funkce CRM jsou podle nich omezené.
Ceny Freshsales:
- Bezplatný CRM: Bezplatný
- Růst: 18 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 83 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales:
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
10. Zoho CRM
Zoho CRM se pyšní nejrychlejší implementací na trhu podnikových CRM systémů, což týmům umožňuje rychleji využívat jeho funkce.
Platforma je navržena tak, aby pomáhala týmům budovat silnější vztahy se zákazníky prostřednictvím segmentace, prediktivní inteligence a KPI.
Podporují také produktivitu prostřednictvím automatizace pracovních postupů, procesů a kampaní. ✨
Nejlepší funkce Zoho CRM:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a ovládací panely
- Přizpůsobte si prostředí pomocí automatizací, vlastních polí a pracovních postupů.
- Získejte přístup ke všem aplikacím Zoho na jednom místě s Zoho One.
Omezení Zoho CRM:
- Pro nové uživatele může být školení náročné.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby funkce pro vytváření reportů byly robustnější.
Ceny Zoho CRM:
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM:
- G2: 4/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
Výhody používání SaaS CRM pro správu zákaznických dat
Používání SaaS CRM vám může přinést řadu výhod. Mezi hlavní výhody patří:
- Centralizovaná data: S CRM SaaS jsou všechna data o zákaznících a prodejích uložena na jednom místě a jsou přístupná všem členům vašeho týmu.
- Lepší komunikace: Možnost sledovat interakce a konverzace se zákazníky umožňuje lepší komunikaci a spolupráci v rámci vašeho týmu.
- Zefektivnění procesů: Automatizační funkce v SaaS CRM mohou pomoci zefektivnit manuální úkoly, čímž uvolní čas vašemu týmu, aby se mohl soustředit na jiné důležité úkoly.
- Informace v reálném čase: Díky funkcím pro reporting a analytiku získáte informace o vašich prodejních výsledcích v reálném čase a můžete tak činit rozhodnutí na základě dat.
- Zvýšená efektivita: Díky ukládání všech informací na jednom místě a automatizačním funkcím může SaaS CRM zvýšit efektivitu vašeho týmu.
- Škálovatelnost: Jak vaše podnikání roste, SaaS CRM se může snadno přizpůsobovat vašim potřebám a umožňuje přidávat další uživatele a úložiště dat podle potřeby.
Rozdíl mezi CRM a SaaS CRM
Hlavní rozdíl mezi tradičním CRM a SaaS CRM spočívá ve způsobu dodání. Tradiční CRM se instalují na místě a jejich implementace vyžaduje hardware a IT zdroje. Naopak SaaS CRM jsou založeny na cloudu, což znamená, že k nim lze přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace bez nutnosti instalace.
Objevte lepší alternativu k tradičním CRM systémům pro SaaS platformy
Je zřejmé, že existuje spousta možností SaaS CRM. Pokud však hledáte alternativu k SaaS CRM zaměřenou na budoucnost, vyzkoušejte ClickUp zdarma.
Naše platforma pro produktivitu vám nabízí vše, co tradiční CRM. Navíc získáte další výhodu v podobě správy všech úkolů, dokumentů, zákazníků, marketingu a cílů na jednom místě. ?