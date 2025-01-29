10 nejlepších alternativ a konkurentů Keap v roce 2025

Všechny podniky fungují na základě prodeje – a jádrem toho všeho je řízení vztahů se zákazníky (CRM).
CRM zahrnuje vyhledávání nových potenciálních zákazníků a správu zákaznických dat, které se poté využívají k provádění cílených marketingových kampaní s cílem posunout tyto zákazníky ve vašem prodejním procesu.
Pokud jste začínající podnikatel, možná vám k tomu postačí jednoduchá tabulka. Ale jakmile vaše firma poroste, bude lepší přejít na software pro automatizaci marketingu.
Software pro automatizaci úkolů za vás vyřídí rutinní práci – v tomto případě proces CRM – a vy tak budete mít více času soustředit se na to, co je opravdu důležité: vymýšlet strategie pro růst vašeho podnikání. ?
Keap je oblíbený marketingový nástroj – a na trhu je dnes k dispozici také mnoho alternativ Keap.
Podívejme se, co pro vás Keap může udělat, a porovnejme to s CRM softwarem nabízeným jinými poskytovateli. Poté se můžete rozhodnout, která CRM platforma nejlépe posune vaše podnikání na vyšší úroveň.
Co je Keap (Infusionsoft)?
Keap je platforma pro automatizaci prodeje a marketingu, která pomáhá firmám růst. Keap, dříve známý jako Infusionsoft, nabízí CRM, automatizaci marketingu a prodeje a platební platformu.
Jejich vlajkový produkt, který se dříve jmenoval Infusionsoft, je nyní známý jako Keap Max Classic. Je určen pro e-commerce podniky s prodejními týmy, které potřebují sofistikované řešení pro automatizaci marketingu.
Keap umožňuje získávání potenciálních zákazníků pomocí integrovaných vstupních stránek a zjednodušuje správu kontaktů díky pokročilé segmentaci. Udržuje zájem potenciálních zákazníků a provází je zákaznickou cestou pomocí personalizovaných SMS marketingových a e-mailových marketingových kampaní. ?
Jakmile je zákazník připraven k nákupu, Keap mu automaticky vystaví fakturu a usnadní mu platbu díky integraci s vašimi stávajícími platebními nástroji. Během celého prodejního procesu vám funkce reportingu pomohou sledovat a monitorovat, co se přesně děje, abyste mohli v případě potřeby provést jemné úpravy.
Keap odvádí skvělou práci, ale není to jediná možnost. Existuje několik silných konkurentů Keapu, které lze použít jako platformu pro automatizaci marketingu nebo řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Co hledat v softwaru pro automatizaci marketingu
Pokud hledáte CRM pro svou službu nebo maloobchodní prodejnu, je třeba se zaměřit na konkrétní funkce. Většina CRM softwaru nabízí nějakou kombinaci následujících funkcí a vlastností pro automatizaci prodeje:
- Získávání potenciálních zákazníků prostřednictvím přizpůsobených vstupních stránek
- Správa kontaktů, abyste měli vždy přehled o své databázi a usnadnili si marketing a zákaznickou podporu ?♀️
- Hodnocení potenciálních zákazníků, které vám pomůže maximalizovat šance na prodej
- Šablony CRM, které jsou v souladu s vaším procesem řízení pipeline a zajišťují, že následná komunikace je vždy relevantní.
- Funkce SMS zpráv a automatizace e-mailů s přizpůsobitelnými šablonami e-mailů
- Nástroje pro publikování na sociálních médiích, díky kterým rychle dostanete své sdělení k lidem
- Nástroje pro správu projektů, které vám pomohou hladce začlenit marketingové úkoly do vašeho pracovního postupu
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů, které vám pomohou vyhodnotit efektivitu procesů vašich marketingových a prodejních týmů.
Ať už hledáte CRM pro start-up nebo podnikový marketingový software pro velkou zavedenou společnost, budete potřebovat alespoň některé, pokud ne všechny, z těchto funkcí CRM pro prodej, abyste mohli spravovat vztahy se zákazníky a mnoho dalšího.
10 nejlepších alternativ Keap
Pokud máte obavy, že Keap nemusí odpovídat vašim obchodním potřebám, rozpočtu vaší malé firmy nebo vašim plánům na rozšíření, jsme tu, abychom vám pomohli. Zde jsou nejlepší alternativy Keap, které jsou dnes k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je řešení SaaS, které jde daleko za hranice softwaru pro automatizaci marketingu a řízení projektů – i když i to zvládá skvěle. Tento konkurent Keapu kombinuje CRM a řízení projektů, automatizuje váš prodejní proces i správu úkolů a usnadňuje všechny ostatní části vašeho pracovního postupu.
ClickUp CRM sleduje všechny vaše klienty, ukazuje vám přesně, kde se nacházejí v procesu, a spravuje vaši komunikaci s nimi. Sledujte průměrnou velikost obchodů, celoživotní hodnotu zákazníků, jak daleko jste od svého cílového výnosu a mnoho dalších užitečných statistik, které podporují rozhodování.
Funkce AI aplikace ClickUp vám pomůže prodávat rychleji a efektivněji. Na základě několika klíčových slov můžete napsat cokoli, co potřebujete – obsahové přehledy, blogové příspěvky nebo propagační e-maily. Shrňte poznámky z jednání s klienty nebo jiné rozsáhlé dokumenty, identifikujte důležité úkoly pro další kroky a mnoho dalšího. ?
Aby vám ClickUp ještě více usnadnil život, nabízí širokou škálu integrací se všemi vašimi oblíbenými pracovními nástroji, a to buď nativně, nebo prostřednictvím Zapier. Spusťte svou e-mailovou kampaň pomocí Microsoft Outlook, Gmail nebo Mailchimp.
Publikujte své příspěvky na sociálních médiích přímo na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. Pořádejte schůzky na Zoomu nebo Microsoft Teams a plynule spolupracujte s dalšími marketingovými nástroji, jako jsou Salesforce nebo HubSpot.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte všechna data svých klientů pomocí praktické šablony ClickUp CRM pro efektivní správu potenciálních zákazníků.
- Prohlížejte si své účty tak, jak vám to vyhovuje, ať už jako seznam, tabulku nebo kanbanovou tabuli.
- Změňte zobrazení během několika sekund pomocí funkce drag-and-drop.
- Komunikujte se zákazníky a spolupracovníky přímo z centrálního e-mailového centra v rámci platformy ClickUp.
- Propojte dokumenty a úkoly s konkrétními zákazníky, abyste měli všechny potřebné údaje po ruce.
- Ovládejte přístup k datům pomocí oprávnění, která můžete spravovat.
- Spolupracujte se svým týmem na marketingových projektech v reálném čase.
- K cloudovému systému máte přístup odkudkoli, včetně zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace pro správu projektů stále nedosahuje úrovně desktopové verze.
- Ačkoli je systém velmi intuitivní, s tolika funkcemi a možnostmi přizpůsobení může být na začátku trochu matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. HubSpot
Tato alternativa Keap je určena pro startupy a malé podniky, které chtějí ušetřit peníze na CRM pomocí bezplatného tarifu. Je také vhodná pro marketingová oddělení velkých podniků, která spravují tisíce kontaktů.
Softwarové řešení HubSpot CRM má centrální databázi, která je základem všech jeho klíčových produktů, včetně marketingu, prodeje, provozu, správy obsahu, obchodu a zákaznického servisu. Tím je zajištěno, že správné informace jsou vždy k dispozici, ať už sledujete potenciální zákazníky, pracujete na prodejním procesu nebo poskytujete zákaznickou podporu.
Bezplatný tarif vám poskytuje základní nástroje pro generování a segmentaci potenciálních zákazníků a následné sledování prostřednictvím e-mailu. Můžete také publikovat příspěvky na sociálních médiích a sledovat své analytické údaje v softwaru CRM.
Plány Starter a Professional nabízejí více možností pro branding a segmentaci a více e-mailů za měsíc. Poskytují také další funkce, jako je platební platforma, více měn a vlastní přehledy.
Plán Enterprise nabízí nejvyšší flexibilitu a kontrolu nad vašimi prodejními procesy a správou kontaktů.
Nejlepší funkce HubSpot
- Pomocí nástroje pro tvorbu stránek typu drag-and-drop vytvořte vstupní stránky, které zachycují potenciální zákazníky.
- Segmentujte potenciální zákazníky a zájemce podle jejich zdrojů.
- Automatizujte úkoly, jako je psaní obsahu, a identifikujte užitečné informace z údajů o zákaznících pomocí integrované umělé inteligence.
- Zefektivněte vztahy se zákazníky a interakce s potenciálními zákazníky pomocí živého chatu a chatbotů.
Omezení HubSpot
- Bezplatná verze je sice dobrým začátkem, ale pokud vaše firma výrazně poroste, brzy budete muset přejít na placenou verzi tohoto řešení pro automatizaci marketingu a e-mailový marketing.
- Cenové plány vyšší úrovně se rychle stávají mnohem dražšími.
Ceny HubSpot
- Zdarma: Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- Profesionální: 800 $/měsíc za 2 000 marketingových kontaktů
- Enterprise: 3 600 $/měsíc za 10 000 marketingových kontaktů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 800 recenzí)
3. ActiveCampaign
ActiveCampaign nabízí CRM software, automatizaci prodeje a marketingu, e-mailový marketing a zákaznickou podporu.
Tento konkurent Keap vám pomůže vytvořit vstupní stránky a formuláře pro získávání kontaktních údajů potenciálních zákazníků a sledování interakcí s vaším webem. Systém automaticky následně zašle e-mail a informuje váš prodejní tým, pokud má návštěvník zájem o další informace.
Můžete také sledovat připravované obchody a automaticky pečovat o potenciální zákazníky, dokud se nerozhodnou pro nákup. ?
Mapa automatizací (k dispozici pouze od balíčku Professional výše) vám ukáže celý životní cyklus zákazníka napříč všemi vašimi kanály. Pokud pak zjistíte nějaké problémy, můžete aktualizovat automatizaci tak, aby byla efektivnější.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Automatizujte e-maily, SMS zprávy a příspěvky na sociálních sítích.
- Přiřaďte svým potenciálním zákazníkům skóre zapojení a nastavte si upozornění, abyste mohli sledovat důležité termíny.
- Sledujte výkonnost svého prodejního týmu a své prodejní příležitosti.
- Integrujte více než 900 dalších softwarových řešení, jako jsou Slack, Zapier, WordPress a Shopify.
Omezení ActiveCampaign
- Nejedná se o zcela samostatný CRM systém, protože se více zaměřuje na prodej než na marketing.
- Na začátku se jedná o výhodnou nabídku, ale jakmile se váš prodejní tým rozroste, pravděpodobně budete muset svůj balíček upgradovat.
- Žádné skutečné funkce pro správu projektů, pokud je ve svém procesu potřebujete.
Ceny ActiveCampaign
- Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
4. Ontraport
Ontraport je alternativa ke Keap, která nabízí mnoho stejných funkcí. Je určena pro střední a velké podniky a její řešení pro automatizaci marketingu vám pomůže automatizovat vaše prodejní a marketingové procesy.
Pomocí jednoduché funkce drag-and-drop vytvořte krásné, personalizované webové stránky a formuláře určené k získávání potenciálních zákazníků. Poté nastavte objednávkové formuláře pomocí šablon s vysokou konverzí.
Všechny získané potenciální zákazníky jsou přidány do vaší CRM databáze a jsou také zaznamenány návštěvy vašich webových stránek a všechny zadané objednávky.
Pokud používáte WordPress, můžete Ontraport zabudovat do své WordPress stránky. Bezpečná platební platforma se připojuje k několika bránám a umožňuje vám nabízet platební plány, spravovat předplatné a mnoho dalšího. ?
Nejlepší funkce Ontraportu
- Vytvořte až čtyři verze svých webových stránek pro A/B testování.
- Automaticky sledujte zdroje potenciálních zákazníků, abyste mohli optimalizovat správu potenciálních zákazníků.
- Prohlédněte si vizuální znázornění svého prodejního kanálu, abyste mohli rychle identifikovat nejžhavější potenciální zákazníky.
- Snadno rozšířete své služby, až budete připraveni – každý další cenový plán nabízí pokročilejší funkce.
Omezení Ontraportu
- Cenové plány začínají již od 500 kontaktů, a pokud jich máte více, budete muset zaplatit navíc.
- Není to nejjednodušší platforma a počáteční fáze učení může být poměrně náročná.
- Chybí některé funkce pro správu projektů, e-mailový marketing a marketing na sociálních médiích.
Ceny Ontraportu
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Základní: Od 24 $/měsíc pro až tři uživatele
- Plus: Ceny začínají na 83 USD/měsíc pro až 10 uživatelů.
- Pro: Ceny začínají na 124 USD/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Od 249 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Ontraport
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
5. Freshsales
Freshsales je CRM systém pro prodej s automatizačními funkcemi. Pomáhá vám automaticky přiřazovat potenciální zákazníky a úkoly vašemu prodejnímu týmu, vytvářet připomenutí a odesílat e-maily, abyste se mohli soustředit na svou hlavní práci, kterou je prodej.
Freshsales také usnadňuje vytváření dokumentů, jako jsou smlouvy, nabídky a faktury, které musí být bezchybné. Umělá inteligence Freshsales, známá jako Freddy, provádí za vás hodnocení potenciálních zákazníků, takže můžete snadno sledovat ty, kteří mají vysoký zájem.
Tento nástroj pro správu pipeline také poskytuje doporučení ke zlepšení vaší prodejní strategie, abyste mohli uzavřít více obchodů. ?
Nejlepší funkce Freshsales
- Rychle vytvářejte personalizované e-maily pomocí funkce drag-and-drop.
- Poskytněte svému týmu zákaznického servisu přístup k jednotnému zdroji informací, aby mohl zákazníkům poskytovat lepší podporu.
- Používejte Freshsales na cestách prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
- Integrujte je s několika užitečnými platformami, jako jsou WooCommerce, Big Commerce, Asana a Mailchimp.
Omezení Freshsales
- Freddy není k dispozici v bezplatném tarifu a čím více AI chcete používat, tím více budete muset zaplatit za vyšší tarify.
- Systém může být pomalý, pokud pracujete s velkými datovými soubory, zejména v mobilních aplikacích.
Ceny Freshsales
- Zdarma: Zdarma pro až tři uživatele
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (590+ recenzí)
6. Zoho CRM
Tato alternativa Keap je součástí širší sady obchodních nástrojů Zoho. Nástroj pro automatizaci marketingu a správu prodejního procesu vám pomůže získávat a segmentovat potenciální zákazníky, sledovat obchody a komunikovat se zákazníky prostřednictvím více kanálů.
Zvyšte svou produktivitu automatizací zákaznických cest, kampaní a pracovních postupů, stejně jako úkolů, ověřování a eskalací. ?
Požádejte AI (nazývanou Zia) o předpovědi a další kroky pro vaše potenciální zákazníky – na základě jejich zákaznických profilů – které vám pomohou uzavřít obchod. Pokročilá analytika vám umožňuje nastavit přizpůsobené panely a zprávy, které vám poskytnou informace, které hledáte.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Uživatelské rozhraní je intuitivní a responzivní, takže se snadno používá.
- Komunikujte se svými zákazníky prostřednictvím e-mailu, chatu nebo různých sociálních médií.
- Po registraci lze Zoho CRM velmi rychle implementovat.
- Zoho CRM se integruje s více než 800 aplikacemi, včetně Microsoft 365 a Google Workspace.
Omezení Zoho CRM
- Seznámení se s rozsáhlou škálou funkcí může vyžadovat čas a praxi.
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení, aby lépe vyhovovaly potřebám jejich podnikání.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
7. Pipedrive
Pipedrive, navržený prodejci, je vynikající pro správu potenciálních zákazníků. Pomůže vám nastavit fáze vašeho prodejního procesu – buď od nuly, nebo pomocí jedné z jejich šablon – a poté importovat nebo přidat vaše stávající obchody. Poté použijte přizpůsobitelné webové formuláře k získání více potenciálních zákazníků přímo z vašeho webu.
Technologie AI a užitečné analytické nástroje identifikují prodejní příležitosti, abyste se mohli soustředit na oblasti s nejvyšší šancí na uzavření obchodu. Poté můžete naplánovat automatická připomenutí dalších kroků, abyste měli jistotu, že se vaši potenciální zákazníci posouvají vpřed v prodejním procesu. Každá další úroveň plánu vám nabízí více automatizace a přizpůsobení. ?
Nejlepší funkce Pipedrive
- Aktualizujte své obchody přetažením do praktického vizuálního prodejního kanálu.
- Personalizujte svou komunikaci pomocí segmentace a filtrů a vytvářejte cílené seznamy.
- Zobrazte si kompletní historii kontaktů a všechny poznámky ke každému potenciálnímu zákazníkovi.
- Přizpůsobte si své zprávy tak, aby zobrazovaly podrobnosti o vašich potenciálních zákaznících, prodejích a generovaných příjmech.
Omezení Pipedrive
- Ačkoli nabízí některé marketingové funkce, tento konkurent Keapu je určen především pro prodej.
- Je určen pro menší podniky, takže pokud chcete rozšířit své podnikání nebo potřebujete složitější funkce, nemusí vám vyhovovat.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
8. Nimble
Nimble je CRM zaměřené na samostatné podnikatele, prodejce a obchodní týmy. Tato alternativa Keapu, navržená pro zlepšení budování vztahů, shromažďuje obchodní a sociální data pomocí porovnávání sociálních profilů.
Vytvářejte nové záznamy kontaktů nebo aktualizujte stávající přímo ze své schránky Outlook, Gmail nebo LinkedIn, sociálních médií nebo kdekoli jinde online. Můžete také automatizovat pracovní postupy napříč odděleními, používat šablony pro úsporu času a sledovat skupinové e-maily, abyste přesně věděli, kdo otevřel vaše e-maily nebo klikl na odkaz – a kdy to udělal. ?
Nejlepší funkce Nimble
- Spojte údaje o zákaznících z více zdrojů do jednoho jednotného kontaktu.
- Segmentujte potenciální zákazníky, abyste mohli každý typ oslovit nejvhodnějším způsobem.
- Nastavte si připomenutí aktivit, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky nebo dokončit jiné úkoly.
- Spravujte všechny své aktivity z panelu zákazníků a prodeje.
Omezení Nimble
- K dispozici je pouze jeden cenový plán, který umožňuje 25 000 kontaktních záznamů, ale za vylepšené funkce, jako je vyhledávání kontaktních údajů online nebo odesílání a sledování personalizovaných skupinových zpráv, je třeba zaplatit navíc.
- Někteří uživatelé považují správu a slučování duplicitních kontaktů za obtížnější, než by mělo být.
Ceny Nimble
- 24,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
9. Salesforce
Salesforce CRM je na trhu již delší dobu. Jeho produkt Customer 360 je kompletní softwarové řešení pro automatizaci marketingu, což z něj činí životaschopnou alternativu Keap. Díky centrálnímu CRM, které funguje jako jediný zdroj pravdivých informací, poskytuje vašim zaměstnancům všechny informace, které potřebují k poskytování vynikajícího zákaznického servisu.
Shromažďujte data o zákaznících a jejich chování z různých zdrojů a analyzujte je. Využijte tyto poznatky k řízení svého pipeline a uzavírání obchodů. Mějte přehled o svých úkolech a komunikujte a spolupracujte se všemi interními i externími zainteresovanými stranami prostřednictvím Slacku, který je nyní součástí světa Salesforce.
Ceny plánů Sales Cloud se odvíjejí od jejich rostoucí funkčnosti, přičemž automatizace a umělá inteligence jsou k dispozici pouze u vyšších plánů. ?
Jako bonus pro ty, kteří dbají na životní prostředí, je Salesforce uhlíkově neutrální.
Nejlepší funkce Salesforce
- Získejte přehled o všech interakcích se zákazníkem, včetně časové osy a informací v reálném čase.
- Využijte Einstein – umělou inteligenci Salesforce – k automatizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity.
- Pracujte odkudkoli na jakémkoli zařízení, protože Salesforce je cloudová služba.
- Integrujte s tisíci dalších partnerských aplikací a služeb
Omezení Salesforce
- Salesforce je zaměřen spíše na velké podniky, takže pro menší firmy nemusí být cenově dostupný.
- Ačkoli je k dispozici bezplatná zkušební verze, neexistuje žádný bezplatný tarif, takže nakonec za něj budete muset zaplatit.
Ceny Salesforce
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 200 recenzí) pro Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 800 recenzí)
10. Agile CRM
Tento konkurent Keap nabízí funkce pro prodej, marketing a help desk. Je určen pro větší podniky, které potřebují také funkce pro řízení operací a projektů.
Vytvořte vstupní stránky pro získávání potenciálních zákazníků a ohodnoťte je, abyste mohli věnovat svůj čas těm správným zájemcům. Poté sledujte své obchody a posouvejte je v prodejním procesu.
Optimalizujte svůj e-mailový marketing pomocí A/B testování a sledování e-mailů a snadno publikujte na sociálních médiích jako součást své marketingové strategie. K dispozici je také software help desk, který vám mimo jiné pomůže spravovat ticketing a smlouvy o úrovni služeb. ?
Nejlepší funkce Agile CRM
- Spravujte a hodnotte své potenciální zákazníky a plánujte schůzky přímo ze systému.
- Pomocí funkce drag and drop vytvořte časové osy pro vaše prodejní a marketingové projekty.
- Získejte přístup k údajům o svých zákaznících v reálném čase z mobilní aplikace, ať jste kdekoli.
- Agile CRM se integruje s několika externími poskytovateli, jako jsou Zendesk, Shopify, Stripe a Freshbooks.
Omezení Agile CRM
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce e-mailu by mohla být vylepšena.
- Zákaznický servis není vždy nejlepší, zejména pokud chcete zrušit smlouvu.
Ceny Agile CRM
- Zdarma: Zdarma pro až 10 uživatelů
- Starter: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Běžná cena: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 47,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Agile CRM
- G2: 4,0/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 480 recenzí)
Zvyšte zapojení zákazníků a uzavřete obchody s nejlepšími alternativami Keap
Systémy pro správu vztahů se zákazníky se od dob, kdy pouze ukládaly údaje o zákaznících, exponenciálně vyvinuly. Nyní také nabízejí nástroje pro získávání nových potenciálních zákazníků, správu vaší pipeline, automatizaci prodejních a marketingových úkolů a poskytují výkonné informace, které vám pomohou uzavřít obchody. ?
Keap je efektivní softwarové řešení pro automatizaci marketingu, ale existují i jiné platformy, které fungují stejně dobře, ne-li lépe. Jednou z nejlepších CRM platforem, kterou stojí za zvážení, je ClickUp.
ClickUp je komplexní řešení pro správu všech aspektů vašich prodejních a marketingových aktivit. Díky výkonnému CRM, které sleduje všechny vaše klienty a obchody, umělé inteligenci, která automatizuje mnoho rutinních úkolů, a široké škále integrací je těžké ho překonat.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp, abyste ušetřili čas, zvýšili zapojení svých zákazníků a uzavřeli ty správné obchody.