10 nejlepších softwarů pro automatizaci marketingu pro podniky v roce 2025

Jako marketingový pracovník máte denní rozvrh plný úkolů, od správy reklamních kampaní po spolupráci na tvorbě obsahu. Procházíte analytické údaje, abyste získali podklady pro nové projekty, ať už se jedná o e-mailové marketingové kampaně, péči o potenciální zákazníky nebo aktivity související s komunikací značky.
Chcete-li zefektivnit své pracovní postupy a uvolnit čas pro nejdůležitější úkoly, potřebujete podnikový marketingový software. Tyto nástroje vám umožní vytvořit celopodnikový proces pro všechny úkoly v oblasti marketingu a řízení vztahů se zákazníky.
Zde vám představíme 10 nejlepších marketingových nástrojů pro firmy, které vám pomohou maximalizovat vaše marketingové úsilí. ?
Co byste měli hledat v nástroji pro podnikový marketing?
Díky softwaru pro podnikový marketing je správa složitých marketingových procesů snazší než kdy dříve. Se správnou platformou budete lépe spolupracovat, získáte lepší přehled o kampaních a budete pracovat efektivněji jako tým, abyste dosáhli svých cílů. ✨
V podnikovém marketingovém softwaru hledejte následující vlastnosti:
- Řešení pro automatizaci marketingu: Publikujte příspěvky na sociálních sítích nebo naplánujte úkoly okamžitě pomocí automatizace správy vztahů se zákazníky (CRM).
- Správa značky: Spravujte svou značku pomocí funkcí pro ukládání digitálních aktiv, pokynů pro značku a materiálů pro budování značky.
- Údaje o zákaznících: Získejte přehled o cestách uživatelů pomocí nástroje, který nabízí segmentaci zákazníků na základě jejich různých potřeb a zájmů.
- Generování potenciálních zákazníků: Vyberte si software s integrovanou funkcí generování potenciálních zákazníků, abyste oslovili nové cílové skupiny.
- Správa rozpočtu a zdrojů: Vyberte si podnikový software pro správu projektů s funkcemi pro správu rozpočtu, který vám pomůže spravovat zdroje a udržet se na správné cestě.
- Analýzy a reporty: Jako marketér potřebujete čísla, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí. Zjistěte, co funguje dobře a co ne, a vyberte si software, který nabízí analytické funkce.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a integrace: Zkraťte dobu potřebnou k osvojení si nástroje a začněte pracovat rychleji díky nástroji, který se snadno používá.
- Spolupráce v reálném čase: Nástroje pro spolupráci v podniku usnadňují práci s celým týmem a zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
10 nejlepších softwarů pro podnikový marketing, které můžete použít
Ať už hledáte způsoby, jak sledovat cestu zákazníka, zvýšit konverze pomocí A/B testování nebo monitorovat omnichannelové marketingové aktivity, správný software vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Zde je 10 softwarových řešení pro podnikový marketing, která můžete vyzkoušet.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy a odvětví všech velikostí, která využívá výkonné nástroje marketingového týmu. Od brainstormingu nových nápadů po realizaci kampaní na sociálních médiích a e-mailových kampaní – veškerá vaše práce je na jednom místě!
Díky nástrojům Docs a Whiteboards od ClickUp můžete plynule spolupracovat se všemi členy týmu v reálném čase. Přidávejte nové nápady nebo dokumentujte úkoly z důležitých schůzek a okamžitě je sdílejte.
Díky různým dashboardům můžete rychle vizualizovat pokrok, ať už sledujete zákaznickou zkušenost nebo proces tvorby obsahu. Tyto přehledy nabízejí informace o termínech a časových harmonogramech, takže můžete reagovat na překážky a přizpůsobit se jim, než naruší průběh projektu.
Navíc vám asistent pro psaní ClickUp AI ušetří spoustu času při vytváření nezbytných marketingových dokumentů, jako jsou případové studie.
Tisíce šablon, včetně šablon marketingových plánů a šablon kalendářů obsahu, usnadňují vytvoření plánu pro dosažení vašich cílů. Každá z nich nabízí různé pohledy a přehledy, abyste měli vždy aktuální informace.
Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní vám pomůže řídit kampaně od plánování až po realizaci. Využijte sedm různých typů zobrazení a získejte vizuální přehled o všem, od rozpočtu přes kalendář obsahu až po sledování týmu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Optimalizujte výkon díky automatizovaným úkolům, které okamžitě přiřazují termíny splnění různých kroků projektu správným členům týmu.
- Díky všestrannému pracovnímu prostoru nemusíte přepínat mezi programy, abyste mohli vykonat veškerou svou práci.
- Asistent pro psaní ClickUp AI Writing Assistant urychluje tvorbu obsahu tím, že generuje nové nápady, čistí text a přizpůsobuje jej různým kanálům.
- Díky integraci se Slackem, DropBoxem, HubSpotem a Harvestem bude řízení vašeho marketingového týmu efektivnější.
Omezení ClickUp:
- Nástroj pro psaní s umělou inteligencí je k dispozici pouze v placených tarifech a lze jej použít pouze v jednom pracovním prostoru.
- Vzhledem k velkému množství funkcí může být nutná delší doba na osvojení.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Brevo
Brevo je marketingová platforma, která se zaměřuje na budování vztahů se zákazníky prostřednictvím různých kanálů, včetně textových zpráv, chatu a e-mailu. Platformu můžete využít k vytváření marketingových kampaní na WhatsApp a SMS, stejně jako k provozování Facebook Ads a e-mailového marketingu.
Díky integrovaným nástrojům pro generování potenciálních zákazníků, jako jsou registrační formuláře, můžete efektivněji komunikovat se zákazníky. Tyto informace vám pomohou zvýšit konverze a poskytnout lepší zákaznickou zkušenost. ?
Nejlepší funkce Brevo:
- Marketingové centrum usnadňuje propagaci vaší značky, komunikaci se zákazníky a zvyšování konverzních poměrů ve všech oblastech, od e-mailových kampaní až po vstupní stránky.
- Pokročilá segmentace a personalizované zprávy vám umožní přizpůsobit marketingovou strategii různým cílovým skupinám.
- Šablony mohou zlepšit zákaznickou podporu pomocí zpráv, od uvítacích e-mailů až po následné zprávy o opuštěných košících.
Omezení Brevo:
- Někteří uživatelé považovali nástroj pro vytváření reportů za základní a museli své analytické údaje doplňovat externími zdroji.
- Zákaznická podpora neposkytuje živý chat, takže pro získání pomoci budete muset poslat e-mail (nebo zavolat, pokud máte tarif Business nebo vyšší).
Ceny Brevo:
- Zdarma
- Začátečník: 25 $/měsíc
- Podnikání: 65 $/měsíc
- BrevoPlus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brevo:
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
3. Brandwatch
Brandwatch je platforma pro automatizaci marketingu na podnikové úrovni, která propojuje firmy s jejich zákazníky na sociálních médiích. Používá ji řada největších světových značek, včetně Toyota a Tui, a není tedy překvapením, že se dostala na náš seznam nejlepších marketingových softwarů pro podniky.
Využijte platformu k průzkumu vaší cílové skupiny a vývoji produktů a služeb, které odpovídají jejím potřebám. Sledujte zmínky o značce, abyste zjistili, co si spotřebitelé o vaší firmě myslí. Vytvářejte obsah založený na datech pomocí šablon pro sociální média a sledujte interakce, abyste zjistili, co funguje dobře a co je třeba vylepšit.
Nejlepší funkce Brandwatch:
- Využijte zdůrazněné trendy k vytvoření obsahu, který udrží vaši značku v popředí v rychle se měnícím prostředí.
- Optimalizujte marketingové aktivity na sociálních médiích pomocí kalendáře obsahu, který slouží k plánování, monitorování a schvalování obsahu v průběhu celého procesu.
- Pomocí funkce hrozeb sledujte rizika, která by mohla mít dopad na vaši značku.
- All-in-one sociální schránka shromažďuje zprávy z více kanálů do jednoho snadno přístupného prostoru, kde na ně můžete snadno reagovat.
Omezení Brandwatch:
- Neobsahuje žádné publikační nástroje, což znamená, že pro zveřejnění obsahu budete muset použít jinou platformu.
- Některé funkce jsou zpočátku složité na pochopení, což vede k prudšímu nárůstu náročnosti při zaškolování nových zaměstnanců.
- Někteří uživatelé zjistili, že klasifikace sentimentu zákazníků nebyla vždy přesná nebo úplná.
Ceny Brandwatch:
- Consumer Intelligence: Ceny na míru
- Správa sociálních médií: Individuální ceny
- Influencer Marketing: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brandwatch:
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
4. Google Campaign Manager 360
Google Campaign Manager 360 nabízí přehled o placených reklamách na různých platformách. Tato marketingová platforma Google se integruje s dalšími nástroji Google pro sledování a analýzu a tvoří tak komplexní zdroj pro správu.
Pomocí nástroje pro správu reklam napříč kanály můžete sledovat reklamy, zefektivnit pracovní postupy a prohlížet si přehledy. Přihlaste se k odběru marketingových informací, které vám budou doručovány přímo do vaší e-mailové schránky, abyste byli vždy na špičce. ?
Nejlepší funkce Google Campaign Manager 360:
- Podrobné analytické a reportovací funkce poskytují přehled o všech placených reklamních kampaních napříč kanály na jednom místě.
- Díky rychlejšímu sběru dat můžete rychle reagovat na měnící se prostředí a posoudit rizika pro značku na základě populárních trendů.
Omezení Google Campaign Manager 360:
- Někteří uživatelé považovali ovládací panel za poněkud neohrabaný, což znesnadňovalo jeho používání.
- Platforma je neustále aktualizována, což může změnit její rozložení a zkomplikovat orientaci.
Ceny Google Campaign Manager 360:
- Obraťte se na prodejní tým a získejte cenovou nabídku přizpůsobenou vašim potřebám.
Hodnocení a recenze Google Campaign Manager 360:
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (4+ recenze)
5. Moosend
Moosend poskytuje software pro e-mailový marketing a automatizaci, který podporuje elektronický obchod a digitální značky. Použijte jej k vytváření vizuálně atraktivních e-mailů s personalizovaným obsahem, které zvýší míru otevření a konverze. Plně přizpůsobitelné šablony zkracují čas potřebný k vytvoření působivých e-mailů bez ztráty kvality.
Pomocí A/B testování obsahu můžete zobrazit metriky různých e-mailových kampaní v různých demografických skupinách. Platforma pro e-mailový marketing také nabízí segmentaci seznamů podle typu zákazníků.
Nejlepší funkce Moosend:
- Editor newsletterů s funkcí drag-and-drop vám umožní rychle vytvářet obsah e-mailů.
- Předem připravené šablony automatizace a více než 100 spouštěčů zajistí, že se vaši zákazníci dozví o vašich novinkách v pravý čas.
- Zvyšte počet registrací e-mailů pomocí 6 editovatelných typů formulářů a oslovte zákazníky tam, kde se právě nacházejí v nákupním procesu.
- Hodnocení potenciálních zákazníků a další metriky poskytují informace o tom, kteří zákazníci jsou připraveni k nákupu a kteří možná potřebují více komunikace, aby došlo k konverzi.
Omezení Moosend:
- Zatímco uživatelé oceňují šablony registračních formulářů, někteří je považují za příliš základní.
- Uživatelé někdy shledávali platformu pomalou a chybovou.
Ceny Moosend:
- Bezplatná zkušební verze: Všechny funkce zdarma po dobu 30 dnů
- Pro: 9 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny pro malé podniky a velké organizace
Hodnocení a recenze Moosend:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Improvado
Improvado je řešení pro automatizaci marketingu, které zefektivňuje reporting a poskytuje hlubší vhled do metrik zákazníků. Využijte tato data k identifikaci kampaní s lepší návratností investic a spravujte zdroje projektu. Poté můžete přidělit zdroje tak, aby se zvýšil výkon.
Šablony dashboardů usnadňují sledování aktivit vašich uživatelů. Každý dashboard je přizpůsobitelný, takže můžete sledovat informace, které potřebujete, a ostatní ignorovat. ?
Nejlepší funkce Improvado:
- Více než 33 000 datových dimenzí poskytuje detailní přehled o cestě zákazníka.
- Automatizované reporty lze snadno vložit do prezentací a sdílet tak podrobnosti s celým týmem.
- Desítky integrací, včetně Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising a Google Ads.
Omezení Improvado:
- Někteří uživatelé shledali možnosti přizpůsobení jako omezené, zejména pro větší firmy, jako jsou SEO agentury.
- Ceny mohou být nedostupné, zejména pro menší podniky.
Ceny Improvado:
- Domluvte si 30minutový hovor s obchodním oddělením a získejte individuální cenovou nabídku pro funkce, které potřebujete.
Hodnocení a recenze Improvado:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
7. Zoho CRM
Zoho je jedním z největších poskytovatelů zákaznických dat na světě. Jeho cloudový software se používá pro vše od prodeje a financí až po právní a bezpečnostní správu IT. Podnikové marketingové platformy, jako je Zoho Marketing Plus, jsou řešením pro automatizované pracovní postupy a sjednocené marketingové aktivity.
Snadno komunikujte se svým publikem napříč platformami, dostávejte okamžitá oznámení, když vás zákazníci kontaktují, a vytvářejte e-mailové kampaně během několika minut. Pomocí analytických nástrojů zjistěte, které kampaně mají nejlepší návratnost investic, a získejte dynamické informace o tom, jak zákazníci interagují s vaší značkou.
Nejlepší funkce Zoho CRM:
- Platforma Zoho je snadno použitelná, což znamená, že noví uživatelé se s ní mohou rychle seznámit.
- E-mailové šablony zlepšují doručitelnost a zkracují čas potřebný k vytvoření skvělého obsahu.
- Ukládejte a sdílejte marketingové materiály, jako jsou pokyny pro úpravy, ceníky nebo prezentace.
- Dashboard marketingové návratnosti investic poskytuje přehled o zapojení zákazníků a o tom, které z vašich kampaní jsou nejúspěšnější.
- Integrace CRM funguje s nástroji, jako jsou weby pro hostování obrázků, cloudové úložiště a aplikace sociálních médií.
Omezení Zoho CRM:
Ve srovnání s ostatními nástroji pro automatizaci marketingu v tomto seznamu je cena vyšší, ale nabízí také mnohem více funkcí.
Ceny Zoho CRM:
- Cena začíná na 30 USD/měsíc s poplatky a individuálními cenami za doplňky a další funkce.
Hodnocení a recenze Zoho CRM:
- G2: 4/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
8. Adobe Campaign
Adobe Campaign je omnichannelová marketingová platforma, která podporuje automatizaci e-mailů a získávání informací o zákaznících napříč kanály. Pomocí nástroje pro e-mailový marketing můžete automatizovat opakující se úkoly, sledovat transakční kampaně a vytvářet pracovní postupy pro zákazníky. ??
Nejlepší funkce Adobe Campaign:
- Funkce umělé inteligence, poháněné technologií Adobe Sensei, předpovídají nejlepší čas pro interakci vašich zákazníků s vaší značkou, abyste mohli přizpůsobit kampaně.
- Nativní integrace s dalšími nástroji Adobe vytváří marketingovou sadu pro vizuálně poutavý obsah.
- Oslovte zákazníky ve všech částech prodejního trychtýře pomocí personalizace a automatizace úkolů.
Omezení Adobe Campaign:
- Někteří uživatelé by uvítali více návodů k různým funkcím a integracím.
- Vysoce kvalitní obrázky mohou někdy zpomalit platformu a proces tvorby.
Ceny Adobe Campaign:
- Aktivní profily: Platba na základě počtu aktivních profilů zákazníků za období 12 měsíců.
- Kanály: Vyberte si a plaťte pouze za kanály, které potřebujete.
- Doplňky: Řešení na míru pro podniky
Hodnocení a recenze Adobe Campaign:
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
9. Keap
Keap je CRM pro malé podniky, které vám pomůže lépe prodávat za méně času. Shromažďujte nové potenciální zákazníky, sledujte počet prodejů a monitorujte vysílání v jednom praktickém panelu. Použijte tento nástroj k ukládání kontaktů svých zákazníků a využijte automatické e-maily pro chytré sledování příchozích potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Keap:
- Automatizace shromažďuje potenciální zákazníky a spouští další kroky, takže se můžete soustředit na výsledky místo na rutinní práci.
- Díky personalizovaným prvkům v e-mailech to vypadá, jako byste je napsali sami, i když za vás práci udělal nástroj.
- Díky pečlivě vybraným šablonám můžete snadno odesílat cílené e-maily segmentovaným seznamům zákazníků.
Omezení Keap:
- Ceny jsou stanoveny na základě kontaktu, což může ztěžovat předvídání nebo dodržování marketingových rozpočtů.
- Není zde tolik bezplatných integrací jako u jiných nástrojů.
Ceny Keap:
- Pro: 199 $/měsíc
- Max: 289 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keap:
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
10. ActiveCampaign
ActiveCampaign nabízí automatizaci e-mailového marketingu a výhody CRM pro malé i velké podniky. Tento nástroj můžete použít k automatizaci e-mailových kampaní a směrování potenciálních zákazníků k příslušnému členovi týmu. Přizpůsobitelné šablony vám umožní personalizovat vaši komunikaci a zároveň ušetřit čas při přípravě samotného obsahu. ✍️
Nejlepší funkce ActiveCampaign:
- Funkce prodeje vám pomohou zvýšit počet kvalifikovaných potenciálních zákazníků a získat nové s menším úsilím.
- Propojte data napříč platformami díky více než 900 integracím.
- Formuláře a šablony vstupních stránek usnadňují zákazníkům vyhledání vaší značky a informací, které potřebují k nákupu.
Omezení ActiveCampaign:
- Mobilní aplikace nenabízí plnou funkčnost, takže pokud nejste u svého stolu, možná nebudete moci provádět všechny potřebné úkony.
- Uživatelské rozhraní není vždy intuitivní, což může zpomalit práci.
Ceny ActiveCampaign:
- Plus: 49 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ActiveCampaign:
- G2: 4,5/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Zefektivněte své marketingové aktivity s ClickUp
Nejlepší podnikový marketingový software je ten, který vyhovuje vašim konkrétním obchodním potřebám. Ať už potřebujete automatizaci, integraci, šablony nebo něco jiného, vyberte si platformu, která zlepší fungování vaší značky.
Nástroje v tomto seznamu jsou sice spolehlivou volbou, ale ClickUp nabízí jedinou platformu pro marketing, CRM a další funkce.
Díky funkcím, jako je all-in-one pracovní prostor, automatizace úkolů a spolupráce v reálném čase, máte vše, co potřebujete pro úspěšné marketingové aktivity. Zaregistrujte se na ClickUp a začněte zefektivňovat své marketingové pracovní postupy ještě dnes. ?