10 nástrojů pro správu reklam pro marketéry a inzerenty v roce 2025

Každá úspěšná firma ví, jak důležité je představit své produkty nebo služby potenciálním zákazníkům. Pokud však pracujete s celou řadou digitálních marketingových kampaní a platforem pro správu, může to být velmi časově náročné.
Právě v tom může vynikající nástroj pro správu reklam udělat velký rozdíl. ?
Zde se podíváme na software pro správu reklam a pomůžeme vám zjistit, na co se zaměřit při výběru platformy pro správu reklam. Poté vám představíme nejlepší nástroje pro monitorování a správu vašich reklamních projektů nebo kampaní, které vám ušetří čas i peníze.
Co je nástroj pro správu reklam?
Nástroj pro správu reklam je platforma, která využívá automatizační nástroje ke správě a zefektivnění pracovního postupu vaší reklamní kampaně.
Nástroj pro reklamu vám pomůže s tvorbou reklam, jejich cílením a umístěním na různých kanálech. Může také sledovat úspěšnost vašich reklamních kampaní, pomáhat s optimalizací a správou rozpočtu. ?
Software pro správu projektů na sociálních médiích a obsahový marketing vám pomůže plánovat a vytvářet obsah, který zaujme vaše publikum a bude v souladu s vašimi komunikačními cíli.
Žádný z nich vám však nezajistí přehled o placené reklamě, jako je například kampaň Google Ads. Proto potřebujete nástroj pro správu reklam jako součást své sady nástrojů pro správu kampaní. ?️
Co byste měli hledat v nástroji pro správu reklam?
Nástroje pro správu reklam nabízejí celou řadu funkcí. V závislosti na potřebách vaší firmy jsou zde některé běžné prvky, na které byste se měli zaměřit:
- Centrální platforma, díky které můžete spravovat kampaně napříč různými kanály na jednom místě.
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit reklamy z několika klíčových slov
- Možnosti A/B testování pro optimalizaci reklam a snížení nákladů na platby za proklik (PPC)
- Integrace s vaším marketingovým CRM softwarem vám umožní identifikovat trendy a lépe zacílit vaše kampaně.
- Pracovní postupy, které automatizují opakující se úkoly a snižují neefektivitu procesů, vám ušetří čas a pozornost, které můžete věnovat tomu, co je opravdu důležité.
- Nástroje, které zjednodušují úkoly související se správou marketingových projektů, jako je plánování projektů a sledování výdajů na reklamu, napříč vašimi různými reklamními účty.
- Software pro sledování v reálném čase, který monitoruje výkonnost reklam a poskytuje užitečnou zpětnou vazbu.
- Přizpůsobitelné nástroje pro vytváření přehledů s užitečnými metrikami, jako je atribuce konverzí a návratnost investic (ROI), vám pomohou činit správná rozhodnutí ohledně optimalizace.
- Snadno použitelné rozhraní, díky kterému můžete rychle začít
10 nejlepších nástrojů pro správu reklam
Abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší nástroj pro správu reklam, začněte tím, že si vytvoříte seznam funkcí, které potřebujete. Poté jej porovnejte s tímto seznamem nejlepších nástrojů pro správu reklam a marketing, které jsou v současné době k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu. Je ideální pro správu marketingových projektů, protože vám umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat marketingové úkoly, a to vše pod jednou střechou.
Začněte plánování kampaně brainstormingem s členy svého týmu na tabuli ClickUp Whiteboard nebo v dokumentu ClickUp Doc. Poté použijte ClickApps k automatickému vytváření úkolů přímo z vašeho plánování obsahu – a to vše při zachování propojení těchto úkolů s vašimi strategickými dokumenty, kalendáři obsahu a marketingovým plánem. ?️
Chcete ušetřit ještě více času? ClickUp AI pořizuje během vašich schůzek poznámky a usnadňuje vytváření nápadů pro kampaně. Pomáhá také generovat obsah pro blogy, e-maily a vstupní stránky, které vyhledávače milují, a navíc poutavé reklamní texty v různých formátech pro různé cílové skupiny.
Sledujte výkonnost své kampaně a všech souvisejících úkolů pomocí dashboardů ClickUp. Ty vám poskytnou všechna potřebná data a metriky pro optimalizaci marketingu a správu rozpočtu. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Ušetřete čas díky praktickým šablonám, jako je šablona plánu kampaně a řada šablon kalendáře obsahu.
- Přizpůsobte si pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu týmu a vašemu podnikání.
- Pomocí spouštěčů, akcí a podmínek automatizujte opakující se úkoly a uvolněte svůj tým pro důležitější věci.
- Využijte grafy, tabulky a přehledy k sledování přidělování zdrojů a analýzy výkonu v reálném čase.
- Integrujte více než 1 000 nástrojů, včetně HubSpot, Salesforce, Microsoft Office 365, Google Workspace, Asana a Slack.
- Používejte ClickUp na Windows, Mac nebo Linux, a také na iOS nebo Android.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí může novým uživatelům chvíli trvat, než se je všechny naučí.
- AI je k dispozici pouze u placených tarifů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. AdRoll
Tento nástroj je určen pro všechny, od správců reklam na Facebooku s omezeným rozpočtem až po profesionální marketéry a velké e-commerce společnosti.
Využijte rozsáhlé segmentační funkce k vytvoření vlastní cílové skupiny. Nastavte reklamní a retargetingové kampaně na více platformách, jako jsou Pinterest, Instagram, Facebook a TikTok, a spravujte je všechny na jedné platformě. Získejte metriky pro zobrazení, kliknutí a konverze pomocí funkce sledování výkonu reklam a analytiky. Poté tyto údaje využijte k optimalizaci své kampaně.
Nejlepší funkce AdRoll
- Spusťte své reklamy a poté je pozastavte, abyste mohli optimalizovat a upravit obsah a publikum a lépe oslovit svůj cílový trh.
- Využijte umělou inteligenci k vytváření dynamických, personalizovaných reklam zahrnujících doporučení produktů cílená na vaše publikum.
- Využijte měsíční reklamní kredity v balíčku Marketing & Ads Plus a neomezený počet e-mailů pro vaši e-mailovou marketingovou strategii.
Omezení AdRoll
- Balíček reklam s platbou podle skutečného využití vám poskytuje pouze přístup k nativním a zobrazovaným reklamám, segmentaci a reportování – nikoli k sociálním médiím.
- Někteří uživatelé se domnívají, že funkce reportování by mohla být flexibilnější.
Ceny AdRoll
- Reklamy: Platíte podle skutečného využití
- Marketing & Ads Plus: Od 36 $ měsíčně, v závislosti na počtu jedinečných návštěvníků vaší stránky za měsíc.
- Pokročilý balíček: Kontaktujte nás ohledně ceny
Hodnocení a recenze AdRoll
- G2: 4,0/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (70+ recenzí)
3. WASK
WASK je nástroj pro správu reklam, který vám pomůže mít přehled o vašich reklamních účtech z jedné platformy – i když nemáte mnoho technických znalostí. V současné době integruje vaše účty Google a Facebook, brzy přibudou také X, LinkedIn a TikTok.
Umělá inteligence analyzuje chování návštěvníků a zákazníků na vašem webu a na základě toho automaticky identifikuje vaši nejkonvertibilnější cílovou skupinu. Pomocí inteligentních algoritmů také vypočítává vaše reklamní metriky a poskytuje inteligentní doporučení pro optimalizaci vašich kampaní. ↪️
Nejlepší funkce WASK
- Využijte funkci AI k vytvoření reklamních kampaní s vysokou konverzí.
- Analyzujte objem vyhledávání důležitých klíčových slov, abyste mohli co nejefektivněji využít svůj reklamní rozpočet.
- Rychle vytvářejte a přizpůsobujte přehledy pomocí nástroje drag-and-drop.
- Vyberte si měsíční, čtvrtletní nebo roční platby s rostoucími slevami pro dlouhodobější platby.
Omezení WASK
- Někteří uživatelé by uvítali podrobnější a přizpůsobitelnější grafy výkonu reklam v uživatelském panelu.
- Základní plán neobsahuje optimalizační funkce.
Ceny WASK
- Základní: 19 $/měsíc
- Premium: 49 $/měsíc
- Profesionální: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze WASK
- G2: 4,5/5 (8 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (11 recenzí)
4. Influ2
Tento nástroj pro správu reklam je určen pro B2B podniky. Umožňuje vám oslovit konkrétní osoby s rozhodovací pravomocí ve vaší nákupní skupině a měřit, jak reagují na vaši reklamu.
Zajistěte hladkou spolupráci prodejních a marketingových týmů sladěním obsahu a využitím marketingových signálů. Využijte data o interakcích k informování potenciálních zákazníků, budování důvěry a perfektnímu načasování prodejních aktivit. Poté sledujte vliv, který mají vaše reklamy na pohyb potenciálních zákazníků ve vašem prodejním procesu.
Nejlepší funkce Influ2
- Ušetřete peníze tím, že budete své reklamy pečlivě vybírat a cílit je pouze na osoby, u kterých je pravděpodobné, že provedou konverzi.
- Umístěte grafické reklamy nebo reklamy na sociálních médiích na všech hlavních kanálech, včetně Google, Facebooku, Instagramu, LinkedIn a Amazonu.
- Chraňte data svých zákazníků certifikací SOC2 Type II.
- Systém Influ2 s uživatelsky přívětivým rozhraním můžete rychle nasadit a začít používat.
Omezení Influ2
- Není snadné zjistit, které platformy přinášejí nejvíce interakcí.
- Někteří uživatelé by uvítali šablony, které šetří čas při budování publika.
Ceny Influ2
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Influ2
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (7 recenzí)
5. trendHERO
TrendHERO je nástroj pro digitální marketing, který propojuje firmy s influencery. Je to trochu jiný nástroj pro správu reklam, ale v dnešní kultuře sociálních médií, která je poháněna influencery, je stejně důležitý.
Pomocí TrendHERO můžete identifikovat správné influencery pro spolupráci s vaší firmou pomocí filtrů, jako je lokalita, jazyk, kategorie a velikost. Můžete například získat přehled o analytických údajích influencerů, počtu jejich sledujících a zmínkách. Spojte se s nimi, abyste prodiskutovali, co hledáte, a před finalizací dohody si vyžádejte obchodní nabídky. ?
Nejlepší funkce trendHERO
- Vyberte si z databáze více než 100 milionů influencerů, od těch nejvlivnějších po ty nejméně vlivné.
- Ověřte si, zda publikum influencera odpovídá vašemu cílovému trhu, a to pomocí analytických údajů, jako jsou demografické údaje a zájmy publika.
- Posílejte automatizované a personalizované e-maily více influencerům najednou.
- Sledujte, jak často jste vy a vaši konkurenti zmiňováni v účtech influencerů.
Omezení trendHERO
- Filtry jsou poměrně omezené, takže pravděpodobně budete muset strávit nějaký čas ručním doladěním svých voleb.
- Někteří uživatelé mají pocit, že funkce reportování není tak rychlá a uživatelsky přívětivá, jak by mohla být.
Ceny trendHERO
- Zdarma: Zdarma
- Lite: 15,99 $/měsíc
- Pro: 39,99 $/měsíc
- Pokročilý: 119,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze trendHERO
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
6. 6sense
Tento software pro správu reklam, zaměřený na B2B podnikání, sladí vaše prodejní a marketingové aktivity pomocí údajů o záměru a přesných předpovědí. Jeho cílem je zlepšit kvalitu pipeline, zvýšit konverzní poměr, urychlit prodej a zajistit stabilní růst tržeb. ?
Umělá inteligence 6sense vyhodnocuje chování potenciálních zákazníků a informuje vás, v jaké fázi nákupního procesu se potenciální zákazníci nacházejí. Pomáhá vám vytvářet interakci na všech úrovních účtu pomocí vysoce relevantního a personalizovaného obsahu a reklamních kampaní pro danou fázi. Když jsou potenciální zákazníci připraveni k nákupu, můžete je oslovit vhodnými zobrazovacími reklamami navrženými tak, aby vedly ke konverzi.
Nejlepší funkce 6sense
- Oslovte svou cílovou skupinu pomocí jedinečných zpráv napříč kanály v požadovaném rozsahu.
- Získejte anonymní nákupní signály z vašeho vlastního webu a webů třetích stran, abyste identifikovali potenciální zákazníky, kteří hledají produkt nebo službu, kterou nabízíte.
- Segmentujte data účtu, abyste získali přehled o tom, jak dobře kampaně fungují pro konkrétní účet.
- Integrujte jej s dalšími marketingovými a prodejními platformami ve vašem technologickém stacku, jako jsou HubSpot, Salesforce, SalesLoft, Outreach a další.
Omezení 6sense
- Vzhledem k tomu, že tento nástroj bude používat více týmů, možná budete potřebovat produktového šampiona, který je všechny sjednotí.
- Některé aspekty platformy nejsou tak uživatelsky přívětivé, jak by mohly být.
Ceny 6sense
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze 6sense
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (16 recenzí)
7. RollWorks
RollWorks je další platforma pro marketing a prodej založená na účtech pro B2B podniky. Tento nástroj pro správu reklam má za cíl zvýšit a urychlit váš prodejní proces tím, že osloví vysoce kvalifikované zákazníky.
Nastavte si profil ideálního zákazníka a poté jej použijte k identifikaci cílových účtů, které nejlépe odpovídají vašemu podnikání. Spouštějte kampaně napříč kanály – včetně reklam v sociálních médiích a spouštěných e-mailů – abyste tyto účty zapojili na různých úrovních vašeho trychtýře a posunuli je k konverzi.
Nejlepší funkce RollWorks
- Přizpůsobte své reklamy tak, aby co nejlépe oslovily konkrétní publikum ?
- Automatizujte opakující se marketingové úkoly, jako je odesílání e-mailů a následné kontakty.
- Pomocí retargetingu se znovu spojte s potenciálními zákazníky, kteří již dříve projevili zájem o vaše produkty a služby.
- Sledujte účinnost svých kampaní na úrovni účtu i konkrétních kontaktů.
Omezení RollWorks
- Balíček Standard neumožňuje personalizaci marketingového obsahu pro účty nebo kontakty.
- Uživatelům, kteří nejsou zcela zběhlí v marketingu založeném na účtech, může chvíli trvat, než se s tímto systémem seznámí.
Ceny RollWorks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RollWorks
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
8. Celtra
Celtra vám pomůže automatizovat tvorbu digitálního obsahu ve velkém měřítku a v několika jazycích. Jedná se o jiný typ nástroje pro správu reklam, který vám umožní vytvářet dynamické, personalizované reklamy, které zlepšují výkon a konverzi.
Šablony Ad Builder vám pomohou snadno navrhnout jedinečné reklamy pro vaši značku s animacemi, videi a funkcemi elektronického obchodování. Propojte svůj katalog produktů a načtěte relevantní údaje o produktech, abyste mohli svou reklamu přizpůsobit. Můžete své reklamy otestovat, upravit a znovu otestovat, než novou verzi spustíte. Metriky reportování v reálném čase vám přesně řeknou, jak si vaše reklama vede, takže můžete pokračovat v iteracích a dosáhnout úspěchu.
Nejlepší funkce Celtra
- Vytvořte si šablonu reklamy v několika vrstvách pomocí intuitivního designového rozhraní, kde můžete použít barvy, fonty, branding a informace o produktech – bez nutnosti znalosti programování.
- Využijte vizuální prvky a naléhavost k upoutání pozornosti a podpoře konverze.
- Vytvořte více variant své reklamy pro různé obsahové aplikace a propagační akce.
- Zefektivněte spolupráci se svým týmem pomocí cloudového softwaru.
Omezení Celtra
- Náhled, který vidíte na obrazovce, se nemusí vždy přesně shodovat s verzí, která se zobrazí online.
- Jelikož se jedná o cloudové řešení, musíte být online, abyste mohli na platformě pracovat.
Ceny Celtra
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Celtra
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
9. Správa reklam HubSpot
HubSpot Ad Management je součástí platformy Marketing Hub této značky. Jelikož HubSpot je v podstatě CRM, je snadné generovat publikum z vaší databáze a následně zjistit, které reklamy přeměňují návštěvníky na zákazníky. ?
Vytvářejte relevantní, cílené reklamy pro více platforem, včetně Google, Facebooku, Instagramu a LinkedIn. Sledujte výkonnost a optimalizujte své reklamy, abyste zvýšili konverze a zlepšili návratnost investic, a to vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce nástroje HubSpot Ad Management
- Segmentujte své publikum a doručujte personalizované reklamy na základě reálných dat.
- Získejte přehled o konkrétních potenciálních zákaznících a návratnosti investic, které každá reklama generuje, abyste maximalizovali své výdaje.
- Prohlédněte si přehledy v každé fázi reklamního procesu a zjistěte, co funguje a co ne.
- Snadné použití bez ohledu na vaše technické znalosti – nejsou vyžadovány žádné složité IT procesy.
Omezení nástroje HubSpot Ad Management
- Nemůžete se rozhodnout pouze pro správu reklam – musíte si zakoupit celý marketingový balíček.
- Ceny HubSpot jsou pro malé podniky příliš vysoké.
Ceny za správu reklam HubSpot
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze nástroje HubSpot Ad Management
- G2: 4,4/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 700 recenzí)
10. Smartly. io
Smartly. io je nástroj pro správu reklam, který vám umožní spouštět a spravovat více kampaní napříč různými sociálními médii najednou. Díky umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům snižuje manuální práci, šetří čas i peníze. ?
Využijte automatizaci k vytváření dynamických reklam pro vaši cílovou skupinu, včetně obrázků a videí. Vylepšete je pomocí datových analýz, které se zabývají až na úroveň kreativních prvků. Po spuštění se reklamy automaticky střídají, aby se zabránilo únavě a zvýšila se konverze.
Nejlepší funkce Smartly.io
- Pomocí algoritmů můžete optimalizovat nabídky, cílit obsah reklam na různé skupiny uživatelů a lépe spravovat svůj rozpočet.
- Využijte obsah v různých formátech a na různých platformách
- Měřte atribuci a výkonnost podle vlastních KPI a získejte tak informace pro další iterace.
- Podrobnosti o svých kampaních uvidíte na jednom panelu, který kombinuje data v reálném čase ze všech vašich kanálů.
Omezení Smartly.io
- Uživatelé hlásí, že vývojový tým musí ještě vyřešit některé chyby.
- Komplexnější školení a články s nápovědou by urychlily proces učení.
Ceny Smartly.io
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartly.io
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13 recenzí)
Zefektivněte svůj marketingový workflow pomocí nejlepšího nástroje pro správu reklam
K rozvoji svého podnikání potřebujete více zákazníků. Správa reklamních kampaní ve statických tabulkách je však časově náročná a málo efektivní, proto se mnoho firem obrací k nástrojům pro správu reklam. ✨
Software pro správu reklam podporuje tvorbu reklam, správu nabídek, cílení a spouštění reklam, stejně jako monitorování a optimalizaci výkonu reklam. Také automatizuje pracovní postupy, kdekoli je to možné, aby vám uvolnil čas na jiné důležité úkoly.
Na seznamu nejlepších nástrojů pro správu reklam je mnoho konkurentů, ale ClickUp si drží svou pozici i přes silnou konkurenci. ?
Funkce pro správu projektů a produktivitu ClickUp podporují vaše marketingové kampaně ve fázích plánování, tvorby, implementace a monitorování. Pomáhají vám měřit, spravovat a optimalizovat výkon a zefektivňují vaše procesy díky automatizaci na každém kroku.
Zaregistrujte se zdarma, získejte ClickUp ještě dnes a začněte využívat každý cent svého marketingového rozpočtu.