9 šablon ROI pro sledování výnosů v Excelu a ClickUp

ROI, neboli návratnost investic, je základní metrikou pro sledování ziskovosti všeho, co se děje z obchodních důvodů. Jde o to zjistit, kolik projekt vydělává v poměru k jeho nákladům, vyjádřeno v procentech. Záporná návratnost investic znamená, že podnikání je ztrátové.
Ačkoli výpočty návratnosti investic jsou poměrně jednoduché, mají v podnikovém světě obrovský význam. Rozhodnutí o pokračování nebo ukončení projektů se opírají právě o tato čísla.
Zní to náročně? Právě proto potřebujete správné šablony ROI, abyste mohli spravovat portfolio vaší společnosti a optimalizovat strategii alokace kapitálu.
Přinášíme vám seznam nejsofistikovanějších šablon ROI pro správu prodejů a investic a přijímání rozhodnutí na základě dat s cílem maximalizovat vaše zisky.
Co je šablona ROI?
Než se dostaneme k šablonám, osvěžme si znalosti o návratnosti investic z matematického hlediska. Návratnost investic v podstatě odhaluje míru, o kterou vaše investice do projektu nebo činnosti vzrostla nebo poklesla. Zde je rovnice pro výpočet návratnosti investic:
Návratnost investic (ROI) = (celkové tržby – náklady na investice) ÷ náklady na investice
Relevance všeho, co podnik dělá, se nakonec odráží ve výnosech, a proto potřebujete šablonu, která vám pomůže strukturovat metodu výpočtu čistého příjmu.
Šablona ROI je nástroj pro finanční analýzu určený pro projektové manažery a strategické vedoucí pracovníky. Centralizuje data z probíhajících a navrhovaných projektů a poskytuje vám přehled o:
- Nejvýhodnější projekty
- Projekty, které by měly být zrušeny z důvodu negativní/nízké návratnosti investic
- Výnosné investiční příležitosti
- Projekty blokující více finančních prostředků (kapitálu), než by měly
- Celková finanční situace společnosti
Tato šablona poskytuje rámec pro plánování, výpočet a ilustraci návratnosti investic pro interní zainteresované strany. Může obsahovat další funkce pro stanovení cílů, nastínění aktivit zvyšujících návratnost investic, sledování prodejních metrik, stanovení priorit projektů a úkolů nebo vytváření předpovědí.
Co dělá šablonu ROI dobrou?
Typ šablony ROI, kterou potřebujete, závisí na vašem cíli, ať už jde o analýzu jednoho projektu, porovnání několika projektů nebo vytvoření portfolia pro celou společnost. Aby však byla šablona účinná, měla by mít určité klíčové vlastnosti, jako například:
- Přizpůsobitelnost: Měla by vám umožnit upravovat a přizpůsobovat různé sekce pro výpočet návratnosti investic a sledování celkových nákladů. Například mnoho šablon vám umožňuje přizpůsobit cíle pomocí rámce OKR (cíle a klíčové výsledky).
- Vizuální přitažlivost: Měli byste mít možnost přidávat prvky, jako jsou obrázky, tabulky a grafy, abyste mohli vizuálně znázornit návratnost investic a usnadnit jejich porovnání.
- Přehledná struktura: Nejlepší šablony ROI mají přehledné sekce, které vám umožní snadno získat klíčové informace z ceníku.
- Všestrannost a škálovatelnost: Šablony ROI sice obvykle nejsou určeny pro konkrétní odvětví, ale musí se snadno přizpůsobovat, aby mohly reprezentovat různé druhy a velikosti investic, výdajů, projektů nebo zdrojů příjmů.
- Možnosti spolupráce: Měla by podporovat revize v reálném čase a brainstormingové sezení s vaším strategickým týmem.
9 šablon ROI v Excelu a ClickUp
Na internetu najdete více než jen pár kalkulaček návratnosti investic, ale pokud jde o šablony vhodné pro analýzu, které umožňují určit cash flow společnosti, je výběr poměrně omezený.
S ohledem na různé obchodní cíle jsme vybrali osm nejvýkonnějších šablon ROI pro hodnocení a porovnání projektů a obchodních procesů. Velká část našich šablon pochází z ClickUp —jsou zcela zdarma a fungují pro většinu případů použití. Možnosti mimo ClickUp mohou být zpoplatněny.
Pojďme se do toho pustit a připravit vaši firmu na růst!
1. Šablona návratnosti investic ClickUp
Tato komplexní šablona návratnosti investic ClickUp, navržená pro firmy všech velikostí, vám umožní sledovat a předpovídat návratnost všech vašich investic. Zohledňuje všechny detaily, od počátečních nákladů a výnosů až po průběžné výdaje a potenciální zisky.
Po zadání údajů do šablony, jako jsou náklady na projekt, předpokládané příjmy a doba trvání projektu, získáte přesný výpočet návratnosti investic v přehledném a srozumitelném formátu.
Šablona také umožňuje porovnání více investic, což je velmi praktické, pokud má vaše společnost různé zdroje příjmů, které byste chtěli podrobně prozkoumat.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte investice a efektivně vypočítávejte jejich návratnost.
- Porovnejte více projektů vedle sebe
- Přijímejte rozhodnutí o budoucích investicích na základě dat
Díky robustním funkcím ClickUp jej můžete hladce integrovat do svého pracovního postupu. Ať už jej chcete sdílet se svým týmem, připojit k úkolu nebo upravit jeho rozložení, vše je jen jedno kliknutí daleko!
2. Šablona provizního listu ClickUp ROI
Naším prvním výběrem je šablona ClickUp ROI Commission Sheet – ideální pro kontrolu návratnosti investic prodejního týmu a částky vynaložené na provize pro každého člena!
Tato šablona vám pomůže sledovat provize získané různými prodejními týmy a jednotlivými členy. Jedná se o komplexní nástroj pro výpočet provizí na základě počtu prodaných jednotek.
Chcete-li začít šablonu používat, je nejlepší mít na paměti rozsah návratnosti investic, například 25 %–30 %. Do šablony můžete vložit jednoduché i složité provizní struktury a zajistit, aby všichni byli za svou práci spravedlivě odměněni. Upravujte provizní sazby na základě aktuálních tržních trendů, pokud vaše návratnost investic neklesne pod požadovanou úroveň.
Jednou z nejvýhodnějších vlastností šablony je, že členové vašeho týmu mohou mít různé provize v závislosti na svých zkušenostech nebo výkonech.
Zde je několik praktických tipů, jak tuto šablonu využít:
- ClickUp Goals pro každého prodejce a sledujte jejich výkonnost (stanovte realistické cíle, abyste nemotivovali svůj tým).
- Přizpůsobte vzorce pro celkové provize nebo návratnost investic.
- Stanovte milníky a motivujte členy týmu k jejich dosažení.
- Poskytujte zpětnou vazbu svému prodejnímu týmu na měsíční nebo čtvrtletní bázi.
- Vytvářejte rozpočtové prognózy na základě nejnovějších prodejních zpráv.
Použití šablony nemůže být jednodušší – stačí přidat jména jednotlivých prodejců spolu s relevantními informacemi, jako je klasifikace týmu a struktura provizí. Sledujte data prostřednictvím zobrazení Provize podle týmu a Provize podle oblasti.
3. Šablona ClickUp Sales Tracker
Neustálé změny v prodeji mohou ztěžovat udržování průměrné návratnosti investic. Naštěstí máte k dispozici šablonu ClickUp Sales Tracker, která vám pomůže stabilizovat návratnost investic tváří v tvář neustále se vyvíjejícím prodejním procesům. Tato šablona obsahuje celou řadu funkcí, které vám pomohou:
- Získejte přesné informace v reálném čase o všech pohyblivých aspektech vašeho prodejního workflow.
- Přizpůsobte plány a sepište efektivní OKR, abyste splnili cíle.
- Vyzkoušejte různé prodejní techniky
- Sledujte dosažené a nedosažené cíle
Chcete-li tuto šablonu efektivně využívat, stačí zadat správná data do příslušných vlastních polí. Přidejte informace prakticky o čemkoli – od typu produktu a cílového zisku až po počet vrácených kusů.
Na základě výkonu vašeho týmu můžete vypočítat návratnost investic (ROI) seřazenou podle produktů nebo časových období. Vyzkoušejte různé pohledy šablony a získejte přehledné informace.
Například pohled Objem prodeje za měsíc uvádí celkový objem prodeje za každý měsíc, což vám pomůže identifikovat vzorce a předpovědět budoucí prodej. Nebo můžete použít pohled Objem prodeje podle produktu a prozkoumat kvalitu návratnosti investic u vašich nejoblíbenějších produktů.
Sledování prodejů na vlastní pěst může být velmi náročné, zejména pokud vaše společnost prodává tisíce kusů každý měsíc. S touto šablonou to však není žádný problém – nabízí vynikající funkce pro spolupráci a delegování úkolů vašim kolegům.
A díky bohatým možnostem přizpůsobení ClickUp můžete vytvořit nástroj pro sledování prodeje, který vaší společnosti padne jako ulitý!
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Sledování potenciálních zákazníků je pro každou firmu nejvyšší prioritou. Ale buďme upřímní, starat se 24 hodin denně o potenciální zákazníky, konverze a zákaznickou cestu není žádná legrace.
Triviální přehlédnutí může vést ke ztrátě důvěryhodnosti u zákazníků, což v konečném důsledku poškodí vaši návratnost investic. Ale díky šabloně prodejního procesu ClickUp můžete sledovat svůj prodejní proces jako ostříž každý den!
Šablona nabízí řadu užitečných funkcí pro zlepšení správy klientů. Díky několika zobrazením a pečlivě navrženým sekcím můžete vizualizovat svůj prodejní trychtýř odshora dolů – prohlížet, prioritizovat a spravovat potenciální zákazníky pomocí rozhraní drag-and-drop.
Tato šablona je rozdělena do dvou částí:
- Správa pipeline
- Správa účtů
Obě části poskytují podrobný vhled do vašich prodejních procesů.
Chcete-li s vysokou přesností předpovědět budoucí tržby a návratnost investic, doporučujeme rozdělit váš prodejní proces na menší fáze, jako jsou kvalifikace potenciálních zákazníků, kontakt, vyjednávání a uzavření obchodu. Přiřaďte úkoly členům v každé fázi a stanovte odpovědnost v rámci procesu.
Správa účtů spočívá v sledování zákazníků, řešení zpětné vazby a požadavků na služby a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Přidejte ke každému zákazníkovi vlastní stavy a atributy posledního kontaktu, aby byl váš CRM workflow konzistentní a produktivní!
Vadí vám, že musíte šablonu každý den ručně upravovat? Nebojte se! Tato šablona obsahuje tři automatizace ClickUp, které automaticky aktualizují seznamy a přiřazené osoby.
5. Šablona akčního plánu ClickUp pro realitní kanceláře
Šablona akčního plánu ClickUp Real Estate je sice jedinou šablonou na našem seznamu, která je specifická pro dané odvětví, ale věřte nám, že vám pomůže vytvořit finanční prognózy pro jakoukoli oblast.
Tato šablona je určena pro realitní makléře a správce nemovitostí. Umožňuje vám organizovat a prioritizovat úkoly prostřednictvím denních akčních plánů, pomáhá vám vytvořit plán vaší investiční cesty a porovnávat nemovitosti pomocí ROI.
Tato šablona je v zásadě určena k vyhledávání potenciálních investičních příležitostí, které zvýší vaši návratnost investic. Díky funkcím pro srovnání založené na ziskovosti je univerzálním nástrojem pro analýzu návratnosti investic pro jakýkoli projekt nebo portfolio.
Zde je návod, jak pomocí šablony měřit růst vašich investic:
- Definujte měřitelné cíle: Zaznamenejte si své cílové zisky a klíčové ukazatele pro měření úspěchu. K vedení záznamů můžete použít ClickUp Docs.
- Identifikujte své investice: Přidejte jednotné podrobnosti o všech svých investičních možnostech, aby bylo snazší je porovnávat. Můžete generovat prognózy návratnosti investic pro všechny nebo konkrétní projekty.
- Proveďte srovnání návratnosti investic: Využijte údaje o návratnosti investic k výběru projektů, do kterých se vyplatí investovat.
Jedná se však pouze o hrubý nástin, protože mezi vámi a požadovanou návratností investic stojí desítky procesů. Nezapomeňte však, že se jedná o šablonu akčního plánu, která vám pomůže vytvořit podrobný plán pro dlouhodobé zvýšení výnosů. 🤑
6. Šablona KPI prodeje ClickUp
Abyste pochopili a zvýšili návratnost investic, musíte nejprve analyzovat prodejní metriky z různých úhlů. Šablona ClickUp Sales KPI vám poskytne centrální platformu pro měření výkonu vašeho týmu a vytváření plánů pro zvýšení potenciálu příjmů! 📈
Šablona prezentuje klíčové ukazatele výkonnosti prodeje ve třech sekcích:
- Týdenní zpráva
- Měsíční zpráva
- Tabulka příjmů za měsíc (zobrazení ve stylu Kanban, které ukazuje týdenní tržby za jeden měsíc)
Šablona obsahuje 15 vlastních polí představujících metriky jako počet prodejů, celkové tržby z prodeje, pokusy o upsell, úspěšné upsellery a počet nabídek.
Chcete prozkoumat konkrétní metriky? Pomocí filtrů můžete třídit pole a generovat zaměřené zprávy s údaji o čistém zisku za každý týden nebo měsíc.
Kromě toho, že vám tato šablona pomůže sledovat návratnost investic, nabízí také řadu nástrojů pro spolupráci a přizpůsobení. Můžete barevně označit jednotlivé sekce, pracovat se sloupci a vytvářet jedinečná rozvržení, která umožňují přehledné zobrazení relevantních klíčových ukazatelů výkonnosti.
7. Šablona marketingové návratnosti investic od SlideTeam
Jedním z nejrychlejších způsobů, jak zajistit, aby o vaší společnosti vědělo více lidí, je marketingový obsah a marketingové kampaně, ať už se jedná o e-maily, reklamy na sociálních médiích, letáky nebo billboardy. Ale investovali byste peníze do marketingových projektů, aniž byste vypočítali návratnost investic?
Šablona ROI specifická pro marketing pomáhá předpovědět úspěch vašich snah odhadem ziskovosti relativních výdajů. Používá se k rozpočtování nebo zdůvodnění marketingových nákladů, jako jsou reklamy, průzkumy zákazníků, poplatky agenturám a platy zaměstnanců.
Využijte šablonu marketingové návratnosti investic od SlideTeam a vytvořte pro své stakeholdery dokonalé vizuální znázornění svých minulých nebo budoucích kampaní. Tato šablona PowerPointu obsahuje 100% editovatelné snímky, vlastní ikony a tvary.
Výchozí snímky obsahují předdefinované prvky, ale je na vašem marketingovém týmu, aby je změnil podle vaší cílové skupiny a značky. Můžete přizpůsobit barvy a písma a přidat dialogová okna, aby byla prezentace srozumitelná i pro diváky, kteří ji vidí poprvé.
Tato šablona je užitečná zejména pro sdělování vašich plánů vedení nebo účetním týmům při schůzkách o rozpočtu.
8. Šablona zprávy o sledování návratnosti investic v PowerPointu od SlideTeam
Výpočet návratnosti investic není nic složitého, ale vědět, jak data souvisle prezentovat široké veřejnosti, je obtížný úkol. Ve většině případů je největší překážkou sdělování čísel lidem, kteří nemají žádné znalosti z oblasti financí nebo účetnictví.
Šablona PowerPoint ROI Tracking Report Template od SlideTeam tento problém řeší. Její jednoduchá tabulková struktura prezentuje základní čísla, aniž by zahlcovala vaše publikum. Můžete uvést náklady na investici a generované výnosy a propojit je s hodnotou ROI v jediném okně!
Zobrazení číselných údajů o zisku může být ještě náročnější, pokud prezentujete více než jednu investici, což je často případ. Ale s touto šablonou budete mít dostatek prostoru pro přehled více investic a vytvoření srovnávacích zpráv.
Jednou z nejvýznamnějších výhod této šablony je její uživatelská přívětivost. Jelikož se jedná o šablonu PowerPointu, většina uživatelů ocení její známé prostředí.
Všechny prvky šablony lze přizpůsobit – přidávejte nebo odstraňujte sekce, měňte barvy nebo používejte ikony a symboly, abyste své prezentaci dodali osobitost!
9. Šablona návratnosti investic v Excelu od 365FinancialAnalyst
Pokud potřebujete pouze kalkulačku návratnosti investic pro velmi složité investice nebo projekty, šablona Excel ROI Template od 365FinancialAnalyst je pro vás ideální.
Tato šablona Excelu je pečlivě navržena pro komplexní výpočty návratnosti investic, které závisí na různých proměnných, jako jsou provize prodejního týmu, daně a výnosy z dividend. Provádět takovéto pracné a chybové výpočty ručně není reálné.
Jedna malá chyba může zkreslit obraz o zdraví vaší společnosti. V důsledku toho byste mohli učinit nesprávná rozhodnutí a poškodit své podnikání.
Tato bezplatná šablona tabulky ROI v Excelu je určena k jednoduchému provádění výpočtů. Obsahuje definované vzorce pro výpočet správné míry návratnosti po zohlednění všech proměnných – stačí pouze zadat data do požadovaných buněk.
Šablona upřednostňuje funkčnost před estetikou, takže nečekejte funkce pro přizpůsobení nebo spolupráci.
Změřte ziskovost své společnosti pomocí šablon ROI
Šablony ROI jsou cenným nástrojem pro stanovení ziskovosti vaší společnosti. Pomocí těchto šablon můžete snadno a přesně sledovat své investice, měřit jejich návratnost a nakonec činit informovaná rozhodnutí o financích.
Nezapomeňte, že klíčem ke zvýšení ziskovosti vaší společnosti je důsledné sledování a analýza. Šablony ROI vám mohou v tomto procesu sloužit jako vodítko a pomoci vám orientovat se ve složitém prostředí podnikových financí.
