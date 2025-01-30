8 nejlepších softwarů pro tvorbu plánů (funkce, ceny)

Vzpomínáte si, jak hráči ve filmu „ Jumanji “ následovali mapu, aby vyhráli hru?
Vývojové týmy také potřebují následovat plán, aby porazily své konkurenty a získaly si své stakeholdery. Ačkoli tým Jumanji spoléhal na fyzickou mapu, pro vysoce funkční produktové a projektové týmy to nestačí.
A právě tady přichází na řadu software pro produktové roadmapy, doslova.
V tomto článku se zaměříme na to, co je to software pro tvorbu roadmap, a představíme osm nejlepších nástrojů pro tvorbu roadmap, které můžete použít k přežití na všech úrovních vývoje produktu. 🎮
Bubny, prosím
Vítejte v džungli! 🌴
Co je software pro tvorbu plánů?
Než se pustíme do softwaru pro produktové roadmapy, podívejme se, co to vlastně produktová roadmapa je.
Roadmapy produktů pomáhají týmům vizualizovat vývojový proces, aby mohly vyvíjet nové produkty nebo projekty nebo vylepšovat ty stávající.
Produktoví manažeři i projektoví manažeři se při komunikaci vize společnosti spoléhají na roadmapy. Tímto způsobem může váš agilní tým sladit své cíle s celkovým cílem.
Vytvoření skvělého produktu a uvedení správných funkcí na trh však může být velmi složité.
Pravděpodobně obtížnější než vyhrát hru Jumanji.
Bez vizuálního plánu jsou týmy vrženy do neznáma a nemají ponětí, co by produkt měl umět, zejména pro koncového uživatele.
Váš tým bude mít následující pocit:
Naštěstí mají nástroje pro produktové roadmapy funkce zaměřené na zákazníka, jako jsou zákaznické portály a zobrazení formulářů, které vám pomohou uvést na trh úspěšné produkty.
Software pro tvorbu produktových plánů také pomáhá týmům spravovat termíny, stanovovat praktické milníky, odstraňovat překážky (jako jsou slabiny avatarů 😉) a sledovat pokrok.
Potřebujete podrobnější návod k tvorbě roadmap?
Navštivte kompletního průvodce roadmappingem a dozvíte se více o roadmapách v projektovém řízení.
Nyní, když jsme si to vyjasnili, podívejme se na klíčové hráče v této oblasti:
8 nejlepších softwarů pro tvorbu plánů
Zde je osm nejlepších nástrojů pro plánování roadmap:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a produktové roadmapy, který používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
S ClickUpem může váš tým využívat závislosti úkolů k efektivnímu plánování roadmapy produktu. Navíc s Goals může váš tým oslavovat velké úspěchy, jako je záchrana ztraceného hráče.
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp nejlepší software pro tvorbu plánů:
- Přizpůsobitelné zobrazení : uvádějte své krásné vize roadmap do života pomocí Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
- Zobrazení časové osy: předvídejte výsledky svého agilního produktového plánu 🔮
- Myšlenkové mapy: brainstormujte strategické iniciativy svého týmu pomocí krásných myšlenkových map.
- Dashboardy: vaše řídící centrum, kde můžete sledovat svůj tým a ujistit se, že všichni přispívají k úspěchu.
- Sprints ClickApp : dosáhněte všech cílů svého agilního softwarového vývoje pomocí systému Sprint, který maximalizuje talent vašeho technického týmu.
- Widgety tabulek: sledujte výkonnost svého týmu pomocí reportů v reálném čase.
- Priority: upřednostněte funkce, které zákazníci chtějí vidět ve vašem agilním plánu. Například přidání více avatarů do hry.
- Vlastní pole : vytvořte jedinečná pole úkolů pro správu fází testování a vývoje
- Vlastní stavy: vytvořte jasné pracovní postupy pro vše od spouštění funkcí až po sledování problémů.
- Milníky: oslavte dokončení velké skupiny úkolů. Například vrácení Jaguarova oka soše.
- Automatizace: automatické přiřazování úkolů a správa více produktů najednou
- Zobrazení pracovní zátěže: plánujte kapacitu svého týmu a spravujte zdroje
Potřebujete pár tipů ke hře?
Zde je příklad, jak produktoví manažeři ClickUp používají ClickUp !
Výhody ClickUp
- Výkonný bezplatný tarif, který vám umožní mít neomezený počet hráčů (uživatelů)
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Uspořádejte své projekty do pracovních prostorů , složek a dalších prvků pomocí jednoduché hierarchické struktury.
- Přidejte do své nové aplikace seznam kritérií pomocí kontrolních seznamů.
- Snadno vytvořte produktovou strategii nebo produktový plán a spolupracujte s členy svého týmu a zainteresovanými stranami v reálném čase pomocí Docs.
- Získejte náskok díky předem připraveným šablonám projektů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů a přesouvejte podání prostřednictvím pracovního postupu pomocí zobrazení formuláře.
- Díky podrobným oprávněním můžete důležité herní tipy udržet v soukromí.
- Jako produktový manažer musíte zajistit, aby každý člen týmu věděl, co má na starosti. K tomu se perfektně hodí uživatelské role.
- Zlikvidujte všechny chyby v džungli díky integraci GitHub, GitLab a Bitbucket.
- Vytvářejte úkoly, poznámky a dokumenty pomocí našich výkonných mobilních aplikací pro iOS a Android.
Ano, to poslední je pro tebe, Bethany.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici zobrazení tabulky.
Podívejte se na veřejný plán ClickUp a zjistěte, jak tyto drobné nedostatky řešíme.
A nezapomeňte objevit pokladnici zajímavých funkcí, které pro vás tento bezplatný software pro správu produktů nabízí.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí řadu cenových plánů, které vyhoví vašim potřebám, včetně:
- Plán Free Forever: Neomezený počet členů Neomezený počet úkolů Ochrana soukromí a sdílení A další
- Neomezený počet členů
- Neomezený počet úkolů
- Ochrana soukromí a sdílení
- A další informace
- Neomezený počet členů
- Neomezený počet úkolů
- Ochrana soukromí a sdílení
- A další informace
- Neomezený tarif (5 $/měsíc na člena): Všechny „bezplatné“ funkce Neomezený počet seznamů, tabulek a kalendářů Vlastní pole Cíle Neomezený počet dashboardů A další
- Všechny „bezplatné“ funkce
- Neomezené zobrazení seznamů, tabulek a kalendářů
- Vlastní pole
- Cíle
- Neomezený počet dashboardů
- A další informace
- Všechny „bezplatné“ funkce
- Neomezené zobrazení seznamů, tabulek a kalendářů
- Vlastní pole
- Cíle
- Neomezený počet dashboardů
- A další informace
- Obchodní plán (9 $/měsíc na člena): Všechny neomezené funkce Sprint Automations Zobrazení časové osy Osobní zobrazení Reporty Ganttovy diagramy Milníky A další
- Všechny funkce bez omezení
- Sprint Automations
- Zobrazení časové osy
- Osobní názory
- Reporting
- Ganttovy diagramy
- Milníky
- A další informace
- Všechny funkce bez omezení
- Sprint Automations
- Zobrazení časové osy
- Osobní názory
- Reporting
- Ganttovy diagramy
- Milníky
- A další informace
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Aha!
Aha! je software pro plánování produktů, který pomáhá různým týmům centralizovat zpětnou vazbu od zákazníků, vytvářet produktovou strategii a stanovovat priority funkcí.
Bohužel tento software pro tvorbu plánů neumožňuje vkládat poznámky do souborů PDF, což ztěžuje spolupráci s členy týmu a dalšími zúčastněnými stranami projektu.
My také ne.
Klíčové funkce
- Zlepšete uživatelský zážitek svých zákazníků pomocí uživatelských příběhů.
- Zjistěte, co vaši zákazníci chtějí, prostřednictvím portálu s přizpůsobenými nápady.
- Plánovací tabule, která pomáhá vlastníkovi produktu spravovat produktový backlog a stanovovat priority funkcí.
- Zobrazení pracovní plochy pro sledování pokroku v plánu projektu
Výhody
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup pomocí vlastních polí a stavů.
- Propojte související úkoly navzájem pomocí závislostí úkolů.
- Vytvořte makety produktů a požádejte více týmů o zpětnou vazbu.
Omezení
- Nelze přiřadit úkoly více než jedné osobě najednou.
- Žádná myšlenková mapa pro funkce tvorby produktových nápadů
- Drahé cenové plány
Ceny
Aha! nabízí dvě cenové varianty:
- Startupový plán Výrazně zlevněný plán pro pět uživatelů Zlevněné ceny po dobu 12 měsíců 40minutová lekce osvědčených postupů A další
- Výrazně zlevněný tarif pro pět uživatelů
- Zvýhodněná cena na 12 měsíců
- 40minutová lekce osvědčených postupů
- A další informace
- Výrazně zlevněný tarif pro pět uživatelů
- Zvýhodněná cena na 12 měsíců
- 40minutová lekce osvědčených postupů
- A další informace
- Prémiový tarif (74 $/uživatel za měsíc): Stanovte celkovou strategii Vytvářejte různé roadmapy Vytvářejte plány Stanovujte priority práce A další
- Stanovte celkovou strategii
- Vytvářejte různé roadmapy
- Vytvářejte plány
- Upřednostněte práci
- A další informace
- Stanovte celkovou strategii
- Vytvářejte různé roadmapy
- Vytvářejte plány
- Upřednostněte práci
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
3. Productboard
Productboard je online nástroj pro tvorbu plánů, který upřednostňuje potřeby zákazníků. Pokud například vaši zákazníci chtějí deskovou hru Jumanji namísto verze pro konzoli, tento nástroj pro spolupráci vám pomůže splnit jejich přání.
Ale buďte opatrní, co si přejete. 👀
Klíčové funkce
- Vytvořte strategický plán s podrobnými plány vydání
- Seskupte funkce produktu podle vydání, sprintu, širokých časových horizontů a dalších kritérií.
- Snižte rizika pomocí závislostí funkcí
- Plánujte důležité milníky projektu pomocí plánů založených na časové ose.
Výhody
- Seskupte všechny své žádosti o podporu, zprávy ze Slacku, obchodní konverzace a další informace na jednom místě.
- Kategorizujte nápady, požadavky a zpětnou vazbu týkající se produktů a směrujte je správnému produktovému týmu.
- Synchronizujte s nástroji pro vývoj produktů, jako jsou Jira, GitHub, Azure DevOps a další.
Omezení
- Nejsou k dispozici žádné mobilní aplikace.
- Drahé cenové plány
- Nelze integrovat s výkonným softwarem, jako je Zoom, GitLab a Bitbucket.
Ceny
Productboard nabízí tři cenové plány:
- Essentials (25 USD/tvůrce za měsíc): Vytvářejte a sdílejte přizpůsobené roadmapy Plánujte a slaďte produktové týmy Synchronizujte roadmapy s vývojovými nástroji pomocí předem připravených integrací Roadmapy založené na sloupcích a časové ose A další
- Vytvářejte a sdílejte přizpůsobené roadmapy
- Plánujte a slaďte produktové týmy
- Synchronizujte roadmapy s vývojovými nástroji pomocí předem připravených integrací.
- Plány založené na sloupcích a časové ose
- A další informace
- Vytvářejte a sdílejte přizpůsobené roadmapy
- Plánujte a slaďte produktové týmy
- Synchronizujte roadmapy s vývojovými nástroji pomocí předem připravených integrací.
- Plány založené na sloupcích a časové ose
- A další informace
- Pro (60 $/tvůrce za měsíc): Portál pro zpětnou vazbu od zákazníků Třídění a filtrování zpětné vazby od zákazníků a funkcí Více skóre pro přizpůsobení priorit Rozšíření pro Chrome a integrace e-mailů A další
- Portál pro zpětnou vazbu od zákazníků
- Třídit a filtrovat zpětnou vazbu zákazníků a funkce
- Více bodů pro přizpůsobení priorit
- Rozšíření pro Chrome a integrace e-mailu
- A další informace
- Portál pro zpětnou vazbu od zákazníků
- Třídit a filtrovat zpětnou vazbu zákazníků a funkce
- Více bodů pro vlastní stanovení priorit
- Rozšíření pro Chrome a integrace e-mailu
- A další informace
- Scale (120 USD/tvůrce za měsíc): Integrace Salesforce Závislosti Plánování a správa vydání více produktů Více portálů A další
- Integrace se Salesforce
- Závislosti
- Plánujte a spravujte vydání více produktů
- Více portálů
- A další informace
- Integrace Salesforce
- Závislosti
- Plánujte a spravujte vydání více produktů
- Více portálů
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
4. Pondělí
Monday je nástroj pro řízení projektů, který má některé funkce pro tvorbu roadmap.
Pokud však používáte bezplatný tarif, nebudete mít k dispozici základní funkce, jako jsou Ganttovy diagramy a zobrazení časové osy.
Problém?
Pro váš produktový tým bude velmi obtížné dodržet termíny, což vás ponechá v následující situaci:
Klíčové funkce
- Vytvořte si vlastní technologický plán a nastíňte milníky ve vizuálním časovém harmonogramu projektu.
- Vytvořte si vlastní šablony plánů projektů nebo použijte ty hotové.
- Zobrazte data jako mapu, kalendář, časovou osu, kanban a další.
- Nastavte automatické připomenutí termínů, aby váš projektový tým držel krok a byl připraven na plánované datum spuštění.
Výhody
- Funkce agilního řízení projektů, jako jsou sprinty a story pointy
- Šablona pro správu projektového portfolia, která vám ukáže celkový stav a ziskovost portfolia.
- Integrace s Microsoft Teams, Google Calendar, Zoom a dalšími aplikacemi
Omezení
- V bezplatném tarifu omezeno na dva uživatele.
- Žádné grafy burndown produktu
- Žádná vestavěná funkce chatu
Ceny
Monday nabízí čtyři cenové varianty:
- Zdarma: Až dva členové týmu Neomezený počet tabulek 200 šablon Aplikace pro iOS a Android A další
- Až dva členové týmu
- Neomezený počet tabulek
- 200 šablon
- Aplikace pro iOS a Android
- A další informace
- Až dva členové týmu
- Neomezený počet tabulek
- 200 šablon
- Aplikace pro iOS a Android
- A další informace
- Základní (8 $/uživatel za měsíc): Neomezený počet bezplatných prohlížečů Neomezený počet položek 5 GB úložného prostoru Omezené řídicí panely A další
- Neomezený počet bezplatných prohlížečů
- Neomezený počet položek
- 5 GB úložiště souborů
- Omezené řídicí panely
- A další informace
- Neomezený počet bezplatných prohlížečů
- Neomezený počet položek
- 5 GB úložiště souborů
- Omezené řídicí panely
- A další informace
- Standard: (10 USD/uživatel za měsíc): Zobrazení časové osy Ganttovy diagramy 250 integračních akcí/měsíc 250 automatizačních akcí/měsíc A další
- Zobrazení časové osy
- Ganttovy diagramy
- 250 integračních akcí/měsíc
- 250 automatizačních akcí/měsíc
- A další informace
- Zobrazení časové osy
- Ganttovy diagramy
- 250 integračních akcí/měsíc
- 250 automatizačních akcí/měsíc
- A další informace
- Pro: (16 $/uživatel za měsíc): Sledování času Soukromé tabule Sloupec závislostí Sloupec vzorců A další
- Sledování času
- Soukromé tabule
- Sloupec závislostí
- Sloupec vzorce
- A další informace
- Sledování času
- Soukromé tabule
- Sloupec závislostí
- Sloupec vzorce
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Airfocus
Airfocus je bezplatný nástroj pro tvorbu plánů, který týmům pomáhá udržet směr. S tímto nástrojem mohou týmy snadno vytvářet přehledné plány a spolupracovat na nich.
Pomůže však tento nástroj pro plánování produktů vašemu produktovému týmu soustředit se?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce
- Tabulka priorit, která vám pomůže identifikovat projekty s vysokou hodnotou
- Zapojte všechny zainteresované strany do hlasování o nápadech na produkty.
- Kanban roadmap, který zajišťuje soulad všech členů týmu
- Vytvořte soulad mezi položkami, cíli a milníky vizualizací strategie projektu v Ganttově diagramu.
Výhody
Omezení
- V bezplatném tarifu omezeno na jednoho uživatele.
- Omezeno na dva pohledy na roadmapu
- Žádná vlastní pole
Ceny
Airfocus nabízí tři cenové varianty:
- Starter (25 $/měsíc): Pokročilý rámec pro stanovení priorit Matice priorit Kanban roadmap Rozšíření pro Chrome A další
- Pokročilý rámec pro stanovení priorit
- Matice priorit
- Kanban roadmap
- Rozšíření pro Chrome
- A další informace
- Pokročilý rámec pro stanovení priorit
- Matice priorit
- Kanban roadmap
- Rozšíření pro Chrome
- A další informace
- Team: (59 $/měsíc): Závislosti Priority poker Sdílení odkazů a export do PDF Oprávnění rolí A další
- Závislosti
- Priority poker
- Sdílejte odkazy a exporty do formátu PDF
- Oprávnění rolí
- A další informace
- Závislosti
- Priority poker
- Sdílejte odkazy a exporty do formátu PDF
- Oprávnění rolí
- A další informace
- Pro: (119 $/měsíc): Zobrazení portfolia Jira Server Neomezený počet prohlížečů Platba na fakturu (při ročním vyúčtování) A další
- Zobrazení portfolia
- Jira Server
- Neomezený počet diváků
- Platba na fakturu (v případě roční fakturace)
- A další informace
- Zobrazení portfolia
- Jira Server
- Neomezený počet diváků
- Platba na fakturu (v případě roční fakturace)
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
6. Trello
Trello je nástroj pro správu projektů a tvorbu roadmap, který má vestavěného Butlera.
Ano, čtete správně.
Butler, integrovaná umělá inteligence Trello, snižuje počet kliknutí, které musíte provést.
Ale bude tento nástroj pro tvorbu plánů vyhovovat potřebám vašeho týmu?
Klíčové funkce
- Více zobrazení projektů, včetně mapy, tabulky a časové osy
- Karty s podrobnostmi úkolů, jako jsou přílohy, komentáře, termíny splnění a další
- Sledujte pokrok svého plánu pomocí šablony plánu vývoje produktu.
- Rozdělte velké projekty na menší úkoly pomocí kontrolních seznamů.
Výhody
- Díky funkci kanbanové tabule je tato aplikace vhodná pro agilní týmy.
- Integruje se se softwarem jako Slack, Adobe XD, Jira a dalšími.
- Spravujte úkoly na cestách pomocí mobilních aplikací pro iOS a Android.
Omezení
- Jeho jednoduché rozhraní ztěžuje správu více projektů.
- V bezplatném tarifu nejsou k dispozici kalendář, časová osa ani přehledy.
- Je třeba připlatit za funkce, jako jsou vlastní pole a burndown grafy.
Ceny
Trello nabízí dvě cenové možnosti:
- Zdarma: Neomezený protokol aktivit Přiřazení úkolů a termíny Mobilní aplikace pro iOS a Android Dvoufaktorová autentizace A další
- Neomezený protokol aktivit
- Příjemce a termíny
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Dvoufaktorová autentizace
- A další informace
- Neomezený protokol aktivit
- Příjemce a termíny
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Dvoufaktorová autentizace
- A další informace
- Business class (12,50 $/uživatel za měsíc): Zobrazení časové osy Zobrazení tabulky pracovního prostoru Zobrazení kalendáře Pokročilé kontrolní seznamy A další
- Zobrazení časové osy
- Pohled na tabulku pracovního prostoru
- Zobrazení kalendáře
- Pokročilé kontrolní seznamy
- A další informace
- Zobrazení časové osy
- Pohled na tabulku pracovního prostoru
- Zobrazení kalendáře
- Pokročilé kontrolní seznamy
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
7. Bitrix24
Bitrix24 je nástroj pro spolupráci a návrh roadmap. Pokud však chcete funkce, jako jsou přístupová oprávnění a šablony projektů, budete muset zaplatit 199 $ měsíčně.
Silná reakce, Kevine.
Ale my to chápeme.
Klíčové funkce
- Zjistěte, které úkoly jsou na sobě závislé, pomocí Ganttových diagramů projektového plánu.
- Přetahujte úkoly z jedné fáze do druhé pomocí zobrazení kanbanové tabule.
- Naplánujte data vydání produktů nebo funkcí pomocí integrovaného kalendáře.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a přidávejte k těmto úkolům pozorovatele.
Výhody
- Mezi různými zobrazeními můžete přepínat jediným kliknutím.
- Funkce počítadla úkolů zobrazuje průběh vašeho projektu a upozorní vás, pokud hrozí, že nestihnete termín.
- Nativní funkce pro sledování času
Omezení
- V bezplatném tarifu chybí funkce pro sledování projektů. Nezískáváte závislosti úkolů ani vlastní pole.
- Obtížné nastavení. Uživatelé například mají potíže s nalezením funkcí, jako jsou výchozí widgety.
- Úkoly můžete přiřadit pouze jednomu členovi týmu. Další účastníci jsou omezeni na nejvyšší úroveň tarifů.
Ceny
Bitrix24 nabízí čtyři cenové plány:
- Zdarma Katalog produktů Chat Zobrazení kalendáře Zobrazení časové osy Znalostní báze
- Katalog produktů
- Chat
- Zobrazení kalendáře
- Zobrazení časové osy
- Znalostní databáze
- Katalog produktů
- Chat
- Zobrazení kalendáře
- Zobrazení časové osy
- Znalostní databáze
- Základní (29,40 $/měsíc):
Vše zdarma +
- Opakující se nabídky
- Zobrazení pro supervizora
- Integrace Zoom
- A další informace
- Standard (59,40 $/měsíc):
Vše v balíčku Basic +
- Historie změn
- Analytické zprávy
- Šablony úkolů
- A další informace
- Professional (119,40 $/měsíc):
Vše v balíčku Standard +
- Prodejní informace
- Automatizace obchodních procesů
- Více přístupových práv
- A další informace
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
8. Infinity
Infinity je nástroj pro vizualizaci roadmap, který vám pomůže vytvořit jasný celkový obraz vašich cílů pomocí pohodlné funkce drag and drop.
Umožňuje vám také spolupracovat s vaším týmem a ukládat informace související s projektem na jednom místě.
Vítejte, soustředění a spolupráce! 💡
Jedním z hlavních omezení tohoto nástroje pro tvorbu plánů však je, že není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Zdá se, že ani Infinity není dokonalé.
Klíčové funkce
- Několik šablon pro marketing, vývoj produktů, řízení projektů atd.
- Umožňuje přiřadit úkoly více osobám.
- Pomocí komentářů plánujte a diskutujte nápady se svým týmem.
- Vlastní atributy vám pomohou přidat další podrobnosti o vašich projektech.
Výhody
- Podporuje zobrazení projektů jako seznam, Ganttův diagram, kalendář atd.
- Nabízí prioritizaci úkolů
- Má mobilní aplikaci pro zařízení iOS a Android.
Omezení
- Žádná funkce připomenutí
- Chybí pokročilá nastavení oprávnění
- Omezené integrace
Ceny
Cenové plány pro tento nástroj pro tvorbu plánů začínají od 9 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (5+ recenzí)
Konec mapy 🗺
Produktová roadmapa pomáhá firmám stanovit si produktové cíle, aby týmy věděly, kterým směrem se mají ubírat, doslova.
Kromě toho inovativní nástroje pro tvorbu roadmap pomáhají firmám velmi jednoduchým způsobem sdělovat celkový obraz interním i externím zainteresovaným stranám.
Pamatujte, že bez produktových roadmap skončíte se stagnujícím týmem a nedotaženým produktem. Jediným způsobem, jak může váš tým uniknout stagnaci, je společná práce na dokončení hry!
A s nástrojem pro tvorbu roadmap, jako je ClickUp, může váš tým snadno zvládnout každou fázi roadmapy vašeho produktu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zažijte revoluční nástroj pro tvorbu plánů.