5 nejlepších alternativ a konkurentů Bitrix24 (funkce, omezení, ceny)

Hledáte výkonné alternativy k Bitrix24?
Pravděpodobně jste sem zavítali, protože Bitrix24 vám nevyhovuje.
A to je v pořádku.
Některé věci se prostě nedají dobře kombinovat.
Jako olej a voda nebo ananas a pizza.
Ano, právě jsme to řekli.
Většina věcí v životě však má ideální protějšek.
A vy se chystáte najít svého dokonalého společníka pro řízení projektů.
V tomto článku představíme pět nejlepších alternativ k Bitrix24 spolu s jejich klíčovými funkcemi, výhodami, nevýhodami, cenami a uživatelskými hodnoceními.
Pojďme na to.
Proč hledat alternativy k Bitrix24?
Bitrix24 je oblíbený nástroj pro spolupráci, který je široce využíván pro řízení projektů malými a rostoucími podniky.
Jaké jsou jeho nejlepší funkce?
- Integrované funkce CRM softwaru
- Bezplatné funkce e-mailového marketingu
- K dispozici jako verze pro vlastní hostování a cloudová verze.
- Funkce pro spolupráci na projektech a správu úkolů
Proč tedy hledat alternativy k Bitrix24?
Bitrix24 jako nástroj nebo platforma pro řízení projektů v mnoha klíčových oblastech zaostává.
Zde je stručný přehled některých nevýhod Bitrix24, které prostě nemůžete přehlédnout.
Nevýhoda č. 1: Složité nastavení
Váš ideální software pro řízení projektů by měl být snadno nastavitelný.
V případě Bitrix24 tomu tak není!
Nastavení vás pravděpodobně vyčerpá.
Nevýhoda č. 2: Příliš mnoho doplňkových funkcí
Bitrix24 vám nabízí několik dalších funkcí , jako je e-mailový marketing, zákaznická podpora a správa potenciálních zákazníků.
Pokud jej chcete používat pouze pro správu úkolů, všechny tyto další funkce budou zbytečné a budou zabírat místo ve vašem úložišti.
Nevýhoda č. 3: Složité uživatelské rozhraní
Jistě, některé funkce Bitrix24 jsou dobré.
Nejsou však dobře organizované.
Nepřehledné uživatelské rozhraní Bitrix24 může být matoucí a odrazující, zejména pokud jste začátečník.
To přece nechcete v softwaru pro řízení projektů, že?
Bohužel, nevýhody tím nekončí.
Přečtěte si naši komplexní recenzi Bitrix24 a zjistěte více o omezeních.
Začneme tedy hledat nejlepší alternativu k Bitrix24? Jdeme na to!
5 nejlepších alternativ Bitrix24
Je těžké najít alternativu k Bitrix24, která by přesně odpovídala vašim potřebám.
Protože existuje příliš mnoho možností a příliš mnoho faktorů, které je třeba zvážit...
Nejdůležitější je, že každá organizace je jedinečná.
Některé upřednostňují marketingové potřeby, jiné se zaměřují na plánování a navrhování.
Nebojte se. Jsme tu pro vás.
Zde je seznam pěti nejlepších alternativ k Bitrix24, které vám pomohou vybrat si tu nejlepší.
1. ClickUp
První z nich je ClickUp, jeden z nejlépe hodnocených softwarů pro řízení projektů na světě, který používají vysoce produktivní týmy.
Tento nástroj je vysoce přizpůsobitelný a nabízí spoustu funkcí, které jsou navrženy tak, aby pro vás bylo řízení projektů stejně jednoduché jako kvantová fyzika pro fyzika.
Jak to ClickUp dělá?
Podívejme se blíže na některé z jeho nejdůležitějších funkcí, abychom pochopili, proč je na prvním místě v tomto seznamu alternativ k Bitrix24.
Klíčové vlastnosti ClickUp
A. Užijte si flexibilitu s zobrazeními
Přepínejte mezi různými druhy zobrazení a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu práce.
Vyberte si z několika možností zobrazení ClickUp, jako jsou:
- Zobrazení tabule: Zobrazení Kanban pro třídění úkolů podle stavu
- Zobrazení boxu: pro manažery k třídění úkolů podle přidělených osob
- Zobrazení kalendáře: zobrazte si všechny nadcházející události a úkoly v kalendáři.
- Zobrazení seznamu: zobrazte všechny úkoly ve formátu seznamu a použijte filtry k jejich třídění.
B. Ušetřete čas a námahu díky automatizaci
ClickUp vám nabízí spoustu automatizací pro jakékoli opakující se úkoly, které máte ve svém pracovním postupu.
Ať už se jedná o automatizaci marketingu, automatizaci zákaznických služeb nebo potřeby v oblasti lidských zdrojů, pomocí funkce Automation od ClickUp můžete automatizovat jakýkoli pracovní postup.
ClickUp za vás udělá práci, zatímco vy a váš tým se můžete soustředit na růst. 😇
C. Stanovte očekávání pomocí odhadů času
Každý projekt nebo úkol vyžaduje odhad času.
Jak jinak budete mít jasný časový plán nebo budete vědět, kdy a komu přiřadit úkoly?
Díky funkci Time Estimates (Odhady času) v ClickUp můžete nastavit očekávání a předpovědět, kdy budou úkoly hotové.
Takže... alternativy Bitrix24 vám ušetří čas? Ano!
To znamená více času na hraní Dungeons and Dragons s kolegy? Dvojité ano!
D. Spravujte projekty jako profesionál s Ganttovými diagramy
Zastrašují vás Ganttovy diagramy?
Chápeme to.
Ganttův diagram může vypadat složitě a děsivě. Jako diagram molekulárních orbitalů vysvětlující chemické vazby v molekulách. Uf!
Ale takhle Ganttovy diagramy ClickUp nevypadají.
Naše Ganttovy diagramy jsou:
- Vizuálně přitažlivé (protože kdo by neocenil estetiku)
- Velmi snadné použití a interpretace
- Pomůže vám plánovat úkoly, spravovat termíny, objevit kritickou cestu vašeho projektu a mnoho dalšího.
E. Spravujte dokumenty jako nikdy předtím s Docs
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvořit nejflexibilnější a snadno sdílenou znalostní bázi.
Ať už se jedná o obsah blogu nebo poznámky ke strunové teorii, Docs zvládne všechna vaše slova a data 😎
Jaké jsou výhody?
- Více lidí může spolupracovat a provádět úpravy v jednom dokumentu.
- Přiřazujte komentáře a úkoly přímo z dokumentů
- Ukládání dokumentů jako šablon
- Sdílejte a nastavujte vlastní oprávnění
F. Sledujte své projekty pomocí dashboardů a widgetů
Projektoví manažeři milují pokročilé dashboardy ClickUp.
Sledujte každou jednotlivou aktivitu a úspěch pomocí různých widgetů na ovládacím panelu, jako jsou:
Pamatujte, že čím více informací o výkonu svého týmu máte, tím více můžete jako organizace dosáhnout.
Výhody ClickUp
- Vytvořte si přehled o všem, co se děje ve vašem pracovním prostoru, pomocí dashboardů.
- Snadná integrace s vašimi oblíbenými aplikacemi třetích stran, včetně Slack, Toggl a Calendly.
- Efektivní software pro řízení projektů pro firmy všech velikostí
- Přidejte ke svým úkolům fáze pomocí vlastních stavů
- Vytvářejte okamžité úkoly z komentářů pomocí funkce Přiřazené komentáře
- Přiřaďte více příjemců k jedné úloze
- Snadné sdílení souborů díky integraci cloudového úložiště, jako je Dropbox a Google Drive
- Přizpůsobte přístup pro členy a hosty pomocí oprávnění
- Clip: Nahrávání videa pro nahrávání obrazovky vašeho počítače
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Pracujte offline odkudkoli díky režimu offline
- Zákaznická podpora 24/7
- Mobilní aplikace jsou k dispozici pro zařízení iOS a Android.
Nevýhody ClickUp
- Nelze exportovat dashboardy
Nebojte se. Náš tým pracuje v osmi různých časových pásmech, aby zajistil, že vaše návrhy budou implementovány a problémy vyřešeny.
Podívejte se na náš plán vývoje a zjistěte, co vás čeká.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí tři cenové varianty:
- Navždy zdarma: zahrnuje neomezený počet úkolů a uživatelů a 100 MB úložného prostoru (spíše freemium)
- Neomezený ($5/uživatel za měsíc): zahrnuje neomezený počet seznamů, tabulek, dashboardů a úložného prostoru
- Business (9 $/uživatel za měsíc): zahrnuje všechny automatizace, myšlenkové mapy a vlastní export
Hodnocení uživatelů ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Wrike
Mnoho projektových manažerů oceňuje Wrike pro jeho výkonné funkce správy zdrojů a možnosti jako platformy pro spolupráci.
Pokud však jde o nastavení a zapojení,
Wrike vás může nechat jako… 🤦
Zmínili jsme, že mají Wrike Professional Services, které vás provedou celým procesem?
Specializovaná služba… jen pro začátek!
Pokud vnitřně křičíte, nejste sami.
Zajímá vás Wrike? Zjistěte více o projektovém řízení Wrike a nejlepších alternativách Wrike.
Klíčové vlastnosti Wrike
- Má vestavěný nástroj pro tvorbu formulářů
- Má nativní časový tracker
- Nabízí dvoufaktorové ověřování
- Umožňuje vám vytvářet vlastní stavy
Výhody Wrike
- Nabízí spoustu šablon
- Generuje zprávy v reálném čase
- Nabízí efektivní správu pracovních postupů
- Podporuje zařízení iOS i Android.
Nevýhody Wrike
- Začlenění je poměrně komplikované.
- Mobilní aplikace není tak funkční jako webová aplikace.
- Bezplatná verze podporuje pouze pět uživatelů.
- Nelze importovat z jiných platforem pro správu projektů
Ceny Wrike
Wrike nabízí tři cenové varianty:
- Zdarma: zahrnuje zobrazení tabule, zobrazení tabulky a 2 GB úložného prostoru
- Professional (9,80 $/uživatel za měsíc): zahrnuje sdílený dashboard, pokročilé integrace a 5 GB úložného prostoru
- Business (24,80 $/uživatel za měsíc): zahrnuje šablony reportů, grafické analýzy a 50 GB úložného prostoru
Hodnocení uživatelů Wrike
- Capterra: 4,2/5 (více než 1600 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 1300 recenzí)
3. Basecamp
Basecamp je skvělou alternativou k Bitrixu.
Spolupráce a komunikace jsou jeho nejsilnějšími stránkami.
Pokud se však podíváte na funkce pro sledování projektů v Basecampu, skončíte s jedinou položkou na seznamu.
Je to pouze jedna, a tou je Hill Charts.
Chcete více informací? Podívejte se na naši podrobnou recenzi Basecamp.
Klíčové vlastnosti Basecamp
- Interaktivní tabule pro týmovou spolupráci
- Pings pro okamžité zasílání zpráv v malých skupinách nebo soukromé individuální konverzace
- Efektivní a snadno použitelné univerzální vyhledávání
- Týmové zprávy pro podrobný přehled úkolů a členů týmu
Výhody Basecampu
- Jednoduchá správa úkolů pro malé týmy
- K dispozici jsou aplikace pro iOS i Android.
- Automatické otázky při přihlášení (denní, týdenní nebo měsíční)
- Podporuje přístup klientů
Nevýhody Basecampu
- Jedna možnost s pevnou cenou
- Žádný nativní časový tracker
- Žádné pokročilé funkce pro sledování projektů
- Podporuje omezené integrace
Ceny Basecamp
- Basecamp Personal (30denní bezplatná zkušební verze): nabízí tři projekty, 20 uživatelů a 1 GB úložného prostoru.
- Business Plan (99 $/měsíc): umožňuje chat v reálném čase, seznamy úkolů a neomezený počet uživatelů a klientů.
Hodnocení uživatelů Basecamp
- Capterra: 4,3/5 (více než 12 300 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 4500 recenzí)
4. Monday. com
Monday. com je dobrá alternativa k Bitrix24.
Jedná se o nástroj pro řízení projektů, týmovou spolupráci a správu úkolů, který již pomohl mnoha marketingovým týmům.
Většina z nás však nenávidí pondělky a tento software nám v tom nijak nepomáhá změnit názor.
Věděli jste, že Monday.com nenabízí bezplatný tarif?
Podívejte se na naši recenzi Monday.com a nejlepší alternativy Monday, abyste zjistili, zda je to pro vás ten správný nástroj pro řízení projektů.
Hlavní funkce Monday.com
- Přístup hostů pro prohlížení tabulek a časových os
- Opakující se úkoly a připomenutí
- Tabule pro správu úkolů a podúkolů
- #tag sloupce pro filtrování výsledků napříč všemi tabulemi
Monday.com – klady
- Vizuálně přitažlivé a uživatelsky přívětivé
- K dispozici jsou aplikace pro iOS a Android.
- Nabízí správu pracovního zatížení
- Nativní nástroj pro sledování času
Monday. com – nevýhody
- Žádné výkonné závislosti úkolů
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Sledování času je k dispozici pouze v balíčku Pro.
- Žádný poznámkový blok
Ceny Monday.com
Monday.com má tři cenové úrovně:
- Základní (8 $/místo za měsíc): zahrnuje formuláře, komunikaci s kontextem a jednu tabuli na dashboardu
- Standard (10 $/uživatel za měsíc): zahrnuje pokročilé vyhledávání, zobrazení kalendáře a tři tabule na dashboardu
- Pro (16 $/uživatel za měsíc): zahrnuje sledování času, sloupec vzorců a 10 tabulek na jeden dashboard
Hodnocení uživatelů Monday.com
- Capterra: 4,6/5 (více než 2100 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
5. Jira
Poslední na seznamu alternativ Bitrix24 je Jira. Je populární, protože se jedná o výkonný software pro agilní řízení projektů, na který se spoléhají technici.
Ačkoli může být Jira dobrou softwarovou platformou pro technicky zdatné uživatele, pro většinu ostatních týmů není vhodná.
Nejste si jisti ohledně Jira? Podívejte se na naši komplexní recenzi Jira a několik alternativ k Jira.
Klíčové vlastnosti Jira
Výhody Jira
- Má vlastní programovací jazyk
- K dispozici jsou aplikace pro iOS a Android.
- Nabízí 360stupňový pohled na průběh projektu.
- Komplexní vyhledávací funkce
Nevýhody Jira
- Složité uživatelské rozhraní pro začátečníky
- Omezená velikost souborů (pouze 2 GB)
- Žádní vícečetní příjemci
- Žádné vlastní šablony pro úkoly
Ceny Jira
Jira nabízí tři cenové varianty:
- Zdarma: zahrnuje agilní reportování, automatizace a 2 GB úložiště souborů
- Standard (7 $/uživatel za měsíc): zahrnuje auditní protokoly, anonymní přístup a 250 GB úložného prostoru pro soubory
- Premium (14 $/uživatel za měsíc): zahrnuje tabule Scrum a Kanban, archivaci projektů a neomezené úložiště
Hodnocení uživatelů Jira
- Capterra: 4,4/5 (více než 9500 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 3600 recenzí)
Je čas na seriózní alternativu Bitrix24
Bitrix24 je sice skvělá platforma CRM a má mnoho funkcí pro sociální spolupráci, ale to nestačí. Stále postrádá několik klíčových funkcí pro projekty a jeho používání může být neuvěřitelně komplikované.
Potřebujete jedinou platformu, která nabízí kompletní balíček.
Zejména když existuje mnoho dalších konkurentů Bitrix24, kteří nabízejí hodnotnější funkce přímo ve svých bezplatných tarifech!
Podívejte se na ClickUp. Je navždy zdarma (pokud nechcete upgradovat) a podporuje neomezený počet úkolů a uživatelů.
Další klíčové funkce ClickUp, jako je více než 50 předem připravených automatizací procesů, režim Me Mode a spousta integrací, z něj dělají nejlepší alternativu k Bitrix24.
Pokud nám stále nevěříte, podívejte se na naši recenzi ClickUp vs Bitrix 24 a uvidíte, co máme na mysli!
Je čas si ještě dnes zdarma pořídit ClickUp!