Recenze Basecampu 2025 (funkce, klady, zápory, ceny)

Zajímá vás, zda je Basecamp tím správným nástrojem pro váš tým?
Jedná se o jeden z nejznámějších nástrojů pro správu projektů na trhu. Ale měli byste si jej pořídit jen proto, že je v módě?
Jistě, pokud věříte v moudrost davu! Ale hádám, že máte pochybnosti 🙂
V této komplexní recenzi Basecampu vám tedy pomůžeme odpovědět na tuto otázku.
Tento průvodce pro kupujícího se zaměří na jeho funkce, ceny, klady a zápory, aby vám pomohl určit, zda je to pro vás ten správný nástroj pro řízení projektů.
Pojďme na to.
Co je Basecamp?
Basecamp je software pro řízení projektů a týmovou komunikaci, který vám pomůže:
- Sledujte průběh projektů a úkolů
- ukládání a sdílení relevantních dokumentů
- komunikujte se svým projektovým týmem
- usnadňuje spolupráci na projektech s nimi
Basecamp Classic je starší verze tohoto nástroje, zatímco aktuální verze se jmenuje Basecamp 3. Nabízí funkce jako sdílení souborů, ukládání souborů a zasílání zpráv.
Pokud byla verze 2 dvoupokojovým bytem, verze 3 není zrovna anglickým venkovským sídlem, ale k tomu se dostaneme později!
Kdo jej může používat?
Basecamp je základní nástroj pro řízení projektů, který je nejvhodnější pro malé podniky, které potřebují funkce jako:
- jednoduchá správa úkolů
- diskusní fórum pro týmové diskuse
- úložiště a sdílení souborů
Jaké jsou klíčové funkce Basecampu?
Zde je podrobnější pohled na hlavní funkce Basecampu:
1. Seznamy úkolů pro vytváření úkolů a jejich přiřazování
Stejně jako jiné aplikace pro správu projektů, například Asana a Trello, i Basecamp vám umožňuje vytvářet seznamy úkolů pro vaši práci.
Můžete vytvářet úkoly nebo podúkoly, nastavovat termíny a poté je přiřazovat členům týmu. Jakmile úkol dokončíte, klikněte na zaškrtávací políčko vedle něj a označte jej jako dokončený.
Můžete nastavit oznámení, například připomenutí termínů, která vám pomohou sledovat tyto úkoly.
Basecamp vám také umožňuje přidávat poznámky, obrázky nebo jiné soubory, aby byly vaše seznamy úkolů podrobnější.
Kromě toho můžete seskupit podobné seznamy úkolů, abyste mohli organizovat práci kolem konkrétních úkolů nebo fází projektu. Pokud máte například úkol týkající se zajištění kvality, můžete seskupit seznamy úkolů pro různé fáze, jako například čeká na opravu a opraveno, pod jedinou hlavičkou.
2. Chatovací platforma pro komunikaci v reálném čase (Campfires a Pings)
Basecamp podporuje skupinovou komunikaci a soukromé zprávy.
Skupinový chat Basecampu v reálném čase (Campfires) je ideální pro neformální diskuse, rychlé dotazy a základní sdílení souborů. Každý projekt má vlastní chatovací místnost, kde můžete zmínit osoby, připojit dokumenty a sdílet videa.
Chcete si popovídat v soukromí?
(Ano, všichni nám chybí předávání vzkazů během hodiny matematiky!)
V Basecampu můžete také vést soukromé konverzace (pingy). Pingy můžete posílat jedné osobě nebo skupině osob a konverzace bude viditelná pouze pro osoby, které jste vybrali.
3. Zprávy, díky kterým budete vědět, kdo na čem pracuje, a další informace
Basecamp, stejně jako jiné nástroje pro reporting projektů, poskytuje přehledy, které vám umožní rychle získat přehled o jakémkoli úkolu nebo členovi týmu.
Zde je přehled některých jeho zpráv:
Co je po termínu
Sledujte úkoly nebo projekty, které jsou po termínu, a jak dlouho.
Co je brzy splatné
Sledujte nadcházející úkoly, jako jsou termíny a milníky.
Co kdo dělal
Sledujte aktivitu uživatelů ve všech jejich projektech v Basecampu.
Co je nového, co je třeba udělat a co zbývá udělat
Zkontrolujte všechny nové úkoly, které byly přidány, a všechny nedávno dokončené úkoly.
4. Hill Charts pro sledování postupu projektu
Grafy Basecamp Hill Charts vám pomohou sledovat průběh projektu v reálném čase. Můžete je použít ke sledování velkých projektů a eliminovat tak potřebu denních schůzek.
Hill Charts vám umožní:
- vizualizujte pokrok v čase pomocí snímků
- označujte aktualizace projektu komentáři
- aktualizace recenze v průběhu času
Protože vám ukazuje, které úkoly postupují a které ne, můžete rychle zasáhnout a vyřešit jakékoli problémy s projektem.
Poznámka: Člen týmu musí ručně aktualizovat průběh Hill Chartu – nedochází k automatické aktualizaci.
Výhody Basecampu
Zde je podrobnější pohled na výhody Basecampu:
1. Skvělý pro velmi základní projekty
Jsou vaše projekty velmi jednoduché?
Basecamp je dobrou volbou pro jednoduché projekty bez příliš mnoha proměnných.
Příkladem může být návrh malé statické webové stránky nebo správa malého blogu.
Jedná se v podstatě o praktický software pro vytváření seznamů úkolů s několika dalšími funkcemi, jako jsou:
- Projektové týmové chaty
- Diskusní fórum
- Plán nadcházejících úkolů
- Úložiště souborů pro ukládání vašich dokumentů
Pokud tedy přecházíte z aplikace jako MS Excel a chcete velmi základní nástroj pro správu projektů bez pokročilých funkcí, Basecamp je pro vás skvělou volbou.
2. Podporuje praktické univerzální vyhledávání
Hledání správných informací v projektových nástrojích je obvykle stejně zábavné jako pondělní ranní dopravní zácpa!
S Basecampem však nemusíte tuto bolest snášet.
Díky výkonnému vyhledávání Basecampu najdete, co hledáte, aniž byste museli procházet stovky výsledků nebo přepínat mezi různými aplikacemi. Můžete prohledávat projekty, chaty a soubory a najít vše, co odpovídá konkrétnímu klíčovému slovu nebo frázi.
3. Zajišťuje bezpečnost a soukromí
Basecamp zajišťuje, že vaše data zůstanou v bezpečí a soukromí.
Protože každou hodinu automaticky zálohuje projektové soubory, nemusíte se bát ztráty dat. Splňuje také zásady EU-USA a Švýcarsko-USA Privacy Shield, což přidává další vrstvu zabezpečení.
Můžete také nastavit dvoufaktorové ověřování, abyste zabezpečili svůj účet Basecamp. Navíc, jakmile svůj účet uzavřete, budou data vašeho projektu smazána do 30 dnů.
4. Má samostatnou schránku pro oznámení
Basecamp má samostatnou doručenou poštu (menu Hey!) pro všechna oznámení Basecampu, jako jsou nové zprávy, přidělené úkoly a další.
Jelikož jsou tato oznámení automaticky organizována v nabídce Hey!, můžete sledovat, co se děje, aniž byste museli přepínat mezi více okny nebo aplikacemi. Pro větší flexibilitu můžete také dočasně deaktivovat oznámení nebo nastavit vlastní hodiny pro oznámení.
9 nevýhod Basecampu
Ačkoli je Basecamp dobrým nástrojem pro správu projektů, není dokonalý.
Zde jsou některé z jeho nevýhod:
(kliknutím na odkazy přejdete na konkrétní nevýhodu)
- Extrémně omezená funkčnost
- Rozhraní může být matoucí.
- Nelze upřednostnit úkoly a zvýraznit ty nejdůležitější položky
- Nelze přizpůsobit stavy úkolů tak, aby vyhovovaly různým potřebám projektu.
- Omezené funkce sledování projektů
- Nepodporuje sledování času
- Komentáře nelze přiřadit ani převést na úkoly.
- Omezená funkčnost v mobilních aplikacích
- Tento nástroj může být drahý.
Poznámka: Tato recenze Basecampu zdůrazňuje, jak může výkonná alternativa Basecampu jako ClickUp vyřešit všechny problémy, se kterými se můžete u Basecampu setkat.
Co je ClickUp?
ClickUp je přední světový nástroj pro řízení projektů a spolupráci, který používají týmy ve společnostech všech typů a velikostí po celém světě. Díky široké škále funkcí pro spolupráci a produktivitu budete mít vše, co potřebujete k efektivnímu řízení svých projektů.
A to nejlepší?
ClickUp je uživatelsky přívětivý nástroj pro správu projektů, který nevyžaduje žádné školení – každý se s ním může okamžitě začít pracovat!
Od vytváření projektových plánů po přidělování úkolů a vizualizaci pokroku – ClickUp je jediný nástroj, který kdy budete pro své projektové potřeby potřebovat.
Takto může vyřešit všechny nevýhody Basecampu:
Nevýhoda Basecampu č. 1: Extrémně omezená funkčnost
Basecamp je v podstatě seznam úkolů s několika dalšími základními funkcemi.
Basecamp je tak „základní“, že si můžete vybrat jakýkoli jiný nástroj pro správu projektů na trhu, jako je ClickUp, Asana, Wrike atd., a neuděláte chybu.
Nerada vám to říkám, ale...
Většina funkcí, které jsou považovány za nezbytné a jsou nabízeny v bezplatných verzích většiny nástrojů pro správu projektů, v Basecampu zcela chybí.
Místo Basecampu je vlastně rozumnější spravovat své projekty ve Slacku.
Proč tedy tolik lidí používá Basecamp?
Řekněme, že se nacházíte ve světě, kde jediným dostupným nástrojem je kámen.
Jednoho dne vám pohledný jeskynní muž od vedle ukáže geniální vynález – kámen vyřezaný do tvaru nože. A nabídne vám, že vám ho prodá.
Představte si, jak vás to zaujme!
Okamžitě byste po něm sáhli, že?
Přesně to se stalo s Basecampem.
Byl to jeden z prvních nástrojů pro řízení projektů na trhu.
V době, kdy byl vyvinut, většina lidí používala pro řízení projektů Excel .
Tento software byl rozhodně uživatelsky přívětivější než Excel (i když ne nutně lepší). Takže to byla jasná volba.
Basecamp si během velmi krátké doby získal obrovskou zákaznickou základnu.
Většina lidí stále používá Basecamp, buď proto, že ho používají už roky, nebo proto, že je to jeden z nejznámějších nástrojů.
Ale na základě tohoto uvažování, neměli byste místo toho pro správu projektů používat Excel? Koneckonců, je rozhodně známější než Basecamp!
Dobře, ale jak to, že Basecamp používá tolik lidí?
Tuto otázku jsem si kladl i já.
Pokud se podíváte hlouběji, zjistíte, že mnoho lidí používá kromě Basecampu také další projektové nástroje!
Jakmile totiž začnete nějaký nástroj používat, je velmi těžké ho opustit.
Co tedy dělat?
Stále přidáváte další nástroje, které kompenzují chybějící funkce.
Není to vaše první volba, že?
Řešení ClickUp
ClickUp je neuvěřitelně bohatý na funkce!
Obsahuje všechny chybějící funkce Basecampu, bez kterých se neobejdete.
Zde je několik z nich:
- Podúkoly
- Podprojekty
- Stav úkolů
- Priority
- Zobrazení tabule
- Podrobné popisy úkolů s možností úpravy formátovaného textu
- Ganttovy diagramy
- Přizpůsobitelná přístupová práva
O těchto základních funkcích si povíme podrobněji za chvíli.
Nevýhoda Basecampu č. 2: Matoucí zobrazení
Ačkoli je Basecamp jednoduchý na používání, nabízí omezené možnosti zobrazení správy úkolů.
Jelikož vždy vstupujete do portálů a poté do sekcí v rámci nich, může se vám při používání rozhraní zdát, že se dostáváte do slepé uličky.
Basecamp navíc neposkytuje postranní panel, který by vám pomohl přecházet mezi různými projekty.
To činí správu úkolů velmi nepříjemnou, pokud máte více projektů. Přecházení mezi nimi je opravdu otravné!
Řešení ClickUp: více zobrazení
ClickUp se díky svým různým zobrazením projektů dokáže rychle přizpůsobit preferencím vašeho týmu.
Ať už dáváte přednost agilnímu rozhraní, zobrazení na základě kontrolních seznamů nebo jakémukoli jinému rozhraní pro správu projektů, ClickUp vám to nabízí – jak pro mobilní aplikaci, tak pro stolní počítače.
Co víc?
Mezi těmito zobrazeními můžete dokonce přepínat v rámci jednoho projektu!
Tuto funkci nenajdete při srovnání Basecampu s Asanou ani žádným jiným nástrojem pro správu projektů!
(Podívejte se na naše recenze Wrike, JIRA a Monday , kde najdete další informace o tom, proč jsou názory ClickUp tak super!)
Zde je podrobnější pohled na různé pohledy, které vám ClickUp nabízí:
A. Požadované zobrazení úkolů
ClickUp nabízí dva požadované pohledy na úkoly pro dvě běžné metody řízení projektů:
- Zobrazení tabule
Zobrazení tabule je ideální pro fanoušky metody Kanban.
Agilní vývoj se stane hračkou! Stačí přetáhnout úkoly a aktualizovat jejich stav.
- Zobrazení seznamu
Dáváte přednost jednoduchému seznamu úkolů bez zbytečných funkcí?
Máte to mít!
Zobrazení seznamu je ideální pro ty, kteří preferují styl GTD (getting things done).
B. Box View
Nebuďte projektovým manažerem, který neustále otravuje členy týmu otázkami, na čem právě pracují!
Úkoly jsou v zobrazení Box seřazeny podle přidělených osob. Manažeři mohou rychle sledovat úkoly a povinnosti všech zaměstnanců na jednom místě.
C. Zobrazení kalendáře
Kalendář ClickUp vám pomůže naplánovat, rozvrhnout a spravovat úkoly během několika sekund. Už nemusíte frustrujícím způsobem škrtat položky ve svém staromódním papírovém diáři. S ClickUp můžete snadno přetahovat úkoly a aktualizovat tak svůj rozvrh.
Do toho!
Přizpůsobte si zobrazení kalendáře tak, abyste mohli kontrolovat to, co potřebujete. Máte na výběr z následujících možností:
- Dny: Zobrazuje všechny naplánované úkoly v daný den.
- 4 dny: Zobrazte si harmonogram projektu za poslední čtyři dny.
- Týden: Prohlédněte si týdenní plán projektu a v případě potřeby přesuňte úkoly.
- Měsíční: Poskytuje přehled úkolů na měsíční bázi.
Režim D. Me
Je snadné nechat se rozptýlit projekty nebo úkoly ostatních členů, že?
Pokud ovšem nemáte laserové soustředění jako Bruce Lee!
Pro ostatní uživatele zobrazuje režim Me Mode aplikace ClickUp pouze vaše projekty a výstupy.
Tímto způsobem se ClickUp přizpůsobí workflow zvolenému vaším týmem, a ne naopak — což z něj dělá docela zajímavou alternativu k Basecampu!
Aby byla navigace v těchto zobrazeních snazší, hierarchie správy úkolů ClickUp zahrnuje:
- Pracoviště: Rozdělte svou společnost na samostatné týmy
- Prostory: Hlavní skupiny uživatelů, jako „provoz“ nebo „marketing“
- Složky: Zde můžete ukládat seznamy související s projekty.
- Seznamy: Zde jsou uvedeny všechny projekty.
- Úkoly: Zde pracujete. Každý úkol má své podúkoly, podrobnosti a další informace.
- Podúkoly: Každý úkol v ClickUp lze rozdělit na několik podúkolů.
- Kontrolní seznamy: Můžete vytvářet kontrolní seznamy pro jakoukoli úlohu nebo podúlohu. Můžete například vytvořit kontrolní seznamy pro testování kvality v rámci svých aktivit v oblasti vývoje softwaru.
Při procházení úkolů už nikdy nebudete uvězněni v nekonečných portálech!
Nevýhoda Basecampu č. 3: Žádné priority úkolů
Jistě, Basecamp vám může pomoci organizovat úkoly pomocí seznamů úkolů.
Pokud však chcete úkoly řadit podle priority, máte smůlu!
Proč je to důležité?
Prioritizace úkolů je nejrychlejší způsob, jak dát vašemu týmu vědět, které úkoly jsou urgentní a vyžadují okamžitou pozornost.
Takto tento problém řeší nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp:
Řešení ClickUp: Priority úkolů
ClickUp vám umožňuje přidávat priority ke všem vašim úkolům, aby váš tým věděl, co je důležité a co ne. Tyto priority jsou pro snadnou identifikaci označeny barevnými kódy:
- Červená: Naléhavé
- Žlutá: Vysoká priorita
- Modrá: Normální priorita
- Šedá: Nízká priorita
Jelikož se jedná o standardní barevné kódování v celém ClickUp, můžete identifikovat prioritní úkoly, i když nejste součástí toho konkrétního projektu. Kromě toho můžete úkoly třídit a filtrovat podle priority, abyste se nejprve věnovali těm nejdůležitějším.
Nevýhoda Basecampu č. 4: Žádné vlastní stavy úkolů
Každý projekt má své specifické fáze. Neměl by váš nástroj pro řízení projektů být schopen tyto rozdíly zvládnout?
Proč by někdo chtěl stejné stavy pro blogové příspěvky a projekty vývoje softwaru?
Basecamp však nepodporuje vlastní stavy pro jednotlivé úkoly. To znemožňuje použití softwaru k klasifikaci úkolů podle konkrétních potřeb každého projektu nebo týmu.
Řešení ClickUp: vlastní stavy
Na rozdíl od většiny nástrojů pro správu projektů, které nabízejí přednastavené stavy úkolů, ClickUp vám umožňuje přizpůsobit je podle vašich potřeb!
Díky tomu nebudete omezeni sadou stavů, které přesně neodrážejí vaši úlohu nebo projekt.
Například pro úkoly související s vývojem softwaru můžete vytvořit stavy jako „problém nalezen“ a „zkontrolovat“. Podobně mohou mít vaše úkoly související s blogem stavy jako „kontrola gramatiky“ nebo „editace“.
Už nemusíte otravovat ostatní ohledně stavu úkolů!
Nevýhoda Basecampu č. 5: Omezené funkce pro sledování projektů
Basecamp má pouze jednu funkci pro sledování projektů – Hill Charts.
Pěkné jméno, ale pochopit je bude „náročný“ úkol.
Hill Charts vám sice poskytuje vizuální představu o postupu projektu, ale je velmi subjektivní. Protože stavy projektu se aktualizují ručně, může odrážet to, jak konkrétní člen týmu vnímá aktuální postup – což se může u jednotlivých osob lišit.
Řešení ClickUp: Výkonné sledování projektů
ClickUp nabízí řadu výkonných funkcí pro sledování projektů, které vám pomohou překonat překážky a udržet si přehled o všech svých projektech.
Díky integrovanému nástroji Ganttův diagram v ClickUp je sledování postupu projektu hračkou.
Stačí se rychle podívat na Ganttův diagram a hned víte, jak váš projekt postupuje.
Navíc Ganttovy diagramy ClickUp mohou automatizovat spoustu procesů v reálném čase!
Toto umí:
- Při změně harmonogramu projektu automaticky upravte závislosti úkolů.
- Vypočítejte procentuální pokrok svého projektu na základě dokončených úkolů v porovnání s celkovým počtem úkolů.
- Porovnejte aktuální pokrok projektu s očekávaným pokrokem
- Vypočítejte si kritickou cestu, abyste identifikovali úkoly projektu, které musíte splnit, abyste dodrželi termíny.
Ganttovy diagramy však nejsou jedinou funkcí pro vytváření reportů, kterou získáte.
Kromě těchto Ganttových diagramů získáte také výkonné dashboardy, které vám pomohou snadno vizualizovat data o vašich projektech a sprintech.
Dashboardy mají spoustu možností widgetů, včetně:
- Grafy rychlosti: pomáhají vám zjistit míru dokončení vašich úkolů.
- Burndown grafy: pomáhají analyzovat výkonnost vašeho týmu ve srovnání s cílovou linií a vizualizovat zbývající práci.
- Burnup grafy: ukazují, kolik jste již dokončili v porovnání s vaším rozsahem
- Kumulativní diagramy toku: pomáhají sledovat průběh projektu v čase.
Nevýhoda Basecampu č. 6: Nepodporuje sledování času
Pokud potřebujete sledovat čas strávený na projektech, abyste mohli fakturovat klientům nebo monitorovat produktivitu svého týmu, Basecamp vám nepomůže.
K přesnému vyúčtování klientům budete muset používat aplikace Basecamp (integrace třetích stran) ke sledování času nebo správě časových rozpisů. Zní to jako zbytečná práce navíc!
Řešení ClickUp: Nativní sledování času
ClickUp vám umožňuje sledovat čas strávený na projektu prostřednictvím rozšíření pro Google Chrome. Takto budete mít k dispozici všechny záznamy, které potřebujete k fakturaci klientům nebo sledování produktivity svého týmu.
Rozšíření funguje jako nativní nástroj pro sledování času, který vám ukáže přesný čas, který váš tým strávil na jakémkoli úkolu. Jelikož je každý úkol sledován samostatně, můžete vidět, kdo na kterém úkolu pracoval a kolik času na něm strávil.
A to nejlepší?
Je to 100% ZDARMA.
Kromě toho ClickUp nabízí integraci s oblíbeným softwarem pro sledování času, jako je Everhour, Time Doctor a další, aby se přizpůsobil tomu, co váš tým již používá.
Žádná jiná aplikace pro správu projektů vám nenabízí takovou flexibilitu! — další důvod, proč je ClickUp nejlepší alternativou k Basecampu.
Nevýhoda Basecampu č. 7: Žádné přiřazené komentáře
Zůstávají vaše komentáře bez odpovědi?
Není to nic osobního, opravdu!
Ale s tolika věcmi, které se dějí, mohou členové vašeho týmu zapomenout reagovat na vaše komentáře.
A opožděné odpovědi mohou vést ke zbytečným zpožděním v práci.
Ačkoli Basecamp umožňuje přidávat komentáře, nelze z nich vytvářet akce. To může vést k tomu, že je lidé přehlédnou a nepodniknou okamžitě žádné kroky.
Řešení ClickUp: Přiřazené komentáře
ClickUp vám umožňuje přiřadit komentář k někomu, aby mohl okamžitě reagovat. Komentáře můžete okamžitě převést na úkoly a přiřadit je někomu (nebo sobě).
Pokud například chcete, aby někdo zahájil úkol, můžete mu zanechat komentář a úkol mu přiřadit.
Software je o tom pak informuje – dokonce se zobrazí v jejich liště úloh. Jakmile je úkol hotový, mohou jej označit jako vyřešený, aby se vyhnuli zbytečným následným kontrolám!
S ClickUpem se nemusíte obávat, že nezodpovězené komentáře omezí spolupráci na vašem projektu!
Nevýhoda Basecampu č. 8: Omezená funkčnost v mobilních aplikacích
Tohle je jasná volba.
Pokud chcete spravovat své projekty na cestách, budete potřebovat výkonnou mobilní aplikaci.
To je špatná zpráva pro uživatele Basecampu.
Mobilní aplikace Basecamp má bohužel stejné rozvržení jako jeho desktopový software.
Abyste našli jakékoli informace, budete se muset proplétat nekonečnými tunely – portály a sekcemi – s helmu s baterkou na hlavě.
Není to zrovna aplikace, kterou byste si představovali jako zábavnou, že?
Řešení ClickUp: výkonné mobilní aplikace
Díky výkonným mobilním aplikacím ClickUp pro zařízení iOS a Android je přidávání a správa úkolů na cestách neuvěřitelně jednoduché.
Umožňují vám:
- sledujte průběh projektu
- zobrazit a upravit úkoly
- komentáře k úkolům
- upravte svůj kalendář
Získáte všechny funkce desktopové platformy z pohodlí svého telefonu!
Nevýhoda Basecampu č. 9: Vysoká cena
Basecamp má sice bezplatnou verzi, ale její funkce jsou omezené. Můžete spravovat pouze tři projekty a přidat 20 uživatelů.
Pokud chcete využít užitečné funkce, jako je neomezený počet projektů nebo prioritní zákaznický servis, budete muset zaplatit 99 $ měsíčně za jejich obchodní plán.
Nemusíte být Homer Simpson, abyste řekli „au!“
Zde je přehled cenového modelu Basecampu:
Cenový model Basecampu
Cenový model Basecampu nabízí dvě možnosti:
A. Basecamp Personal: zdarma
Poskytuje podporu pro tři projekty a 20 uživatelů s úložným prostorem 1 GB.
B. Basecamp Business: 99 $/měsíc
Zahrnuje všechny funkce Basecampu plus neomezený počet projektů a uživatelů. Získáte také úložný prostor 500 GB a přednostní zákaznickou podporu. Tento plán si můžete vyzkoušet díky 30denní bezplatné zkušební verzi Basecampu.
Řešení ClickUp
Za 99 dolarů měsíčně může být Basecamp pro mnoho malých podniků drahý.
Proč platit tolik, když máte k dispozici nástroj jako ClickUp, který nabízí širokou škálu funkcí za mnohem přijatelnější ceny?
Na rozdíl od Asana Trello a Basecamp nabízí ClickUp neomezený počet uživatelů, úkolů a 24/7 zákaznickou podporu v bezplatné verzi – bez nutnosti kreditní karty!
Upgradem svého tarifu získáte neomezený úložný prostor za mnohem nižší cenu, protože ClickUp účtuje méně než polovinu ceny za uživatele v každé úrovni.
ClickUp nabízí tři cenové varianty:
- Bezplatný tarif: Neomezený počet úkolů a uživatelů s nepřetržitou zákaznickou podporou
- Neomezený (5 $ za uživatele a měsíc): nabízí „bezplatné“ funkce + neomezený úložný prostor, zobrazení, dashboardy a integrace
- Business (9 $ za uživatele a měsíc): nabízí „neomezené“ funkce + dvoufaktorové ověřování + složky cílů + další hosty + soukromé zobrazení a další
Závěr
Jistě, Basecamp je v pořádku, pokud přecházíte z Excelu. Ale neměli bychom se posunout dál od 90. let?
Proč platit za základní nástroj v roce 2021, když můžete mít nejlepší platformu pro řízení projektů na světě zdarma?
ClickUp podporuje všechny funkce Basecampu a navíc nabízí širokou škálu dalších funkcí za skvělou cenu.
Mnoho z těchto funkcí získáte dokonce zdarma! Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte jej ještě dnes.