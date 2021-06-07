Průvodce projektovým řízením Wrike (řídicí panel, Ganttův diagram, sledování času)

Software pro správu projektů je nepostradatelný pro každého projektového manažera.
Je téměř nemožné tyto dvě věci oddělit!
Skoro jako česnekový chléb a pizza. 🍕
Wrike je jedním z takových řešení pro správu projektů.
Ale je projektové řízení Wrike něco, co byste měli zvolit? 🤔
Nebojte se. Pomůžeme vám to vyřešit.
V tomto článku se budeme zabývat tím, co je Wrike, jeho klíčovými funkcemi, výhodami a omezeními. Navrhneme také alternativu, která bude odpovědí na všechny nevýhody projektového řízení Wrike.
Jste připraveni? Tak jdeme na to!
Co je Wrike?
Wrike je software pro řízení projektů a nástroj pro spolupráci. Umožňuje uživatelům spravovat a sledovat:
- Projekty
- Termíny
- Plány
- A další procesy pracovního toku
Tento software je navržen pro efektivní správu úkolů, což umožňuje projektovému týmu soustředit se na klíčové úkoly a rychle je dokončit.
Wrike vám také umožňuje zobrazit stav všech projektů vašich virtuálních týmů pomocí reportů v reálném čase. Shromažďování faktů a statistik tak bude snadné.
6 klíčových funkcí Wrike
Wrike nabízí řadu působivých funkcí pro správu projektů a spolupráci, včetně interaktivního Ganttova diagramu, zobrazení pracovní zátěže, sdíleného dashboardu atd.
Zde je však pět klíčových funkcí, o kterých si myslíme, že byste měli vědět.
1. Týmová spolupráce
Funkce pro spolupráci ve Wrike jsou navrženy tak, aby pomáhaly při týmových konverzacích, tvorbě aktiv a rozhodování.
Mezi tyto funkce patří:
- Doručená pošta: zobrazuje uživateli všechny jeho zmínky, přidělené úkoly atd.
- @Zmínky: upozorněte konkrétní osobu, aby se zapojila do konverzace
- Oznámení v prohlížeči: upozorňují uživatele na aktualizace od jeho kolegů a na přehledy čekajících úkolů na dashboardu.
- Komentáře: zanechte poznámky, položte otázky atd. k úkolům, složkám a projektům.
- Aktivity: zobrazuje aktivity a aktualizace související s konkrétním úkolem a nachází se v informačním panelu projektu, úkolu nebo složky.
Je zřejmé, že Wrike bere týmovou spolupráci vážně.
2. Sledování času ve Wrike
Software pro správu projektů Wrike má praktický integrovaný systém sledování času, který je skvělý pro sledování hodin strávených na úkolech a projektech.
Díky sledování času ve Wrike se vyhnete zpožděním projektů a zjednodušíte fakturaci.
Můžete snadno spouštět, zastavovat, pozastavovat a dokonce přidávat potřebná data nebo komentáře ke všem svým časovým záznamům.
Záznamy o čase jsou pokladnicí dat, která vám pomohou posoudit produktivitu vašich zaměstnanců.
S funkcí sledování času ve Wrike už nebude rozdávání povýšení žádný problém! 🏆
3. Řídicí panel Wrike
Pokud má váš tým placený tarif, mohou všichni (kromě hostujících spolupracovníků) vytvářet dashboardy Wrike.
Používání tohoto projektového dashboardu pomůže vašemu týmu získat celkový přehled a eliminovat izolovanost.
Můžete také zobrazit analýzy v reálném čase a organizovat úkoly podle vlastních stavů.
S pomocí dashboardů Wrike můžete jedním kliknutím připnout nejdůležitější projekty a vytvářet Ganttovy diagramy.
Škoda, že Wrike omezuje počet dashboardů, které můžete vytvořit, i když jste platícím uživatelem.
4. Řešení pro týmy
Máte malý tým? Velký tým? Něco mezi tím?
Wrike je určen pro týmy všech velikostí.
Je ideální pro organizace s distribuovanými, vzdálenými nebo virtuálními týmy.
Ale to je jen špička ledovce.
Wrike také nabízí přizpůsobená řešení pro kreativní týmy , týmy produktového managementu, marketingu, projektového managementu, obchodních operací a profesionálních služeb.
5. Mobilní aplikace
Ve světě, kde lidé na sociálních sítích sdílejí své ranní kávy ☕, zatímco jsou na cestách, je mobilní řešení nutností.
Většinu věcí, které můžete dělat v desktopové aplikaci Wrike, lze provádět také v mobilní aplikaci, například:
- Plánujte a přidělujte úkoly
- Přístup k složkám a projektům
- Přejděte do svého účtu Wrike
- Zobrazte si své osobní a sdílené panely
- A ještě mnohem více!
6. Integrace
Pro lepší správu pracovních postupů se Wrike integruje s několika nástroji pro pracoviště, jako jsou:
- Salesforce. com
- Microsoft Office 365
- Gmail
- Microsoft Teams
- DropBox
Nemůžete najít přímou integraci s vaší oblíbenou aplikací? Použijte Zapier.
Může pomoci integrovat Wrike se softwarem pro správu úkolů, jako jsou Zoho Projects, Basecamp atd.
A pokud jste vývojář, můžete si pomocí API přímo vytvořit vlastní integrace.
Žádná závislost.
Nyní se podívejme na výhody používání softwaru pro správu projektů Wrike.
3 výhody projektového řízení Wrike
Zde jsou tři hlavní výhody, které vás podle nás nejvíce zaujmou:
1. Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní pro personalizaci
Je kanbanová tabule vaším oblíbeným nástrojem, protože rádi sledujete, jak se úkoly mění z „k provedení“ na „hotovo“?
Nebo vás zajímá, jak Ganttův diagram spravuje závislosti?
Ať tak či onak, Wrike vám může být k službám.
To je možné pouze díky tomu, že software pro správu projektů umožňuje přizpůsobit uživatelské rozhraní tak, aby přesně vyhovovalo vašim potřebám. Například váš agilní tým může vizualizovat svou práci pomocí kanbanové tabule Wrike.
Ganttův diagram Wrike vám poskytuje přehlednost díky dynamickým časovým osám a také možnost spravovat více projektů. Můžete importovat informace z Microsoft Project do svého Ganttova diagramu Wrike a okamžitě vylepšit vzhled a dojem svých dat.
V rámci funkce Ganttova diagramu vám závislosti Wrike umožňují propojit úkoly čtyřmi různými způsoby a díky závislostním čarám můžete vidět, které úkoly jsou propojené.
Pomocí závislostí Wrike si můžete vybrat jedno z těchto pravidel:
- Úkol A musí být dokončen, než může být zahájen úkol B.
- Úkol A musí být zahájen před zahájením úkolu B.
- Úkol A musí být dokončen, než může být dokončen úkol B.
- Úkol A nelze dokončit před zahájením úkolu B.
Docela logické, že?
Kromě těchto funkcí si můžete také vybrat z mnoha možností zobrazení Wrike, včetně tabulky, seznamu, tabule, streamu, analytiky atd., abyste mohli vidět svou práci tak, jak chcete.
2. Skvělé funkce pro kontrolu
Pomocí placeného doplňku s názvem Wrike Proof bude váš tým moci přidávat komentáře přímo k obrázkům, souborům PDF a dokonce i videím.
Veškerá komunikace může probíhat prostřednictvím komentářů a nikdy nezapomenete najít chyby ve svých souborech. A co je nejdůležitější, vaše schvalovací a zpětnovazební procesy budou probíhat na plné obrátky. 🏎️
3. Klienti jako spolupracovníci
Spolupracovník je typ uživatele ve Wrike, který nevyžaduje placené uživatelské místo, ale přesto mu nabízí přístup k vašemu pracovnímu prostoru. To je skvělé pro informování zúčastněných stran o aktuálním stavu projektů.
Existují však dvě důležité podmínky:
- Jejich práva jsou omezená.
- Počet spolupracovníků, které můžete pozvat do svého účtu, je omezený.
Můžete tak přidat klienty jako spolupracovníky, protože jich je obvykle méně než vašich zaměstnanců. A nepotřebují přístup k celému pracovnímu prostoru. Výhodné pro všechny.
Jako spolupracovníci mohou vaši klienti:
- Získejte přehled o tom, jak, co a proč v rámci projektu.
- Komentujte a odpovídejte na otázky, které se objeví během projektu.
- Změňte stav úkolů
- Sledujte průběh projektu a schvalujte pokračování dobré práce.
Ale v jakém světě je všechno hezké a dokonalé?
Ani Narnie nebyla...
Projektový management Wrike má možná několik vlastních „bílých čarodějnic“, které mu brání být ideálním řešením.
5 omezení projektového řízení Wrike (s řešeními)
Zde je několik důvodů, které vás mohou přimět k přehodnocení projektového řízení Wrike:
1. Chybí funkce myšlenkové mapy
Vzhledem k tomu, že Wrike je tak populární, člověk by čekal, že bude mít funkci myšlenkové mapy, abyste mohli s týmem brainstormovat projektové plány.
Špatně 🙅! Bohužel ne.
Kde tedy se svým týmem brainstormujete ?
V ClickUp!
Ano, dostali jsme se k odpovědi rychle , protože se jedná o jeden z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a správu projektů, který si oblíbily týmy všech velikostí a dokonce i freelancerové .
A má Mind Map . 😎
Čtěte dál a zjistěte, jak ClickUp dokáže vyřešit všechny nevýhody Wrike:
Řešení ClickUp: Myšlenkové mapy
Naše myšlenková mapa je plátno plné možností.
V prázdném režimu můžete načrtnout svůj projektový plán nebo řetězec myšlenek.
Ale pokud vás prázdné plátno děsí, nemějte obavy.
Můžete také navázat na to, co jste již vytvořili v ClickUp, pomocí režimu úkolů, kde je plánování projektu spojeno s úkoly. Můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, úkoly a dokonce i přeskupovat svůj pracovní prostor do logických cest.
2. Mnoho základních funkcí je dostupných jako doplňky
Co očekáváte, když si zaplatíte software pro správu projektů?
Získejte funkce, které potřebujete.
Také jsme si to mysleli, dokud jsme nenarazili na Wrike.
Nenabízí několik základních integrovaných funkcí pro správu práce.
Mezi tyto funkce patří:
- Wrike analyze: vytvářejte vlastní analytické panely pro zlepšení výkonu
- Zdroje Wrike: vizualizujte pracovní zátěž týmu a získejte přehled o využití zdrojů.
- Wrike proof: přidejte vizuální zpětnou vazbu a přiřaďte schvalovatele
Pokud nejste připraveni zaplatit další poplatek za odemčení a přidání těchto funkcí do svého účtu Wrike, budete se bez nich muset obejít.
Řešení ClickUp č. 1: bezplatné řídicí panely
Dashboardy ClickUp vám nejen poskytnou přehled o všem, co potřebujete vědět, včetně sprintů, epik, stavu úkolů, zdrojů atd., ale jsou také přizpůsobitelné.
Můžete přidat vlastní widgety na řídicí panel, abyste viděli informace, které potřebujete, například:
- Čárový graf
- Výpočet
- Výsečový graf
- Graf baterie a další
A hádejte co?
Můžete vytvořit více dashboardů pro více projektů a my vám za to neúčtujeme ani cent. Dashboardy totiž nabízíme přímo v našem bezplatném tarifu.
Řešení ClickUp č. 2: bezplatný náhled na pracovní vytížení
Naše zobrazení pracovní zátěže je také zdarma.
Můžete jej použít pro snadnou správu zdrojů, například pro sledování, kdo má příliš mnoho nebo příliš málo práce, a podle toho rozdělit úkoly.
Řešení ClickUp č. 3: bezplatné funkce pro kontrolu
A nakonec, s ClickUp nemusíte platit za žádné doplňky pro korektury.
ClickUp vítá vaše kreativní týmy s otevřenou náručí!
Proto máme k dispozici funkce pro vkládání poznámek do obrázků i PDF souborů.
Zde můžete přidávat a přiřazovat komentáře k návrhům designu, zvýrazňovat poznámky v právních smlouvách a mnoho dalšího.
3. Nelze vložit jiné webové stránky
To je škoda. Kdybyste mohli vkládat webové stránky do Wrike, ušetřili byste čas, místo abyste přeskakovali mezi záložkami.
Například pokud máte soubor Google Sheets s rozpočtem na tento měsíc. Můžete jej vložit do svého nástroje pro správu projektů vedle úkolu rozpočtu.
Tímto způsobem se vyhnete opakovanému hledání v jiné záložce.
Vzhledem k tomu, že není možné provést integraci, přicházíte o možnost centralizovat své potřeby, což může stát čas i peníze.
Řešení ClickUp: Vložit zobrazení
Díky našemu výkonnému zobrazení Embed můžete snadno přenést jiné webové stránky a aplikace, jako jsou Twitter, Google Sheets, Loom, Vidyard atd., na platformu ClickUp pomocí HTML nebo URL.
4. Chybí funkce snímání obrazovky
Ať už jde o diskusi o zajímavých návrzích nebo uložení memu, který nelze stáhnout, pořizujeme snímky obrazovky z různých důvodů.
Tolik možností využití, a přesto vám Wrike tuto funkci upírá.
Jaká škoda.
Řešení ClickUp: rozšíření pro Chrome
Praktické rozšíření ClickUp pro Chrome je multifunkční. Můžete pořizovat snímky obrazovky celého prohlížeče nebo konkrétní oblasti a přidávat je k úkolům nebo stahovat.
Ale to není vše!
Rozšíření můžete také použít k:
- Vytvářejte úkoly
- Záložky webových stránek
- Sledujte čas
- Přejít do poznámkového bloku
- Označte snímky obrazovky
Říkali jsme vám to.
Víceúčelové rozšíření z dobrého důvodu. 😎
5. Wrike je drahý
Wrike tvrdí, že je navržen pro týmy všech velikostí, ale co týmy všech rozpočtů?
Nabízí bezplatný tarif, ale ten je poměrně omezený. A když se podíváte na podrobnosti cen Wrike, jejich placený tarif začíná na 9,80 $ za uživatele a měsíc, což může být pro malé týmy a firmy drahé.
Řešení ClickUp: Plán Free Forever
Vyzkoušejte místo toho ClickUp.
Máme plán Free Forever plný užitečných a pokročilých funkcí, takže nebudete potřebovat žádné doplňky. 😛
Pokud však stále potřebujete pokročilé funkce, naše placené tarify začínají za velmi přijatelnou cenu. Takto můžete rozvíjet svou společnost s pohodlným rozpočtem.
Podívejte se na náš cenový plán:
- Neomezený (5 $/uživatel za měsíc): Neomezené úložiště Vlastní pole Neomezené vlastní zobrazení A další
- Neomezené úložiště
- Vlastní pole
- Neomezené přizpůsobené zobrazení
- A další informace
- Business (9 $/uživatel za měsíc): Všechny automatizace, další hosté, vlastní ID úkolů a další
- Všechny automatizace
- Další hosté
- Vlastní ID úkolů
- A další informace
- Neomezené úložiště
- Vlastní pole
- Neomezené vlastní zobrazení
- A další informace
- Všechny automatizace
- Další hosté
- Vlastní ID úkolů
- A další informace
Všechna tato řešení dělají z ClickUp nejlepší alternativu k Wrike, ale my máme ještě mnohem více co nabídnout.
Zde je několik dalších funkcí ClickUp, které si zamilujete:
- Do svého personalizovaného systému nebo pracovního postupu přidejte libovolná vlastní pole, včetně rozevíracích seznamů, zaškrtávacích políček, textových polí atd.
- Pracujte bez připojení k internetu v offline režimu
- Je integrován s vašimi oblíbenými aplikacemi, jako jsou Time Doctor, Zoom atd.
- Pomocí šablon pro týmy můžete využít předem připravené pracovní postupy pro správu webových stránek, design, marketingový tým atd.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí více než 50 automatizací ClickUp.
- Spravujte všechny závislosti úkolů a plánujte projekty pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Odesílejte a přijímejte e-maily v rámci ClickUp pomocí aplikace Email ClickApp.
- Nastavte si opakující se plány pro svou práci s opakujícími se úkoly.
- Využijte mobilní aplikaci ClickUp na zařízeních iOS i Android.
Wrike prostě není to pravé (pro vás)
Wrike je bezpochyby slušný nástroj pro správu projektů.
Záleží však na tom, zda je vhodný právě pro vás.
Je vhodný pro všechny rozpočty? Ne.
Účtuje vám poplatky za funkce, které nazývá doplňky? Ano.
Když zvážíte všechny výhody a omezení, uvědomíte si, že jsou to právě malé věci, které se sčítají.
Proč se vystavovat takovému stresu, když máte po ruce ClickUp?
Může být vaším projektovým manažerem, distributorem úkolů, tvůrcem dokumentů, zapisovatelem poznámek... zkrátka čímkoli.
Tak co říkáte?
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes, aby se řízení projektů stalo hračkou a vy jste se každý den cítili takto: