7 klíčových výhod virtuálních týmů (2025)

Jste připraveni se dozvědět více o výhodách virtuálních týmů?
Není žádným tajemstvím, že řízení virtuálních týmů je novým standardem.
Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 narušila obchodní aktivity, byla většina týmů nucena přejít na práci na dálku.
Zjistili jsme, že řízení globálního virtuálního týmu má ve skutečnosti řadu výhod!
Projdeme si výhody virtuálních týmů a dokonce představíme několik jednoduchých řešení pro některé běžné výzvy, kterým čelí týmy pracující na dálku!
Co je to virtuální tým?
Virtuální tým je tým, který… (bubny)… pracuje na dálku!
Ale vážně, co to vlastně je?
Jedná se o skupinu kvalifikovaných lidí, kteří pracují na dálku a spolupracují online.
Jak se liší od běžných týmů?
Virtuální týmy a běžné týmy v kanceláři se od sebe příliš neliší.
Můžete mít virtuální týmy Agile, Scrum a Kanban!
Stále se jedná o stejné talentované lidi, kteří zvládnou většinu stejných činností, které dělali v kanceláři. Jediný rozdíl je v tom, že už nejsou fyzicky přítomni na stejném pracovišti.
Co mohou virtuální týmy dělat?
Virtuální týmy dokážou většinu věcí, které dělají týmy v kanceláři, se stejnou úrovní efektivity.
Ačkoli to pokrývá většinu věcí, není to všechno.
7 výhod virtuálních týmů
Jaké jsou výhody a výzvy virtuálních týmů?
1. Můžete ušetřit spoustu peněz
Vzdálené týmy pracují ze svých vlastních pracovišť a jsou zodpovědné za:
- Pracovní prostor
- Vybavení
- Nástroje
Ale počkejte, náklady nešetří jen firmy!
Pracovníci na dálku také ušetří spoustu peněz, protože nemusí utrácet za každodenní dojíždění do práce a další výdaje související s prací, jako jsou nové obleky a stravování v kantýně.
2. Váš tým bude mít lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Nikdo nemá rád každodenní dojíždění do práce a celodenní vysedávání v kanceláři.
Zejména pokud je tento člověk vaším šéfem.
Proč ztrácet čas a energii cestováním do práce, když můžete začít pracovat hned po probuzení?
Díky tomu mohou vaši zaměstnanci udržovat zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což povede k jejich větší spokojenosti. A když budou spokojenější, budou spokojenější se svou prací!
3. Váš tým bude produktivnější
Mohou být virtuální zaměstnanci produktivnější než zaměstnanci v kanceláři?
To není možné, že?
Koneckonců, mohli by být zaneprázdněni sledováním repríz seriálu The Office doma místo práce!
Nezapomeňte, že zaměstnanci na dálku si mohou vybrat, kdy budou pracovat.
Proč být nucen pracovat pravidelně od 9 do 17 hodin, když jste produktivnější v jiných hodinách dne?
Práce na dálku umožňuje vašim zaměstnancům pracovat v době, kdy se mohou lépe soustředit, a tak svou práci zvládnou rychleji!
Výsledek?
Zvýší se produktivita!
A víte, co to znamená?
Zdravější finanční výsledky pro vaši společnost. Virtuální týmy mají opravdu mnoho výhod!
4. Získáte přístup k globální databázi talentů
Chcete své nápady představit světu.
Ale máte ve svém týmu dostatek lidí z celého světa?
Pokud vaše společnost rychle roste a má vysoké cíle, budete potřebovat všechny druhy lidí.
Ale když pracujete mimo fyzickou kancelář, máte problém.
Můžete najímat pouze talenty ze stejného města jako vy!
To znamená, že byste mohli být nuceni se spokojit s kýmkoli, kdo je k dispozici, místo toho, abyste našli toho pravého pro váš virtuální tým.
S globálními virtuálními týmy se však s tímto problémem nesetkáte.
Jelikož vaši zaměstnanci pracují na dálku, můžete je najímat z jakéhokoli místa na světě!
Získáte přístup k globálnímu talentovému fondu a můžete filtrovat z mnoha kandidátů, abyste našli toho, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám!
5. Můžete poskytovat podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Vytvoření virtuálního týmu vám umožní najmout rozmanitější pracovní sílu.
Vzhledem k tomu, že vaši vzdálení zaměstnanci jsou nyní rozptýleni po celém světě a pracují v různých časových pásmech, můžete obsluhovat klienty a zákazníky také v různých časových pásmech!
Váš virtuální tým v Austrálii může převzít práci, jakmile váš tým v Anglii skončí pracovní den. Tímto způsobem bude vaše firma schopna poskytovat podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž by někdo byl přetížen!
Navíc, protože budete mít zaměstnance na dálku po celém světě, kulturní rozdíly nebudou problémem, protože budete mít lidi, kteří skutečně rozumějí vašim mezinárodním klientům a zákazníkům.
6. Můžete snadno škálovat
K růstu potřebujete více talentů!
Pokud máte tým na místě, musíte si pronajmout další kancelářské prostory, vybavit je, investovat do počítačů, nástrojů a další technologie atd.
Nejenže je to nákladné, ale také časově náročné!
Naštěstí vám efektivní virtuální týmy pomohou vyhnout se těmto úskalím a zároveň rozšiřovat vaši pracovní sílu.
Vše, co potřebujete, je efektivní proces zapracování nových zaměstnanců, správný software pro práci na dálku a jste připraveni!
Tímto způsobem můžete rychle růst a vaše konkurence se bude cítit jako Kevin:
7. Vaše komunikace bude transparentnější
Neformální diskuse mohou být obzvláště problematické v agilním a scrumovém projektovém řízení, kde se požadavky projektu mohou měnit každý týden.
Úspěšné virtuální týmy však tímto problémem netrpí.
Proč?
Vytvoření společných komunikačních kanálů je totiž základní součástí práce virtuálního týmu. Pamatujte, že už nemůžete jen tak přijít za někým a zeptat se ho na novinky.
Proto musí váš tým nastavit společný komunikační kanál, kde budou všechny aktualizace vždy dostupné všem – tak každý získá všechny informace a nikdo z vašeho virtuálního týmu nebude opomenut!
3 nevýhody virtuálních týmů a jak je řešit (s návrhy řešení)
Virtuální týmy mají spoustu výhod, ale nejsou dokonalé – mají své klady i zápory.
Dnešní pracoviště může snadno reagovat na všechny tyto výzvy virtuálních týmů!
Potřebujete jen správné nástroje.
Zde je přehled 3 hlavních nevýhod virtuálních týmů a způsobů, jak je vyřešit:
- Vzdálená koordinace může být obtížná
- Podávání zpráv o pokroku může být náročné
- Problémy s monitorováním produktivity
Výzva č. 1: Vzdálená koordinace může být obtížná
Virtuální komunikace není ve světě žádnou novinkou.
Ale je tu jeden problém.
Váš virtuální tým bude muset být celý den připojený k internetu a vyřizovat spoustu zpráv. A když se rozptýlené týmy musí koordinovat přes několik komunikačních aplikací, stane se toto:
Vzhledem k tomu, že všechny vaše zprávy budou rozptýleny napříč několika aplikacemi a nástroji, některé komentáře vám mohou uniknout.
Bez osobní komunikace, která by vyplnila mezery, budete mít obrovské množství nezodpovězených, neotevřených a neprobraných zpráv, které budou brzdit váš pokrok!
Pokud nepoužíváte ClickUp!
ClickUp je přední světový nástroj pro vzdálené řízení projektů, který používají virtuální týmy v podnicích od start-upů až po giganty jako Google, Netflix a Airbnb. Má všechny funkce, které potřebujete, aby váš virtuální tým pracoval na stejné vlně!
Řešení ClickUp: Získejte jednotnou komunikační platformu pro všechny vaše zprávy!
Na virtuální komunikaci není nic špatného.
Problémem je najít správný způsob, jak to udělat, a používat správné nástroje.
Největším problémem, kterému virtuální tým čelí, je zaznamenávání konverzací týkajících se konkrétních projektů.
Jelikož se vaše diskuse mohou odehrávat prostřednictvím e-mailů, aplikace Slack a videokonferencí, může vás snaha porozumět všemu dohromady přivést k šílenství!
ClickUp má řešení, které ochrání vaši hlavu (i nohy).
Každý úkol v ClickUp má vlastní sekci pro komentáře, která umožňuje efektivní komunikaci.
Můžete jej použít k:
- Sdílejte zprávy a aktualizace týkající se projektu
- Sdílejte relevantní soubory a dokumenty
- Označte kolegu
- A ještě mnohem více!
Ale počkejte, není stále možné, že váš virtuální tým bude těmito komentáři přetížen a někdy je přehlédne?
Ano, je!
Proto má ClickUp funkci přiřazených komentářů, která vám umožňuje okamžitě přiřadit komentář zaměstnanci, který na něj musí reagovat. Ten bude o tom informován a komentář se mu dokonce zobrazí v liště úkolů.
Díky tomu se už nikdy nebudete muset obávat, že vaše urgentní komentáře zůstanou bez odpovědi!
ClickUp lze dokonce integrovat s aplikacemi jako Slack a Zoom, aby byla zajištěna jednotná komunikace související s vašimi projekty. Tímto způsobem můžete rychle uspořádat virtuální schůzku Scrum přes Zoom, aniž byste museli opustit ClickUp!
Výzva č. 2: Sledování pokroku může být náročné
Pamatujete si, když manažeři mohli prostě přijít k stolu člena týmu a položit mu otázku?
Ano, s virtuálním týmem to nejde.
Bez osobních schůzek a správných nástrojů však není snadné sledovat průběh projektu, aniž byste si vytrhali vlasy! Nikdo nechce zbytečné schůzky, ale komunikace a správné nástroje jsou klíčem k úspěchu projektu!
Jistě, můžete s virtuálním týmem komunikovat donekonečna a každou vteřinu se ho ptát na novinky – ale pak se budou cítit jako Andy tady:
Virtuální řešení ClickUp:
Nebojte se, nebudete muset neustále posílat zprávy svému týmu, abyste zaznamenali pokrok projektu.
ClickUp vám nabízí řadu funkcí, které zjednodušují správu úkolů v rámci projektu – a žádná z nich neznamená, že budete muset každých pět minut obtěžovat svůj tým!
A. Pomocí podrobných grafů můžete okamžitě sledovat průběh projektu
ClickUp obsahuje výkonné Ganttovy diagramy, které poskytují rychlý a podrobný vizuální přehled o postupu vašeho projektu. Stačí se rychle podívat na Ganttův diagram a hned víte, jak váš projekt postupuje, a můžete identifikovat případné problémy!
Ganttovy diagramy však nejsou jedinou funkcí pro virtuální projektové reportování, kterou získáte s nástroji ClickUp.
Získáte také tyto užitečné grafy, které jsou obzvláště užitečné pro agilní týmy:
- Burndown grafy: pro sledování zbývajícího množství práce
- Burnup grafy: abyste viděli, čeho jste dosud dosáhli
- Kumulativní diagramy toku: pro sledování dokončení projektu
- Grafy rychlosti: pro odhad průměrné rychlosti dokončení úkolů
Tyto grafy převyšují počet žertů, které Jim provedl Dwightovi!
B. Pomocí vlastních stavů snadno identifikujte stav projektu
ClickUp také nabízí vlastní stavy, díky kterým okamžitě víte, v jaké fázi se každý projekt nachází. Tyto stavy jsou přizpůsobitelné, takže si je můžete nastavit podle svých potřeb!
„Probíhá“, „Zjištěné problémy“, „To řekla ona“ — je to na vás!
Stačí se podívat na stav projektu a okamžitě budete vědět, jak na tom je.
Navíc, pokud nejste fanouškem rozhraní Kanban board a chcete si své úkoly prohlížet v seznamu, stačí přepnout do zobrazení Seznam!
Výzva č. 3: Problémy s monitorováním produktivity zaměstnanců
Obáváte se, že váš virtuální tým bude během práce procházet sociální sítě?
Nebo máte noční můry o zaměstnancích na dálku, kteří si během pracovní doby zdřímnou?
Nejste sami.
To je to, čeho se většina zaměstnavatelů obává, pokud jde o řízení týmů na dálku.
A můžete jim to mít za zlé?
Virtuální prostředí je totiž plné rozptýlení. Od neplánovaných nákupů potravin až po nové speciály Netflixu každý den – váš tým na dálku se může nechat rozptýlit čímkoli!
Řešení ClickUp
Nebojte se.
To, že váš tým pracuje virtuálně, neznamená, že nemůžete zajistit, aby pracoval produktivně.
Takto ClickUp pomáhá s řízením týmů:
A. Použijte zobrazení Box pro přehled o všem, co se děje
Zobrazení Box v ClickUp je ideální pro vedoucí týmů, protože třídí úkoly podle přidělených osob. Takto můžete rychle zkontrolovat úkoly všech členů týmu a podle potřeby je přeřadit.
B. Podrobně se seznámíte s úkoly každého člena týmu pomocí profilů a Pulse.
Díky profilům ClickUp můžete nahlédnout do toho, co má každý člen virtuálního týmu na starosti. Můžete vidět, na čem pracovali, na čem právě pracují a na čem mají v plánu pracovat!
ClickUp má také novou virtuální funkci Pulse, která je ideální pro správu vašich vzdálených zaměstnanců.
Pulse využívá strojové učení k generování automatických zpráv o aktivitách, které zdůrazňují, na co se váš virtuální tým právě nejvíce soustředí.
Můžete jej použít k ověření:
- Kdo je online a offline
- Poslední úkoly, na kterých každý člen týmu pracoval nejaktivněji
- Kdo aktivně pracuje na něčem, na čem lze spolupracovat v reálném čase
- Úroveň aktivity vašeho týmu v průběhu dne
C. Sledujte využití času pomocí rozšíření Chrome a integrace aplikací
Váš tým může používat rozšíření ClickUp pro Chrome ke sledování virtuální pracovní doby. Tak budete mít lepší přehled o tom, jak dlouho projekty trvají a v čem váš tým zaostává.
Pokud však již používáte nástroj pro sledování času, jako je Time Doctor, ClickUp se s ním může integrovat a pomáhat vám na dálku zaznamenávat, jak dlouho vaše projekty trvají!
Další nápady najdete v našem seznamu nejlepších rozšíření pro Chrome.
D. Vyhodnocujte výkonnost týmu pomocí podrobných virtuálních zpráv
ClickUp dokáže generovat spoustu podrobných zpráv o pracovišti, které vám pomohou získat lepší přehled o výkonu vašeho virtuálního týmu.
Získejte přístup k reportům, které pokrývají témata jako:
- Kdo pracoval nejvíce
- Kdo má nejvíce nedokončených úkolů
- Kolik času váš tým strávil plněním úkolů a dalšími činnostmi!
Vsadíme se, že Dwight by tyto informace o svých spolupracovnících uvítal, když pracoval v Dunder-Mifflin!
Závěr
Ačkoli pandemie COVID-19 donutila firmy přejít na práci na dálku, je jasné, že firmy budou pokračovat v práci s globálními týmy ještě dlouho po skončení pandemie.
A už nejde o otázku „jestli“, ale „jak“ se přizpůsobíte této nové realitě.
Samozřejmě, vedení virtuálního týmu má své výhody i nevýhody, ale výhody, které vám přinese, daleko převáží nad nevýhodami!
A není to tak, že by tyto nevýhody byly nepřekonatelné!
S pomocí správných nástrojů a technologií se překonání těchto výzev stane hračkou.
Podívejte se na ClickUp:
Ať už vám pomáhá:
- Efektivní komunikace pomocí komentářů
- Sledujte průběh projektu pomocí podrobných grafů
- Spravujte svůj virtuální tým pomocí zobrazení boxu a profilů
- Sledujte výkonnost svého virtuálního týmu pomocí reportů
ClickUp zvládne všechno!
A protože žádný virtuální tým nemůže fungovat bez správného nástroje pro vzdálené projekty, proč se ještě dnes nezaregistrujete do ClickUp?
Zaručeně díky nim bude váš vzdálený tým vypadat takto: