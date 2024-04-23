Více než 100 zábavných virtuálních teambuildingových aktivit, které zvednou morálku týmu

I přes všechny výhody virtuálních týmů více než 53 % zaměstnanců pracujících na dálku má pocit, že je těžké navázat kontakt s kolegy přes obrazovku.
Všichni jsme to zažili!
Ačkoli je práce na dálku velmi pohodlná, zaměstnanci se někdy mohou cítit osamělí.
Virtuální teambuildingové aktivity jsou zábavné hry a cvičení, které pomáhají spolupracovníkům spolupracovat na společném cíli, bez ohledu na to, jak daleko od sebe se nacházejí. Pomáhají vám poznat se navzájem a budovat vztahy, podporují soudržnost a kreativitu.
Většina vašich kolegů bude oznámení o teambuildingových akcích považovat za „nic moc“, protože se obávají další nudné schůzky bez „zábavného“ prvku.
Abychom vám pomohli zlepšit vaše snahy o budování týmu s dálkovými zaměstnanci, sestavili jsme seznam více než 100 zábavných virtuálních aktivit a nástrojů pro budování týmu, které posílí spolupráci a zapojení v rámci dálkových týmů.
Jdeme na to?
Důležitost virtuálního budování týmu
Virtuální teambuilding je pro vzdálené týmy nezbytný, aby překonaly izolaci, zlepšily komunikaci, vybudovaly důvěru v týmu a udržely zapojení zaměstnanců. Podívejme se, jak virtuální teambuildingové aktivity pomáhají vzdáleným týmům zůstat v kontaktu.
- Pomozte budovat vztahy: Virtuální teambuildingové aktivity pomáhají zaměstnancům pracujícím na dálku poznat se osobně, i když nejsou fyzicky přítomni na stejném místě. Tyto aktivity pomáhají budovat silnější vztahy, které jsou nezbytné pro maximalizaci spolupráce a produktivity týmu.
- Zvyšte morálku a zapojení: Zapojení se do zábavných a interaktivních teambuildingových aktivit poskytuje odpočinek od každodenní rutiny a umožňuje členům týmu odpočinout si a uvolnit se. Takové přestávky pomáhají snižovat stres a vedou ke zlepšení morálky a celkového pocitu pohody.
- Zlepšete komunikační dovednosti: Náš seznam obsahuje mnoho zábavných virtuálních teambuildingových aktivit, které zlepšují komunikaci a posilují vazby v týmu. Tyto aktivity zahrnují aktivní naslouchání, jasné vyjadřování myšlenek a poskytování konstruktivní zpětné vazby, aby se zaměstnanci pracující na dálku cítili zapojení. Pokud vás unavují překážky v produktivitě způsobené nedorozuměním, pak tyto aktivity rozhodně vyzkoušejte!
- Zlepšete schopnosti řešení problémů: Mnoho virtuálních teambuildingových aktivit vyžaduje, aby účastníci spolupracovali na řešení složitých problémů. Takové virtuální hry naučí váš tým pracovat soudržně na dosažení cílů.
100 virtuálních teambuildingových aktivit, které můžete vyzkoušet v roce 2024
Zde je seznam více než 100 zábavných virtuálních teambuildingových aktivit, které usnadní stmelení vašeho týmu a pomohou dosáhnout maximální efektivity.
1. Virtuální ledoborce
Máte pocit, že se členové vašeho týmu ještě dobře neznají? Je čas prolomit ledy! ?
Virtuální ledoborce jsou aktivity a cvičení, které podporují konverzaci mezi členy vašeho týmu.
Hlavním cílem aktivit na prolomení ledů je umožnit členům týmu volnou konverzaci v zábavném, neformálním prostředí.
Například hra „Dvě pravdy, jedna lež“ je vynikajícím prostředkem k prolomení ledů. Každý člen týmu musí vymyslet tři tvrzení o sobě. Dvě z těchto tvrzení jsou pravdivá a jedno je lež. Zbytek týmu pozorně poslouchá a snaží se uhodnout, které tvrzení je lež. Jakmile všichni hlasují, odhalte správnou odpověď.
Podobně existují i další virtuální aktivity na prolomení ledů, jako například „Šest slovních vzpomínek“ a „Inteligence na pustém ostrově“.
Když už mluvíme o představování, není snadné si zapamatovat vše o všech během jediného setkání. V takovém případě vám šablony „seznamte se s týmem“ pomohou rychle představit všechny členy. Mějte tyto šablony po ruce, abyste měli přehled o pracovních pozicích, zkušenostech, dovednostech a kontaktních informacích všech členů na jednom místě.
Můžete také použít šablony týmové charty k zaznamenání poslání a cílů vašeho týmu, abyste byli všichni na stejné vlně.
2. Virtuální hry pro budování týmového ducha
Interaktivní hry jako Pictionary nebo Dumb Charades jsou zábavným způsobem, jak zlepšit týmovou spolupráci a přátelskou soutěž.
Tyto hry nejsou tím, co by se dalo nazvat „ledoborec“; obvykle se hrají až poté, co jste si s členy týmu vybudovali určitý vztah.
Dobrou zprávou je, že většina aplikací pro videokonference, jako je Zoom, nástrojů pro správu projektů, jako je ClickUp, a aplikací pro spolupráci, jako je MS Teams, je vybavena kreslicími nástroji a prvky, díky kterým můžete hrát Pictionary, aniž by váš tým musel instalovat další aplikaci.
3. Virtuální talentové soutěže
Porozumění zájmům a vášním členů vašeho týmu vám pomůže lépe s nimi komunikovat. Někdy to znamená ocenit své kolegy za jejich jedinečné talenty.
Virtuální talentové soutěže mohou být k tomuto účelu užitečným nástrojem. Vy a vaši kolegové můžete předvést svou kreativní stránku a objevit možné překrývání vašich zájmů, což vám a vašemu týmu pomůže lépe se sblížit!
4. Online workshopy pro budování týmu
Další skvělou možností pro budování týmu je pořádání virtuálních workshopů nebo školení. Témata mohou zahrnovat vedení týmu, komunikační dovednosti, dynamiku týmu a posílení profesního rozvoje a spolupráce. Za zmínku stojí zejména workshopy s cvičeními v podobě hraní rolí a skupinovými diskusemi.
Tyto workshopy pomohou členům vašeho týmu růst, ale aby se z každého člena dostalo to nejlepší, je třeba se zaměřit na různé fáze vývoje týmu – formování, bouřlivé období, normování, výkon a rozpuštění. Jen se ujistěte, že jste v každé fázi k dispozici, abyste mohli své zaměstnance vést.
5. Virtuální obědy
Jídlo je jedním z nejjednodušších způsobů, jak lidi sblížit. Virtuální obědy umožňují členům týmu sejít se online, společně jíst, povídat si a utužovat vztahy při jídle. Dobré na tom je, že tyto schůzky jsou neuvěřitelně jednoduché a snadno se organizují.
Navíc je skvělým způsobem, jak budovat vztahy mimo pracovní diskuse, pořádat jednou týdně virtuální setkání u oběda. Využijte tato virtuální setkání k tomu, abyste se o svých spolupracovnících dozvěděli více – jaké mají oblíbené jídlo, restaurace a jak rádi tráví volný čas.
6. Filmové večery na dálku
Jídlo spojuje všechny a filmy jsou hned na druhém místě. ?
Chcete-li vylepšit své virtuální teambuildingové aktivity, zvažte uspořádání virtuálních filmových večerů, během nichž budou členové týmu společně sledovat filmy pomocí synchronizovaných streamovacích platforem.
Například Netflix Party je v současné době velkým hráčem v ekosystému vzdálených sledovacích večírků. Funguje jako rozšíření prohlížeče a umožňuje až 50 lidem společně sledovat cokoli na Netflixu.
Stejně tak aplikace třetích stran, jako je Scener, usnadňují vzdálené sledování přes Netflix, Disney+, HBO a další.
7. Skupinová meditace nebo lekce jógy
Jako vedoucí týmu, který si je dobře vědom toho, jak stresující může být pracovní prostředí, musíte svůj tým povzbuzovat aktivitami, které podporují duševní pohodu.
Pokud se zajímáte o meditaci a jógu, můžete vést virtuální sezení, která podpoří relaxaci, všímavost a uvolnění stresu mezi členy týmu. Pokud ne, můžete vést skupinová sezení jógy/meditace pomocí videonávodů z YouTube, které všem zaručeně pomohou zbavit se stresu!
8. Online kurzy vaření
Vaříte? Pokud ano, možná byste mohli svůj tým naučit jeden nebo dva recepty nebo se dokonce naučit jejich oblíbené recepty.
Alternativně můžete nechat člena týmu vést virtuální kurz vaření. Pokud nikdo z vašeho týmu nevaří, uspořádejte skupinové lekce, kde se můžete učit z nesčetných videí, která nabízí internet!
Přečtěte si také: Více než 50 zajímavých příkladů zábavných faktů pro práci
9. Online komediální představení
Co mají všichni rádi, kromě jídla? Samozřejmě smích!
Můžete uspořádat online komediální sezení s vaším týmem, kde si všichni budou vyprávět vtipy o sobě navzájem nebo o tom, co se děje v jejich životech. Možná objevíte skrytý talent kolegy v oblasti stand-up komedie! Navíc, když dáte svému týmu šanci, aby si z vás otevřeně utahoval kvůli vašim zvláštnostem, a budete to brát jako sport, stanete se nejcoolovějším vedoucím týmu všech dob!
10. Online fitness výzvy
Pokud je něco, co jsme se všichni naučili v letech 2020 a 2021, pak je to význam zdravého těla pro zdravou mysl. Stanovení fitness cílů pro sebe navzájem vám nejen pomůže zůstat zdraví, ale také podpoří pocit společné práce na dosažení společného cíle a celkový výsledek se určitě odrazí na výstupech vašich projektů!
Hledáte další návrhy na virtuální teambuildingové aktivity? Zde je několik dalších teambuildingových aktivit pro váš tým pracující na dálku.
Hry, kvízy a vědomostní soutěže
11. Virtuální večer s deskovými hrami
12. Virtuální bingo
13. Hra s rozšířenou realitou
14. Virtuální „Nikdy jsem...“
15. Výzva „Seznam věcí, které chci stihnout před smrtí“
16. Kvízy s testy osobnosti
17. Virtuální hra „emoji konverzace“
18. Virtuální luštění kódu
19. Virtuální detektivka
20. Digitální marketingové kvízy
21. Online vědomostní hry
22. Virtuální honba za pokladem
23. Virtuální prezentace na dosah ruky
24. Virtuální úniková místnost
25. Soutěže „Hádejte emoji“
26. Virtuální „kdo jsem“
27. Online kvíz o stroji času
28. Uhodněte slogan
29. Logo trivia
30. Podcastové kvízy
31. Páteční speciál – virtuální setkání „poznejte svůj tým“
32. Virtuální závodní hry
33. Virtuální souboj pěti prstů
Jídlo a pití
34. Virtuální pub crawl
35. Virtuální kurz mixologie
36. Digitální dezertní párty
37. Virtuální happy hours
38. Kuchařský klub
39. Kuchařská soutěž
Hudba a tanec
40. Virtuální karaoke
41. Společné psaní divadelních her online
42. Virtuální taneční párty
43. Virtuální večer s otevřeným mikrofonem
44. Skupinová karaoke soutěž
45. Virtuální DJ battle
46. Online hudební jam session
47. Společné vytváření skupinových playlistů
48. Výzva „Uhodni melodii“
Kreativní vyjádření
49. Co kdybyste byli X (generální ředitel, filmová hvězda nebo podobná známá role)
50. Výzva ke sdílení fotografií
51. Virtuální improvizace
52. Soutěže v kreativním psaní na dálku
53. Výzva v psaní digitálních divadelních her
54. Vzdálené vyprávění příběhů
55. Virtuální výtvarná výzva
56. Vzdálené malování a popíjení
57. Vzdálené tvořivé dílny
58. Pixelové umění v tabulkovém procesoru
59. Výzva pro kutily
60. Virtuální lekce origami
61. Spolupráce v oblasti digitálního umění
62. Virtuální módní přehlídka
63. Výzva k vlastnímu zkrášlení interiéru
64. Fotografické soutěže v rámci týmu
65. Online kurz kreslení
Intelektuální aktivity
66. Debatní klub
67. Virtuální sudoku
68. Virtuální knižní klub
69. Power hour
70. Války v tabulkách
Interaktivní teambuildingové aktivity
71. Hra na vedoucího
72. Týdenní oslava vítězství
73. Souboj tipů na zvýšení produktivity
74. Výzva k představení produktu
75. Den výměny oddělení
76. Virtuální workshop o komunikaci
77. Online brainstormingové sezení
78. Virtuální týmový závod
79. Mezioddělenecký mentorský program
80. Vyjednávací hra „Deal or no deal“
81. Den výměny oddělení
82. Workshopy zaměřené na posílení sebevědomí
83. Online sbírky
84. Vytvoření profilu zákazníka
85. Virtuální tajný Santa
86. Kruh vděčnosti
87. Virtuální týmové vytváření příběhů s předměty ve vašem okolí
88. Virtuální teambuildingové zážitky
89. Virtuální sociální skupina na podporu
Kulturní výměna a rozmanitost
90. Výměna knih
91. Virtuální cestovatelská přednáška
92. Virtuální prohlídky muzeí
93. Virtuální obchod s rostlinami
94. DIY wellness den
95. Sdílení oblíbených filmových citátů
96. Digitální únik do přírody
97. Diskuse v rámci knižního klubu na dálku
98. Virtuální jazyková výměna
99. Virtuální setkání zaměřené na kulturní výměnu
100. Panelové diskuse o rozmanitosti
Nástroje pro usnadnění práce virtuálních týmů
Nyní, když máte seznam nejlepších virtuálních teambuildingových aktivit, potřebujete správné nástroje k jejich realizaci. Než vyberete aktivity na daný měsíc, prodiskutujte je s ostatními členy.
Použijte tabule ClickUp k diskusi o různých aktivitách a požádejte členy svého týmu o návrhy. V našem seznamu výše najdete mnoho zábavných aktivit, které můžete realizovat pomocí naší virtuální tabule.
Jakmile najdete ty správné virtuální teambuildingové aktivity, musíte zajistit, aby se do nich zapojili všichni. Jelikož členové vašeho týmu mohou být rozptýleni po různých částech světa, nezapomeňte jim zapsat termíny do kalendáře a připomínat jim nadcházející aktivity.
Díky připomínkám ClickUp se zbavíte nutnosti ručně posílat připomínky členům týmu. Členové budou automaticky pravidelně upozorňováni, aby se všichni mohli účastnit zábavných aktivit.
Týmové aktivity jsou sice zábavné a hravé, ale naše platforma nabízí také funkce, které pomáhají udržovat pořádek ve vašich vzdálených týmech.
ClickUp Teams vám umožňuje spolupracovat s rozptýlenými týmy, sjednotit se na společných cílech a sledovat pokrok.
Při spolupráci s virtuálními týmy existuje riziko nedorozumění, pokud se spoléháte pouze na schůzky. Abyste všechny udrželi v obraze, musíte vizualizovat své procesy, akční plán a pokrok.
Právě k tomu vám pomohou naše vizuálně přitažlivé panely ClickUp. Díky nim budou všichni na stejné vlně, co se týče cílů týmu, a budou moci sledovat postup projektu. Přiřazování úkolů členům týmu také zajistí, že budou vždy zodpovědní za svou práci.
Funkce ClickUp Tasks dále zvyšuje odpovědnost a podporuje týmové diskuse. Přidávejte komentáře, přiřazujte úkoly s komentáři, nahrávejte a sdílejte hlasové klipy a přidávejte priority, aby všichni v týmu věděli, na čem mají pracovat jako první.
Kromě toho vám spolupráce v ClickUp Docs usnadní synchronizaci úsilí a udrží všechny v obraze bez ohledu na místo a čas (velké plus pro hybridní a vzdálené týmy!). Naše zobrazení chatu také usnadňuje chatování s týmem v reálném čase. Pokud chcete, můžete si v ClickUp domluvit hovory přes Zoom.
Bonus: Jak produktivní je váš tým? Vyplňte kvíz o produktivitě a zjistěte to!
Udržujte vzdálené týmy zapojené a produktivní s ClickUp
Zajistit, aby se váš tým na dálku bavil při práci, je vážná věc! Vyzkoušejte jeden nebo více z navrhovaných nápadů na virtuální teambuilding, abyste prolomili monotónnost práce a sblížili týmy.
Dalším způsobem, jak udržet produktivitu vašeho virtuálního týmu, je použití nástrojů pro spolupráci při správě úkolů, jako je ClickUp. ClickUp je navržen tak, aby pomáhal celému týmu efektivně spolupracovat bez ohledu na místo, a je platformou pro velké i malé týmy po celém světě.
Chcete se dozvědět více o tom, jak ClickUp usnadňuje práci na dálku? Objednejte si demo ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Co jsou teambuildingové aktivity pro virtuální práci?
Virtuální teambuildingové aktivity posilují vazby, zvyšují morálku a podporují spolupráci mezi členy vzdálených týmů.
Mezi tyto aktivity mohou patřit virtuální ledoborce, jako jsou zábavné kvízy nebo online hry, které pomohou členům týmu lépe se poznat.
2. Jak budovat týmovou spolupráci online?
Online týmová práce probíhá prostřednictvím platforem pro správu práce, jako je ClickUp.
Jedná se o zefektivněné procesy, které zajišťují plynulý pracovní tok, aktivity a hry, kterých se mohou účastnit členové týmu z celého světa, zatímco pracují z domova.
Cílem je sjednotit všechny členy týmu, bez ohledu na to, v které části světa žijí.
3. Jak virtuálně budovat týmového ducha?
Budování týmového ducha ve virtuálním prostředí vyžaduje kreativitu a cílevědomé úsilí.
Začněte tím, že naplánujete pravidelné virtuální schůzky, kde se členové týmu mohou setkávat, sdílet novinky a zapojit se do neformálních rozhovorů, aby si vybudovali vzájemný vztah.
Využijte platformu pro videokonference k osobním interakcím, které napodobují pocit, jako byste byli ve stejné místnosti. Začleňte virtuální teambuildingové aktivity, jako jsou online hry, kvízy nebo výzvy, které zábavnou formou podporují spolupráci a týmovou práci.