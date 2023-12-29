Budování silnějších týmů: Váš průvodce fázemi vývoje týmu

Budování dobrého týmu není hra, i když to může připomínat skládání puzzle. 🧩
Musíte pečlivě prozkoumat talenty a schopnosti lidí a investovat svůj čas, vůdčí schopnosti, přesvědčovací schopnosti a organizační zdroje, abyste sjednotili lidi z různých prostředí pro společnou věc. Teprve pak můžete dosáhnout kolektivu, který dokáže dosáhnout vašich požadovaných cílů.
Boj však tím nekončí! Jakmile sestavíte svůj tým, musíte jej rozvinout ze skupiny jednotlivců do vysoce produktivní a soudržné jednotky.
V tomto článku se seznámíme s pěti fázemi vývoje týmu a pochopíme, jak je zvládnout, abychom mohli budovat vysoce výkonné týmy, které dokážou splnit daný úkol. Než se ale do toho pustíme, pojďme se krátce podívat na to, co vlastně vývoj týmu znamená.
Co je to rozvoj týmu?
Stejně jako my procházíme různými fázemi růstu, počínaje dětstvím přes dospívání až po dospělost, i týmy procházejí dlouhým procesem vývoje, který lze rozdělit do několika fází.
Pokud jste vedoucí týmu, který chce z každého člena týmu dostat to nejlepší, je nezbytné tento proces vývoje zcela pochopit, stejně jako je důležité, aby rodiče plně chápali vývoj svého dítěte. Koncept fází vývoje týmu poskytuje pro tento účel ideální rámec.
5 fází vývoje týmu
Pět fází vývoje týmu poprvé definoval americký psycholog Bruce Tuckman v roce 1965. V eseji s názvem Developmental Sequences in Small Groups (Vývojové sekvence v malých skupinách ) Tuckman vysvětlil, jak malé týmy začínají svůj životní cyklus ve fázi formování a končí ve fázi rozpuštění. Porozumění těmto fázím a vaší roli jako vedoucího nebo člena v každé z nich je klíčové pro zajištění úspěchu vašeho společného úsilí. Pojďme si je podrobně rozebrat.
Fáze 1: Formování
Když se členové vašeho týmu poprvé sejdou u stolu, obvykle mezi nimi neexistuje téměř žádné spojení. I když se někteří znají již z dřívějška, mají jen minimální přehled o pracovních stylech nebo přístupech ostatních k projektu. Stručně řečeno, základ pracovních vztahů ve vašem týmu se teprve formuje; proto se tato fáze nazývá fází budování týmu nebo formování týmu. 🧱
Zároveň však v této fázi panuje mezi členy týmu velké nadšení. Jsou nadšení, že mohou začít s něčím novým a pracovat s novými lidmi. Toto nadšení se může projevit jako zvědavost nebo úzkost, pokud mají pocit, že nejsou tak talentovaní jako někteří členové jejich týmu.
Role vedoucího týmu
Jako vedoucí týmu je vaší úlohou v této první fázi vývoje týmu zajistit, aby všichni znali své role a odpovědnosti i role a odpovědnosti ostatních členů týmu. Jasné pochopení těchto aspektů udělá zázraky pro spolupráci týmu a rozvoj skupiny. 💁
Je také vaší odpovědností zodpovědět všechny otázky, které mohou vyvstat zvědavosti členů vašeho týmu. Kromě toho musíte zmírnit jejich obavy z výkonu tím, že jim dáte najevo, že byli vybráni pro své konkrétní role pouze po pečlivém zvážení jejich talentů a schopností.
Fáze 2: Bouřlivá fáze
Jak se členové týmu navzájem poznávají a postupně začínají spolupracovat na projektu, může dojít k řadě konfliktů a problémů. Například:
- Někteří členové týmu nemusí být spokojeni s pracovním stylem ostatních.
- Někteří mohou mít protichůdné názory na to, jak by měl projekt pokračovat.
- Někteří mohou pociťovat úzkost kvůli přetížení informacemi.
A nezapomeňme, že někteří členové týmu mohou mít také své vlastní ambice nebo plány, které chtějí realizovat za účelem rychlého kariérního postupu.
Všechny tyto problémy mohou vytvářet bouřlivé prostředí, proto se tato druhá fáze vývoje týmu nazývá fází bouřlivého vývoje. ⛈️
Role vedoucího týmu
Tato fáze může týmy buď posílit, nebo oslabit, v závislosti na tom, jak ji vedoucí týmu zvládnou, proto buďte opatrní, jak v ní postupujete. Pokud jste v první fázi správně vysvětlili role a odpovědnosti všech členů týmu, bude vaše práce snazší. Pokud však pozorujete přetrvávající zmatek a konflikty, je na čase je znovu jasně definovat pro všechny (například pomocí softwaru pro plánování pracovní síly ).
Pokud panují neshody ohledně směru projektu, jasné vymezení poslání a cíle vašeho týmu vás může vrátit na správnou cestu. Může to přinést tolik potřebnou jasnost celému týmu a pomoci určit ideální přístup a směr projektu, se kterým budou všichni spokojeni. 🤝
A nakonec, nenechte se odradit neshodami. I když konflikty mohou být bez správného vedení týmu smrtící, nemusí být nutně špatné. Ve skutečnosti jsou zcela přirozené a dokonce znamenají, že členové týmu vkládají do projektu veškerou svou vášeň a znalosti.
Je však důležité okamžitě řešit jakékoli spory s autoritou, místo aby se je snažili vyhýbat nebo skrývat. Tento přístup zabrání tomu, aby se tyto drobné problémy vyvinuly v závažné problémy, které mohou ohrozit váš projekt.
Fáze 3: Normování
Jak název napovídá, tato fáze se týká normalizace bouře, která se v předchozí fázi strhla mezi členy týmu. Členové týmu se postupně přizpůsobili profesionálním přístupům ostatních a stali se vnímaví ke konstruktivní zpětné vazbě od svých kolegů nebo manažerů.
Role vedoucího týmu
Jakmile členové vašeho týmu začnou rozumět jeden druhému a směřování projektu, vaším úkolem je využít tento nově nalezený týmový duch k formulování a dolaďování procesů a pracovních postupů, které umožní hladkou spolupráci.
Jinými slovy, je to ideální čas pro optimalizaci procesů. Pokud již máte zavedené některé postupy, mírně je upravte tak, aby odpovídaly specifikům projektu i osobnostem a pracovním stylům členů vašeho týmu. Pokud například členové vašeho týmu pociťují frustraci z toho, kolikrát musí aktualizovat stav projektu, můžete tento krok zefektivnit pomocí nástroje pro automatizaci pracovních postupů.
Fáze 4: Výkon
Fáze výkonu je fáze, kdy váš tým dosahuje maximálního výkonu. V této fázi se členové týmu pravděpodobně naučili efektivně spolupracovat a dodržují jasně definované postupy, aby dosáhli cílů týmu jako jeden soudržný celek. To se může projevit v rostoucí produktivitě a menším počtu konfliktů. 🤩
Role vedoucího týmu
Jakmile členové vaší skupiny postupně dosáhnou cílů projektu, je čas oslavit společný úspěch. Je to také ideální okamžik k vyhodnocení jejich produktivity a poskytnutí konstruktivní zpětné vazby, zejména těm, kteří možná nepodali nejlepší výkon. Nakonec byste si také měli pogratulovat k tomu, že jste svůj tým dovedli až do této fáze.
Fáze 5: Rozpuštění
Pátá fáze je někdy označována jako fáze smutku, protože nastává po dokončení projektu nebo dosažení požadovaného cíle. Členové týmu mohou v očekávání rozpuštění týmu vstoupit do období nízké produktivity.
Mohou také po určitou dobu mít potíže s prací v jiných týmech, hlavně proto, že si zvykli na pracovní styl svých bývalých kolegů. Právě proto je začátek každého nového cyklu vývoje týmu tak obtížný – členové týmu se musí zbavit svých starých návyků a přijmout něco nového.
Role vedoucího týmu
Oslavte vše, čeho jste vy a členové vašeho týmu dosáhli, a zamyslete se nad tím, co se dalo udělat lépe. Tyto získané zkušenosti mohou sloužit jako neocenitelné šablony rozvojového plánu při budování vašeho dalšího týmu.
Toto může být také období, kdy emoce vřou, protože členové týmu si uvědomují, že jejich cesta s projektem a lidmi, kterým věnovali své srdce a duši, se chýlí ke konci. Jako vedoucí máte odpovědnost pomoci jim tuto přechodnou fázi přijmout a připravit je na to, co je čeká.
Jak zvládnout fáze vývoje týmu s ClickUp
Již jsme prozkoumali, jak by měli vedoucí pracovníci řídit různé fáze vývoje týmu. Přechod od teorie k praxi a uvedení všeho do života však může být i pro ty nejzkušenější manažery oříškem. Kromě toho mohou mít členové týmu potíže s porozuměním a plněním svých rolí. 🤔
Právě v tomto okamžiku přichází na scénu komplexní platforma pro produktivitu, jako je ClickUp, která zachrání situaci (a tým). Její funkce pro řízení projektů usnadňují každou fázi vývoje týmu díky řadě nástrojů pro správu úkolů, hladkou spolupráci, optimalizaci pracovních postupů a sledování cílů. Podívejme se, jak ClickUp sbližuje týmy na jejich cestě k úspěšné realizaci projektů.
Porozumění rolím, odpovědnostem a pracovním postupům
ClickUp vám umožňuje vytvářet a přidělovat úkoly členům týmu, takže každý má jasnou představu o tom, co má v daném okamžiku dělat. Pomocí vlastních polí můžete úkolům přiřadit všechny podrobnosti potřebné k jejich úspěšnému dokončení nebo přidat soubory, komentáře nebo značky pro další kontext. Úkoly lze navíc propojit vztahy a závislostmi, aby členové vašeho týmu snadno pochopili jejich priority. 🙂
Více zobrazení ClickUp (tj. Ganttův diagram, tabule, časová osa, kalendář atd.) vám umožňují vizualizovat jakékoli informace související s projektem pro snazší správu a koordinaci týmu. Například zobrazení tabule a seznamu vám poskytuje přehledný přehled o vaší práci a postupu projektu, zatímco zobrazení kalendáře vám umožňuje vizualizovat termíny a plány týmu.
Kromě toho ClickUp usnadňuje práci v týmu díky možnostem zobrazení týmu a osobního zobrazení (Já). Tyto možnosti vám umožňují snadno přepínat pozornost z vašich osobních úkolů na to, na čem pracuje celý tým.
Pro své projekty můžete také vytvořit celé wiki stránky, které mohou členové vašeho týmu v případě pochybností kdykoli konzultovat pomocí ClickUp Docs, nástroje pro správu dokumentů této platformy. Slouží jako vestavěný textový editor pro váš ClickUp Workspace, který vám umožňuje snadno vytvářet bohaté dokumenty a připojovat je k úkolům nebo je sdílet s členy vašeho týmu.
Nakonec použijte ClickUp Goals k definování a sledování konkrétních a měřitelných cílů a milníků, které musí váš tým a jednotliví pracovníci dosáhnout.
Spolupráce s členy týmu
Ačkoli je dnes na trhu k dispozici mnoho aplikací pro spolupráci, integrované funkce pro spolupráci ve vaší primární platformě pro správu projektů zefektivňují váš pracovní postup a minimalizují přepínání mezi různými kontexty. Naštěstí ClickUp nabízí řadu funkcí, které usnadňují spolupráci na projektech mezi členy vašeho týmu. 👯
Například ClickUp Whiteboards umožňuje vašemu týmu vytvářet plány a vizualizovat procesy pomocí lepících poznámek, kreseb, textových bloků atd. Díky zobrazení ClickUp Chat mohou členové vašeho týmu mezi sebou komunikovat a klást otázky související s prací, zatímco funkce jako označování, komentování a sdílení souborů jim umožňují spolupracovat na souborech a dalších prostředcích v rámci pracovního prostoru ClickUp. ClickUp Mind Maps jim umožňuje načrtnout týmové procesy s úkoly, které jsou do nich zabudovány, pro lepší pochopení a snadné provedení.
Sledování stavu projektu a produktivity
V neposlední řadě vám ClickUp pomůže se sledováním projektů tím, že vám umožní monitorovat cíle týmu, klíčové ukazatele výkonnosti a produktivitu všech členů týmu na přizpůsobených ClickUp Dashboards.
A díky ClickUp Team Insights and Reporting můžete snadno sledovat a vizualizovat údaje o výkonu týmu nebo jakékoli jiné metriky z vašeho dashboardu. Data můžete také sdílet s dalšími zainteresovanými stranami v přehledech, které lze rychle vygenerovat pomocí předem připravených šablon. 📄
ClickUp: Vaše tajná zbraň pro efektivní rozvoj týmu
Pomocí ClickUp můžete udělat mnohem více pro úspěšné řízení svého týmu a projektů – zde zmíněné funkce jsou pouze špičkou ledovce. Objevte zbytek funkcí tím, že se zdarma zaregistrujete do ClickUp, a podívejte se, jak vám a vašemu týmu pomůže uspět v každé fázi vývoje skupiny. 🤞