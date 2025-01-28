10 nejlepších softwarů pro strategické plánování pracovní síly v roce 2025

V rychle se měnící digitální éře roku 2024 závisí úspěch vaší společnosti nejen na vaší strategii, ale také na nástrojích, které používáte.
Zamyslete se nad tím.
Máte hvězdný tým, který překypuje talentem a je připravený zvládnout jakoukoli výzvu. Ale bez správného softwaru, který tento talent využije, přicházíte o potenciál, který by mohl změnit pravidla hry.
Seznamte se se softwarem pro plánování pracovní síly. Je to neopěvovaný hrdina moderního obchodního světa. Tato technologie je vaší vstupenkou ke zlepšení spolupráce, škálování procesů plánování zaměstnanců a zajištění toho, aby se energie vašeho týmu soustředila na úkoly, které jsou skutečně důležité.
Jako manažer nebo personalista může být výběr správného softwaru pro plánování pracovní síly jako hledání jehly v kupce sena. Možností je spousta a každá z nich se pyšní jedinečnými funkcemi. Ale nebojte se. My jsme tu práci udělali za vás.
Ponořte se do tohoto průvodce a objevte nejlepší řešení pro plánování pracovní síly pro rok 2024. Ať už jste rostoucí startup nebo zavedená společnost, tyto nástroje výrazně zlepší vaše plánování pracovní síly.
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování pracovní síly?
Orientovat se v moři nejlepších nástrojů pro plánování pracovní síly není snadný úkol. Jak z nepřeberného množství možností rozpoznat ten, který je pro vaši organizaci tím pravým?
Mějte na paměti tyto klíčové faktory, abyste měli jistotu, že investujete do nástroje, který skutečně zlepší vaše plánování pracovní síly.
- Uživatelská přívětivost: Vše je otázkou intuice. Váš software pro strategické plánování pracovních sil by měl být přístupný a snadno pochopitelný i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní. Strmá křivka učení? To je nepřijatelné.
- Integrační schopnosti: Dnešní podniky používají celou řadu nástrojů. Váš plánovací software by měl dobře spolupracovat s ostatními a snadno se integrovat do stávajících systémů a platforem.
- Škálovatelnost: S růstem vaší organizace rostou i vaše potřeby. Vyberte si řešení, které se s vámi plynule rozšiřuje a vyhovuje vašim současným i budoucím požadavkům.
- Přizpůsobitelnost: Každá organizace je jedinečná. Nejlepší nástroje pro plánování pracovní síly jsou přizpůsobivé, takže je můžete přizpůsobit svým konkrétním požadavkům a procesům.
- Analýza dat a reporting: Čísla mluví za vše. Špičkové nástroje pro plánování pracovní síly nabízejí robustní analytické funkce, které vám poskytnou informace potřebné k informovanému rozhodování.
Pamatujte, že nejlepší software pro plánování pracovní síly není jen o funkcích – jde o nalezení správné synergie mezi schopnostmi, použitelností a přizpůsobivostí.
10 nejlepších softwarů pro plánování pracovní síly
Nastal okamžik pravdy! Poté, co jsme se ponořili do podstaty toho, co činí software pro plánování pracovní síly výjimečným, je čas odhalit to nejlepší z roku 2024.
Ať už hledáte výkonný nástroj se všemi možnými funkcemi nebo elegantní a jednoduché řešení, v tomto seznamu určitě najdete to, co potřebujete. Pojďme se podívat, který software může vaši organizaci v tomto roce posunout na novou úroveň, od průlomových inovací po osvědčené pilíře odvětví.
Pojďme se podívat na 10 nejlepších nástrojů pro plánování pracovní síly!
1. ClickUp – nejlepší nástroj pro plánování pracovní síly
Seznamte se s ClickUp: nejde jen o další software pro řízení projektů, ale o vaši tajnou zbraň v oblasti strategického plánování pracovní síly, kterou lze využít i pro řízení výkonu. ClickUp se vyznačuje rozmanitými funkcemi a vyniká v oblasti řízení úkolů a projektů, přesného sledování času a špičkové analýzy dat.
Díky bezkonkurenčnímu zaměření na přizpůsobení se ClickUp odlišuje od řady podobných platforem. Tento software nabízí uživatelům celou řadu možností pro přizpůsobení zobrazení a nastavení ovládacího panelu.
To znamená, že se nemusíte přizpůsobovat softwaru – ClickUp se naopak přizpůsobí rytmu vaší organizace, optimalizuje pracovní postupy a zajistí maximální výkonnost vašeho týmu.
ClickUp je v oblasti organizace lidských zdrojů bezkonkurenční. Jeho pečlivě navržená hierarchická struktura – počínaje pracovním prostorem a pokračující přes prostor, složky, seznamy, úkoly až po podúkoly – zajišťuje, že každý kousek vašeho projektu najde své správné místo.
Toto logické rozdělení udržuje vaše úkoly přehledně uspořádané a zvyšuje jejich zvládnutelnost, takže se vaše práce nebude jevit jako bludiště, ale spíše jako dobře promyšlený plán.
Díky intuitivnímu rozhraní máte s ClickUp na dosah ruky všechny důležité údaje potřebné ke zlepšení komunikace a řízení týmu a zvýšení zapojení zaměstnanců. Od přidělování úkolů po správu zdrojů – všechny funkce, které si můžete přát, najdete pod jednou digitální střechou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování docházky pomocí hyper-přizpůsobitelných dashboardů ClickUp
- Funkce struktury rozdělení práce pro efektivní řešení projektů
- Přiřazujte úkoly a spravujte zdroje na jednom místě.
- Přizpůsobte si vizualizaci pomocí více než 15 zobrazení
- Desítky integrací s vaší stávající technologií
- Praktické šablony GTD, jako je šablona ClickUp Workforce Action Template, usnadňují správu pracovní síly.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemají stejné funkce jako desktopové verze.
- Naučte se využívat mnoho dostupných zdrojů a funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Runn
V dynamickém světě plánování pracovní síly se Runn jeví jako silný konkurent. Runn se nezabývá pouze čísly, ale především lidmi. Plynule spojuje nuance plánování pracovní síly s přesností projektových prognóz a údaji o zaměstnancích.
To znamená, že zdroje nerozdělujete pouze na základě dostupnosti, ale také na základě jejich jedinečných silných stránek a schopností.
Jeho dashboard poskytuje v reálném čase přehled o ziskovosti vaší společnosti, takže máte jistotu, že nejen tvrdě pracujete, ale také pracujete chytře. V době, kdy se spolupráce stává stále více globální a vzdálenou, Runn usnadňuje přehlednost a zajišťuje, že všichni, od vedoucích pracovníků po freelancery, chápou svou roli v širším kontextu.
Nejlepší funkce Runn
- Snadno vytvářejte plány na vysoké úrovni
- Přiřazujte lidi k projektům během několika sekund
- Sledujte rozvrhy všech zaměstnanců na jednom místě, aniž byste se cítili přetížení.
- Prognózy kapacity, projektů, scénářů a financí
Omezení Runn
- Některé zprávy a úrovně oprávnění buď chybí, nebo jsou omezeny.
- Podle některých uživatelů může být plánování vývoje produktů náročné.
Ceny Runn
- Zdarma
- Pro: 8 $ za osobu za měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Runn
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (25 recenzí)
3. Planful
Ponořte se do Planful a rychle zjistíte, proč je tento nástroj pro plánování pracovní síly oblíbený mezi progresivními týmy HR a managementu. Tento moderní software pro plánování pracovní síly jde nad rámec pouhého řízení úkolů pro vedoucí pracovníky.
Jde o propojení finančních a provozních dat, které vám poskytne ucelený přehled o efektivitě procesů v oblasti lidských zdrojů a produktivitě zaměstnanců, aby vám pomohlo dosáhnout vašich obchodních cílů.
Planful klade důraz na průběžné plánování, které podporuje agilitu a přizpůsobivost v neustále se měnícím obchodním prostředí. Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným analytickým nástrojům mají rozhodující pracovníci vždy k dispozici aktuální a praktické informace.
Když se plánování setkává s výkonem, Planful je místem, kde se tyto dva prvky protínají v procesu plánování pracovní síly.
Klíčové funkce Planful
- Propojte personální, finanční a provozní řízení pro optimalizované plánování pracovní síly.
- Nabízí přehled, flexibilitu a výkonné plánování scénářů „co by, kdyby“.
- Porovnání plánů a skutečných výsledků v reálném čase s přesnými prognózami pracovní síly
Omezení plánování
- Někteří uživatelé považují jeho používání za náročné.
- Plánování pracovní síly může být bez přímé integrace se softwarem pro správu zaměstnanců zdlouhavé.
- Problémy s výkonem vznikají, když dimenzionalita modelů překročí určitou úroveň.
Ceny Planful
- Požádejte o individuální nabídku
Hodnocení a recenze Planful
- G2: 4,3/5 (370+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (45 recenzí)
4. Paymo
Seznamte se s Paymo: komplexním řešením pro zefektivnění práce zaměstnanců. Paymo se pyšní tím, že zjednodušuje složité projekty. Díky komplexní sadě nástrojů mohou firmy sledovat čas, spravovat úkoly a fakturovat klientům, a to vše z jednoho centrálního místa.
Tím zajistíte, že týmy zůstanou soudržné a sladěné, bez ohledu na jejich geografickou polohu.
Paymo se odlišuje svým závazkem překlenout propast mezi prací a odměnou. Poskytování jasného a transparentního přehledu o úkolech, odpracovaných hodinách a odpovídajících platbách podporuje kulturu odpovědnosti a uznání, díky čemuž je řízení pracovní síly efektivní a přínosné.
Klíčové funkce Paymo
- Nabízí hromadnou úpravu úkolů a projektů
- Umožňuje neomezený počet faktur, odhadů a výdajů.
- Funkce jako plánovač týmů a integrované sledování času optimalizují pracovní postupy.
Omezení Paymo
- Omezené integrace, dostupné pouze v placených tarifech
- Uživatelé mohou v bezplatných tarifech vytvořit maximálně tři faktury.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 4,95 $/uživatel za měsíc
- Malá kancelář: 9,95 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20,79 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. tamigo
Vstupte do světa tamigo a zažijte nové pojetí plánování pracovní síly. Tamigo bylo navrženo s ohledem na maloobchodní a pohostinský sektor a rozumí složitosti a výzvám, které pro vedoucí pracovníky představuje řízení směn a rozpisů v dynamickém prostředí.
Jeho hlavní předností je schopnost předvídat a sladit personální potřeby s požadavky podniku. Ale nezůstává jen u plánování; tamigo zajišťuje efektivní komunikaci, umožňuje zaměstnancům snadný přístup k rozpisům, výměnu směn a sdělování preferencí.
Výsledek? Harmonické spojení spokojenosti zaměstnanců a optimalizace podnikání, které zajistí, že správní lidé budou na správném místě ve správný čas.
Nejlepší funkce Tamingo
- Správa absence a sledování docházky
- Získejte přístup k důležitým KPI, jako jsou mzdové procento, mzdové náklady a produktivita, abyste dosáhli svých obchodních cílů.
- Umožňuje srovnání výkonnosti na národní i mezinárodní úrovni.
- Minimalizuje manuální procesy a efektivně zobrazuje data.
Omezení Tamingo
- Uživatelé hlásí občasné technické potíže.
- Některé funkce na mobilních zařízeních nefungují vždy optimálně.
Ceny Tamingo
- Základní: 1,50 $ za uživatele
- Standard: 3 $ za uživatele
- Pokročilé: Ceny na míru
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tamingo
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (21 recenzí)
6. Planday
Planday si upevnil svou reputaci jako nezbytný nástroj pro firmy, které chtějí revolučně změnit své procesy plánování. Jde nad rámec tradičního plánování pracovní síly tím, že dává zaměstnancům možnost vyjádřit se k procesu plánování. Platforma je navržena tak, aby posílila postavení zaměstnanců a umožnila jim označit svou dostupnost, vyměnit si směny a dokonce požádat o volno.
Pro manažery se tak splnil sen, protože algoritmy Planday neúnavně pracují na zajištění optimální úrovně personálního obsazení a vyvažují potřeby podniku s preferencemi zaměstnanců.
Díky nástrojům pro komunikaci v reálném čase budou všichni na stejné vlně, což sníží konflikty v plánování a zvýší celkovou morálku.
Nejlepší funkce Planday
- Umožňuje zaměstnancům měnit směny, nastavovat dostupnost a používat šablony.
- Propojení se stávajícími systémy pro informace v reálném čase
- Nabízí funkce jako Punch Clock a software pro prognózy mezd.
Omezení Planday
- Může se pomalu načítat, zejména při velkém počtu směn.
- Rozhraní není ve srovnání s jinými nástroji pro plánování pracovní síly příliš intuitivní.
Ceny Planday
- Starter: 2,99 $/uživatel za měsíc
- Plus: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 6,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planday
- G2: 4,5/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
7. Anaplan
V rušném světě podnikového plánování vyniká společnost Anaplan. Anaplan, známý svou schopností propojovat data, lidi a plány v rámci celé vaší firmy, mění způsob, jakým podniky přijímají rozhodnutí v procesu plánování pracovní síly. Platforma je postavena na filozofii, že v propojeném světě by plánování nemělo probíhat izolovaně.
Ať už plánujete finanční cíle, logistiku dodavatelského řetězce nebo strategie v oblasti lidských zdrojů, Anaplan vám poskytne ucelený přehled.
Díky technologii hyperblock mohou uživatelé provádět prakticky jakékoli scénáře plánování a modelování pracovní síly, což vede k rozhodnutím, která jsou nejen informovaná, ale také holistická v rámci všech procesů řízení pracovní síly.
Nejlepší funkce Anaplan
- Využívá proprietární technologii pro sledování výkonu zaměstnanců a prognózy v reálném čase.
- Pomáhá identifikovat nedostatky v oblasti talentů, modelovat scénáře a posuzovat finanční dopady.
- Propojuje klíčové datové body a poskytuje tak ucelený pohled na podnikání.
Omezení Anaplan
- Složitost: Pokud není Anaplan pečlivě navržen, může být ve srovnání s jinými plánovacími softwary příliš složitý a nepružný.
- Nejedná se o řešení typu „plug-and-play“; pro maximální využití vyžaduje schopné zdroje.
Ceny Anaplan
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Anaplan
- G2: 4,6/5 (295 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
8. MYOB
MYOB je více než jen software – je to závazek k optimalizaci základů podnikání. Ačkoli je MYOB často známý svými účetními řešeními, nabízí také výkonnou sadu softwarových řešení pro efektivní řízení a plánování pracovní síly.
Chápe, že mzdy, lidské zdroje a rozvrhy jsou v současném obchodním prostředí úzce propojeny. Proto nabízí integrovaný přístup, který zajišťuje, že řízení zaměstnanců se netýká pouze zaznamenaných hodin, ale také benefitů, školení a celkového růstu.
Díky cloudovým řešením mohou mít podniky jistotu, že mají k dispozici data v reálném čase, což umožňuje efektivní, kompatibilní a strategické plánování pracovních sil.
Nejlepší funkce MYOB
Omezení MYOB
- Může být nadbytečné pro ty, kteří hledají jednoduchý nástroj pro plánování pracovní síly.
- Podle uživatelů se občas stává, že se pracovní výkazy nesynchronizují správně, což má vliv na mzdy.
Ceny MYOB
- Pouze mzdy: 10 $/měsíc (pro maximálně čtyři zaměstnance)
- Lite: 15 $/měsíc
- Podnikání: 25,50 $/měsíc
- AccoutingRight Plus: 68 $/měsíc
- AccountingRight Premier: 85 $/měsíc
Hodnocení a recenze MYOB
- G2: 3,5/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (35+ recenzí)
9. ActivTrak
Na pomezí produktivity a pohody zaměstnanců najdete ActiveTrak. V době, kdy se práce na dálku stává normou, poskytuje ActiveTrak neocenitelné informace o činnostech zaměstnanců a zajišťuje, že podniky si udrží vysokou produktivitu, aniž by ohrozily pohodu zaměstnanců.
Nejedná se však pouze o monitorovací nástroj – je to spojenec při vytváření zdravého pracovního prostředí.
Díky pochopení vzorců mohou manažeři identifikovat potenciální vyhoření, včas zasáhnout nebo dokonce rozpoznat nejlepší zaměstnance. ActivTrak transformuje surová data na praktické poznatky a překlenuje propast mezi efektivitou pracovní síly a spokojeností zaměstnanců.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Nabízí přizpůsobené zprávy pro rychlou analýzu chování zaměstnanců, které pomáhají odhalit mezery v dovednostech nebo poskytují týmům pro řízení talentů personální data, aby mohly identifikovat oblasti, ve kterých je třeba tým zlepšit.
- Snadno ovladatelný dashboard zobrazující důležité metriky
- Nabízí rychlou zákaznickou podporu a koučování zaměstnanců založené na chování.
- Umožňuje monitorování týmu v reálném čase pomocí funkce Team Pulse.
Omezení ActivTrak
- Software s bohatými funkcemi může být pro nové uživatele příliš složitý.
- Ve srovnání s nejlepším softwarem pro plánování pracovní síly postrádá solidní mobilní aplikaci.
- Zákazníci mohou považovat instalační proces za složitý.
Ceny ActivTrak
- Zdarma
- Základní funkce: 10 $/měsíc na uživatele ročně
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
10. WorkDay
WorkDay je často označován za zlatý standard v oblasti HR softwaru, a to z dobrého důvodu. Nabízí komplexní řešení, které zahrnuje vše od mzdové agendy a financí až po řízení talentů a analytiku.
WorkDay se odlišuje svými poznatky založenými na strojovém učení, které umožňují podnikům předvídat trendy, přijímat rozhodnutí na základě dat a přizpůsobovat strategie individuálním potřebám zaměstnanců.
Díky svému designu je tato platforma vhodná jak pro personalisty, tak pro zaměstnance, kteří hledají informace. V oblasti softwaru pro plánování pracovních sil jsou adaptivní plánovací řešení WorkDay důkazem toho, jak technologie dokáže humanizovat procesy a staví lidi do centra každé strategie.
Nejlepší funkce WorkDay
- Nabízí produkty přizpůsobené pro různá odvětví.
- Vytvořeno pro velké týmy s častými změnami a procesy náročnými na data.
- Poskytuje samoobslužné možnosti prostřednictvím osobních portálů.
Omezení WorkDay
- Pro malé podniky nemusí být cenově dostupné.
- Uživatelé uvádějí zastaralé rozhraní, které může být obtížné ovládat.
- Implementace může být u větších společností zdlouhavá.
Ceny WorkDay
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WorkDay
- G2: 4/5 (více než 1 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (980+ recenzí)
ClickUp vyniká nad ostatními systémy pro plánování pracovní síly
Při výběru z nesčetných možností v oblasti softwaru pro plánování pracovní síly je důležité investovat do nástroje, který nejen zefektivní provoz, ale také bude přizpůsoben jedinečným potřebám vašeho týmu.
Díky důrazu, který ClickUp klade na přizpůsobení, nemusí týmy přizpůsobovat svůj pracovní postup softwaru, ale naopak. To je zásadní výhoda, zejména v neustále se vyvíjejícím světě podnikání, kde je klíčová přizpůsobivost.
Kromě toho logická hierarchie, kterou poskytuje – od pracovního prostoru až po dílčí úkoly – zaručuje, že každý aspekt projektu má svůj vyhrazený prostor, což zajišťuje maximální přehlednost a organizaci. Ale to, co ClickUp skutečně odlišuje, je jeho komplexní povaha.
Ať už jde o správu úkolů, sledování času, analýzu dat nebo jakoukoli jinou důležitou funkci, ClickUp to zvládne. Díky hladké integraci nabízí harmonický zážitek, který překlenuje propast mezi různými aspekty vaší technologické infrastruktury.
Při zvažování výhod a nevýhod jednotlivých softwarů mějte na paměti, že konečným cílem je zlepšit spolupráci, optimalizovat provoz a efektivně škálovat procesy řízení. V tomto ohledu se ClickUp nepochybně jeví jako nejlepší volba pro strategické plánování pracovní síly v roce 2024 a dále.